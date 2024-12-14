أفضل 10 أدوات للإنتاجية التنفيذية لتحسين الكفاءة

الإنتاجية ليست مصادفة أبدًا. فهو دائماً نتيجة الالتزام بالتميز والتخطيط الذكي والجهد المركز

بول جيه ماير، متحدث تحفيزي أمريكي

إن تحقيق التوازن بين الاستراتيجية والإبداع رفيعي المستوى وتلبية المتطلبات اليومية لإدارة الفرق والمشاريع عن بُعد ليس بالأمر السهل أبدًا - وهو أمر مألوف جدًا بالنسبة لي!

ولكن لا يجب أن يكون الأمر دائمًا صراعًا. إن أدوات الإنتاجية الصحيحة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا، حيث تحوّل قوائم المهام الطويلة إلى أهداف يمكن تحقيقها وتجعل العمل سهلًا.

لا يمكنني المبالغة في تقدير فائدة أدوات الإنتاجية لإدارة الوقت. في الواقع، تشير الدراسات إلى أن حوالي 80% من المديرين التنفيذيين يبحثون عن أدوات إنتاجية جديدة في مرحلة ما. لا مفاجآت في ذلك!

في هذا الدليل، جمعتُ 10 أدوات إنتاجية ساعدتني في تعزيز الكفاءة التنظيمية، بدءًا من أتمتة سير العمل إلى إدارة أولويات المشروع. آمل أن تساعدك هذه الأدوات أيضًا أن تكون أكثر إنتاجية .

⏰ ملخص 60 ثانية

إليك ملخص سريع لأفضل 10 أدوات لزيادة إنتاجيتك:

ClickUp: الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية وأتمتة سير العمل Trello: الأفضل لإدارة المهام البسيطة والتنظيم البصري سلاك: الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي Notion: الأفضل لتدوين الملاحظات المتكاملة تودويست: الأفضل لتتبع الأهداف الشخصية Monday.com: الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص وتتبع المشاريع أسانا: الأفضل لإدارة مهام الفريق والمواعيد النهائية للمشروع Calendly: الأفضل للجدولة وتنسيق الاجتماعات 1Password: الأفضل لإدارة كلمات المرور الآمنة Google Workspace: الأفضل للتعاون في المستندات والتخزين السحابي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الإنتاجية التنفيذية؟

في ظل وجود العديد من الأدوات، ما هي العوامل التي يجب أن تسترشد بها في اختياراتك؟ فيما يلي بعض الميزات التي أشعر أنها مهمة بشكل خاص يجب وضعها في الاعتبار:

المزامنة عبر المنصات: تأكد من مزامنة الأداة بسلاسة عبر الأجهزة (سطح المكتب، والهاتف المحمول، والكمبيوتر اللوحي)، مما يتيح لك المتابعة من حيث توقفت في أي وقت وفي أي مكان

تأكد من مزامنة الأداة بسلاسة عبر الأجهزة (سطح المكتب، والهاتف المحمول، والكمبيوتر اللوحي)، مما يتيح لك المتابعة من حيث توقفت في أي وقت وفي أي مكان التقارير الآلية: ابحث عن تقارير آلية وقابلة للتخصيص للحصول على رؤى سريعة حول أداء الفريق وحالة المشروع والمقاييس المهمة دون الحاجة إلى التجميع اليدوي

ابحث عن تقارير آلية وقابلة للتخصيص للحصول على رؤى سريعة حول أداء الفريق وحالة المشروع والمقاييس المهمة دون الحاجة إلى التجميع اليدوي تحديد أولويات المهام المتقدمة: إدارة المهام ذات المخاطر العالية بفعالية مع ميزات مثل علامات الأولوية وتنبيهات الموعد النهائي والتبعيات

إدارة المهام ذات المخاطر العالية بفعالية مع ميزات مثل علامات الأولوية وتنبيهات الموعد النهائي والتبعيات الوصول والأذونات المستندة إلى الأدوار: تحقق مما إذا كانت الأداة تسمح لك بالتحكم في مستويات الوصول إلى البيانات، مع إبقاء المعلومات الحساسة مقصورة على أعضاء الفريق المعنيين

تحقق مما إذا كانت الأداة تسمح لك بالتحكم في مستويات الوصول إلى البيانات، مع إبقاء المعلومات الحساسة مقصورة على أعضاء الفريق المعنيين أتمتة سير العمل: ابحث عن الأتمتة التي يمكن أن تقلل من المهام المتكررة (على سبيل المثال، إرسال التذكيرات وتحديث الحالات)

ابحث عن الأتمتة التي يمكن أن تقلل من المهام المتكررة (على سبيل المثال، إرسال التذكيرات وتحديث الحالات) الوصول دون اتصال بالإنترنت: ابحث عن أداة ذات وصول دون اتصال بالإنترنت، والتي يمكن أن تكون ضرورية لمراجعة المستندات وإدارة المهام أثناء التنقل أو عندما يكون الاتصال بالإنترنت محدوداً

ابحث عن أداة ذات وصول دون اتصال بالإنترنت، والتي يمكن أن تكون ضرورية لمراجعة المستندات وإدارة المهام أثناء التنقل أو عندما يكون الاتصال بالإنترنت محدوداً إمكانات التكامل: تأكد من إمكانية التكامل مع الأدوات الأخرى، مثل البريد الإلكتروني والتخزين السحابي والتقويمات

تأكد من إمكانية التكامل مع الأدوات الأخرى، مثل البريد الإلكتروني والتخزين السحابي والتقويمات ميزات التعاون: اجعل جميع أعضاء فريقك على نفس الصفحة، مما يتيح التعاون السلس بين أعضاء الفريق، مثل مساحات العمل المشتركة، وسلاسل التعليقات، والتحديثات في الوقت الفعلي

اجعل جميع أعضاء فريقك على نفس الصفحة، مما يتيح التعاون السلس بين أعضاء الفريق، مثل مساحات العمل المشتركة، وسلاسل التعليقات، والتحديثات في الوقت الفعلي أمن البيانات: تأكد من أن الأداة تحتوي على ميزات تشفير وأمان قوية لحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به

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أفضل 10 أدوات للإنتاجية التنفيذية

كما ذكرت سابقاً، هناك الكثير من أدوات الإنتاجية المتاحة للمديرين التنفيذيين المميزين. إليك بعض الأدوات التي وجدتها مفيدة بشكل خاص:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية وأتمتة سير العمل)

قم بإدارة مشروعاتك بميزات متعددة في مكان واحد مع ClickUp Project Management كليك أب هو منصتي المفضلة للإنتاجية بفضل العديد من ميزات إدارة المهام الفعالة. يمكنني بسهولة تحديد أولويات مشاريعي، وتحديد المواعيد النهائية، والتأكد من أن فريقي يسير على المسار الصحيح.

ClickUp سير العمل المخصص

ما يميزه عن غيره هو سير عمل ClickUp المخصص التي تسمح لك بالتكيف مع أي نوع من المشاريع - سواء كنت تخطط لمبادرة استراتيجية طويلة الأجل أو تدير حملة تسويقية سريعة.

انتقل من نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" إلى إدارة المشاريع المخصصة مع ClickUp Custom Workflowows

مهام ClickUp ClickUp

سواء كانت إدارة مشروع معقد أو مهام يومية, مهام النقر فوق المهام تتيح لك تحديد الأولويات وتتبع الوقت وتصور التقدم المحرز. من خلال السماح لك بتحديد الأولويات في المهام، يضمن لك ClickUp أن تعرف أنت وفريقك بالضبط العناصر التي تحتاج إلى اهتمام فوري.

وهذا يساعد على إبقاء المشاريع على المسار الصحيح وتجنب الاختناقات.

تعيين أولويات المهام المخصصة باستخدام مهام ClickUp Tasks

تتبع وقت مشروع ClickUp ClickUp انقر فوق تتبع وقت المشروع خطوة إلى الأمام، مما يتيح لك مراقبة أين تقضي وقتك بالضبط، وتقييم الإنتاجية، وحتى تعديل الأولويات حسب الحاجة.

تعرّف على مقدار الوقت الذي تستغرقه مجموعات المهام لكل شخص في فريقك من خلال تتبع وقت مشروع ClickUp التراكمي

باستخدام أدوات ClickUp المرئية للتقدم المحرز في مشروعك، مثل مخططات جانت والجداول الزمنية ولوحات كانبان، يمكنك الحصول على نظرة عامة في الوقت الفعلي لتقدم مشروعك في لمحة سريعة. هذه الرؤية الديناميكية تجعل من السهل اكتشاف أي تأخيرات أو مخاطر محتملة في وقت مبكر والتكيف بسرعة.

ClickUp Brain

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Brain أداة ذكاء اصطناعي لتعزيز الإنتاجية من خلال جعل المعلومات والأفكار والموارد مركزية بطريقة يسهل الوصول إليها والرجوع إليها، مما يؤدي بشكل فعال إلى إنشاء "عقل ثانٍ" داخل منصة ClickUp.

عند مواجهة عائق إبداعي، يمكنك توليد الأفكار باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو أكثر من مجرد مساعد ذكاء اصطناعي أنيق. يمكنه إضافة قيمة حقيقية لمحاولاتك لزيادة الإنتاجية إلى أقصى حد:

يتم دمج ClickUp Brain مباشرةً في منصة ClickUp، ويمكن الوصول إلى ClickUp Brain في أي مساحة عمل أو طريقة عرض للمشروع، بحيث يمكنك الرجوع إلى المعلومات المهمة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة

بالنسبة للفرق، يُعد ClickUp Brain قاعدة معرفية جماعية حيث يمكن للأعضاء مشاركة الرؤى وأفضل الممارسات ووثائق المشروع، مما يمنع العمل الزائد عن الحاجة ويسرّع عملية الإعداد

يمكنك المتابعة من حيث توقفت عند التبديل بين المهام أو المشاريع. إن وجود سجل للأفكار والرؤى السابقة يحسّن الاستمرارية و إنتاجية الموظف تبقى عالية حتى أثناء نوبات عمل المشروع

إليك ما يلي ديلان هاليداي ، رئيس قسم الاستشارات في شركة Big Leap للخدمات العقارية، يقول عن ClickUp

_ أدير العديد من المشاريع داخليًا وخارجيًا بالإضافة إلى حياتي الشخصية. يتيح لي ClickUp إدارة كل هذه المجالات باستخدامات واحتياجات مختلفة بمعزل عن بعضها البعض وعبر مساحة العمل بأكملها حسب تركيزى. إنه يوفر مرونة هائلة

ديلان هاليداي، رئيس قسم الاستشارات في Big Leap للخدمات العقارية

أفضل الميزات #### ClickUp

استخدام إدارة مشروع ClickUp ميزات مع ClickUp Brain لتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية ومراقبة التقدم المحرز

استخدم أهداف ClickUp لتتبع معالم المشروع ومواءمة فريقك مع الأهداف. اجمع بين طرق العرض المختلفة، مثل طريقة عرض القائمة أو طريقة عرض كانبان أو طريقة عرض التقويم، لتناسب الاحتياجات الفريدة لكل مرحلة من مراحل المشروع

حافظ على تنظيم محادثات المشروع داخل مساحة العمل باستخدام انقر فوق الدردشة . ضع علامة على أعضاء الفريق ذوي الصلة للحفاظ على انسيابية المناقشات وغناها بالسياق

قم بتوصيل تطبيقات العمل الأكثر استخدامًا ب ClickUp مع أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتخزين السحابي

استخدم أتمتة ClickUp لتبسيط المهام المتكررة، وتحديث حالات المهام، وإرسال إشعارات تلقائية، وتشغيل مهام سير العمل بسلاسة دون تدخل يدوي

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي بسبب العدد الكبير من الميزات المتاحة على المنصة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات/مستخدم شهريًا

: 7 دولارات/مستخدم شهريًا للشركات : 12 دولار/مستخدم شهرياً

: 12 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

2. Trello (الأفضل لإدارة المهام البسيطة والتنظيم المرئي)

عبر تريلو يعد Trello مثاليًا للمفكرين المرئيين والمديرين التنفيذيين الذين يفضلون نهجًا مباشرًا قائمًا على اللوحة. فهو يسمح لك بتقسيم المشاريع إلى مهام يمكن إدارتها، وتسهل واجهة السحب والإفلات الخاصة به نقل المهام بين المراحل.

يساعد نهج Trello المرئي لإدارة المشاريع في الحفاظ على تنظيم المهام ورؤية مسؤولياتها في لمحة سريعة.

هذه الأداة قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك ترميز المهام بالألوان وإضافة تسميات وتجميع العناصر حسب الفئة. يعمل Trello بشكل جيد للفرق الصغيرة أو المشاريع التي لا تتطلب سير عمل معقد.

أفضل ميزات Trello

تعيين المهام لأعضاء الفريق عن بُعد بتواريخ استحقاق وملاحظات محددة

إنشاء عملية مضمونة للمضي قدماً في العمل باستخدام نظام أتمتة مدمج

قم بربط التطبيقات التي يستخدمها فريقك بالفعل بسير عمل Trello بسهولة

استخدم أتمتة خادم Trello لتحسين الإجراءات اليومية مثل نقل البطاقات، أو تعيين المهام، أو إرسال الإشعارات بناءً على مشغلات محددة

استكشف Power-Ups للحصول على ميزات إضافية مثل مخططات جانت أو طرق عرض التقويم أو التكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى

قيود Trello

التنقل المعقد في حالة إدارة مشاريع متعددة

قد يؤدي عدم وجود تقارير متقدمة أو إدارة سير العمل إلى جعل Trello أقل ملاءمة للمشاريع الكبيرة

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

المعيار: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: بدءًا من 17.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 23,200 تقييم)

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3. Slack (الأفضل للتواصل في الوقت الفعلي)

عبر سلاك Slack هو برنامج ديناميكي لإدارة المهام يتكامل مع أدوات الإنتاجية الأخرى لإنشاء مركز مركزي للتعاون. يتيح لك مشاركة الملفات، والارتباط بلوحات المشاريع، وتنظيم المحادثات حسب الموضوع.

يتيح Slack أيضاً للفرق تنظيم المحادثات من خلال إنشاء قنوات لمشاريع أو عملاء أو مواضيع مختلفة. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على التركيز من خلال جعل الاتصالات مركزية، مما يسهل العثور على المعلومات عند الحاجة.

أفضل ميزات سلاك

قم بأتمتة المهام الروتينية بعيداً عن المهام الروتينية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبسيط سير العمل

سهولة الدردشة وإرسال مقاطع الصوت والفيديو أو الانضمام إلى اجتماع لمناقشة الأمور من خلال المحادثات المباشرة

أنشئ قنوات مخصصة للتواصل عبر الأقسام والمكاتب والمناطق الزمنية وحتى الشركات الأخرى

استخدم ميزة Slackbot لتعيين التذكيرات، والحصول على إجابات للأسئلة الشائعة، وتقديم إشعارات الفريق

دمج Slack مع أدوات مثل Google Drive وTrickllo وClackUp للتواصل المركزي

قيود Slack

قد يشعر بعض المستخدمين بالإرهاق بسبب العدد الهائل من الإشعارات

ليس مثاليًا لتتبع المشروع أو إدارة المهام التفصيلية؛ فهو يعمل بشكل أفضل كأداة للتواصل والتنسيق

تسعير سلاك

مجاني

المحترف : 8.75 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.75 دولار/مستخدم شهرياً الشركة +: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,400 تقييم)

4. نوتيون (الأفضل لتدوين الملاحظات الكل في واحد)

عبر فكرة Notion مثالي للمديرين التنفيذيين الذين يحبون الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

تتيح لك واجهته المرنة إنشاء قواعد بيانات، وقوائم مراجعة، وقوائم مهام، وصفحات ذات صلة بالرابط، مما يجعله دفتر ملاحظات رقمي وقاعدة معرفية في مكان واحد.

بالنسبة للمشاريع التي تتطلب أنواعًا متعددة من البيانات (نصوص، وصور، وجداول، وما إلى ذلك)، يوفر Notion نهجًا معياريًا، مما يسمح بنقل كتل المعلومات أو تحريرها أو تضمينها بسهولة. وهذا أمر قيّم للغاية لإدارة قواعد المعرفة أو مواقع الويكي الداخلية أو وثائق المشروع التفصيلية.

أفضل ميزات Notion

إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية على مساحة عمل متصلة

عرض المشاريع كجدول زمني لفهم كيفية توافقها معًا حتى تتمكن من حل التبعيات والوصول إلى المواعيد النهائية بسهولة

إضافة قصص المستخدم والنتائج الرئيسية والتحديثات والمزيد تلقائيًا لكل مشروع قابل للتسليم باستخدام الملء التلقائي للذكاء الاصطناعي القابل للتخصيص

الحفاظ على سجلات منظمة للمعلومات وربط البيانات ذات الصلة بسرعة مع قواعد البيانات وقواعد البيانات المرتبطة

العمل بكفاءة مع الفرق من خلال ميزات تعاونية مثل التعليقات والإشارات

استخدم القوالب لبدء جداول أعمال الاجتماعات، والمراجعات الأسبوعية، وأجهزة تتبع المشروع

قيود مفهوم

بديهية ولكن لديها منحنى تعليمي مرتفع إلى حد ما، خاصة للمستخدمين الجدد على المنصة

يفتقر إلى بعض ميزات إدارة المشاريع المتقدمة، مثل مخططات جانت وتتبع الوقت

تسعير #### تسعير Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الشركات: 18 دولارًا/مقعد شهريًا

18 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

5. تودويست (الأفضل لتتبع الأهداف الشخصية)

عبر تودويست Todoist هو خيار جيد لتتبع المهام وتحسين الإنتاجية الشخصية. تسهل واجهته البسيطة إنشاء قوائم المهام وتعيين التذكيرات وتصنيف المهام حسب الأولوية.

تساعدني اللمحات العامة اليومية والأسبوعية في Todoist على تتبع أهدافي والتأكد من أنني أركز على المهام الأكثر أهمية.

إحدى أقوى ميزات Todoist هي نظام كارما الذي يكافئ المستخدمين بنقاط لإكمال المهام، والحفاظ على سلاسل المهام اليومية، وتحقيق أهداف الإنتاجية. يمكن أن يحفز هذا النهج الإنتاجي القائم على اللعب المديرين التنفيذيين ويساعدهم على البقاء على المسار الصحيح.

أفضل ميزات Todoist

جدولة تواريخ الاستحقاق وتصور و إدارة التقويم التنفيذي الخاص بك وتعيين المهام المتكررة بسهولة

افصل المهام الشخصية عن العمل باستخدام مهام معدة مسبقًا قوالب الإنتاجية والفئات في مساحة عمل مشتركة

تحقيق الوضوح الذهني من خلال فرز المهام إلى مهام اليوم أو المهام القادمة أو باستخدام مرشحات مخصصة

إضافة المهام بكفاءة باستخدام لغة طبيعية باستخدام الإضافة السريعة

عرض تمثيل مرئي بسيط لتقدم المهام باستخدام طريقة عرض اللوحة

قيود Todoist

مواطن الخلل في تعيين المهام لأعضاء فريق محددين عند استخدام إصدار الهاتف المحمول

خيارات تكامل محدودة مقارنة بمنصات الإنتاجية الأخرى

تسعير تودويست

مبتدئ: مجانًا

مجانًا محترف: 5 دولارات/مستخدم شهرياً

5 دولارات/مستخدم شهرياً الشركات: 8 دولارات/مستخدم شهرياً

Todoist التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

6. Monday.com (الأفضل لسير العمل القابل للتخصيص وتتبع المشروع)

عبر Monday.com كوم يتيح لي Monday.com تكييف مساحة العمل الخاصة بي مع الاحتياجات المحددة لكل مشروع. إنه مفيد بشكل خاص لما يلي تتبع إنتاجية الموظفين وعمليات سير العمل المتعددة في وقت واحد، مع خيارات الأتمتة التي تقلل من المهام المتكررة.

واحدة من أفضل ميزات Monday.com هي عمود الصيغ الذي يتيح إجراء حسابات معقدة داخل لوحات المشروع. وهذا مثالي للمديرين التنفيذيين الذين يجب عليهم تتبع ميزانيات المشاريع وتخصيص الموارد.

أفضل ميزات Monday.com

ربط جميع وحدات العمل والبيانات في مساحة عمل واحدة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي

احصل على السبق في مشروعك من خلال المهام والمراحل المقترحة بالذكاء الاصطناعي

تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك الاستراتيجية باستخدام لوحة معلومات OKR

استخدم أعمدة الصيغ لإضافة قدرات حسابية مباشرةً إلى لوحاتك

سحب وإسقاط الأتمتة لتخصيصها لتناسب سير عملك

قيود يوم الاثنين

قد يكون من الصعب التنقل في إصدار الهاتف المحمول

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى تتبع ميزانيات المشاريع والنفقات والأداء المالي، يمكن أن تكون إمكانيات Monday.com محدودة إلى حد ما

تسعير موقع Monday.com

مجاني

الأساسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا المعيار: 14 دولارًا/مقعد شهريًا

14 دولارًا/مقعد شهريًا المحترف: 24 دولارًا/مقعد شهريًا

24 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 12,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

7. أسانا (الأفضل لإدارة مهام الفريق والمواعيد النهائية للمشاريع)

عبر أسانا تجمع أسانا بين إدارة مهام العمل مع ميزات تعاون الفريق، وهو مثالي للمديرين التنفيذيين الذين يديرون مشاريع كبيرة.

يوضح عرض الجدول الزمني المرئي الخاص به المواعيد النهائية للمشروع، مما يجعلني وفريقي على المسار الصحيح. إحدى الميزات البارزة في Asana هي الجدول الزمني، الذي يوفر عرضًا شاملاً على غرار مخطط جانت لجداول المشروع وتبعيات المهام والمواعيد النهائية.

هذا مفيد بشكل خاص للمشاريع الكبيرة حيث يعمل العديد من الأشخاص على مهام مترابطة.

أفضل ميزات Asana

إبقاء الفرق مسؤولة عن طريق تنظيم المشاريع والمهام في مكان واحد

صياغة تحديثات المشروع في دقائق باستخدام الأتمتة الموفرة للوقت

قم بقياس مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل حتى تتمكن من وضع ميزانية صحيحة للوقت الذي تحتاجه

إدارة أعباء العمل بكفاءة لتحقيق التوازن بين جهود الفريق وتجنب الإرهاق

قيود أسانا

أبلغ بعض المستخدمين عن اختفاء مشاريعهم من المنصة دون وجود طريقة لتتبعها

محدودية التخصيص من حيث طرق عرض المهام مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير #### تسعير أسانا

شخصي: مجاني للأبد

مجاني للأبد مبتدئ: 8.50 دولار/مستخدم شهريًا

8.50 دولار/مستخدم شهريًا متقدم: 19.21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 13,100 تقييم)

8. كاليندلي (الأفضل للجدولة وتنسيق الاجتماعات)

عبر كاليندلي Calendly هو أداة بسيطة لجدولة الاجتماعات لأتمتة حجز الدردشات والمقابلات وجلسات إبداء الرأي. وهي تتكامل مع التقويم الخاص بي، مما يضمن لي الالتزام بالوقت المحدد وأن هناك دائماً وقتاً كافياً بين الاجتماعات.

لا مزيد من القفز من اجتماع إلى آخر (إلا إذا كان أحد _هذه الأيام)! يمكنك تخصيص التقويم الخاص بك بشكل أكبر من خلال إعداد أنواع مختلفة من الاجتماعات، مثل الاجتماعات الفردية أو اجتماعات الفريق أو الاجتماعات الجماعية.

Calendly أفضل الميزات

تعيين الوقت المتاح لك والسماح للآخرين بحجز وقت معك

المزامنة مع Outlook وتقويم Google لتحقيق الاتساق

مشاركة الروابط المخصصة لسهولة الجدولة

أتمتة التذكيرات والتأكيدات

قيود تقويم كاليندلي

صعوبة إنشاء مهام سير عمل معقدة تتضمن حجز مواعيد متعددة في وقت واحد

وظائف محدودة من حيث إدارة المهام الداخلية - يعمل بشكل أفضل كإضافة للجدولة

تسعير #### تسعير كاليندلي

مجاناً: مجاناً دائماً

مجاناً دائماً قياسي: 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الفرق: 20 دولارًا/مقعد شهريًا

20 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: تبدأ من 15 ألف دولار في السنة

تقييمات ومراجعات كاليندلي

G2: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

9. 1Password (الأفضل لإدارة كلمات المرور الآمنة)

عبر 1كلمة المرور 1Password ضروري للمديرين التنفيذيين الذين يتعاملون مع المعلومات الحساسة. فمن خلال تخزينه الآمن، يمكنك تنظيم كلمات المرور ومشاركتها مع أعضاء الفريق دون المساس بالأمان.

يوفر امتداد متصفح 1Password الوقت من خلال ملء تفاصيل تسجيل الدخول تلقائيًا وتخزين المستندات الحساسة بأمان. تراقب خاصية برج المراقبة كلمات المرور الخاصة بك بحثًا عن الثغرات المحتملة وتنبهك إذا تعرضت كلمة مرور للاختراق.

يمكن أن تكون هذه الميزة ذات قيمة مذهلة إذا كنت تدير حسابات متعددة ببيانات مهمة.

أفضل ميزات 1Password

تخزين كلمات المرور والبيانات الحساسة في خزنة مشفرة

تنظيم كلمات المرور باستخدام مجلدات وعلامات

الملء التلقائي لمعلومات تسجيل الدخول بأمان

مشاركة كلمات مرور محددة مع أعضاء الفريق بأمان

دمج المصادقة متعددة العوامل لمزيد من الأمان

مراقبة كلمات المرور المخترقة وتلقي تنبيهات باستخدام برج المراقبة

قيود 1Password 1

أخطاء متكررة في إصدار الهاتف المحمول

يمكن أن يكون تصفح الأداة مرهقاً

تسعير 1Password

حزمة الفرق المبتدئة: 19.95 دولارًا لما يصل إلى 10 مستخدمين/شهرًا

19.95 دولارًا لما يصل إلى 10 مستخدمين/شهرًا الشركات: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

1Password التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. Google Workspace (الأفضل للتعاون في المستندات والتخزين السحابي)

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace لا يُقدَّر بثمن للتعاون وتخزين المستندات. يمكنك الاعتماد على هذه المجموعة البرمجية للعمل التعاوني والوصول السهل إلى الملفات من أي جهاز، بدءًا من المستندات إلى جداول البيانات وSheets وDrive.

ومن خلال المجلدات المشتركة والتخزين السحابي، يمكنك إدارة المستندات والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك.

أفضل ميزات Google Workspace

الحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة الوصول إليه باستخدام محركات الأقراص المشتركة

التعاون مع فرق العمل من خلال أدوات التعليق والاقتراحات المدمجة

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Zoom وAdobe Suite وLucidchart للحصول على وظائف إضافية

قيود مساحة عمل Google

وظائف محدودة دون اتصال بالإنترنت

قد يفتقر إلى ميزات إدارة المشروع اللازمة لتتبع التقدم المحرز على مستوى دقيق

تسعير Google Workspace

المبتدئين من الشركات: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا

7.20 دولار/مستخدم شهريًا الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

14.40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا/مستخدم شهريًا

21.60 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 42,600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 16,600 تقييم)

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ClickUp: الخيار الأفضل لأداة الإنتاجية التنفيذية

بعد اختبار مجموعة من الأدوات التنفيذية أدوات الإنتاجية ، وجدتُ أن ClickUp هي الأكثر شمولاً لزيادة الكفاءة.

إنه حرفياً تطبيق كل شيء للعمل، فهو يجمع بين تحديد أولويات المهام وتتبع الوقت وسير العمل المخصص، أي كل ما يحتاجه المدير التنفيذي لإبقاء المشاريع والفرق المعقدة على المسار الصحيح. تجعل خيارات إعداد التقارير والتصور في الوقت الفعلي الحصول على رؤى حول تقدم المشروع وإنتاجية الفريق أمراً سهلاً دون أن يفوتك أي شيء.

كما يتكامل ClickUp Brain أيضاً بسلاسة مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مما يجعل التعاون وأتمتة سير العمل أمراً سهلاً. كما أنه يضيف طبقة فريدة من خلال جعل المعرفة مركزية، بحيث يكون كل ما تحتاجه في متناول يدك دائماً.

إنه أكثر من مجرد مدير مهام؛ إنه نظام إنتاجية مصمم لتلبية متطلبات العمل السريعة والمتعددة الأوجه اليوم. جرّب ClickUp مجاناً اليوم!