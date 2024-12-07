كيفية الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT

إنها الليلة التي تسبق موعد تسليم ورقتك المهمة، وقد انتهيت للتو من جلسة مذاكرة متأخرة مع ChatGPT لتسوية تلك النقاط الصعبة.

وبينما أنت على وشك الانتهاء، تتوقف وتفكر: "كيف يمكنني الاستشهاد بهذه الأداة؟ إنه سؤال يواجهه العديد من الطلاب والمعلمين اليوم حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مجموعة الأدوات الأكاديمية.

في هذه المدونة، سنوضح لك في هذه المدونة كيفية الاستشهاد بالذكاء الاصطناعي بتنسيقات MLA و APA، مما يساعدك على التنقل بثقة في هذه المنطقة الجديدة. 📝

ما هو المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي؟

المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي هو عبارة عن نصوص أو صور أو أشكال أخرى من الوسائط التي يتم إنشاؤها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الأدوات بتحليل البيانات الموجودة لإنتاج مواد أصلية، وغالبًا ما تحاكي أنماط ونغمات الكتابة البشرية.

ويقع في صميم المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي مفهوم المطالبة. والموجّه هو في الأساس مجموعة من التعليمات أو استفسار يُعطى لنظام الذكاء الاصطناعي، يرشده إلى نوع المحتوى الذي يجب إنشاؤه.

على سبيل المثال، قد يقوم الباحث بما يلي إدخال موجه الذكاء الاصطناعي لتلخيص مقال أكاديمي، أو شرح نظرية معقدة، أو إنشاء مقال حول موضوع معين.

يستخدم الذكاء الاصطناعي هذه المطالبة كأساس ل ترجمة المحتوى وتحليل البيانات والأنماط واللغة ذات الصلة من تدريبها لإنتاج استجابات متماسكة ومناسبة للسياق.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2019, سبرينغر نيتشر نشرت أول كتاب تم إنشاؤه آليًا عن بطاريات الليثيوم أيون. وقد استخدم هذا الكتاب الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة جوته فرانكفورت/ماين، خوارزمية بيتا للكاتب لتجميع وتلخيص المقالات البحثية الحديثة.

لماذا يجب عليك الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي

هل استخدمت أداة ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT وهو نموذج لغوي كبير (LLM)، لمساعدتك في الكتابة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد تتساءل عن سبب الاستشهاد بها.

إليك سبب أهمية الاستشهاد به عند الضرورة. ✅

الحفاظ على المصداقية: يعزز الاقتباس الصحيح مصداقية عملك. الإقرار بمصادرك يدل على التزامك بالنزاهة والمعايير العلمية.

يعزز الاقتباس الصحيح مصداقية عملك. الإقرار بمصادرك يدل على التزامك بالنزاهة والمعايير العلمية. تعزيز الشفافية: يوضح الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي كيف قمت بتوليد أفكارك. هذه الشفافية تبني الثقة مع قرائك وتساعدهم على فهم عملية بحثك بشكل أفضل.

يوضح الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي كيف قمت بتوليد أفكارك. هذه الشفافية تبني الثقة مع قرائك وتساعدهم على فهم عملية بحثك بشكل أفضل. احترام الملكية الفكرية: عند استخدامك ل ChatGPT للبحث فإنك تستفيد من قواعد البيانات المعرفية الواسعة الموجودة. يُظهر الاعتراف بمساهماتهم احترام الملكية الفكرية للمحتوى الذي ينتجونه، مما يدعم الممارسات البحثية الأخلاقية.

عند استخدامك ل ChatGPT للبحث فإنك تستفيد من قواعد البيانات المعرفية الواسعة الموجودة. يُظهر الاعتراف بمساهماتهم احترام الملكية الفكرية للمحتوى الذي ينتجونه، مما يدعم الممارسات البحثية الأخلاقية. التوافق مع المعايير الأكاديمية: تشدد العديد من المؤسسات الأكاديمية على أهمية الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي. ويساعدك اتباع هذه الإرشادات على تلبية توقعات مجال عملك ويساهم في إرساء ثقافة احترام جميع المساهمين، سواء كانوا من البشر أو من الذكاء الاصطناعي.

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ما هو الفرق بين تنسيق MLA و APA؟

عند الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT، ستحتاج إلى معرفة نمط الاقتباس الأفضل لعملك. MLA و APA هما أكثر التنسيقات شيوعاً، ولكن لهما قواعد مختلفة.

إليك نظرة سريعة على الاختلافات الرئيسية لإبقائك على المسار الصحيح. 👀

تنسيق تنسيق MLA تنسيق APA الاستخدام الأساسي العلوم الإنسانية (الآداب والفنون) العلوم الاجتماعية (علم النفس، التربية) اقتباسات في النص اسم عائلة المؤلف ورقم الصفحة (على سبيل المثال، سميث 23) اسم عائلة المؤلف والسنة ورقم الصفحة للاقتباسات المباشرة (على سبيل المثال، سميث، 2023، ص 23) قائمة المراجع الأعمال المقتبسة (مرتبة أبجديًا حسب اسم عائلة المؤلف) المراجع (مرتبة أبجديًا حسب اسم عائلة المؤلف) موضع التاريخ التاريخ غير مدرج في الاستشهادات النصية التاريخ موضوع مباشرة بعد اسم المؤلف في الاستشهادات النصية وقائمة المراجع أسلوب التنسيق حالة العنوان للكلمات الرئيسية في العناوين حالة الجملة لمعظم العناوين (باستثناء المجلات)

تنسيق MLA و APA

🧠 حقيقة ممتعة: كان برنامج ELIZA، الذي ابتكره جوزيف وايزنباوم، أحد أوائل برامج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي المحادثة. وقد استخدم مطابقة الأنماط البسيطة للتفاعل مع المستخدمين وصُمم لمحاكاة المعالج النفسي.

كيفية الاستشهاد بأدوات الدردشة والذكاء الاصطناعي بتنسيق APA

يتطلب الاقتباس من ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى بتنسيق APA بعض الخطوات الواضحة لضمان الإسناد الصحيح.

إليك كيفية القيام بذلك. 📑

1. المؤلف

عند الاستشهاد بالنص الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT، تعامل مع OpenAI على أنه المؤلف.

نظرًا لأن ChatGPT هو نموذج ذكاء اصطناعي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI، أدرج "OpenAI" كمؤلف المجموعة في قائمة المراجع الخاصة بك. إذا كان المحتوى قد تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT أو أداة ذكاء اصطناعي توليدية مشابهة، فلن تحتاج إلى إدراج مؤلف فردي محدد.

2. التاريخ

أدخل التاريخ الدقيق للمحتوى الذي تم إنشاؤه.

بصيغة APA، يجب أن يكون التاريخ بالصيغة التالية: السنة، الشهر، اليوم.

يساعد ذلك في الإشارة إلى اللحظة المحددة التي تم فيها إنشاء المحتوى، وهو أمر مهم نظرًا لأن نماذج الذكاء الاصطناعي يتم تحديثها بشكل متكرر.

3. العنوان

نظرًا لأن النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ليس له عنوان محدد مثل المقالات التقليدية، استخدم عنوانًا وصفيًا بدلاً من ذلك.

على سبيل المثال، عنوان وصفي موجز مثل "الرد على استفسار مستخدم حول الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي" يوضح الغرض أو موضوع المحتوى الذي تم إنشاؤه.

4. عنوان URL

كما هو الحال مع معظم المصادر عبر الإنترنت، قم بتضمين عنوان URL حيث تم الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي. من الضروري إظهار مكان إنشاء المحتوى، حتى يتمكن القراء من الوصول إليه إذا لزم الأمر.

💡 نصيحة احترافية: يوفر ChatGPT ميزة مفيدة لإنشاء رابط عام لدردشتك عند الإضافة إلى إدخال القائمة المرجعية. وبهذه الطريقة، يمكنك مشاركة المحادثة التي أشرت إليها بالضبط وأي سياق ذي صلة، مما يضمن وصول القراء إلى المادة المصدرية بشكل كامل.

👀 مثال اقتباس (قائمة المراجع)

OpenAI. (2024، 7 نوفمبر/تشرين الثاني). الرد على استفسار مستخدم حول الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي بتنسيق APA. https://chat.openai.com

👀 مثال على الاقتباس في النص

يمكن أن تساعد ChatGPT في إنشاء المحتوى ومهام التحرير (OpenAI، 2024).

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كيفية الاستشهاد ب ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي بتنسيق MLA

بمجرد أن تكون على دراية بتنسيق APA، من المفيد أيضًا أن تفهم كيف يتعامل أسلوب MLA مع اقتباسات الذكاء الاصطناعي.

إليك كيفية الاستشهاد بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بشكل صحيح باستخدام إرشادات MLA. 📂

1. المؤلف

في MLA، اذكر أداة الذكاء الاصطناعي مباشرة كمؤلف. بالنسبة إلى ChatGPT، قم بإدراج OpenAI كمؤلف للمحتوى.

2. العنوان

كما فعلت بالنسبة لتنسيق APA، استخدم وصفًا موجزًا لعنوان المحتوى الذي تم إنشاؤه. على سبيل المثال، يمكنك استخدام عنوان مثل "رد ChatGPT على الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي بتنسيق MLA"

في حين أن المحتوى لا يحتوي على عنوان تقليدي، فإن هذا الوصف سيوفر سياقًا للاقتباس.

3. التاريخ

في تنسيق MLA، يجب أن يعكس التاريخ اليوم المحدد الذي تم فيه إنتاج المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.

قم بتضمين التاريخ الكامل بالتنسيق التالي: اليوم والشهر والسنة.

هذا أمر ضروري لضمان فهم القراء لتاريخ إنشاء المحتوى وتمييزه عن المخرجات المحتملة الأخرى.

4. URL

قم بتضمين عنوان URL حيث تم إنشاء المحتوى. سيساعد ذلك في توجيه القراء إلى مصدر أداة الذكاء الاصطناعي ويسهل عليهم التحقق من المحتوى أو استكشافه بشكل أكبر.

👀 مثال على الاقتباس (تم الاستشهاد به)

OpenAI. رد ChatGPT حول الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي بتنسيق MLA. 7 نوفمبر 2024، https://chat.openai.com.

👀 مثال على الاقتباس في النص

وفقًا لرد ChatGPT (OpenAI)، فإن مفهوم

🔍 هل تعلم؟ يتطلب دليل شيكاغو للأسلوب أيضًا تضمين المؤلف (OpenAI)، وعنوان أداة الذكاء الاصطناعي أو المحادثة، والتاريخ، وعنوان URL الذي حدثت فيه المحادثة. كل نمط اقتباس له تنسيق فريد من نوعه، ولكن تهدف جميعها إلى ضمان الإسناد الصحيح من أجل الشفافية والمصداقية.

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## أفضل الممارسات للاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي

نظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا كبيرًا من عملنا، فمن المهم الاستشهاد بها بشكل صحيح لتحقيق الشفافية والمصداقية.

هذه بعض أفضل الممارسات التي يجب وضعها في الاعتبار. 🤖

التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي: وضع علامة واضحة على المحتوى من الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية وتجنب الالتباس

وضع علامة واضحة على المحتوى من الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية وتجنب الالتباس استخدم مخرجات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية: تأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع أهدافك ولا يضلل جمهورك

تأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع أهدافك ولا يضلل جمهورك تكييف الاقتباسات مع السياق: اتبع إرشادات الاقتباس المناسبة للسياقات الأكاديمية أو الإبداعية أو التجارية

اتبع إرشادات الاقتباس المناسبة للسياقات الأكاديمية أو الإبداعية أو التجارية تحقق مرة أخرى من الدقة وموثوقية المصدر: تحقق من صحة الحقائق والمصادر من الذكاء الاصطناعي للتأكد من أنها حديثة وذات مصداقية

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## كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp المساعدة في البحث

البحث جزء أساسي من النمو الأكاديمي والمهني. ومع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح التعامل مع مختلف جوانب البحث أسهل بكثير. انقر فوق بميزاته المتعددة الاستخدامات، يبسط عملية البحث ويضمن لك النزاهة الأكاديمية.

دعنا نستكشف كيفية تحقيق أقصى استفادة منه. 📈

مستندات النقر فوق المستندات

عندما يتعلق الأمر بالبحث، فإن الحفاظ على التنظيم هو المفتاح.

قم بتنظيم وتبسيط وثائق البحث الخاص بك باستخدام ClickUp Docs

مع مستندات ClickUp يمكنك إنشاء موادك البحثية وتخزينها في موقع مركزي واحد. سواء كنت تقوم بصياغة مخطط تفصيلي، أو تتبع الملاحظات، أو تجميع البيانات، فإن ClickUp يجعل من السهل إدارة عملك بطريقة منظمة.

يمكنك الوصول بسرعة إلى كل ما تحتاجه والتعاون مع الآخرين، كل ذلك في نفس مساحة العمل.

يمكّنك المستندات أيضًا من تخزين الاقتباسات وتنظيمها حسب النوع، وحتى إرفاق الملاحظات ذات الصلة أو الارتباط بها. يمكنك الرجوع إلى المصادر بسرعة عند الحاجة ولا يفوتك أي اقتباس.

انقر فوق الدماغ

قد يستغرق تنسيق الاقتباسات بشكل صحيح وقتًا طويلاً، ولكن انقر فوق الدماغ وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساحة عمل ClickUp، يجعل الأمر سهلاً.

بغض النظر عن التنسيق الذي تستخدمه، يقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتنسيق اقتباساتك وفقًا للنمط الذي تختاره.

والأكثر من ذلك، فإن Brain لديه الكثير ليقدمه لك كـ بديل ل ChatGPT .

صقل المحتوى الخاص بك دون عناء في ClickUp Docs باستخدام ClickUp Brain

يدعم التدقيق اللغوي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتوليد النص في الوقت الفعلي، والاقتراحات داخل مساحة عمل ClickUp، والمساعدة في كل شيء بدءًا من صياغة الأفكار المعقدة إلى تنقيح بنية الأوراق البحثية.

بالنسبة للباحثين، يعمل هذا الحل المتكامل على تبسيط المهام الأكاديمية وتعزيز الإنتاجية دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

أتمتة ClickUp

أصبح ضمان النزاهة الأكاديمية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

حافظ على سير عملية بحثك على المسار الصحيح وحافظ على النزاهة الأكاديمية مع أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp مساعدتك في تتبع عملية البحث، وتذكيرك بالاستشهاد بالمصادر وإبقاء عملك على المسار الصحيح.

يمكنك إعداد تذكيرات تلقائية لضمان الاستشهاد بالمصادر بشكل صحيح أو تشغيل الإشعارات عند فقدان الاقتباسات. تمكّنك الأتمتة من الحفاظ على عملية بحث شفافة ومسؤولة دون ضغوط التتبع اليدوي.

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تحقيق المزيد مع ميزات البحث في ClickUp

إن الاستشهاد بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الشفافية والمصداقية واحترام الملكية الفكرية.

ومع تزايد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في سير العمل الأكاديمي والمهني، فإن فهم كيفية الاستشهاد بها بشكل صحيح يضمن لك الالتزام بالمعايير العلمية.

يمكن ل ClickUp تغيير طريقة تعاملك مع البحث. يدعم ClickUp التنظيم والكفاءة من خلال الميزات التي تبسّط التوثيق وإدارة الاقتباس وتتبع النزاهة الأكاديمية. اشترك في ClickUp اليوم!