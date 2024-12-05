11 نموذجًا مجانيًا لمراجعة سريعة مجانية

في نهاية كل سبرنت، يجتمع فريقك لمناقشة التقدم المحرز ومشاركة الملاحظات والتخطيط لما هو قادم. ولكن في كثير من الأحيان، تبدو هذه المراجعات وكأنها سلسلة مفككة من التحديثات بدلاً من التفكير التعاوني في عمل الفريق.

يتم تفويت الملاحظات، وينسى الناس النقاط الرئيسية، وقبل أن تعرف ذلك، ينتهي الاجتماع دون اتجاه واضح للمضي قدمًا.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تُحدث فيه قوالب مراجعة العدو السريع فرقاً. فالقالب المصمم بعناية لا يوفر فقط هيكلاً - بل يخلق مساحة حيث يمكن لفريقك التركيز على ما يهم: الاحتفال بالإنجازات، والتعلم من التحديات، والتوافق على المسار المستقبلي.

في هذه المقالة، سنستكشف قوالب مراجعة سباقات السرعة التي تحوّل مراجعاتك من ملخصات روتينية إلى لحظات تعزز زخم فريقك.

ما هي قوالب مراجعة السبرينت؟

قوالب مراجعة العدو السريع هي أطر أو مخططات يمكن للفرق استخدامها لتنظيم وتسهيل اجتماعات مراجعة العدو السريع المثمرة

تتضمن هذه القوالب عادةً أقسامًا لمراجعة العمل المنجز، ومناقشة المقاييس الرئيسية، وتحديد الدروس المستفادة، والتخطيط للسباق التالي بناءً على نتائج السباق الحالي.

فيما يلي العناصر الشائعة في قوالب مراجعة العدو السريع:

جدول الأعمال : تحديد هيكلية اجتماع المراجعة، بما في ذلك الوقت المخصص للعروض التوضيحية وجلسات الملاحظات والمناقشات

: تحديد هيكلية اجتماع المراجعة، بما في ذلك الوقت المخصص للعروض التوضيحية وجلسات الملاحظات والمناقشات العمل المنجز : قائمة بالمهام أو الميزات التي تم إنجازها خلال السباق السريع

: قائمة بالمهام أو الميزات التي تم إنجازها خلال السباق السريع العروض التوضيحية : مساحة لعرض الوظائف أو الميزات الجديدة

: مساحة لعرض الوظائف أو الميزات الجديدة جمع الملاحظات : مجالات لجمع تعليقات أصحاب المصلحة وأسئلتهم

: مجالات لجمع تعليقات أصحاب المصلحة وأسئلتهم عناصر الإجراءات: أقسام لتدوين أي إجراءات متابعة أو تحسينات للسباق التالي

## ما الذي يجعل قالب مراجعة سبرينت جيد؟

يجب أن يكون قالب المراجعة السريعة الجيد:

واضحاً وموجزاً: سهل الفهم والمتابعة

سهل الفهم والمتابعة مرن: قابل للتكيف مع مختلف أحجام الفرق وأنواع المشاريع

قابل للتكيف مع مختلف أحجام الفرق وأنواع المشاريع موجه نحو العمل: يركز على تحديد المشكلات ومعالجتها

يركز على تحديد المشكلات ومعالجتها تعاوني: يشجع على مشاركة جميع أعضاء الفريق

يشجع على مشاركة جميع أعضاء الفريق يعتمد على البيانات: يستخدم المقاييس لقياس التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين

11 نموذج مراجعة سبرينت للنجاح الرشيق

الآن بعد أن عرفت ما الذي يجعل القالب رائعاً، دعنا نستكشف 11 نموذجاً مجانياً لمراجعة سبرينت ريفيو مجاناً تحتوي على جميع هذه الميزات ويجب تجربتها:

1. قالب العصف الذهني لمراجعة سبرينت سبرينت سبرينت

قالب قالب العصف الذهني للعصف الذهني لـ ClickUp Sprint Sprint يوفر إطارًا منظمًا للفرق للتفكير في السباق الأخير. يمكن للفرق استخدامه لتحديد ما الذي سار بشكل جيد وما الذي كان يمكن أن يكون أفضل وإجراء تحسينات قابلة للتنفيذ في المستقبل.

قالب العصف الذهني للعصف الذهني بأثر رجعي لسباق السرعة ClickUp

ينظم هذا القالب نقاط المناقشة في أقسام محددة، مما يساعد الفريق على تصنيف ملاحظاتهم إلى مكاسب وتحديات ومجالات تحسين. باستخدام هذه الأقسام المخصصة، يمكن للفرق ضمان استرجاعات سريعة للسباق لا تتحول إلى مناقشة عامة بل تركز على إجراءات ملموسة.

الميزة الرئيسية لهذا القالب هي قدرته على التتبع على المدى الطويل. يمكن للفرق إعادة النظر في المستعرضات السابقة لمعرفة ما إذا كانت قد عالجت بنود العمل من سباقات السرعة السابقة.

تكامل قالب الاستعراض بأثر رجعي مع مهام النقر فوق المهام تمكن الفرق من تحويل الملاحظات مباشرة إلى عناصر عمل. وهذا يضمن تنفيذ الرؤى القيمة المكتسبة خلال عمليات إعادة النظر في سباقات السرعة بدلاً من ضياعها بين سباقات السرعة.

يمكن أن يكون نهج التعليقات وتتبع الإجراءات في هذا القالب مفيدًا بشكل خاص لفرق Agile التي تتطلع إلى تعزيز الشفافية وإبقاء الجميع خاضعين للمساءلة.

✨ ✨ مثالي ل: الفرق التي ترغب في تحسين عمليتها وأدائها بمرور الوقت.

2. قالب الأعمال المتراكمة والسريعة لـ ClickUp

قالب ClickUp Backlogs وقوالب الأعمال المتراكمة والركض السريع يجمع بين إعداد الأعمال المتراكمة وتخطيط سباقات السرعة، مما يجعله أداة قوية لفرق Agile التي تهدف إلى تبسيط هذه العمليات.

نموذج ClickUp Backlogs وSprints المتراكمة وسباقات السرعة

يسمح هذا القالب لمالكي المنتجات بتحديد أولويات العناصر المتراكمة وتنقيحها بحيث تكون المهام محددة بشكل جيد وجاهزة لسباقات السرعة القادمة.

الفوائد الرئيسية لهذا القالب:

تحديد الأولويات: وضع علامات للعناصر المتراكمة وتنظيمها وتصنيفها بسهولة حسب الأهمية

وضع علامات للعناصر المتراكمة وتنظيمها وتصنيفها بسهولة حسب الأهمية الوضوح: تحديد المهام بوضوح وتجهيزها للسباقات القادمة

تحديد المهام بوضوح وتجهيزها للسباقات القادمة القابلية للتكيف: إعادة تنظيم أو تعديل بسرعة تراكم المهام المتراكمة مع تغير الأولويات

إعادة تنظيم أو تعديل بسرعة تراكم المهام المتراكمة مع تغير الأولويات سير عمل سلس: التنقل بين إعداد الأعمال المتراكمة وتخطيط العدو السريع دون مغادرة الأداة

التنقل بين إعداد الأعمال المتراكمة وتخطيط العدو السريع دون مغادرة الأداة تنظيم الأعمال المتراكمة: الحفاظ على تراكم الأعمال المتراكمة القابلة للتنفيذ لتجنب "تراكم الأعمال المتراكمة

الحفاظ على تراكم الأعمال المتراكمة القابلة للتنفيذ لتجنب "تراكم الأعمال المتراكمة الاستجابة الرشيقة: التكيف مع أهداف المشروع المتغيرة ومتطلبات السوق

من خلال الاستفادة من هذا القالب، يمكن لفرق أجايل العمل بفعالية أكبر، وتقديم منتجات عالية الجودة، وتحقيق نتائج أفضل للمشروع.

✨مثالي ل: الفرق التي ترغب في التكيف مع الأولويات المتغيرة بسرعة.

3. قالب كليك أب سبرينتس

إن قالب ClickUp Sprints تم تصميمه خصيصًا لإدارة وتتبع سباقات السرعة، مما يوفر عرضًا واضحًا وفي الوقت الفعلي لتقدم السباق. هذا القالب مثالي لمراقبة المهام، وحالات تقدمها، والمواعيد النهائية، والجهد المقدر مقابل الجهد الفعلي المطلوب.

قالب ClickUp Sprints

يساعد القيام بذلك على منع المزالق الشائعة المتمثلة في الحمل الزائد أو نقص الاستخدام، مما يضمن أن يكون عبء العمل في كل سباق متوازن وقابل للتحقيق.

تكمن قوة هذا القالب في تتبع التقدم في الوقت الحقيقي، مما يمكّن قادة الفريق وأساتذة سكرم من تحديد الاختناقات المحتملة في وقت مبكر من السباق وإنجاز قيم سكرم .

وبفضل هذه الرؤية، يمكن للمدراء معالجة العوائق أو تعديل المهام قبل التأثير على كامل سباق السرعة. من خلال مراقبة مقاييس مثل سرعة الفريق وتوازن عبء العمل، يساعد قالب ClickUp Sprints الفرق على البقاء على المسار الصحيح، مما يجعل تقييم التقدم المحرز في لمحة سريعة أمرًا سهلاً.

✨ ✨مثالي ل: الفرق التي ترغب في ضمان بقاء مشاريعها في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

إدارة مراجعات العدو السريع بسهولة باستخدام برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك إدارة المشاريع الرشيقة في ClickUp يمكن لأداة إدارة المشاريع الرشيقة أن تعزز بشكل كبير مراجعات العدو السريع من خلال توفير منصة مركزية من أجل:

الوصول بسهولة إلى الأهداف والغايات المحددة للسباق السريع ومراجعتها

مراقبة تقدم الفريق مقابل هذه الأهداف طوال فترة العدو السريع

جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق في مكان واحد

استخدام العلامات أو التسميات أو الحقول المخصصة لتصنيف الملاحظات وتحديد أولوياتها

تعيين عناصر العمل لأعضاء فريق محددين وتتبع تقدمهم لتحسين سباقات السرعة المستقبلية

تسهيل المناقشات وجلسات العصف الذهني باستخدام ميزات التعاون في الوقت الفعلي

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4. قالب أحداث ClickUp Agile Sprints السريع

قالب قالب أحداث ClickUp Agile Sprints السريع يجمع جميع أحداث سباقات السرعة الرشيقة الأساسية في سير عمل واحد منظم، بدءًا من التخطيط للسباقات السريعة والوقوف اليومي إلى مراجعات السباقات السريعة.

قالب أحداث سباقات السرعة الرشيقة من ClickUp Agile Sprints

كل نوع من الأحداث - مثل التخطيط لسباقات السرعة، والوقوف اليومي، و مراجعات العدو السريع -قسم مخصص لها، مما يسمح للفرق بتوثيق الأهداف والملاحظات وعناصر العمل بطريقة منظمة يسهل إعادة النظر فيها.

على سبيل المثال، أثناء التخطيط للسباق السريع يمكن للفرق تحديد الأهداف، وسرد مهام المهام، وتحديد أهداف العدو السريع. ويمكن لأعضاء الفريق تحديث الحاصرات، ومشاركة الأولويات، وتتبع التقدم المحرز في عمليات الوقوف اليومية.

تقلل الأقسام المخصصة من الاعتماد على الأدوات الخارجية، مما يضمن لك توثيق جميع اجتماع رشيق الملاحظات والإجراءات في مكان واحد. هذا يحسن من إمكانية الوصول إلى المعلومات ويقلل من احتمالية التغاضي عن التفاصيل المهمة بين أحداث سكروم .

✨مثالي ل: فرق سكروم التي ترغب في جعل أحداث ووثائق سباقات السرعة مركزية.

5. قالب كليك أب سبرينتس البسيط

مثالي للفرق الأصغر أو الأصغر حجمًا، فإن قالب ClickUp للسباقات السريعة البسيطة يقدم تخطيطًا مباشرًا يركز على الأساسيات: مهام المهام، والمواعيد النهائية، والحالة الحالية.

قالب سبرينتس البسيط من ClickUp

يسمح التخلص من الحقول والوظائف المعقدة للفرق بالتركيز بشكل كامل على إكمال المهام ضمن الجدول الزمني للسباق دون تشتيت انتباههم بميزات إضافية.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لهذا القالب:

التصميم البسيط: يتجنب الميزات غير الضرورية والمشتتات

يتجنب الميزات غير الضرورية والمشتتات التركيز الواضح: يركز على إنجاز المهام والمواعيد النهائية

يركز على إنجاز المهام والمواعيد النهائية تواصل مبسط: يعزز الوضوح ويقلل من العبء المعرفي

يعزز الوضوح ويقلل من العبء المعرفي التنفيذ الفعال: تبسيط سير العمل وتحسين الإنتاجية

هذا القالب مثالي للفرق التي تعطي الأولوية للعمل على التحليل، ويوفر الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف السباق السريع دون الحاجة إلى تعقيدات التتبع أو إعداد التقارير.

✨مثالي ل: الفرق الجديدة على منهجيات أجايل وتريد البدء على نطاق صغير.

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6. قالب ClickUp Agile Scrum Management Template

نموذج قالب ClickUp Agile Scrum Management Template يوفر إطارًا قويًا يغطي جميع جوانب Scrum، بدءًا من تنقيح الأعمال المتراكمة وحتى مراجعات العدو السريع.

ClickUp Agile Scrum Management Template

صُممت لوحاته المنظمة والقابلة للتخصيص لمساعدة الفرق على إدارة جميع أدوار ومهام وأحداث سكروم في عرض واحد، مما يجعل تتبع كل مرحلة ودور في عملية سكروم أسهل.

يعد تنظيم هذا القالب مفيدًا بشكل خاص لمسؤولي سكرم الذين يجب عليهم تتبع تبعيات المهام، والعوائق، وأهداف السباق. كل مرحلة لها مخصص لها عرض المجلس في ClickUp مما يجعل الإشراف على التقدم وإدارة تبعيات سير العمل أمرًا سهلاً.

كما أن القالب قابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح للفرق بتخصيصه وفقًا لعملياتها وأولوياتها وأهداف المشروع.

✨مثالي لـ: سكرم ماسترز لمراقبة تبعيات المهام، والعوائق، وأهداف السباق في مكان واحد.

7. قالب التخطيط السريع الرشيق لـ ClickUp Agile Sprint Planning

نموذج قالب التخطيط السريع السريع ClickUp Agile Sprint Planning Template هو مصمم خصيصًا لتحديد أهداف العدو السريع، وتخصيص الموارد، وتقدير أعباء العمل بفعالية.

قالب التخطيط السريع الرشيق للسباق السريع

من خلال توفير نهج منظم ل التخطيط السريع يساعد هذا النموذج الفرق على:

تحديد أهداف واضحة: تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) للسباق السريع

تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) للسباق السريع تقسيم العمل: تقسيم المهام إلى أجزاء يمكن إدارتها لتسهيل التقدير والتخصيص الدقيق

تقسيم المهام إلى أجزاء يمكن إدارتها لتسهيل التقدير والتخصيص الدقيق تخصيص الموارد: تعيين المهام لأعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وتوافرهم

تعيين المهام لأعضاء الفريق بناءً على مهاراتهم وتوافرهم تقدير عبء العمل: استخدم تقنيات مثل نقاط القصة أو تقدير الوقت لتقييم الجهد المطلوب لكل مهمة بدقة

يعمل الهيكل المنظم للقالب على تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يضمن فهم جميع أعضاء الفريق للأهداف العامة للسباق السريع ومسؤولياتهم.

باستخدام هذا القالب، يمكن لفرق أجايل تحسين عملية التخطيط، وزيادة القدرة على التنبؤ، وفي النهاية تقديم نتائج عالية الجودة.

✨مثالي ل: فريق التطوير الذي يريد أن يفهم عمله للسباق القادم بوضوح.

8. قالب مراجعة سبرينت من ميرو قالب مراجعة سبرينت مراجعة سبرينت لميرو هو أداة مثالية للفرق التي تبحث عن نهج تفاعلي وتعاوني لمراجعات العدو السريع. تقوم واجهته ذات نمط السبورة البيضاء بتحويل مراجعات العدو السريع إلى جلسات تفاعلية وتشاركية

عبر ميرو يشجع القالب التعاون على النحو التالي فرق سكروم عرض العمل المكتمل بصريًا، ومشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي، والتقاط الرؤى على اللوحة. تسمح المساحة الحرة بالعصف الذهني دون تنسيق صارم، وهو أمر مثالي للفرق التي تفضل أسلوب المناقشة الأكثر عضوية.

وبفضل الملاحظات اللاصقة الرقمية، وأدوات الرسم، والتحديثات في الوقت الفعلي، يشجع هذا القالب على تجربة مراجعة ديناميكية وتعاونية.

يشجع التصميم المرئي أعضاء الفريق على المشاركة بنشاط، مما يجعل القالب مفيدًا بشكل خاص للفرق الموزعة التي تفتقد طاقة الاجتماعات الشخصية.

✨مثالي ل: فرق سكروم التي ترغب في جعل مراجعاتهم السريعة أكثر تفاعلية وتعاونية.

9. قالب مراجعة سبرينت من مورال قالب مراجعة السبرينت من Mural's Sprint Review Template هو أداة تفاعلية جذابة بصريًا وتفاعلية لتسهيل جلسات المراجعة السريعة الفعالة.

عبر جدارية من خلال توفير إطار عمل منظم لمناقشة العمل المنجز، وجمع الملاحظات، وتحديد مجالات التحسين، يساعد هذا النموذج الفرق في الحفاظ على التركيز والمساءلة.

فيما يلي بعض فوائد هذا القالب:

تنظيم مرئي: أقسام واضحة للعمل المنجز والملاحظات وعناصر العمل

أقسام واضحة للعمل المنجز والملاحظات وعناصر العمل التعاون في الوقت الفعلي: تمكين الفرق البعيدة من المساهمة والتعاون بسلاسة

تمكين الفرق البعيدة من المساهمة والتعاون بسلاسة تحديد أولويات الملاحظات: يساعد الفرق على التركيز على الأفكار الأكثر تأثيراً

يساعد الفرق على التركيز على الأفكار الأكثر تأثيراً تجربة تفاعلية: تشرك أعضاء الفريق وتشجع على التواصل المفتوح

✨مثالي ل: فرق العمل عن بُعد لأنه يوفر طريقة ديناميكية وجذابة لإجراء مراجعات افتراضية لسباق السرعة.

10. قالب المخطط الانسيابي لزيادة المنتج ومراجعة سبرينت من SlidesTeam

قالب قالب المخطط الانسيابي لزيادة المنتج ومراجعة سبرينت الخاص بفريق الشرائح هو خيار عملي للفرق التي تبحث عن نظرة عامة عالية المستوى للعروض التقديمية. إنه يمثل بشكل مرئي عملية سكروم لمراجعات العدو السريع وزيادات المنتج.

عبر فريق الشرائح يعمل تصميمه المنظم على تقسيم العلاقات بين كل خطوة من خطوات السباق، مما يمنح الفرق وأصحاب المصلحة رؤية واضحة لكيفية تحقيق زيادات المنتج بمرور الوقت.

يعد تنسيق المخطط الانسيابي مفيدًا بشكل خاص لإعداد أعضاء الفريق الجدد أو لشرح عملية مراجعة العدو السريع لأصحاب المصلحة غير المعتادين على أسلوب أجايل.

يجعل تصميمه الجاهز للعرض التقديمي من السهل استخدامه في الاحتفالات الرشيقة والاجتماعات، مما يوفر طريقة موجزة ومرئية لتوضيح سير العمل.

✨مثالي ل: فرق سكروم التي ترغب في تمثيل عملية مراجعة سباقات السرعة الخاصة بهم بشكل مرئي

11. قالب اجتماع المراجعة السريعة حسب النطاق

إن قالب اجتماع المراجعة السريعة حسب النطاق هو مورد عملي يحسّن بشكل كبير من فعالية مراجعات العدو السريع. صيغته جيدة التنظيم تعالج مباشرةً المزالق الشائعة التي تواجهها الفرق خلال هذه الاجتماعات.

عبر النطاق يضمن هذا القالب تغطية جميع الجوانب المهمة لسباق السرعة من خلال توجيه الفرق من خلال نقاط المناقشة الرئيسية، مثل مراجعة قصص المستخدمين المكتملة، وجمع الملاحظات، وتحديد مجالات التحسين.

يوفر هذا القالب أيضًا:

تساعد الأقسام الواضحة في الحفاظ على التركيز ومنع المحادثات الخارجة عن الموضوع

مساحة مخصصة لتسجيل الملاحظات وعناصر الإجراءات تضمن تسجيل الرؤى القيّمة والتصرف بناءً عليها

التوثيق الواضح للملاحظات وعناصر الإجراءات يساعد الفرق على البقاء على المسار الصحيح وتحقيق النتائج

يسمح هذا القالب لفرق أجايل بتبسيط عملية مراجعة سباقات السرعة وتحسين التواصل وتقديم منتجات عالية الجودة في نهاية المطاف.

✨مثالي ل: فريق سكروم الذي يريد تعزيز ثقافة التواصل المفتوح والمساءلة.

إعادة تعريف المراجعات السريعة لتحقيق تأثير أكبر باستخدام ClickUp

في التطوير الرشيق، غالبًا ما تفشل المراجعة السريعة التقليدية في تحقيق إمكاناتها الكاملة. من خلال الاستفادة من قوة هذه القوالب ال 11 المجانية لمراجعات العدو السريع، يمكن للفرق رفع مستوى ممارساتها الرشيقة وتحقيق تحسينات كبيرة.

هذه القوالب هي أكثر من مجرد أدوات، فهي تحفز المحادثات الهادفة والتأملات الثاقبة. ومن خلال تجاوز المقاييس السطحية، يمكن للفرق التعمق أكثر في تأثير عملها، وتحديد الدروس القيمة وفرص النمو.

باستخدام برنامج وقوالب ClickUp الرشيقة من ClickUp، يمكنك أن تجعل كل مراجعة للسباق السريع نقطة انطلاق نحو التحسين المستمر والابتكار في عملك. اشترك في ClickUp اليوم!