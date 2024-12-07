Airtable مقابل Excel: أيهما أفضل في عام 2025؟

أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الحديثة هو جاهزية البيانات.

فسواء كنت تقوم بتحليل الأرقام لمشروع كبير، أو تتبع المخزون، أو مجرد تنظيم مهامك اليومية، فإن أداة البيانات القوية ستغير قواعد اللعبة. مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون من الصعب اختيار الأداة المناسبة تماماً.

من حسن حظك أننا نلقي نظرة فاحصة على أداتين شهيرتين لإدارة قواعد البيانات: Airtable وExcel. كلاهما مليء بالميزات لمساعدتك في إنجاز المهام، ولكنهما يتعاملان مع إدارة البيانات بشكل فريد.

هل أنت مستعد لاكتشاف أيهما قد يكون الخيار المفضل لديك؟ استعد للمواجهة النهائية بين Airtable وExcel. سنضيف أيضًا أداة جديدة قد ترجح كفة الميزان! 🏆

ما هو Airtable؟

Airtable هي أداة قاعدة بيانات علائقية تساعدك على تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة وربط نقاط البيانات المختلفة لإدارة مشاريعك وسير العمل بشكل أفضل. يمكنك استخدامها لجلب جميع بيانات عملك في مكان واحد - سواءً كانت تقارير الأداء الخاصة بالفريق أو مشاريع العملاء أو حملات التسويق أو ملاحظات العملاء.

إنه يجعل التعاون سهلاً، مما يتيح للجميع البقاء على نفس الصفحة من خلال التحديثات في الوقت الفعلي وطرق العرض المخصصة التي تناسب احتياجات الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك قوالب Airtable على البدء بسرعة، سواء كنت تنشئ أداة تعقب مشروع أو إدارة علاقات العملاء أو قائمة مهام شخصية.

/_via جدول الهواء باستخدام طرق عرض مخصصة. يتيح لك Airtable الاختيار من بين أنواع طرق العرض المختلفة - مثل طريقة عرض الشبكة أو التقويم أو كانبان - حتى تتمكن من عرض المعلومات بتنسيق يناسب متطلبات مشروعك وفريقك.

الميزة رقم 2: مصمم الواجهة

يتيح لك مصمم الواجهة في Airtable إنشاء واجهات مخصصة مباشرةً من بياناتك. قم بإنشاء طرق عرض مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، مما يسهل على الفرق التفاعل مع البيانات بطريقة جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام.

الميزة رقم 3: إعداد التقارير

يأتي Airtable أيضًا مزودًا بإمكانيات إعداد التقارير. يمكنك قياس بياناتك وتحليلها في Airtable من خلال ميزات إعداد التقارير الشاملة لإدارة البيانات مثل الحوادث والأصول المتاحة حسب النوع وخط أنابيب المبيعات والمزيد. يساعدك ذلك على اكتساب الرؤى وتتبع المقاييس الرئيسية للحفاظ على مشاريعك في مسارها الصحيح، مما يساعدك على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات دون عناء.

الميزة رقم 4: الأتمتة

تأتي Airtable مع الكثير من إمكانيات الأتمتة. يمكنك تبسيط المهام المتكررة، وإنشاء مشغلات للإشعارات، والتكامل مع الأدوات الخارجية لضمان سير عملك بسلاسة بأقل جهد يدوي. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف، يمكنك ربط جافا سكريبت الخاص بك.

تسعير Airtable

مجانًا

الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا شهريًا الشركات: 54 دولارًا شهريًا

54 دولارًا شهريًا مقياس الشركات تسعير مخصص

📖 اقرأ المزيد: كيفية تصدير Airtable إلى Excel

ما هو Excel؟

إكسل هو برنامج شائع برنامج جداول بيانات من مايكروسوفت يستخدم على نطاق واسع لتحليل البيانات والنمذجة المالية وتنظيم البيانات. يوفر شبكة من الخلايا حيث يمكن للمستخدمين إدخال البيانات ومعالجتها وتحليلها باستخدام الصيغ والمخططات والجداول المحورية. إدارة مشاريع إكسل يحتوي على ميزات قوية مصممة للتعامل مع كل شيء بدءًا من إدخال البيانات الأساسية وحتى التحليلات المتقدمة.

سواء كنت تدير ميزانية، أو تنشئ تقارير، أو تدير هياكل بيانات معقدة، أو تنشئ نماذج، فإن Excel يوفر لك أدوات عملية لجعل بياناتك أكثر قيمة.

via إكسل

ميزات Excel

فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لبرنامج MS Excel:

الميزة رقم 1: الصيغ والوظائف

يوفر Excel مكتبة واسعة من الصيغ والدوال، مما يسمح للمستخدمين بإجراء العمليات الحسابية وتحليل البيانات والعمليات المنطقية بسهولة. إمكانيات Excel في الصيغ تجعله لا غنى عنه في العديد من المهام، بدءًا من العمليات الحسابية البسيطة إلى الدوال الإحصائية المعقدة.

الميزة رقم 2: تصور البيانات

يساعد في تصور أنماط البيانات واتجاهاتها من خلال مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، مثل المخططات الشريطية والخطية والدائرية. ويمكنك أيضًا استخدام التنسيق الشرطي لتمييز البيانات بناءً على القواعد، مما يسهل اكتشاف القيم المتطرفة أو الاتجاهات في لمحة سريعة.

الميزة رقم 3: أدوات تحليل البيانات

يقدم Excel أدوات مدمجة قوية لتصور البيانات مثل Solver وAlisle ToolPak وGoal Seek للتحليل الإحصائي وإدخال البيانات المبسط والتنبؤ والتحسين. تعمل هذه الأدوات على تبسيط العمليات الحسابية المعقدة، مما يجعل Excel خيارًا جيدًا لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

الميزة رقم 4: وحدات الماكرو والأتمتة

باستخدام VBA (Visual Basic للتطبيقات)، يمكن لمستخدمي Excel إنشاء وحدات ماكرو لأتمتة المهام المتكررة، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتوفير الوقت. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لإنشاء تقارير مخصصة ومهام سير العمل المعقدة.

عبر Microsoft

تسعير Excel

مجاني

أساسي: 4 دولارات/مستخدم/شهريًا

4 دولارات/مستخدم/شهريًا أساسي : 6$/مستخدم/شهريًا

: 6$/مستخدم/شهريًا المعيار: 12.5 دولار/مستخدم/شهريًا

📖 اقرأ المزيد: أفضل 10 أدوات إكسل للذكاء الاصطناعي في عام 2024

Airtable مقابل Excel: مقارنة الميزات

دعنا نجري مقارنة عميقة بين إكسل و جدول الهواء بناءً على قدراتها:

الميزة رقم 1: بنية البيانات والمرونة

عندما يتعلق الأمر بتنظيم بياناتك، فإن المرونة هي كل شيء. فسواء كنت تدير قائمة أساسية أو تتعامل مع مشروع معقد، فإن وجود أداة يمكنها التكيف مع احتياجاتك يُحدث فرقًا كبيرًا. إليك كيفية تعامل Excel وAirtable مع هيكلة البيانات والمرونة بطرقهما الفريدة.

إكسل

Excel هو أداة مرنة قائمة على الشبكة لإدارة البيانات. يمكنك التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة، وتخصيص الخلايا، واستخدام الصيغ، والتلاعب بالصيغ لجعل بياناتك تبدو بالشكل الذي تريده. وهو مصمم للتعامل مع العمليات الحسابية المعقدة، وهذا هو السبب في أنه شائع جدًا لأي شيء يتضمن أرقامًا وأمورًا مالية.

Airtable

يشبه Airtable مزيجًا من برنامج جداول البيانات وقاعدة البيانات، مما يمنحك أفضل ما في العالمين. تم إعداده "كقاعدة بيانات علائقية"، بحيث يمكنك ربط السجلات بين الجداول بسهولة، وهو أمر مفيد لأشياء مثل إدارة المشاريع ومراقبة خط أنابيب المبيعات وإدارة المحتوى. بالإضافة إلى ذلك، فهو أكثر سهولة للمستخدمين غير التقنيين من تطبيق جداول البيانات التقليدية، مما يسهل على الفرق البقاء منظمين.

🏆 الفائز: Airtable لإدارة البيانات المركزية

الميزة رقم 2: الصيغ والحسابات

الصيغ والحسابات هي جوهر أي أداة بيانات قوية. سواء كنت تقوم بتحليل الأرقام أو تحليل الاتجاهات أو مجرد تنظيم البيانات، فإن وجود خيارات حسابية قوية يمكن أن يجعل عملك أسهل بكثير. إليك كيفية أداء Excel وAirtable:

Excel

يحتوي Excel على إمكانيات قوية ومتقدمة للصيغ، بما في ذلك الدوال الرياضية والإحصائية والمالية المعقدة. يمكنك إنشاء صيغ متداخلة وجداول محورية وهياكل بيانات معقدة باستخدام أدوات التحليل مثل Power Query، وهي مفيدة لتحليلات البيانات التفصيلية والنمذجة المالية.

Airtable

يتضمن Airtable صيغًا أساسية ولكنه يفتقر إلى ميزات أكثر تقدمًا وعمقًا حسابيًا مثل Excel. وهو مصمم بشكل أفضل لتنظيم البيانات أكثر من الحسابات الثقيلة. تتوفر صيغ ووظائف بسيطة للعمليات الحسابية الأساسية ومعالجة البيانات والوظائف النصية، ولكنها لا تدعم الصيغ المعقدة بنفس مستوى Excel.

🏆 الفائز: Excel لحسابات البيانات المعقدة

الميزة رقم 3: تصور البيانات

يساعد تصور البيانات المستخدمين على فهم الرؤى بسرعة وتحديد الاتجاهات وإجراء المقارنات. في أدوات مثل Excel و Airtable، تجعل هذه الميزة البيانات المعقدة أكثر سهولة، مما يتيح لك رؤية الأنماط واستخلاص الاستنتاجات من البيانات الرقمية في لمحة.

Excel

يوفر Excel أدوات شاملة لتصور البيانات، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والتنسيق الشرطي. يمكنك إنشاء رسوم بيانية خطية، ومخططات شريطية، ومخططات مبعثرة، ومخططات دائرية مباشرةً داخل جداول البيانات. يتضمن Excel أيضًا تكامل Power BI للحصول على لوحات معلومات تفاعلية أكثر تقدمًا.

Airtable

يتضمن Airtable خيارات تصور، ولكنها ميزات أساسية أكثر موجهة نحو سهولة الاستخدام. تتوفر طرق العرض مثل كانبان ومعرض الصور والتقويم والشبكة في قسم "التطبيقات". هذه التصورات وظيفية لتتبع المشروع ولكنها تفتقر إلى تعقيد أدوات الرسوم البيانية في Excel.

🏆 الفائز: Excel لتصور البيانات التفصيلي

الميزة رقم 4: الأتمتة وإدارة سير العمل

لا فائدة من أداة بدون ميزات الأتمتة وإدارة سير العمل. تعمل الأتمتة وإدارة سير العمل على تبسيط المهام المتكررة، مما يجعل العمل أكثر كفاءة ويوفر الوقت للأنشطة ذات المستوى الأعلى. إليك ما يقدمه كل من Excel و Airtable لهذه الميزات:

Excel

يحتوي Excel على أتمتة محدودة من خلال وحدات الماكرو وVBA (Visual Basic for Applications)، مما يسمح للمستخدمين بأتمتة المهام المتكررة وإنشاء وظائف مخصصة. وعلى الرغم من قوة وحدات الماكرو إلا أنها تتطلب معرفة بالترميز وليست سهلة الاستخدام للجميع.

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يوفر Airtable الأتمتة بتنسيق يسهل الوصول إليه بدون تعليمات برمجية. تسمح ميزات الأتمتة الخاصة به بإعداد المشغلات والإشعارات والتكامل مع الأدوات الأخرى (مثل Slack وتقويم Google، وما إلى ذلك)، مما يجعله رائعًا لسير عمل الفريق وإدارة المشاريع. تُعد سهولة الاستخدام هذه مثالية للعمل التعاوني ولكنها تفتقر إلى عمق VBA في Excel.

🏆 الفائز: Airtable للأتمتة بدون تعليمات برمجية والميزات المتقدمة

الميزة رقم 5: التعاون والمشاركة

تسهّل ميزات التعاون والمشاركة على الفرق العمل معًا بسلاسة. تسمح أدوات مثل Excel وAirtable لعدة مستخدمين بالوصول إلى البيانات وتعديلها والتعليق عليها في الوقت الفعلي، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة ويحسن إنتاجية الفريق.

Excel

يدعم Excel التعاون، لا سيما من خلال Microsoft 365، حيث يمكن لعدة مستخدمين العمل على ملف في وقت واحد. ومع ذلك، يمكن أن يصبح تتبع التغييرات وإدارة الأذونات لوجهات النظر المتعددة أمرًا معقدًا، خاصة للفرق الكبيرة.

Airtable

تم تصميم Airtable مع وضع التعاون في الاعتبار. يمكن للمستخدمين التعليق على السجلات، وتعيين المهام، والعمل في الوقت الفعلي على قواعد البيانات المشتركة . يمكن تعيين الأذونات لكل طريقة عرض، مما يسمح بالوصول المتحكم فيه إلى بيانات محددة. تجعل واجهة Airtable سهلة الاستخدام وخيارات المشاركة من Airtable أكثر سلاسة للمشاريع التعاونية القائمة على الفريق.

🏆 الفائز: Airtable للتعاون السلس في البيانات

Airtable مقابل Excel على Reddit

انتقلنا إلى Reddit لمعرفة ما يقوله الناس عن Airtable مقابل Excel. إليك ما وجدناه:

على الرغم من قوة Airtable، إلا أن له حدوده عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع العمليات الحسابية واسعة النطاق مثل Excel.

مستخدم Reddit

أحب حقيقة أنني أستطيع إضافة أي ميزة أريدها تقريبًا في Airtable في اللحظة التي أدرك فيها أنني أريدها. إنه مثالي لشخص يريد حلاً مخصصًا ومخصصًا بالكامل ويجد متعة في تنفيذه بنفسه.

مستخدم Reddit

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Airtable مقابل Excel

يقدم كل من Airtable و Microsoft Excel ميزات وحالات استخدام فريدة لإدارة البيانات. ومع ذلك، لديهما ميزات تعاون أساسية.

بغض النظر عن الأداة التي تختارها، فأنت بحاجة إلى منصة منفصلة لتحليل البيانات أو التواصل مع أصحاب المصلحة. يعد التبديل إلى أداة مختلفة لكل نقطة بيانات أمرًا مزعجًا ويمكن أن يتسبب في فقدان السياق.

لتجنب ذلك، من الأفضل استخدام منصة شاملة مثل انقر فوق الذي يوفر أفضل ما في مرونة Airtable وقوة بيانات Excel

دعنا نتعلم ما الذي يجعل ClickUp يبرز كبديل أفضل في إدارة البيانات وتحليلها.

ميزة ClickUp One Up #1: التنظيم باستخدام عرض الجدول

إدارة المهام والمشاريع باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp طريقة عرض الجدول في ClickUp يجلب وظائف أدوات جداول البيانات إلى إدارة مشروعك، حيث يوفر تخطيطًا مألوفًا قائمًا على الشبكة وقابلًا للتخصيص ومليئًا بالميزات القوية.

يمكنك إدارة المهام، وتتبع البيانات، وتنظيم المعلومات بطريقة بديهية ومرنة، مما يجعلها مثالية للفرق المعتادة على العمل مع جداول البيانات.

باستخدام طريقة عرض الجدول، أنت على استعداد للقيام بجولة بدون تعليمات برمجية. ارسم العلاقات بين المهام بسرعة ونظم عملك من خلال ربط المهام والمستندات والتبعيات.

كليك أب ون أب #2: خطط بشكل أكثر ذكاءً باستخدام قوالب جداول البيانات

يقدم ClickUp جدول بيانات مخصص الذي يحاكي أفضل أجزاء Excel و Airtable ولكن ضمن بيئة إدارة المشروع - وهو قالب قالب جدول بيانات ClickUp .

باستخدام هذا القالب، يمكنك بسهولة إعداد ميزانيات المشاريع، أو متتبعات المهام، أو حتى أوراق تحليل البيانات، مع إبقاء كل شيء مرتبط بمساحة عمل ClickUp الخاصة بك من أجل تعاون سلس.

هذا ليس كل شيء. يمكنك الاختيار من بين ست طرق عرض مختلفة: القائمة، والشبكة، ومستند المجلس، والنموذج، والخريطة. هذا القالب سهل الاستخدام للمبتدئين، لذا قد تنسى برنامج Excel أو Airtable (هاها)!

قالب جدول بيانات ClickUp

ClickUp's ClickUp's One Up #3: أتمتة سير عملك ميزات الأتمتة في ClickUp الارتقاء بإدارة سير العمل إلى المستوى التالي. يمكنك إعداد عمليات الأتمتة لتشغيل الإجراءات عبر المهام والمشاريع والإشعارات، مما يقلل من الجهد اليدوي ويبقي فريقك على المسار الصحيح.

سواء كنت تقوم بتعيين المهام، أو تحديث الحالات، أو تذكير أعضاء الفريق بالمواعيد النهائية، فإن أتمتة ClickUp توفر الوقت وتعزز الكفاءة.

يمكنك أيضاً أن تخبر الذكاء الاصطناعي بما تريد إنجازه، وسيقوم على الفور بإنشاء الأتمتة الخاصة بك. ما مدى روعة ذلك؟ بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه في جميع مراحل سير عملك، مثل اختصارات المشاريع، والمكلفين الديناميكيين، وأتمتة البريد الإلكتروني، والتحديثات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغير ذلك الكثير.

ميزات ClickUp الأخرى لإدارة البيانات بسلاسة

إنشاء عمليات أتمتة بدون تعليمات برمجية باستخدام ميزات الأتمتة في ClickUp

لدينا أيضًا كليك أب برين مساعد الذكاء الاصطناعي، الذي يسهّل إنشاء المحتوى وتلخيص التحديثات وتحسين سير العمل ببضع نقرات فقط. وهذه إضافة كبيرة للفرق التي تتطلع إلى تسريع المهام المتكررة وتحسين الإنتاجية.

دع الذكاء الاصطناعي يمنحك تحديثات المشروع والمزيد مع ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، مجموعة شاملة من ClickUp لإدارة المشاريع تتيح لك الميزات تنظيم العمل وتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد.

مع مخططات جانت ولوحات كانبان والتقويمات، يمكنك إدارة كل جانب من جوانب المشروع دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

إذا كنت تبحث عن إعدادات أكثر مرونة، فلدينا قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp, وهو قابل للتخصيص بالكامل. يتيح لك هذا القالب إنشاء مساحة عمل مخصصة على غرار جداول البيانات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك الفريدة.

ClickUp: الحل للجدل الدائر بين Airtable وExcel

إذا كنت تريد إدارة مركزية للبيانات وتعاونًا سلسًا في البيانات، فاستخدم Airtable. ومع ذلك، يمكن أن يكون Excel خيارًا أفضل إذا كانت لديك مجموعة بيانات متنوعة وتريد إجراء حسابات متقدمة.

ولكن لماذا الاختيار؟ لماذا لا يكون لديك جميع الميزات في منصة واحدة للحصول على رؤى متقدمة للبيانات؟

هنا يأتي دور ClickUp. فهو يجمع بين إمكانيات قاعدة البيانات العلائقية في Airtable مع تعدد استخدامات Excel، ليصبح الحل الأمثل لإدارة سير العمل.

صُمم ClickUp لتبسيط إدارة العمل، وهو مصمم لتبسيط إدارة العمل، حيث يوفر الأتمتة وإدارة المشاريع وقدرات التعاون التي يمكن أن تحل محل Airtable وExcel مع بعض التقلبات الفريدة. فهو يجمع أفضل ما في كليهما في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يجعل إدارة العمل سلسة. اشترك في ClickUp اليوم لتحسين كفاءة العمل!