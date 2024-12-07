أنماط التواصل DISC لتحسين ديناميكيات الفريق

أنت في اجتماع، وتبدو الأمور... غريبة. يندفع شخص ما بأفكار جريئة، بينما يتعمق شخص آخر في التفاصيل بعناد - ليست كلها ذات صلة.

تستمع سارة بهدوء، بينما يرى مايكل مصمماً على توجيه المحادثة إلى مشاكله مع أحد العملاء. يبدو الأمر وكأن كل عضو في الفريق يتحدث لغة مختلفة.

لهذا السبب تلجأ المؤسسات إلى نموذج DISC - وهو إطار عمل لتقييم الشخصية - لتقييم شخصيات أعضاء فريقها

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة كيفية استخدام نموذج DISC لفهم كل نمط تواصل في فريقك والتواصل معه. 💬

## ⏰ ملخص 60 ثانية

📣 DISC التواصل هو إطار عمل تقييمي يُستخدم لتصنيف السمات الشخصية في مكان العمل إلى أربع فئات: الهيمنة، التأثير، الصلابة، القوة، الوعي

📣 بالنسبة للمدراء، يمكن أن يؤدي التعرف على أسلوب كل عضو من أعضاء الفريق ومواءمته مع نمط DISC إلى تعزيز التواصل الفعال وتقليل سوء الفهم وتحسين ديناميكيات الفريق بشكل عام

📣 يساعدك تطبيق ClickUp على تنفيذ استراتيجيات التواصل بفعالية وكفاءة من خلال ميزات مثل الدردشة والمقاطع والمهام والمزيد، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات أنماط التواصل الفردية

📣 أنواع مختلفة من طرق التواصل مناسبة لأنواع الشخصيات المختلفة. هذا مفيد للغاية لأنه يمكنك التنقل بين الملاحظات والتواصل اليومي بشكل أفضل، خاصةً عند قيادة فريق عمل

ماذا يعني DISC؟

DISC هو نموذج لتقييم الشخصية يصنّف الشخصيات إلى أربع سمات رئيسية بناءً على العاطفة والسلوك: الهيمنة، التأثير، الصلابة، القوة، الضمير.

وقد قدم عالم النفس ويليام مولتون مارستون نظرية DISC في كتابه الصادر عام 1928 بعنوان انفعالات الأشخاص الطبيعيين

محاور شخصيات DISC (عبر: ScienceDirect )

لاحظ مارستون أن سلوك الشخص يختلف على محورين: الإيجابي مقابل السلبي و البيئات المواتية مقابل البيئات المعادية.

وهذا يخلق أربعة أنواع سلوكية:

الهيمنة (نشط في البيئات العدائية)

الإغراء (نشط في البيئات المواتية)

الإذعان (سلبي في البيئات المواتية)

الامتثال (سلبي في البيئات العدائية)

في حين أن أفكار مارستون لم تتضمن في البداية أداة تقييم، طوّر عالم النفس الصناعي والتر كلارك أول تقييم ل DISC للاستخدام في مكان العمل في الخمسينيات من القرن الماضي.

تطورت هذه الأداة المبكرة في نهاية المطاف إلى الإصدارات المستخدمة على نطاق واسع من DISC التي نعرفها اليوم، والتي تُستخدم بشكل أساسي في بيئة الأعمال والتعليم وأماكن العمل.

🔍 هل كنت تعلم؟ كان ويليام مارستون مسؤولاً أيضاً عن تطوير نموذج أولي لجهاز كشف الكذب مع زوجته إليزابيث. وقد أرسى هذا النموذج الأولي، الذي اكتشف الخداع بناءً على التغيرات في ضغط دم الشخص، الأساس لجهاز كشف الكذب الحديث.

نماذج تقييم الشخصية الأخرى ### DISC مقابل نماذج تقييم الشخصية الأخرى

يقوم نموذج DISC في المقام الأول بتقييم السمات السلوكية، مع التركيز على كيفية تفاعل الأفراد مع الآخرين. وهو يساعد على تحديد تفضيلات الفرد في العمل, أنماط التواصل ومدى ملاءمتها للخيارات المهنية

في حين تركز نماذج تقييم الشخصية الأخرى على السمات النفسية الأوسع نطاقاً، يساعد اختبار DISC في تحديد الميول السلوكية في إطار التواصل وحل النزاعات. وهذا يجعله أداة مثالية للتعامل مع ديناميكيات الفريق وتحديد أفضل الطرق للتعاون والتواصل الفعال داخل الفريق.

مؤشر مايرز بريغز للنوع (MBTI) مقابل مؤشر نوع مايرز بريغز (MBTI) مقابل مؤشر DISC

يركز مؤشر MBTI على أنواع الشخصيات وكيفية إدراك الأفراد للعالم واتخاذهم للقرارات، ويصنفهم إلى 16 نوعًا بناءً على أربعة انقسامات (على سبيل المثال، الانطواء مقابل الانبساط).

وعلى عكس DISC، يركز مؤشر MBTI على الأنماط الإدراكية وعمليات اتخاذ القرارات.

مؤشر القوة مقابل مؤشر ديسك

يركز مكتشف القوة على تحديد نقاط القوة والمواهب الفردية، مثل التفكير الاستراتيجي أو بناء العلاقات، بدلاً من الأنماط السلوكية.

في حين أن DISC يصنف الأفراد بناءً على تصرفاتهم في بيئات مختلفة، يقوم برنامج "مكتشف القوة" بتقييم المواهب الفطرية لمساعدة الأشخاص على الأداء بشكل أفضل في أدوارهم.

🧠 حقيقة ممتعة: ابتكر مارستون أيضًا شخصية المرأة العجيبة الشهيرة. يحكي فيلم بعنوان البروفيسور مارستون والمرأة العجيبة الذي صدر عام 2017 قصة حياته وعمله في علم النفس والإلهام الذي كان وراء ابتكاره.

شرح أنماط الأقراص الأربعة

لكل شخص في فريقك طريقة مميزة في التواصل، ويمكن أن يكون للتعرف على هذه الاختلافات تأثير كبير. تقدم أنماط DISC الأربعة طريقة بسيطة لفهم كيفية تفاعل الأشخاص بناءً على سلوكياتهم.

إليك نظرة فاحصة على كل نمط وما يعنيه بالنسبة لفريقك. 🗣️

1. أسلوب الهيمنة

يتسم أصحاب هذا النمط من الشخصية بالجرأة والحسم والتركيز على إنجاز الأمور. إن اندفاعهم لتحقيق النتائج شديد (بأفضل طريقة ممكنة 😄).

غالبًا ما يزدهر الأشخاص ذوو النمط المهيمن في الأدوار عالية المخاطر، مثل إدارة الفريق أو القيادة العليا، حيث يمكنهم تولي المسؤولية والقيادة بثقة.

وعلاوة على ذلك، فهم مباشرون وفعالون، ومستعدون دائمًا للغوص في العمل دون الكثير من التوجيه. كما أنهم بارعون في اتخاذ قرارات سريعة وواثقة في الحال.

ومع ذلك، قد يبدو الأشخاص ذوي الأسلوب المهيمن متصلبين أو يصعب العمل معهم. يمكن أن يطغى تركيزهم القوي على المباشرة في بعض الأحيان على الحاجة إلى الدبلوماسية، وقد يجدون صعوبة في مراعاة مشاعر الآخرين، مما قد يؤدي إلى نشوب النزاعات.

مثال رائع على الشخصية المهيمنة هو ستيف جوبز. فقد كان شغله الشاغل هو إتقان التفاصيل - فهو دقيق في التصميم ومهووس بالجودة. وقد ساعدته معاييره العالية في ابتكار بعض المنتجات التقنية الأكثر شهرة.

2. أسلوب التأثير

الشخصيات التي تتمتع بنمط التأثير هي شخصيات منفتحة ومتحمسة ومقنعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للأدوار الاجتماعية والإبداعية.

يتفوق أصحاب هذا النمط من الشخصية في المناصب التي تتطلب بناء علاقات مع الآخرين، مثل المبيعات أو التسويق أو خدمة العملاء، حيث تكون قدرتهم على إشراك الآخرين وتحفيزهم ميزة رئيسية.

فهم يميلون إلى التركيز على الصورة الكبيرة بدلاً من الانشغال بالتفاصيل. هؤلاء الأفراد هم المحفزون للفريق، حيث يجلبون شعورًا معديًا بالتفاؤل والطاقة أينما ذهبوا. ومع ذلك، يمكن أن يواجهوا صعوبة في التنظيم، لذلك تحتاج إلى تزويدهم بالدعم المنظم لإبقائهم على المسار الصحيح.

تعد أوبرا وينفري مثالاً رائعًا للشخصية ذات أسلوب التأثير. اشتهرت بطبيعتها المنفتحة والمتحمسة والمقنعة، وقد بنت حياتها المهنية على التواصل مع الناس وإلهامهم وتحفيزهم على اتخاذ الإجراءات.

🔍 هل تعلم؟ تقييم DISC هو استبيان عبر الإنترنت يستغرق إكماله من 10 إلى 15 دقيقة. لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة، ولا يمكنك أن تفشل. تسلط النتائج الضوء على سماتك السلوكية الرئيسية وتفضيلاتك.

3. أسلوب الثبات

الزملاء الذين يتمتعون بنمط الشخصية الثابتة يمكن الاعتماد عليهم للغاية ويتحلون بالصبر والدعم. يفضلون الانسجام وسيعملون على خلق بيئة عمل مستقرة للجميع.

يتجنب هؤلاء الأفراد النزاع لأنه يعطل روتينهم السلس والمتوقع. إنهم يتفوقون في المهام المتكررة ويزدهرون في الأدوار التي تتطلب الاتساق، مثل تنسيق الدورات التدريبية أو التعامل مع استفسارات الاستحقاقات.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يسعون إلى تحقيق التوازن والانسجام بين جميع المعنيين، مما يجعلهم متعاطفين للغاية ومستمعين رائعين. فهم يتفهمون مشاعر الآخرين واحتياجاتهم، مما يساعدهم على بناء علاقات قوية ودائمة.

ومن الأمثلة الرائعة على الشخصية المتعاطفة فريد روجرز (مستر روجرز). فقد اشتهر بطبيعته الهادئة والصبورة والمتعاطفة، حيث كان يخلق بيئة آمنة وثابتة في برنامجه التلفزيوني، مما يبني الثقة ويجعل الآخرين يشعرون بأنهم مسموعون ومفهومون.

4. أسلوب الضمير

الأفراد الذين يتسمون بالضمير يتسمون بالتحليل، والتركيز على التفاصيل، والشمولية. وهم مثاليون للأدوار التي تتطلب الدقة، مثل الهندسة أو المحاسبة أو تحليل البيانات.

غالبًا ما تجد هؤلاء الأفراد يدونون الملاحظات أثناء الاجتماع أو يطرحون أسئلة متعددة أثناء العرض التقديمي للتأكد من فهمهم للأمور بشكل صحيح. فهم يفضلون التنظيم والدقة والتوقعات الواضحة.

ومع ذلك، يعني هذا أيضًا أنهم قد يواجهون صعوبة في التعامل مع التغييرات المفاجئة أو التعليمات غير الواضحة. يتسم تواصلهم بالدقة والتنظيم الجيد، ولكنه قد يظهر أحيانًا على أنه نقدي بشكل مفرط أو حذر للغاية بالنسبة للآخرين.

ومن الأمثلة الرائعة على الشخصية الواعية هو بيل جيتس. في مايكروسوفت، كان يهتم بالتفاصيل، وحل المشكلات النقدية، واستخدام المنظور العلمي في التعامل مع بناء المنتجات في مايكروسوفت.

## استراتيجيات التواصل لكل نمط من أنماط DISC

يساعدك التعرف على شخصية أعضاء الفريق على التواصل معهم بشكل أكثر فعالية، مما يجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة ويعزز النتائج. بالإضافة إلى ذلك، عندما يفهم الجميع بعضهم البعض بشكل أفضل، يقل الصراع ويزداد التواصل.

إليك بعض النصائح لتسهيل تواصل الفريق مع شخصيات مختلفة 🎙️

1. إتقان التواصل مع أنواع الشخصية السائدة

عند التواصل مع شخصية من النوع D، من الضروري أن تكون واضحًا ومباشرًا وموجهًا نحو تحقيق النتائج ومركّزًا.

هذه بعض الأمور الفعالة استراتيجيات التواصل :

ادخل في صلب الموضوع بسرعة: تخطى الحديث الجانبي واغوص مباشرة في الرسالة الرئيسية. يقدّر أصحاب النوع D الكفاءة ويفضلون عدم إضاعة الوقت في المجاملات

تخطى الحديث الجانبي واغوص مباشرة في الرسالة الرئيسية. يقدّر أصحاب النوع D الكفاءة ويفضلون عدم إضاعة الوقت في المجاملات ركز على النتائج: اجعل المناقشات تتمحور حول النتائج بدلاً من العمليات. تحدث عن الكيفية التي ستحقق بها أفكارك أو إجراءاتك النتائج المرجوة

اجعل المناقشات تتمحور حول النتائج بدلاً من العمليات. تحدث عن الكيفية التي ستحقق بها أفكارك أو إجراءاتك النتائج المرجوة كن حازماً: أظهر ثقتك في أفكارك. اعرضها بسلطة ووضوح لأن الأنواع المهيمنة تحترم القوة والحسم

أظهر ثقتك في أفكارك. اعرضها بسلطة ووضوح لأن الأنواع المهيمنة تحترم القوة والحسم حدد الأهداف ووضحها: ضع أهدافًا واضحة أهداف التواصل والتوقعات منذ البداية لتجنب سوء الفهم وضمان التوافق

ضع أهدافًا واضحة أهداف التواصل والتوقعات منذ البداية لتجنب سوء الفهم وضمان التوافق عرض الحقائق بشكل منطقي: قم بتنظيم حججك وأدلتك بشكل منطقي. هذا يساعد الشخص من النوع D على الفهم والاستجابة بسرعة

2. التواصل مع الأفراد من نمط التأثير

للتواصل بفعالية مع الأفراد من النمط المؤثر، ركز على بناء علاقة مع الأفراد من النمط المؤثر، وإظهار الحماس، ودعم أفكارهم.

إليك كيفية القيام بذلك:

انخرط في محادثات شخصية: اسأل عن هواياتهم واهتماماتهم، وكن منفتحًا لمشاركتهم عن نفسك. فهم يقدّرون العلاقات الشخصية

اسأل عن هواياتهم واهتماماتهم، وكن منفتحًا لمشاركتهم عن نفسك. فهم يقدّرون العلاقات الشخصية استخدم القصص والأمثلة: حاول إشراكهم بالقصص والحكايات والأمثلة الواقعية. فالشخصيات من النوع الأول تستجيب بشكل جيد للقصص والحكايات

حاول إشراكهم بالقصص والحكايات والأمثلة الواقعية. فالشخصيات من النوع الأول تستجيب بشكل جيد للقصص والحكايات مطابقة طاقاتهم: أضف نفس الحماس والإيجابية التي يتمتعون بها إلى محادثاتك. فهذا يشجعهم على المشاركة أكثر

أضف نفس الحماس والإيجابية التي يتمتعون بها إلى محادثاتك. فهذا يشجعهم على المشاركة أكثر أظهر اهتمامًا حقيقيًا: استمع بنشاط إلى أفكارهم وأهدافهم. عبّر عن حماستك وتحقق من صحة أفكارهم

استمع بنشاط إلى أفكارهم وأهدافهم. عبّر عن حماستك وتحقق من صحة أفكارهم تجنب الإثقال بالحقائق والأرقام: ركز على الصورة الكبيرة وتجنب إغراق المحادثة بالكثير من التفاصيل

اقرأ أيضًا:* اقرأ أيضًا: كيفية الاستفادة من أنماط التواصل المختلفة في القيادة

3. تعزيز التعاون مع الشخصيات الثابتة

بالنسبة للأفراد من النمط S، ركز على جعلهم يشعرون بالراحة والتقدير.

إليك بعض الاستراتيجيات التي يجب وضعها في الاعتبار:

كن صبورًا وامنحهم الوقت: امنحهم مساحة للتفكير والاستجابة دون الضغط عليهم للحصول على إجابة فورية. فهم يقدّرون الحصول على وقت للتفكير

امنحهم مساحة للتفكير والاستجابة دون الضغط عليهم للحصول على إجابة فورية. فهم يقدّرون الحصول على وقت للتفكير استخدم نبرة هادئة ومتعاطفة: تعامل مع المحادثات بأسلوب هادئ ومتفهم لمساعدتهم على الشعور بالراحة والتقدير

تعامل مع المحادثات بأسلوب هادئ ومتفهم لمساعدتهم على الشعور بالراحة والتقدير عزّز مشاركة الفريق: شجّع على التعاون وركز على اتباع نهج أكثر توجهاً نحو الفريق في مشاريعك

شجّع على التعاون وركز على اتباع نهج أكثر توجهاً نحو الفريق في مشاريعك بناء الثقة تدريجيًا: تعامل مع هؤلاء الأفراد بإخلاص وثبات لكسب ثقتهم بمرور الوقت بدلاً من توقع علاقة فورية

تعامل مع هؤلاء الأفراد بإخلاص وثبات لكسب ثقتهم بمرور الوقت بدلاً من توقع علاقة فورية اعرض الأفكار بطريقة منظمة وغير مهددة: حدد نقاطك بشكل منطقي ومكتوب عندما يكون ذلك ممكناً، مما يسهل عليهم المتابعة

4. إشراكالأفراد أسلوب تفاعلي_ مع الأفراد

للتواصل بفعالية مع الأفراد من النمط C، أعط الأولوية للوضوح والمنطق والدقة.

إليك كيفية تسهيل التواصل الفعال التواصل التجاري معهم:

كن مستعدًا: تأكد من أنك قد بحثت بدقة وأن لديك أساسًا متينًا من الحقائق والأرقام لدعم نقاطك

تأكد من أنك قد بحثت بدقة وأن لديك أساسًا متينًا من الحقائق والأرقام لدعم نقاطك نظم المعلومات بشكل واضح: قدم المعلومات بشكل منطقي ومنظم ليسهل عليهم متابعتها وتحليلها

قدم المعلومات بشكل منطقي ومنظم ليسهل عليهم متابعتها وتحليلها اعترف بوجهة نظرهم المنطقية: أظهر الاحترام لتفضيلهم للمقاربات الموضوعية القائمة على البيانات وتجنب اللغة العاطفية المفرطة

أظهر الاحترام لتفضيلهم للمقاربات الموضوعية القائمة على البيانات وتجنب اللغة العاطفية المفرطة توضيح التوقعات والمواعيد النهائية: تقديم إرشادات واضحة بشأن ما هو مطلوب وأي جداول زمنية، حتى يتمكنوا من التخطيط والتنفيذ بفعالية

تقديم إرشادات واضحة بشأن ما هو مطلوب وأي جداول زمنية، حتى يتمكنوا من التخطيط والتنفيذ بفعالية استند إلى البيانات: إذا كانت لديك وجهة نظر مختلفة، ادعمها ببيانات موثوقة أو شهادات موثوقة بدلاً من الآراء الشخصية

📖 اقرأ أيضًا: أنماط الإدارة المناسبة لك؟ 7 أمثلة رائعة للقادة

## كيفية تحسين ديناميكيات الفريق باستخدام ClickUp و DISC

بعد أن أصبحت هذه الاستراتيجيات جاهزة للعمل، ربما تكون متحمسًا لرؤيتها على أرض الواقع!

لكن تذكر أن الأمر لا يتعلق فقط بنهجك - بل إن الأمر لا يتعلق فقط بـ أدوات إدارة المشروع يجب أن تتكيف أيضًا لدعم أسلوب DISC.

وهذا بالضبط ما انقر فوق من أجلك. إنه كل شيء تطبيق للعمل، مما يجعل التواصل سهلاً لجميع أعضاء الفريق، بغض النظر عن سماتهم الشخصية وتفضيلاتهم في التواصل.

النقر فوق الدردشة: البقاء على اتصال، أينما كنت

مناقشة المهام وإزالة سوء الفهم باستخدام ClickUp Chat دردشة ClickUp يجمع كل المحادثات والمهام والمشاريع في مكان واحد، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتركيز على العمل العميق دون تفويت التحديثات المهمة. تجعل هذه الدردشة المركزية من السهل التحقق من الأمور وحل سوء الفهم والتأكد من مزامنة الجميع.

إليك كيف يمكن لفريقك الاستفادة من ClickUp Chat:

أنماط D يحصلون على اتصال سريع ومباشر، مما يسمح لهم بالتركيز على الأساسيات

يحصلون على اتصال سريع ومباشر، مما يسمح لهم بالتركيز على الأساسيات أنا-أنماط تستفيد من مساحة حيوية للأفكار والتحديثات، مما يعزز المشاركة

تستفيد من مساحة حيوية للأفكار والتحديثات، مما يعزز المشاركة أنماط S تجد الطمأنينة في الاتساق، مع تسجيل جميع المحادثات الرئيسية في مكان واحد

تجد الطمأنينة في الاتساق، مع تسجيل جميع المحادثات الرئيسية في مكان واحد أنماط C تستمتع بالوضوح، مع العلم أنه يمكنهم الوصول إلى جميع التفاصيل عند الحاجة

مقاطع الفيديو: اعرض ولا تخبر

شارك التعليمات والتحديثات الواضحة بشكل مرئي باستخدام ClickUp Clips كليب ClickUp Clips يتيح لك تسجيل ومشاركة لقطات الشاشة وفيديوهات كاميرا الويب والبرامج التعليمية مباشرةً مع فريقك.

إنها مثالية لتوجيه زملاء الفريق خلال العمليات أو توضيح المهام، وهي مفيدة بشكل خاص عند شرح التفاصيل المعقدة لأنماط C أو الحفاظ على تفاعل أصحاب التأثير مع التواصل المرئي الديناميكي.

نقر فوق طرق العرض: تخصيص مساحة العمل الخاصة بك لتناسب أسلوبك

تسمح واجهة ClickUp المرنة لكل عضو من أعضاء الفريق بتخصيص مساحة العمل الخاصة به وفقًا لملف تعريف DISC الخاص به. مع خيارات لمختلف طرق عرض ClickUp ، يمكن لكل نوع من الشخصيات إنشاء إعداد يعزز إنتاجيته وراحته.

إضفاء الطابع الشخصي على مساحات العمل باستخدام طرق عرض ClickUp View لمطابقة أنماط التنظيم والتركيز المفضلة

إليك كيفية توافق هذه الميزات مع كل ملف تعريف DISC:

غالبًا ما تفضل أنماط D النظرة العامة رفيعة المستوى، مما يجعل انقر فوق عرض القائمة أو عرض فريق ClickUp مثالي لمسح المهام بسرعة والحفاظ على التركيز على الأولويات

النظرة العامة رفيعة المستوى، مما يجعل انقر فوق عرض القائمة أو عرض فريق ClickUp مثالي لمسح المهام بسرعة والحفاظ على التركيز على الأولويات أنماط أنا-أنماط تزدهر في المساحات التعاونية والجذابة بصريًا، لذلك عرض لوحة ClickUp Board مثالية لجلسات العصف الذهني والحفاظ على ديناميكية وحيوية مساحة العمل الخاصة بهم

أنا-أنماط تزدهر في المساحات التعاونية والجذابة بصريًا، لذلك عرض لوحة ClickUp Board مثالية لجلسات العصف الذهني والحفاظ على ديناميكية وحيوية مساحة العمل الخاصة بهم تستفيد أنماط S-أنماط من انقر فوق الإشعارات التي تساعدهم على البقاء مستعدين ومحدثين دون الحاجة إلى البحث المستمر

S-أنماط من انقر فوق الإشعارات التي تساعدهم على البقاء مستعدين ومحدثين دون الحاجة إلى البحث المستمر تتمتع أنماط C-styles بمنظور أكثر تفصيلاً وقائم على البيانات، لذلك انقر فوق عرض الجدول مثالي لتتبع المعلومات وتنظيمها بشكل منظم

تحكم في صندوق الوارد الخاص بك باستخدام ClickUp Notifications

مهام النقر فوق المهام: تفويض العمل مع وضع DISC في الاعتبار

يجعل ClickUp من السهل تفويض المهام التي تتماشى مع الملف الشخصي لكل عضو من أعضاء الفريق بما يتوافق مع قرص DISC، مما يضمن أن يعمل كل فرد في دور يتناسب مع نقاط قوته.

اختر من بين مهام ClickUp المختلفة لإنشاء بيئة مستقرة وتكييفها مع أنماط مختلفة

عند استخدام مهام النقر فوق المهام ، يمكن للمدراء تعيين الأدوار بناءً على ما يبرع فيه كل نمط من أنماط DISC. تزدهر أنماط D على النتائج والقرارات السريعة وتعمل بشكل أفضل عندما تُسند إليها مهام ذات أولوية عالية وقائمة على العمل

تسمح لهم هذه المهام بتولي زمام الأمور والمضي قدمًا بسرعة. يضمن منحهم المسؤولية عن المهام الرئيسية بقاء التقدم على المسار الصحيح دون تأخير.

بالنسبة لأنماط I-styles، الذين يتفوقون في التعاون الإبداعي، فإن تكليفهم بالمهام التي تتطلب عصفًا ذهنيًا أو عملًا جماعيًا يبرز أفضل ما لديهم. فهم يتألقون في البيئات التي يمكنهم فيها التفاعل مع الآخرين ومشاركة الأفكار والحفاظ على طاقتهم. إن تكليفهم بأدوار تنطوي على هذه التفاعلات يساعد في الحفاظ على تحفيز الفريق وتماسكه.

قم بمخاطبة أعضاء الفريق مباشرةً داخل المهام باستخدام ClickUp Assign Comments، مما يسهل متابعة الملاحظات واتخاذ إجراءات بشأنها ClickUp Assign Comments تضيف طبقة إضافية من الوضوح، خاصة عندما تحتاج المهام إلى توجيه أو ملاحظات إضافية.

يمكن للمديرين الإشارة إلى أعضاء فريق محددين بتعليمات واضحة، مما يضمن معرفة الجميع ما هم مسؤولون عنه بالضبط. هذا مفيد بشكل خاص لأنماط C، الذين يقدرون التوجيهات المفصلة والمنظمة.

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: 15 نموذجًا مجانيًا لخطة اتصالات المشروع: Excel، وورد، و ClickUp

لوحات النقر فوق اللوحات البيضاء: إضفاء الحيوية على الأفكار بصريًا

التقط أفكار الفريق بصريًا باستخدام لوحات ClickUp Whiteboards، مما يسهل على كل نوع من أنواع الأقراص المتناقضة (DISC) المشاركة والمساهمة ClickUp Whiteboards تضيف طبقة مرئية إلى إدارة المشاريع، مما يسهل على أعضاء الفريق العصف الذهني والتخطيط والتنظيم للمشاريع بطريقة تناسب أنماط DISC المختلفة. تدعم اللوحات البيضاء التفكير المرن والإبداعي وتوفر هيكلاً للأفكار المعقدة، مما يعزز التعاون.

إليك الطريقة:

يمكن لأنماط D رؤية النظرة العامة للمشروع والتقدم المحرز، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بسرعة.

رؤية النظرة العامة للمشروع والتقدم المحرز، مما يتيح لهم اتخاذ القرارات الاستراتيجية بسرعة. أنا-أنماط تستفيد من الحرية الإبداعية للوحات البيضاء، حيث يمكنهم رسم الأفكار وتخطيط المشاريع والتعاون بصريًا

تستفيد من الحرية الإبداعية للوحات البيضاء، حيث يمكنهم رسم الأفكار وتخطيط المشاريع والتعاون بصريًا تقدّر الأنماط الأنماط الهيكلية التي توفرها اللوحات البيضاء، مما يتيح لهم رؤية كيف تتناسب مساهماتهم مع المشروع الأكبر

الأنماط الهيكلية التي توفرها اللوحات البيضاء، مما يتيح لهم رؤية كيف تتناسب مساهماتهم مع المشروع الأكبر يمكن لأصحاب أنماط C إضافة ملاحظات مفصلة وتنظيم الخطوات بشكل منهجي، مما يساعد الجميع على البقاء على المسار الصحيح

اجعل التواصل بين أعضاء الفريق ناجحًا باستخدام DISC وClickUp

DISC هي أداة قوية تساعدك أنت وفريقك على فهم السمات الشخصية السائدة لدى كل منكما لتحسين التواصل.

ومع ذلك، فإن التعرف على هذه السمات هو مجرد البداية - فالنجاح الحقيقي وتحسين المهارات القيادية يأتي من تطبيق رؤى DISC على التفاعلات اليومية.

أنت بحاجة إلى أداة جديرة بالثقة يمكنها مساعدتك في تنفيذ تلك الاستراتيجيات بسلاسة. وهنا يأتي دور ClickUp، الذي يتميز ببراعته الفائقة في الإدارة والتواصل. فهو يساعدك على التواصل مع زملائك مع السماح لك بتخصيص البرنامج ليتناسب مع احتياجات فريقك الخاصة. اشترك في ClickUp اليوم!