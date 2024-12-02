أمثلة على التعاون بين المهنيين وكيفية تنفيذه

في الماضي، كان الحصول على العلاج الطبي ينطوي على العديد من المراجعات مع الأطباء والممرضات والصيادلة ومن..

كان كل منهم يعمل في صوامع منعزلة، ويتولى كل منهم مهامه. إذا لم تكن وصفة الطبيب واضحة، فلا سبيل للصيدلي لمساعدتك.

لحسن الحظ، أدى التعاون بين المهنيين إلى إنشاء نظام متين يعمل فيه أخصائيو الرعاية الصحية بشكل وثيق، ويتبادلون الرؤى والتوثيق، ويتواصلون بشكل فعال.

وبفضل النظام المتكامل، تظهر وصفة الطبيب ببساطة على شاشة الصيدلي، مما يوفر عليك عناء الذهاب والإياب.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أمثلة حقيقية للتعاون بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية وطرق تطبيق هذه الممارسات. 🩺

مختصر

يتضمن التعاون بين المهنيين (IPC) العديد من أخصائيي الرعاية الصحية من مختلف المجالات الذين يعملون معًا لتحسين نتائج المرضى

إن التعاون بين المهنيين المتكامل مهم لأنه يعزز العمل الجماعي ويحسن الكفاءة ويوفر رعاية شاملة

يظهر أثر التعاون المتكامل بين التخصصات على رعاية المرضى بوضوح، مع تحسين نتائج المرضى وتقليل الأخطاء وسرعة التعافي

تنتشر أمثلة على التعاون بين المهنيين في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل الاجتماعي وبيئات الشركات

ينطوي تطبيق إطار التعاون المتكامل بين المهنيين على تحديات، مثل ناقلات التواصل، والتباس الأدوار، وديناميكيات السلطة، والمعضلات الأخلاقية

تتمثل أفضل طريقة لتعزيز التعاون المتكامل في تشجيع التواصل المفتوح، وبناء الثقة، وتعزيز ثقافة التعاون، والاستثمار في التدريب، وعقد اجتماعات منتظمة

تبرز منصة ClickUp كأداة واعدة لتركيز أنشطة التعاون المتكامل وأتمتتها وتبسيطها

ما هو التعاون بين المهنيين؟

التعاون بين المهنيين (IPC) هو المشاركة المتبادلة والفعالة بين المهنيين الطبيين من مختلف المجالات عند معالجة الحالات المعقدة أو تحقيق الأهداف المشتركة.

هذا النهج التعاوني مهم بشكل خاص في مجال الرعاية الصحية، حيث يحتاج المرضى في كثير من الأحيان إلى مشاركة العديد من العاملين في المجال الصحي - مثل الأطباء والممرضات والصيادلة - الذين يعملون معًا لتقديم رعاية شاملة تركز على المريض.

كشفت دراسة استقصائية أُجريت عام 2024 مع أكثر من 150 ممرضة مسجلة أن 87% انخرطوا في تعاون جيد بين المهنيين في مؤسستهم. وقد أدى ذلك إلى:

تحسين رعاية المرضى: وضع خطط رعاية شاملة تجمع بين وجهات النظر والآراء ومستويات الخبرة المتعددة

وضع خطط رعاية شاملة تجمع بين وجهات النظر والآراء ومستويات الخبرة المتعددة تعزيز التواصل: التواصل الواضح والفعال من خلال الحوار المفتوح، مما يقلل من سوء الفهم والأخطاء

التواصل الواضح والفعال من خلال الحوار المفتوح، مما يقلل من سوء الفهم والأخطاء تخصيص أفضل للموارد: الاستخدام الفعال للموارد الطبية مع ضمان توجيهها إلى حيث تكون أكثر فعالية، مما يعود بالنفع على المرضى ومرافق الرعاية الصحية

الاستخدام الفعال للموارد الطبية مع ضمان توجيهها إلى حيث تكون أكثر فعالية، مما يعود بالنفع على المرضى ومرافق الرعاية الصحية مشاركة المعرفة والمهارات: تعاون أفضل بين الممرضين والأطباء مع الأطباء الذين يناقشون ممارساتهم الجديدة، وتوسيع نطاق الفهم والمهارات

تعاون أفضل بين الممرضين والأطباء مع الأطباء الذين يناقشون ممارساتهم الجديدة، وتوسيع نطاق الفهم والمهارات رضا وظيفي أكبر: رضا وظيفي أكبر في البيئات التعاونية، مع تقاسم المسؤوليات والدعم بين المهنيين

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ الرابطة الأمريكية لممرضات الرعاية الحرجة (AACN) "التعاون الحقيقي" كأحد معاييرها الستة الأساسية لخلق بيئة عمل صحية ونتائج ناجحة للمرضى.

## أمثلة على التعاون بين المهنيين في مختلف المجالات

لا يقتصر التعاون بين المهنيين على الرعاية الصحية - بل هو قيّم في مجالات مثل التعليم وإدارة الأعمال والعمل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث التعاون متعدد الوظائف ضروري لتحقيق الأهداف المشتركة.

دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على التعاون بين المهنيين في كل قطاع. 👇

قطاع الرعاية الصحية

في الرعاية الصحية التواصل بين الإدارات والعلاقات ضرورية لتقديم رعاية شاملة تركز على المريض.

إليك كيفية عمل المهنيين بشكل تعاوني لتلبية الاحتياجات المختلفة:

1. الرعاية الجراحية الشاملة

إن برنامج فرودترت و MCW لكسور الورك الذي تم إطلاقه في أوائل عام 2017، سمح للمرضى بالحصول على علاج فوري بطريقة أكثر تنسيقًا ومع فريق متعاون.

بمجرد تشخيص كسر الورك، يقوم موظفو قسم الطوارئ بتفعيل بروتوكول كسر الورك. يتم إرسال تقرير إلى أخصائي جراحة العظام، الذي يطلع على الأشعة السينية ويخطط للجراحة، ويقوم أخصائي الطب حول الجراحة بإجراء الفحوصات على المريض، ويقوم أخصائي التخدير بتقييم مدى توفر غرفة العمليات، ويقوم أخصائي الألم الموضعي بتجهيز المريض حتى إجراء الجراحة مع تقليل المواد الأفيونية.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد أخصائيو التغذية في تغذية المرضى وترطيبهم قبل الجراحة (خاصةً لدى المرضى المسنين).

📌النتيجة: قبل إطلاق هذا البرنامج، كان متوسط وقت الانتظار من التشخيص إلى الجراحة 38 ساعة. مع هذا البروتوكول الجديد، يخضع المرضى للجراحة في غضون 24 ساعة.

_ أصبح الجميع على درجة عالية من المهارة والتخصص كل في مجاله، ويعرفون كيفية العمل بشكل جيد مع بعضهم البعض. فالأمر كله يتعلق بعمق الرعاية واتساع نطاقها - وكل الطب أصبح يعتمد بشكل متزايد على العمل الجماعي على هذا النحو

د. باراميسواران هاري، مستشفى فرودتر وكلية الطب في ويسكونسن

2. إدارة الحالات المزمنة

تحتاج الحالات المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب إلى رعاية وإدارة طويلة الأمد. ومن ثم، فإن تنفيذ إطار عمل الرعاية الصحية المتكاملة لإدارة الحالات المزمنة أمر منطقي.

سيشمل الإطار فريقاً من جميع المهنيين الطبيين المهمين المتخصصين في الأمراض المزمنة.

الأطباء، الذين يضعون خططاً علاجية مخصصة، والممرضين الذين يدعمون الرعاية والمتابعة اليومية، وأخصائيي التغذية الذين يقدمون الإرشادات الغذائية للحفاظ على صحة متوازنة، والصيادلة الذين يراقبون سلامة الأدوية وجرعاتها الفعالة طوال فترة العلاج.

ممرضون وممرضات مركز الصحة والعافية المجتمعي في تكساس برنامج الممارسة التعاونية بين المهنيين (IPCP) على مدى 10 سنوات، مع التركيز على إدارة الأمراض المزمنة.

وشملت المكونات الرئيسية برنامج التنقل بين المرضى واجتماعات منتظمة للممارسة التعاونية بين المهنيين لمناقشة حالات المرضى.

📌النتائج: من عام 2014 إلى عام 2020، تحسن معدل فحص الاكتئاب ومتابعته من 16% إلى 91%، وتحسن معدل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من 50% إلى 62%. تشمل الدروس المستفادة الاعتراف بمساهمات الشركاء وقيمة كل عضو في الفريق.

3. إدارة الألم

يكون التعامل مع المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة أسهل بكثير عندما يكون لديك فريق متعدد التخصصات من

أخصائيو علاج الألم لتحديد الألم ووضع استراتيجية العلاج

لتحديد الألم ووضع استراتيجية العلاج أخصائيو العلاج الطبيعي لتوجيه المرضى من خلال التمارين التي تخفف الألم وتزيد من الحركة

لتوجيه المرضى من خلال التمارين التي تخفف الألم وتزيد من الحركة أطباء نفسيون للمساعدة في تخفيف الجوانب الشخصية أو الثقافية للألم المزمن

للمساعدة في تخفيف الجوانب الشخصية أو الثقافية للألم المزمن أخصائيو الصيدلة للمساعدة في وضع خطط العلاج وضمان السلامة وتقليل الآثار الجانبية

📌النتيجة: يوفر النهج الشامل للمرضى خيارات تخفيف الألم التي تعالج التحديات الجسدية والعاطفية المرتبطة بالألم المزمن.

🧠 حقيقة ممتعة: تشجع منظمة الصحة العالمية (WHO) بنشاط التعاون بين المهنيين من خلال

/href/ https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice إطار العمل من أجل العمل على التعليم والممارسة التعاونية بين المهنيين /%%href/

تشجع هذه المبادرة العاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف التخصصات على التعلم معًا والعمل كفريق واحد، بهدف تحسين النظم الصحية العالمية.

4. فريق الرعاية التلطيفية

عندما يواجه المرضى أمراضاً خطيرة ومهددة للحياة مثل السرطان، تعمل فرق الرعاية التلطيفية للرعاية التلطيفية مع الأخصائيين الاجتماعيين ورجال الدين من أجل تحسين نوعية حياتهم

على سبيل المثال، يقود أطباء الأورام الخطة الطبية، بينما تتولى الممرضات تدابير الراحة اليومية. يتواصل الأخصائيون الاجتماعيون مع العائلات لتقديم الدعم العاطفي والموارد اللازمة. يقدم القساوسة الرعاية الروحية ويساعدون المرضى وعائلاتهم على إيجاد السلام.

📌النتيجة: تتلقى العائلات إرشادات متسقة وتعاطفاً من مقدمي الرعاية الأولية، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الصعبة.

5. إدارة الأدوية

تتطلب إدارة أنظمة الأدوية المعقدة مدخلات من مختلف المهنيين الصحيين. يصف الأطباء، ويضعون الأساس للاستخدام الآمن للأدوية. يقوم الصيادلة بمراقبة التفاعلات والجرعات وإعادة صرف الأدوية، مما يحافظ على فعالية العلاج. يقوم الممرضون والممرضات بتثقيف المرضى حول تناول الأدوية بشكل صحيح وتحديد الآثار الجانبية. يتأكد الأخصائيون الاجتماعيون من قدرة المرضى على الحصول على أدويتهم وتحمل تكاليفها، ويساعدون في تقديم الدعم المالي إذا لزم الأمر.

📌النتائج: تقليل مخاطر التفاعلات الدوائية الضارة وتحسين ثقة المريض في الالتزام بالأدوية.

قطاع التعليم

في مجال التعليم، يحدث التعاون بين المهنيين عندما يتعاون المهنيون من خلفيات مختلفة لخلق بيئة تعليمية داعمة وشاملة.

وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1. دعم التعليم الخاص

يحتاج الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة إلى دعم فردي للتغلب على تحديات التعلم وتحقيق كامل إمكاناتهم.

يقوم المعلمون الخاصون بتصميم خطط تعليمية فردية (IEPs)، بينما يساعد المعالجون المهنيون في تطوير المهارات الحركية الدقيقة والإجمالية. يقدم الأخصائيون النفسيون الدعم للتحديات العاطفية والسلوكية ويقدمون استراتيجيات للتعامل مع الضغوط الاجتماعية والأكاديمية.

📌النتيجة: يعزز التوجيه الذي يركز على الليزر الشمولية ويساعد الطلاب على تحقيق أهداف التعلم الشخصية. تخلق الجهود التعاونية بيئة أكثر أمانًا وملائمة للتعلم والنمو.

2. التوجيه المهني

ينطوي توجيه الطلاب نحو مهن المستقبل على علاقة تعاونية بين المعلمين والمستشارين المهنيين والموجهين في القطاع

يحدد المعلمون نقاط قوة الطلاب واهتماماتهم، ويوجهونهم نحو المسارات المهنية المناسبة. يقدم المستشارون المهنيون معلومات مفصلة حول متطلبات التعليم والمهارات اللازمة للمهن المختلفة. يشارك الموجهون المهنيون الخبرات والرؤى في العالم الحقيقي، مما يساعد الطلاب على تصور الأدوار المستقبلية وتحديد الأهداف وفقًا لذلك.

📌النتيجة: يكتسب الطلاب وضوحًا بشأن الأهداف المهنية، مما يحفزهم على العمل على اكتساب المهارات التي تتماشى مع الفرص المستقبلية.

3. دعم الصحة النفسية

إن الزيادة في مشاكل الصحة النفسية تنذر بالخطر. ولهذا السبب، ولمعالجة مشاكل الصحة النفسية في مراحلها المبكرة، تستخدم المدارس والمؤسسات التعليمية إطار عمل المؤتمر الدولي للصحة النفسية.

المعلمون هم أول من يلاحظ علامات الضيق لدى الطلاب ويمكنهم إحالتهم إلى المستشارين للحصول على الدعم الفردي. يقدم المستشارون استراتيجيات التكيف والموارد لمساعدة الطلاب على إدارة التوتر والقلق. ويتولى الأخصائيون النفسيون التعامل مع الحالات الأكثر شدة، مما يضمن عدم خروج الأمور عن مسارها الصحيح وحصول الطلاب على الرعاية الصحية النفسية في الوقت المناسب.

📌النتيجة: تنشئ الفرق إطار عمل داعم يجهز الطلاب للتعامل مع الضغوط الأكاديمية والشخصية.

*🔍 هل تعلم؟ 4 من كل 10 (40%) الطلاب في الولايات المتحدة يعانون من ضائقة متوسطة إلى شديدة.

العمل الاجتماعي

في العمل الاجتماعي، يعد العمل الجماعي بين المهنيين أمرًا بالغ الأهمية لتقديم الدعم الشامل للأفراد والأسر والمجتمعات.

1. خدمات رعاية الطفل

يتعاون الأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون ومقدمو الرعاية الصحية معًا لحماية رفاهية الأطفال.

يتدخل الأخصائيون الاجتماعيون في حالات إساءة المعاملة أو الإهمال ويربطون الأسر بالموارد الأساسية. يراقب المعلمون التغيرات الأكاديمية والسلوكية، والتي يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في المنزل. مقدمو الرعاية الصحية يعالجون الصحة البدنية والعقلية.

📌النتيجة: يقدم الأخصائيون الاجتماعيون الذين ينفذون التعاون بين المهنيين تدخلات شاملة تحمي الأطفال المعرضين للخطر مع تعزيز الاستقرار والرفاهية.

2. التعافي من تعاطي المخدرات

يتطلب دعم الأفراد في مرحلة التعافي من تعاطي المخدرات نهجًا منظمًا، بما في ذلك العلاج ودعم الأقران وخطة علاج مصممة خصيصًا.

لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الإدمان والحفاظ على الرصانة على المدى الطويل، يجب أن يعمل ما يلي معًا:

الأخصائيون الاجتماعيون يديرون الموارد المجتمعية مثل خدمات الإسكان والتوظيف

يديرون الموارد المجتمعية مثل خدمات الإسكان والتوظيف مستشارو الإدمان يوجهون العلاج طويل الأجل وخطط التعافي

يوجهون العلاج طويل الأجل وخطط التعافي مقدمو الرعاية الصحية يديرون أي مشاكل طبية، بما في ذلك أعراض الانسحاب، مما يخلق نظام دعم شامل

📌النتيجة: الجهود التعاونية تقوي الأحياء وتفيد المرضى من نظام منظم وداعم طوال فترة التعافي من الإدمان.

3. دعم الناجيات من العنف المنزلي

تحتاج الناجيات من العنف المنزلي إلى المساعدة من الأخصائيين الاجتماعيين ومستشاري الصحة النفسية وجهات إنفاذ القانون.

يوفر الأخصائيون الاجتماعيون إمكانية الوصول إلى ملاجئ الطوارئ والمساعدة القانونية وشبكات الدعم. يساعد مستشارو الصحة النفسية الناجيات على معالجة الصدمة وتطوير استراتيجيات التكيف. تضمن جهات إنفاذ القانون السلامة من خلال إنفاذ تدابير الحماية ودعم الناجيات من خلال الإجراءات القانونية.

📌النتيجة: يحصل الناجون على إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية، مما يمكّنهم من إعادة بناء حياتهم بأمان.

أماكن الشركات والأعمال التجارية

في عالم الشركات، يغذي التعاون بين الإدارات الابتكار. في الواقع، إنه من بين أفضل الممارسات للفعالية التعاون في المشروع ومواءمة العمليات مع أهداف الشركة.

على سبيل المثال، تجمع فرق تطوير المنتجات بين مديري المنتجات والمهندسين وخبراء التسويق. فبينما يضع المديرون الرؤية، يصمم المهندسون الحلول، ويضمن المسوقون وصول المنتج إلى الجمهور المناسب، مما يؤدي إلى إطلاق منتجات عملية وجذابة للسوق.

كما يعمل فريق دعم العملاء وفريق المبيعات بشكل وثيق، حيث يعمل فريق الدعم على حل المشكلات بينما يضمن فريق المبيعات تلبية احتياجات العملاء. يعزز هذا الثنائي الديناميكي ولاء العملاء ورضاهم.

وفي الوقت نفسه، تعمل الموارد البشرية والشؤون المالية على مواءمة احتياجات التوظيف مع قيود الميزانية، مما يحقق التوازن بين نمو الشركة والصحة المالية.

تخلق فرق تحليل البيانات وفرق التسويق ثنائياً قوياً. تُستخدم رؤى المحللين لقياس الحملات التي تلقى صدى حقيقيًا.

ومعًا الفرق عالية الأداء ضمان تحسين كل جانب من جوانب العمل، بدءًا من إطلاق المنتجات إلى إشراك العملاء والتوظيف.

## كيفية تعزيز التعاون بين المحترفين في مؤسستك

يساعد بناء ثقافة تعاونية، سواء من خلال الفعاليات الاجتماعية غير الرسمية أو أنشطة بناء الفريق أو التكنولوجيا المناسبة، على جمع الموظفين معًا وتحفيز الابتكار وتعزيز الإنتاجية.

وباستخدام الاستراتيجيات والأدوات الصحيحة، يمكنك كسر الانعزال، وتشجيع مشاركة المعرفة، وبناء فريق يعمل معًا بسلاسة لتحقيق الأهداف المشتركة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز التعاون بين المهنيين في مؤسستك:

تشجيع التواصل المفتوح: بناء بيئة عمل متماسكة يشعر فيها الأطباء وأخصائيو التمريض بالراحة في مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات

بناء بيئة عمل متماسكة يشعر فيها الأطباء وأخصائيو التمريض بالراحة في مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة وتقديم الملاحظات بناء الثقة بين أخصائيي الرعاية الصحية: إرساء ثقافة الاحترام المتبادل. عندما يثق أخصائيو الرعاية الصحية بخبرة بعضهم البعض، فمن المرجح أن يتعاونوا بفعالية، مما يؤدي إلى رعاية أفضل للمرضى

إرساء ثقافة الاحترام المتبادل. عندما يثق أخصائيو الرعاية الصحية بخبرة بعضهم البعض، فمن المرجح أن يتعاونوا بفعالية، مما يؤدي إلى رعاية أفضل للمرضى تنظيم أنشطة بناء الفريق: خطط لأنشطة تفاعلية مثل التحديات المكتبية أو نزهات الفريق أو النشرات الإخبارية الداخلية أو جلسات العصف الذهني الإبداعية. من المهم أيضًا تشجيع النجاح المشترك

خطط لأنشطة تفاعلية مثل التحديات المكتبية أو نزهات الفريق أو النشرات الإخبارية الداخلية أو جلسات العصف الذهني الإبداعية. من المهم أيضًا تشجيع النجاح المشترك الإستثمار في التدريب والتطوير: توفير الفرص لطاقم التمريض من أجل تحسين المهارات التعاونية من خلال ورش العمل أو الحلقات الدراسية أو المشاريع التفاعلية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون بين المهنيين وتحسين الفعالية العامة

توفير الفرص لطاقم التمريض من أجل تحسين المهارات التعاونية من خلال ورش العمل أو الحلقات الدراسية أو المشاريع التفاعلية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون بين المهنيين وتحسين الفعالية العامة عقد اجتماعات منتظمة وجلسات استخلاص المعلومات: قم بجدولة اجتماعات واجتماعات واستخلاص المعلومات بشكل منتظم عبر الإنترنت وخارجها لضمان أن جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة. تعمل هذه الجلسات على تحسين مواءمة الفريق عن بُعد ## ## أثر التعاون بين المهنيين على رعاية المرضى

تظهر الدراسات باستمرار أنه عندما يعمل أخصائيو الرعاية الصحية من مختلف التخصصات معًا، تتحسن رعاية المرضى في عدة مجالات رئيسية. دعونا نفصل ذلك:

النتائج الإيجابية في الرعاية الصحية الأولية

A مراجعة 51 دراسة .) وجدت أن الرعاية الصحية المتكاملة في الرعاية الأولية أدت إلى نتائج سريرية أفضل بنسبة 50% من الوقت. أبلغ المرضى عن تجارب إيجابية وتحسن في الحالات الصحية.

لم تُظهر النتائج الاقتصادية تغيرًا كبيرًا، لكن النتائج الإنسانية (مثل رضا المرضى) كانت أفضل بكثير في معظم الحالات.

العمل الجماعي هو المفتاح

بحث من جامعة ساسكاتشوان يقارن بقوة بين الفرق الرياضية وفرق الرعاية الصحية الناجحة. وقد أبرزت أن الأدوار الواضحة والثقة والقيادة الجماعية هي أمور بالغة الأهمية.

عندما تعمل فرق الرعاية الصحية معًا بشكل جيد، يمكنها التغلب على الشدائد وتقديم رعاية أفضل.

إدارة الأمراض المزمنة

A دراسة منهجية ل 23 تجربة وجدت أن تدخلات الوقاية المتكاملة أدت إلى تحسينات في المقاييس السريرية مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، خاصةً فيما يتعلق بإدارة الأمراض المزمنة.

وهذا يعني أن الوقاية المتكاملة ليست مجرد نهج يبعث على الشعور بالارتياح - بل يحسن النتائج الصحية بشكل مباشر.

إدارة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية

A مراجعة أدبية منهجية ل 65 دراسة أظهرت أن الوقاية المتكاملة كانت فعالة بشكل خاص في إدارة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحققت الفرق التي تضم ممارسين عامين وممرضين وصيادلة أكبر قدر من النجاح، خاصةً في حالات مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

أدوات وموارد لتيسير التعاون بين المهنيين

فيما يلي نظرة عامة على الأدوات الأساسية التي تدعم العمل الجماعي المتماسك في مجال الرعاية الصحية:

المنصات والأدوات الرقمية

تعتمد فرق الرعاية الصحية على التقنيات الصحية والمنصات الرقمية لتبسيط التواصل وإدارة المهام ومشاركة المعلومات. بعض الأدوات الأساسية التي تقود هذا التعاون هي:

السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs): تعمل السجلات الصحية الإلكترونية على مركزية معلومات المريض، مما يتيح لفرق الرعاية الصحية الوصول الفوري إلى آخر التحديثات

تعمل السجلات الصحية الإلكترونية على مركزية معلومات المريض، مما يتيح لفرق الرعاية الصحية الوصول الفوري إلى آخر التحديثات منصات الرعاية الصحية عن بُعد: تتغلب الرعاية الصحية عن بُعد على الحواجز الجغرافية، مما يتيح الوصول إلى الاستشارات والأخصائيين عن بُعد، خاصة في المناطق الريفية

تتغلب الرعاية الصحية عن بُعد على الحواجز الجغرافية، مما يتيح الوصول إلى الاستشارات والأخصائيين عن بُعد، خاصة في المناطق الريفية أنظمة دعم اتخاذ القرار السريري (CDSS): توفر أدوات دعم اتخاذ القرار السريري (CDSS) إرشادات قائمة على الأدلة، مما يحسن دقة التشخيص ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة

بخلاف ذلك، فإن أدوات الإدارة مثل انقر فوق أصبحت خيارًا شائعًا للتعاون بين المهنيين بين قادة الرعاية الصحية. إليك كيف!

مهام النقر فوق المهام

استخدام مهام النقر فوق المهام ، يمكنك إنشاء قوائم مهام مفصلة، وتعيين المهام، وتحديد مواعيد نهائية واضحة حتى يعرف الممرضون والأطباء مسؤولياتهم.

تبسيط سير عمل الرعاية الصحية من خلال تعيين العمل والمواعيد النهائية باستخدام مهام ClickUp Tasks

أولويات مهام النقر فوق أولويات المهام أولويات مهام ClickUp يسمح لك بتسمية المهام باستخدام مستويات أولوية مختلفة - من المنخفضة إلى العاجلة - كل منها مرمز بالألوان. يرى فريقك على الفور المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا.

قم بتعيين أولويات مهام ClickUp لمواءمة الجهود المشتركة بين الفرق، مما يضمن التعاون في الوقت المناسب

مستندات النقر فوق المستندات

إذا كنت قد سئمت من الاحتفاظ بجداول البيانات والملفات الورقية لجميع السجلات الشخصية والطبية لمرضاك، فانتقل إلى ClickUp Docs لمركز مستندات رقمي مركزي.

باستخدام المستندات، يمكن لفريقك إنشاء المستندات ومشاركتها وتحديثها بسهولة في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة (حرفيًا).

تمكين التعاون في الوقت الفعلي مع فرق العمل عبر التخصصات باستخدام التحرير المباشر باستخدام ClickUp Docs

النقر فوق الدردشة

ماذا لو كان بإمكانك مناقشة رعاية المرضى، وتتبع المهام، ومشاركة الموارد في نفس المحادثة؟ ClickUp Chat يتيح لك إرسال الرسائل و إنشاء مهام من المحادثات دون التنقل بين تطبيقات متعددة أو فقدان السياق في منتصف الطريق.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، تقترح الدردشة تلقائياً الردود، وتجيب عن الأسئلة، وتنشئ المهام، وتلخص المواضيع، وغير ذلك الكثير. ويمكنك إجراء مكالمات فيديو مباشرة مع فرق متعددة التخصصات، ومشاركة المستندات، وتقليل الوقت اللازم لاتخاذ إجراءات، مما يجعل عملية التواصل بين الأفراد أسرع وأكثر سلاسة.

نشر الرسائل داخل الدردشات الجماعية بتسميات مختلفة باستخدام ClickUp Chat موجه الصيدلة وهي شركة تسويق صيدلية، واجهت تحديات في إدارة مشاريع العملاء والتواصل معهم. ساعد اعتماد ClickUp كمنصة مركزية الفريق على تبسيط إدارة المشاريع والتواصل.

عززت ميزات إدارة علاقات العملاء وأدوات الأتمتة في ClickUp من معدلات استجابة العملاء من 20% إلى 80%، وخفضت مراجعات المشروع بنسبة 20%، ومكّنت من التواصل المستقل عن المنطقة الزمنية.

وقد ساعد برنامج ClickUp أعمالنا على أن تصبح أكثر إنتاجية - مما أدى إلى توفير الوقت وتقليل الحاجة إلى عقد اجتماعات لا طائل من ورائها وزيادة رضا الموظفين والعملاء بشكل كبير

لويس نوروود، رئيس قسم علاقات العملاء، فارماسي مينتور

تعليقات تعيينات كليك أب

في المواقف الحساسة للوقت، عندما تحتاج التعليقات إلى اتخاذ إجراء, انقر فوق تعيين التعليقات يتيح لك توجيه التعليقات إلى الشخص المناسب - سواء كان أنت أو شخص آخر في الفريق الافتراضي .

وهذا يضمن عدم التغاضي عن أي مهمة، كبيرة كانت أم صغيرة، في أي مهمة.

مخاطبة أفراد أو فرق محددة باستخدام ClickUp Assign Comments

برامج تعليمية وورش عمل حول المهارات المشتركة بين المهنيين

المهارات المشتركة بين المهنيين لا تأتي دائمًا بشكل طبيعي. تقدم العديد من مؤسسات الرعاية الصحية الآن ورش عمل وبرامج تدريبية حول الاستماع الفعال وتوضيح الأدوار وحل المشكلات التعاونية.

فيما يلي بعض البرامج التعليمية وورش العمل الأمريكية المرموقة التي تركز على تطوير المهارات بين المهنيين:

برنامج التعليم بين المهنيين بجامعة كونكورديا: يتيح لك التعلم والتدريب مع أخصائيي الرعاية الصحية الآخرين، وبناء مهاراتك التعاونية مع أشخاص من مختلف مستويات المهارة والخبرة

يتيح لك التعلم والتدريب مع أخصائيي الرعاية الصحية الآخرين، وبناء مهاراتك التعاونية مع أشخاص من مختلف مستويات المهارة والخبرة ورش عمل برنامج التعليم بين المهنيين: يقدم التدريب لأخصائيي الرعاية الصحية لتعزيز التعليم بين المهنيين والممارسة التعاونية

يقدم التدريب لأخصائيي الرعاية الصحية لتعزيز التعليم بين المهنيين والممارسة التعاونية المركز الوطني للممارسة والتعليم بين المهنيين (NCIPE): يقدم برامج لدعم التعاون بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية

يقدم برامج لدعم التعاون بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت للتعاون الصحي الأمريكي بين المهنيين (AIHC): يستضيف فعاليات تركز على العمل الجماعي والتواصل ومهارات الممارسة التعاونية

يستضيف فعاليات تركز على العمل الجماعي والتواصل ومهارات الممارسة التعاونية البرامج التعاونية للتميز في التعليم بين المهنيين (CEIPE): تقدم التدريب على الكفاءات بين المهنيين مثل العمل الجماعي والتواصل لفرق الرعاية الصحية

تقدم التدريب على الكفاءات بين المهنيين مثل العمل الجماعي والتواصل لفرق الرعاية الصحية التدريب الجماعي بين المهنيين في معهد تحسين الرعاية الصحية (IHI): يركز على الرعاية القائمة على الفريق وسلامة المرضى وتحسين الجودة في الرعاية الصحية

التحديات والحلول في التعاون بين المهنيين

مما لا شك فيه أن التعاون بين المهنيين يعزز رعاية المرضى، ولكن تطبيق إطار العمل في مؤسستك أو الإجراءات الطبية ينطوي على تحديات.

هذه بعض العقبات الشائعة. 🚧

حواجز التواصل

غالباً ما تعيق الاختلافات اللغوية والثقافية التواصل الفعال.

يمكن أن تمنع هذه الحواجز فريقك من فهم وجهات نظر بعضهم البعض بوضوح، مما يؤدي إلى تجزئة الرعاية والتأخر في اتخاذ الإجراءات والأخطاء في علاج المرضى.

الحل: استخدم لغة بسيطة وشاملة. تجنب المصطلحات، ووضح المعلومات حسب الحاجة، واطلب التعليقات لضمان الفهم المتبادل. تساعد الأدوات الرقمية والمراجعات المنتظمة في إبقاء الجميع على اطلاع وتواصل.

ارتباك الأدوار

في نظام الرعاية الصحية، الأدوار المتداخلة أو غير المحددة بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى ازدواجية الجهود وفقدان المهام والاحتكاك بين أعضاء الفريق.

يمكن أن يحدث ارتباك في الأدوار عندما لا يتم تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يتسبب في قيام بعض المهنيين بمهام خارج نطاق خبراتهم بينما يتركون مجالات أخرى دون مراقبة.

الحل: وضع تعريفات وحدود واضحة للأدوار منذ البداية. استخدم مهام ClickUp Tasks وAssign Comments لتفويض مسؤوليات كل عضو من أعضاء الفريق ومنع سوء الفهم. تخلق الأدوار المحددة بوضوح سير عمل سلس ومنسق.

ديناميات القوة

يخلق التحيز الناتج عن الخبرة أو المكانة أو السلطة اختلالاً في توازن القوى داخل فرق الرعاية الصحية. إن مسح المذكور سابقًا كشف أيضًا أن

67.5% قالوا إن الأطباء لم يطلبوا آراء الممرضات

قالوا إن الأطباء لم يطلبوا آراء الممرضات 64.9% يشعرون أن الأطباء غير راغبين في مناقشة ممارساتهم الجديدة معهم

يشعرون أن الأطباء غير راغبين في مناقشة ممارساتهم الجديدة معهم 66.2٪ يشعرون أن الأطباء يعتقدون أن عملهم أكثر أهمية

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تثبيط التواصل المفتوح، مع احتمال شعور الأعضاء الأقل خبرة بالتقليل من قيمة العمل أو التردد في المساهمة. يمكن أن يؤثر اختلال توازن القوى على تفاعلات الفريق ورعاية المرضى.

الحل: تشجيع المساهمات المتساوية لتعزيز بيئة من الاحترام المتبادل. الاعتراف بنشاط بقيمة كل عضو من أعضاء الفريق ودعوة المرضى للمساهمة عند الاقتضاء لتعزيز الشمولية وسياسة الحوار المفتوح.

المعضلات الأخلاقية

يمكن أن تؤدي القيم والمبادئ المتضاربة إلى تضارب أخلاقي بين أخصائيي الرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق باستقلالية المريض والسرية وتخصيص الموارد

عندما يكون لدى أعضاء الفريق قيم أو مبادئ مختلفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث توتر ويجعل اتخاذ القرارات المشتركة صعباً، لا سيما في الحالات المعقدة التي تكون فيها الاعتبارات الأخلاقية ذات أهمية قصوى.

الحل: قم بإنشاء إطار عمل لاتخاذ القرارات الأخلاقية من خلال الرجوع إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة ومناقشة المعضلات بصراحة مع الفريق. الانخراط في حوار بنّاء للتوصل إلى توافق أو حل وسط، مما يساعد على مواءمة قيم الفريق من أجل رعاية تتمحور حول المريض.

الحواجز الفردية

قد تعيق العوامل الشخصية، مثل نقص الحافز أو ضيق الوقت أو عدم الفهم الكافي لأدوار الفريق، التعاون الفعال.

عندما يكافح أعضاء الفريق من أجل المشاركة الكاملة بسبب القيود الفردية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان التواصل وانخفاض فعالية الفريق.

الحل: تعزيز ثقافة التعلم المشترك والتطوير المهني. تقديم تدريب منتظم على العمل الجماعي وأفضل ممارسات التعاون لبناء الحافز والتفاهم. كما يمكن أن توفر الجدولة المرنة أيضًا مساحة للجهود التعاونية دون إرهاق أعباء العمل الفردية.

العوائق التنظيمية

يمكن للتحديات المؤسسية، مثل الثقافة التي تركز على الإنتاجية، أو نقص الموارد، أو عدم إعطاء الأولوية الكافية للعمل الجماعي، أن تعيق التعاون في مكان العمل . عندما تركز المؤسسات على الإنتاجية الفردية على حساب نجاح الفريق، فقد يؤدي ذلك إلى تشتت الجهود وانخفاض جودة الرعاية.

الحل: الدعوة إلى سياسات تدعم العمل الجماعي بين المهنيين من خلال إعطاء الأولوية للعمل الجماعي في الأهداف التنظيمية. تخصيص الموارد اللازمة لأنشطة بناء الفريق والتدريب، وتحويل التركيز من الإنتاجية إلى نهج متوازن يقدر الرعاية التعاونية.

دور السياسات والإدارة في دعم التعاون

تشكل السياسة والإدارة الأساس لخلق بيئة رعاية صحية تعزز التعاون بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وإليك الطريقة:

إنشاء الإطار: تحدد السياسات معايير التعاون بين المهنيين. فهي تضع مبادئ توجيهية للتواصل الفعال واتخاذ القرارات وتوقعات الأدوار. إن وجود هيكل واضح للعمل مقترنًا بسياسات مدروسة جيدًا يعزز الاتساق و تعاون الفريق الفعال تخصيص الموارد: تضمن الإدارة وصول الفريق إلى المنصات المشتركة وأنظمة الاتصال وأدوات التعاون التي تفيد التفاعلات بين الأقسام. ويمكن أن يشمل ذلك السجلات الصحية الإلكترونية وأنظمة الاتصالات الرقمية ومساحات الاجتماعات التي تدعم الرعاية المنسقة للمرضى

تحدد السياسات معايير التعاون بين المهنيين. فهي تضع مبادئ توجيهية للتواصل الفعال واتخاذ القرارات وتوقعات الأدوار. إن وجود هيكل واضح للعمل مقترنًا بسياسات مدروسة جيدًا يعزز الاتساق و تعاون الفريق الفعال إعداد الميزانية: التأكد من تحويل الميزانيات إلى المبادرات التي تعزز العمل الجماعي - مثل أنشطة بناء الفريق وبرامج التعاون والمشاريع متعددة الوظائف

📖 اقرأ أيضًا: كيفية الإفراط في التواصل الفعال في العمل

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التعاون بين المهنيين أمر ضروري لتقديم رعاية عالية الجودة تتمحور حول المريض. فهو يكسر الحواجز القديمة ويسمح لأخصائيي الرعاية الصحية بالعمل معًا لتقديم خدمات أكثر شمولاً.

يعمل ClickUp على تمكين هذا التعاون من خلال أدوات مثل المهام لتنظيم المسؤوليات، والمستندات للمعرفة المشتركة، والدردشة للتواصل في الوقت الفعلي، مما يحافظ على توافق الجميع.

بالنسبة لفرق الرعاية الصحية على وجه الخصوص، تعمل هذه الموارد على تعزيز ثقافة العمل الجماعي التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على كل من فريقك ومرضاك. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم.