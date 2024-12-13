أفضل 10 مؤشرات أداء رئيسية للذكاء الاصطناعي

سواء كنت تقيس أداء الموظفين أو تتبع التقدم المحرز في المشروع، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية تخبرك ما إذا كنت تسير على المسار الصحيح أو تنحرف إلى منطقة "الهدف الفائت". ✅

كمدير، قضيت ساعات طويلة في إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية. وعلى الرغم من أنها ممارسة مهمة ومجزية، إلا أنها تستغرق وقتاً طويلاً. لقد جعلت مولدات مؤشرات الأداء الرئيسية للذكاء الاصطناعي هذه العملية أسرع بكثير!

بعد البحث في العديد من الخيارات، حددت أفضل 10 مولدات لمؤشرات الأداء الرئيسية للذكاء الاصطناعي التي تحلل تتبع الأداء من خلال الذكاء الاصطناعي وتبسط تتبع الأداء.

دعنا نتعمق في الأداة الأفضل بالنسبة لك. 🚀

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد مؤشرات الأداء الرئيسية للذكاء الاصطناعي؟

يعمل مولد مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيح للذكاء الاصطناعي على أتمتة الجوانب المملة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية ويساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية. إليك ما يجب أن تبحث عنه في مولد مؤشرات الأداء الرئيسية المثالي:

سهولة الاستخدام : ابحث عن الأدوات التي تبسط العملية بأكملها - من إدخال البيانات عبر مصادر بيانات متعددة إلى تتبع أهداف العمل. يعمل مولد مؤشرات الأداء الرئيسية المثالي على أتمتة معظم الوظائف ويساعد على إنشاء مؤشرات أداء رئيسية ذات مغزى بسهولة

: ابحث عن الأدوات التي تبسط العملية بأكملها - من إدخال البيانات عبر مصادر بيانات متعددة إلى تتبع أهداف العمل. يعمل مولد مؤشرات الأداء الرئيسية المثالي على أتمتة معظم الوظائف ويساعد على إنشاء مؤشرات أداء رئيسية ذات مغزى بسهولة ملاءمة الصناعة : اختر أداة تقدم مؤشرات أداء رئيسية خاصة بالصناعة. وسواء كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية أو الرعاية الصحية، ستوجهك هذه الأفكار في قياس الأداء

: اختر أداة تقدم مؤشرات أداء رئيسية خاصة بالصناعة. وسواء كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية أو الرعاية الصحية، ستوجهك هذه الأفكار في قياس الأداء قوالب بداية قوية: ابدأ بقوالب مصممة جيدًا تساعدك على الانطلاق مع تنسيقات مؤشرات الأداء الرئيسية المصممة مسبقًا لتتبع المقاييس مثل رضا العملاء أو إدارة الوقت والموارد أو الكفاءة التشغيلية

بعض أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية تشمل معدلات التحويل، ومعدلات الارتداد، وصافي نقاط المروجين (NPS) - والتي يمكن إنشاؤها جميعًا بسهولة باستخدام الأداة المناسبة.

تذكر أن مولد مؤشرات الأداء الرئيسية يعمل على أتمتة إعداد الأهداف المهنية مع توفير رؤى قابلة للتنفيذ للحفاظ على تقدم أعمالك إلى الأمام.

أفضل 10 مولدات لمؤشرات الأداء الرئيسية ## أفضل 10 مولدات لمؤشرات الأداء الرئيسية

فيما يلي أفضل 10 مولدات لمؤشرات الأداء الرئيسية لدي، والتي ستساعدك على إنشاء مقاييس ذات مغزى بسهولة، وتتبع التقدم المحرز، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

تخيل أنك مدير مشروع، وتتعامل مع مهام متعددة ومواعيد نهائية أثناء محاولتك إنشاء مؤشرات أداء رئيسية لفريقك.

يبدو الأمر مرهقاً، أليس كذلك؟ لا يجب أن يكون الأمر بهذه الصعوبة. كليك أب الذكاء الاصطناعي القوي والتصميم البديهي يجعل إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا سهلاً، سواء كنت تعمل في المبيعات أو إدارة المشاريع أو الموارد البشرية.

على طول الطريق، ستحصل على الكثير من المساعدة من ميزات مثل أهداف النقر والذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp ClickUp Brain . إليك الطريقة

لنفترض أنك تدير فريق مبيعات. يمكنك استخدام ClickUp Goals لتعيين مؤشرات أداء رئيسية محددة، مثل نمو المبيعات أو رضا العملاء، وتتبعها في الوقت الفعلي.

عزِّز تحقيق أهدافك باستخدام ClickUp Goals، الذي يتميز بواجهة سهلة الاستخدام لإعداد الجداول الزمنية

يتم تحديثات التقدم تلقائيًا، لذا لن تحتاج إلى ملاحقة أعضاء الفريق للحصول على التقارير.

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام ClickUp Brain

هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية؟ لا مشكلة! باستخدام ClickUp Brain، يمكنك بالفعل أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء OKRs (الأهداف والنتائج الرئيسية) بناءً على مهامك وأنشطتك.

إليك مثالاً على ذلك: طلبنا من ClickUp Brain مراجعة مهامنا واقتراح فريق لفريق المحتوى. وقد بدأ العمل على الفور!

استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في ClickUp Brain لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية

هل تحتاج إلى شيء أكثر بساطة؟ يمكنك استخدام أحد قوالب OKR الخاصة ب ClickUp المصممة مسبقًا لتلبية جميع احتياجات مشروعك.

💡 نصيحة احترافية: لا تنسَ تخصيص أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك! باستخدام أهداف ClickUp Goals، يمكنك تعيين أهداف بالعملة أو بالأرقام أو الأهداف الفعلية/الزائفة، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في تتبع وقياس النجاح.

قالب ClickUp KPI قالب مؤشرات الأداء الرئيسية

قالب ClickUp KPI

نموذج مؤشرات الأداء الرئيسية قالب ClickUp KPI هو الأداة المثلى لرصد وتصور تلك المقاييس المهمة للغاية.

لا يجعل هذا القالب الأمور أسهل من خلال إظهار ما يعمل (وما لا يعمل) فحسب، بل إنه قابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تخصيصه وفقًا لاحتياجات فريقك الخاصة. وهذا يجعله رائعًا لتتبع الأهداف بكفاءة.

وبفضل المرئيات سهلة القراءة، يمكنك إبهار الجميع من خلال إظهار التقدم الذي أحرزه فريقك - وربما حتى إلقاء بعض التحيات على تحقيق تلك الأهداف.

ClickUp أفضل الميزات

أهداف النقر فوق الأهداف : تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية تلقائيًا مثل أهداف المبيعات أو إنتاجية الموظفين مع تحديثات في الوقت الفعلي

: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية تلقائيًا مثل أهداف المبيعات أو إنتاجية الموظفين مع تحديثات في الوقت الفعلي ClickUp Brain : إنشاء OKRs بناءً على بيانات مساحة العمل - دع الذكاء الاصطناعي يقترح أفضل مؤشرات الأداء الرئيسية للتركيز عليها

: إنشاء OKRs بناءً على بيانات مساحة العمل - دع الذكاء الاصطناعي يقترح أفضل مؤشرات الأداء الرئيسية للتركيز عليها لوحات معلومات مخصصة : تصور تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مع بيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة في عرض واحد

: تصور تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك مع بيانات في الوقت الفعلي من مصادر مختلفة في عرض واحد عمليات تكامل متعددة: اسحب البيانات بسلاسة من منصات أخرى مثل Slack و HubSpot والمزيد للحفاظ على أداء عملك تحت المراقبة

قم بإنشاء نظرة عامة شاملة لأنشطتك التسويقية باستخدام لوحة معلومات ClickUp

قيود ClickUp

الكثير من الميزات للفرق الصغيرة: بالنسبة للفرق ذات الاحتياجات الأقل، قد تبدو مجموعة الميزات الشاملة معقدة بعض الشيء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد : مجاني للأبد

: مجاني للأبد خطة غير محدودة : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. تاسكاد (الأفضل لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية بميزانية محدودة)

مشاركة وكلاء الذكاء الاصطناعي والمشاريع ومساحات العمل مع فريقك دون عناء

قد يبدو البقاء على اطلاع دائم بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وكأنه عمل بدوام كامل.

ولحسن الحظ، فإن Taskade يجعل الأمر أسهل مع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارة مشاريعك دون عناء.

سيغطي تصميم Taskade البديهي وميزات التعاون في الوقت الفعلي معظم متطلباتك، سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو مدير مشروع.

أفضل مزايا تاسكاد

مُنشئ مؤشرات الأداء الرئيسية للذكاء الاصطناعي : أتمتة عملية إنشاء مؤشرات أداء رئيسية ثاقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي

: أتمتة عملية إنشاء مؤشرات أداء رئيسية ثاقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي التعاون في الوقت الفعلي : اعمل بسلاسة مع فريقك، بغض النظر عن مكان تواجدهم

: اعمل بسلاسة مع فريقك، بغض النظر عن مكان تواجدهم قوالب مشاريع قابلة للتخصيص : تبسيط عملية إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارة المشروع باستخدام قوالب معدة مسبقًا

: تبسيط عملية إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارة المشروع باستخدام قوالب معدة مسبقًا تكامل سلس: تكامل سلس: التكامل مع الأدوات الشائعة مثل تقويم Google و Slack للحفاظ على سير العمل في مكان واحد

قيود تاسكاد #### قيود تاسكاد

ميزات متقدمة محدودة : بعض التخصيصات المعقدة المتوفرة في الأدوات الأخرى، مثل SmartSuite، مفقودة

: بعض التخصيصات المعقدة المتوفرة في الأدوات الأخرى، مثل SmartSuite، مفقودة قابلية التوسع: قد تتطلب عمليات تكامل إضافية للمشاريع الأكبر والأكثر تعقيدًا

تسعير #### تسعير تاسكاد

خطة مجانية : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر تاسكاد برو : 8 دولار/مستخدم شهرياً

: 8 دولار/مستخدم شهرياً Taskade للفرق: 16 دولاراً/مستخدماً شهرياً

تقييمات ومراجعات تاسكاد

G2 : 4.6/5 (50 تقييم)

: 4.6/5 (50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

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3. Easy-Peasy.AI (الأفضل لحلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة)

عبر Easy-Peasy.AI يقدم برنامج Easy-Peasy.AI مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتبسيط المهام مثل إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية ونسخ الصوت وإنشاء الصور.

يُعد Easy-Peasy.AI خيارًا ممتازًا للشركات ومنشئي المحتوى الذين يتطلعون إلى أتمتة وتسريع سير العمل لديهم، وذلك بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته المتنوعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Easy-Peasy.AI

منشئ مؤشرات الأداء الرئيسية للذكاء الاصطناعي : ينشئ تلقائيًا مؤشرات أداء رئيسية ثاقبة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك

: ينشئ تلقائيًا مؤشرات أداء رئيسية ثاقبة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك محادثة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي : يوفر مساعد دردشة بالذكاء الاصطناعي يوفر بيانات في الوقت الحقيقي، وتحميل الملفات، ومجموعة متنوعة من شخصيات الدردشة

: يوفر مساعد دردشة بالذكاء الاصطناعي يوفر بيانات في الوقت الحقيقي، وتحميل الملفات، ومجموعة متنوعة من شخصيات الدردشة نسخ صوتي بالذكاء الاصطناعي : ينسخ الملفات الصوتية بسرعة وينشئ خطابًا شبيهًا بالبشر بأكثر من 40 لغة

: ينسخ الملفات الصوتية بسرعة وينشئ خطابًا شبيهًا بالبشر بأكثر من 40 لغة روبوتات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص: إنشاء روبوتات GPT مخصصة لبياناتك، قابلة للتضمين على موقع الويب الخاص بك، أو قابلة للمشاركة عبر عنوان URL

قيود Easy-Peasy.AI

خطة مجانية محدودة : عدد الكلمات وأرصدة الصور، والتي قد لا تكون كافية للمشاريع الكبيرة

: عدد الكلمات وأرصدة الصور، والتي قد لا تكون كافية للمشاريع الكبيرة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي: تناقضات مع الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، حيث لا تلبي كل النتائج التوقعات

تسعير Easy-Peasy.AI

خطة مجانية : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر خطة البدء : 8 دولارات شهريًا

: 8 دولارات شهريًا خطة غير محدودة 50: 12 دولارًا/شهرًا

12 دولارًا/شهرًا خطة غير محدودة: 16.5 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Easy-Peasy.AI التقييمات والمراجعات

تقييمات غير كافية

4. SimpleKPI (الأفضل لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية المباشرة وإعداد التقارير)

عبر SimpleKPI SimpleKPI هو برنامج بسيط وسهل الاستخدام بدون زخرفة برنامج KPI مصمم لتبسيط تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والإبلاغ عنها للشركات من جميع الأحجام.

ما يعجبني في برنامج SimpleKPI هو قدرته على إنشاء التقارير بسرعة من خلال لوحات المعلومات التفاعلية التي تساعد في تحويل البيانات المعقدة إلى صور مرئية يسهل الوصول إليها.

أفضل ميزات SimpleKPI

لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية : إنشاء ومشاركة المخططات والرسوم البيانية والأدوات التفاعلية سهلة الفهم لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

: إنشاء ومشاركة المخططات والرسوم البيانية والأدوات التفاعلية سهلة الفهم لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية : إنشاء تقارير شاملة تحتوي على معلومات مفصلة وتصديرها بتنسيقات مثل PDF أو Word أو Excel

: إنشاء تقارير شاملة تحتوي على معلومات مفصلة وتصديرها بتنسيقات مثل PDF أو Word أو Excel تحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية : استخدم ميزات التنقل إلى الأسفل للتعمق في بياناتك ومقارنة الاتجاهات وتحديد فجوات الأداء

: استخدم ميزات التنقل إلى الأسفل للتعمق في بياناتك ومقارنة الاتجاهات وتحديد فجوات الأداء مستخدمون غير محدودين: لا حدود للمستخدمين أو لوحات المعلومات أو مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يجعله مثاليًا للفرق الكبيرة

قيود SimpleKPI #### قيود SimpleKPI

محدودية التخصيص : يقدم خيارات تخصيص أقل للوحات المعلومات والتقارير مقارنةً بالأدوات الأخرى

: يقدم خيارات تخصيص أقل للوحات المعلومات والتقارير مقارنةً بالأدوات الأخرى لا يوجد تطبيق جوال: يفتقر حاليًا إلى تطبيق مخصص للأجهزة المحمولة للتتبع أثناء التنقل

تسعير SimpleKPI

خطة غير محدودة: 79 دولارًا شهريًا

مراجعات SimpleKPI

مراجعات غير كافية

5. Databox (الأفضل لمراقبة الأداء والتنبيهات)

عبر صندوق البيانات يوفر Databox منصة شاملة لمراقبة أداء شركتك من خلال لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية وبطاقات الأداء والتنبيهات في الوقت الفعلي.

إن ما يميز Databox هو مجموعة الميزات المحددة للغاية، والتي تتضمن لقطات مجدولة وإشعارات Slack وملخصات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Databox #### Databox

لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية : إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لتصور التقدم المحرز والحصول على تحديثات يومية أو أسبوعية أو شهرية على المقاييس الرئيسية

: إنشاء لوحات معلومات تفاعلية لتصور التقدم المحرز والحصول على تحديثات يومية أو أسبوعية أو شهرية على المقاييس الرئيسية إشعارات سلاك : إرسال لقطات من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى Slack أو البريد الإلكتروني تلقائيًا للحفاظ على مواءمة فريقك

: إرسال لقطات من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى Slack أو البريد الإلكتروني تلقائيًا للحفاظ على مواءمة فريقك ملخصات أداء مدعومة بالذكاء الاصطناعي : احصل على ملخصات مفصلة عن أدائك ومقاييسك مدعومة بالذكاء الاصطناعي

: احصل على ملخصات مفصلة عن أدائك ومقاييسك مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقارير قابلة للتخصيص: إنشاء وأتمتة التقارير التي يمكن مشاركتها عبر مؤسستك بكل سهولة

حدود صندوق البيانات

مشكلات الأخطاء : أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء عرضية عند إنشاء لوحات المعلومات أو التقارير

: أبلغ بعض المستخدمين عن أخطاء عرضية عند إنشاء لوحات المعلومات أو التقارير غياب عمليات التكامل: تفتقر المنصة إلى التكامل مع بعض الأدوات

تسعير صندوق البيانات

خطة مجانية للأبد : 0 دولار/شهر

: 0 دولار/شهر خطة البدء : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا خطة احترافية : 199 دولارًا في الشهر

: 199 دولارًا في الشهر خطة النمو : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا الخطة المميزة: 999 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات صندوق البيانات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

6. Smartsheet (الأفضل للعمل في الوقت الفعلي وإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية)

عبر سمارتشيت Smartsheet عبارة عن نظام أساسي مرن لإدارة العمل يساعد الفرق على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية و تحديد أولويات المشاريع وإدارتها من موقع مركزي واحد.

على الرغم من أن الأمر قد يبدو مربكًا للمستخدمين الجدد، إلا أن Smartsheet يمكن أن يتكامل مع أدوات مثل Salesforce وMicrosoft Dynamics وPower BI للحصول على رؤية شاملة لأداء الأعمال.

رأيي الشخصي؟ يعد Smartsheet خيارًا جيدًا إذا كنت تبحث عن التكامل مع الأدوات الأخرى وإدارة البيانات في جميع أنحاء مؤسستك.

ولكن إذا كنت مستخدمًا جديدًا تبحث عن أداة بسيطة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارتها، فيمكنك تخطي هذا الخيار للحصول على أداة أقل شمولاً.

أفضل ميزات Smartsheet

لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي : تتبع المقاييس الرئيسية وتصورها في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص

: تتبع المقاييس الرئيسية وتصورها في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص مهام سير العمل الآلية : تبسيط المهام المتكررة والعمليات التجارية باستخدام الأتمتة عبر الأنظمة الأساسية

: تبسيط المهام المتكررة والعمليات التجارية باستخدام الأتمتة عبر الأنظمة الأساسية تكامل واسع النطاق : يتكامل مع أدوات شائعة مثل Tableau وSalesforce وJira وغيرها من الأدوات الشائعة لنقل البيانات والرؤى بسلاسة

: يتكامل مع أدوات شائعة مثل Tableau وSalesforce وJira وغيرها من الأدوات الشائعة لنقل البيانات والرؤى بسلاسة أدوات التعاون: ميزات الاتصال المدمجة والتكامل مع Slack لإبقاء الفرق على اتصال دائم

قيود سمارتشيت #### قيود سمارتشيت

التعقيد بالنسبة للمستخدمين الجدد : يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين الجدد

: يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات وخيارات التخصيص مربكة للمستخدمين الجدد مشكلات وصول المستخدم: أبلغ بعض المستخدمين عن وجود صعوبات عند إعداد أذونات الوصول، على الرغم من أن ذلك غالبًا ما يُعزى إلى خطأ المستخدم

تسعير #### سمارتسفت

الخطة الاحترافية : 9 دولارات لكل مستخدم/شهر

: 9 دولارات لكل مستخدم/شهر خطة الأعمال : 19 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 19 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا خطة المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2 : 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 17,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

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7. سكورو (الأفضل لإدارة العمل من البداية إلى النهاية)

عبر سكورو Scoro عبارة عن منصة شاملة مصممة للاستشارات والوكالات والخدمات المهنية لإدارة المشاريع والموارد والشؤون المالية من نظام واحد.

يوفر أدوات لكل شيء بدءًا من إدارة المشاريع إلى الفواتير وإعداد التقارير المالية.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في Scoro في إمكانات الرؤى المالية القوية التي تساعد المستخدمين على إدارة الميزانيات بسهولة.

أفضل مزايا Scoro

إدارة شاملة للمشروعات : إدارة دورة حياة المشروع بأكملها، بدءًا من عرض الأسعار وحتى إصدار الفواتير، كل ذلك في نظام واحد

: إدارة دورة حياة المشروع بأكملها، بدءًا من عرض الأسعار وحتى إصدار الفواتير، كل ذلك في نظام واحد رؤى مالية : تتبع ربحية المشروع والبيانات المالية على مستوى العميل وإدارة الميزانيات بكل سهولة

: تتبع ربحية المشروع والبيانات المالية على مستوى العميل وإدارة الميزانيات بكل سهولة تخطيط الموارد : موازنة أعباء العمل وتخطيط الموارد بفعالية وتتبع الوقت المدفوع الأجر

: موازنة أعباء العمل وتخطيط الموارد بفعالية وتتبع الوقت المدفوع الأجر تكامل المبيعات وإدارة علاقات العملاء: إدارة حسابات العملاء وخطوط أنابيب المبيعات وتتبع الإيرادات عبر الأعمال التجارية

قيود #### قيود سكورو

وظائف محدودة لتطبيق الهاتف المحمول : لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول نفس الميزات القوية التي يوفرها إصدار سطح المكتب

: لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول نفس الميزات القوية التي يوفرها إصدار سطح المكتب نموذج التسعير لكل مستخدم: يمكن أن يصبح تسعير سكورو مكلفًا للفرق الصغيرة ذات الميزانيات المحدودة

تسعير #### تسعير سكورو

الخطة الأساسية : 26 دولارًا لكل مستخدم/شهر

: 26 دولارًا لكل مستخدم/شهر الخطة القياسية : 37 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

: 37 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا الخطة الاحترافية : 63 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً

: 63 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً الخطة النهائية: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات سكورو

G2 : 4.5/5 (400 تقييم)

: 4.5/5 (400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

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8. Klipfolio (الأفضل للتحليلات ذاتية الخدمة ولوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام)

عبر كليبفوليو Klipfolio هو الخيار الأفضل للشركات التي تبحث عن منصة تحليلات ذاتية الخدمة أو لوحات معلومات وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسية الجاهزة للاستخدام.

تتيح واجهة Klipfolio سهلة الاستخدام للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تتبع البيانات وتصور الأداء بسهولة.

أفضل ميزات Klipfolio

لوحات المعلومات في الوقت الفعلي : إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وإدارتها لتتبع بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك أو عملائك

: إنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وإدارتها لتتبع بيانات مؤشرات الأداء الرئيسية لفريقك أو عملائك كتالوج المقاييس : يقدم مقاييس منسقة، يحكمها فريق البيانات، والتي تسمح لمستخدمي الأعمال بإنشاء لوحات معلومات بسهولة

: يقدم مقاييس منسقة، يحكمها فريق البيانات، والتي تسمح لمستخدمي الأعمال بإنشاء لوحات معلومات بسهولة عمليات تكامل قوية : يتكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الأعمال، بما في ذلك Google Analytics وSalesforce ومنصات التواصل الاجتماعي

: يتكامل مع مجموعة واسعة من أدوات الأعمال، بما في ذلك Google Analytics وSalesforce ومنصات التواصل الاجتماعي قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية: الوصول إلى قوالب معدة مسبقًا لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات رئيسية مثل المبيعات والتسويق وسلسلة التوريد

قيود كليبفوليو

إعداد معقد : يجد بعض المستخدمين أن إعداد لوحات المعلومات والمقاطع المخصصة أمرًا مربكًا دون إرشادات مناسبة

: يجد بعض المستخدمين أن إعداد لوحات المعلومات والمقاطع المخصصة أمرًا مربكًا دون إرشادات مناسبة محدودية نقل البيانات: يفتقر النظام الأساسي إلى موصلات قاعدة البيانات الأصلية، ويعتمد بشكل كبير على تكامل واجهة برمجة التطبيقات، مما قد يحد من مرونة البيانات لبعض المستخدمين

تسعير كليبفوليو

خطة مجانية

خطة احترافية : 60 دولارًا شهريًا

: 60 دولارًا شهريًا خطة الأعمال: تسعير مخصص

Klipfolio التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

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9. Geckoboard (الأفضل للوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي)

عبر جيكوبورد Geckoboard هي أداة بسيطة لكنها قوية مصممة لقادة الأعمال لإنشاء لوحات معلومات مؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها في الوقت الفعلي.

وهذا يجعلها أداة فعّالة لجمع بيانات فريقك وإنشاء لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير.

الأمر الرائع في Geckoboard هو مجموعة واسعة من عمليات التكامل - يمكن للأداة الاتصال بأكثر من 90 أداة بيانات شائعة مثل Google Analytics وSalesforce وZendesk.

أفضل ميزات Geckoboard

أكثر من 90 تكامل لمصدر البيانات : يتصل بأدوات شائعة مثل Google Analytics و Shopify و Zendesk لتتبع البيانات في الوقت الفعلي

: يتصل بأدوات شائعة مثل Google Analytics و Shopify و Zendesk لتتبع البيانات في الوقت الفعلي واجهة سهلة الاستخدام : لا حاجة إلى خبرة في البرمجة أو ذكاء الأعمال؛ يمكنك إنشاء لوحات معلومات باستخدام محرر سحب وإفلات بسيط

: لا حاجة إلى خبرة في البرمجة أو ذكاء الأعمال؛ يمكنك إنشاء لوحات معلومات باستخدام محرر سحب وإفلات بسيط خيارات مشاركة قابلة للتخصيص : مشاركة لوحات المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو سلاك أو الهاتف المحمول أو عرضها على أجهزة التلفزيون المكتبية

: مشاركة لوحات المعلومات عبر البريد الإلكتروني أو سلاك أو الهاتف المحمول أو عرضها على أجهزة التلفزيون المكتبية مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي: مراقبة المقاييس الرئيسية في الوقت الفعلي وإجراء تعديلات سريعة لتحسين الأداء

قيود Geckoboard

التخصيص المحدود : يجد بعض المستخدمين أن عدم وجود خيارات لتوسيع نطاق الأرقام ونسخ عناصر لوحة المعلومات مقيدة

: يجد بعض المستخدمين أن عدم وجود خيارات لتوسيع نطاق الأرقام ونسخ عناصر لوحة المعلومات مقيدة شكاوى زيادة الأسعار: أبلغ بعض المستخدمين عن زيادات مفاجئة في الأسعار، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للفرق الصغيرة

تسعير Geckoboard

الخطة الأساسية : 55 دولارًا شهريًا

: 55 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية : 219 دولارًا في الشهر

: 219 دولارًا في الشهر الخطة الأساسية: 769 دولاراً في الشهر

Geckoboard التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

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10. تابلو (الأفضل لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية البسيطة في تصور البيانات)

عبر تابلو يبسط Tableau عملية إنشاء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية المرهقة سابقًا من خلال أتمتة جزء كبير من سير العمل من خلال ميزته الأساسية، Tableau Metrics.

على الرغم من عدم قدرة Tableau Metrics على إضافة مقاييس إلى لوحات معلومات Tableau الحالية، إلا أنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصةً لمن يستخدمون Tableau Mobile، مع مؤشرات مدمجة لأعلى/لأسفل وجداول زمنية ديناميكية.

أفضل ميزات Tableau

إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية المبسطة : إنشاء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية بسرعة مع الحد الأدنى من الخطوات، مقارنة بالإصدارات السابقة

: إنشاء تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية بسرعة مع الحد الأدنى من الخطوات، مقارنة بالإصدارات السابقة جداول زمنية ديناميكية : عرض القيم التاريخية ومقارنة الاتجاهات بمرور الوقت باستخدام جدول زمني تفاعلي

: عرض القيم التاريخية ومقارنة الاتجاهات بمرور الوقت باستخدام جدول زمني تفاعلي تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي : تحديث البيانات بانتظام لضمان تقديم تقارير محدثة لصناع القرار

: تحديث البيانات بانتظام لضمان تقديم تقارير محدثة لصناع القرار تصميم الهاتف المحمول أولاً: مُحسَّن ل Tableau Mobile، حيث يقدم ميزات مثل المقارنات السنوية والشهرية لشاشات الجوال

قيود تابلو

مقاييس ثابتة : لا يمكن للمستخدمين ضبط عوامل التصفية السريعة أو المعلمات داخل المقياس، مما يتطلب مقاييس منفصلة لكل قيمة

: لا يمكن للمستخدمين ضبط عوامل التصفية السريعة أو المعلمات داخل المقياس، مما يتطلب مقاييس منفصلة لكل قيمة قيود لوحة المعلومات: لا يمكن إضافة المقاييس إلى لوحات معلومات Tableau الحالية المضمنة في سطح المكتب أو الخادم

تسعير تابلو

مُنشئ المشاريع : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار مستكشف المشاريع : الاتصال للتسعير

: الاتصال للتسعير عارض المشاريع: الاتصال للتسعير

Tableau التقييمات والمراجعات:

G2 : 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (2,000+ تقييم)

## KPI-n It Real: تتبع مقاييس نجاحك باستخدام ClickUp

"في الله نثق؛ أما الآخرون فيأتون بالبيانات" و. إدواردز ديمنج

لنكن صادقين - قد يكون تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية أمرًا مربكًا في بعض الأحيان. 😵‍💫

ولكن باستخدام مولد مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيح، يمكنك أتمتة الأشياء المملة والتركيز على ما يهم - تتبع بياناتك. هذا هو المكان الذي يُحدث فيه ClickUp فرقاً كبيراً.

يعمل ClickUp على مركزية جميع تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية والجداول الزمنية الخاصة بك، مما يسهل إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية ومراجعتها ومشاركتها داخل مؤسستك. ولكن هذه هي الميزة الإضافية فقط.

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات الأخرى، مثل ClickUp Goals (لمساعدتك على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك) و ClickUp Brain (مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي) لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل لفريقك.

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