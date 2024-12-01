كيفية تسجيل مكالمة فيديو عبر واتساب

هل تمنيت يومًا أن تتمكن من تسجيل مكالمة فيديو عبر واتساب؟

ربما كان اجتماع عمل قيّم، أو درسًا تعليميًا ثاقبًا، أو لحظة ممتعة مع الأصدقاء أو العائلة. تخيل أن تكون قادرًا على إعادة مشاهدة تلك اللحظات في أي وقت تريد!

على الرغم من الراحة التي يوفرها واتساب، إلا أنه لا يدعم تسجيل مكالمات الفيديو أصلاً. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الحظ لم يحالفك.

فببعض الحيل البسيطة، يمكنك التقاط تلك المكالمات للاستخدام الشخصي أو المهني. سواء كنت تستخدم جهاز iOS أو أندرويد، يمكن أن تساعدك الأدوات المناسبة في تسجيل مكالمات الفيديو على واتساب بسهولة بالغة.

دعنا نتعرف على دليل تفصيلي خطوة بخطوة حول كيفية تسجيل مكالمات واتساب.

كيفية تسجيل مكالمة فيديو على واتساب

تثبيت أداة الطرف الثالث التي تريدها

فتح الأداة وتكوينها

تكوين الإعدادات (الدقة والصوت ومعدل الإطارات)

بدء التسجيل قبل إجراء مكالمة فيديو واتساب

مراجعة الفيديو وتعديله

## كيفية تسجيل مكالمات الفيديو على واتساب

على الرغم من أن واتساب أصبح أحد المنصات المفضلة لمكالمات الفيديو، إلا أنه لا يوفر خيارًا لتسجيل المكالمات مباشرةً داخل التطبيق. فيما يلي بعض تطبيقات التسجيل الشائعة التابعة لجهات خارجية والتي ستساعدك على تسجيل مكالمات الفيديو على واتساب على كل من أندرويد و iOS:

AZ Screen Recorder (أندرويد): يدعم تسجيل الشاشة بدقة عالية كاملة مع صوت داخلي، ويتميز بمحرر مدمج مع أدوات لقص الفيديو وتدويره وتحويله، بالإضافة إلى خيارات لالتقاط لقطات الشاشة وتحرير الصور

يدعم تسجيل الشاشة بدقة عالية كاملة مع صوت داخلي، ويتميز بمحرر مدمج مع أدوات لقص الفيديو وتدويره وتحويله، بالإضافة إلى خيارات لالتقاط لقطات الشاشة وتحرير الصور مسجّل الفيديو (Android وiOS): يوفر تسجيلًا بنقرة واحدة للحصول على نتائج سلسة وواضحة، مع إعدادات قابلة للتخصيص لالتقاط مقاطع الفيديو بأفضل جودة. يوفر أدوات تحرير شاملة، بما في ذلك التشذيب والدمج وإضافة الموسيقى إلى مقاطع الفيديو

يوفر تسجيلًا بنقرة واحدة للحصول على نتائج سلسة وواضحة، مع إعدادات قابلة للتخصيص لالتقاط مقاطع الفيديو بأفضل جودة. يوفر أدوات تحرير شاملة، بما في ذلك التشذيب والدمج وإضافة الموسيقى إلى مقاطع الفيديو مسجل شاشة موبايزن (أندرويد): يتيح التسجيل بجودة عالية الوضوح وQHD كاملة مع تخصيصات، وهو مثالي لالتقاط مكالمات واتساب وغيرها من المحتويات بوضوح. يتضمن ميزة Facecam لتسجيل ردود الفعل، ووضع Air Circle الذي يمكن إخفاؤه للحصول على واجهة نظيفة

يتيح التسجيل بجودة عالية الوضوح وQHD كاملة مع تخصيصات، وهو مثالي لالتقاط مكالمات واتساب وغيرها من المحتويات بوضوح. يتضمن ميزة Facecam لتسجيل ردود الفعل، ووضع Air Circle الذي يمكن إخفاؤه للحصول على واجهة نظيفة مسجل المكالمات-مكعب تسجيل المكالمات (أندرويد): يوفر خيارات تسجيل مرنة، مما يسمح بالتقاط جميع المكالمات تلقائيًا، أو التسجيل الانتقائي لجهات اتصال محددة، أو "بدء التشغيل" اليدوي للمكالمات المهمة

يوفر خيارات تسجيل مرنة، مما يسمح بالتقاط جميع المكالمات تلقائيًا، أو التسجيل الانتقائي لجهات اتصال محددة، أو "بدء التشغيل" اليدوي للمكالمات المهمة تطبيق مسجل المكالمات (أندرويد وiOS): يكتشف مكالمات واتساب الواردة والصادرة ويسجلها تلقائيًا بصوت عالي الجودة

كيفية تسجيل مكالمة فيديو واتساب على أندرويد

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتسجيل مكالمات فيديو واتساب باستخدام تطبيق تسجيل الشاشة AZ Screen Recorder على أجهزة أندرويد:

الخطوة 1: تثبيت مسجل الشاشة AZ Screen Recorder

تحميلمسجل الشاشة AZ من متجر Google Play Store وقم بتثبيته على جهازك

عبر: جوجل بلاي

الخطوة 2: فتح وتهيئة مسجل الشاشة AZ Screen Recorder

افتح التطبيق بعد التثبيت

سترى أيقونة عائمة على شاشتك. اضغط عليها لإظهار خيارات التسجيل

في المرة الأولى التي تفتح فيها التطبيق، قد تحتاج إلى منح الأذونات اللازمة (على سبيل المثال، للتخزين والميكروفون). اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة للسماح بالوصول

الخطوة 3: ضبط إعدادات التسجيل

اضغط على أيقونة الإعدادات واختر دقة الفيديو المفضلة لديك (ستؤدي الدقة الأعلى إلى ملفات أكبر ولكن بجودة أفضل). للحصول على مقاطع فيديو عالية الجودة، حدد أعلى خيار متاح

اضبط معدل البت على تلقائي للحصول على حجم وجودة متوازنين للفيديو، أو اضبطه يدويًا (على سبيل المثال، 12 ميغابت في الثانية للحصول على جودة أفضل)

اختر معدل الإطارات بناءً على تفضيلاتك (على سبيل المثال، 30 إطارًا في الثانية مثالي للفيديو السلس، بينما 60 إطارًا في الثانية هو الأفضل للمحتوى سريع الحركة مثل الألعاب)

اضبط الاتجاه على تلقائي بحيث يتكيف التسجيل مع دوران شاشتك

احرص على تمكين التسجيل الصوتي بحيث يسجل التطبيق صوت جهازك ومدخلات الميكروفون. يضمن ذلك تسجيل المحادثة أثناء مكالمة الفيديو

عبر: يوتيوب

الخطوة 4: بدء التسجيل

بمجرد ضبط الإعدادات، انقر فوق زر التسجيل (أيقونة عائمة)

ستحصل على عد تنازلي، وسيبدأ التسجيل

الآن، افتح WhatsApp وابدأ مكالمة الفيديو. سيقوم AZ Screen Recorder بالتقاط كل من الفيديو والصوت من المكالمة

Sالخطوة 5: إيقاف التسجيل أو إيقافه مؤقتًا

بمجرد انتهاء المكالمة، اضغط على أيقونة AZ Screen Recorder العائمة مرة أخرى وحدد إيقاف لإنهاء التسجيل

سيتم حفظ تسجيل مكالمة فيديو واتساب تلقائيًا في معرض الصور الخاص بك أو في قسم مقاطع الفيديو المسجلة في تطبيق AZ Screen Recorder

لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة وانقر على إيقاف مؤقت في شريط الإشعارات

عبر يوتيوب

الخطوة 6: المراجعة والتعديل (اختياري)

لمراجعة أو تحرير التسجيل الخاص بك، افتح تطبيق AZ Screen Recorder وانتقل إلى قسم مقاطع الفيديو المسجلة

استخدم المحرر المدمج لقص أو دمج أو إضافة موسيقى إلى الفيديو الخاص بك إذا لزم الأمر

عبر يوتيوب

💡 نصيحة احترافية: تأكد من وجود مساحة تخزين كافية على جهازك قبل التسجيل واختبر إعدادات الصوت مسبقًا لتجنب المشاكل.

كيفية تسجيل مكالمة فيديو واتساب على نظام iOS

إن تسجيل مكالمات فيديو واتساب على نظام iOS سهل ومباشر بفضل مسجل الشاشة المدمج.

يمكن لمستخدمي آيفون ببساطة تمكين تسجيل الشاشة من مركز التحكم، والذي يمكنه تسجيل مكالمات واتساب الصوتية وكذلك الفيديو.

قبل البدء، تأكد من تشغيل صوت الميكروفون لتسجيل صوتك وصوت المكالمة.

للوصول إلى هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > مركز التحكم، وأضف تسجيل الشاشة إذا لم يكن مضمنًا بالفعل، وستكون جاهزًا للتسجيل السلس أثناء مكالمات الفيديو على واتساب.

عبر: دعم أبل

قيود استخدام واتساب للتواصل عبر الفيديو

على الرغم من أن واتساب أداة ملائمة لمحادثات الفيديو غير الرسمية، إلا أن له العديد من القيود التي يمكن أن تجعله خيارًا سيئًا للتواصل المهني أو الجماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر ب اتصالات الفيديو غير المتزامنة . إليك بعضها:

لا توجد ميزة تسجيل أصلية: يفتقر واتساب إلى خيار تسجيل مدمج، مما يتطلب من المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث مثل AZ Screen Recorder أو الحلول البديلة الخاصة بالجهاز. يضيف هذا الاعتماد خطوات إضافية، ويؤدي إلى عدم اتساق في الجودة، ويعطل التعاون في مكان العمل متطلبات الخصوصية والموافقة: يتطلب تسجيل مكالمات واتساب موافقة صريحة من جميع المشاركين بسبب لوائح الخصوصية. يمكن أن يؤدي التسجيل دون موافقة إلى مشاكل قانونية، خاصة في الصناعات ذات معايير الخصوصية الصارمة، مما يزيد من تعقيد الاستخدام المهني

يفتقر واتساب إلى خيار تسجيل مدمج، مما يتطلب من المستخدمين الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث مثل AZ Screen Recorder أو الحلول البديلة الخاصة بالجهاز. يضيف هذا الاعتماد خطوات إضافية، ويؤدي إلى عدم اتساق في الجودة، ويعطل التعاون في مكان العمل جودة التسجيل المتفاوتة: يمكن أن تختلف جودة التسجيل بناءً على الجهاز المستخدم وإمكانيات تطبيق الطرف الثالث، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة الصوت والفيديو، مما يحد من فائدة واتساب في المناقشات المهمة أو التفصيلية

يمكن أن تختلف جودة التسجيل بناءً على الجهاز المستخدم وإمكانيات تطبيق الطرف الثالث، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة الصوت والفيديو، مما يحد من فائدة واتساب في المناقشات المهمة أو التفصيلية الافتقار إلى ميزات إدارة الاجتماعات: على عكس أدوات مؤتمرات الفيديو المخصصة، لا يدعم واتساب ميزات مثل الجدولة أو مشاركة الملفات أثناء المكالمات، مما يحد من فعاليته في التواصل الجماعي ومناقشات المشاريع

على عكس أدوات مؤتمرات الفيديو المخصصة، لا يدعم واتساب ميزات مثل الجدولة أو مشاركة الملفات أثناء المكالمات، مما يحد من فعاليته في التواصل الجماعي ومناقشات المشاريع قيود أداة الطرف الثالث: تأتي تطبيقات الطرف الثالث مثل AZ Screen Recorder مصحوبة بعيوبها الخاصة، بما في ذلك الافتقار إلى ميزات التحرير المتقدمة، والإعلانات المتكررة، ومشكلات الرؤية المحتملة مع أزرار التسجيل. يمكن لهذه المشكلات أن تعطل سير العمل وقد تتطلب حلولاً بديلة، مثل استخدام المحاكيات لتسجيل الكمبيوتر الشخصي، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا

تعزيز تواصل الفريق باستخدام ClickUp

للأسباب المذكورة أعلاه، فإن الاعتماد على واتساب من أجل رسائل الأعمال والتسجيلات يمكن أن تكون محدودة. انقر فوق حلاً أكثر قوة للتواصل الاحترافي، خاصةً للفرق. تعالج ميزاته الشاملة القيود التي ذكرناها، مما يجعله حلًا قويًا بديلاً قوياً لواتساب. ClickUp هو تطبيق كل شيء يعمل على تبسيط تواصل الفريق وإدارة المهام وتسجيل الفيديو والأتمتة. وبفضل وجود كل شيء في منصة واحدة، فإنه يلغي الحاجة إلى أدوات وحلول بديلة متعددة من جهات خارجية، مما يسهل الحفاظ على التنظيم والفعالية.

نقل _ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وواتساب إلى مكان واحد. لذا، تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها

روزانا هنغاريا، مديرة مشروع

إليك كيفية قيام ClickUp بتعزيز التواصل بين فريق العمل وحل المشكلات التي تواجه واتساب، مما يجعله الحل الأمثل برنامج التواصل الداخلي :

### ClickUp Chat للتعاون في الوقت الحقيقي

إذا كنت تتنقل بين عدة أدوات لتواصل الفريق وتسجيل الفيديو وإدارة المشروع, ClickUp Chat حلاً أبسط وأكثر تكاملاً.

على عكس واتساب أو منصات الطرف الثالث الأخرى، فإن الدردشة مدمجة في مساحة عمل إدارة مشروعك، مما يعني أن رسائلك ومهامك وتحديثاتك كلها موجودة في مكان واحد دون الحاجة إلى التبديل المستمر ذهابًا وإيابًا.

احتفظ بجميع المحادثات المتعلقة بالمشروع في مكان واحد مع ClickUp Chat

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فيديو وتسجيل صوتي

بدلاً من التبديل إلى تطبيق آخر لإرسال تحديثات الصوت أو الفيديو، تتيح لك الدردشة تسجيل المقاطع ومشاركتها مباشرةً من داخل المنصة.

سواء كانت ملاحظة صوتية سريعة أو تسجيل شاشة مفصّل، يمكنك الاحتفاظ بجميع الاتصالات في مكان واحد.

تعرف على المزيد حول ClickUp Chat في هذا الفيديو المفصل

تكامل المهام

تتجاوز الدردشة المراسلة الأساسية.

_استخدمت ClickUp لتتبع التقدم المحرز في طلب بضاعة. تمكنت من الحصول على وصف مفصل وروابط للعينات ونسخ من المحادثات النصية وتحديثات الحالة، كل ذلك في مكان واحد. لقد ألغى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني

لورا ديفاين، مسؤولة بناء القدرات

بنقرة واحدة، يمكنك تحويل أي رسالة إلى مهمة. وهذا يحول دون ضياع المهام والمتابعة في سلاسل رسائل الدردشة - حيث تنتقل المهام من الرسائل مباشرةً إلى مساحة العمل الخاصة بك، مما يسهل العثور عليها وتنظيمها والتعامل معها.

هذا تطبيق دردشة الفريق يضمن أن يكون كل عنصر إجراء من المحادثات مرئياً ومنظماً ومدمجاً بسلاسة في سير عملك.

تعيين رسائل لأعضاء الفريق والحصول على تحديثات فورية للمهام باستخدام ClickUp Chat

ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

هل فاتتك بعض المحادثات؟

يقوم الذكاء الاصطناعي CatchUp في الدردشة بإنشاء ملخصات لما فاتك، لذلك لا داعي للتمرير عبر سجلات الدردشة الطويلة. إنها مساعدة كبيرة لـ إدارة الفريق مما يوفر عليك الوقت ويبقي الجميع متوافقين مع المهمة التي بين يديك.

عمليات اللحاق بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat

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مقاطع النقر فوق المقاطع لسهولة التسجيل

مع كليك أب كليب ، يمكنك بسهولة تسجيل الشاشات والعروض التوضيحية والإرشادات التفصيلية - كل ذلك من داخل مساحة العمل الخاصة بك.

على عكس أدوات تسجيل الشاشة الأخرى، فإن Clips مدمج بالكامل، مما يمنحك تسجيلات عالية الجودة وقابلة للتخصيص دون الحاجة إلى برامج إضافية.

ما عليك سوى النقر فوق أي مكان في مقطع لإضافة تعليق وبدء محادثة حيثما كانت هناك حاجة إلى تعليقات، مما يتيح التعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء فريقك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض جدول زمني لجميع التعليقات، وإعادة تشغيل مقاطع محددة على الفور، والاطلاع على التعليقات في سياقها.

يمكن للذكاء الاصطناعي المدمج أيضًا إنشاء نسخة من تسجيلك بنقرة واحدة وحتى ترجمتها إلى لغات متعددة.

تحويل مقاطع ClickUp إلى مهام من خلال تضمينها وتعيين أعضاء الفريق إليها

### ClickUp Brain لأتمتة التواصل

بعد ذلك، استفد من انقر فوق الدماغ لجدولة الرسائل وأتمتة التذكيرات، مما يضمن بقاء فريقك على اطلاع دائم دون تحديثات يدوية مستمرة. هذا مفيد لاحتياجات التواصل المتكررة، حيث يوفر لك الوقت ويبقي فريقك على المسار الصحيح.

تأكد من تحديث الجميع بأقل جهد ممكن باستخدام ClickUp Brain

قوالب الرسائل الخاصة بالمهام

يعمل ClickUp على تبسيط قنوات الاتصال مع قوالب قابلة للتخصيص للرسائل السريعة وتحديثات الحالة.

على سبيل المثال، مع قالب ClickUp للرسائل الفورية يمكنك تجميع المحادثات من قنوات متعددة في مساحة واحدة منظمة. وهذا يضمن بقاء الجميع على اتصال وتركيزهم على الأمور الأكثر أهمية.

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لماذا ترضى بأقل من ذلك عندما تقوم ClickUp بكل شيء؟

على الرغم من أن واتساب هو خيار شائع لمكالمات الفيديو غير الرسمية، إلا أنه ليس الخيار الأفضل للتواصل والتسجيل الاحترافي بين فريق العمل.

بالتأكيد، هناك حلول بديلة لتسجيل مكالمات واتساب الصوتية، ولكنها تأتي مع تحدياتها الخاصة.

للحصول على حل أكثر فاعلية وتكاملًا، احصل على ClickUp، المنصة المفضلة للتواصل السلس وإدارة المهام وتسجيل الفيديو. فمع ميزات مثل ClickUp Chat وClickUp Chat وClickUp Clips وAI AI، يمكن لفريقك التواصل والتعاون وتتبع التقدم المحرز - كل ذلك في مكان واحد، مما يلغي الحاجة إلى أدوات الطرف الثالث. اشترك في ClickUp اليوم وحسِّن تواصل فريقك وإنتاجيته!