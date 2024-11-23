كيفية استخدام الوظيفة الأقصر المرجحة أولاً (WSJF) لتحديد الأولويات

هل تعثرت يومًا في اتخاذ قرار بشأن العمل على مشروع كبير ومبهرج يعد بعوائد ضخمة أو مهمة أصغر وأقل إثارة وأسرع إنجازًا؟

يواجه كل مدير مشروع هذه المعضلة، وغالبًا ما يبدو الأمر وكأنه لا توجد إجابة واضحة.

وهنا يأتي دور العمل الأقصر وزناً أولاً (WSJF). فهو يقدم نهجًا قائمًا على البيانات لمساعدتك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في تحديد الأولويات.

لذا اربط حزام الأمان بينما نقوم بتفصيل كيف يمكن ل WSJF أن يقود عملية تحديد الأولويات في الاتجاه الصحيح!

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يساعد إطار عمل WSJF على تحديد أولويات أقصر المهام من خلال النظر في تكلفة التأخير وحجم المهمة للتركيز على المهام ذات التأثير الكبير

تتضمن مكونات WSJF تكلفة التأخير (القيمة) مقسومة على مدة المهمة (الجهد)، والتي تحدد أولوية المهام

يعزز إطار عمل WSJF تحديد الأولويات في أطر العمل الرشيقة من خلال مواءمة المهام مع الأهداف الاستراتيجية، ودمج ملاحظات أصحاب المصلحة، واستخدام أدوات التصور مثل ClickUp

يعمل إطار عمل WSJF على تبسيط عملية صنع القرار وتقليل التحيز وزيادة التوافق مع أهداف العمل

لحساب WSJF: قم بإعداد تكلفة التأخير في ClickUp الحقول المخصصة استخدام التتبع الزمني لمدة العمل أتمتة الحساب باستخدام حقول الصيغ

يضمن دمج WSJF في خرائط طريق المنتج المواءمة مع أهداف العمل ويعزز الوضوح بين الفرق

يمكن التغلب على المشكلات الشائعة مثل تقدير القيمة والتسجيل غير المتسق من خلال توحيد العمليات وإشراك أصحاب المصلحة

غالبًا ما يكون إطار عمل WSJF أكثر استنادًا إلى البيانات وموضوعية مقارنة بطرق تحديد الأولويات الأخرى

ما هي الوظيفة الأقصر المرجحة أولاً (WSJF)؟

الوظيفة الأقصر وظيفة مرجحة أولاً (WSJF) هو نموذج لتحديد الأولويات يستخدم في أجايل، وخاصة في إطار عمل أجايل المتدرج (SAFe). يساعد الفرق على تحديد المهام أو الميزات التي يجب معالجتها أولاً.

هذا النموذج تقنية تحديد الأولويات الرشيقة تساعد الفرق على التركيز على المبادرات التي تقدم أكبر قيمة في أقصر وقت.

يأخذ منتدى WSJF في الاعتبار عوامل رئيسية مثل قيمة المستخدم والأعمال، وحساسية الوقت، والحد من المخاطر، مما يسهل مواءمة الجهود مع أهداف العمل. يضمن لك منتدى WSJF العمل على المهام ذات التأثير الأكبر، مما يعزز الكفاءة ويقلل من التأخير.

⭐️ حقيقة ممتعة: تم استخدام نهج "أقصر مهمة أولاً" لأول مرة في السبعينيات، عندما كانت الموارد شحيحة ومكلفة. وكان الهدف هو تحقيق أفضل استخدام لها بأقل تكلفة.

تطبيق نهج "أقصر مهمة أولاً" في بيئات رشيقة وبيئات SAFe

قبل أن نفهم كيفية استخدام WSJF في بيئتي Agile و SAFe، دعنا نفهم ما هي بيئة SAFe.

تم تصميم إطار العمل الرشيق المتدرج (SAFe) للمؤسسات التي تدير مشاريع رشيقة معقدة ومتعددة الفرق، غالبًا عبر الأقسام أو المؤسسات بأكملها. على عكس إعدادات أجايل الأصغر، يوفر SAFe نهجًا منظمًا لإدارة المشاريع الكبيرة، مما يمكّن الفرق من العمل بشكل تعاوني مع الحفاظ على توافق الأهداف عبر مستويات متعددة - مثل المحفظة والبرنامج والفريق.

ضمن نظام SAFe، يقوم نظام "العمل الأقصر المرجّح أولاً" (WSJF) بتحديد أولويات العمل بناءً على الأثر الاقتصادي. وهو يسمح للفرق بتحديد الميزات التي توفر أكبر قدر من الفائدة في أقصر وقت، مما يزيد من العائد على الجهد المبذول.

ويضمن تطبيق WSJF على مستويات مختلفة - المحفظة والبرنامج وتدريب الحلول - المواءمة والتعاون والتركيز على العمل الأعلى قيمة، مما يدعم بشكل مباشر ركائز سكروم مثل التعاون والشفافية.

بينما يمكن تطبيق WSJF في أي إدارة المنتجات الرشيقة إطار العمل، وهو مفيد بشكل خاص في SAFe بسبب حجمه وتعقيده. في المشاريع عالية المخاطر أو ذات القيمة العالية، يساعد إطار عمل WSJF الفرق على اتخاذ قرارات تحديد الأولويات المستندة إلى البيانات. وهذا أمر أساسي في المشاريع الكبيرة حيث تكون مدخلات أصحاب المصلحة، والتعاون، وتحديد الأولويات بشكل واضح أمرًا ضروريًا.

تتضمن بعض الاستخدامات الشائعة لمنتدى WSJF في أجايل ما يلي:

تخطيط خارطة طريق المنتج: تسلسل الميزات لتلبية أهداف العمل

تسلسل الميزات لتلبية أهداف العمل تحديد أولويات الميزات: تحديد الميزات ذات القيمة العالية

تحديد الميزات ذات القيمة العالية الجداول الزمنية للتطوير: مواءمة العمل الحساس للوقت لتجنب التأخير

❓ هل كنت تعلم: إن WSJF يستهلك الكثير من الموارد، مما يجعله أقل مثالية للمهام البسيطة مثل إصلاح الأخطاء. إنه الأنسب للأعمال عالية التأثير التي تؤدي إلى نتائج الأعمال.

## فوائد استخدام WSJF لتحديد الأولويات

إن WSJF هو إطار عمل قوي لتحديد الأولويات يساعد الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات. إليك كيف يمكنك الاستفادة من WSJF لمشاريع أجايل:

التركيز على القيمة والسرعة: تحديد أولويات المهام التي تقدم أعلى قيمة في أقصر وقت، مما يزيد من الإنتاجية ويعزز رضا العملاء

تحديد أولويات المهام التي تقدم أعلى قيمة في أقصر وقت، مما يزيد من الإنتاجية ويعزز رضا العملاء تخصيص الموارد بكفاءة: يضمن توجيه الموارد إلى المهام الأكثر قيمة من خلال تقييم قيمة المستخدم وأهمية الوقت، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للمشروع وتقليل الوقت المستغرق في الأنشطة ذات التأثير المنخفض

يضمن توجيه الموارد إلى المهام الأكثر قيمة من خلال تقييم قيمة المستخدم وأهمية الوقت، مما يؤدي إلى نتائج أفضل للمشروع وتقليل الوقت المستغرق في الأنشطة ذات التأثير المنخفض الشفافية ومواءمة الفريق: يشجع على الانفتاح في تحديد الأولويات، ومساعدة الفرق على التوافق على الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون في اتخاذ القرارات

يشجع على الانفتاح في تحديد الأولويات، ومساعدة الفرق على التوافق على الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون في اتخاذ القرارات تحديد الأولويات المستند إلى البيانات: اتخاذ القرارات المتعلقة بالأثر الاقتصادي باستخدام نهج كمي، مما يوفر عملية تحديد أولويات شاملة بدلاً من طرق الترتيب البسيطة

اتخاذ القرارات المتعلقة بالأثر الاقتصادي باستخدام نهج كمي، مما يوفر عملية تحديد أولويات شاملة بدلاً من طرق الترتيب البسيطة إعادة التقييم المستمر: يُمكّن الفرق من التكيف مع المعلومات الجديدة وإعادة تقييم الأولويات للبقاء متوائمة مع أهداف العمل

يُمكّن الفرق من التكيف مع المعلومات الجديدة وإعادة تقييم الأولويات للبقاء متوائمة مع أهداف العمل تحسين المواءمة بين أصحاب المصلحة: يعزز المواءمة بين أصحاب المصلحة من خلال وضع معايير واضحة لتحديد الأولويات

يعزز المواءمة بين أصحاب المصلحة من خلال وضع معايير واضحة لتحديد الأولويات تقليل المخاطر: يقلل من فرصة إساءة تخصيص الوقت والموارد من خلال التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية والعاجلة، مما يقلل من مخاطر التركيز على العناصر الأقل تأثيرًا

يقلل من فرصة إساءة تخصيص الوقت والموارد من خلال التركيز على الأعمال ذات القيمة العالية والعاجلة، مما يقلل من مخاطر التركيز على العناصر الأقل تأثيرًا المواءمة مع أهداف العمل: يحافظ على مواءمة تطوير المنتجات مع رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية، مما يضمن أن كل مهمة تدعم أهداف العمل الأوسع نطاقًا

يحافظ على مواءمة تطوير المنتجات مع رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية، مما يضمن أن كل مهمة تدعم أهداف العمل الأوسع نطاقًا القدرة على التكيف مع تغيرات السوق: يشجع على المرونة من خلال السماح لفرقك بالتحول السريع عندما تتغير ظروف السوق أو طلبات العملاء، مما يحافظ على توافق الأولويات مع الاحتياجات في الوقت الفعلي

يشجع على المرونة من خلال السماح لفرقك بالتحول السريع عندما تتغير ظروف السوق أو طلبات العملاء، مما يحافظ على توافق الأولويات مع الاحتياجات في الوقت الفعلي تحديد أكثر وضوحًا لأولويات الديون التقنية: توفر طريقة منهجية لمعالجة الديون التقنية من خلال تحديد الأولويات بناءً على تأثيرها الاقتصادي، مما يضمن عدم إعاقة الديون التقنية للنمو المستقبلي

توفر طريقة منهجية لمعالجة الديون التقنية من خلال تحديد الأولويات بناءً على تأثيرها الاقتصادي، مما يضمن عدم إعاقة الديون التقنية للنمو المستقبلي قابلة للتوسيع للفرق الكبيرة: تدعم الفرق متعددة الوظائف من خلال توفير لغة مشتركة لتحديد الأولويات، مما يسهل على المجموعات الكبيرة التوافق على أهمية المهام وتسلسلها

## مكونات WSJF: تفكيك الصيغة

يساعدك فهم مكونات إطار عمل WSJF على تحديد أولويات المهام بشكل أكثر فعالية. يوضح تفصيل المعادلة كيف يساعد كل عامل في تحديد المهام ذات القيمة العالية.

دعنا نستكشف العناصر الرئيسية لصيغة WSJF وكيف تعمل معًا لتحسين تحديد أولويات المهام.

1. تكلفة التأخير (CoD): تكلفة التأخير (CoD): تجسد تكلفة التأخير تأثير تأخير المهمة.

يتم حسابه من خلال الجمع بين ثلاثة عناصر:

قيمة المستخدم/العمل: مقدار القيمة التي تجلبها المهمة للمستخدمين أو العمل

مقدار القيمة التي تجلبها المهمة للمستخدمين أو العمل أهمية الوقت: مدى إلحاح المهمة - بعض الأعمال تفقد قيمتها إذا تأخرت

مدى إلحاح المهمة - بعض الأعمال تفقد قيمتها إذا تأخرت الحد من المخاطر/تمكين الفرص: إمكانية الحد من المخاطر المستقبلية أو فتح فرص جديدة

تعطي هذه العناصر مجتمعةً صورة واضحة عن مدى أهمية إنجاز المهمة في وقت قريب.

2. حجم المهمة: هذا هو الوقت أو الجهد المقدر اللازم لإكمال المهمة. وعادةً ما يتم إعطاء الأولوية للمهام الأصغر حجماً ذات درجة عالية من حيث حجم العمل لأنها تقدم قيمة أسرع

ويوضح الشكل أدناه كيف يمكن أن يؤثر تحديد أولويات المهام باستخدام إطار عمل رينيرتسن العالمي للمهام على النتائج الاقتصادية بشكل كبير.

تمثل المساحات المظللة إجمالي CoD لكل سيناريو. الوظائف ذات أعلى عامل WSJF تعطي الأولوية للعمل الأكثر قيمة، مما يؤدي إلى نتائج مالية أفضل. وكما هو موضح، يمكن أن يكون لاختيار أفضل وظيفة تالية، بدلاً من اختيار الوظيفة الأسهل، تأثير مالي كبير. (© Scaled Agile, Inc.)

عن طريق: scaledagileagileframework.com يتم احتساب درجة WSJF بقسمة تكلفة التأخير على حجم المهمة. يتم التعامل مع المهام ذات درجات WSJF الأعلى أولاً، مما يضمن تركيز الفرق على الأعمال عالية التأثير وسريعة الإنجاز التي تزيد من القيمة.

💡 نصيحة احترافية: إن مستوى الجهد يجب أيضًا أخذها في الاعتبار عند تقييم CoD. يمكن أن يؤثر على التأثير الكلي للتأخير.

كيفية حساب WSJF

يسمح لك نموذج تحديد الأولويات WSJF بتقييم عوامل مختلفة، بحيث تطفو المهام ذات القيمة العالية ذات المتطلبات الزمنية المنخفضة بشكل طبيعي إلى الأعلى. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لحساب WSJF باستخدام انقر فوق .

### الخطوة 1: حساب تكلفة التأخير

لحساب تكلفة تكلفة التأخير، قم بتقييم كل عامل - القيمة، وحرجية الوقت، وتقليل المخاطر - على مقياس (عادةً مقياس فيبوناتشي). اجمع هذه الدرجات للحصول على قيمة CoD واحدة.

على سبيل المثال، إذا حصلت المهمة على 8 درجات للقيمة، و5 درجات للوقت الحرج، و7 درجات لتقليل المخاطر، فإن تكلفة تكلفة التأخير ستكون 20.

يمكنك إعداد الحقول المخصصة لـ ClickUp لإدخال هذه القيم وحسابها لكل مهمة. وهذا يجعل من السهل تتبع وتحديث CoD مع تطور أولويات المشروع.

استخدم ClickUp Custom Fields لفرز المهام حسب تكلفة التأخير، والتصفية حسب العناصر الرئيسية، والحفاظ على تركيزك على المهام المتراكمة

الخطوة 2: احسب مدة المهمة أو حجمها

بعد ذلك، قم بتقدير الجهد أو الوقت لكل مهمة. وغالبًا ما يتم قياس ذلك ب "مدة المهمة" أو "الحجم" وهو أمر أساسي لتحديد إطار عمل WSJF.

إن تتبع وقت النقر ميزة رائعة ل حساب ساعات العمل . يمكنك مراقبة المدة التي تستغرقها المهام المتشابهة، أو استخدام البيانات التاريخية، أو إجراء تقديرات بناءً على ملاحظات الفريق.

سجل ساعات العمل من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو الويب باستخدام ClickUp Time Tracking

ضع في اعتبارك أن استخدام مقياس ثابت ضروري لتحديد الأولويات بشكل عادل. على سبيل المثال، قد تحصل المهمة السهلة على درجة مدتها اثنتان، بينما قد تحصل المهمة الأكثر تعقيدًا على درجة 20.

الخطوة 3: اقسم تكلفة التأخير على مدة المهمة (أو حجمها)

الآن بعد أن أصبح لديك كلاً من تكلفة التأخير ومدة المهمة، قم بقسمة تكلفة التأخير على مدة المهمة للحصول على درجة WSJF:

WWSJF = تكلفة التأخير / مدة المهمة

على سبيل المثال، إذا كان للمهمة تكلفة تأخير 20 ومدة المهمة خمسة، فإن درجة WSJF ستكون 4. تشير الدرجات الأعلى إلى مهام ذات أولوية أعلى.

📌 📌مثال

ضع في اعتبارك مبادرتين:

المبادرة أ: CoD = 15، مدة العمل = 3 . درجة إطار عمل العدالة الاجتماعية العالمية = 15 / 3 = 5

CoD = 15، مدة العمل = 3 . درجة إطار عمل العدالة الاجتماعية العالمية = 15 / 3 = 5 المبادرة ب: CoD = 8، مدة الوظيفة = 4. درجة إطار عمل WSJF = 8 \ 4 = 2

في هذه الحالة، تتمتع المبادرة (أ) بدرجة أعلى في إطار عمل العدالة الاجتماعية العالمية، وينبغي أن تكون الأولوية لها فوق المبادرة (ب).

لتسهيل هذا الحساب، يمكنك استخدام حقول صيغة ClickUp لقسمة يوم العمل تلقائيًا على مدة المهمة لكل مهمة. تضمن هذه الأتمتة أن يظل ترتيب أولوياتك محدثًا دون حسابات يدوية وأخطاء بشرية.

احسب تكلفة التأخير بسهولة باستخدام حقول صيغ ClickUp Formula Fields

كل ما عليك فعله هو

إضافة حقل صيغة انقر فوق رمز علامة الجمع في عرض القائمة أو الجدول

اختر معادلة وسمها قم بإعداد صيغة WSJF انقر على الرمز ƒ x، ثم حدد الحقول مثل تكلفة التأخير والمدة

استخدم العوامل (مثل القسمة) لحساب WSJF. استخدم المحرر المتقدم للصيغ الأكثر تعقيدًا الحساب التلقائي عبر المهام تحديث حقول الصيغة تلقائيًا، مما يساعدك على تحديد أولويات المهام دون عناء استنادًا إلى درجات WSJF

والأكثر من ذلك، يمكنك تجربة قالب مصفوفة أولويات ClickUp لتقييم المهام وتحديد أولوياتها بناءً على تأثيرها.

استخدام نموذج WSJF لتحديد أولويات العناصر في خارطة طريق المنتج

يتطلب بناء خارطة طريق ناجحة للمنتج تحديد الأولويات بعناية، وغالباً ما ينطوي ذلك على قرارات صعبة بشأن ما يجب معالجته أولاً.

يصنّف منتدى WSJF العناصر في المنتجات المتراكمة بناءً على التأثير والجهد، مما يضمن أن المهام ذات التأثير الكبير ترتقي إلى القمة وتحظى بالاهتمام الذي تستحقه.

إن برنامج ClickUp لإدارة المنتجات يعمل على تبسيط عملية تحديد الأولويات في إطار WSJF من خلال تحديد الأولويات من خلال تسجيل الدرجات القابلة للتخصيص وخرائط الطريق المرئية وأدوات التغذية الراجعة، مما يساعدك على تقييم قيمة العمل وأهمية الوقت وحجم المهمة.

من خلال تسجيل WSJF المبسط، يعمل ClickUp على مواءمة أولويات فريقك، مما يعزز اتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات التي تزيد من القيمة. دعنا نستكشف كيف.

استخدم ClickUp Dashboards لتصور وتتبع التقدم المحرز في المهام ذات التأثير الكبير

الخطوة 1: مواءمة WSJF مع أهداف عملك

قبل الغوص في العمليات الحسابية، قم بمواءمة إطار عمل إطار عمل WSJF الخاص بك وأهداف العمل الشاملة ضمن Agile Scrum البيئة.

فكر في أكثر ما تقدّره مؤسستك في الوقت الحالي - سواء كان زيادة الإيرادات أو تحسين رضا العملاء أو تقليل التكاليف التشغيلية. يضمن هذا الوضوح أن تحديد أولويات WSJF يدعم بشكل مباشر أهداف الشركة الأوسع، مما يجعل خارطة الطريق الخاصة بك قابلة للتنفيذ وذات مغزى.

حدد أهم أهداف العمل وتأكد من أن جميع أعضاء فريق المنتج يفهمون كيفية تأثيرها على تحديد الأولويات.

استخدم قالب خريطة طريق منتج ClickUp لهيكلة خارطة الطريق الخاصة بك حول هذه الأهداف، لضمان التوافق منذ البداية.

الخطوة 2: جمع مدخلات أصحاب المصلحة

يمتلك أصحاب المصلحة لديك - سواء من التسويق أو المبيعات أو نجاح العملاء - رؤى قيمة يمكن أن تحسن من تحديد أولوياتك في إطار WSJF. تعاون معهم لفهم الميزات أو التحسينات التي ستؤثر على عملائك أو عملك أكثر من غيرها.

استضف ورشة عمل أو استخدم انقر فوق تعيين التعليقات لمناقشة وإشراك أصحاب المصلحة وصانعي القرار لتقييم قيمة الأعمال لكل ميزة وحساسية الوقت وفوائد تقليل المخاطر. يمكن لهذا النهج التقاط التعليقات مباشرةً على عناصر خارطة الطريق الخاصة بك لتحقيق الشفافية.

📌مثال: عندما يقدم أصحاب المصلحة مدخلات، استخدم تعيين التعليقات لـ @إشارة إلى أعضاء الفريق المعنيين أو لنفسك. بمجرد معالجة التعليقات أو اتخاذ قرار، قم بحل التعليق أو إعادة تعيينه لمزيد من التوضيح.

مع وجود جميع التعليقات في موقع واحد، يمكن لأصحاب المصلحة بسهولة تنقيح تحديد أولويات إطار عمل WSJF بناءً على أحدث المدخلات دون أي ارتباك.

تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها إلى الفريق باستخدام ClickUp Assign Comments

الخطوة 3: حساب درجة WSJF

لحساب WSJF، ارجع إلى إرشادات القسم السابق حول عوامل التقييم.

عيّن لكل مهمة درجة لقيمة العمل، وأهمية الوقت، والحد من المخاطر (أو تمكين الفرصة) باستخدام مقياس ثابت، مثل فيبوناتشي. اجمع هذه النقاط لإيجاد تكلفة التأخير، ثم قم بتقدير حجم المهمة بناءً على جهد المهمة أو متطلبات الوقت.

معادلة WSJF: درجة WSJF = تكلفة التأخير/حجم المهمة

📌مثال: لننظر في خارطة طريق المنتج لتطبيق إنتاجي:

ميزة قيمة العمل أهمية الوقت تكلفة التأخير تكلفة التأخير (المجموع) حجم الوظيفة درجة WSJF تذكير المهام 8 7 5 20 3 6.67 التقارير الآلية 9 5 6 20 4 5.00 أدوات تعاون الفريق 10 8 7 25 5 5.00 لوحة معلومات تحديد الأهداف 7 6 4 17 2 8.50

أضف درجات قيمة الأعمال وأهمية الوقت والحد من المخاطر للحصول على تكلفة التأخير اقسم تكلفة التأخير على حجم العمل للحصول على درجة WSJF تحديد أولويات الميزات بناءً على درجات WSJF - تشير الدرجات الأعلى إلى أولوية أعلى

يمكنك استخدام هذا النهج للمنتجات أو الخدمات أو مهام المشروع الأخرى.

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الخطوة 4: رتب عناصر خارطة الطريق وحدد أولوياتها

بمجرد حصولك على درجات WSJF لكل عنصر، حان الوقت لترتيبها. ضع العناصر التي حصلت على أعلى الدرجات في أعلى خارطة الطريق لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

ضع في اعتبارك أن تحديد الأولويات هو عملية مستمرة، لذلك قد تحتاج إلى تعديل التصنيفات كلما ظهرت معلومات جديدة. يساعد تصنيف WSJF فريقك على تحديد أولويات الميزات التي تعزز تجربة المستخدم وتعاون الفريق.

يوفر ClickUp عدة طرق لتصور خارطة طريق WSJF ذات الأولوية الخاصة بك، مما يسهل على الجميع - من أعضاء الفريق إلى المديرين التنفيذيين - البقاء على اطلاع.

على سبيل المثال, عرض لوحة ClickUp يتيح لك تصور المهام في أعمدة قابلة للتخصيص بناءً على أولويتها. قم بسحب العناصر وإفلاتها لضبط الترتيب، مما يسهل توصيل الأولويات المتغيرة على لوحة كانبان.

ترتيب المهام ذات الأولويات المتشابهة وتجميعها في "عرض لوحة ClickUp

استخدام عرض الجدول الزمني ل ClickUp لتخطيط المهام بمرور الوقت، مما يسهل عليك معرفة مكان العناصر ذات الأولوية العالية في خارطة طريقك الإجمالية. تساعدك طريقة العرض هذه على إدارة التبعيات وتتبع التقدم المحرز وتحقيق المعالم الرئيسية.

مراقبة تقدم العناصر ذات الأولوية القصوى باستخدام طريقة عرض المخطط الزمني ClickUp Timeline View

الخطوة 5: مراجعة وإعادة التقييم بانتظام

قد تتغير الأولويات التي تحددها اليوم قد تتغير غداً، خاصة في الأسواق الديناميكية.

قم بمراجعة حساباتك وتصنيفاتك بانتظام للتأكد من أنها تعكس الظروف الحالية وأهداف العمل واحتياجات العملاء. تساعد هذه الخطوة في الحفاظ على استجابة خارطة الطريق الخاصة بك وملاءمتها.

قالب مصفوفة تحديد الأولويات متعدد المعايير من ClickUp

ال قالب مصفوفة أولويات ClickUp طريقة واضحة لتنظيم المهام باستخدام WSJF لتخطيط خارطة الطريق الرشيقة. وهي عبارة عن مصفوفة 3×3 مع التأثير والجهد كمحاور، حيث يتم تصنيف المهام على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية. تسهّل الخلايا المرمزة بالألوان تحديد الأولويات:

الأحمر: نفذ الآن

نفذ الآن البرتقالي: نفذ التالي

نفذ التالي أخضر: تنفيذ المهمة الأخيرة

أضف المهام كملاحظات لاصقة إلى انقر فوق اللوحات البيضاء وتقييم تأثيرها وجهدها، وسحبها إلى الخلية المناسبة. تتيح لك طريقة العرض المرنة هذه الربط بين المهام والمستندات وإضافة عناصر مرئية، مما يمنحك مساحة عمل تفاعلية مبتكرة وتفاعلية لتحديد الأولويات في WSJF.

💡 نصيحة احترافية: يعزز نهج WSJF أيضًا التعاون بين الأقسام المختلفة. يمكن لفرق التسويق تعديل حملاتهم بناءً على الميزات ذات الأولوية التي تحددها فرق التطوير، مما يؤدي إلى تخصيص الموارد والتوقيت بشكل أفضل.

## اعتماد منتدى WSJF في مؤسستك

يمكن أن يؤدي تقديم إطار عمل WSJF لفرقك إلى تحديد الأولويات والمواءمة بشكل أفضل عبر المؤسسة.

في إطار عمل أجايل، يساعد إطار عمل WSJF في تحديد أولويات الميزات والقدرات على مختلف المستويات، مما يضمن تخصيص الموارد للمهام الأكثر قيمة، ومواءمة تطوير المنتج مع أهداف العمل.

استراتيجيات لتقديم WSJF لفرق المنتجات الخاصة بك

يمكن أن يؤدي إشراك فريقك في استخدام WSJF (الوظيفة الأقصر المرجحة أولاً) إلى تبسيط عملية تحديد الأولويات وخلق فهم مشترك لما يحقق القيمة.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات العملية لتقديم WSJF بشكل فعال:

تنظيم ورشة عمل حول WSJF: ابدأ بورشة عمل عملية تشرح فيها أساسيات WSJF - قيمة العمل، وأهمية الوقت، وتقليل المخاطر، وحجم العمل. أطلع فريقك على أمثلة ذات صلة بمشاريعك الحالية لإظهار التأثير الحقيقي لمنتدى WSJF على تحديد الأولويات

ابدأ بورشة عمل عملية تشرح فيها أساسيات WSJF - قيمة العمل، وأهمية الوقت، وتقليل المخاطر، وحجم العمل. أطلع فريقك على أمثلة ذات صلة بمشاريعك الحالية لإظهار التأثير الحقيقي لمنتدى WSJF على تحديد الأولويات وضع معايير واضحة للتقييم: اتفق على تعريفات محددة لكل عامل من عوامل إطار عمل WSJF. ماذا تعني "قيمة العمل" بالنسبة لفريقك؟ ما الذي يجعل عنصرًا ما "حاسمًا من حيث الوقت"؟ وضع معايير متناسقة تجعل أعضاء الفريق متناسقين في تسجيل النقاط، مما يحسّن العدالة والدقة

اتفق على تعريفات محددة لكل عامل من عوامل إطار عمل WSJF. ماذا تعني "قيمة العمل" بالنسبة لفريقك؟ ما الذي يجعل عنصرًا ما "حاسمًا من حيث الوقت"؟ وضع معايير متناسقة تجعل أعضاء الفريق متناسقين في تسجيل النقاط، مما يحسّن العدالة والدقة فرز مهمتك حسب الأولوية: استخدم انقر فوق أولويات المهام لتنفيذ WSJF من خلال وضع علامة على المهام بناءً على التأثير والجهد. قم بتصنيف المهام على أنها أولوية عاجلة أو عالية أو عادية أو منخفضة لتركيز جهود فريقك على الأعمال ذات القيمة العالية

تحديد أولويات المهام وفرزها حسب الاستعجال باستخدام ClickUp Task Priorities (أولويات المهام)

قم بإشراك أصحاب المصلحة في وقت مبكر: قم بإشراك أصحاب المصلحة في جلسات منتدى WSJF الأولية للتوافق على التوقعات. يضمن الحصول على مدخلات من فرق أخرى (مثل التسويق أو المبيعات أو نجاح العملاء) أن تعكس الأولويات أهداف العمل الأوسع نطاقًا، مما يؤدي إلى خلق التأييد وتقليل النزاعات المحتملة

قم بإشراك أصحاب المصلحة في جلسات منتدى WSJF الأولية للتوافق على التوقعات. يضمن الحصول على مدخلات من فرق أخرى (مثل التسويق أو المبيعات أو نجاح العملاء) أن تعكس الأولويات أهداف العمل الأوسع نطاقًا، مما يؤدي إلى خلق التأييد وتقليل النزاعات المحتملة التركيز على البيانات أكثر من الحدس: التأكيد على أن منتدى WSJF يتعلق بتحديد الأولويات الموضوعية القائمة على البيانات. سلط الضوء على كيفية تقليل التحيز ومساعدة الفرق على التركيز على العمل عالي التأثير، مما يخلق قيمة أكبر للعملاء وأصحاب المصلحة

التأكيد على أن منتدى WSJF يتعلق بتحديد الأولويات الموضوعية القائمة على البيانات. سلط الضوء على كيفية تقليل التحيز ومساعدة الفرق على التركيز على العمل عالي التأثير، مما يخلق قيمة أكبر للعملاء وأصحاب المصلحة استخدم مستندات ClickUp Docs للتعاون: قم بإنشاء مستندات مشتركة مستندات ClickUp لالتقاط المبادئ التوجيهية لإطار عمل WSJF ومعايير التسجيل وأمثلة في الوقت الفعلي. استخدمه كمصدر مركزي حيث يمكن للجميع مراجعة أساسيات إطار عمل WSJF والرجوع إلى تعريفات كل عامل

التحرير بشكل تعاوني في مستندات ClickUp لتعزيز التوافق على مستوى الفريق

### التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

فيما يلي بعض التحديات الشائعة في WSJF وكيفية التغلب عليها

التحدي الحل صعوبة تقدير القيمة تقسيم الميزات الكبيرة إلى مكونات أصغر. استخدام البيانات ورؤى العملاء وملاحظات أصحاب المصلحة لاتخاذ قرارات أكثر استنارة عدم اتساق التقييم توحيد أساليب ومعايير التقييم عبر الفرق. عقد ورش عمل للتوافق على تقييم القيمة والمخاطر والعوامل الرئيسية الأخرى التركيز المفرط على السرعة موازنة الوقت مع القيمة. إعطاء الأولوية لكل من السرعة على المدى القصير والأثر الاستراتيجي على المدى الطويل، مع ضمان التوافق مع أهداف العمل الشاملة عدم المواءمة مع أهداف العمل مراجعة تحديد أولويات إطار عمل WSJF بانتظام لضمان المواءمة مع الأهداف والاستراتيجية المتطورة. إشراك أصحاب المصلحة من أجل المواءمة باستخدام /href/ https://clickup.com/blog/scrum-workflow//scrum سير العمل/%href/ التبعيات غير الواضحة استخدم أدوات مثل ClickUp لتعيين التبعيات في وقت مبكر. تصور المهام والتبعيات المترابطة لتجنب العوائق وضمان تحديد الأولويات المناسبة المبالغة في تعقيد العملية تبسيط عملية WSJF من خلال التركيز على العوامل الرئيسية (القيمة والوقت والمخاطر). الحفاظ على بساطة النموذج لتسهيل عملية اتخاذ القرار بشكل أسرع مقاومة التغيير في تحديد الأولويات تشجيع المرونة والتحسين المستمر. إبلاغ أصحاب المصلحة بفوائد إطار عمل العدالة في العالم الافتراضي مع التركيز على المهام ذات التأثير الكبير

التحديات الشائعة وكيفية التغلب عليها

❓ هل كنت تعلم؟ في كتابه "مبادئ تدفق تطوير المنتجات"، يسلط دون رينيرتسن الضوء على أن ما يقرب من 85% من مديري المنتجات لا يعرفون الإجابة على السؤال "ما هي تكلفة تأخير هذا الشيء بضعة أشهر؟ الشركات التي تبذل جهدًا إضافيًا في تحديد "القيمة الإجمالية المتوقعة بالنسبة للوقت" وحساب "تكلفة التأخير" تتخذ قرارات أفضل

نعلم الآن أنه من الضروري فهم الدور الذي يلعبه مديرو المنتجات في تحديد أولويات المهام والميزات. دعونا نتناول ذلك معًا.

دور مديري المنتجات في اعتماد WSJF

يلعب مديرو المنتجات دورًا حيويًا في تنفيذ إطار عمل WSJF داخل الفرق من خلال تحديد الأولويات والتواصل والمواءمة

وبصفتك مدير منتج، فأنت المرساة التي تحافظ على تركيز فريقك على ما يهم حقًا. عندما يتعلق الأمر بتحديد أولويات المهام والميزات، انظر إلى قيمة الأعمال لكل منها ومدى إلحاحها ومخاطرها. بهذه الطريقة، تقوم بتوجيه الموارد إلى المشاريع التي تحقق أكبر قدر من التأثير.

وبالإضافة إلى تحديد الأولويات، أنت الشخص الذي يجب أن تكون الشخص الذي يحافظ على تنظيم الفريق وتنشيطه. سيكون من المفيد أن تحاول أيضًا تحفيز الجميع على البقاء متماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية، والتأكد من اندماج منتدى WSJF بسلاسة في التدفق اليومي.

التواصل أمر بالغ الأهمية أيضًا - إبقاء الفرق متعددة الوظائف على اطلاع دائم على حالة المنتج والجداول الزمنية للإصدار وتغييرات خارطة الطريق، مما يضمن تزامن الجميع مع أي تحولات.

التعاون مع المهندسين وضمان الجودة يحافظ على أن تكون قرارات WSJF عملية وترتكز على الواقع التقني. ولا تتخطى أبحاث السوق - يساعدك فهم احتياجات العملاء والتوجهات على الحفاظ على الأولويات في الوقت المناسب.

في نهاية اليوم، أنت تقوم بتشكيل رؤية يمكن للجميع الالتفاف حولها، مع خارطة طريق واضحة ومتسقة تقود إلى نجاح حقيقي.

يا للهول! لقد غطينا الكثير من الأمور، ولكن قبل ذلك، دعنا نرى أيضًا كيف يقارن إطار عمل WSJF بأطر العمل الشائعة الأخرى.

## إطار عمل WSJF مقابل تقنيات تحديد الأولويات الأخرى

يتميز WSJF بتركيزه على تعظيم القيمة وتقليل التأخير. ومع ذلك، من المهم مقارنته بالأطر الشائعة الأخرى أدوات تحديد الأولويات الشائعة الأخرى لفهم مزاياها.

MoSCoW (يجب أن يكون، يجب أن يكون، يمكن أن يكون، لن يكون): تعد MoSCoW أكثر نوعية، حيث تساعد الفرق على تحديد الميزات المهمة وأيها يمكن تأجيلها. على عكس WSJoF، لا تأخذ MoSCoW في الحسبان الوقت والتكلفة بشكل صريح، مما يجعلها أقل فعالية في تحديد الأولويات بناءً على تأثير الأعمال والسرعة

تعد MoSCoW أكثر نوعية، حيث تساعد الفرق على تحديد الميزات المهمة وأيها يمكن تأجيلها. على عكس WSJoF، لا تأخذ MoSCoW في الحسبان الوقت والتكلفة بشكل صريح، مما يجعلها أقل فعالية في تحديد الأولويات بناءً على تأثير الأعمال والسرعة مصفوفة أيزنهاور: تصنف مصفوفة أيزنهاور المهام إلى مهام عاجلة مقابل مهام مهمة. وعلى الرغم من أنها رائعة لإدارة المهام الشخصية، إلا أنها لا تستوعب دائمًا تعقيدات تطوير المنتجات متعددة الفرق، حيث يكون وقت الوصول إلى السوق وتسليم القيمة أمرًا أساسيًا

تصنف مصفوفة أيزنهاور المهام إلى مهام عاجلة مقابل مهام مهمة. وعلى الرغم من أنها رائعة لإدارة المهام الشخصية، إلا أنها لا تستوعب دائمًا تعقيدات تطوير المنتجات متعددة الفرق، حيث يكون وقت الوصول إلى السوق وتسليم القيمة أمرًا أساسيًا نموذج كانو: يركز نموذج كانو على إرضاء العملاء وإسعادهم ولكنه لا يركز على قيود الوقت والموارد كما يفعل نموذج WSJF. وهذا يجعله مفيدًا لفهم تفضيلات العملاء ولكنه أقل عملية لتحديد الميزة التي يجب تحديد أولوياتها ضمن الموارد المحدودة

يركز نموذج كانو على إرضاء العملاء وإسعادهم ولكنه لا يركز على قيود الوقت والموارد كما يفعل نموذج WSJF. وهذا يجعله مفيدًا لفهم تفضيلات العملاء ولكنه أقل عملية لتحديد الميزة التي يجب تحديد أولوياتها ضمن الموارد المحدودة مصفوفة القيمة مقابل التعقيد: تقيّم هذه الطريقة الميزات بناءً على القيمة والتعقيد. وعلى الرغم من أنها مفيدة لتحديد المكاسب السريعة، إلا أنها لا تقدم نفس المستوى من القيمة الاستراتيجية التي يقدمها إطار عمل WSJF، الذي يوازن بين وقت التسليم والقيمة والمخاطر

تقيّم هذه الطريقة الميزات بناءً على القيمة والتعقيد. وعلى الرغم من أنها مفيدة لتحديد المكاسب السريعة، إلا أنها لا تقدم نفس المستوى من القيمة الاستراتيجية التي يقدمها إطار عمل WSJF، الذي يوازن بين وقت التسليم والقيمة والمخاطر تحديد الأولويات: تقوم طريقة RICE بتقييم الميزات بناءً على مدى الوصول والتأثير والثقة والجهد. بينما تحديد أولويات RICE يمكن أن يساعد الفرق في تحديد الأولويات استنادًا إلى البيانات، فإن WSJF يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال دمج الاعتبارات المستندة إلى الوقت (تكلفة التأخير) والقيمة، مما يجعله نهجًا أكثر شمولية لتحديد الأولويات

تتألق WSJF في البيئات التي يكون فيها الوقت حرجًا، ويجب تعظيم قيمة العمل. وهو يسمح للفرق بتحديد أولويات العمل الذي له أعلى نسبة قيمة إلى الوقت، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لتطوير المنتجات ذات الوتيرة السريعة.

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يعد WSJF طريقة فعالة لتحديد أولويات المهام والميزات بناءً على قيمتها والجهد المطلوب.

سواء كنت تعالج خارطة طريق للمنتج أو تتخذ قرارات استراتيجية، يساعدك WSJF على ضمان تعظيم القيمة وتقليل التأخير وتحسين الموارد.

يجعل ClickUp دمج WSJF سلسًا.

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