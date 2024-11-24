كيفية إجراء تحليل STEEPLE للحصول على رؤى استراتيجية

تخيل هذا: أنت تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية مشروع جديد وأنت واثق من صلابتها عندما يطرأ تغيير مفاجئ في السياسة. الخطط التي كانت تبدو موثوقة تبدو الآن مهزوزة.

يواجه العديد من القادة هذه اللحظات، حيث تتحدى القوى الخارجية حتى أفضل الاستراتيجيات الموضوعة. يساعد تحليل STEEPLE على تجنب هذه المفاجآت.

من خلال تركيزه على العوامل الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية والسياسية والقانونية والأخلاقية، يتيح لك تحليل STEEPLE توقع التحولات ووضع استراتيجية عمل مرنة.

دعنا نلقي نظرة على كيف يمكن لهذا الإطار أن يضيف نظرة ثاقبة وقدرة على التكيف إلى عملية التخطيط الخاصة بك. 📑

## ما هو تحليل STEEPLE؟

تحليل STEEPLE هو أداة استراتيجية للمؤسسات لتقييم العوامل الخارجية التي تؤثر على عملياتها.

وهو يعتمد على تحليل PESTLE، الذي يدرس العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية. وتضيف STEEPLE عنصرين مهمين: العوامل الأخلاقية والعوامل القانونية، مما يعطي نظرة أشمل لبيئة الأعمال.

يساعد استخدام تحليل STEEPLE المؤسسات على تحديد الفرص والتهديدات المحتملة. ويتيح هذا النهج للفرق تقييم الآثار الأخلاقية المترتبة على قراراتها وضمان الامتثال للمعايير القانونية.

وعلاوة على ذلك، فإن دمج هذه الأبعاد الإضافية يساعد الشركات على تجاوز التعقيدات ومواءمة استراتيجياتها مع التوقعات المجتمعية.

## مكونات تحليل STEEPLE

يتألف تحليل STEEPLE من سبعة مكونات رئيسية، يمثل كل منها جانباً مهماً من جوانب البيئة الخارجية.

دعونا نفصلها ⚒️

1. العوامل الاجتماعية

تشير العوامل الاجتماعية إلى التأثيرات الثقافية والديموغرافية التي تشكل سلوك المستهلك والاتجاهات المجتمعية.

تشمل الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها ما يلي:

الخصائص الديموغرافية: تحليل عمر السكان والجنس ومستويات الدخل والتعليم، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على الطلب في السوق

تحليل عمر السكان والجنس ومستويات الدخل والتعليم، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على الطلب في السوق التغيرات في نمط الحياة: مراقبة التحولات في تفضيلات نمط الحياة، مثل زيادة الوعي الصحي أو الاهتمام بالاستدامة

مراقبة التحولات في تفضيلات نمط الحياة، مثل زيادة الوعي الصحي أو الاهتمام بالاستدامة القيم الاجتماعية: فهم المواقف والمعتقدات السائدة التي تدفع قرارات المستهلكين

على سبيل المثال، عندما يصبح المستهلكون أكثر وعيًا بالبيئة، تكتسب الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة في منتجاتها وممارساتها ميزة تنافسية. يتيح التعرف على هذه الاتجاهات للمؤسسات تكييف استراتيجياتها التسويقية وعروضها بفعالية.

2. العوامل التكنولوجية

تشمل العوامل التكنولوجية تأثير التكنولوجيات الناشئة على الصناعات والعمليات التجارية.

وتشمل الاعتبارات الرئيسية ما يلي:

الابتكار: مواكبة التطورات في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات

مواكبة التطورات في الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي: تبني الأدوات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية ومشاركة العملاء

تبني الأدوات الرقمية التي تعزز الكفاءة التشغيلية ومشاركة العملاء البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير للبقاء في صدارة الاتجاهات التكنولوجية

تعمل المؤسسات التي تستفيد من التقنيات الجديدة على تحسين عملياتها وتشكيل توقعات العملاء. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتحسين تجارب العملاء.

3. العوامل الاقتصادية

تؤثر العوامل الاقتصادية بشكل كبير على الأداء التنظيمي وتشمل:

التضخم ومعدلات الفائدة: فهم كيفية تأثير التقلبات في هذه المعدلات على إنفاق المستهلكين وتكاليف الاقتراض

فهم كيفية تأثير التقلبات في هذه المعدلات على إنفاق المستهلكين وتكاليف الاقتراض النمو الاقتصادي: مراقبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لقياس ظروف السوق بشكل عام

مراقبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لقياس ظروف السوق بشكل عام معدلات البطالة: تحليل اتجاهات التوظيف، حيث أن ارتفاع معدلات البطالة يمكن أن يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين

خلال فترات الانكماش الاقتصادي، غالبًا ما يقوم المستهلكون بتشديد الميزانيات، مما يدفع الشركات إلى تعديل استراتيجيات التسعير وعروض المنتجات. يساعد البقاء على اطلاع على البيئة الاقتصادية المؤسسات على الاستجابة بشكل استباقي لتغيرات السوق.

4. العوامل البيئية

تتناول الجوانب البيئية العوامل البيئية التي تؤثر على العمليات التجارية، مثل:

التغير المناخي: التعرف على المخاطر والفرص التي يفرضها تغير الظروف المناخية والكوارث الطبيعية

التعرف على المخاطر والفرص التي يفرضها تغير الظروف المناخية والكوارث الطبيعية ممارسات الاستدامة: تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في التوريد والإنتاج والتوزيع

تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في التوريد والإنتاج والتوزيع الامتثال التنظيمي: البقاء على اطلاع دائم بالقوانين واللوائح البيئية

تعزز الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة صورة علامتها التجارية مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية. يمكن أن يؤدي الاستثمار في الممارسات الصديقة للبيئة إلى الابتكار وفرص جديدة في السوق، مما يعود بالنفع على البيئة والأعمال التجارية على حد سواء

5. العوامل السياسية

تبحث العوامل السياسية في كيفية تأثير السياسات الحكومية والاستقرار السياسي على العمليات التجارية.

تشمل العناصر الرئيسية ما يلي:

اللوائح التنظيمية: البقاء على اطلاع على اللوائح التي تؤثر على صناعتك، بما في ذلك قوانين العمل والمعايير البيئية

البقاء على اطلاع على اللوائح التي تؤثر على صناعتك، بما في ذلك قوانين العمل والمعايير البيئية السياسات الضريبية: تحليل كيفية تأثير التغيرات الضريبية على الربحية والتكاليف التشغيلية

تحليل كيفية تأثير التغيرات الضريبية على الربحية والتكاليف التشغيلية الاستقرار السياسي: مراقبة المناخ السياسي في المناطق التي تعمل فيها لقياس المخاطر المحتملة

يمكن للتغيرات السياسية أن تخلق فرصاً جديدة أو تشكل تحديات للشركات. إن فهم المشهد السياسي يمكّن المؤسسات من توقع التحولات وتكييف استراتيجياتها وفقاً لذلك.

6. العوامل القانونية

تتضمن العوامل القانونية إطار القوانين واللوائح التي تحكم ممارسات الأعمال التجارية.

وتشمل الاعتبارات الهامة ما يلي:

الامتثال: ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتوظيف وحماية المستهلك والصحة والسلامة

ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتوظيف وحماية المستهلك والصحة والسلامة المسؤولية: فهم المخاطر القانونية المحتملة وقضايا المسؤولية

فهم المخاطر القانونية المحتملة وقضايا المسؤولية الملكية الفكرية: حماية الابتكارات ومعلومات الملكية من خلال براءات الاختراع والعلامات التجارية

المؤسسات التي تعطي الأولوية للامتثال القانوني تتجنب العقوبات ويمكنها تعزيز ثقافة إيجابية في مكان العمل. كما أن البقاء على علم بالتطورات القانونية يدعم العمليات الأخلاقية ويعزز السمعة.

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ سلم الاستدلال يشرح لنا كيف نقفز من الحقائق إلى القرارات بسرعة، وغالبًا ما يكون ذلك بناءً على افتراضات ومعتقدات وليس على حقائق خالصة. ويساعدنا هذا النموذج العقلي، الذي طوره عالم النفس كريس أرجيريس، على رؤية كيف يمكن لعقولنا تحويل الملاحظات إلى استنتاجات.

7. العوامل الأخلاقية

تركز العوامل الأخلاقية على المبادئ الأخلاقية التي توجه الممارسات التجارية.

وتشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:

المسؤولية الاجتماعية للشركات: تنفيذ مبادرات تفيد المجتمع والبيئة

تنفيذ مبادرات تفيد المجتمع والبيئة ممارسات العمل العادلة: ضمان المعاملة العادلة للموظفين ودعم حقوقهم

ضمان المعاملة العادلة للموظفين ودعم حقوقهم الشفافية: الحفاظ على التواصل المفتوح مع أصحاب المصلحة بشأن الممارسات والقرارات التجارية

المؤسسات التي تعطي الأولوية للاعتبارات الأخلاقية تبني الثقة وتعزز الولاء للعلامة التجارية وتضع نفسها في مكانة تؤهلها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

🧠 حقيقة ممتعة: في إطار عمل STEEPLE، يمكن أن تتعارض العوامل الأخلاقية والقانونية في بعض الأحيان مع بعضها البعض. قد يكون الشيء قانونيًا ولكن لا يزال يعتبره الرأي العام غير أخلاقي.

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## فوائد تحليل نقاط القوة والضعف

تحليل STEEPLE هو أداة استراتيجية تساعد الشركات على فهم العوامل الخارجية الرئيسية التي تشكل بيئتها. يوفر إجراء هذا التحليل العديد من الفوائد التي تم سردها أدناه. 📝

تقييم أفضل للمخاطر

يمكّن تحليل STEEPLE الشركات من تحديد وتقييم المخاطر الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية والسياسية والقانونية والأخلاقية. هذا المنظور الأوسع للمخاطر يجهز الشركات لاتخاذ قرارات استباقية تقلل من التعرض للتغيرات المفاجئة.

📌مثال على ذلك: يمكن لشركة تصنيع الإلكترونيات التي تلاحظ وجود لوائح بيئية ناشئة بشأن النفايات الإلكترونية أن تنفذ مبادرات إعادة التدوير للحد من مخاطر الامتثال في المستقبل.

التخطيط الاستراتيجي المستنير

يضمن تحليل STEEPLE للتخطيط الاستراتيجي توافق اتجاه الشركة مع الاتجاهات الخارجية ومتطلبات السوق. يسمح تقييم كل مكون من مكونات STEEPLE للشركات بتحديد الفرص المتاحة للابتكار أو النمو أو تحسين عملياتها استنادًا إلى رؤى واقعية.

📌📌مثال: يمكن لشركة تقنية ناشئة تشهد تحولاً سريعًا نحو الطاقة المتجددة أن تركز على تطوير منتجات صديقة للبيئة لتلبية طلب المستهلكين.

القدرة على التكيف مع العوامل الخارجية

يعزز تحليل STEEPLE القدرة على التكيف، مما يساعد الشركات على الاستجابة بفعالية للتغيرات في بيئة الأعمال الخارجية.

فالشركات التي تقيّم هذه العوامل بانتظام تكون أكثر استعدادًا لتعديل استراتيجياتها أو منتجاتها أو خدماتها لتظل ملائمة وتنافسية.

📌مثال: يمكن لشركة مشروبات تحدد اهتمام المستهلكين المتزايد بالحد من النفايات البلاستيكية أن تنفذ حلول تغليف مبتكرة.

*📖 اقرأ أيضًا: إتقان تحليل الضوضاء: تقنيات لتطوير استراتيجيات فعالة

### تعزيز الوعي بالسوق

يساعد تحليل STEEPLE الشركات على البقاء على دراية بديناميكيات السوق المتطورة. إن فهم الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية يمنحها ميزة تنافسية ويبقيها متزامنة مع توقعات المستهلكين والتطورات في الصناعة.

📌مثال على ذلك: تلاحظ شركة بيع بالتجزئة اهتمام المستهلكين المتزايد بالمنتجات المستدامة ويمكنها توسيع خط منتجاتها الصديقة للبيئة لتلبية هذا الطلب.

المواءمة مع المعايير الأخلاقية

يمكن للشركات استخدام تحليل STEEPLE لدعم المعايير الأخلاقية مع تلبية المتطلبات القانونية. تعزز هذه المواءمة سمعة العلامة التجارية وتبني ثقة المستهلك، خاصةً في الصناعات التي تهم أصحاب المصلحة في الممارسات الأخلاقية.

📌مثال على ذلك: يمكن لشركة مستحضرات التجميل التي تدرك اللوائح المتزايدة بشأن التجارب على الحيوانات أن تتحول إلى بدائل خالية من القسوة، مما يكسبها تأييد المستهلكين الواعين أخلاقيًا.

🧠 حقيقة مضحكة: بدأ تحليل PESTLE على أنه مجرد PEST! ابتكر الأستاذ بجامعة هارفارد فرانسيس أغيلار تحليل PEST في عام 1967 لمساعدة الشركات على اكتشاف العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على نجاحها.

## كيفية إجراء تحليل البست: دليل خطوة بخطوة

هل لديك تحليل STEEPLE على عاتقك؟ لا تقلق- لا تقلق انقر فوق يدعمك. ClickUp هو تطبيق لكل شيء من أجل العمل يساعدك على البقاء منظماً وتتبع كل عامل والتعاون بسلاسة مع فريقك.

إليك كيفية بدء العمل وتحقيق ذلك. 🙌🏼

الخطوة رقم 1: ضع أهدافًا واضحة

ابدأ بتحديد ما تريد تحقيقه من خلال هذا التحليل.

ضع في اعتبارك أهدافك الرئيسية: هل تهدف إلى الكشف عن مخاطر السوق، أو اكتشاف فرص النمو، أو بناء استراتيجية عمل تنافسية؟ سيساعد وجود هدف واضح في توجيه فريقك خلال العملية.

لتسهيل هذه الخطوة، يمكنك استخدام أهداف النقر لتعيين أهدافك التحليلية وتتبعها. باستخدام Goals، يصبح كل هدف علامة فارقة قابلة للقياس مرئية للفريق بأكمله.

حدد أهدافًا قابلة للقياس لتحليل STEEPLE الخاص بك باستخدام ClickUp Goals

يمكنك حتى ربط المهام وعناصر الإجراءات مباشرةً بهذه الأهداف، مما يسهل عليك تتبع التقدم المحرز وإدارته أثناء تقدمك في التحليل.

الخطوة رقم 2: اجمع المعلومات ذات الصلة

الخطوة التالية هي جمع البيانات لكل فئة في تحليلك. اجمع الرؤى من المصادر ذات الصلة، مثل تقارير السوق وبيانات المنافسين ورؤى الخبراء، للحصول على رؤية شاملة.

استخدام نماذج ClickUp لجمع البيانات والإدخال بطريقة منظمة نماذج ClickUp في تبسيط عملية جمع المعلومات من خلال السماح لك بإعداد طريقة منظمة لجمع البيانات.

على سبيل المثال، قم بإنشاء نموذج يطلب من أعضاء الفريق تقديم رؤى أو نتائج بحثية أو أي معلومات ذات صلة لكل فئة. يمكن أن يساعد ذلك في جعل المدخلات مركزية، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

الخطوة رقم 3: توثيق النتائج في مكان واحد

بمجرد جمع البيانات، فإن تنظيمها أمر ضروري لجعل تحليلك فعالاً. قم بإنشاء مستندات ClickUp لتخزين النتائج، وتصنيفها حسب فئة STEEPLE، وتسهيل التعاون بسهولة.

قم بتنظيم وتوثيق نتائجك باستخدام ClickUp Docs

باستخدام المستندات، يمكنك الاحتفاظ ببياناتك منظمة بشكل جيد، بحيث يسهل الرجوع إليها أو مشاركتها مع أصحاب المصلحة. كما أنه يدعم التحرير والتعليقات في الوقت الفعلي، مما يعني أنه يمكن لأعضاء الفريق مناقشة النتائج وتنقيحها بشكل تعاوني دون الحاجة إلى تبديل المنصات.

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الخطوة رقم 4: إبقاء الفريق على اتصال

عند العمل على تحليل STEEPLE الخاص بك، من الضروري الحفاظ على ترابط الفريق.

حافظ على مزامنة المحادثات مع المهام والمشاريع باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat مساحة مخصصة للمحادثات حيث يمكن لأعضاء الفريق مناقشة الرؤى ومشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي. يبقى كل شيء، من سير العمل إلى التعليقات، منظماً في مكان واحد، بحيث يمكنك الرجوع بسهولة إلى المناقشات الرئيسية في سياقها.

يمكنك أيضاً ربط المهام بموضوعات الدردشة، مما يجعل المحادثات ذات صلة بالعمل الذي يتم إنجازه. يتيح لك هذا التكامل تتبع التقدم المحرز والمناقشات بسلاسة دون التبديل بين التطبيقات أو الأدوات.

قم بتعيين المهام مباشرةً من ملاحظاتك باستخدام ClickUp Assign Comments

لإدارة الملاحظات وتعيين نقاط العمل, انقر فوق تعيين التعليقات يجعل من السهل التأكد من أن الجميع يعرف ما هو مسؤول عنه.

يمكنك وضع علامة على أعضاء فريق محددين في التعليقات على المهام، مما يوضح من يحتاج إلى متابعة ما يجب متابعته. هذا يزيل أي التباس حول المسؤوليات، مما يساعدك على البقاء على المسار الصحيح أثناء تقدمك في التحليل.

الخطوة رقم 5: تحليل المنافسين

عند تحليل المنافسين، من المهم دراسة كيفية اختلاف نهجهم في التعامل مع العوامل الرئيسية مثل التكنولوجيا أو اللوائح القانونية أو التأثير البيئي عن نهجك.

يمكن أن يكشف هذا التعمق عن المجالات التي قد تكتسب فيها ميزة أو تحدد الثغرات التي يجب معالجتها في استراتيجيتك. إن تتبع نقاط القوة والضعف لديهم سيساعدك على تحديد موقع شركتك بشكل أكثر فعالية.

تسهيل عملية تجميع الرؤى المهمة ومشاركتها باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks يمكن أن تكون حيوية في تنظيم وتتبع تحليل المنافسين هذا.

يمكنك إنشاء مهام لكل منافس لتسجيل ملاحظات محددة حول استراتيجياتهم ونقاط قوتهم وضعفهم. هذا يجعل من السهل على فريقك التعاون وإضافة الملاحظات والحفاظ على التوافق حول ما هو مهم.

تنظيم رؤى المنافسين في المهام باستخدام ClickUp Custom Fields (الحقول المخصصة)

علاوة على ذلك, انقر فوق الحقول المخصصة يمكن أن تساعدك في جمع المزيد من البيانات الدقيقة داخل كل مهمة.

على سبيل المثال، يمكنك إضافة حقول مخصصة لتتبع فئات محددة من التحليل، مثل التكنولوجيا والعوامل القانونية والتأثير البيئي. يتيح ذلك لفريقك هيكلة البيانات بطريقة يسهل مقارنتها بين المنافسين، مما يسهل تحديد الأنماط والفرص ومجالات التحسين.

الخطوة رقم 6: تحديد الفرص والتهديدات

مع وجود جميع بياناتك، ابدأ في تحديد الفرص والتهديدات في كل فئة من فئات STEEPLE.

ابحث عن الاتجاهات أو الأنماط التي تشير إلى مجالات محتملة للنمو أو علامات التحذير من المخاطر. يساعد تحليل هذه العوامل على تحديد الفرص التي تتماشى مع أهدافك مع تحديد التهديدات المحتملة في وقت مبكر.

تحديد الفرص والتهديدات وتصورها باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps الخرائط الذهنية ClickUp أداة رائعة لتصور ذلك.

تُمكّنك الخرائط الذهنية من رؤية الصورة الكبيرة وتتبع كيفية تأثير العناصر المختلفة على بعضها البعض، مما يساعدك على تحديد الفرص التي تتوافق مع أهدافك أو التعرف على التهديدات في وقت مبكر.

تضمن لك القدرة على إعادة هيكلة خريطتك بسرعة وإضافة فروع جديدة أن تظل مرنًا أثناء بيئة المشروع يتطور

الخطوة رقم 7: وضع خطتك الاستراتيجية

بعد تحليل النتائج التي توصلت إليها، تكون مستعدًا لـ إنشاء خطة استراتيجية كاملة .

ركز على نقاط العمل لكل فئة وقم بتخطيط المهام والمعالم المحددة التي ستعالج العوامل المحددة. تأكد من أن كل إجراء يتماشى مع أهدافك الأولية وأن يكون واقعيًا وقابلًا للقياس.

قم بتنسيق المهام عبر فريقك باستخدام ClickUp Multiple Assignees (مسندين متعددين)

يمكنك استخدام ClickUp متعدد المعينين لتعيين المهام لأعضاء الفريق المختلفين لكل فئة من فئات STEEPLE.

على سبيل المثال، يمكنك إسناد المهام المتعلقة بالتطورات التكنولوجية والتحليل القانوني والاعتبارات البيئية إلى متخصصين مختلفين ضمن فريقك. يمكن لكل عضو بعد ذلك العمل على الجزء الخاص به من الاستراتيجية، ولكن بما أن جميع المهام متصلة داخل ClickUp، فإن التعاون سهل، والتقدم المحرز مرئي في الوقت الفعلي.

أمثلة وقوالب تحليلية سريعة

يوفر كل من تحليل STEEPLE وتحليل PESTLE إطارًا لفهم التأثيرات الخارجية على الأعمال التجارية. فيما يلي بعض الأمثلة الواقعية لكيفية استخدام الشركات لتحليل STEEPLE. ✅

1. اجتماعي

استفادت شركة تسلا من الوعي البيئي المتزايد، حيث ركزت على السيارات الكهربائية مع تزايد اهتمام المستهلكين بتغير المناخ والاستدامة.

2. تكنولوجي

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تعطيل صناعات مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة. على سبيل المثال، تستخدم أمازون الآن الذكاء الاصطناعي لتحسين تجارب العملاء من خلال التوصيات المخصصة.

3. اقتصادي

تسببت جائحة كوفيد-19 لعام 2020 في تباطؤ اقتصادي عالمي، مما أجبر الشركات في مختلف القطاعات على التكيف مع انخفاض إنفاق المستهلكين وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

4. بيئي

بنت باتاغونيا، وهي علامة تجارية للملابس، سمعتها حول المسؤولية البيئية، حيث قامت بدمج الاستدامة في منتجاتها وعملياتها استجابةً للوعي البيئي المتزايد.

5. سياسي

يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثالاً رئيسياً على كيفية إجبار التحولات السياسية للشركات البريطانية على إعادة تقييم الصفقات التجارية والضرائب واللوائح، مما يؤثر على صناعات مثل التمويل والتصنيع.

6. قانوني

أجبرت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا شركات مثل فيسبوك على تعديل ممارسات حماية البيانات الخاصة بها للامتثال لقوانين الخصوصية الأكثر صرامة.

7. أخلاقي

مع زيادة الحاجة إلى الشمول والتنوع، تقدم ماستركارد مثالاً جيداً. فاعتبارًا من عام 2021، تكسب المرأة دولارًا واحدًا مقابل كل دولار واحد يكسبه الرجل، وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الملونين.

نموذج ClickUp PESTLE Analysis

على الرغم من أنه ليس قالب STEEPLE بدقة، إلا أن هذا قالب تحليل "كليك أب بيستل يساعدك على تقييم العوامل الخارجية التي تؤثر على عملك بشكل منهجي.

كل قسم مخصص لجمع الأفكار وتحديد الاتجاهات أو المخاطر المتعلقة بهذا العامل.

تشمل المزايا الإضافية لهذا النموذج ما يلي:

يساعد في تحديد المخاطر والفرص المهمة

يوفر طريقة سهلة لجمع البيانات وفهمها

يجعل من الأسهل بناء القرارات على أدلة دامغة

يدعم بناء الاستراتيجيات التي تناسب وضعك الفريد

## الأخطاء الشائعة في تحليل STEEPLE

عند إجراء تحليل STEEPLE، يمكن أن تعيق بعض الأخطاء العملية وتؤدي إلى رؤى غير دقيقة.

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها. ❌

1. المبالغة في تعميم البيانات

أحد الأخطاء الشائعة هو وضع افتراضات عامة بناءً على معلومات محدودة.

تأكد من تحليل البيانات من مصادر متعددة لتجنب تكوين وجهة نظر أحادية البعد. لا تقفز إلى استنتاجات دون أدلة كافية

2. التركيز على عامل واحد أكثر من اللازم

هناك مشكلة أخرى تتمثل في إعطاء وزن مفرط لعنصر واحد من عناصر التحليل، مثل التركيز بشكل كبير على العوامل الاقتصادية مع إهمال العوامل الاجتماعية أو السياسية.

يلعب كل عامل من هذه العوامل دورًا مهمًا في STEEPLE، لذا عليك أن توازن اهتمامك في جميع المجالات.

3. إهمال الطبيعة التكرارية للتحليل

تحليل STEEPLE ليس مهمة لمرة واحدة. يتجاهل الكثيرون أهمية إعادة النظر في النتائج التي يتوصلون إليها وتحديثها مع ظهور معلومات جديدة. تسمح لك المراجعة الدورية للتحليل بالبقاء متماشياً مع التغيرات في البيئة

4. الفشل في التعاون

لا تعتمد فقط على وجهة نظرك. تعاون مع الآخرين في فريقك أو مؤسستك لجمع وجهات نظر متنوعة. ويؤدي هذا الجهد التعاوني إلى تحليل أكثر شمولاً وتكاملاً.

الآن بعد أن فهمنا تحليل STEEPLE بشكل متعمق، دعنا نقارنه بأطر تحليل السوق الشائعة الأخرى، حتى تعرف أيهما يناسبك.

تحليل STEEPLE مقابل الأدوات التحليلية الأخرى

يقدم كل من تحليل STEEPLE، وتحليل PESTLE، وتحليل SWOT وجهات نظر فريدة من نوعها في إدارة المشاريع الاستراتيجية ، مع التركيز على أبعاد مختلفة من رؤى الأعمال. إليك مقارنة بين الثلاثة:

الرؤى تحليلات تحليلات PESTLE تحليلات SWOT الغرض تقييم العوامل الخارجية التي تؤثر على الإستراتيجية طويلة الأجل، مع التركيز على الأخلاقيات تفحص العوامل الخارجية التي تؤثر على بيئات الأعمال، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والقانونية تحليل نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات الخارجية المكونات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية والسياسية والقانونية والأخلاقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التركيز يقدم نظرة واسعة للعوامل الخارجية ذات البعد الأخلاقي يركز على العوامل البيئية الكلية الخارجية فقط يركز على العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الوضع الحالي حالة الاستخدام التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل مع التركيز على الأخلاقيات فهم التأثيرات البيئية الكلية على الأسواق والصناعات المراجعات الداخلية وتقييم الموارد وتحديد المواقع في السوق تطبيق الصناعة ذو صلة بالمنظمات التي تركز على الأخلاقيات والأثر الاجتماعي شائع في تحليل السوق والتنبؤ الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي مفيد في إدارة المشاريع وتحليل المنافسين وتطوير الأعمال النتيجة يوفر رؤية مفصلة للتأثيرات الخارجية مع الاعتبارات الأخلاقية يحدد القوى البيئية الرئيسية التي تؤثر على الأعمال التجارية يقدم رؤى قابلة للتنفيذ للاستفادة من نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف مناسب للشركات التي تعطي الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات غالبًا ما تستخدمه الشركات التي تدخل أسواقًا جديدة لفهم المخاطر مثالي لتقييم القدرات والاستراتيجية التنظيمية الحالية

🔍 هل تعلم؟ على عكس تحليل SWOT التقليدي، الذي يركز على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات, تحليل SOAR يتبع نهجًا أكثر إيجابية. فهو يركز على نقاط القوة والفرص والتطلعات والنتائج، مما يساعد الشركات على التركيز على ما تقوم به بشكل جيد وتصور النمو المستقبلي.

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تحويل الاستراتيجية إلى عمل باستخدام ClickUp

مع وجود تحليل سوت في مجموعة الأدوات الخاصة بك، ستكون جاهزًا لمواجهة التحديات الخارجية بشكل مباشر واتخاذ خطوات استراتيجية تحافظ على مرونة عملك.

يمنحك هذا النهج الشامل نظرة ثاقبة لتوقع التغييرات، والبقاء قادرًا على التكيف، وتحويل المخاطر المحتملة إلى فرص.

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