كيفية كتابة مدونة قواعد سلوك الموظف + أمثلة على ذلك

يبدأ الموظف الجديد في مكان بعيد في مشاركة المستندات الداخلية مع البائعين الخارجيين، غير مدرك لسياسات السرية الخاصة بالشركة. وبدون وجود قواعد سلوك واضحة، فإنهم ينتهكون البروتوكولات عن غير قصد، مما يؤدي إلى مخاطر أمنية محتملة وتوتر العلاقات المهنية.

يؤكد هذا السيناريو على أهمية وجود مدونة سلوك للموظفين - فهي تحدد توقعات واضحة، وتقلل من المخاطر، وتضمن توافق السلوكيات مع قيم الشركة.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة سبب أهمية وجود مدونة سلوك قوية وكيف يمكن أن تتماشى مع قيم شركتك لدعم بيئة عمل محترمة ومسؤولة. 👥

⏰ ملخص 60 ثانية

لإنشاء مدونة سلوك للموظفين، اتبع الخطوات التالية:

### 1: تحديد المحتوى# 1: تحديد المحتوى

حدد الموضوعات الرئيسية مثل الواجبات الوظيفية وقيم الشركة ومعايير التواصل واستخدام الموارد

تضمين السياسات المهمة المتعلقة بساعات العمل والتعامل مع ممتلكات الشركة وقواعد اللباس وغيرها

2: صياغة وثيقة مدونة قواعد سلوك الموظفين

قم بكتابة مسودة واضحة وموجزة مع أمثلة واقعية

استخدم لغة مباشرة لجعل التوقعات سهلة الفهم

3: تعاون مع أصحاب المصلحة

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء المسودة وتحريرها مع مدخلات من أعضاء الفريق

تعيين تعليقات لأشخاص محددين للحصول على تعليقات مركزة

## 4: تنقيح الوثيقة

استخدم ClickUp Brain لتنقيح اللغة والقواعد والأسلوب من أجل الوضوح والاحترافية

## 5: استخدم القوالب لتحقيق الكفاءة والدقة

ابدأ بقوالب الموارد البشرية من ClickUp للحصول على أساس قوي

قم بتخصيص القالب ليعكس سياسات شركتك الفريدة من نوعها

6: قم بإجراء المراجعات النهائية والتماس الملاحظات

شارك المسودة في ClickUp Docs للحصول على تعليقات من أصحاب المصلحة

إجراء المراجعات مباشرة داخل المستند من أجل التعاون الشفاف

7: وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة وتحديثها بشكل دوري

وضع جدول زمني لمراجعة المستند وتحديثه حسب الحاجة باستخدام مهام ClickUp Tasks

قم بتوزيع مدونة قواعد السلوك النهائية على الموظفين باستخدام ClickUp Docs

## فهم مدونة قواعد سلوك الموظفين

مدونة قواعد سلوك الموظفين هي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تحدد السلوكيات والقيم والمعايير الأخلاقية المتوقعة من الموظفين داخل الشركة.

فكر فيها كمصدر أساسي للحفاظ على الكفاءة المهنية وحل النزاعات وحماية أصول الشركة. توفر مدونة قواعد السلوك المتينة الوضوح وتقلل من المخاطر وتعزز ثقافة الاحترام والمساءلة.

عادةً ما يقوم قسم الموارد البشرية، بالتعاون مع القيادة العليا، بصياغة مدونة قواعد سلوك الموظفين. ويضمن أخصائيو الموارد البشرية توافق الوثيقة القانونية مع قيم الشركة ومتطلباتها القانونية، بينما يقدم القادة نظرة ثاقبة لثقافة الشركة ومعاييرها السلوكية.

واعتماداً على حجم الشركة، قد يشارك فريق متعدد الوظائف لضمان أن تعكس مدونة قواعد السلوك جميع وجهات النظر.

ما الذي يجب تضمينه في مدونة قواعد السلوك؟

يجب أن تغطي مدونة قواعد سلوك الموظفين الشاملة عدة مجالات رئيسية:

التوقعات السلوكية: تحدد الإجراءات المتوقعة من الموظفين من حيث المهنية والاحترام والنزاهة

تحدد الإجراءات المتوقعة من الموظفين من حيث المهنية والاحترام والنزاهة قيم الشركة وثقافتها: تحدد كيف يجب أن يجسد الموظفون المبادئ الأساسية التي تشكل المؤسسة

تحدد كيف يجب أن يجسد الموظفون المبادئ الأساسية التي تشكل المؤسسة حل النزاعات: يوفر أساليب بناءة للموظفين للتعامل مع الخلافات والنزاعات

يوفر أساليب بناءة للموظفين للتعامل مع الخلافات والنزاعات السرية: يضع المبادئ التوجيهية لحماية المعلومات الحساسة والملكية الفكرية وأصول الشركة

يضع المبادئ التوجيهية لحماية المعلومات الحساسة والملكية الفكرية وأصول الشركة الامتثال والالتزامات القانونية: يضع توقعات واضحة للالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة

🧠 حقيقة ممتعة: تُعد "إرشادات سلوكيات العمل" الخاصة بشركة IBM واحدة من أقدم قواعد السلوك في عالم الشركات، حيث تم تأسيسها لأول مرة في عام 1960.

ما هي الفوائد الرئيسية لتطبيق مدونة قواعد السلوك؟

يعود وجود مدونة شاملة لقواعد السلوك الوظيفي بالعديد من الفوائد على كل من الموظفين والشركة:

يعزز بيئة العمل الإيجابية: يساعد الموظفين على فهم واحترام قيم مكان العمل، مما يؤدي إلى تقوية العمل الجماعي والروح المعنوية

يساعد الموظفين على فهم واحترام قيم مكان العمل، مما يؤدي إلى تقوية العمل الجماعي والروح المعنوية يقلل من المخاطر: يمنع السلوك غير الأخلاقي ويقلل من المخاطر القانونية من خلال ضمان الامتثال للقوانين واللوائح

يمنع السلوك غير الأخلاقي ويقلل من المخاطر القانونية من خلال ضمان الامتثال للقوانين واللوائح يوضح التوقعات: يوفر إرشادات واضحة تساعد الموظفين على فهم ما هو متوقع منهم، مما يقلل من الارتباك والغموض

## خطوات لكتابة مدونة سلوك فعالة للموظفين

تعكس مدونة قواعد سلوك الموظف الرائعة قيم شركتك وتضع مبادئ توجيهية واضحة للسلوك.

إذا كنت تتساءل عن كيفية البدء، فإن برنامج ClickUp للموارد البشرية يمكن أن يجعل العملية برمتها أكثر سلاسة. مع انقر فوق يمكنك تنظيم أفكارك بسهولة، والحصول على تعليقات من قادة الفريق، والتأكد من أن مسودتك النهائية متاحة للجميع.

إليك كيفية كتابة مدونة قواعد السلوك فعالة و فعليًا تتماشى مع فريقك. 👇

حدد المحتوى المراد تضمينه

ابدأ بإدراج العناصر الرئيسية في مدونة قواعد السلوك الخاصة بك. فكر في القيم والسلوكيات التي تحدد ثقافة شركتك.

قد تشمل المواضيع التواصل المحترم، إدارة النزاعات، السرية الحماية، الاستخدام المناسب لموارد الشركة.

يمكنك استخدام مستندات ClickUp لجمع المدخلات من مختلف أعضاء الفريق وإنشاء مسودة تعاونية لهذا المخطط التفصيلي.

صياغة مدونة السلوك بشكل تعاوني باستخدام ClickUp Docs

بما أن المستندات هي مستندات حية، يمكنك بسهولة إجراء تحديثات مع تطور المسودة.

🔍 هل تعلم؟ أمجن تدمج قيمها التنظيمية في مدونة قواعد السلوك الخاصة بها، مع التركيز على الشفافية واتخاذ القرارات الأخلاقية. كما تحتوي المدونة أيضاً على أسئلة وأجوبة قائمة على سيناريوهات لمساعدة الموظفين على تطبيق المبادئ الأخلاقية في مواقف واقعية.

إعداد مسودة أولية

بعد تحديد المواضيع الرئيسية، ابدأ في صياغة مدونة قواعد السلوك في الشركة.

استخدم لغة واضحة ومباشرة لضمان فهم الجميع للتوقعات. احرص على أن تكون موجزة ولكن شاملة، مع إعطاء أمثلة محددة للسلوك المقبول.

استخدم ClickUp Brain لتحسين اللغة والوضوح في المسودة الخاصة بك ClickUp Brain لتبسيط إنشاء المحتوى وتحسين الدقة وتوفير الوقت.

استخدم قالبًا للهيكل

إذا كنت تبحث عن بداية، ففكر في استخدام قوالب الموارد البشرية . تمنحك هذه القوالب أساساً قوياً يغطي السياسات والإرشادات الأساسية مع السماح لك بتخصيص كل قسم بما يتناسب مع ثقافة شركتك الفريدة.

بدءاً من قالب دليل الموظف يوفر الوقت ويساعدك على ضمان عدم إغفال التفاصيل المهمة.

قالب كتيب دليل الموظف الخاص بـ ClickUp

ال قالب دليل الموظف ClickUp يجعل إعداد الموظفين الجدد أسهل أثناء وضع سياسات الشركة الأساسية. وهو مصمم لمساعدتك في إنشاء مستند شامل يناسب احتياجات شركتك.

يغطي القالب جميع الأساسيات، مثل معايير السلوك، وسياسات الفريق، وقواعد اللباس، بالإضافة إلى الموضوعات التي غالبًا ما يتم تجاهلها مثل ساعات العمل وسياسات التواصل. يمكنك نسخ سياساتك الحالية ولصقها مباشرةً أو تعديلها بإضافة أقسام أو حذفها.

إحدى الميزات البارزة هي القدرة على تعزيز التفاعل مع المرئيات. أضف صور GIF أو رسوم بيانية أو صور لجعل الدليل أكثر جاذبية وأسهل في التصفح.

يمكنك أيضًا إنشاء جدول محتويات يتيح للقراء الانتقال إلى أقسام محددة - وهو مثالي للموظفين الجدد الذين يبحثون عن إجابات سريعة.

👀 مكافأة: استكشف أمثلة على دليل الموظف لفهم أفضل لكيفية هيكلة الكتيب الخاص بك.

مراجعة المسودة وتنقيحها

بمجرد حصولك على المسودة، استخدم المستندات لمشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على تعليقاتهم.

استفد من إمكانيات مشاركة مستندات ClickUp Docs لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق

نظرًا لأن المستندات قابلة للمشاركة، يمكنك جمع المدخلات بسرعة وإجراء التعديلات اللازمة. وبهذه الطريقة، ستتمكن من الحفاظ على توافق الجميع والتأكد من أن مدونة قواعد السلوك تمثل معايير شركتك بدقة.

يمكنك إجراء المراجعات مباشرةً داخل المستند؛ وسيتم تتبع جميع التغييرات تلقائياً. يساعد ذلك على إبقاء الجميع على نفس الصفحة ويسمح بالتعاون الفعال والشفاف.

جرب ClickUp Assign Comments لتقديم تعليقات مركزة في المستندات

لمزيد من تبسيط الملاحظات، جرّب انقر فوق تعيين التعليقات . يمكّنك من تعيين تعليقات أو مهام محددة مباشرة إلى الزملاء داخل المستند.

إذا احتاج قسم ما إلى مدخلات إضافية أو مراجعة، يمكنك وضع علامة على عضو الفريق المعني، وسيتلقى إشعارًا مباشرًا لمراجعته أو معالجته. وهذا يحافظ على مساءلة الجميع ويساعد على تجنب سوء التواصل أو التأخير، خاصة عند التعاون مع أقسام متعددة.

💡 نصيحة احترافية: للحفاظ على الاتساق, إنشاء إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) التي تتماشى مع مدونة قواعد سلوك موظفيك. على سبيل المثال، إذا كانت مدونتك تشدد على التواصل المحترم، فقم بتضمين خطوات في إجراءات التشغيل الموحدة للتعامل مع النزاعات بشكل احترافي.

قم بتسليم النسخة النهائية للموظفين

بمجرد الانتهاء من مدونة قواعد السلوك، حان الوقت لتوزيعها.

شارك النسخة النهائية من مدونة قواعد السلوك مع فريقك بسهولة باستخدام ClickUp Docs

باستخدام المستندات، يمكنك مشاركة المستند مع فريقك ببضع نقرات فقط. ويمكنك أيضاً تتبع من قام بالاطلاع على المدونة أو الإقرار بها، مما يضمن معرفة كل موظف بالتوقعات.

💡 نصيحة احترافية: يجب أن تضيف فرق الموارد البشرية صوت الموظف قسم إلى مدونة قواعد السلوك. سيتيح ذلك للموظفين طريقة واضحة لمشاركة مخاوفهم وتقديم ملاحظاتهم والمساهمة في تشكيل ثقافة مكان العمل.

إعادة تقييم الوثيقة وتحديثها بشكل دوري

يجب ألا تكون مدونة قواعد السلوك الخاصة بك ثابتة أبدًا.

فمع تطور شركتك، يجب أن تتطور المبادئ التوجيهية التي تضعها للسلوك. قم بمراجعة الوثيقة بانتظام للتأكد من أنها تتماشى مع ثقافة الشركة وأي تغييرات قانونية أو صناعية.

لتتبع التحديثات وضمان مواءمة الجميع، استخدم مهام النقر فوق المهام .

إعداد مهام ClickUp Tasks لتنظيم وتتبع عملية المراجعة والتحديث

إنشاء مهام لمراجعة مدونة قواعد السلوك ومراجعتها بانتظام. قم بتعيين أعضاء الفريق لمهام محددة، وحدد تواريخ الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز للحفاظ على تنظيم عملية المراجعة في الوقت المناسب.

يمكنك إرفاق أحدث نسخة من مدونة قواعد السلوك مباشرةً بالمهمة لسهولة الوصول إليها.

قد يكون لدى الموظفين تحفظات أو ارتباك حول إرشادات معينة في المدونة. معالجة هذه الأمور بشكل استباقي يعزز الثقة.

مثال: قم بتضمين قسم للأسئلة الشائعة في المستند للإجابة على الاستفسارات الشائعة مثل:

"ماذا يحدث إذا انتهكت المدونة دون علمي؟"

"كيف يمكنني الإبلاغ عن حادثة دون الكشف عن هويتي؟

صياغة قائمة مراجعة مدونة السلوك الخاصة بك

تحديد القيم والسلوكيات الأساسية التي تتماشى مع ثقافة شركتك

التعاون مع القيادة والإدارات الرئيسية للحصول على مدخلات شاملة

استخدم لغة واضحة وخالية من المصطلحات يسهل فهمها

تضمين أمثلة من العالم الواقعي لتحسين إمكانية الارتباط بها

أضف سياسات محددة للتحديات الحديثة (مثل العمل عن بُعد، والأمن السيبراني)

استخدم قوالب ClickUp وأدوات الذكاء الاصطناعي لهيكلة المسودة وتنقيحها

جمع الملاحظات من أصحاب المصلحة قبل وضع اللمسات الأخيرة

اجعل المستند سهل الوصول إليه ومشاركته بسهولة مع الموظفين

## أمثلة على مدونة قواعد سلوك الموظفين

تحدد مدونة قواعد سلوك الموظفين القوية توقعات واضحة في عدة مجالات رئيسية، مما يساعد الشركات في الحفاظ على مكان عمل إيجابي ومنتج.

فيما يلي بعض الأمثلة على السياسات التي يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً. 🙌🏼

تضارب المصالح

تضع سياسة مدونة قواعد السلوك بشأن تضارب المصالح حدودًا واضحة لمنع الموظفين من اتخاذ قرارات يمكن أن تفيد مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشركة. وهذا يضمن أن قرارات العمل تستند إلى مصالح الشركة بدلاً من التأثيرات الخارجية.

📌📌مثال: قد تقوم شركة خدمات مالية وضع سياسة للشركة التي تتطلب من الموظفين الإفصاح عن أي مصالح مالية في الشركات التي يتعاملون معها، مثل امتلاك أسهم أو توظيف أحد أفراد العائلة في مؤسسة شريكة.

المهنية

تتجاوز سياسة الاحتراف المهني مجرد الحضور في الوقت المحدد. إنها تتعلق بخلق بيئة عمل محترمة ومنتجة.

قد تتناول مدونة قواعد السلوك احترام الزملاء، وتجنب السلوكيات التخريبية، والحفاظ على السلوك الإيجابي، حتى في المواقف العصيبة.

📌📌مثال: قد يتضمن مكتب الشركة إرشادات حول أساليب التواصل المناسبة، وتوقعات الالتزام بالمواعيد، وقواعد اللباس، مع تحديد أنه يجب على الموظفين الرد على رسائل البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة وارتداء ملابس العمل غير الرسمية ما لم يحضروا اجتماعات رسمية.

### مكافحة التحرش

تحمي سياسة الشركة المناهضة للتحرش الموظفين من التمييز أو السلوك غير اللائق. قد تتضمن مدونة قواعد السلوك موقفًا واضحًا لا يتسامح مطلقًا مع التحرش على أساس الجنس أو العرق أو التوجه الجنسي أو عوامل أخرى.

📌📌مثال: يمكن لشركة تكنولوجيا أن تطبق سياسة صارمة لمكافحة التحرش، تنص على أن التحرش من أي نوع - لفظي أو جسدي أو رقمي - سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية فورية. ستوفر السياسة أيضًا موارد للموظفين للإبلاغ عن الحوادث دون الكشف عن هويتهم وتلقي الدعم.

🔍 هل تعلم؟ مدونة قواعد السلوك الخاصة بستاربكس على ثقافة الاحترام والنزاهة والمساءلة. وهي تحدد التوقعات الخاصة بما يلي أخلاقيات العمل بما في ذلك الأمانة واحترام التنوع والامتثال للقوانين.

السرية

تحمي سياسات السرية المعلومات الحساسة للشركة والعملاء. قد تنص مدونة قواعد السلوك المتينة على ضرورة أن يحافظ الموظفون على سرية البيانات الخاصة بالشركة وعدم الإفصاح عنها لأطراف غير مصرح لها. وقد يشمل ذلك معلومات العملاء والوثائق الداخلية والأسرار التجارية.

قد يُطلب من الموظفين أيضًا اتباع بروتوكولات محددة عند التعامل مع السجلات الرقمية أو الورقية للحفاظ على الخصوصية والأمان.

📌📌مثال: قد تدرج شركة استشارية بندًا يتعلق بالسرية في مدونة قواعد السلوك الخاصة بها، مما يتطلب من جميع الموظفين التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء (NDA) وتحديد عقوبات صارمة على أي خرق لمعلومات العميل.

## مزالق شائعة عند صياغة مدونة قواعد السلوك

عند وضع مدونة سلوك للموظفين، من السهل ارتكاب أخطاء قد تقوض فعاليتها.

إليك بعض المزالق الشائعة التي يجب تجنبها. ⚠️

تحديد النغمة غير المناسبة

لهجة مدونة قواعد السلوك الخاصة بك مهمة. فالنبرة القاسية أو الرسمية المفرطة يمكن أن تثني الموظفين عن التعامل مع الوثيقة.

✅ الحل: احرص على أن تكون لهجة المدونة ودية ومهنية في نفس الوقت تعكس قيم شركتك.

مثال على سيناريوهات لتحديات مكان العمل الحديثة

قم بتوسيع قسم الأمثلة بسيناريوهات واقعية وقابلة للتطبيق، خاصةً في إعدادات العمل المختلطة أو عن بُعد:

مثال للسرية: "أثناء اجتماع الفريق على تطبيق Zoom، تجنب مشاركة أي بيانات حساسة على الشاشة ما لم تكن ضرورية ومعتمدة للمناقشة."

"أثناء اجتماع الفريق على تطبيق Zoom، تجنب مشاركة أي بيانات حساسة على الشاشة ما لم تكن ضرورية ومعتمدة للمناقشة." مثال للتواصل: "في قنوات Slack الخاصة بالفريق، حافظ على الاحترافية من خلال تجنب الجدال الشخصي أو الفكاهة غير اللائقة التي قد تسيء إلى زملائك."

عدم الواقعية في التوقعات

يمكن أن يؤدي وضع توقعات صارمة أو غير واقعية بشكل مفرط إلى جعل الموظفين يشعرون باستحالة اتباع الإرشادات.

✅ الحل: تأكد من أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بك قابلة للتحقيق وتعكس ما هو معقول لمكان العمل.

عدم تقديم توجيهات كافية

اللغة الغامضة تترك مجالًا كبيرًا للتأويل. يجب أن يفهم الموظفون بسهولة ما هو متوقع منهم.

الحل: تقديم أمثلة محددة لكل من السلوك المقبول وغير المقبول.

على سبيل المثال، "يجب أن يحافظ الموظفون على اللباس اللائق في العمل" هو أمر غامض. إليك كيف يمكنك أن تكون أكثر وضوحًا:

من المتوقع أن يرتدي الموظفون ملابس غير رسمية خاصة بالعمل خلال ساعات العمل. ومن الأمثلة على ذلك:

المقبولة: القمصان ذات الياقات الطويلة، والبلوزات، والبنطلونات، والتنانير التي يصل طولها إلى الركبة، والأحذية المغلقة من الأمام

القمصان ذات الياقات الطويلة، والبلوزات، والبنطلونات، والتنانير التي يصل طولها إلى الركبة، والأحذية المغلقة من الأمام غير مقبول: القمصان ذات الشعارات أو الشعارات، والجينز الممزق، والسراويل القصيرة، والأحذية ذات النعال

الفشل في التوافق مع ثقافة الشركة وأهدافها

يجب أن تعكس قواعد السلوك الخاصة بك ثقافة شركتك ورسالتها. إذا لم تتماشى مع الواقع اليومي لمكان عملك، فقد لا يأخذها الموظفون على محمل الجد.

✅ الحل: استخدم اللغة والأمثلة التي تتماشى مع تجارب الموظفين اليومية و أهداف الموارد البشرية .

على سبيل المثال، بدلاً من فرض حظر شامل على استخدام الإنترنت، ركز على الاستخدام المسؤول الذي يشجع الموظفين على الوصول إلى الموارد القيمة عبر الإنترنت مع الحفاظ على الإنتاجية واحترام وقت الشركة.

التغاضي عن الأنشطة التجارية الرئيسية

تتناول مدونة قواعد السلوك الجيدة جميع مجالات العمل. يمكن أن يؤدي عدم تغطية الأنشطة المهمة، مثل التعامل مع المعلومات السرية أو إدارة تضارب المصالح، إلى خلق ثغرات ويؤدي إلى الارتباك لاحقًا.

الحل: التعاون مع الأقسام ذات الصلة لتحديد المجالات الحرجة، ثم وضع مبادئ توجيهية واضحة مع أمثلة واقعية تغطي جميع الجوانب الضرورية للأعمال.

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التواصل وإنفاذ مدونة قواعد السلوك

إن وجود مدونة سلوك واضحة هي الخطوة الأولى فقط. التحدي الحقيقي؟ التأكد من أن الجميع يفهمها ويتبعها باستمرار.

دعنا نتعمق في كيفية جعل مدونة قواعد السلوك جزءًا من الثقافة اليومية لمؤسستك. 🤝

التواصل الفعال

ابدأ بالتعريف بالمدونة أثناء التهيئة وتسهيل الوصول إليها. شجع المحادثات المستمرة في اجتماعات الفريق وقدم تذكيرات منتظمة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الداخلية.

المفتاح هو الوضوح والتأكد من فهم الجميع للتوقعات.

استراتيجيات الإنفاذ

الاتساق ضروري عند تطبيق المدونة. وضع إجراءات واضحة للإبلاغ عن الانتهاكات والتأكد من أن الإجراءات التأديبية متسقة وعادلة.

إنشاء عملية تضمن معرفة الموظفين بما يمكن توقعه عند حدوث انتهاك.

حقيقة ممتعة: يعود مفهوم مدونة قواعد السلوك إلى الحضارات القديمة. وأقدم مدونة معروفة هي مدونة أور-نامو من بلاد ما بين النهرين، والتي وضعت معايير للسلوك العادل بين المواطنين حوالي عام 2100 قبل الميلاد.

معالجة الانتهاكات

عندما تحدث الانتهاكات، تعامل معها على الفور وبشفافية. قم بالتحقيق بدقة مع التركيز على الإجراءات التصحيحية.

يجب عليك التأكد من أن الموظفين يعرفون أن العملية عادلة وغير متحيزة للحفاظ على الثقة داخل المنظمة.

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خطواتك التالية للحصول على مدونة قواعد سلوك قوية مع ClickUp

يساعد بناء مدونة سلوك للموظف على وضع الأساس لمكان عمل محترم ومترابط. عندما يفهم الجميع التوقعات ويرون كيف تتماشى مع القيم الأساسية للشركة، فإنهم يشعرون بمزيد من الثقة والحماس لتقديم أفضل ما لديهم.

باستخدام ClickUp، تصبح صياغة هذه الوثيقة وتنقيحها ومشاركتها عملية أكثر سلاسة وتعاوناً. وتتيح أدوات تحرير المستندات الخاصة به لفرق الموارد البشرية صياغة المبادئ التوجيهية وتحديثها، وجمع المدخلات في الوقت الفعلي، ومشاركة النسخة النهائية بسهولة عبر المؤسسة. الاشتراك مجاناً اليوم! 🚀