أفضل خيارات قوالب قوالب كانبان بورد إكسل لإدارة أفضل للمشاريع

🔍 هل تعلم؟

وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن ما يقرب من 79% من الموظفين أبلغوا عن تعرضهم لضغوط مرتبطة بالعمل في وظائفهم الحالية.

وغالبًا ما ينبع الإجهاد والإرهاق المرتبط بالعمل من أعباء العمل الثقيلة والأدوار غير الواضحة وضعف التوازن بين العمل والحياة الشخصية. يمكن أن يساعد التواصل الواضح وسير العمل المحدد في منع هذه المشاكل.

وهنا يأتي دور لوحات كانبان! ✅

تستخدم لوحات كانبان أعمدة لتمثيل مراحل سير العمل مثل:

المهام التي يجب القيام بها: المهام التي لم تبدأ بعد

قيد التنفيذ: المهام قيد التنفيذ

منجزة: المهام المنجزة

تمثل البطاقات على اللوحة المهام أو العناصر الفردية. مع تقدم العمل، يتم نقل البطاقات عبر الأعمدة لتعكس حالتها الحالية. استخدام لوحات كانبان يحول طريقة تنظيم عملك وتصوره، مما يجعل تتبع المشروع أكثر سهولة وكفاءة. في هذه المقالة، سنعرض في هذه المقالة قوالب كانبان بورد إكسل لمساعدتك على تعزيز التعاون وتبسيط المشاريع وتحسين الإنتاجية.✨

ما الذي يجعل قالب لوحة كانبان جيدًا؟

🧠 حقيقة ممتعة: تم تطوير نظام لوحة كانبان وبطاقات كانبان لإدارة المشاريع لأول مرة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي على يد مهندس صناعي في شركة تويوتا، تاييتشي أونو.

منذ إنشاء لوحة كانبان في Excel مهمة شاقة في كثير من الأحيان، يجب أن يركز قالب لوحة كانبان الجيد بشكل مثالي على جوانب رئيسية مثل:

البساطة: اختر قالبًا بسيطًا وبديهيًا، مما يتيح لك تكييفه مع احتياجات فريقك الخاصة وإدارة الموارد بكفاءة

اختر قالبًا بسيطًا وبديهيًا، مما يتيح لك تكييفه مع احتياجات فريقك الخاصة وإدارة الموارد بكفاءة القدرة على التكيف: اختر قالب لوحة كانبان التي تحتوي على مؤشرات مثل الأولويات المرمزة بالألوان، وحقل مالك المهمة، وعمود تحديث الحالة لتسهيل عرض تقدم مشروعك

اختر قالب لوحة كانبان التي تحتوي على مؤشرات مثل الأولويات المرمزة بالألوان، وحقل مالك المهمة، وعمود تحديث الحالة لتسهيل عرض تقدم مشروعك الوضوح البصري : اختر لوحات كانبان التي تمثل سير عملك باستخدام أعمدة تعكس المراحل المختلفة للمشروع، من "المهام التي يجب القيام بها" إلى "تم

: اختر لوحات كانبان التي تمثل سير عملك باستخدام أعمدة تعكس المراحل المختلفة للمشروع، من "المهام التي يجب القيام بها" إلى "تم سهولة الاستخدام: اختر قالب لوحة كانبان سهل الفهم والاستخدام، مع ضمان تحديد المهام الفردية بناءً على عدة معايير. يجب أيضًا أن تكون قادرًا على إدارة المهام ونقل بطاقات كانبان بين المراحل بسهولة

أفضل 5 قوالب للوحة كانبان إكسل

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل قوالب لوحة كانبان في Excel لمساعدتك على تصور سير عملك وتتبع مراحل المشروع والبقاء منظمًا.

سواء كنت تشرف على تطوير البرمجيات أو تنسيق فريق أو إدارة المهام الشخصية، فإن هذه القوالب توفر التخصيص اللازم للتكيف مع متطلباتك الفريدة. 🤩

دعنا نلقي نظرة على كل قالب كانبان لمساعدتك في العثور على الخيار الأمثل لمشروعك.

1. قالب لوحة كانبان إكسل كانبان من ProjectManager

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_/مرجع/ _https://www.projectmanager.com/templates/kanban-board-template ProjectManager /%href/

يتميز قالب لوحة كانبان من ProjectManager بتصميمه البسيط والبسيط، مما يجعل من السهل تتبع المهام خلال مراحل سير العمل المختلفة. يوفر هذا القالب المجاني أعمدة قابلة للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تخصيصها لتناسب عملياتك الفريدة وإدارة المهام بسهولة.

ما يميزه هو ميزات إعداد التقارير المدمجة فيه. فهي تتيح لك إنشاء تقارير مرحلية مفصّلة، وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع على الجداول الزمنية للمشروع مع توفير رؤى قيمة لتحسين سير العمل. إنها أداة قوية للبقاء منظمًا وتحسين الكفاءة - كل ذلك دون مغادرة Excel.

لماذا ستحبها:

إضفاء الوضوح على المشاريع من خلال تتبع تقدم المهام خلال كل مرحلة باستخدام بطاقات كانبان المرمزة بالألوان

الوصول إلى طرق عرض متعددة للمشروع وسير العمل التلقائي لتحسين سير عمل فريقك

إضافة أو إزالة أعمدة كانبان المحددة مسبقًا لتصنيف المهام والبدء في تتبع تقدم المشروع

مثالي ل:

هذا القالب مناسب لمديري المشاريع أو قادة الفرق أو أي شخص يتطلع إلى إدارة مشاريع بسيطة باستخدام أداة مرئية

2. قالب قالب كانبان بورد كانبان إكسل من أجايل-ميركوريال

via Agile-Mercurial يتخذ قالب لوحة كانبان Excel CFD Kanban Board من Agile-Mercurial نهجًا فريدًا للوحة كانبان. فهو يدمج مخطط التدفق التراكمي القوي (CFD) في إطار العمل لتتبع تقدم المشروع بمرور الوقت.

يتيح لك دمج مخطط التدفق التراكمي في تحليل مشروعك مراقبة الأنماط والاتجاهات، مما يساعد الفرق على فهم ما لا يعمل والحفاظ على تقدم ثابت. أفضل ما في قالب مخطط التدفق التراكمي هو سهولة دمجه في إطار عمل Excel.

لماذا ستحبه:

اضبط الأعمدة وأضف صفوفًا جديدة إلى ورقة البيانات في بضع خطوات بسيطة، واسحب البيانات المناسبة لتصور CFD الخاص بك

تتبع التقدم المحرز باستخدام مخططات التدفق التراكمي لتحليل البيانات بشكل متعمق

استخدم منهجية Kanban مع تحليل المشروع لفهم مراحل سير العمل وتحديد المناطق التي تتعثر فيها المهام وتبطئ التقدم

مثالي ل:

هذا القالب مثالي للفرق الرشيقة، وأساتذة سكرم ومطوري البرمجيات والمديرين الذين يريدون رؤى أعمق في ديناميكيات سير العمل

3. قالب لوحة كانبان من You Exec

via

أنت منفذ_

إذا كنت بحاجة إلى قوالب لوحة كانبان احترافية وجذابة بصريًا، فإن قالب لوحة كانبان من You Exec رائع. فهي تحتوي على العديد من الميزات المتقدمة، مثل لوحات السباحة وتبعيات المهام وتتبع التقدم، مما يجعلها مثالية للتخطيط لسباقك القادم.

أفضل جزء هو أنه يتضمن إرشادات مفصلة للإعداد والاستخدام، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين مع تقديم ميزات متقدمة للمستخدمين المتمرسين. يعد هذا القالب خيارًا رائعًا لإنشاء لوحة كانبان أكثر تطورًا داخل Excel دون التضحية بسهولة الاستخدام.

لماذا ستحبه:

تصور مهامك من خلال عرض تقويم شامل لمدة 12 شهرًا يسمح لك بالفرز وتحديد الأولويات بناءً على تواريخ الاستحقاق القادمة

راقب إنجاز المهام والتكليفات دون عناء باستخدام لوحة التحكم، وتتبع المهام المكتملة والمهام المتبقية وتوزيعها على أعضاء الفريق ومراحل المشروع

مثالي ل:

يناسب هذا القالب محترفي الأعمال وقادة الفرق والمديرين الذين يفضلون قالب كانبان بورد إكسل أكثر دقة وقابلية للتخصيص

4. قالب لوحة كانبان إكسل من فيرتكس 42

via

href/ _ https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/agile-kanban-board.html#google\\نص صغير Vertex42 /%href/

يقدم قالب لوحة كانبان من Vertex42 نهجًا مبسطًا وسهل الاستخدام لتتبع المشروع. هذا القالب مثالي لأولئك المستجدين على كانبان، حيث يوفر تخطيطًا واضحًا وبديهيًا لأي مستخدم، وهو متاح لكل من جداول بيانات جوجل ومايكروسوفت إكسل.

يتميز هذا القالب بأعمدة مصنفة مسبقًا وبطاقات مرمزة بالألوان، مما يتيح لك إضافة بطاقات كانبان وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديث مستويات الأولوية، وتخصيص الأعمدة وفقًا لمراحل سير عملك.

لماذا ستحبه:

احصل على نظرة عامة أكثر تفصيلاً لكل متطلبات المهام مع أقسام إضافية لأوصاف المهام والمواعيد النهائية

منع تشتيت الانتباه عن العناصر المعلقة والتركيز على المهام ذات الأولوية العليا باستخدام خيار "إخفاء الصفوف

احصل على لوحة تحكم مفصلة لمراقبة تقدم المهام وتحديد العوائق المحتملة باستخدام نظام كانبان البسيط

مثالي ل:

هذا القالب رائع للفرق الصغيرة والموظفين المستقلين وأي شخص يتطلع إلى إدارة المهام بنهج خالٍ من الرتوش

5. قالب تعقب مهام لوحة كانبان إكسل من إندزارا

عبر

إندزارا_

قالب تعقب مهام لوحة كانبان من إندزارا مصمم خصيصًا لتتبع المهام بمعلومات أكثر تفصيلاً. إن حقول إدارة المشاريع التفصيلية في لوحة كانبان التفصيلية، مثل أولوية المهمة، والمُعيَّن له، ونسبة الإنجاز، تجعلها مثالية لتتبع تقدم المشروع بشكل متعمق.

من المزايا الأخرى لهذا القالب ميزة "تبعية المهام"، والتي تمكّن أعضاء الفريق من تحديد المهام المترابطة، مما يقلل من انقطاع سير العمل. باستخدام هذه الأداة، يتتبع المديرون حالة المهام ويضمنون إكمال المهام بالترتيب الصحيح، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع.

لماذا ستحبها:

حدد موقع مهام محددة وراقب التقدم المحرز باستخدام عوامل التصفية وخيارات البحث المدمجة

استخدم علامات التحذير للإشارة إلى تواريخ الاستحقاق التي تقترب بسرعة والمهام التي فات موعد استحقاقها

تجاوز الأساسيات من خلال حل إدخال البيانات الآلي بالكامل داخل Excel

مثالي ل:

قالب لوحة كانبان Excel هذا هو الأفضل للأفراد والفرق الذين يحتاجون إلى لوحات كانبان مفصلة ومنظمة لإدارة مهامهم

## قيود استخدام Excel للوحات كانبان

على الرغم من أن قوالب لوحات كانبان في Excel هي حل عملي ومناسب للميزانية، إلا أن هناك بعض القيود التي يجب وضعها في الاعتبار:

ميزات التصور المحدودة: مايكروسوفت إكسل هو أداة جداول بيانات مثالية مع تمثيل مرئي محدود للمهام والمشاريع. على الرغم من أن قالب لوحة كانبان الأساسي قابل للتخصيص، إلا أنه لا يوفر دائمًا نفس المستوى من الوضوح البصري أو التخصيص مثل أدوات كانبان المتخصصة

مايكروسوفت إكسل هو أداة جداول بيانات مثالية مع تمثيل مرئي محدود للمهام والمشاريع. على الرغم من أن قالب لوحة كانبان الأساسي قابل للتخصيص، إلا أنه لا يوفر دائمًا نفس المستوى من الوضوح البصري أو التخصيص مثل أدوات كانبان المتخصصة تفتقر إلى واجهة مستخدم بديهية: يحتاج Excel أيضًا إلى ميزات مثل إدارة المهام بالسحب والإفلات والإشعارات والتكامل مع الأدوات الأخرى (مثل تتبع الوقت أو منصات التواصل)، والتي تتوفر في أدوات إدارة المشاريع المختلفة

يحتاج Excel أيضًا إلى ميزات مثل إدارة المهام بالسحب والإفلات والإشعارات والتكامل مع الأدوات الأخرى (مثل تتبع الوقت أو منصات التواصل)، والتي تتوفر في أدوات إدارة المشاريع المختلفة عدم وجود تعاون في الوقت الفعلي وسير العمل الآلي: في جدول بيانات Excel، يستحيل التعاون في الوقت الفعلي - سيتعين عليك تحديث محتويات جدول البيانات الرئيسي يدويًا، مما يؤدي إلى مشاكل في التحكم في الإصدار وتحديثات البيانات المتأخرة. وعلى الرغم من أن جداول بيانات Google Sheets تسمح بذلك، إلا أنها تصبح مشكلة عندما يشارك العديد من أعضاء الفريق في أقسام مختلفة

للتغلب على هذه القيود، تتجه العديد من الفرق إلى أدوات تخطيط المشاريع التي توفر بيئة أكثر تحسينًا وغنية بالميزات لإدارة المهام والمشاريع بكفاءة.

## قوالب لوحة كانبان البديلة

إذا كنت تبحث عن طريقة أكثر ديناميكية وفعالية لإدارة المهام، فإن العديد من برنامج لوحة كانبان توفر بدائل لأوراق إكسل ميزات متقدمة ومرونة أكبر. كليك أب هي إحدى أدوات إدارة المشاريع. وهي تقدم مجموعة من قوالب لوحات كانبان المجانية المصممة لتبسيط إدارة سير العمل، وتعزيز تعاون الفريق، وتتبع الجداول الزمنية للمشروع بسهولة. تأتي هذه القوالب مهيأة مسبقًا لحالات استخدام مختلفة، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمختلف الصناعات وأحجام الفرق.

💡 نصيحة احترافية: مع نمو الفرق وزيادة تعقيد المهام، يصبح الحفاظ على الوضوح والتنظيم أمرًا صعبًا. مع طريقة عرض لوحة كانبان في ClickUp ، تصور سير العمل الخاص بك على فرق العمل الموزعة، وتحسين تقدم كل مهمة، وتعزيز التعاون.

إليك بعض الأسباب المقنعة لذلك:

تخصيص سير عمل ورقة كانبان الخاصة بك بأعمدة مرنة مصممة خصيصًا لمراحل مشروعك الفريدة

سحب المهام وإفلاتها دون عناء لتحديث الحالات وتحديد أولويات العمل بسهولة 🖱️

قم بأتمتة المهام المتكررة بمساعدة الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain لتوفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي 🤖

تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات مرئية وتحليلات شاملة

فيما يلي قائمة منسقة من قوالب لوحة كانبان من ClickUp:

1. قالب كانبان من ClickUp كانبان

قالب لوحة كانبان ClickUp Kanban Board

نموذج قالب كانبان ClickUp Kanban هو خيار مباشر وسهل الاستخدام ومثالي للمبتدئين. فهو يتيح لك إعداد سير عملك باستخدام أعمدة قابلة للتخصيص، مما يسهل تنظيم المهام من البداية إلى النهاية.

يركز قالب جدول بيانات لوحة كانبان هذا على البساطة البصرية. سيساعدك على إضافة المهام بسرعة، وتحديد تواريخ الاستحقاق، ومراقبة التقدم المحرز. سواء كنت تدير مهام يومية أو مشاريع أكبر، فإن هذا القالب ينجز كل شيء دون تعقيد أنشطة إدارة المشروع.

لماذا ستحبه:

إدارة المشاريع المعقدة مع ميزات متقدمة مثل وضع العلامات والمهام الفرعية المتداخلة للتحكم الشامل والكفاءة

خصص سير عمل المهام مع حالات مخصصة لمراقبة كل مرحلة من مراحل مشاريعك بدقة

التبديل بسهولة بين طرق العرض المتعددة للتكيف مع احتياجات المشروع وسير العمل المختلفة

تنظيم المهام باستخدام حقول وفئات مخصصة، مما يتيح سمات مفصلة وتصور محسّن

مثالي ل:

هذا القالب مثالي للأفراد أو الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى سير عمل مرئي أساسي لإدارة المهام بفعالية

2. انقر فوق قالب لوحة كانبان سبرينتس البسيطة

ClickUp سباقات السرعة البسيطة

إن قالب ClickUp للسباقات السريعة البسيطة تم تصميمه للفرق التي تتبع منهجيات رشيقة، وتحديدًا تلك التي تستخدم التخطيط السريع لإدارة المهام. إذا كان فريقك يخطط في كثير من الأحيان لأنشطة العدو السريع لمدة أسبوع أو أسبوعين لمشاريعك، فهذا القالب مناسب لك!

فهو يقسّم المهام إلى أعمدة قابلة للتخصيص تتماشى مع مراحل السباقات المختلفة، مما يسهل تصور التقدم المحرز وضمان إكمال جميع المهام في الموعد المحدد.

لماذا ستحبه:

استخدم الأعمدة التي تم تكوينها مسبقًا لتتناسب مع دورات العدو السريع، مما يجعلها مثالية لتتبع المشاريع التي تستفيد من إطار عمل أجايل

احصل على نظرة عامة مرئية واضحة للمهام في كل سبرنت، مما يضمن عدم إغفال أي مهمة وتسهيل التعاون السلس بين الفريق

تتبّع التقدم المحرز في السباق وتحديد الاختناقات باستخدام التصورات ولوحات المعلومات

الاستفادة من تحديثات حالة المهام المضمنة مع ميزات السحب والإفلات لنقل المهام بسرعة بين سباقات السرعة

مثالي ل:

هذا القالب مناسب لفرق العمل الرشيقة التي تحتاج إلى طريقة بسيطة وفعالة لإدارة وتصور أنشطة العدو السريع بتنسيق كانبان

3. انقر فوق قالب خريطة طريق عرض كانبان كانبان

قالب خريطة طريق ClickUp Kanban View Roadmap

نموذج قالب خريطة طريق عرض كانبان ClickUp Kanban View Roadmap يقدم عرضًا عالي المستوى للمشاريع، وهو مثالي لمديري المشاريع الذين يريدون رؤية استراتيجية لكل نشاط وقائمة مهام في المؤسسة.

يتيح لك هذا القالب، بفضل أعمدة كانبان القابلة للتخصيص، تنظيم المهام حسب المراحل أو المراحل، مما يساعدك على إدارة المشاريع بسهولة. وتتيح ميزة خارطة الطريق المرئية لأعضاء الفريق رؤية الصورة الكبيرة، مما يحسن تنسيق المشروع والمساءلة.

لماذا ستحبه:

تخصيص المهام بثماني مهام مختلفة انقر فوق الحقول المخصصة -بما في ذلك منطقة المنتج، والمدة، والفريق، ووصف الميزة-للتتبع التفصيلي وتصور واضح للتقدم المحرز

تعيين بطاقات المهام لأعضاء فريق محددين من أجل مساءلة أفضل

راقب مشروعك بفعالية باستخدام الحالات المخصصة في ClickUp التي توفر رؤية أكثر وضوحًا لتقدم كل مهمة

تحديد وإدارة التبعيات بين المهام لتجنب التأخير وضمان عدم تفويت أي جدول زمني للمشروع

مثالي ل:

يناسب هذا القالب مديري المشاريع الذين يسعون للحصول على رؤية شاملة للجداول الزمنية للمشروع وتقدم المهام

➡️ اقرأ المزيد: تحليل سير العمل: 4 خطوات لتحسين سير عمل فريقك

4. نموذج ClickUp Kanban لتطوير البرمجيات نموذج كانبان

كانبان لتطوير البرمجيات-كانبان من أجل تطوير البرمجيات

النموذج قالب ClickUp Kanban لتطوير البرمجيات مصمم خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات. وهو يسمح للمطورين بإدارة مهام مثل مراجعات التعليمات البرمجية وتتبع الأخطاء وطلبات الميزات، كل ذلك ضمن إطار عمل كانبان المبسط.

يعمل القالب على تبسيط تتبع دورات تطوير البرمجيات ويساعد على ضمان بقاء المشاريع في مسارها الصحيح. يتيح لك دمج مهام تطوير البرمجيات مع كانبان تتبع مهام البرمجة بسهولة، وإدارة سباقات سرعة التطوير، وحل الأخطاء بكفاءة.

لماذا ستحبه:

تعيين حد أقصى للعمل قيد التنفيذ (WIP) لمنع الاختناقات وضمان عدم تحميل أعضاء الفريق فوق طاقتهم

تبسيط تلقي الطلبات باستخدام نظام منظم يحسن التعاون ويبقي الجميع على نفس الصفحة

تتبع أزمنة الدورات باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي لمساعدتك على مراقبة التقدم وتحسين سير العمل

تنظيم المهام حسب مراحل التطوير مثل تتبع الأخطاء ومراجعة التعليمات البرمجية والاختبار

مثالي ل:

هذا القالب مخصص لفرق تطوير البرمجيات التي ترغب في تنظيم مهام البرمجة وإدارة سباقات السرعة وتتبع التقدم المحرز بأسلوب كانبان

5. قالب التخطيط السريع الرشيق السريع* انقر فوق قالب التخطيط السريع

قالب التخطيط السريع الرشيق السريع الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب التخطيط السريع السريع ClickUp Agile Sprint Planning Template تم تصميمه لمساعدة الفرق في سباقات السرعة الرشيقة وضمان تنظيم كل دورة سباق سريع بشكل جيد. يتميز القالب بأعمدة قابلة للتخصيص، ويتيح لك القالب تصور كيفية تحرك مهامك خلال مراحل سباقات السرعة الرشيقة المختلفة، وفهم تقدم مشروعك بوضوح.

استخدمه لتحديد أهداف السبرنت، وتعيين المهام، ومراقبة التقدم المحرز، مما يوفر دليلاً مرئياً طوال فترة السبرنت. بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيداً، يحتوي القالب على حالات مخصصة لتتبع تقدم العدو السريع بدقة.

لماذا ستحبه:

مراجعة التناقضات بين الساعات المقدرة والفعلية خلال موجزات السبرينت لتعزيز الدقة في التخطيط المستقبلي وتعزيز أداء الفريق

تحسين الكفاءة من خلال وضع توقعات واقعية من خلال النظر في قدرة فريقك أثناء التخطيط لسباق السرعة

استخدم الحقول المخصصة الفريدة لالتقاط تفاصيل المهام الحيوية واكتساب رؤى أعمق في سباقات السرعة الخاصة بك

الوصول إلى طرق عرض متخصصة لمراقبة التقدم المحرز، وتحسين التعاون والإنتاجية

مثالي ل:

هذا القالب مثالي لمديري المشاريع وقادة الفرق وفرق أجايل الذين يحتاجون إلى نظرة عامة مرئية لمراحل المشروع. كما أنه رائع للفرق أو مدير المشروع الذي يتعامل مع العديد من المشاريع الجارية أو المبادرات طويلة الأجل

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تنفيذ استراتيجيات التحول الرشيق

6. نموذج ClickUp لإنجاز المهام

قالب إنجاز المهام (قائمة بسيطة) قالب إنجاز المهام

إن منهجية ديفيد ألين الشهيرة للإنتاجية تلهم منهجية قالب ClickUp لإنجاز المهام (GTD) . وهو مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على تتبع جميع المهام، وتصنيفها بكفاءة، وتحديد أولويات ما يجب القيام به.

يقسم هذا القالب على غرار كانبان المهام إلى فئات قابلة للتنفيذ، مما يسهل التركيز على العناصر الأكثر إلحاحًا. يسمح تصنيف المهام إلى عناصر قابلة للتنفيذ ومهام فرعية قابلة للإدارة باتباع نهج منظم وخالٍ من التشتت في الإنتاجية.

لماذا ستحبه:

احصل على أعمدة محددة مسبقًا لتصنيف المهام مثل المهام التي يجب القيام بها، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المعلقة، والمهام الملغاة، والمكتملة

إضافة تفاصيل مثل فئة المهمة أو مستوى الطاقة المطلوب أو تفاصيل أخرى تجعلها مثالية للاستخدام الشخصي

استخدام وظيفة السحب والإفلات لسهولة تحديث المهام وتحديد الأولويات

تعرّف على المزيد حول منهجية GTD مع دليل البدء المدمج

مثالي ل:

هذا القالب مثالي لأي شخص يسعى إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل المشتتات. إنه أداة قيّمة للعاملين المستقلين ورواد الأعمال وأي شخص يرغب في تحقيق المزيد من الإنجازات بأقل قدر من الضغط

7. قالب تهيئة العميل على متن الطائرة

نموذج ClickUp لإعداد العملاء

النموذج نموذج ClickUp لإعداد العملاء يوفر سير عمل مفصل لإعداد العملاء الجدد أو العملاء الجدد. وهو مصمم لمساعدة الفرق على ضمان تتبع كل عملية تأهيل وتوثيقها وإتمامها بكفاءة.

بفضل نهجه المنظم، يتميز هذا النموذج بخطوات تساعدك على تعزيز العلاقات مع العملاء منذ اليوم الأول. تمثل كل مرحلة جزءاً رئيسياً من رحلة التأهيل، مما يجعل من السهل الحفاظ على التقدم المحرز وتوفير المتابعة في الوقت المناسب للحصول على تجربة تأهيل سلسة.

لماذا ستحبها:

راقب التقدم المحرز من خلال أعمدة خطوة بخطوة لتتبع رحلة تأهيل العميل

استخدم قوالب مهام محددة مسبقاً لأنشطة التأهيل الشائعة

احصل على تذكيرات وإشعارات للمتابعة في الوقت المناسب

قم بتعيين المعلومات والقيمة إلى 13 حقلاً مخصصاً، بما في ذلك ملاحظات العميل وPOC وقيمة الاشتراك

مثالي ل:

هذا القالب قيّم لفرق نجاح العملاء أو مندوبي المبيعات أو أي شخص مسؤول عن دمج العملاء الجدد في خدمتك أو منتجك

8. قالب مصفوفة اختيار الموظفين

قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp للتوظيف

نموذج قالب مصفوفة اختيار التوظيف ClickUp يوفر طريقة منظمة لتتبع المرشحين أثناء عملية التوظيف. نظرًا لأن العملية غالبًا ما تنطوي على مراحل متعددة وأصحاب المصلحة، فإن هذا القالب يعد مصدرًا رائعًا للفرق التي تبحث عن تمثيل مرئي لتوحيدها وتبسيطها.

كما أنه يقدم أيضاً نظرة عامة مرئية لكل مرحلة من مراحل دورة التوظيف، بدءاً من تقديم الطلب الأولي وحتى القرار النهائي، مما يساعد فرق الموارد البشرية على إدارة عملية التوظيف بكفاءة.

لماذا ستحبه:

احصل على أعمدة محددة مسبقاً لكل مرحلة من مراحل عملية التوظيف

جمع رؤى الفريق وتصنيفها بكفاءة، مع معايير التقييم لتسجيل المرشحين والمقارنة بينهم

استفد من ميزات التعاون لإدخال مدخلات الفريق أثناء عملية الاختيار وتحديد الأنماط للتحسين المستمر

قم بتخزين جميع معلومات المرشحين في مكان مركزي باستخدام طريقة عرض قاعدة بيانات المرشحين ClickUp Candidate Database داخل القالب

مثالي لـ:

هذا القالب مناسب لفرق الموارد البشرية، ومديري التوظيف، ومسؤولي التوظيف الذين يرغبون في تبسيط عملية التوظيف لديهم لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات دون تحيز

9. قالب مشروع ClickUp بأثر رجعي

قالب استعادي لمشروع ClickUp

بينما توفر معظم قوالب لوحة كانبان إطار عمل لتتبع وتخطيط أنشطة مشروعك، فإن هذا القالب الفريد يساعدك على استخدام لوحة كانبان لتحليل مهامك المنجزة. إن قالب استعراض مشروع ClickUp بأثر رجعي مصمم للفرق التي تتبع منهجيات Agile و Scrum، مما يسمح لك بمراجعة المشاريع المكتملة والتفكير فيها.

يتتبع هذا القالب المصمم على غرار كانبان ما نجح وما لم ينجح وما يمكن تحسينه للمشاريع المستقبلية، مما يجعله مثاليًا للتحليل بأثر رجعي. يشجع توثيق الملاحظات بشكل منهجي ثقافة التحسين المستمر والعمل الجماعي.

لماذا ستحبه:

استخدم أعمدة لتصنيف النتائج بأثر رجعي (ما الذي سار على ما يرام، وما الذي لم يسر على ما يرام، والدروس المستفادة، والمزيد)

احصل على أعمدة مبنية مسبقاً لإضافة وتتبع ملاحظات الفريق بمرور الوقت

الوصول إلى ميزات إعداد التقارير لتتبع المشكلات والتحسينات المتكررة

اكتساب رؤى حول تحسين تتبع المشروع بأثر رجعي باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتبعيات ووضع العلامات

مثالي ل:

هذا النموذج هو الأفضل لفرق Agile و Scrum التي ترغب في مراجعة نتائج المشروع بشكل منهجي ودمج الدروس المستفادة في المشاريع المستقبلية

10. انقر فوق قالب دعم تكنولوجيا المعلومات

قالب دعم تكنولوجيا المعلومات ClickUp

النموذج قالب دعم تكنولوجيا المعلومات ClickUp مصمم خصيصاً لفرق تكنولوجيا المعلومات لإدارة التذاكر والحوادث وطلبات الدعم. وهو خيار ممتاز لتسهيل عمليات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الجداول الزمنية لمشروع تطوير البرمجيات.

يستخدم محترفو تكنولوجيا المعلومات طريقة عرض لوحة كانبان المدمجة في القالب لتتبع كل حالة دعم، بدءًا من التقرير الأولي وحتى حل المشكلة، مما يضمن إدارة فعالة للمشكلات الفنية. علاوة على ذلك، يتكامل القالب مع ClickUp Dashboards لإنشاء تقارير تجعلك تفهم مقاييس دعم العملاء بشكل أفضل.

لماذا ستحبها:

تعامل مع جميع طلبات التذاكر الخاصة بك في لوحة تحكم واحدة

احصل على أعمدة مدمجة وقابلة للتخصيص لمراحل الدعم المختلفة

نظّم التذاكر وحدد أولوياتها بناءً على درجة الاستعجال والنوع من أجل إدارة أفضل للدعم

تحسين وقت الاستجابة من خلال الإشعارات التلقائية للتذاكر المعينة

مثالي ل:

كما يوحي الاسم، يجب استخدام هذا القالب من قبل فرق دعم تكنولوجيا المعلومات التي تتعامل مع العديد من المشكلات وتحتاج إلى سير عمل واضح ومنظم لتتبع طلبات الدعم وترتيب أولوياتها بفعالية

💡 نصيحة احترافية: بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق صغير أو نظام واسع النطاق, أدوات إدارة المشاريع ضرورية لإتقان أي مشروع تطوير برمجيات يأتي في طريقك بثقة. 🛠️

11. قالب تقرير مصاريف الأعمال التجارية

قالب تقرير نفقات الأعمال ونموذج تقرير الأعمال الخاص بـ ClickUp

نموذج قالب تقرير نفقات العمل ClickUp هو أداة منظمة لتتبع وإدارة النفقات. يستخدم تخطيط كانبان لنقل التكاليف عبر مراحل المراجعة والموافقة المختلفة.

كما تسهّل ميزات إعداد التقارير تحليل النفقات، مما يوفر رؤى حول استخدام الميزانية ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة.

بصفتك مديراً، يمكنك استخدام هذا النموذج لتحديد مجالات توفير التكاليف والإنفاق الزائد، مما يؤدي في النهاية إلى تحكم أفضل في التدفق النقدي.

لماذا ستحبه:

احصل على أعمدة محددة مسبقًا لتتبع حالات النفقات

تتبع النفقات لمختلف الفئات والأنواع لتبسيط إدخال البيانات وإعداد التقارير

وافق على جميع طلبات النفقات المختلفة وارفضها في الوقت المناسب باستخدام طريقة عرض لوحة الموافقات

اكتشف الاتجاهات في عادات النفقات الخاصة بشركتك من خلال عرض بيانات الإنفاق

مثالي ل:

هذا القالب مثالي للفرق المالية أو أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى نظام منظم لإدارة وتتبع نفقات الأعمال طوال عملية الموافقة. سيسمح لهم ذلك بمراقبة الميزانيات والنفقات عن كثب

12. التقويم الافتتاحي لمدونة ClickUp

مدونة-تقويم-التحرير-التقويم

هل تفكر في استخدام لوحة كانبان لرسم التقويم التحريري لمدونتك؟

إن قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp مثالي لفرق المحتوى التي تحتاج إلى تخطيط عملية إنشاء المحتوى وتتبعها وإدارتها. ويضمن تحديد سير عمل المحتوى بالكامل، بدءًا من وضع الأفكار وحتى النشر، على لوحة كانبان الالتزام بالمواعيد النهائية ونشر المحتوى باستمرار.

وبفضل القدرة الإضافية على دمج المواعيد النهائية وتعيين المؤلفين وإدارة المهام مباشرةً من اللوحة، فإن هذا القالب يبقي الجميع على المسار الصحيح ومنظمًا.

لماذا ستحبها:

تتبع المحتوى من إنشاء الفكرة إلى النشر باستخدام أعمدة مثل الصياغة والتحرير

إضافة وتحرير بطاقات المهام لكل مقال مع معلومات مفصلة

تبادل الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق في منشورات المدونة

التكامل مع التقويم وأدوات تخطيط المدونات الخارجية لتنظيم تحديثات المدونة بسهولة

مثالي ل:

هذا القالب مناسب لخبراء تسويق المحتوى والمدونين وأي شخص يحتاج إلى إدارة تقويم المحتوى

ارفع مستوى إدارة مشروعك باستخدام لوحات كانبان من ClickUp

الإدارة الناجحة للمهام ضرورية، سواء كنت تقود فريقًا أو تنظم مشاريعك الشخصية. بينما يمكن أن يساعدك قالب Kanban Board Excel المجاني على البدء، إلا أنه غالبًا ما يحتاج إلى المزيد من المرونة والميزات لتحقيق الكفاءة إدارة المشاريع المرئية .

أدخل ClickUp - منصة الإنتاجية المتكاملة التي تقدم قوالب لوحة كانبان الممتازة والمجانية. ✅

كما تسمح لك قوالب كانبان المجانية على المنصة بتصور عملك بسهولة، وتحسين العمليات المعقدة، وأتمتة المهام المتكررة، وإنشاء خطط قابلة للتنفيذ. وهذا يوفر لك الوقت ويعزز إنتاجية الفريق والتواصل. ⚡

هل أنت مستعد للارتقاء بإدارة مشروعك والتخلي عن الأدوات القديمة؟ اشترك في ClickUp اليوم واتخذ الخطوة الأولى نحو تجربة الإمكانات الحقيقية للوحات كانبان! 🏆