كيفية كتابة توصيات قوية على LinkedIn (+ أمثلة)

لقد استمتع الكثير منا بالعمل مع زملاء ومدراء وموظفين رائعين نحب أن نوصي بهم على LinkedIn (أو في أي مكان، حقاً).

لكن الجلوس لـ كتابة تلك التوصية ليس بالأمر السهل دائمًا. كيف يمكنك أن تجعل جهة الاتصال الخاصة بك تبرز مع الحفاظ على أصالتها؟ هل يجب عليك سرد كل المهارات الرائعة التي يتمتعون بها، أم عليك أن تبقيها قصيرة ولطيفة؟

لقد قمنا بتقسيم مهمة كتابة توصية على LinkedIn إلى عملية بسيطة من ثماني خطوات يمكنك إكمالها في حوالي خمس دقائق (إذا كنت تستخدم الأداة المناسبة - المزيد عن ذلك لاحقًا). لذا، في المرة القادمة التي يُطلب منك فيها التوصية بشخص ما، اتبع نصائحنا لصياغة رسالة تعزز مسيرة زميلك المهنية - وتكسبك بعض الثناء في المقابل.

وكمكافأة إضافية، قمنا بتضمين بعض الأمثلة الرائعة على توصيات لينكد إن 🌟

ما هي توصية LinkedIn؟

عبر لينكد إن التوصية على LinkedIn هي طريقة ليشهد بها أحد المحترفين لمحترف آخر من خلال تسليط الضوء على مهاراته أو أخلاقيات العمل أو خبرته في العمل معًا.

إنها طريقة مباشرة لكنها قوية للزملاء أو العملاء أو المديرين لإبراز قدرات شخص ما مع إعطاء ملفه الشخصي ميزة إضافية لجذب انتباه أصحاب العمل أو العملاء المحتملين.

تظهر هذه التوصيات مباشرةً على الملف الشخصي للمستفيد على موقع LinkedIn وتسلط الضوء على الصفات التي قد لا تظهر في السيرة الذاتية. سواء كانت تتعلق بالمهارات الشخصية مثل العمل الجماعي و التواصل الجماعي أو مواهب فنية محددة، تساعد هذه الشهادات في بناء الثقة والمصداقية في الشبكة المهنية. وهذا مفيد بشكل خاص عندما يحاول الناس تغيير حياتهم المهنية أو إعادة حياتهم المهنية إلى مسارها الصحيح .

ما هي فوائد توصيات LinkedIn؟

تساعد كتابة توصية على LinkedIn كلاً من الشخص الذي توصي به ونفسك. كيف؟ دعنا نكتشف ذلك.

يعزز مصداقيته - ومصداقيتك أنت

عندما تقول شيئًا مثل: _"لقد زادت سارة من شهرة علامتنا التجارية بنسبة 40% في ستة أشهر فقط"، فأنت تدعم مهاراتها بأرقام حقيقية، مما يجعلها أكثر مصداقية لدى أصحاب العمل المحتملين.

وفي الوقت نفسه، فإن تقديم توصية مدروسة يعزز مصداقيتك. فهو يظهر أنك تقدر عمل الآخرين وتقدر نقاط قوتهم. يمكن للعملاء أو أرباب العمل المستقبليين أن يروا أنك شخص لا يقدم فقط ما يقدمه الآخرون بل يعترف بالعمل الجيد في الآخرين.

يبني شبكة علاقاتك ويشكل علامتك التجارية الشخصية

عندما تقدم توصية أو تتلقى توصية، يمكن أن تعزز العلاقات وتفتح أبواباً جديدة. تخيل أنك كتبت توصية لزميل سابق في الفريق. وبعد بضعة أشهر، قام بتقديمك إلى نائب رئيس في شركة تقنية كبيرة - وهي فرصة لم تكن تتوقعها.

تلعب التوصيات أيضًا دورًا رئيسيًا في بناء علامتك التجارية الشخصية. عندما توصي بشخص مثل السيد "أ"، من المحتمل أن يلاحظ معارفه ملفك الشخصي، مما يزيد من ظهورك.

التحقق من صحة مهاراته وخبرتك

تقوم توصيات LinkedIn بما هو أكثر من مجرد الإعجاب؛ فهي تقدم أمثلة حقيقية لمهارات شخص ما أثناء العمل.

على سبيل المثال، تخيل أن أحد الزملاء كتب

_مهارات إيمي في تحليل البيانات استثنائية. فقد استخدمت تقسيم السوق لتحديد مجموعة سكانية مستهدفة جديدة، مما أدى إلى زيادة التحويلات بنسبة 25%

وهذا يعطي دليلاً ملموسًا على خبرة إيمي والقيمة التي تقدمها.

علاوةً على ذلك، تنعكس شهادتك عليك أيضًا. من خلال الاعتراف بمساهمات شخص ما، فإنك تُظهر أنك تعرف كيف يبدو العمل الجيد. وهذا لا يؤكد صحة قدراتهم فحسب، بل يضعك أيضًا كخبير في مجال عملك.

يجعلك أكثر وضوحًا ويوفر لهم ميزة أثناء بحثهم عن وظيفة

عادةً ما تحتل الملفات الشخصية التي تحتوي على توصيات مرتبة أعلى في نتائج البحث. وهذا يعني أنها تظهر في كثير من الأحيان عندما يبحث مسؤولو التوظيف عن دور معين.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تقدم توصية كرائد معروف في المجال تشيد بمهارات المتلقي، فإن ذلك يمنحه ميزة على المرشحين الآخرين.

كيفية كتابة توصية فعالة على LinkedIn

على الرغم من بساطة الأمر، قد تكون صياغة توصيات LinkedIn صعبة بعض الشيء. ما هي الصفات التي تتحدث عنها؟ هل تذكر أوراق اعتمادك لتبدو ذات مصداقية؟ كم يجب أن تكون طويلة؟

إليك هذا الدليل التفصيلي خطوة بخطوة لتضع حداً لجميع أسئلتك.

1. اعثر على أداة تساعدك على كتابة وإدارة توصياتك على LinkedIn

إذا كنت ترغب في كتابة توصيات عالية الجودة ومخصصة دون أي خلل، فإن امتلاك البرنامج المناسب يُحدث فرقاً كبيراً. لذا، ابحث عن أداة تساعدك على القيام بذلك.

أنت تريد شيئًا سهل الاستخدام، ويحتوي على قوالب أو ذكاء اصطناعي لمساعدتك في الكتابة، ويتيح لك الحفاظ على كل شيء منظمًا، ويعمل بشكل جيد مع منصات مثل لينكد إن.

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صياغة توصياتك على LinkedIn وحفظها على مستندات ClickUp Docs

ميزات مثل مستندات ClickUp مساحة نظيفة وخالية من التشتيت لصياغة توصياتك وتحريرها وتنسيقها بسهولة.

اطلب من ClickUp Brain ضبط وصقل أسلوب كتابتك ونبرة صوتك أثناء صياغة توصياتك على LinkedIn

ومع ذلك، فإن ما يميز ClickUp حقاً هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به, ClickUp Brain . إليك كيفية جعل توصياتك متميزة عن البقية:

يولد الأفكار ويقترح النقاط الرئيسية لتضمينها بناءً على دور الشخص ومجال عمله

لتضمينها بناءً على دور الشخص ومجال عمله يحسّن اللغة من خلال التوصية بكلمات وعبارات لجعل توصياتك أكثر تأثيراً

من خلال التوصية بكلمات وعبارات لجعل توصياتك أكثر تأثيراً يساعدك على تحليل السياق الذي تقدمه و إضفاء الطابع الشخصي عليه من خلال تسليط الضوء على مهارات وإنجازات محددة

الذي تقدمه و من خلال تسليط الضوء على مهارات وإنجازات محددة يقوم بضبط وصقل نبرة الصوت، والتأكد من أنها تبدو احترافية وشخصية في نفس الوقت

نبرة الصوت، والتأكد من أنها تبدو احترافية وشخصية في نفس الوقت ينظم هيكل توصيتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير، مع التأكد من تغطية جميع الأساسيات

توصيتك لتحقيق أقصى قدر من التأثير، مع التأكد من تغطية جميع الأساسيات يتعامل بسهولة مع كتابة توصيات متعددة، مع الحفاظ على تخصيصها مع الحفاظ على جودة متسقة

2. ابدأ الأمور بشكل إيجابي من خلال سطر افتتاحي لافت للنظر

بعد أن تختار الأداة المناسبة، حان الوقت للبدء في الكتابة. وأفضل طريقة للبدء هي بخط يجذب الانتباه ويجعل الناس يرغبون في مواصلة القراءة. ففي النهاية، أنت تريد أن يقرأه مديرو التوظيف بالفعل، أليس كذلك؟

سطر افتتاحي قوي:

يجذب الانتباه ويجعل توصيتك مميزة

ويجعل توصيتك مميزة يعطي نبرة إيجابية ومهنية لكل ما يلي

لكل ما يلي تثير الفضول ، مما يجعل القارئ متشوقاً لمعرفة المزيد عن الشخص المعني

، مما يجعل القارئ متشوقاً لمعرفة المزيد عن الشخص المعني يعطي بعض السياق، ويحدد علاقتك به بسرعة

ومع ذلك، لا تريد المبالغة في ذلك. يجب أن تكون افتتاحيتك مؤثرة ولكن يجب أن تكون صادقة ومهنية. تجنب المبالغة في المبالغة أو اللغة غير الرسمية التي قد تجعلها تبدو أقل مصداقية.

📌مثال:

"_خلال 15 عامًا من إدارة فرق العمل التقنية، نادرًا ما قابلت شخصًا مبتكرًا وحازمًا في حل المشكلات مثل سارة."

يُظهر هذا المثال خبرة الموصي وسلطته على الفور مع تسليط الضوء على مهارات سارة المتميزة.

أو يمكنك اختيار شيء أكثر مباشرةً ووضوحًا، مثل:

"_إذا كنت تبحث عن خبير تسويق استراتيجي يحول البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ، فإن جون هو الشخص المناسب لك."

قم بتوجيه ClickUp Brain لكتابة توصيات جذابة على LinkedIn في ثوانٍ

إذا كنت بحاجة إلى السبق، يمكنك دائمًا أن تطلب من ClickUp Brain اقتراح قائمة من الجمل الافتتاحية القوية ومتابعة الأنسب منها.

3. بعد ذلك، اذكر علاقتك في العمل مع الشخص الذي توصي به

"_كيف تعرف هذا الشخص، ولماذا أنت من بين كل الناس توصي به؟

هذا ما سيتساءل عنه القارئ بعد ذلك.

عندما تصف كيفية معرفتك للشخص، فأنت لا تظهر فقط أنك موثوق - بل تعطي القارئ فكرة أفضل عن الزاوية التي تأتي منها. إنه يضيف وزناً لتوصيتك ويجعلها أكثر صدقاً.

يمكنك قول شيء مثل

"_لقد سعدت بالعمل مع إيما لمدة ثلاث سنوات عندما كانت المصممة الرئيسية لتجربة المستخدم في فريقي في شركة TechInnovate Inc."

يلخص ذلك بسرعة المدة التي عملتما فيها معًا ودورها في العمل، مما يعطي القارئ صورة واضحة عن علاقتكما المهنية.

أو:

"_بصفتي المشرف المباشر على جون في شركة حلول التسويق العالمية من عام 2020 إلى 2023، شاهدته وهو ينمو من كاتب إعلانات مبتدئ إلى قائد فريق يدير أكثر حساباتنا شهرة."

هذا لا يشرح علاقتك فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على نمو جون، مما يضيف مزيدًا من العمق إلى توصيتك ويساعدك على الانتقال إلى القسم التالي بسلاسة.

4. صف بإيجاز كيف تعامل الشخص مع دوره ومسؤولياته

في هذا القسم، تخبر القارئ بما قام به الشخص بالضبط ومدى نجاحه في ذلك. أبرز النقاط المهمة مثل:

المسؤوليات الرئيسية التي اضطلع بها

أي أدوار إضافية ساهموا فيها أو "قبعات" كانوا يرتدونها

تقييم أدائهم العام

استخدم ClickUp Brain لجمع جميع المعلومات حول العمل الذي قام به الموظف/الزميل الذي توصي به - قبل كتابة توصية LinkedIn الخاصة به

إذا كنت تستخدم أداة مثل ClickUp Brain للتعامل مع عمليات إدارة المشاريع في شركتك، تصبح هذه الخطوة أسهل بكثير وأكثر دقة. فبدلاً من البحث في السجلات بنفسك، دع ClickUp Brain يجمع كل المعلومات الأساسية - مثل المشاريع التي عملوا عليها، ومعدلات إنجاز المهام، ومهارات التواصل، وحتى جودة عملهم.

هذا مفيد بشكل خاص في بيئات العمل عن بُعد أو بيئات العمل المرنة حيث يمكن أن يكون تتبع كل شيء يدويًا أمرًا صعبًا. يساعدك ClickUp Brain من خلال تجميع كل تلك البيانات معًا، مما يمنحك رؤية واضحة لكيفية أداء الشخص.

إليك مثال قوي للتحقق من ذلك:

وقد حافظت على معدل إنجاز للمهام في الوقت المحدد بنسبة 98% بينما كانت تقود فرقًا تصل إلى 15 شخصًا وتحسن عملية إدارة المشاريع في الشركة."

5. أبرز تلك المهارات المثيرة للإعجاب التي شاهدتها مباشرةً

بالتأكيد، الشخص الذي توصي به ذكي وموهوب - ولكن ما الذي يجعله حقًا استثنائيًا؟

بدلًا من ذكر ما هو واضح، ركز على مهارة أو مهارتين أساسيتين تميزهم حقًا. فكر فيما يفعلونه أفضل من أي شخص آخر، وركز توصيتك حول ذلك.

على سبيل المثال، إذا كان مساعدك التنفيذي السابق يتقدم لوظيفة إدارية، فيمكنك التركيز على خبرته في قيادة المتطوعين، وهو أمر أكثر أهمية من مجرد الحديث عن مهاراته التنظيمية.

قبل الكتابة، من الجيد أيضًا أن تقوم بما يلي التحقق من زملائك ومعرفة ما إذا كانوا يريدون منك مناقشة أدوار محددة. وبهذه الطريقة، لا تعكس التوصية عملهم الفعلي فحسب، بل تتوافق أيضًا مع أهدافهم المهنية، مما يجعلها أكثر تأثيرًا ولا تُنسى.

6. اذكر إنجازًا رئيسيًا كان له تأثير كبير على عملك

والآن، حان الوقت للكشف عن الإنجاز أو المساهمة ذات التأثير الأكبر: الإنجاز أو المساهمة الوحيدة ذات التأثير الأكبر.

يمكن أن يكون أي شيء من قيادة مشروع ناجح إلى تحسين العمليات أو تحقيق نتائج مهمة. التركيز على إنجاز بارز يجعل توصيتك أقوى.

على سبيل المثال:

"_خلال إطلاق منتجنا، قادت إيميلي فريق التسويق وأنشأت حملة عززت مبيعاتنا بنسبة 30% في شهرين فقط. لقد كان تخطيطها الاستراتيجي واهتمامها بالتفاصيل مغيرًا لقواعد اللعبة في عملية الإطلاق."

أنشئ توصية على LinkedIn مباشرةً من تقرير مهام زميلك باستخدام ClickUp Brain

مرة أخرى، العثور على مثل هذه المعلومات أمر سهل مع ClickUp Brain. ما عليك سوى أن تطلب منه تحليل وإبراز أفضل أعمال الموظف، وستحصل عليها في غضون ثوانٍ.

7. أضف لمسة شخصية

تتمحور الخطوة التالية حول إضافة لمسة شخصية إلى توصيتك.

هذه هي فرصتك لمشاركة ما يشبه العمل مع هذا الشخص وإعطاء بعض المعلومات عن شخصيته. فقط تذكر أن تضع جمهورك في الاعتبار - ما قد يكون مضحكًا بين الأصدقاء قد يثير دهشة أصحاب العمل المستقبليين!

يمكن للملاحظة الشخصية أن تساعد فرق التوظيف على رؤية أن هذا الشخص ليس فقط قادرًا على العمل معه بل أيضًا ممتعًا.

على سبيل المثال، يمكنك أن تقول

"لطالما كان العمل مع مارك ممتعاً؛ كان بإمكانه بسهولة بناء علاقة _مع الفريق وإبقائهم متحمسين، حتى خلال المواعيد النهائية الضيقة."

وهذا يعطي لمحة عن شخصيته مع تسليط الضوء على القيمة التي يجلبها إلى مكان العمل.

8. اختتمها بتأييد قوي

أخيرًا، أنهِ توصيتك بـ جملة ختامية قصيرة ومباشرة تُظهر تأييدك القوي للشخص. ليس هناك الكثير مما يجب فعله هنا؛ مجرد عبارة بسيطة تترك انطباعًا إيجابيًا ودائمًا.

شيء من هذا القبيل:

_"يسعدني أن أوصي بجون لأي منصب يريده - سيكون بلا شك إضافة رائعة لأي فريق!"

من خلال هذه الخطوات و ClickUp كشريكك في العصف الذهني والكتابة، يمكنك أن تمنح كل توصية على LinkedIn لمسة احترافية (ولكن شخصية) متميزة!

أمثلة على توصيات LinkedIn

على الرغم من أننا تطرقنا للتو إلى تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بكيفية كتابة توصية، إليك بعض أفضل أمثلة التوصيات على لينكد إن لتستلهم منها:

1. لزميل

_ تتمتع إيميلي بموهبة مذهلة في تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى عملية. لقد عملنا معًا كمحللين تسويق في TechGrow على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث عملنا معًا كمحللين تسويق في TechGrow على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتصدينا لبعض المشاريع الكبيرة

ما يميزها حقًا هو قدرتها المذهلة على اكتشاف الاتجاهات التي قد يغفل عنها الآخرون. على سبيل المثال، أدى تحليلها إلى تغيير المنتج الذي عزز إيراداتنا في الربع الرابع بنسبة 30%!

_إن روح الدعابة واللطف اللذين تتمتع بهما إيميلي يجعلان العمل معها ممتعاً - فهي التي تبقي فريقنا على اتصال، خاصةً عندما تصبح الأمور محمومة. ستكون أي شركة محظوظة بوجودها، وأنا أوصي بها تماماً لأي دور تسويقي يعتمد على البيانات

2. بالنسبة لكبار المسؤولين

_لقد كان العمل مع جون تجربة تعليمية رائعة في التفكير الاستراتيجي. وبصفته نائب الرئيس للعمليات في InnoTech، فقد قاد قسمنا من خلال تحول رقمي كبير

_ما يميز جون هو كيفية تمكينه لفريقه، فهو يوازن بين الأهداف طويلة الأجل والمهام اليومية مع تواجده الدائم لتقديم الدعم. وقد أدى إدخاله لأساليب رشيقة إلى تعزيز إنتاجيتنا بنسبة 40% وتحسين معنويات الفريق

بالإضافة إلى أنه ودود للغاية. على الرغم من منصبه الرفيع، إلا أنه كان مرشدًا مهنيًا للعديد منا. لقد نمت تحت إرشاده أكثر من أي مكان آخر، وستكون أي شركة محظوظة للغاية أن يكون قائدًا لها

3. بالنسبة لمدير

_أسلوب إدارة سارة ملهم حقًا. وبصفتها مديرة مشروع في شركة BuildRight Solutions، فقد تعاملت مع أصعب مشاريعنا على مدار الـ 18 شهرًا الماضية بكل سهولة. توازن سارة بين المهام المتعددة ومتطلبات العميل وديناميكيات الفريق بشكل لا تشوبه شائبة

حتى أننا حصلنا على عقد على مستوى المدينة عندما قادت مشروع تنشيط وسط المدينة مع البقاء في حدود الميزانية وقبل الموعد المحدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مهاراتها الممتازة في التواصل وسياسة الباب المفتوح التي تتبعها تجعلها مديرة يحب الناس العمل معها بصدق

أوصي بها بشدة لأي منصب إداري

4. بالنسبة لمحترفة الموارد البشرية

_أليكس هو أخصائي الموارد البشرية الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه حتى عملت معه. في غضون عام واحد فقط في GlobalTech، حوّل قسم الموارد البشرية لدينا إلى لاعب رئيسي في نمونا. وبصفته مديراً للموارد البشرية، قام بتجديد عملية التوظيف لدينا، وطرح برنامجاً صحياً، وقاد جهود التنوع والشمول

_ما يميز أليكس هو مزيج من التعاطف والقرارات القائمة على البيانات. لقد خفضت عملية التأهيل الجديدة التي قام بها من معدل دوران الموظفين بنسبة 40%! بالإضافة إلى ذلك، فهو يجعل كل موظف يشعر بأنه مسموع ومقدر، ويتعامل مع القضايا الحساسة بعناية. إذا كنت تريد قائد موارد بشرية مفيدًا للغاية يعزز ثقافة رائعة ويقود النتائج، فإن أليكس هو رجلك المنشود!

5. لرئيسك في العمل

ليزا هي ذلك النوع من القادة الذي يجعلك متحمسًا للقدوم إلى العمل كل يوم. وبصفتها الرئيس التنفيذي لشركة TechSpark، فقد قادتنا خلال النمو السريع والتغيرات التي طرأت على الصناعة على مدار السنوات الأربع الماضية. ليزا ليست مجرد صاحبة رؤية؛ فهي أيضاً عملية وتعرف كيف تنجز الأمور. تبرز قدرتها على تحقيق التوازن بين الابتكار والتطبيق العملي.

_كنت أتولى إدارتها عندما أطلقنا منتجنا الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحت قيادتها، تضاعفت إيراداتنا بين عشية وضحاها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز ثقافة الشركة الإيجابية حيث يشعر الجميع بالتقدير. أنصح بكل إخلاص بتعيين ليزا في أي منصب قيادي تنفيذي!

6. لطالبة

_إن تعطش جيك للمعرفة ونهجه العملي يميزانه عن غيره. وبصفتي مرشده خلال فترة تدريبه الصيفي في DataDrive، رأيته يتعامل مع مشاريع تحليل البيانات المعقدة كالمحترفين، على الرغم من أنه لا يزال طالبًا في السنة الأولى في الكلية

سرعان ما أصبح عضوًا رئيسيًا في فريقنا، حيث ساهم بأفكار مبتكرة عززت كفاءة معالجة البيانات لدينا بنسبة 15%. إن قدرته على ربط النظرية بالتطبيق الواقعي مثيرة للإعجاب. ويجري الآن استخدام مشروع جيك النهائي - وهو نموذج تنبؤي لتخبط العملاء - في جميع أنحاء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماسه وعمله الجماعي يجعلان منه شخصًا رائعًا للعمل معه.

_إنه مثالي لأي دور لمحلل بيانات مبتدئ!

7. بالنسبة للعميل

لقد كان العمل مع مارك وفريقه في شركة GreenGrow من أبرز ما يميز مسيرتي المهنية في مجال الاستشارات. لقد ساعدتهم على مدار العام الماضي في تحسين سلسلة التوريد الخاصة بهم، وكان مارك عميلاً رائعًا - كان واضحًا للغاية بشأن أهدافه ومنفتحًا على الأفكار الجديدة. وبفضل قيادته، تمكنا من خفض الهدر بنسبة 30% وزيادة الكفاءة بنسبة 25%.

_أنا معجب بعقلية مارك التطلعية؛ فهو يبحث دائمًا عن طرق للابتكار. إذا كنت تفكر في الشراكة مع GreenGrow، فستجد في مارك متعاونًا رائعًا. أوصي به بشدة!

8. بالنسبة للموظف المستقل

روب هو مطور مستقل تحتاجه في فريقك. على مدار الأشهر الستة الماضية، كان له تأثير كبير في شركتنا الناشئة، SnapSell، بمهاراته الرائعة في البرمجة. لقد كانت قدرته على تحويل المفاهيم المعقدة إلى ميزات وظيفية بمثابة تغيير قواعد اللعبة بالنسبة لنا. لقد ساهم تطبيق الويب الذي طوره لإطلاق منتجنا في تبسيط تجربة المستخدم وساهم في زيادة عمليات الاشتراك بنسبة 40%

_روب استباقي في مجتمعات المطورين بالإضافة إلى أنه موثوق به ويلتزم بالمواعيد النهائية دون عناء. لا يمكنني أن أوصي به بما فيه الكفاية - إنه شريك تقني رائع!

نصائح لطلب توصية على LinkedIn

لا يقدّم الناس عادةً توصيات من تلقاء أنفسهم، مما يعني أنك إذا كنت بحاجة إلى توصية فعليك طلبها. إليك بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند القيام بذلك:

اختر الأشخاص المناسبين ، الأشخاص الذين يعرفون عملك جيداً ويمكنهم التحدث عن مهاراتك وإنجازاتك

، الأشخاص الذين يعرفون عملك جيداً ويمكنهم التحدث عن مهاراتك وإنجازاتك عندما تتواصل معهم، اذكر أي خبرات أو مشاريع مشتركة لجعل طلبك يبدو مميزاً

لجعل طلبك يبدو مميزاً كن واضحًا بشأن أهدافك ، سواء كنت تبحث عن وظيفة أو تقوم بتبديل وظيفتك أو تسعى للتطوير المهني أو تقوم بتحديث ملفك الشخصي

، سواء كنت تبحث عن وظيفة أو تقوم بتبديل وظيفتك أو تسعى للتطوير المهني أو تقوم بتحديث ملفك الشخصي ذكّرهم بمشاريع أو إنجازات محددة ترغب في تسليط الضوء عليها

بمشاريع أو إنجازات محددة ترغب في تسليط الضوء عليها إذا كان ذلك مناسبًا، اعرض عليهم كتابة توصية لهم أيضًا

توصية لهم أيضًا أعطهم ملخصاً سريعاً عن دورك وإنجازاتك الرئيسية لتجعلهم يبدأون

سريعاً عن دورك وإنجازاتك الرئيسية لتجعلهم يبدأون اطلب توصيات مباشرةً بعد الانتهاء من مشروع ناجح عندما يكون عملك ما زال حاضراً في أذهانهم

صياغة توصيات مثيرة للإعجاب على LinkedIn باستخدام ClickUp!

قد تبدو كتابة توصيات LinkedIn مستهلكة للوقت، ولكن لا يجب أن تكون كذلك.

يمكن أن تساعد هذه التوصيات زملاءك على التألق وجذب انتباه أصحاب العمل المحتملين. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل العملية برمتها إلى مهمة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق!

استخدم ClickUp Docs لتدوين أفكارك، واستفد من ميزات إدارة المهام للحفاظ على تنظيم كل شيء، ودع ClickUp Brain يساعدك في جمع أي تفاصيل حول إنجازات زميلك. الأمر كله يتعلق بتسهيل الأمور عليك أثناء دعم زملائك في الفريق. اشترك في ClickUp اليوم واكتب توصيات LinkedIn التي يصعب تجاهلها دون عناء!