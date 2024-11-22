يعتقد الناس في كثير من الأحيان أن كونك منشئ محتوى هو نزهة في الحديقة. لكن أي شخص انخرط في وسائل التواصل الاجتماعي يعرف أن نشر مقاطع الفيديو وحصد المشاهدات دون بذل جهد كبير أمر صعب.

خذ تيك توك على سبيل المثال. بالتأكيد، يحصل التطبيق على زيارات من أكثر من مليار مستخدم كل شهر.

ولكن مع معدل الارتداد أكثر من 50% (مرتفع مقارنةً بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى)، هناك فرصة جيدة أنه حتى إذا وصلت مقاطع الفيديو الفيروسية على تيك توك إلى خلاصة شخص ما، فقد يمررونها مباشرةً إذا لم تكن جذابة بما فيه الكفاية.

لذا، كيف يمكنك إنشاء محتوى جذاب ومقاطع فيديو عالية الجودة على حسابك على تيك توك والتميز بين منشئي محتوى تيك توك الآخرين؟

في هذه المقالة، سوف نستكشف كيفية الحصول على المزيد من المشاهدات على تيك توك من خلال استراتيجيات تسويق تيك توك التي أثبتت جدواها وأداة رائعة (تلميح: إنها ClickUp ) التي ستساعدك على صنع الفيديو التالي الذي سيحقق لك الانتشار.

الاستعداد للنجاح على تيك توك

حسنًا، قبل أن ندخل، دعنا نغطي بعض الأساسيات: ما الذي يُعتبر في الواقع مشاهدة على تيك توك، وكم يدفع لك تيك توك مقابل كل مشاهدة على حسابك التجاري؟

في فيديو تيك توك، يتم احتساب "المشاهدة" عند بدء تشغيل الفيديو الخاص بك.

إذا تم تشغيله تلقائيًا أو حلقاته أو عاد المشاهدون لمشاهدته عدة مرات، يتم احتسابها جميعًا (راجع تحليلات تيك توك للحصول على التفاصيل الكاملة).

والآن، إلى الأشياء الجيدة - كيف تحصل على تلك المشاهدات على مقاطع الفيديو الخاصة بك وتجذب انتباه جمهورك؟

وضع أهداف واضحة

حافظ على تركيزك وعلى المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتحديثات التقدم التلقائية

دعنا نتحدث عن تحديد الأهداف - فبدون هذه الأهداف، أنت فقط تنشر تيك توك في الفراغ.

لأي شخص جاد في الحصول على المزيد من المشاهدات على تيك توك، يبدأ كل شيء بتحديد ما تريد تحقيقه.

وهنا يأتي دور أدوات مثل انقر فوق الأهداف في متناول اليد.

باستخدام ميزة تتبع الأهداف في ClickUp، يمكنك مراقبة تقدمك من خلال الجداول الزمنية والأهداف القابلة للقياس والتتبع التلقائي، مما يسهل عليك الاستمرار في التركيز على أهدافك.

ابدأ بتحديد ما تريده حقًا من محتوى تيك توك الخاص بك. بعد ذلك، اتبع اتجاهات تيك توك الشائعة لمنشئي المحتوى الآخرين وأنشئ محتوى فيديو بناءً عليها (تأكد من اتباع إرشادات مجتمع تيك توك عند القيام بذلك).

تذكر: يجب أن تكون أهدافك محددة وقابلة للتحقيق. على سبيل المثال، قول: "زيادة عدد متابعي تيك توك" أمر غامض.

الهدف الأفضل هو "زيادة عدد متابعي تيك توك بمقدار 1000 متابع على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة" أهداف محددة مثل هذه الأهداف تمنحك مسارًا واضحًا لتتبعه.

فكر في استخدام إطار أهداف SMART لتحسين استراتيجيتك على تيك توك.

وهذا يعني وضع أهداف محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنيًا. من الأهمية بمكان تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل مدى الوصول والمشاركة ونمو الجمهور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

من خلال مراقبة هذه المقاييس، يمكنك قياس مدى تقدمك نحو تحقيق أهدافك ومعرفة أين قد تحتاج إلى تعديل نهجك.

➡️ اقرأ أيضًا: 10 حيل للنمو على تيك توك لجعل علامتك التجارية تنتشر على نطاق واسع

تحديد جمهورك المستهدف

تخيل أنك تستضيف درس طبخ للمبتدئين. لن تبدأ بطبق معقد، أليس كذلك؟

ستلتزم بشيء مباشر، مثل وصفة معكرونة بسيطة أو مقاطع فيديو للرقص أو مقاطع فيديو تعليمية، للتأكد من أن جمهورك يستمتع بالتجربة ويتعلم شيئًا جديدًا.

إن إنشاء محتوى عالي الجودة لجمهور محدد مهم دائمًا لزيادة مشاهداتك على تطبيق تيك توك الخاص بك. يمكنك أيضًا استخدام مقاطع صوتية متكررة أو مقاطع صوتية شائعة أخرى للوصول إلى جمهور جديد.

وبنفس الطريقة، يتطلب إنشاء محتوى على تيك توك يلقى صدىً لدى جمهورك معرفة أذواق جمهورك ومستوى مهاراتهم - وإلا فإنك تخاطر بفقدان اهتمامهم.

وهنا يأتي دور قالب شخصية المستخدم في ClickUp يمكن أن يساعدك.

قالب شخصية المستخدم ClickUp

إنشاء ملف تعريف شخصية المستخدم يساعدك على فهم جمهورك على تيك توك بشكل أفضل حتى تتمكن من إنشاء محتوى يتواصل حقًا مع المشاهدين.

باستخدام هذا القالب، يمكنك بسرعة تجميع البيانات الأساسية عن مشاهديك - مثل اهتماماتهم وخصائصهم الديموغرافية وكيفية تفاعلهم مع المحتوى. يساعدك ذلك على إنشاء شخصيات مختلفة للمستخدمين، مما يساعدك على إنشاء محتوى متخصص لجمهورك.

من خلال تخطيط هذه الشخصيات، سيكون لديك اتجاه أوضح لإنشاء محتوى تيك توك يلقى صدى ويبرز ويساعدك في النهاية على زيادة المشاهدات.

استراتيجيات لزيادة المشاهدات على تيك توك

إذن، لقد بدأت في نشر محتوى تيك توك، وهو يعمل بشكل جيد في الوقت الحالي.

لكنك الآن جاهز للارتقاء به وزيادة مشاهدات تيك توك.

فيما يلي بعض الاستراتيجيات لمساعدتك في الحصول على المزيد من المشاهدات على تيك توك وزيادة وصول المحتوى الخاص بك.

1. فهم خوارزمية تيك توك

عليك أن تعرف كيف يعمل النظام لتربح النظام.

خوارزمية تيك توك هي نظام مضبوط بدقة يوصي بمقاطع الفيديو بناءً على عدة عوامل. وتشمل هذه العوامل مشاركة المستخدم وتفضيلاته الشخصية وتفاصيل الفيديو وحتى إعدادات الجهاز.

تتعرف خوارزمية تيك توك باستمرار على ما يحبه مستخدمو تيك توك مثلك لإنشاء موجز على "صفحتك" يجعلك تستمر في التمرير.

مثل قصص Instagram وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، يحلل TikTok تفاعلات المستخدم مع المحتوى لتقديم توصيات مخصصة.

تزدهر "صفحتك من أجلك" على التفاعل - مثل المتابعين والتفاعلات مع المؤثرين على تيك توك والمزيد.

إليك ما تبحث عنه الخوارزمية:

🕰️ ما هي المدة التي يشاهد فيها المشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تشير أوقات المشاهدة الأطول إلى اهتمام أقوى

💬 الإعجابات والمشاركات والتعليقات على مقاطع الفيديو

🚶🏼‍➡️ الحسابات التي تتابعها والمحتوى الذي تنشئه

💜 مقاطع الفيديو التي تم إكمالها أو تفضيلها أو وضع علامة "غير مهتم" عليها

في الآونة الأخيرة، أعطت خوارزمية TikTok الأولوية أيضًا للمحتوى من منشئي المحتوى الذين تتفاعل معهم بشكل متكرر مع مشاهديهم بدلاً من أولئك الذين تتابعهم فقط.

يمكن أن تساعدك معرفة هذه الإشارات في إنشاء محتوى يتماشى مع خوارزمية تيك توك، مما يزيد من فرصك في الحصول على المزيد من المشاهدات على تيك توك والوصول إلى المزيد من "صفحات لك".

➡️ اقرأ أيضًا: تيك توك مقابل ريلز: مقارنة بين مسوقي وسائل التواصل الاجتماعي

2. إنشاء محتوى مقنع

يعمل المحتوى الجيد دائمًا في صالح منشئ الفيديو.

ولكن لا يضر أن يكون لديك بعض الأدوات في ترسانة تيك توك الخاصة بك مثل ClickUp.

لفهم ميزاته بشكل أفضل، دعنا ننظر إليه من وجهة نظر المستخدم.

جينيفر هي مديرة وسائل التواصل الاجتماعي لعلامة تجارية عصرية للأزياء. وهي في مهمة لتعزيز ظهور علامتها التجارية والحصول على المزيد من المشاهدات على تيك توك.

وهذا هو المكان الذي ClickUp Brain يدخل حيز التنفيذ.

_إنشاء أفكار محتوى مصممة خصيصًا لجمهورك باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

تبدأ جينيفر باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتوليد بعض الأفكار لمنشوراتها القادمة على تيك توك. وفي غضون ثوانٍ، تحصل على قائمة من الأفكار الجذابة - بدءًا من مقاطع الفيديو من وراء الكواليس لأحدث جلسة تصوير للعلامة التجارية إلى نصائح التصميم للموسم القادم.

يقدم لها ClickUp Brain أفكاراً جديدة ويساعدها على صياغة تعليقات جذابة تجذب الانتباه في غضون ثوانٍ.

ومع ذلك، تعلم جينيفر أن إنشاء محتوى تيك توك هو جهد جماعي، لذلك تتوجه إلى مستندات ClickUp للتعاون مع زملائها

تقوم بإعداد مستند مشترك لتوضيح خطة محتوى TikTok، حيث يمكن لفريقها إضافة الأفكار وإبداء الملاحظات عبر التعليقات وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي.

_أنشئ مستندًا مخصصًا في ClickUp Docs للتعاون على محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك

أثناء عملهما معًا، تستخدم جينيفر مهام ClickUp ل تفويض المهام مباشرةً من "دوج" - فهي تُسند تحرير الفيديو إلى منشئ المحتوى، والتعليقات التوضيحية إلى كاتب النصوص، والموافقة النهائية إلى مدير العلامة التجارية.

تمكّنها مهام ClickUp Tasks من إضافة مهام فرعية ومستويات أولوية وتواريخ استحقاق وتبعيات وغير ذلك حتى يتمكن الفريق من المضي قدمًا معًا كجزء من استراتيجية متماسكة.

مع تنظيم المهام بشكل منظم في ClickUp، لن يكون هناك أي التباس حول من يقوم بماذا.

تستخدم جينيفر انقر فوق الدردشة طوال العملية لإبقاء فريقها على اطلاع دائم. عندما تحتاج إلى مدخلات سريعة على أحد النصوص، فإنها تضع علامة على أعضاء الفريق المعنيين في الدردشة، ويمكنهم التدخل لإجراء تعديلات على الفور.

تعزيز العمل الجماعي والكفاءة من خلال استخدام ClickUp Chat للتعاون

ونظرًا لأن ClickUp يدمج المهام مع سلاسل محادثات محددة، يمكنها بسهولة تحويل أي ملاحظات إلى عنصر عمل، مما يضمن معرفة الجميع بما يجب عليهم فعله.

تستفيد جينيفر أيضًا من قالب التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي الخاص بClickUp لتبقى متسقة مع منشوراتها على تيك توك.

إدارة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي والنشر عبر القنوات من خلال عرض تقويم ClickUp Calendar وقوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي

يساعدها هذا القالب على تخطيط المنشورات وتحديد المواعيد النهائية وتعديلها حسب الحاجة بناءً على أحدث الاتجاهات. لا مزيد من التدافع لنشر مقاطع فيديو تيك توك في اللحظة الأخيرة - لدى جينيفر مسار واضح لكل جزء من المحتوى، بدءًا من وضع الفكرة إلى النشر.

بالطبع، جينيفر لا تقوم جينيفر بإنشاء المحتوى من أجله فقط.

إنها تعلم أن خوارزمية تيك توك تفضل مقاطع الفيديو القصيرة، لذا فهي تستخدم أدوات ClickUp للمساعدة في قص مقاطع الفيديو الخاصة بها وتحسينها لتحقيق أقصى وقت للمشاهدة.

💡 نصيحة احترافية: من المرجح أن تتم مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة حتى النهاية، مما يعزز معدلات إكمال الفيديو ويزيد من فرص الوصول إلى صفحة For You. راجع الطريقة التي نتبعها عند العمل على محتوى تيك توك لـ ClickUp .

لا تتوقف جينيفر عند هذا الحد. فهي تستخدم أيضاً ClickUp Brain للتحليلات، مما يساعدها في العثور على الكلمات الرئيسية المناسبة وتحليل المنافسين.

عندما يحين وقت النشر، تقوم جينيفر وفريقها بمراجعة كل شيء في ClickUp Docs، للتأكد من أن التسميات التوضيحية والعناصر المرئية في محلها.

من خلال جدول زمني مخطط له جيدًا والأدوات المناسبة، يمكننا إنتاج محتوى يزيد من الوصول إلى أقصى حد ويحصل على آلاف الإعجابات والتعليقات.

وبالاستفادة من ميزات التعاون وإنشاء المحتوى في ClickUp، يمكننا ضبط نهجنا والحفاظ على استمرار المشاركة.

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3. الاستفادة من ميزات تيك توك

إليك الأمر: عليك التوقف عن التفكير في تيك توك على أنه مجرد منصة لمشاركة الفيديو.

لقد أصبح محرك البحث المفضل لجيل Z، مع 40% منهم يتجهون إلى تيك توك على محركات البحث التقليدية مثل جوجل.

لذا، إذا كنت ترغب في زيادة عدد مشاهداتك على تيك توك، فعليك استخدام ميزاته بحكمة - الوسوم والأصوات والتعليقات التوضيحية والتراكبات - للحصول على أكبر قدر من الوصول.

الهاشتاغات

لنبدأ بالهاشتاجات. إنها مثل فتات الخبز الصغيرة التي تقود المشاهدين الجدد إلى المحتوى الخاص بك. وعلى تيك توك، يمكن للهاشتاجات أن تصنع المعجزات. لديك هاشتاجات خاصة بمجال أو موضوع معين مثل #beauty# أو #ferrari#، والتي تساعد في تصنيف المحتوى الخاص بك.

ثم هناك هاشتاجات خاصة بمقاطع الفيديو مثل #عنايةالبشرة أو #نصائححديثي الولادة لجذب المشاهدين المتخصصين.

via تيك توك تعد الهاشتاجات الخاصة بالعلامة التجارية رائعة إذا كنت اسمًا معروفًا، ويمكنك الاستفادة باستمرار من الاتجاهات الحالية باستخدام أداة اكتشاف الاتجاهات في TikTok للعثور على الهاشتاجات الشائعة.

أحد الهاشتاجات التي يجب ألا تغفلها أبدًا هو #FYP، والذي يرمز إلى For You Page. هذه هي الكأس المقدسة في تيك توك - الصفحة التي يراها الجميع عندما يفتحون التطبيق. وقد حصدت مقاطع الفيديو التي تحتوي على #FYP مليارات المشاهدات.

الصوت الأكثر تداولاً

ثم هناك مجموعة أدوات TikTok الإبداعية، بدءًا من الأصوات. يُعد TikTok موطنًا لبعض من أكثر المقاطع الصوتية شهرة.

يمكنك اختيار الأصوات الشائعة لتعزيز الفيديو الخاص بك، حيث أن لكل صوت صفحة نتائج خاصة به.

عندما تستخدم صوتًا شائعًا، فإنك تضع الفيديو الخاص بك أمام مجموعة أكبر من المشاهدين المحتملين، خاصةً أولئك الذين يتفقدون مقاطع الفيديو التي تحتوي على نفس الصوت.

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التعليقات والترجمة

تعد التسميات التوضيحية والترجمات المصاحبة للفيديو من العوامل التي تغير قواعد اللعبة لزيادة المشاهدات على تيك توك.

تظهر التسميات التوضيحية تلقائيًا أسفل الفيديو الخاص بك لترجمة الكلمات المنطوقة إلى نص، مما يساعد المشاهدين على الاحتفاظ بالمحتوى الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، عندما يتذكر المشاهدون المحتوى الخاص بك، فمن المرجح أن يعودوا للمزيد.

من ناحية أخرى، يتم تضمين الترجمات في الفيديو مباشرةً. إنها تجعل المحتوى الخاص بك متاحًا للمستخدمين الذين لديهم صوت مغلق أو يتحدثون لغة مختلفة أو يعانون من ضعف السمع.

لذلك، من خلال إضافة الترجمة، فإنك تفتح الفيديو الخاص بك لجمهور أوسع.

via تيك توك ➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إجراء تدقيق وسائل التواصل الاجتماعي (مع النماذج)

4. توظيف تقنيات النشر الاستراتيجي

النشر الاستراتيجي هو المفتاح لزيادة المشاهدات على TikTok، ويهتم بالتوقيت والاتساق وحتى البث المباشر. تشير الدراسات إلى أن أفضل الأوقات للنشر تختلف حسب اليوم:

الاثنين : 6 صباحًا، و10 صباحًا، و3 عصرًا، و10 مساءً

: 6 صباحًا، و10 صباحًا، و3 عصرًا، و10 مساءً الثلاثاء : 9 صباحًا، 3 مساءً - 7 مساءً

: 9 صباحًا، 3 مساءً - 7 مساءً الأربعاء : 7 صباحًا، و8 صباحًا، و3 عصرًا، و11 مساءً

: 7 صباحًا، و8 صباحًا، و3 عصرًا، و11 مساءً الخميس : 9 صباحًا، و12 صباحًا، و3 عصرًا، و7 مساءً

: 9 صباحًا، و12 صباحًا، و3 عصرًا، و7 مساءً الجمعة : 5 صباحًا و12 ظهرًا و1 ظهرًا و3 عصرًا

: 5 صباحًا و12 ظهرًا و1 ظهرًا و3 عصرًا السبت : 11 صباحًا، و7 مساءً، و8 مساءً

: 11 صباحًا، و7 مساءً، و8 مساءً الأحد: 7 صباحًا، و8 صباحًا، و10 صباحًا، و4 عصرًا

يمكن أن يساعدك النشر في هذه الأوقات في الوصول إلى جمهورك عندما يكونون أكثر نشاطًا، مما يمنح مقاطع الفيديو الخاصة بك على تيك توك فرصة أفضل للمشاهدة.

شيء آخر يجب ملاحظته حول النشر هو النشر بانتظام. يمكن أن تكون ميزة البث المباشر على تيك توك إضافة قوية لاستراتيجية المحتوى الخاصة بك.

يسمح البث المباشر بالتفاعل في الوقت الفعلي مع جمهورك من خلال التعليقات والإعجابات والهدايا الافتراضية، ويعزز التفاعل، ويبني اتصالات أقوى.

لتخطيط الجلسات المباشرة وتنظيمها، يمكنك استخدام قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بClickUp . يساعدك هذا القالب على تخطيط كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد، مما يسهل الحفاظ على جدول نشر ثابت والحفاظ على استراتيجيتك على المسار الصحيح.

قالب خطة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

في الواقع، لماذا لا تمضي قدمًا أتمتة تقويم وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى الخاص بك بالكامل ? أتمتة ClickUp يتيح لك إنشاء قواعد مخصصة أو استخدام قوالب مبنية مسبقًا لأتمتة المهام مثل تعيين أعضاء الفريق أو تحديث أولويات المهام أو إرسال الإشعارات.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد الأتمتة لإعلامك تلقائيًا عند الحاجة إلى نشر منشور ما أو عندما يحين وقت البث المباشر.

ومع مهام ClickUp المتكررة في ClickUp يمكنك جدولة المهام لتكرارها يوميًا أو أسبوعيًا أو حتى في أيام محددة من الشهر، مما يجعل إنشاء المحتوى ونشره عملية سلسة.

_جدولة مهام متكررة في ClickUp لأتمتة مهام سير العمل المتكررة

5. بناء مجتمعك وإشراكه

يشبه TikTok محادثة مستمرة حيث ينصب التركيز على المشاركة.

التسويق المجتمعي على تيك توك هو تطور في التسويق التقليدي. فبدلاً من مجرد نشر المحتوى، يمكنك بناء اتصالات وتحويل المشاهدين السلبيين إلى مشاركين نشطين.

فيما يلي بعض الطرق الرئيسية لبناء وإشراك مجتمعك على تيك توك:

✅ الرد على التعليقات: تبدأ المشاركة بفعل بسيط هو الرد على التعليقات. فالرد المنتظم على التعليقات يجعل المتابعين يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون. وعندما تستخدم ميزة "الرد بفيديو" في تيك توك، فإنها تضيف لمسة شخصية لا يمكن أن يضاهيها النص وحده

✅ استخدم استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة: شجّع متابعيك على المشاركة من خلال استطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة. إنها طريقة سهلة لدعوة جمهورك إلى المشاركة في العملية وإظهار أهمية مدخلاتهم

✅ استخدام البث المباشر: تتيح لك استضافة الجلسات المباشرة التواصل مع جمهورك في الوقت الفعلي. سواء كان ذلك للكشف عن المنتج أو الدردشات غير الرسمية أو الأسئلة والأجوبة المباشرة، فإن البث المباشر يمنح علامتك التجارية لمسة إنسانية تعمق الثقة والمشاركة

✅ اركب موجة الترند: يزدهر TikTok مع الاتجاهات السائدة، ويمكن أن يساعدك استغلالها في الحفاظ على أهميتها وزيادة ظهورك

✅ تشجيع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون: تدعو UGC والثنائيات المتابعين للمشاركة في الإبداع معك. تعمل التحديات والمسابقات على إشراك مجتمعك، مما يحول المشاهدين إلى مساهمين (المزيد عن هذا لاحقًا ⏬)

لضمان توافق كل محتوى تيك توك الخاص بك مع هوية علامتك التجارية، استخدم نموذج إرشادات العلامة التجارية ل ClickUp .

قالب لوحة إرشادات العلامة التجارية ClickUp

يساعدك هذا القالب على تحديد العناصر التي تشكل شكل علامتك التجارية ومظهرها وصوتها، مما يضمن الاتساق في جميع محتوياتك. من خلال إرشادات مفصلة حول الشعارات والألوان والخطوط والمزيد، يمكنك زيادة تأثير محتوى TikTok الخاص بك من خلال الالتزام بهوية علامتك التجارية.

فرق التسويق يمكن أيضًا استخدام عرض لوحة ClickUp لسحب المهام وإسقاطها لتحديث حالتها على الفور، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة. توفر هذه البنية الوقت وتحسن التعاون بين فريقك.

تصوَّر التقدم المحرز في مشروعك وحدِّث حالات المهام بسهولة باستخدام طريقة عرض لوحة تشبه لوحة كانبان في ClickUp

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء سياسة وسائل التواصل الاجتماعي (+ أمثلة)

6. الترويج لمحتوى تيك توك الخاص بك

هذا الأمر بسيط: الترويج لمحتوى تيك توك الخاص بك ضروري للوصول إلى جمهور أكبر.

يعد TikTok Promote طريقة سهلة للبدء. إنها ميزة داخل التطبيق تسمح لك بتحويل مقاطع الفيديو العضوية إلى إعلانات بسرعة

من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك تحديد هدف - مثل الحصول على المزيد من المشاهدات أو زيارات الموقع أو المتابعين أو الرسائل أو مشاهدات الملف الشخصي - وتحديد جمهورك وتحديد الميزانية والمدة.

يوفر TikTok Promote تحليلات أساسية لتتبع المشاهدات والإعجابات والمشاركات وحتى عمر وجنس الأشخاص الذين يتفاعلون مع الفيديو الخاص بك.

💸 حساب المال السريع: لاستخدام TikTok Promote، قم بالوصول إليه من مقطع فيديو أو أدوات المبدعين أو مجموعة الأعمال. بعد ذلك، اختر هدفك الترويجي، وحدد جمهورك المستهدف، وحدد ميزانيتك، واضغط على الدفع لبدء حملتك.

تتراوح حملات TikTok Promote من 3 دولارات إلى 1000 دولار في اليوم، حسب ميزانيتك، مما يجعله خيارًا مرنًا لمنشئي المحتوى والعلامات التجارية على حد سواء.

إذا اخترت تشغيل حملة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بـ ClickUp مثالي لتنظيم تفاصيل حملتك.

قالب حملة وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

يساعدك هذا القالب على إنشاء منشوراتك ووضع استراتيجيتها وجدولتها بسرعة، مما يسمح لك بتعزيز وجودك على تيك توك وتتبع الأنشطة الترويجية عبر المنصات.

➡️ اقرأ أيضًا: أفضل 10 أدوات لتحليلات تيك توك لتحسين استراتيجيتك على تيك توك

7. استخدام المحتوى الذي ينشئه المستخدم

استخدم هاشتاج

TikTokMadeMeBuyMeBuyT، مع 10 ملايين مشاهدة في أسبوع، هو دليل على قوة TikTok في تحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على الإنترنت والتفاعل الحقيقي.

يوفر المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) للعلامات التجارية الصغيرة فرصة ذهبية للتواصل مع جمهورها. إلا أن TikTok يحتفظ بالتسويق الشفهي القديم الجيد.

يمكن للعلامات التجارية الصغيرة جمع المحتوى مباشرةً من المستخدمين بعائد استثمار إيجابي دون الحاجة إلى ميزانية تسويقية كبيرة.

تصبح إدارة حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أكثر بساطة مع ClickUp. يمكنك تتبع عمليات الإرسال ومراقبة المشاركة والحفاظ على تنظيم جميع تفاصيل الحملة بكل سهولة.

استخدم عرض تقويم ClickUp لتخطيط الجدول الزمني لحملتك وتعيين المعالم الرئيسية ومراقبة المواعيد النهائية.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملة UGC، فيمكنك تخطيط كل خطوة في تقويم المحتوى، وتعيين المهام لأعضاء الفريق، والتأكد من التزام الجميع.

تصور سير عمل TikTok الخاص بك بوضوح باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

➡️ اقرأ أيضًا: 18 أفضل 18 قالب مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي للمنشورات والحملات والمحتوى

8. تحليل أدائك

بالحديث عن الأداء، هناك الكثير مما يمكن لـ ClickUp القيام به لمساعدتك في تحليل استراتيجية محتوى TikTok وتحسينها.

أولاً، يبدأ الأمر بوضع المقاييس الصحيحة لقياس النجاح. يجب أن تتوافق مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية الخاصة بك مباشرةً مع أهدافك. مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك جمع كل هذه المقاييس في نظرة عامة واحدة عالية المستوى.

احصل على عرض شامل لعملك باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفصيل، فلدينا ما يناسبك أيضاً! نموذج مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الخاص ب ClickUp أداة قوية لتوثيق الرؤى وتحليل الاتجاهات وتحسين استراتيجيتك - كل ذلك في مكان واحد.

قالب تتبع أداء وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp

يأتي هذا القالب مع:

طريقة عرض جدول المقاييس لمراقبة المقاييس الرئيسية مثل المتابعين والمشاركة والانطباعات

لمراقبة المقاييس الرئيسية مثل المتابعين والمشاركة والانطباعات طريقة عرض نموذج تقرير المقاييس لتقييم أدائك وإنشاء تقارير لمشاركتها مع أصحاب المصلحة

لتقييم أدائك وإنشاء تقارير لمشاركتها مع أصحاب المصلحة تمنحك طريقة عرض وسائل التواصل الاجتماعي مساحة مخصصة لتخزين وتنظيم جميع منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي

9. تعزيز هوية العلامة التجارية الفريدة

تحديد الاتجاهات: مصطلح يُستخدم لوصف القدرة على التنبؤ بتحولات السوق واستيعابها. ينطبق تحديد الاتجاهات على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا.

من المهم مواكبة اتجاهات TikTok لمساعدة العلامة التجارية على البقاء على صلة بالموضوع.

إليك كيفية مواكبة الاتجاهات في مكتب ClickUp:

📌 📌تفاعل بشكل متكرر مع جمهورك: يمكن أن يكشف التفاعل المنتظم عن التفضيلات الناشئة. على سبيل المثال، قد تشير ملاحظة المزيد من التعليقات حول المواد الصديقة للبيئة إلى اتجاه نحو الاستدامة في مجال عملك. يمكن أن تساعدك مستندات ClickUp Docs على توثيق وتحليل هذه الرؤى بشكل منهجي بحيث يمكنك البقاء على اطلاع واستجابة

إنشاء مستودع مركزي لملاحظات العملاء

📌إعداد الاستماع الاجتماعي للكلمات الرئيسية والهاشتاجات: تتيح لك مراقبة المحادثات حول كلمات رئيسية محددة اكتشاف الاتجاهات في وقت مبكر. قم بدمج أدوات الاستماع الاجتماعي مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتصور الاتجاهات والمشاعر ومناقشات الكلمات الرئيسية

📌إجراء تحليل تنافسي منتظم: من خلال تتبع تحركات المنافسين، مثل إطلاق المنتجات أو أساليب التسويق، يمكنك تحديد التحولات في السوق. استخدم أهداف ClickUp Goals لتحديد الأهداف وتتبعها بناءً على هذه الرؤى

تحسين عملية التحليل التنافسي باستخدام أهداف ClickUp Goals

📌تحليل المحتوى الرائج الخاص بك: إن مراجعة أداء المحتوى الخاص بك يمكن أن يسلط الضوء على ما يلقى صدى لدى جمهورك. استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس وتحديد الأنماط في المنشورات الناجحة

📌التواصل مع المؤثرين في المجال: غالبًا ما يكون لدى المؤثرين معلومات عن الاتجاهات الناشئة. استخدم ClickUp Whiteboards للعصف الذهني لأفكار المحتوى ذات الصلة بالاتجاهات السائدة، و ClickUp Docs لتتبع تعاون المؤثرين

_ابقَ في الطليعة من خلال العصف الذهني وتتبع الأفكار والرؤى في المجال باستخدام ClickUp Whiteboards

💡 نصيحة احترافية: استخدم أتمتة ClickUp لتبسيط تتبع الاتجاهات! قم بإعداد مهام سير العمل التلقائية التي تحدد الرؤى الجديدة أو الكلمات الرئيسية الشائعة وتصنفها حتى يظل فريقك على اطلاع دائم بأحدث اتجاهات تيك توك دون أن يفوتك أي شيء.

فهم الجانب النقدي من تيك توك من خلال زيادة المشاهدات

الكثير من العمل الشاق، ماذا عن المكافآت؟

دعنا نتحدث عن المال.

في عام 2020، أطلقت TikTok صندوق المبدعين، حيث تدفع للمبدعين ما بين 0.02 دولار و0.04 دولار لكل 1000 مشاهدة.

ومع ذلك، تم استبداله في عام 2023 بـ برنامج مكافآت المبدعين الذي يوفر أرباحًا محتملة تصل إلى 20 ضعفًا ويركز على المحتوى الأصلي الأطول.

ومنذ ذلك الحين، أبلغت TikTok عن زيادة بنسبة 250% في إجمالي إيرادات المبدعين وزيادة في عدد المبدعين ذوي الأرباح العالية.

💸 حساب المال السريع: للتأهل لـ برنامج مكافآت المبدعين ، ستحتاج إلى 10,000 متابع على الأقل، و100,000 مشاهدة خلال الـ 30 يومًا الماضية، وحساب شخصي، والإقامة في بلدان محددة.

يجب أن يصل المحتوى المؤهل إلى 1000 مشاهدة على صفحة For You، وتجنب الثنائيات والغرز وتلبية المعايير الأخرى الموضحة في إرشادات TikTok.

ولكن هناك أكثر من طريقة لكسب المال على TikTok.

💰 شراكات العلامات التجارية: تتضمن الشراكة الراعية للعلامة التجارية قيام منشئ المحتوى بعرض منتجات أو خدمات علامة تجارية في مقاطع الفيديو الخاصة به على تيك توك. وتساعد هذه الشراكات العلامات التجارية في الوصول إلى جماهير جديدة وزيادة التفاعل واحتمال زيادة المبيعات

💰 التسوق عبر تيك توك: مع إطلاق TikTok Shopping، دخلت المنصة مجال التجارة الاجتماعية، مما يسمح لمنشئي المحتوى بوضع علامات على المنتجات مباشرةً في مقاطع الفيديو الخاصة بهم. تتمتع TikTok بميزة فريدة من نوعها هنا، حيث يميل المستخدمون أكثر إلى شراء المنتجات التي يرونها على المنصة، وغالبًا ما يكون ذلك على أساس الاندفاع

💰 الهدايا المباشرة: يتيح TikTok Live Gifts لمنشئي المحتوى جمع الماس من المشاهدين الذين يرسلون هدايا افتراضية أثناء البث المباشر. توفر هذه الميزة تفاعلًا في الوقت الفعلي، حيث يُظهر المشاهدون تقديرهم بالهدايا التي يمكن تحويلها إلى مكافآت مالية، مما يوفر للمبدعين مصدر دخل إضافي

➡️ اقرأ أيضًا: كيفية التسويق لجيل الألفية لإدارة وتتبع تدفقات الإيرادات المتنوعة هذه، يمكن ل ClickUp أن يكون أداة تعقب الميزانية. استخدمه لـ

ضع الخطوط العريضة للمشروع : ابدأ بخطة مفصلة للمشروع تقسم كل تدفق للإيرادات. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء محتوى لشراكات العلامات التجارية، وإعداد الترويج، والتخطيط للجلسات المباشرة

: ابدأ بخطة مفصلة للمشروع تقسم كل تدفق للإيرادات. يمكن أن يشمل ذلك إنشاء محتوى لشراكات العلامات التجارية، وإعداد الترويج، والتخطيط للجلسات المباشرة ضع قائمة بالموارد المطلوبة : حدد جميع الموارد التي ستحتاج إليها، من أدوات التحرير لإنشاء الفيديو إلى موارد التسويق للترويج للبضائع

: حدد جميع الموارد التي ستحتاج إليها، من أدوات التحرير لإنشاء الفيديو إلى موارد التسويق للترويج للبضائع حدد التكاليف : لكل تدفق إيرادات، قم بتقدير التكاليف. يمكنك استخدام عرض عبء العمل في ClickUp لتخصيص موارد الفريق بكفاءة، وتعديلها حسب الحاجة بناءً على ميزانيتك

: لكل تدفق إيرادات، قم بتقدير التكاليف. يمكنك استخدام عرض عبء العمل في ClickUp لتخصيص موارد الفريق بكفاءة، وتعديلها حسب الحاجة بناءً على ميزانيتك رصد وتعديل: باستخدام لوحات معلومات ClickUp يمكنك بسهولة تتبع الأرباح والنفقات والتقدم الإجمالي. تتيح لك عمليات تسجيل الوصول المنتظمة تكييف استراتيجياتك والبقاء في حدود ميزانيتك، مما يضمن لك تحقيق أقصى قدر من جهود تحقيق الدخل من TikTok

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لتقدم مشروعك باستخدام مقاييس ClickUp الشاملة

التغلب على التحديات الشائعة

معالجة الملاحظات السلبية

يعد الرد على التعليقات على تيك توك فناً، خاصة عند التعامل مع التعليقات السلبية. إليك خمس قواعد ذهبية لإبقاء ردودك في مكانها الصحيح:

📌 ركز على التعليقات الأكثر أهمية أولاً

تعليق: "هذا يبدو وكأنه نسخة مما فعله [منافس] الأسبوع الماضي. لماذا لا يكون أصليًا؟

الرد: "شكرًا على التعليقات! نحن نسعى دائمًا لإضفاء لمستنا الخاصة على الأشياء ونعمل جاهدين على أفكار جديدة. نود أن نسمع ما تود أن تراه منا بعد ذلك."

📀 الرد مع الرد بالفيديو

تعليق: "بصراحة، كان هذا مربكًا ولم يساعد على الإطلاق."

الرد: (رد بالفيديو) "آسف لسماع ذلك! أقدر صراحتك وأريد أن أوضح الأمور أكثر. دعني أشرح الأمر خطوة بخطوة في هذا الفيديو. شكرًا لإعطائنا فرصة للتحسين."

🌻 حافظ على المتعة والأصالة

تعليق: "واو، لقد أخطأتم يا رفاق في هذا الأمر. هل فكر أحدكم في هذا الأمر؟

الإجابة: "سنقوم بتدوين الملاحظات في المرة القادمة! شكرًا لإبقائنا في حالة تأهب - نعدكم بأننا سنقدم أفضل ما لدينا."

🎧 مراقبة المشاعر بانتظام

تعليق: "هذا يشعرني بأنني أصمّ، بالنظر إلى كل ما يحدث. ليس مظهرًا جيدًا."

الرد: "نحن نسمعك ونقدر ملاحظاتك. نحن نتراجع خطوة إلى الوراء لفهم السياق بشكل أفضل والتأكد من أننا نتعامل باحترام. شكرًا لك على مساءلتك لنا."

⏰ كن متسقًا وفي الوقت المناسب

تعليق: "لقد علقت هنا في المرة السابقة ولم أحصل على رد. أعتقد أنك في الواقع لا تقرأ التعليقات."

الرد: "أوه لا! آسف، لقد فاتنا الرد عليك في المرة السابقة. نحن هنا الآن ونود التحدث معك. ملاحظاتك مهمة بالنسبة لنا، وسنحرص على متابعة التعليقات من الآن فصاعدًا."

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتحديد التعليقات السلبية والرد عليها بسرعة. يمكن أن يساعدك في اكتشاف الاتجاهات في المشاعر، مما يسمح لك بالتدخل والتفاعل بشكل مدروس، حتى عندما تكون التعليقات صعبة.

التعامل مع تشبع المحتوى

عندما يبدأ محتوى TikTok في الشعور بالتكرار، فهذه علامة على أن الإرهاق الإبداعي قد يكون قد بدأ في الظهور. فيما يلي بعض العلامات الأكثر بروزًا للإرهاق الإبداعي على تيك توك:

نسبة النقر إلى الظهور (CTR) : إذا بدأت نسبة النقر إلى الظهور (CTR) في الانخفاض، فقد يعني ذلك أن إعلانك أو المحتوى لم يعد يجذب الانتباه كما كان في السابق

: إذا بدأت نسبة النقر إلى الظهور (CTR) في الانخفاض، فقد يعني ذلك أن إعلانك أو المحتوى لم يعد يجذب الانتباه كما كان في السابق التكلفة لكل ميل (CPM) : عندما يقوم TikTok بتعديل التكلفة لكل ألف ظهور، فهذا عادةً ما يكون علامة على أن إعلانك يفقد بريقه

: عندما يقوم TikTok بتعديل التكلفة لكل ألف ظهور، فهذا عادةً ما يكون علامة على أن إعلانك يفقد بريقه التكرار : يوضح هذا المقياس عدد مرات عرض الإعلان لمستخدم واحد. يمكن أن يعني التكرار المرتفع التعرض المفرط

: يوضح هذا المقياس عدد مرات عرض الإعلان لمستخدم واحد. يمكن أن يعني التكرار المرتفع التعرض المفرط الوصول: عند ركود أو انخفاض مدى الوصول، فهذا يعني غالبًا أن المحتوى الخاص بك لم يعد يصل إلى مستخدمين جدد

للتغلب على هذه المشكلات، استخدم ClickUp Brain أثناء جلسات العصف الذهني. إليك كيف يمكن أن يساعدك ذلك:

حملات التسويق

يمكن ل ClickUp Brain تحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات عبر الإنترنت واستطلاعات رأي المستهلكين لتحديد قيم جمهورك واهتماماته.

وهذا يتيح لك صياغة رسائل ذات صدى عاطفي يلبي احتياجات محددة

على سبيل المثال، إذا كنت تطلق منتجات تنظيف صديقة للبيئة، يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في إنشاء حملات مثل "نظف منزلك، نظف الكوكب"، مما يجعل منتجك مسؤولاً بيئيًا.

اكتشف فرصاً جديدة واتخذ قرارات مستنيرة مع رؤى البحث الفوري من ClickUp Brain

إنشاء المحتوى

يمكن للذكاء الاصطناعي تبسيط عملية العصف الذهني للمحتوى الخاص بك من خلال استكشاف الوسوم الرائجة وتحليل المدونات الشائعة و اكتشاف ثغرات المحتوى.

على سبيل المثال، في مجال السفر، قد يقترح ClickUp Brain إنشاء أدلة لوجهات صديقة للبيئة أو إجراء مقابلات مع دعاة السياحة البيئية.

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تيك توك على مدار الساعة: انقر فوق لتنتشر على مدار الساعة

لنجعل هذا قصيرًا ولطيفًا - تمامًا مثل محتوى TikTok الخاص بك!

تقدم ClickUp مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تخطيط محتوى تيك توك الخاص بك وإنشائه وتتبعه دون عناء، بدءًا من العصف الذهني باستخدام ClickUp Brain إلى مراقبة المقاييس باستخدام لوحات المعلومات.

الجزء الأخير من الأحجية؟ دعوة قوية للعمل (CTA).

قم بتوجيه المشاهدين إلى صفحة مقصودة وعزز مشاركتك بخطوة تالية واضحة. إليك مثال حي على ذلك.

في حين أن ClickUp هو إدارة المشروع أداة لمحتوى TikTok، كما أنها تبقيك في طليعة الاتجاهات السائدة، مما يضمن لك البقاء على نطاق واسع في خلاصات متابعيك.

هل أنت مستعد للغوص؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وابدأ في تحقيق أحلامك على تيك توك!