قوالب مجانية لمخطط عظم السمكة التخطيطي لبرنامج Word

هل تعبت من معالجة نفس مشكلة العمل مرارًا وتكرارًا؟ يمكن أن يكون نموذج مخطط عظم السمكة في Word هو الحل.

تساعدك هذه الأداة المرئية على تحديد جميع الأسباب المحتملة وراء مشكلة ما في تخطيط واحد بسيط، مما يجعله مثاليًا لتبادل الأفكار حول الحلول مباشرةً في Microsoft Word. ✨

سواء كنت مدير مشروع أو جزءًا من فريق حل المشكلات, قوالب مخطط عظم السمكة تدعم كل شيء من إدارة الجودة إلى تحسينات العمليات.

فيما يلي، قمنا بتجميع بعض من أفضل خيارات Word المجانية لمساعدتك في العثور على ما يناسبك.

ولكن أولاً، دعنا نستكشف النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار قالب Word.

ما الذي يجعل قالب مخطط عظم السمكة الجيد لبرنامج Word؟

يتجاوز قالب مخطط عظم السمكة القوي مجرد رسم خرائط الأسباب الأساسية. فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها:

الوضوح: اختر قالباً يسمي "رأس" السمكة ببيان المشكلة الرئيسية وينظم الأسباب على طول "عمودها الفقري" في فئات واضحة، مما يسهل تحديد المشكلات في لمحة سريعة

اختر قالباً يسمي "رأس" السمكة ببيان المشكلة الرئيسية وينظم الأسباب على طول "عمودها الفقري" في فئات واضحة، مما يسهل تحديد المشكلات في لمحة سريعة التخصيص: ابحث عن قالب عظمة السمكة الذي يتيح لك إضافة أو إزالة الفئات وتعديل التصميم ليناسب مشكلتك الخاصة

ابحث عن قالب عظمة السمكة الذي يتيح لك إضافة أو إزالة الفئات وتعديل التصميم ليناسب مشكلتك الخاصة تصميم سهل الاستخدام: ابحث عن تصميم مباشر يمكنك أنت وفريقك الدخول إليه مباشرةً دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

ابحث عن تصميم مباشر يمكنك أنت وفريقك الدخول إليه مباشرةً دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد تنسيق قابل للطباعة: اختر قالب وورد يمكن طباعته بشكل جيد ويحافظ على وضوحه، خاصة إذا كنت تخطط لتوزيع نتائجك في الاجتماعات

اختر قالب وورد يمكن طباعته بشكل جيد ويحافظ على وضوحه، خاصة إذا كنت تخطط لتوزيع نتائجك في الاجتماعات تعليمات أو أمثلة: اختر قالباً مزوداً بنصائح أو أمثلة مفيدة، مما يسهل عليك البدء

اختر قالباً مزوداً بنصائح أو أمثلة مفيدة، مما يسهل عليك البدء التوافق: اختر قالبًا يعمل بسلاسة مع إصدار وورد الخاص بك والأدوات الأخرى التي قد تستخدمها

💡 نصيحة احترافية: بناء قوالب مخطط عظم السمكة في Excel يمكن أن يكون أكثر كفاءة من Word. يتيح لك تخطيط Excel المرن وأدواته التفاعلية ضبط الفئات وتنسيق المرئيات، مما يجعله أداة مايكروسوفت الأفضل لحل المشكلات النشطة.

قوالب مخطط عظم السمكة المجاني لبرنامج Word

لا يعد Microsoft Word صانعًا متأصلًا لمخطط عظم السمكة، ولكن يمكنك العثور على الكثير من القوالب المتوافقة مع Word من برامج المخططات الانسيابية . هذه القوالب تجعل حل المشكلات المنظمة أسهل في Word.

استكشف أفضل اختياراتنا لقوالب قوالب مجانية لمخطط عظم السمكة في Word للبدء.

1. قالب تحليل الأسباب الجذرية في Word من ProjectManager

عبر مدير المشروع الـ قالب تحليل الأسباب الجذرية في Word من ProjectManager يستخدم مخطط عظم السمكة المتعرجة (هيكل عظم السمكة) لتحديد أسباب انحراف العملية عن مسارها. إنه نقطة البداية المثالية لإدارة الجودة الشاملة

تم إعداد النموذج المحدد مسبقًا لتحليل مشروع جسر يكافح للوفاء بالمواعيد النهائية. وهو ينظم الأسباب المحتملة في أربعة مجالات رئيسية: فريقك والمواد والأساليب والمعدات. تحت كل فئة، يمكنك تحديد الأسباب التفصيلية.

على سبيل المثال، في جانب الفريق، قد تلاحظ على سبيل المثال عدم كفاية التدريب أو نقص الحافز أو عدم كفاية الأجور.

الأفضل لـ: مدراء المشاريع الذين يقومون بتحليل المواعيد النهائية الفائتة في مشاريع تطوير البرمجيات الصغيرة.

2. قالب مخطط عظم السمكة سداسية سيجما وورد من TemplateLAB

عبر TemplateLABقوالب سداسية سيجما وقوالب DMAIC مصممة لتحسين العمليات التجارية من خلال نهج تدريجي: التحديد، التحديد، القياس، التحليل، التحسين و التحسين و التحكم.

إن قالب مخطط عظم السمكة السداسي سيجما وورد من TemplateLAB يجعل من السهل تطبيق هذه المبادئ.

يساعدك قالب مخطط إيشيكاوا هذا على ترتيب الأسباب بصريًا بناءً على تأثيرها. يمكنك وضع الأسباب الأكبر بالقرب من رأس السمكة والأسباب الأصغر باتجاه الذيل. يساعدك هذا التصميم على تحديد الأسباب وقياسها وتحليلها في وقت واحد.

هناك طريقة شائعة لتصنيف الأسباب باستخدام إطار العمل الكلاسيكي "الستة م": الطريقة، والإنسان، والآلة، والمادة، والطبيعة الأم، والقياس. كما أنه يحتوي على مساحات مخصصة لإدراج الأسباب الفرعية.

الأفضل لـ: فرق التصنيع المحلية التي تحدد الأسباب الجذرية للعيوب في عمليات الإنتاج.

3. قالب مخطط عظمة السمكة 5 Whys Word بواسطة TemplateLAB

عبر TemplateLAB إن قالب مخطط عظمة السمكة 5 من TemplateLAB يساعدك على الوصول إلى جذور المشاكل من خلال حثك على طرح سؤال "لماذا" باستمرار.

بعد أن تملأ الطبقة الأولى من "العظام" في الرسم التخطيطي الخاص بك، استمر في استكشاف الأسباب الكامنة وراء هذه المشاكل، وقم بتقشير الطبقات حتى تكتشف المشكلة الأساسية.

إن عملية الاستجواب التكرارية هذه 5 نماذج تحليل الأسباب الجذرية يوضح الأعراض والأسباب الجذرية. حتى أنه يساعدك على تحديد الافتراضات التي قد تشوش على حكمك.

الأفضل من أجل: فرق دعم العملاء التي تعالج الشكاوى المتكررة حول بطء أوقات الاستجابة للخدمة.

4. قالب مخطط عظمة السمكة Word بواسطة أكاديمية التحسين

عبر أكاديمية التحسين إن قالب مخطط عظمة السمكة Word من أكاديمية التحسين هو أداة مرنة يمكنك استخدامها كمخطط عظم السمكة لمعالجة التحديات أو مخطط انسيابي لرسم خرائط العمليات. إنه إضافة رائعة إلى كومة من أدوات الخريطة الذهنية .

في مركز القالب، يمكنك تحديد مشكلتك أو هدف مشروعك. من هناك، يمكنك إضافة العناوين الرئيسية التي تمثل إما أسباب المشكلة أو خطوات العملية الخاصة بك.

تم إعداد القالب لتصنيف 4M1E، ولكن يمكنك تضمين العديد من العناوين والعناوين الفرعية حسب حاجتك.

الأفضل من أجل: أي فريق يتطلع إلى تحسين تدفقات العمليات الخاصة به.

5. قالب مخطط عظمة السمكة Word بواسطة EdrawMind

عبر إدراو مايند إن قالب مخطط عظمة السمكة Word بواسطة EdrawMind يمكن إنشاؤه مباشرةً داخل المساحة الافتراضية للمنصة.

ابدأ باختيار قالب من معرض EdrawMind. يمكنك اختيار واحد بهيكل هيكلي للبناء عليه أو تخطي الإعداد باستخدام وضع المخطط التفصيلي للقالب. فقط أدخل بياناتك، وانقر على "خريطة ذهنية"، وشاهدها وهي تتحول إلى مخطط عظم السمكة.

يمكنك بسهولة إضافة أو إزالة الموضوعات والموضوعات الفرعية باستخدام شريط أدوات عظم السمكة، و تخصيص التصميم باستخدام السمات والألوان والخطوط. يتيح لك القالب أيضًا إنشاء وسائل شرح وموضوعات عائمة ويتضمن قسمًا لملخص شامل.

بمجرد الانتهاء من الرسم التخطيطي الخاص بك، يمكنك تصديره كملف Word، مما يسهل تضمينه في أي تقرير أو مستند.

الأفضل لـ: مخططو الفعاليات لاستكشاف الأعطال اللوجستية في الفعاليات المجتمعية، مثل مشاكل تنسيق البائعين.

محددات استخدام Word لقوالب مخطط عظم السمكة

هل تستخدم قوالب Word لمخطط عظم السمكة الخاص بك؟ انتبه للتحديات

أدوات الرسم التخطيطي الأساسية: لا يحتوي برنامج Word على أدوات مخصصة للرسم التخطيطي، لذا فإن إنشاء وتعديل الأشكال والخطوط والنصوص يدويًا قد يستغرق وقتًا طويلاً

لا يحتوي برنامج Word على أدوات مخصصة للرسم التخطيطي، لذا فإن إنشاء وتعديل الأشكال والخطوط والنصوص يدويًا قد يستغرق وقتًا طويلاً التخصيص المقيد: تغيير التخطيطات أو تنسيق مخططات الألوان في Word أمر صعب وأقل سهولة

تغيير التخطيطات أو تنسيق مخططات الألوان في Word أمر صعب وأقل سهولة التحديثات اليدوية فقط: كل تحديث يدوي، مما يعرض المعلومات القديمة ومشاكل تتبع الإصدارات

كل تحديث يدوي، مما يعرض المعلومات القديمة ومشاكل تتبع الإصدارات التعاون المحدود في الوقت الفعلي: مع عدم وجود تحرير مباشر، يمثل العمل الجماعي المتزامن تحديًا، خاصة للفرق البعيدة

مع عدم وجود تحرير مباشر، يمثل العمل الجماعي المتزامن تحديًا، خاصة للفرق البعيدة المرئيات المحدودة: خيارات التصميم المحدودة في Word تجعل من الصعب تحقيق التأثير المرئي أو الدقة اللازمة لتحليل الأسباب الجذرية التفصيلية

خيارات التصميم المحدودة في Word تجعل من الصعب تحقيق التأثير المرئي أو الدقة اللازمة لتحليل الأسباب الجذرية التفصيلية لا يوجد تكامل للمهام: لا يمكن ربط مهام المتابعة بالأسباب الجذرية (أو تتبعها) مباشرةً داخل Word، لذا ستحتاج إلى أدوات منفصلة لإدارة الخطوات التالية

إذا كانت قيود برنامج Word تبطئ عملية حل المشكلات لديك، ففكر في استخدام قالب مخطط عظم السمكة متعدد الاستخدامات (ولكنه بسيط) الذي يوفر وظائف إضافية.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل 12 مخططاً لإدارة المشاريع

## قوالب بديلة لمخطط عظم السمكة البياني Word

في إدارة المشاريع، المخططات هي أفضل أصدقائك خلال مرحلة الاستقصاء الاستكشافي. ولكن مجرد تدوين الأسباب والتأثيرات في الرسم البياني لا يكفي؛ فأنت بحاجة إلى طريقة لتحويل هذه الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في

ClickUp عبارة عن منصة ديناميكية لإدارة المشاريع تحافظ على سير عملك بسلاسة. وهي توفر ميزات مثل إدارة المهام الآلية، والتكاملات المتقدمة، وحتى أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي، كل ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بك.

وقوالب مخطط عظم السمكة هي واحدة من الأشياء العديدة التي يتفوق فيها ClickUp. 😉

تساعدك هذه القوالب الغنية بالميزات على استقصاء العوامل الكامنة وراء تحديات المشروع و ترتيب النتائج التي توصلت إليها في قوائم ولوحات بديهية داخل نافذة واحدة. وهذا يجعل من السهل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية للتحسين.

اطلع على مجموعتنا المختارة المنسقة من أفضل قوالب مخططات عظمة السمكة المجانية أدناه.

1. قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp

قالب مخطط عظم السمكة ClickUp's Fishbone Diagram

قوالب السبورة التفاعلية رائعة للعصف الذهني للأفكار في أي مرحلة من مراحل المشروع، و قالب مخطط عظمة السمكة ClickUp يجعل هذه العملية أكثر تماسكًا.

صُمم القالب للعمل الجماعي، حيث تستضيف طريقة عرض السبورة في القالب تخطيط عظم السمكة المرمز بالألوان. استخدمه في تخطيط الطباعة، واجتماعات مراقبة الجودة، والمناقشات الجماعية، وغيرها. يمكنك حتى تضمين ملفات من Google Workspace وFigma وأدوات أخرى لإضافة سياق إضافي.

يتميز عظم السمكة بفئات رئيسية مثل "4M1E"، ولكن يمكنك تغييرها لتناسب تحليلك الخاص. يحتوي كل رسم تخطيطي على مربع مشكلة مركزية، وعوامل رئيسية، وفئات فرعية، ووسيلة إيضاح لسهولة التنقل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التبديل من طريقة عرض السبورة إلى القوائم أو لوحات كانبان لعرض الأسباب الجذرية وعناصر الإجراءات بسهولة.

الأفضل ل: فرق المشروع التي تحتاج إلى أداة مرئية لتحديد الأسباب الجذرية المتعددة لمشكلة معينة.

2. قالب تحليل السبب الجذري ClickUp

قالب تحليل الأسباب الجذرية لـ ClickUp

الغرض من أي تحليل قوي برنامج تحليل الأسباب الجذرية هو حل استباقي للمشاكل. قالب تحليل الأسباب الجذرية الخاص ب ClickUp يساعدك على الوصول إلى أساس أي مشكلة في المشروع قبل أن تتفاقم.

يتميز القالب ذو المستوى المتوسط بـ "قائمة المشكلات"، حيث يمكنك تجميع المهام حسب المشكلات (سواء الحالية أو الواردة). ويتضمن حقولاً مخصصة لشرح السبب وراء كل مشكلة ويوفر ترميزًا لونيًا للإشارة إلى ما إذا كان تغيير النظام ضروريًا أم لا. يمكنك أيضًا وضع علامة على الفريق المسؤول وتوثيق الحلول الفائزة.

تقوم "قائمة الأولويات" بفرز مهامك حسب درجة الاستعجال، مما يساعدك على التركيز على ما هو أكثر أهمية، وتسلط لوحة "يحتاج إلى إجراء" الضوء على المهام العاجلة، مما يمنحك لمحة سريعة عما يتطلب اهتمامًا فوريًا.

الأفضل ل: فرق ضمان الجودة التي تبحث عن طريقة منظمة للتحقيق في المشكلات المعقدة وحلها.

3. قالب تحليل السبب الجذري لتكنولوجيا المعلومات ClickUp IT

قالب تحليل الأسباب الجذرية لتكنولوجيا المعلومات ClickUp IT

نسخة متخصصة من قالب تحليل الأسباب الجذرية، وهو نسخة متخصصة من قالب تحليل الأسباب الجذرية قالب تحليل الأسباب الجذرية لتكنولوجيا المعلومات هو خيار مناسب للمبتدئين للفرق التقنية.

تبدأ العملية عندما يملأ المستخدمون "نموذج مشكلة الموقع الإلكتروني" لتوثيق مشكلتهم. بمجرد إرسالها، تظهر المشكلة في عرض قائمة المشاكل، مرتبة حسب تاريخ حدوثها.

يمكنك تعيين أدوار مثل المحلل، والمشفّر، والمراجع لإجراء "تحليل لماذا لماذا" تتضمن هذه الطريقة طرح سؤال "لماذا" عدة مرات - عادةً من مرتين إلى خمس مرات - للوصول إلى جوهر المشكلة. يمكنك بعد ذلك تصنيف العوامل المساهمة باستخدام خيارات القائمة المنسدلة المرمزة بالألوان، وتدوين الحل المقترح، وتنظيم خطة العمل الخاصة بك، وغير ذلك.

لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح، تظهر مؤشرات التقدم التلقائي مدى قربك من حل المشكلة. يمكنك حتى إعداد أتمتة سير العمل لضمان سير العمل بسلاسة دون رقابة مستمرة.

الأفضل لـ: فرق دعم تكنولوجيا المعلومات التي تقوم بتشخيص المشاكل التقنية داخل الأنظمة ومعالجتها.

4. انقر فوق قالب السبورة السببية والتأثيرات

قالب سبورة السبب والتأثير بالنقر فوق قالب السبورة البيضاء

قالب قالب السبورة السببية والتأثيرية ClickUp عبارة عن أداة مرئية لك ولفريقك لتحديد المشاكل ووضع الحلول معاً. تم دمج هذا القالب المتقدم المستوى مباشرةً في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك.

للبدء، قم بتدوين المشكلة التي تريد معالجتها في لوحة القالب. بعد ذلك، قم بالعصف الذهني واملأ الفروع بأسباب عالية المستوى وعوامل محددة في مخطط السبب والنتيجة هذا. يمكنك تنظيم أفكارك في أ مستند النقر فوق مستند أولاً أو استخدام

/مرجع/ https://clickup.com/blog/data-flow-diagram-templates// مخططات تدفق البيانات /%مرجع/

لمزيد من الوضوح.

للحصول على نهج أكثر شمولاً وتوثيقاً للعصف الذهني، استخدم انقر فوق الدردشة . يمكن لأعضاء الفريق المساهمة بالسرعة التي تناسبهم في قناة مخصصة، ومراجعة الرسائل السابقة لمعرفة السياق، والرجوع إلى المحادثة لاحقاً، مما يضمن عدم ضياع أي أفكار.

بمجرد حصولك على قائمة بالأسباب المحتملة، حدد أولويات تلك التي تبدو على الأرجح أنها أصل المشكلة. بعد ذلك، انقل كل شيء إلى القائمة المضمنة أو طريقة عرض اللوحة، وقم بتعيينها إلى فرق، وراقب التقدم المحرز للوفاء بالمواعيد النهائية.

الأفضل ل: فرق المنتجات التي تستكشف علاقات السبب والنتيجة لقرارات تصميم المنتج.

5. قالب ClickUp 5 Whys

قالب ClickUp's 5 Whys قالب 5 Whys

الصديق للمبتدئين قالب ClickUp 5 Whys يتميز بعرض تفاعلي للوحة بيضاء مصممة لاستكشاف المشكلات بسرعة.

هذا القالب هو لوحة العصف الذهني الخاصة بك مع مربعات مرمزة بالألوان مرتبة بشكل هرمي لمساعدتك أنت وفريقك على تحديد جميع المشاكل الفرعية المحتملة وراء المشكلة. استمر في طرح سؤال "لماذا؟" للانتقال من مربع إلى آخر حتى تكتشف السبب الجذري للمشكلة.

يمكنك استخدام ClickUp Brain لاستخراج الرؤى والأنماط تلقائيًا من مناقشات الفريق، مما يقلل من التوثيق اليدوي. تعمل هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تصنيف مدخلاتك بوضوح، مما يعزز تحليل الأسباب الجذرية

بعد جمع إجاباتك على السبورة، قم بتحليلها بحثًا عن الأنماط. إذا أبرزت عدة إجابات نفس السبب، فمن المحتمل أن تكون قد حددت العائق المحتمل.

الأفضل من أجل: الفرق متعددة الوظائف التي تبحث عن طريقة سريعة للتعمق في أسباب التأخير في المشروع دون تحليل مستفيض.

6. قالب خطة عمل كليك أب اليومية

قالب خطة عمل تحسين الأداء الخاص بـ ClickUp

ال قالب خطة العمل اليومية لـ ClickUp هو أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين تساعدك على تحديد الحلول لتحديات الأداء والتصرف بناءً عليها، مثل مخطط عظم السمكة الذي ينظم الأسباب الجذرية.

ومع ذلك، يذهب هذا القالب إلى أبعد من ذلك من خلال تقسيم كل سبب جذري إلى عناصر عمل محددة، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل عند قيادة التحسين.

ابدأ بملء تفاصيل المهام المتعلقة بتحسين الأداء في عرض "القائمة" في القالب. بعد ذلك، في "خطوات العمل"، سترى جميع مهامك ومهامك الفرعية مرتبة حسب تاريخ الاستحقاق، مما يسهل عليك تتبع عناصر الإجراءات. تساعدك الحقول المخصصة على تعيين المسؤوليات، وتصنيف تعقيدات المهام، ومراقبة التواريخ الرئيسية أثناء توثيق التعليقات والمراجعات.

يمكنك أيضًا التبديل إلى طريقة عرض "لوحة الأهداف" لرؤية مهامك معروضة كبطاقات ومنظمة حسب القسم.

الأفضل لـ: المدراء الذين يتطلعون إلى تحسين أداء الموظفين باستخدام رؤى من التقييمات السابقة.

7.7.انقر فوق قالب استرجاع المشروع بأثر رجعي

قالب استعراض مشروع ClickUp بأثر رجعي

نموذج قالب مشروع النقر بأثر رجعي يجمع الرؤى حول أداء المشروع ويسلط الضوء على النجاحات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين والخطوات العملية للتخطيط المستقبلي.

ابدأ بمشاركة نموذج جدول الأعمال البديهي مع فريقك حتى يتمكنوا من مشاركة آرائهم. اختر الفئة التي تحتاج إلى مراجعة (مثل "ما الذي سار على ما يرام" أو "الدروس المستفادة" أو "الحلول البديلة") وقم بوضع علامة على الفريق المعني.

تقوم "قائمة الأنشطة" بتنظيم الملاحظات حسب مجال المشروع، وتقوم "لوحة الملاحظات" بتجميع الرؤى حسب فئة الملاحظات بأثر رجعي، مما يوفر نظرة عالية المستوى على النجاحات والأخطاء ومجالات النمو.

الأفضل من أجل: فرق رشيقة تقوم بمراجعة المشاريع بعد الانتهاء منها للتعلم من النجاحات والإخفاقات من أجل التكرارات المستقبلية.

تعزيز الكفاءة باستخدام قوالب مخطط عظم السمكة الخاص ب ClickUp

بينما يعمل برنامج Word مع التحليلات الأبسط، إلا أنه لا يفي بالغرض عند إنشاء مخططات عظم السمكة الديناميكية. التجربة أكثر سهولة في ClickUp.

فأنت لست مقيدًا بالأشكال الثابتة أو التنسيق اليدوي، حيث تمنحك قوالب عظام السمكة في ClickUp أدوات السحب والإفلات والأشكال المخصصة وميزات التعاون في الوقت الفعلي لتبادل الأفكار وتنظيمها بكفاءة أكبر.

مع ClickUp، تصبح مخططات عظام السمكة أجزاء تفاعلية قابلة للتنفيذ من سير عملك. والجزء الأفضل؟ هذه القوالب مجانية تمامًا. 💰 اشترك في ClickUp مجاناً وابدأ في تحويل العصف الذهني إلى أفعال، كل ذلك في مكان واحد.