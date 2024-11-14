كيفية التخطيط لوجبة غداء مثالية لفريق العمل: 14 فكرة مثيرة

لا شيء يجمع الفريق معًا مثل الطعام الجيد والرفقة الرائعة.

إن وجبات غداء الفريق هي أكثر من مجرد وجبات جماعية - إنها فرصة لكسر ملل الروتين، والاحتفال بالمكاسب، وخلق ثقافة تساعد الجميع على الشعور بالترابط.

وسواء كان ذلك للاحتفال بإنجاز مشروع ما أو مجرد عذر للابتعاد عن المكاتب، فإن الوجبة المشتركة تتيح للجميع الاسترخاء والترابط وإعادة شحن طاقاتهم.

حول 70% من الموظفين يقولون أن الوجبات المشتركة تساعد على بناء علاقات أقوى. هذا يعني أن 7 من كل 10 موظفين يتطلعون إلى قضاء وقت شخصي مع زملائهم - وهذا في ذروة العمل عن بُعد!

لذا، دعونا نستكشف بعض بناء الفريق الفعال أفكار غداء تتجاوز البيتزا على طاولة الاجتماعات. اجعل غداء فريقك شيئًا يتطلع إليه كل عضو في الفريق.

لماذا تعتبر وجبات غداء الفريق مهمة؟

_ منذ أن كان البشر يتناولون وجبات الطعام معاً، كان تناول الطعام يتعلق بالثقافة بقدر ما يتعلق بعلم الأحياء

مايكل بولان، دفاعًا عن الطعام: بيان الآكلين

إن كسر الخبز معًا هو تقليد عريق. وفي مكان ما داخل الوعي الجماعي للبشرية، لا يزال هذا التوق إلى التواصل قوياً. وهذا هو السبب في أهمية وجبات غداء الفريق - فهي توفر بيئة مريحة حيث يمكن للزملاء الاسترخاء والتواصل و التعرف على بعضهم البعض خارج أدوارهم الرسمية المعتادة (على غداء مجاني!).

فهي تساعد على كسر الصوامع وتعزيز التواصل المفتوح، مما يجعل التعاون أكثر سلاسة في المكتب.

غداء عمل جماعي مليء بالطاقة

تبني الثقة والتواصل : تشجع مشاركة الوجبة في أجواء غير رسمية أعضاء الفريق على رؤية بعضهم البعض كأقران. هذه الألفة تبني الثقة والتفاهم، مما يمهد الطريق لتعاون أكثر سلاسة في مكان العمل

: تشجع مشاركة الوجبة في أجواء غير رسمية أعضاء الفريق على رؤية بعضهم البعض كأقران. هذه الألفة تبني الثقة والتفاهم، مما يمهد الطريق لتعاون أكثر سلاسة في مكان العمل تعزز الروح المعنوية والتحفيز : من المرجح أن يكون الفريق الذي يشعر بالتقدير أكثر انخراطًا وتحفيزًا. تُعد وجبات غداء الفريق طريقة ممتعة للموظفين للشعور بالتقدير والتقدير، مما يعزز معنويات الفريق

: من المرجح أن يكون الفريق الذي يشعر بالتقدير أكثر انخراطًا وتحفيزًا. تُعد وجبات غداء الفريق طريقة ممتعة للموظفين للشعور بالتقدير والتقدير، مما يعزز معنويات الفريق تشجع على التفاعل بين الأقسام : في كثير من الأحيان، يعمل الموظفون داخل أقسامهم ويكونون محبوسين في مقصوراتهم. تسمح لهم وجبات الغداء الجماعية بالدردشة مع زملائهم الذين يعملون في مناطق أخرى من الشركة، مما يكسر حواجز التواصل ويعزز العلاقات في مكان العمل.

: في كثير من الأحيان، يعمل الموظفون داخل أقسامهم ويكونون محبوسين في مقصوراتهم. تسمح لهم وجبات الغداء الجماعية بالدردشة مع زملائهم الذين يعملون في مناطق أخرى من الشركة، مما يكسر حواجز التواصل ويعزز العلاقات في مكان العمل. تعزز الإبداع والأفكار الجديدة : يمكن أن تؤدي التفاعلات غير الرسمية إلى عصف ذهني غير مخطط له ووجهات نظر جديدة. يمكن أن يسمح التخلص من السياق "المكتبي" بتدفق الأفكار الإبداعية حيث يشارك أعضاء الفريق أفكارهم بحرية

: يمكن أن تؤدي التفاعلات غير الرسمية إلى عصف ذهني غير مخطط له ووجهات نظر جديدة. يمكن أن يسمح التخلص من السياق "المكتبي" بتدفق الأفكار الإبداعية حيث يشارك أعضاء الفريق أفكارهم بحرية يخفف من التوتر: يتيح الابتعاد عن العمل للجميع إعادة شحن طاقاتهم. يمكن لوجبة غداء جماعية ممتعة أن تقلل من التوتر وتزيد من الرضا الوظيفي وتعيد الجميع منتعشًا ومستعدًا لمعالجة المشاريع بتركيز متجدد

بالطبع، ليس من السهل دائماً تنظيم شيء يستمتع به الجميع - فلكل شخص رأيه، وقد يكون البعض موجوداً فقط من أجل الطعام المجاني! ولكن إذا كنت مستعدًا لتفادي الردود المخيفة "لا بأس بأي شيء" وتجربة كل شيء، فهذا القسم التالي مناسب لك!

🍕 حقيقة ممتعة: يوفر DoorDash منصة للشركات لاستضافة وجبات غداء الفريق . ومن خلال خيارات مثل "ثلاثاء التاكو" أو وجبات الغداء المجهزة بالطعام، تساعد DoorDash الشركات في الحفاظ على الصداقة الحميمة بين فرق العمل عن بُعد.

أفكار غداء الفريق

إذا كنت عالقًا بين تقديم الطعام الفاخر ومطعم البيتزا القديم نفسه، فقد حان الوقت لتغيير الأمور. فيما يلي بعض الأفكار الإبداعية لوجبة غداء جماعية مبتكرة من شأنها أن تجعل غداء فريقك القادم حديث الجميع.

غداء على غرار غداء الطعام

لا شيء يعبر عن ترابط الفريق مثل الطعام المنزلي! اطلب من الجميع إحضار طبق. هذه طريقة لذيذة لمعرفة المزيد عن خلفيات وأذواق بعضنا البعض - والاستمتاع بالمأكولات المتنوعة.

أيام الغداء ذات الطابع الخاص

اختر موضوعًا ممتعًا، مثل كلاسيكيات الطعام المريح. من قد يقول لا للطعام المريح؟ جرب الأطباق المنزلية مثل المعكرونة بالجبن ورغيف اللحم والبطاطا المهروسة.

مهرجان شاحنة الطعام

أحضر مغامرة الطعام إلى مكتبك مع شاحنات الطعام المختلفة المتوقفة بالخارج. إنه أشبه بمهرجان طعام صغير في الموقع، ألا تعتقد أن تناول وجبة في الهواء الطلق أمر مثير؟

درس طهي جماعي أنشطة بناء الفريق الافتراضية يمكن أن تكون ممتعة وممتعة، لذا نظّم فعالية طهي افتراضية أو صفاً شخصياً. يمكن أن تكون هذه الأنشطة بمثابة تجارب ترابط بين أعضاء الفريق ينتج عنها شيء لذيذ يمكنكم جميعاً الاستمتاع به.

خمنوا ماذا؟ كما أنها تنجح أيضاً إذا كنت تخطط لوجبة غداء افتراضية!

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نزهة في الحديقة

اصطحب الفريق في نزهة في الهواء الطلق وتناول الوجبات الخفيفة. نزهة غير رسمية في الحديقة مع البطانيات وبعض لفائف البيتزا وربما بعض ألعاب كسر الجليد هي طريقة مثالية لجعل الناس يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم البعض.

اصنع شريطك الخاص

يضيف هذا الذوق الصغير الذي تصنعه بنفسك طابعًا شخصيًا إلى وقت الغداء. يمكنك الاختيار من بين بار السلطة أو بار التاكو أو بار شواء صيفي ممتع، حيث يمكن للناس أن يصنعوا غداءهم بأنفسهم من خيارات مثل البرغر المشوي والهوت دوج والأطباق الجانبية مثل سلطة البطاطس وسلطة الكرنب والبطيخ. أو نظّم باراً للبطاطا المخبوزة حيث يمكن للجميع تحضير البطاطا المخبوزة حسب رغبتهم والاختيار من بين عدد كبير من الإضافات.

💡 نصيحة احترافية: قم بتخصيص التجربة مع محطات الصلصة والإضافات. بالنسبة لبار التاكو، قم بتضمين خيارات فريدة من الصلصة والجواكامولي والكريمة الحامضة.

باش ألعاب الطاولة

لا شيء يجمع الناس معاً مثل غداء مليء بألعاب الطاولة. تخلق مشاركة الغداء مع مسابقات الألعاب الودية مثل أونو أو جينغا جوًا مفعمًا بالحيوية ومليئًا بالضحك وتحول غرفة الاستراحة إلى مساحة ترحيبية للتواصل.

إنها فكرة غداء رائعة لبناء فريق العمل للمجموعات الكبيرة لأن الجميع يمكنهم المشاركة والترابط بشكل طبيعي.

غداء حول العالم

أحضر النكهات العالمية إلى المائدة من خلال اختيار مطبخ جديد كل أسبوع - تايلاندي، هندي، هندي، إيطالي، مكسيكي! الأمر أشبه بالذهاب في جولة حول العالم، حيث يتحمس الجميع لتجربة أطباق جديدة معاً. كما أن فكرة غداء بناء الفريق هذه تحفز ثقافة الشركة بلطف، حيث تدمج التجارب والأفكار الفريدة للجميع.

💡 نصيحة احترافية: قم بإعداد غداء تحت عنوان "جولة حول العالم في 80 قضمة"، مع تذوق عينات من أطباق من مختلف البلدان. سيساعد ذلك أعضاء الفريق على استكشاف الثقافات المختلفة من خلال الطعام والاحتفال بالتنوع في مكان العمل.

زحف المطاعم المحلية

إذا كنت محظوظًا بوجود بعض أماكن الطعام الرائعة في مكان قريب، فلماذا تلتزم بقاعة الاجتماعات المملة لإجراء المحادثات؟ ابدأ بالمقبلات في أحد الأماكن، وانتقل إلى الأطباق الرئيسية والأطباق الجانبية في مكان آخر، واختتم بالحلوى لإنهاء اليوم بملاحظة سكرية.

إذا كان الجو بارداً، يمكنك الاسترخاء في المقهى المحلي!

تحدي مسابقة الطهي

يمكنك اختبار مهاراتك في الطهي من خلال مسابقة طهي ودية. انقسموا إلى فرق وتنافسوا لابتكار ألذ طبق. سيُظهر ذلك إبداع فريقك وقد يكشف عن موهبتهم الخفية في الطهي!

تعرف Salesforce أن العمل الجماعي الرائع يتطلب أكثر من الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني، لذا فهي تثير الأمور مع دروس الطهي ومسابقات الطهي الودية . وهذه تساعدهم على تعزيز تجارب الموظفين الهادفة وخلق فرص للترابط بين الأقسام.

حفلة بيتزا

اجعل استراحة الغداء تفاعلية مع محطة بيتزا اصنعها بنفسك. اسمح للجميع بتخصيص البيتزا الخاصة بهم مع إضافاتهم المفضلة - الجبن اللذيذ والخضروات الطازجة وجنة محبي اللحوم مع البيبروني والسجق ولحم الخنزير المقدد.

ولإضفاء لمسة إضافية، ابدأ رحلة بحث ممتعة أثناء خبز البيتزا. بالطبع، يمكنك دائماً طلب الوجبات الجاهزة إذا كنت لا تستطيع الانتظار!

مبادلة الحلوى

ادعُ الجميع لإحضار الحلوى المفضلة لديهم، سواء كانت وصفة عائلية أو مخبز محلي أو حلوى منزلية الصنع. قم بإعداد طاولة لتذوق الحلوى حيث يمكن للفريق تذوق مجموعة متنوعة من الحلويات والتصويت على المفضلة لدى الجمهور، وحتى تبادل الوصفات.

إنها طريقة ممتعة وسهلة لإنهاء الأسبوع بنشوة السكر!

غداء افتراضي للموظفين عن بُعد

تضيف المرونة في اختيار الوجبات الإثارة وتساعد على تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع، حتى عن بُعد. أرسل للجميع وجبات الطعام واقفز في مكالمة فيديو لتناول وجبة غداء مشتركة. إنها طريقة ممتازة للفرق البعيدة أو العالمية للبقاء على اتصال والاستمتاع بالضحك معاً عبر المسافات البعيدة.

الغداء والتعلم

من قال إن وجبات غداء الفريق لا يمكن أن تكون مثمرة؟ يمكنك استضافة الغداء والتعلم جلسة يشارك فيها كل عضو من أعضاء الفريق مهارة رائعة، أو حيلة حياتية، أو قصة أثناء تناول الجميع الطعام. إنها فرصة للفريق بأكمله لتعلم شيء جديد بطريقة غير رسمية وبدون ضغوط.

هناك طريقة سهلة للقيام بذلك: استخدم قالب جدول الغداء والتعلم ClickUp . انقر فوق أداة شاملة لإدارة المشاريع، وهي أداة شاملة لإدارة المشاريع، تأتي محملة بالكامل بمكتبة كبيرة من القوالب. يساعد قالب جدول الغداء والتعلم من ClickUp على تنظيم وجبات الغداء والتعلم حول أهداف تعليمية واضحة، مثل استكشاف أساليب المشروع ومتى يتم استخدامها.

يتيح لك القالب إدارة الموضوعات والمتحدثين الضيوف والموارد الخاصة بالجلسة، مما يحول غداء فريقك إلى تجربة مليئة بالمعرفة مع أفكار مبتكرة تتجاوز اجتماعات فريقك العادية!

قالب جدول الغداء والتعلم من ClickUp

بالإضافة إلى أنه يساعد في إنشاء هيكل متسق لغداء شركتك، مما يسهل تنظيم المواضيع وتتبع الحضور وتشجيع التعاون وضمان أن تكون كل جلسة ذات قيمة وجذابة لجميع المشاركين.

تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

الحالات المخصصة لمراقبة تقدم الحدث

لمراقبة تقدم الحدث حقول مخصصة لإضافة تفاصيل مثل التاريخ والوقت

لإضافة تفاصيل مثل التاريخ والوقت عروض مخصص (قائمة، جانت، تقويم) و أدوات إدارة المشاريع لتتبع الجداول الزمنية والمواعيد النهائية والتذكيرات وتسميات الأولويات والمزيد

هل تشعر بالإلهام بالفعل؟ رائع. ولكن دعنا نتأكد من أننا لا نقوم فقط بترتيب وجبات مشتركة ونأمل في الأفضل. إليك بعض أفضل الممارسات لجعل وجبات غداء فريقك ناجحة!

أفضل الممارسات لتنظيم وجبات الغداء الجماعي

ما هو السر وراء تنظيم غداء الفريق المثالي؟ لا، ليس فقط الطعام اللذيذ أو المجاني. التخطيط المدروس والمراعاة يحول وجبة بسيطة إلى تجربة ترابط لا تنسى!

لقد جمعنا لك بعض أفضل الممارسات لتنظيم وجبات غداء فريقك لجعل الجميع يعودون للمزيد.

خذ آراء الجميع

حدد الغرض من الغداء. هل هو الاحتفال بحدث هام أو تعزيز الترابط بين الفريق أو توفير التدريب؟ سؤال رأي الجميع سيوجه تخطيطك ويساعدك على اختيار الشكل والأنشطة المناسبة.

ما أسهل طريقة للقيام بذلك من ملء نماذج ClickUp ?

تتيح لك ClickUp Forms التركيز أكثر على المتعة وأقل على الخدمات اللوجستية. باستخدام محرر السحب والإفلات البديهي، يمكنك إنشاء نموذج بسيط وقابل للتخصيص لجمع طلبات الموظفين للرد على الدعوات وتفضيلات الوجبات والقيود الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص النموذج الخاص بك باستخدام قوالب وصور رمزية متنوعة.

قم بتضمين نماذج ClickUp بسهولة في موقعك الإلكتروني أو بريدك الإلكتروني لتعزيز عمليات إرسال النماذج

تتيح لك نماذج ClickUp Forms أيضًا أتمتة الردود، وتحويلها على الفور إلى مهام ClickUp Tasks . وهذا يساعد المنظم على تتبع الحضور والتفضيلات بكفاءة وحتى جمع الاقتراحات لغداء الفريق التالي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكّن المنطق الشرطي في النماذج الحقول من التكيف بناءً على الإجابات الفردية، مما يضمن أن النموذج يلتقط البيانات ذات الصلة فقط. وهذا يوفر الوقت، ويعزز الشمولية من خلال استيعاب التفضيلات المتنوعة، ويسهل العملية بأكملها.

أنشئ نماذج ClickUp الأكثر ذكاءً باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط عمليات تخطيط الأحداث الأكثر تعقيدًا

خطط لها وادع فريقك

إذا كنت ستستضيف الغداء شخصيًا، فاختر المكان المناسب، وتأكد من أنه متاح لجميع أعضاء الفريق. إذا كان غداءً افتراضيًا، فقم بإنشاء مساحة افتراضية مريحة حيث يمكن للجميع التجمع والدردشة. ضع جدولاً زمنياً يناسب الجميع، وتجنب الأيام المزدحمة والمواعيد النهائية التي تلوح في الأفق.

حدد الموعد في وقت مبكر حتى يتمكن الجميع من تسجيله في جداولهم. يساعد إرسال دعوة في وقت مبكر على ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة وعلى استعداد للانضمام إلى المرح. عرض التقويم في ClickUp يمكن أن يكون أفضل صديق لك هنا! من خلال طرق عرض الجدول الزمني سهلة الاستخدام، يمكنك تتبع كل التفاصيل، بدءًا من الرد على الدعوات وحتى تقديم الطعام، قم بالتبديل بين طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية لإبراز الأمور الأكثر أهمية والحفاظ على تلك المواعيد النهائية في المقدمة والوسط.

هل تحتاج إلى تبديل المهام؟ ما عليك سوى سحب وإسقاط مدد المهام والتبعيات، وبذلك تكون قد انتهيت! شارك تقويمك مع الفريق للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي للحفاظ على توافق الجميع.

بالإضافة إلى ذلك، تحافظ المزامنة مع Google أو Outlook على تنظيم خطط الغداء الخاصة بك عبر الأنظمة الأساسية، بينما تضمن التذكيرات والتنبيهات المخصصة عدم تفويت أي شخص أي شيء (أو لقمة)!

ارتقِ بمهاراتك في تنظيم غداء فريقك إلى مستوى أعلى مع نموذج ClickUp لتخطيط الفعاليات. يتيح لك هذا القالب إدخال جميع تفاصيل الحدث الخاص بك، مثل التاريخ والوقت والموقع، في مكان واحد.

قالب ClickUp لتخطيط الفعاليات

تساعد ميزات إدارة المهام، بما في ذلك طريقة عرض القائمة وطريقة عرض اللوحة، في تفويض المسؤوليات المتعلقة بتقديم الطعام والدعوات والخدمات اللوجستية والمواعيد النهائية للمساءلة.

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لتعديل القالب حسب احتياجاتك الخاصة وتتبع دعوات الحضور وتفضيلات النظام الغذائي. تعاون على خيارات القائمة والموارد الأخرى باستخدام مستندات ClickUp .

استخدم طريقة عرض التقويم لإدارة الجداول الزمنية للحدث، لضمان سير كل شيء بسلاسة قبل اليوم الكبير.

انتظر، هناك المزيد! يتضمن هذا القالب مستندات مبنية مسبقًا مع خيارات للتحرير في الوقت الفعلي والتنسيق الغني، مما يتيح للفريق العمل على التفاصيل الأساسية مثل قوائم الحضور وخيارات الوجبات المفضلة والفواتير وتفاصيل البائعين.

هذا القالب ممتاز أيضًا لتتبع المهام الرئيسية في تنظيم غداء الفريق، مثل حجز المكان، وتقديم الطعام، وحالة الميزانية. تضمن مؤشرات التقدم الواضحة وتخصيصات المهام إدارة كل التفاصيل بكفاءة، مما يحافظ على الغداء في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية.

حدد شكل الغداء

سواء كانت وجبة غداء غير رسمية، أو وجبة طعام، أو درس طبخ، اختر الشكل الذي يتماشى مع تفضيلات فريقك وأهداف الغداء. تذكر القيود والتفضيلات الغذائية لضمان شعور الجميع بالاندماج.

شجع المشاركة

شجع مشاركة الموظفين من خلال إشراكهم في عملية التخطيط. اطلب مدخلاتهم بشأن تفضيلات الطعام, أنشطة بناء الفريق أو أفكار موضوعية. يمكن أن يعزز هذا التضمين الإثارة والإقبال.

🍕حقيقة ممتعة:

هل يجب أن يكون المزيد من لحم الخنزير المقدد أم الخس؟ برنامج "فود باك" المفصل من جوجل لموظفيها بتقديم مدخلات منتظمة حول خيارات الطعام. ClickUp Chat يمكن أن تكون أداتك المفضلة لتعزيز حماس الموظفين ومشاركتهم في غداء الفريق! إليك الطريقة:

قم بإنشاء قنوات دردشة مخصصة لغداء الفريق للتواصل في الوقت الفعلي ضمن المشروع ذي الصلة مساحات في ClickUp . يتمتع هذا بميزة إضافية تتمثل في الاحتفاظ بكل من المحادثات ومهام التخطيط في مكان واحد للحصول على سياق كامل

شاهد جميع طرق العرض الموجودة مسبقًا مباشرةً من ClickUp Chat

استخدم ميزة المتابعة لتعيين الرسائل كمهام، وتفويض المسؤولية عن إجراء الحجوزات أو التعامل مع الميزانية أو إحضار الطعام

احرص على عدم ضياع عناصر العمل الخاصة بك في سلاسل الرسائل باستخدام عمليات المتابعة في ClickUp Chat

قم بإجراء مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية سريعة من خلال ميزة SyncUps ضمن الرسائل المباشرة والمحادثات الجماعية. فهي تسمح لك بإنهاء التفاصيل بشكل أسرع، وتعزيز التعاون في الوقت الفعلي وتحسين إدارة الوقت في الفترة التي تسبق اليوم الكبير

تصفح ClickUp بحرية أثناء البقاء في SyncUps مع زملائك في العمل

استخدم المنشورات في ClickUp Chat لمشاركة الإعلانات أو التحديثات حول الغداء، مثل الموقع والوقت النهائيين، مما يضمن إطلاع الجميع على المعلومات وإمكانية إعادة النظر في المعلومات لاحقًا

حدد نوع المنشور الذي تريد رؤيته وعنوانه ومحتواه باستخدام المنشورات في ClickUp Chat

قم بتثبيت دردشة التخطيط للغداء في أعلى قائمتك لسهولة الوصول إليها حتى يتمكن جميع أعضاء الفريق من العثور على المحادثة بسرعة والبقاء على اطلاع دائم. على سبيل المثال، يمكنك تثبيت دردشة تخطيط الغداء في الشريط الجانبي للوصول بسرعة إلى صور الحدث وملاحظات أعضاء الفريق بعد الغداء

تثبيت محادثة بالنقر على قائمة تفاصيل الموقع في ClickUp Chat

💡 نصيحة احترافية: تحويل رسائل الدردشة إلى مهام باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat. على سبيل المثال، إذا اقترح شخص ما مطعماً، يمكنك إنشاء مهمة للتحقق من توفره بنقرة واحدة.

تخطيط أنشطة الفريق

ادمج أنشطة داخلية ممتعة و أنشطة بناء الفريق في الهواء الطلق أو كاسحات الجليد لبدء أي غداء للفريق. يمكن للعبة شيقة أو مسابقة تافهة أو تمرين بناء الفريق أن تلطّف المزاج وتشجع على المحادثة، خاصة إذا كان أعضاء الفريق لا يعرفون بعضهم البعض جيداً.

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متابعة

بعد الغداء، اجمع تعليقات من الفريق باستخدام - لقد فهمت الأمر بشكل صحيح - نماذج ClickUp. ما الذي استمتعوا به؟ ما الذي يمكن تحسينه في المرة القادمة؟ هذه المعلومات لا تقدر بثمن للتخطيط لوجبات الغداء المستقبلية وتظهر لفريقك أن آراءهم مهمة.

توثيق التجربة

التقط صورًا أو لحظات من الغداء لمشاركتها مع الفريق بعد ذلك. يمكن لرسالة بريد إلكتروني تلخيصية تحتوي على النقاط البارزة أو ألبوم صور ممتع أن يضفي الإيجابية على مكان عملك ويذكر الجميع بالوقت الممتع الذي قضوه.

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احتفل بنجاح الغداء

قم بتقدير وشكر كل من ساهم في نجاح الغداء، سواء أحضروا الطعام أو ساعدوا في اختيار المكان أو شاركوا في أنشطة الترابط بين أعضاء الفريق. الاعتراف بالجهود المبذولة يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع ويشجع على المشاركة المستمرة في الفعاليات المستقبلية.

🍕حقيقة ممتعة: اعتاد الناس في جميع أنحاء العالم - الإيطاليون والأيرلنديون والهنود - على تناول وجبات الطعام الجماعية منذ زمن سحيق، حيث يتشاركون القصص والضحك أثناء مشاركتهم الطعام.

حتى أن بعض المجتمعات تأكل من صحن واحد، كما حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم:

''كلوا معًا ولا تأكلوا متفرقين فإن البركة في الاجتماع''

اجعل غداء فريقك الجماعي رائعًا مع ClickUp!

الرغبة في العمل خلال فترة الغداء أمر شائع. ربما يلوح في الأفق موعد نهائي لمشروع ما، أو هناك جبل من الأعمال الورقية التي يجب إنهاؤها، أو يلوح في الأفق اجتماع مع عميل.

على الرغم من أن المكتب الصاخب قد يبدو للوهلة الأولى مثمرًا للوهلة الأولى، إلا أنه قد يخفي أحيانًا موظفين منهكين ومعنويات منخفضة وإنتاجية ضائعة. من حين لآخر، يجب أن يكون الجميع قادرين على الابتعاد عن مكاتبهم وأخذ قسط من الراحة.

وما الأداة الأفضل للاستفادة القصوى من هذه الاستراحة من ClickUp؟ إنها تجعل التخطيط لفعاليات الفريق الممتعة وتنسيقها أسهل. من اختيار المأكولات إلى إعداد محطات الطعام التفاعلية أو دعوة طاهٍ ضيف، يعمل ClickUp كوسيلة تطبيق لبناء الفريق لوجبات الغداء المشتركة

استخدمه لتعيين التذكيرات، وتنظيم أفكار غداء الفريق، وإدارة التفضيلات الغذائية لأعضاء فريقك، وحتى جمع الملاحظات بعد الغداء - كل ذلك في مكان واحد. جرّب ClickUp اليوم؛ إنه مجاني!