التغذية المرتدة مقابل التغذية الراجعة: أيهما أفضل لإدارة الأداء

عند إدارة أداء الموظفين، قد تتساءل: أيهما يساعد الموظفين حقًا في الوصول إلى أقصى إمكاناتهم - النصيحة البناءة بشأن العمل السابق أم الاقتراحات المفيدة للمستقبل؟ التغذية الراجعة أم الاقتراحات المفيدة للمستقبل؟

فكر في الأمر من منظور قيادة السيارة.

التغذية الراجعة هي مرآة الرؤية الخلفية، حيث تقدم لمحة عن المكان الذي كنت فيه.

أما التغذية الراجعة فهي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يرشدك إلى وجهتك.

يلعب كلاهما دورًا حاسمًا في حلقات التغذية الراجعة والاستفادة من مزاياها الفريدة يمكن أن يحسن بشكل كبير إدارة أداء الموظفين في مؤسستك.

ما هي التغذية الراجعة؟

التغذية الراجعة هي معلومات حول أداء الشخص أو سلوكه يتم مشاركتها معه لتحسين الأداء. ويمكن أن تأتي من مصادر مختلفة، بما في ذلك المدراء أو الزملاء أو العملاء أو من الشخص نفسه.

A جلسة التغذية الراجعة توفر مساحة مخصصة لمناقشة أداء الموظف. يمكن أن تكون هذه المحادثات فرصاً للتغذية الراجعة البناءة حيث يمكنهم تلقي التوجيهات حول كيفية التحسين.

وفقًا لتقرير تطوير الموظفين الصادر عن منصة التدريب على نظام إدارة التعلم عن بُعد، إلومي, 64% من الموظفين و72% من القادة يولون أهمية كبيرة للتغذية الراجعة البناءة.

من المهم أن تتذكر أن الملاحظات الإيجابية والسلبية يمكن أن تكون ذات قيمة متساوية. فالتقييمات السلبية يمكن أن تسلط الضوء على أخطاء الماضي وتقدم دروسًا للمستقبل، في حين أن التقييمات الإيجابية تعزز نقاط قوة الموظف وتشجعه على الاستمرار في المسار الصحيح.

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ما هي التغذية الراجعة؟

التغذية الراجعة هي نهج استباقي لإدارة الأداء يركز على توقع التحديات أو الفرص المحتملة للتحسين المستقبلي ومعالجتها.

ينطوي تنفيذ التغذية الراجعة على عملية أكثر تعاونية. وغالبًا ما تبدأ هذه العملية بتقييم تغذية إلى الأمام، حيث يحدد الأفراد أو الفرق أهدافهم وتطلعاتهم.

وهو لا يساعد الأفراد على التطور المهني فحسب، بل يعزز أيضًا العلاقات الشخصية الإيجابية من خلال تشجيع ثقافة الدعم والنمو.

الاختلافات الرئيسية بين التغذية الراجعة والتغذية الراجعة

سيساعدك فهم الاختلافات الرئيسية بين التغذية الراجعة والتغذية الراجعة على تصميم عملية أفضل لتقييم الأداء في مؤسستك. فكلاهما مفهومان قيمان ولكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة ويقدمان فوائد فريدة من نوعها.

ميزة التغذية الراجعة التغذية المباشرة التركيز الأداء السابق الإمكانات المستقبلية الغرض التقييم، والتقييم التوقع، والتوجيه الأساليب مراجعات الأداء، /href/ https://clickup.com/blog/360-degree-feedback//360-degree التغذية الراجعة/ %href/ التدريب، التوجيه، التوجيه والقيادة المباشرة المنهج تفاعلي استباقي المنافع تحديد نقاط القوة والضعف تطوير المهارات وتحقيق الأهداف

التغذية الراجعة تهتم في المقام الأول بتقديم معلومات حول الأداء السابق. فهي تساعد الأفراد والفرق على فهم نقاط القوة والضعف ومجالات التحسين.

وعلى النقيض من ذلك، التغذية الراجعة موجهة نحو المستقبل، حيث تركز على توقع التحديات أو الفرص المحتملة ومعالجتها. تتضمن القيادة التوجيهيّة خلق بيئة داعمة يشعر فيها الأفراد بالقدرة على طلب التوجيه وتطوير إمكاناتهم.

أمثلة على التغذية الراجعة

هناك تغذية راجعة إيجابية - تهنئة شخص ما على العمل الذي قام به بشكل جيد، وهناك النقد البناء - إخباره بما ينقصه وكيف يمكنه إصلاحه في المستقبل. دعنا نقرأ بعض الأمثلة على كل نوع.

التغذية الراجعة الإيجابية

محدد: "أقدر حقًا الطريقة التي تعاملت بها مع العميل الصعب بالأمس. فقد ساهم سلوكك الهادئ والمهني في تهدئة الموقف بشكل فعال."

"أقدر حقًا الطريقة التي تعاملت بها مع العميل الصعب بالأمس. فقد ساهم سلوكك الهادئ والمهني في تهدئة الموقف بشكل فعال." مشجعة: "إن أفكارك الإبداعية للحملة التسويقية الجديدة منعشة حقًا. استمر في التفكير خارج الصندوق!"

"إن أفكارك الإبداعية للحملة التسويقية الجديدة منعشة حقًا. استمر في التفكير خارج الصندوق!" مقدّر: "شكرًا لك على بذل جهد إضافي لإكمال المشروع في الوقت المحدد. إن تفانيك لا يقدر بثمن بالنسبة للفريق."

النقد البناء

محدد: "على الرغم من أن عرضك التقديمي كان غنيًا بالمعلومات، إلا أنني أعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر جاذبية إذا استخدمت صورًا مرئية لتفريق النص."

"على الرغم من أن عرضك التقديمي كان غنيًا بالمعلومات، إلا أنني أعتقد أنه يمكن أن يكون أكثر جاذبية إذا استخدمت صورًا مرئية لتفريق النص." التركيز على الحلول: "بدلاً من التركيز على السلبيات، حاول تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للموقف. سيساعد ذلك على بناء ديناميكية أكثر إيجابية للفريق."

"بدلاً من التركيز على السلبيات، حاول تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للموقف. سيساعد ذلك على بناء ديناميكية أكثر إيجابية للفريق." موجه نحو المستقبل: "أعتقد أن لديك القدرة على أن تصبح قائدًا عظيمًا. فكر في أخذ دورة في القيادة لتطوير مهاراتك أكثر."

💡نصائح احترافية:

كن محددًا: الملاحظات المبهمة لا تخدم غرضًا كبيرًا. اختر مجالاً أو مجالين وركز عليهما

الملاحظات المبهمة لا تخدم غرضًا كبيرًا. اختر مجالاً أو مجالين وركز عليهما كن في الوقت المناسب: قدم الملاحظات في أقرب وقت ممكن بعد الحدث لتشجيع التفكير وتغيير السلوك/التعديل

قدم الملاحظات في أقرب وقت ممكن بعد الحدث لتشجيع التفكير وتغيير السلوك/التعديل كن بنّاءً: ركز على السلوك وليس على الشخص

ركز على السلوك وليس على الشخص كن محترمًا: حافظ على الأسلوب الإيجابي والمهني

حافظ على الأسلوب الإيجابي والمهني كن منفتحًا لتلقي الملاحظات: كن مستعدًا لتلقي الملاحظات واستخدامها للتحسين

أمثلة على التغذية الراجعة

فيما يلي بعض الأمثلة على التغذية الراجعة:

بدلاً من: "لقد تحدثت بسرعة كبيرة أثناء العرض التقديمي." جرب: _"في المرة القادمة، حاول إبطاء وتيرتك للسماح بفهم أفضل."

"لقد تحدثت بسرعة كبيرة أثناء العرض التقديمي." _"في المرة القادمة، حاول إبطاء وتيرتك للسماح بفهم أفضل." بدلاً من: "كان تقريرك سيء التنظيم!" جرب: _"فكر في استخدام مخطط تفصيلي واضح أو عناوين لتحسين هيكلية تقريرك القادم."

"كان تقريرك سيء التنظيم!" _"فكر في استخدام مخطط تفصيلي واضح أو عناوين لتحسين هيكلية تقريرك القادم." بدلاً من: "لم تلتزم بالموعد النهائي" جرب: _"لتجنب التأخير في المستقبل، حاول تقسيم المهام إلى خطوات أصغر يمكن التحكم فيها وتحديد مواعيد نهائية واقعية."

💡نصائح احترافية:

ركز على المستقبل: اسعَ إلى تقديم نصائح قابلة للتنفيذ من أجل التحسين المستقبلي دون الإفراط في انتقاد الماضي

اسعَ إلى تقديم نصائح قابلة للتنفيذ من أجل التحسين المستقبلي دون الإفراط في انتقاد الماضي كن محددًا: حدد بوضوح السلوك أو الإجراء الذي يحتاج إلى تحسين

حدد بوضوح السلوك أو الإجراء الذي يحتاج إلى تحسين كن إيجابيًا: قم بتأطير ملاحظاتك بطريقة بناءة وداعمة

قم بتأطير ملاحظاتك بطريقة بناءة وداعمة تجنب إلقاء اللوم: ركز على السلوك وليس على الشخص

ركز على السلوك وليس على الشخص تقديم الحلول: اقتراح استراتيجيات أو تقنيات محددة لمساعدة الشخص على التحسين

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لماذا التحول من الملاحظات إلى التغذية الراجعة؟

يمكن أن يؤدي التحول من التغذية الراجعة إلى التغذية المباشرة إلى إحداث ثورة في كيفية تواصل الفرق ونموها. إليك سبب وجوب اتخاذ هذه القفزة:

الفائدة رقم 1: التغذية الراجعة موجهة نحو المستقبل

تركز التغذية الراجعة على الاحتمالات المستقبلية، وليس على أخطاء الماضي. فبدلاً من التركيز على ما حدث من أخطاء، فإنها تركز على الاقتراحات القابلة للتنفيذ، مما يسمح للأفراد بتصور أفضل ما لديهم والسعي لتحقيقه بدلاً من الحكم على أنفسهم بسبب ارتكابهم لأخطاء.

الفائدة رقم 2: التغذية الأمامية لا تصدر أحكامًا مسبقة

على عكس التغذية الراجعة التقليدية، والتي يمكن أن تبدو وكأنها نقد، فإن التغذية الراجعة تخلق بيئة داعمة من الأمان النفسي. فهو يشجع الحوار المفتوح دون ثقل الأحكام، مما يسهل على أعضاء الفريق مشاركة الأفكار والاستراتيجيات دون خوف.

الفائدة رقم 3: تساعدك التغذية الراجعة على اكتشاف القادة في فريقك

عندما تشجّع على التغذية الأمامية، فإنك تخلق مساحة للمواهب الخفية للتألق. يتقدم أعضاء الفريق بشكل طبيعي لتقديم رؤاهم، ويكشفون عن القادة المحتملين الذين قد لا يلاحظهم أحد.

الفائدة رقم 4: تشجع التغذية الراجعة على النمو

تلهم التغذية الراجعة التطوير المستمر. يؤدي التركيز على التحسين بدلاً من التركيز على أوجه القصور السابقة إلى تنمية ثقافة التعلم، حيث يُنظر إلى الأخطاء على أنها نقاط انطلاق نحو النجاح.

الفائدة رقم 5: تعزز التغذية الراجعة السلامة النفسية والتواصل المفتوح

يعزز هذا النهج جوًا من الثقة والانفتاح. ويشعر أعضاء الفريق بالأمان للتعبير عن أفكارهم وأفكارهم، مع العلم أنهم سيقابلون بالتشجيع بدلاً من النقد.

المكونات الأساسية للتغذية الراجعة

تعتبر التغذية الأمامية، وهي نهج استباقي لإدارة الأداء، حافزًا قويًا للنمو والتطور. إنه أكثر من مجرد أداة؛ إنه استثمار استراتيجي في نجاح فريقك.

إليك السبب:

المكون رقم 1: التغذية الأمامية تجدد المواهب

على عكس التغذية الراجعة، والتي غالبًا ما تركز على أخطاء الماضي، فإن التغذية الراجعة تتطلع إلى الأمام، وتحدد التحديات المحتملة وتوفر التوجيهات للتحسين المستقبلي. فهو يسمح للموظفين بتولي مسؤولية تطويرهم واستغلال كامل إمكاناتهم.

المكون رقم 2: التغذية الراجعة توسع الإمكانيات

من خلال التركيز على الأهداف والتطلعات المستقبلية، تساعد التغذية الأمامية الأفراد والفرق على استكشاف الفرص الجديدة والتغلب على القيود. وهو يشجع عقلية النمو والابتكار.

📌مثال:

يعرب أحد الموظفين عن اهتمامه بالانتقال إلى دور قيادي ولكنه يشعر بأنه غير مؤهل. يستخدم المدير التوجيه لتحديد المهارات والخبرات المستقبلية التي من شأنها أن تساعده - مثل قيادة فريق مشروع صغير. يفتح هذا التوجيه مسارات جديدة ويشجع الموظف على البدء في بناء الخبرة ذات الصلة الآن.

المكون رقم 3: التغذية الراجعة خاصة

يتم تصميم التغذية التلقائية الفعالة وفقًا للاحتياجات والأهداف المحددة للفرد أو الفريق. فهي ليست نهجًا واحدًا يناسب الجميع بل هي خارطة طريق مخصصة للنجاح.

المكون رقم 4: التغذية التلقائية أصيلة

لكي تكون التوجيهات فعالة حقًا، يجب أن يتم تقديمها بتواصل حقيقي. تجنب استخدام الدلالات السلبية وركز على تقديم التوجيه والدعم البناء.

وجدت تجربة حديثة حول إدارة الأداء أجرتها شركة كوغنوز Kognoz، وهي شركة استشارية للأشخاص تعتمد على التكنولوجيا، أنه عندما يركز المدراء على المدخلات المستمرة والتوجيه - أو التغذية الأمامية - يمكن أن يحسن شعور الموظفين بالإنصاف بشأن أدائهم بنسبة تصل إلى 30% .

المكون رقم 5: التغذية الأمامية تحدث تأثيرًا

يمكن أن يؤثر تطبيق التغذية الراجعة بشكل كبير على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم وأدائهم بشكل عام. فهو يعزز بيئة عمل إيجابية ويشجع ثقافة التعلم المستمر.

المكون رقم 6: التغذية اللاحقة تصقل ديناميكية الفريق

من خلال تعزيز التواصل المفتوح، والتعاون، والاحترام المتبادل، يمكن للتغذية الراجعة أن تقوي ديناميكيات الفريق وتحسن العمل الجماعي. فهو يساعد على خلق بيئة عمل أكثر تماسكًا ودعمًا حيث يشعر الأفراد بالتقدير والتمكين والتحفيز للمساهمة بأفضل ما لديهم.

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خطوات إجراء تقييم الملاحظات والمراجعات

تبحث المؤسسات باستمرار عن طرق مبتكرة لتحسين أداء الموظفين ودفع عجلة النمو. والتقييم التوجيهي هو أحد هذه التقييمات التي تتوقع التحديات المستقبلية وتعالجها من خلال الاستفادة من أدوات التغذية الراجعة للموظفين .

ولكن كيف تجمع بين فريقك وهذه الأدوات في منصة واحدة؟ الجواب هو - مع ClickUp ، برنامج للإنتاجية وإدارة المهام، بالطبع!

إليك كيف يمكنك بناء وتنفيذ نظام تقييم الأداء التلقائي باستخدام ClickUp:

1. وضع أهداف وتوقعات واضحة

اطّلع على الأهداف الأسبوعية لكل عضو من أعضاء فريقك، واعرف من يعمل على ماذا، وما هي مجالات التحسين الرئيسية وما إلى ذلك مع ClickUp Goals

إن تحديد أهداف وتوقعات واضحة هو الخطوة الأولى لإجراء تقييم التغذية الراجعة. عندما تكون الأهداف محددة بشكل جيد، يمكن تصميم التوجيهات التوجيهية لتتماشى مع أهداف محددة، مما يجعل التوجيهات قابلة للتنفيذ وذات صلة. تساعد التوقعات الواضحة أيضًا الموظفين على فهم شكل النجاح وتحديد المهارات أو السلوكيات الدقيقة التي يحتاجون إلى تطويرها.

مع أهداف النقر ، يمكن للموظفين ربط أهدافهم مباشرةً بعملهم من خلال إنشاء أهداف قابلة للتتبع مع جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس ومراقبة التقدم التلقائي. وهذا يعني أنه لا يمكن للجميع رؤية أهدافهم فحسب، بل يمكنهم أيضًا رؤية خارطة طريق مفصلة لكيفية التخطيط لتحقيقها.

تتضمن بعض الطرق التي يمكن أن توفر بها أهداف ClickUp Goals مدخلات للتقييم التلقائي ما يلي:

أهداف رقمية : وضع أهداف رقمية محددة للحصول على إحساس واضح بالتقدم المحرز

: وضع أهداف رقمية محددة للحصول على إحساس واضح بالتقدم المحرز إنجاز المهام : تحديد المهام التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافك

: تحديد المهام التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافك أهداف صحيحة/خطأ أو أهداف العملة: تبسيط الأهداف المعقدة إلى نتائج مباشرة يمكن تتبعها

_ تساعد أهدافClickUp Goals في الحفاظ على تركيز كل عضو من أعضاء القسم على ما هو مهم حقًا، وهو أمر بالغ الأهمية عند إطلاق المنتج الجديد داريا كركوفياك ، مسؤولة الاتصالات في HYPERVSN

2. استمع إلى موظفيك وتعاون معهم

للاستفادة حقًا من قوة التغذية الراجعة، من الضروري تقديم الملاحظات والاقتراحات في السياق المناسب. انقر فوق الدردشة يوفر منصة مريحة وتعاونية لتسهيل هذا التواصل المفتوح مع الحفاظ على سياق عمل موظفيك.

قدم ملاحظات فورية مع تعليقات مخصصة، واذكر أعضاء الفريق في الوقت الفعلي للدردشة معهم، وتعاون في المشاريع مع ClickUp Chat

على سبيل المثال، لنفترض أن فريقك يعمل على مذكرة في انقر فوق المستندات . بينما يمكنك التعاون معهم ومشاركة الملاحظات في اتجاه واحد في الوقت الفعلي داخل المستندات مباشرةً، يوفر لك ClickUp Chat مساحة لجعل المحادثة أكثر شمولاً.

الكل المسافات في ClickUp يمكن أن يكون لها دردشة مخصصة لها، مما يسهل الوصول إلى المجلدات والقوائم والمهام والمرفقات الخاصة بتلك المساحة دون تبديل الشاشات. يمكنك أنت وفريقك سحب المذكرة في نافذة الدردشة لمراجعتها، وتبادل الأفكار عبر الرسائل الفورية، ومشاركة الاقتراحات، وإجراء التغييرات على الفور باستخدام اكتشاف التعاون في ClickUp .

تعيين الرسائل إلى أعضاء الفريق في ClickUp Chat مع المتابعات لتنفيذ الملاحظات المباشرة

يمكنك أيضًا استخدام ميزة "المتابعة" في ClickUp Chat لتعيين رسائل تحتوي على ملاحظات موجزة لأعضاء الفريق المعنيين - والتأكد من مراعاة الملاحظات الموجزة في كل مرة تعمل فيها على مشروع مماثل.

التحدث والعمل بشكل متزامن - هذه هي الفكرة!

3. خطط لتقييم التغذية اللاحقة

يتطلب التخطيط للتقييم التوجيهي الخاص بك نهجًا استباقيًا، مع التركيز على التطور المستقبلي بدلاً من التركيز على الأداء السابق:

ابدأ بتحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين يمكن أن يكون ذلك بناءً على الملاحظات السابقة أو التحديات المتكررة أو الأهداف المستقبلية

ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس (أهداف SMART) تتماشى مع هذه المجالات التي تستهدف المهارات أو العمليات الفورية وفرص النمو على المدى الطويل

تتماشى مع هذه المجالات التي تستهدف المهارات أو العمليات الفورية وفرص النمو على المدى الطويل تضمين المراجعات المنتظمة بدلاً من انتظار المراجعة الرسمية، مما يضمن التوجيه والتعديل المستمرين

بدلاً من انتظار المراجعة الرسمية، مما يضمن التوجيه والتعديل المستمرين تقسيم الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر قابلة للتنفيذ مع تحديد مواعيد نهائية للحفاظ على التقدم

مع تحديد مواعيد نهائية للحفاظ على التقدم إشراك أصحاب المصلحة - المديرين أو الموجهين أو الأقران - لتقديم رؤى بناءة أثناء العملية، مما يضمن التوافق والملاءمة

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4. إجراء التقييم

يركز إجراء التقييم التوجيهي على استبدال التعزيز الإيجابي للأفعال السابقة بحلول تطلعية. وبدلاً من الخوض في أخطاء الماضي، فإنه يركز على ما يمكن القيام به للتحسين للمضي قدمًا.

فيما يلي نصائح أساسية لإجراء التقييم التوجيهي:

كن محددًا وقابلًا للتنفيذ : قدم نصيحة موضوعية تحدد خطوات واضحة وقابلة للتحقيق. على سبيل المثال: "_في المرة القادمة، حاول تنظيم مهامك باستخدام مصفوفة أولويات لإدارة المواعيد النهائية بشكل أكثر فعالية."

: قدم نصيحة موضوعية تحدد خطوات واضحة وقابلة للتحقيق. على سبيل المثال: "_في المرة القادمة، حاول تنظيم مهامك باستخدام مصفوفة أولويات لإدارة المواعيد النهائية بشكل أكثر فعالية." شجع الموظف على المشاركة : قم بإشراك الفرد في المحادثة من خلال طلب مساهمته في الأهداف والمجالات التي يرغب في تحسينها. على سبيل المثال: _"ما هي المهارات التي ترغب في تعزيزها خلال الربع القادم، وكيف يمكننا مساعدتك في تحقيق ذلك؟

: قم بإشراك الفرد في المحادثة من خلال طلب مساهمته في الأهداف والمجالات التي يرغب في تحسينها. على سبيل المثال: _"ما هي المهارات التي ترغب في تعزيزها خلال الربع القادم، وكيف يمكننا مساعدتك في تحقيق ذلك؟ ابقَ موجهًا نحو الحلول : بدلاً من تقديم إصلاحات، ركز على فرص النمو وكيف يمكنهم الاستفادة من نقاط قوتهم للتغلب على التحديات. على سبيل المثال: "دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام أدوات الأتمتة للمهام المتكررة."

: بدلاً من تقديم إصلاحات، ركز على فرص النمو وكيف يمكنهم الاستفادة من نقاط قوتهم للتغلب على التحديات. على سبيل المثال: "دعنا نستكشف كيف يمكنك استخدام أدوات الأتمتة للمهام المتكررة." ضع توقعات واضحة : قدم أهدافًا أو معالم قابلة للقياس لضمان أن يكون لدى الشخص خارطة طريق للنمو المهني ويمكنه تتبع التقدم المحرز بعد التقييم. على سبيل المثال: _"بحلول نهاية الشهر، ما رأيك في أن تهدف إلى إكمال ثلاثة مشاريع بشكل مستقل لبناء الثقة والسرعة؟

: قدم أهدافًا أو معالم قابلة للقياس لضمان أن يكون لدى الشخص خارطة طريق للنمو المهني ويمكنه تتبع التقدم المحرز بعد التقييم. على سبيل المثال: _"بحلول نهاية الشهر، ما رأيك في أن تهدف إلى إكمال ثلاثة مشاريع بشكل مستقل لبناء الثقة والسرعة؟ حافظ على الإيجابية: قم بتأطير المحادثة بطريقة تبعث على الثقة، مع التركيز على الإمكانات بدلاً من أوجه القصور. على سبيل المثال: "لقد قمت بعمل رائع حتى الآن - دعنا نركز الآن على تحسين مهاراتك في العرض التقديمي لإظهار تأثيرك بشكل أفضل."

5. اتخذ إجراءات بشأن المجالات التي تحتاج إلى تحسين

يتطلب اتخاذ إجراء بشأن المجالات التي تحتاج إلى تحسين من خلال التقييم التوجيهي يتطلب التحول من الأساليب التقليدية مثل طريقة شطيرة التغذية الراجعة إلى مناهج أكثر ديناميكية.

بدلًا من إخفاء النقد بالثناء، تبنَّ القيادة المباشرة من خلال تقديم رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ تدفع إلى التغيير.

ابدأ بالتواصل المباشر، حيث يكون التركيز بالكامل على ما يمكن القيام به بشكل مختلف للمضي قدمًا.

شجّع التقييم الذاتي أيضًا، واسأل الأفراد عن كيفية تحسينهم في اعتقادهم مع توجيههم باقتراحات مصممة خصيصًا لهم.

💡 نصيحة احترافية: استخدم طريقة البدء-التوقف-المتابعة لإجراء تقييم توجيهي. في هذه الطريقة، يُطلب من الموظفين التفكير في أدائهم السابق وتحديد الأشياء التي يجب أن يبدأوا في فعلها ويتوقفوا عن فعلها ويستمروا في فعلها. هذه إحدى الطرق العديدة لتقديم التوجيه والدعم الموجه للموظفين من أجل التطوير المستقبلي.

يمكنك استخدام قوالب البدء والتوقف والاستمرار المجانية لوضع هذه الطريقة موضع التنفيذ.

6. تقييم نتائج تقييم التغذية اللاحقة

عرض النتائج في الوقت الفعلي لأهدافك ومهامك وإدارتها وتقييمها باستخدام لوحات معلومات ClickUp

استخدام لوحات معلومات ClickUp لتقييم النتائج في تقييمات موجزة تحول البيانات إلى رؤى ذات مغزى بكفاءة ملحوظة.

إليك الطريقة:

تتبع المقاييس الرئيسية: إنشاء لوحات معلومات مخصصة واستخدامها لتصور مقاييس مثل معدلات إنجاز المهام، والوقت المستغرق في المهام، ومراحل المشروع الرئيسية

إنشاء لوحات معلومات مخصصة واستخدامها لتصور مقاييس مثل معدلات إنجاز المهام، والوقت المستغرق في المهام، ومراحل المشروع الرئيسية مراقبة التقدم الفردي: إنشاء لوحات معلومات لتتبع أداء أعضاء الفريق الفردي، بما في ذلك عبء العمل وأولويات المهام وإدارة الوقت

إنشاء لوحات معلومات لتتبع أداء أعضاء الفريق الفردي، بما في ذلك عبء العمل وأولويات المهام وإدارة الوقت جدولة المراجعات المنتظمة: استخدم أتمتة ClickUp والمهام المتكررة لجدولة جلسات المراجعات والملاحظات المنتظمة

استخدم أتمتة ClickUp والمهام المتكررة لجدولة جلسات المراجعات والملاحظات المنتظمة تتبع الملاحظات وعناصر الإجراءات: إنشاء أقسام مخصصة على لوحات المعلومات لتتبع الملاحظات المقدمة والمستلمة، بالإضافة إلى عناصر الإجراءات الناتجة عن هذه المناقشات

إنشاء أقسام مخصصة على لوحات المعلومات لتتبع الملاحظات المقدمة والمستلمة، بالإضافة إلى عناصر الإجراءات الناتجة عن هذه المناقشات تحديد الاتجاهات والأنماط: تحليل البيانات التاريخية على لوحات المعلومات لتحديد الاتجاهات والأنماط في أداء الفريق

تحليل البيانات التاريخية على لوحات المعلومات لتحديد الاتجاهات والأنماط في أداء الفريق وضع الأهداف وتتبع التقدم المحرز: استخدم لوحات المعلومات لوضع أهداف محددة لأعضاء الفريق وتتبع تقدمهم نحو تحقيق هذه الأهداف

أدوات لتقديم التغذية الراجعة والتغذية الراجعة

ليس فقط تقييم التغذية الراجعة، بل يمكنك إجراء جلسات التغذية الراجعة كجزء من إدارة أدائك إلى جانب تعيين المهام، والتعاون في الوقت الفعلي، وخلق ثقافة عمل رائعة، وغير ذلك مع ClickUp!

إليك كيفية تنفيذ استراتيجية إدارة الأداء الخاصة بك دون عناء:

1. التقاط الملاحظات واتخاذ إجراءات بشأنها

استخدام نماذج ClickUp لالتقاط الملاحظات لا يتعلق فقط بجمع المعلومات؛ بل يتعلق بتحفيز العمل وتمكين التقييمات المباشرة التي تدفع فريقك نحو التحسين المستمر.

التقط دائمًا المعلومات ذات الصلة التي تبني المزيد من السياق مع المنطق الشرطي باستخدام نماذج ClickUp

بفضل تصميمها القابل للتخصيص، تجعل النماذج من السهل جمع الملاحظات ذات الصلة من أعضاء الفريق أو العملاء أو أصحاب المصلحة، مما يضمن توجيه كل رد إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب.

تتيح لك ميزة المنطق الشرطي لنماذج ClickUp Forms إنشاء نموذج واحد يتكيف بناءً على التحديدات السابقة، مما يسهل عملية الإكمال.

على سبيل المثال، إذا أشار المستخدم إلى أنه يقدم تعليقاته على منتج معين، فسيعرض النموذج تلقائيًا الأسئلة ذات الصلة المتعلقة بهذا المنتج فقط، مما يجعل تعبئته أسهل، ليس فقط في التعبئة ولكن أيضًا أكثر كفاءة في الحصول على معلومات دقيقة.

وبمجرد جمع الملاحظات، يمكن توجيهها على الفور إلى مهام قابلة للتتبع، مما يسمح لفريقك باتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأفكار التي تم تلقيها.

2. التدرب على التحرير التعاوني وتدوين الملاحظات خلال جلسات الملاحظات

استخدام مستندات ClickUp Docs للتحرير التعاوني وتدوين الملاحظات أثناء التقييمات الملاحظات الموجهة، يحول العملية الثابتة التقليدية إلى مركز تعاون ديناميكي في الوقت الفعلي.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، ودوّن الملاحظات، وقدّم ملاحظات فورية أو تغذية راجعة أو تغذية مباشرة باستخدام ClickUp Docs

قم بتمكين فرقك من إنشاء مستندات جميلة ومنظمة وتحريرها باستخدام ميزات مثل الصفحات المتداخلة والجداول والقوالب، وهي مثالية لإنشاء خرائط طريق شاملة أو قواعد معرفية مركزية للتقييمات المباشرة.

أثناء جلسة التقييم التوجيهي يمكن لأعضاء الفريق المساهمة في نفس المستند في نفس الوقت وتقديم الملاحظات وإضافة الملاحظات أو إبراز مجالات التحسين في الوقت الفعلي.

3. تعيين المهام وترك التعليقات لتقديم تغذية تلقائية مستمرة

قم بتحويل التعليقات في الدردشات أو المستندات إلى مهام ClickUp على الفور باستخدام تعليقات ClickUp المعينة مهام ClickUp و انقر فوق التعليقات المعينة توفر مزيجًا قويًا لتوفير تغذية مستمرة وضمان أن يتصرف فريقك على الفور.

من خلال تقسيم المهام المعقدة إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة وتعيين تعليقات محددة لأعضاء الفريق، يمكنك تقديم إرشادات مستهدفة وضمان معرفة الجميع بمسؤولياتهم.

علاوة على ذلك، من خلال تخصيص حالة المهمة وتعيين مستويات الأولوية لكل مهمة، يمكنك تحديد المهام التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وترتيب أولوياتها بسرعة. يساعد ذلك في ضمان معالجة التعليقات على الفور واستمرار تركيز فريقك على تحقيق أهدافه.

4. تسجيل الملاحظات الصوتية أو المرئية للحصول على تغذية راجعة مفصلة

سجّل الملاحظات التفصيلية وحتى اترك تعليقات في مقطع ClickUp لتوفير فرص للتحسين والنمو كليك أب كليب توفر طريقة مبتكرة لتقديم ملاحظات فورية أو تغذية فورية - من خلال تسجيل الشاشة وكاميرا الويب والتعليق الصوتي. وهذا غالبًا ما يجعل التواصل أسرع وأوضح وأكثر قابلية للتنفيذ من الاعتماد فقط على الرسائل المكتوبة والمستندات المطولة.

سواء أكنت تشارك رؤى حول مشروع ما أو تقدم اقتراحات للتحسين، تتيح لك المقاطع نقل المحادثات إلى الأمام دون عناء - دون الحاجة إلى كتابة تفسيرات طويلة.

5. أتمتة حلقات التغذية الراجعة لضمان التحسين المستمر

بناء حلقات تغذية مرتدة لتشجيع التحسين المستمر باستخدام أتمتة ClickUp

يمكن لأتمتة ClickUp Automations أتمتة حلقات التغذية الراجعة لخلق ثقافة التحسين المستمر، مما يجعل من السهل على الفرق أن تظل متوائمة ومتجاوبة.

مع انقر فوق الدماغ تصبح أتمتة حلقات التغذية الراجعة سهلة مثل وصف ما تحتاجه بلغة إنجليزية بسيطة.

على سبيل المثال، ما عليك سوى إخبار الذكاء الاصطناعي بما تريد أتمتة ما تريده - سواء كان ذلك المطالبة بتذكير لمشاركة الملاحظات بعد وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما، أو تعيين مهام المتابعة/المهام التصحيحية بعد تلقي الملاحظات، أو إخطار أصحاب المصلحة بالتحديثات، أو تعديل حالات المشروع - وشاهد كيف يقوم على الفور بتكوين سير العمل عبر أي مساحة أو مجلد أو قائمة في ClickUp.

لا تعرف من أين تبدأ؟ استخدم ال قالب ملاحظات الموظف ClickUp لإدارة ملاحظات الموظفين على مستوى الشركة وتصورها وتتبعها في مكان واحد.

انقر فوق نموذج ملاحظات الموظفين

تم تصميم قالب ملاحظات الموظفين ClickUp لمساعدة فرق العمل على جمع رؤى قيمة حول الإدارة وثقافة الشركة والتعويضات والامتيازات وبيئة العمل.

يبسط هذا القالب عملية جمع وتحليل ملاحظات الموظفين ، وزرع ثقافة النمو والثقة.

يمكنك ذلك

ابدأ بسرعة، باستخدام النصائح والإرشادات المفيدة في "عرض البدء من هنا

تتبع بسهولة من أرسلوا الملاحظات باستخدام "طريقة عرض جميع المستجيبين

إنشاء أسئلة الاستبيان وتحديثها وإدارتها باستخدام "طريقة عرض استبيان آراء الموظفين

استخدام ClickUp لإدارة الأداء الشامل

التغذية الراجعة والتغذية الراجعة كلاهما مفهومان قويان للنمو والتحسين. تركز التغذية الراجعة على التفكير في الأداء السابق وتحديد مجالات التعديل والتعلم من الإجراءات السابقة.

أما التغذية الراجعة فتتطلع إلى الأمام، مع التركيز على التحسينات المحتملة والاقتراحات القابلة للتنفيذ في المستقبل.

وكلا النهجين مفيد: فالتغذية الراجعة ترسخنا في دروس لا تقدر بثمن من الماضي، بينما تدفعنا التغذية الراجعة نحو الابتكار وتحفزنا على التقدم المستمر.

باستخدام ClickUp، يمكن للفرق دمج كلتا الاستراتيجيتين بسلاسة في سير العمل. من جمع الملاحظات عبر النماذج وتتبع التقدم المحرز باستخدام الأتمتة إلى تخطيط الإجراءات المستقبلية من خلال الدردشة التعاونية والمستندات والمقاطع، إنها أداة مثالية لإدارة الأداء المؤسسي وتعزيزه.

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