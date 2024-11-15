15 أفضل 15 برنامج فيديو توضيحي لعام 2025

هل حاولت من قبل أن تشرح فكرة معقدة في اجتماع ما، لتُقابل بنظرات فارغة؟

لقد مررنا جميعاً بهذه التجربة. الأمر هو أن بعض المفاهيم معقدة للغاية بحيث لا يمكن شرحها شفهياً. فهي تحتاج إلى مرئيات.

✨حقيقة ممتعة: يتذكر المشاهدون 95% من المعلومات من الفيديو ولكن 10% فقط عند قراءة نفس المحتوى كنص.

لهذا السبب، مقاطع الفيديو التوضيحية. يحول الفيديو التوضيحي الجيد حتى أكثر الموضوعات تعقيدًا إلى محتوى سهل الفهم.

أفضل جزء هو أنك لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا في تحرير الفيديو لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية عالية الجودة. فقط استخدم برنامج تحرير فيديو احترافي! هناك مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة؛ أنت مدلل للاختيار.

في هذه المقالة، سوف أشاركك أفضل اختياراتي لأدوات البرمجيات التي استخدمتها واختبرتها شخصيًا للمساعدة في إنشاء فيديوهات توضيحية من الدرجة الأولى. لنبدأ بفهم ما يجب البحث عنه في أفضل برامج الفيديو التوضيحي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج الفيديو التوضيحي؟

تعمل أفضل برامج صانع الفيديو التوضيحي على تبسيط عمليات إنشاء الفيديوهات التوضيحية وتحريرها وتساعد على تقديم فيديوهات ذات مظهر احترافي دون متاعب.

إليك ما أراه ضروريًا:

عناصر قابلة للتخصيص: ابحث عن المرونة في الرسوم المتحركة والخطوط والانتقالات

ابحث عن المرونة في الرسوم المتحركة والخطوط والانتقالات مجموعة متنوعة من الأنماط: تجنب ملل جمهورك بمقاطع الفيديو التي تبدو جميعها متشابهة. اختر البرامج التي تقدم تنسيقات فيديو متنوعة، مثل فيديوهات الرسوم المتحركة أو فيديوهات السبورة البيضاء أو فيديوهات الشرح المباشر

تجنب ملل جمهورك بمقاطع الفيديو التي تبدو جميعها متشابهة. اختر البرامج التي تقدم تنسيقات فيديو متنوعة، مثل فيديوهات الرسوم المتحركة أو فيديوهات السبورة البيضاء أو فيديوهات الشرح المباشر تعديلات في الوقت الفعلي: هذا أمر مهم لمقاطع الفيديو التوضيحية التي يشارك في إنشائها عدة أعضاء في الفريق. يجب أن يكونوا جميعًا قادرين على إجراء التحديثات وتقديم الملاحظات مباشرةً داخل منصة تحرير الفيديو

هذا أمر مهم لمقاطع الفيديو التوضيحية التي يشارك في إنشائها عدة أعضاء في الفريق. يجب أن يكونوا جميعًا قادرين على إجراء التحديثات وتقديم الملاحظات مباشرةً داخل منصة تحرير الفيديو قوالب معدة مسبقًا: تساعد قوالب الفيديو ولقطات الفيديو المخزنة على توفير الوقت، خاصة للمبتدئين

تساعد قوالب الفيديو ولقطات الفيديو المخزنة على توفير الوقت، خاصة للمبتدئين واجهة مستخدم بسيطة: يجب ألا تحتاج حتى إلى برنامج تعليمي للبدء!

يجب ألا تحتاج حتى إلى برنامج تعليمي للبدء! سهولة الاستخدام: تجنب إضاعة ساعات في واجهات معقدة. ابحث عن برامج تحرير سهلة وبديهية بالسحب والإفلات تتطلب الحد الأدنى من التدريب

فيما يلي قائمة بأفضل 15 برنامجًا للفيديو التوضيحي، مع تسليط الضوء على ميزاتها البارزة وأسعارها والقيود المحتملة.

أفضل 15 برنامج فيديو توضيحي ## أفضل 15 برنامج فيديو توضيحي

ستساعدك هذه القائمة المنتقاة في العثور على الأداة المناسبة التي تتماشى مع

إنتاج الفيديو

الأهداف

لنبدأ

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مقاطع الفيديو التوضيحية ونسخها)

ClickUp أداة قوية لإنشاء مقاطع الفيديو التوضيحية ونسخها. فهو يقدم مجموعة متنوعة من الميزات التي تبسط عملية إنشاء الفيديو بالكامل.

على سبيل المثال,

كليك أب كليب

يسمح لك بالتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة مباشرةً داخل منصة ClickUp للفيديو التوضيحي الخاص بك دون عناء. فهو يجمع بين مشاركة الشاشة والسرد الصوتي والتواصل المرئي ضمن أداة واحدة.

وبعد التسجيل,

مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp

أن ينسخ الفيديو الخاص بك تلقائيًا، مما يتيح لك استخلاص الأفكار الرئيسية وتسهيل إجراءات المتابعة.

استخدم ClickUp Clips لإنشاء تسجيلات شاشة صغيرة الحجم لمقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بك

فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لمقاطع ClickUp Clips:

تسجيل بسيط: ابدأ تسجيل شاشتك أو صوتك أو كليهما ببضع نقرات فقط

ابدأ تسجيل شاشتك أو صوتك أو كليهما ببضع نقرات فقط إعدادات تسجيل قابلة للتخصيص: اضبط منطقة التسجيل ومعدل الإطارات والإعدادات الأخرى لتناسب احتياجاتك

اضبط منطقة التسجيل ومعدل الإطارات والإعدادات الأخرى لتناسب احتياجاتك التعليقات التوضيحية والرسومات: أضف التعليقات التوضيحية والأسهم والعناصر المرئية الأخرى إلى تسجيلاتك لإبراز النقاط الرئيسية أو توفير سياق إضافي

أضف التعليقات التوضيحية والأسهم والعناصر المرئية الأخرى إلى تسجيلاتك لإبراز النقاط الرئيسية أو توفير سياق إضافي التكامل المباشر مع ClickUp: بمجرد الانتهاء من التسجيل، سيتم حفظ الفيديو الخاص بك تلقائيًا داخل مهمة ClickUp أو المشروع

بمجرد الانتهاء من التسجيل، سيتم حفظ الفيديو الخاص بك تلقائيًا داخل مهمة ClickUp أو المشروع التعاون: شارك تسجيلاتك مع زملائك في الفريق للحصول على تعليقات أو مراجعة

بعد ذلك، قم بصياغة نصوص ونصوص مقنعة بسهولة باستخدام

ClickUp Brain

مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain. حدد نص الفيديو التوضيحي الخاص بك بشكل مرئي ثم قم بتحويله إلى مستند نصي مصقول من خلال التكامل السلس مع ClickUp Brain.

لخص ملاحظات الفيديو التوضيحي الخاص بك باستخدام ClickUp Brain

ما هو أكثر من ذلك؟ تتيح الميزات التعاونية في ClickUp التعاون في الوقت الفعلي - يمكنك مشاركة الأفكار والتحديثات مع أعضاء الفريق أثناء إنشاء الفيديو. وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عند إنشاء مقاطع الفيديو التوضيحية، حيث يمكن للعديد من الخبراء المتخصصين المشاركة في عملية إنشاء المحتوى.

على سبيل المثال، استخدم @الإشارات في

الدردشة في ClickUp

للتواصل في الوقت الفعلي مع فريقك وتلقي التعليقات على الفيديو التوضيحي.

ClickUp أفضل الميزات

تتبع التقدم المحرز في مشاريع إنشاء مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بك باستخدام لوحات كانبان وطريقة عرض التقويم في ClickUp

استفد من ميزات إعداد تقارير ClickUp لقياس التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين

تسريع عملية إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي لوضع الأفكار، وإنشاء البرامج النصية، وتدوين مقاطع الفيديو، وإنشاء مقتطفات مع الطوابع الزمنية

مشاركة مقاطع الفيديو مع أي شخص باستخدام رابط عام أو ملف تم تنزيله

قم بتوصيل ClickUp ببرامج تحرير الفيديو ومكتبات اللقطات المخزنة والمزيد باستخدام تكامل ClickUp

قيود ClickUp

أشار بعض المستخدمين إلى وجود منحنى تعليمي بسبب ميزات ClickUp الشاملة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

للأبد غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل مساحة عمل لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. InVideo (الأفضل لمقاطع الفيديو التوضيحية السريعة والاحترافية)

عبر في الفيديو InVideo عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات تعمل على تبسيط عملية إنشاء مقاطع فيديو توضيحية احترافية. من خلال واجهته البديهية ومكتبته الواسعة من القوالب والأصول وخيارات التخصيص، يسمح InVideo للمستخدمين بإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة دون الحاجة إلى مهارات تقنية واسعة النطاق.

أفضل ميزات InVideo

تحويل البرامج النصية بسرعة إلى محتوى فيديو باستخدام الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي

الوصول إلى ملايين الصور ومقاطع الفيديو والمسارات الصوتية الخالية من حقوق الملكية

العمل في وقت واحد مع أعضاء الفريق لتحرير المشاريع ومراجعتها

إنشاء مقاطع فيديو وترجمتها بأكثر من 50 لغة

قيود InVideo

قد لا يكون الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى إمكانيات تحرير فيديو متعمقة

أفاد بعض المستخدمين أن القوالب توفر مرونة أقل للمشاريع المخصصة بشكل كبير

تسعير #### تسعير InVideo

مجاني

الشركات : 30 دولارًا شهريًا

: 30 دولارًا شهريًا غير محدود : 60 دولارًا في الشهر

: 60 دولارًا في الشهر InVideo AI Plus : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا InVideo AI Max: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر: 60 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات InVideo #### تقييمات ومراجعات InVideo

G2 : 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

3. فقط (الأفضل لمقاطع الفيديو التوضيحية الكرتونية البسيطة)

عبر إلى فقط Toonly (الذي أصبح الآن جزءًا من Voomly Cloud) مثالي للشركات أو المبدعين الذين يرغبون في إنتاج مقاطع فيديو توضيحية بسيطة على غرار الرسوم المتحركة. تتيح واجهة السحب والإفلات المباشرة للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو ممتعة وجذابة دون الحاجة إلى مهارات تحرير متقدمة.

يقدم البرنامج العديد من الشخصيات والمشاهد، مما يجعله خيارًا قويًا لمقاطع الفيديو التوضيحية السريعة والبسيطة.

Toonly أفضل الميزات

تسجيل وإضافة تعليقات صوتية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام أدوات التعليق الصوتي المدمجة

إنشاء مقاطع فيديو متعددة المشاهد بسهولة والتبديل بين التسلسلات المتحركة المختلفة دون مقاطعة تدفق الفيديو

تصدير مقاطع الفيديو الخاصة بك بتنسيقات متنوعة، بما في ذلك MP4 و MOV و GIF

قيود على التقييد فقط

يفتقر Toonly إلى ميزات التعاون الجماعي، لذلك لا يمكن لعدة مستخدمين العمل في نفس المشروع في نفس الوقت

تسعير تطبيق Toonly

عادي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا مؤسسة: 79 دولارًا شهريًا

Toonly التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

4. Animaker (الأفضل لمقاطع الفيديو التوضيحية المخصصة)

عبر صانع الرسوم المتحركة منصة متعددة الاستخدامات، تقدم Animaker مجموعة واسعة من الميزات لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية جذابة. يقدم مجموعة متنوعة من أنماط الرسوم المتحركة، من الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء إلى الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد.

Animaker مليء بالقوالب التي يمكنك تخصيصها، مما يسرع العملية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يتم كل ذلك من خلال منصة بديهية وسهلة الاستخدام.

أفضل ميزات #### Animaker

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق لمشاركة الأفكار وتنقيح المحتوى بسهولة

تبسيط مهام سير عمل الإنتاج وإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لكتابة النصوص والتعليقات الصوتية

إنشاء مشاهد لمقاطع الفيديو الخاصة بك وتخصيصها بسهولة باستخدام أداة إنشاء المشاهد في Animaker

قيود أنيميكر

يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الرسوم المتحركة والتأثيرات محدودة مقارنة بالمنصات المتقدمة الأخرى

يمكن للرسوم المتحركة المعقدة أن تؤدي إلى أوقات عرض أطول، مما قد يؤدي إلى إبطاء الإنتاجية

أسعار أنيميكر

مجاني

أساسي : 27 دولارًا شهريًا

: 27 دولارًا شهريًا مبتدئ : 45 دولارًا شهريًا

: 45 دولارًا شهريًا محترف : 79 دولارًا في الشهر

: 79 دولارًا في الشهر المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أنيميكر

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

5. فيديو سكريبت (الأفضل لشرح الرسوم المتحركة على السبورة البيضاء)

عبر فيديو سكرايب تلبي واجهة VideoScribe سهلة الاستخدام احتياجات المعلمين والمسوقين ومنشئي المحتوى، مما يجعلها في متناول أي شخص يتطلع إلى إنتاج مقاطع فيديو توضيحية آسرة على السبورة البيضاء.

ما يميز VideoScribe هو ميزاته الفريدة: الرسوم المتحركة اليدوية التلقائية التي تحاكي تأثير الرسم، ومزامنة التعليق الصوتي لمحاذاة صوتية ومرئية سلسة، وخيارات مرنة للعلامة التجارية تسمح للمستخدمين بدمج شعاراتهم وتخصيص لوحات الألوان.

أفضل ميزات VideoScribe

إنشاء رسوم متحركة جذابة على السبورة البيضاء بسهولة باستخدام واجهات السحب والإفلات

إضافة الصور والنصوص والموسيقى دون عناء

الانطلاق بسرعة مع مكتبة واسعة من الصور والقوالب التي تلبي مختلف الموضوعات

التكامل مع المنصات الأخرى، مثل PowerPoint، لتوسيع إمكانية الاستخدام ودمج المحتوى الحالي في مشاريع الفيديو الجديدة

قيود VideoScribe

مشاكل في الأداء من حين لآخر، مثل التأخر أثناء المشاريع المعقدة، مما قد يعطل سير العمل

بعض الميزات قد لا تكون بديهية على الفور، مما يتطلب وقتًا للمستخدمين ليصبحوا بارعين في استخدامها

تسعير VideoScribe

تجربة مجانية

بالإضافة : 26.15 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 26.15 دولار شهريًا لكل مستخدم محترف: 39.22$/شهرًا لكل مستخدم

VideoScribe التقييمات والمراجعات

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

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6. باوتون (الأفضل للفيديوهات التوضيحية التفاعلية المتحركة)

عبر باوتون يعد Powtoon جيدًا عندما تريد إضافة أزرار وروابط قابلة للنقر لجعل الفيديو أكثر جاذبية.

سواء كنت تنشئ دروساً تعليمية أو عروضاً تسويقية، يوفر Powtoon مرونة في تصميم مقاطع فيديو ديناميكية وتفاعلية بصرياً.

أفضل ميزات Powtoon

استفد من مكتبة من الشخصيات والدعائم لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك

استكشف مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص المصممة لمختلف المواضيع، مثل العروض التقديمية للأعمال، ومقاطع الفيديو التعليمية، ومحتوى الوسائط الاجتماعية

إنشاء رسوم متحركة سلسة وذات مظهر احترافي باستخدام تقنيات الرسوم المتحركة المتقدمة، بما في ذلك مسارات الحركة وتعديلات التوقيت

قيود Powtoon

يحد الإصدار المجاني من عدد الصادرات ويتضمن علامات مائية على مقاطع الفيديو

مشاكل في الأداء من حين لآخر مع المشاريع الكبيرة، حيث قد يتأخر البرنامج أو يتجمد عند التعامل مع الأصول عالية الدقة

تسعير Powtoon

لايت : 50 دولاراً في الشهر

: 50 دولاراً في الشهر احترافي : 190 دولارًا في الشهر

: 190 دولارًا في الشهر شركة: 120$/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات باوتون

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

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7. Vyond (الأفضل لمقاطع الفيديو المتحركة على مستوى الأعمال)

عبر فيوند Vyond هي أداة رسوم متحركة مصممة لمساعدة المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو متحركة جذابة مصممة خصيصًا لمختلف التطبيقات، بما في ذلك التسويق والتدريب والاتصالات الداخلية.

تتيح واجهته البديهية ومجموعة ميزاته الغنية للمبدعين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء إنتاج رسوم متحركة عالية الجودة تأسر الجماهير.

Vyond يتميز Vyond بتعدد استخداماته، مما يتيح للمستخدمين نقل الأفكار المعقدة بطريقة جذابة بصريًا.

أفضل ميزات Vyond

تبسيط عملية إنشاء الفيديو باستخدام وظيفة تحويل النص إلى كلام التي تحوّل النصوص المكتوبة إلى تعليقات صوتية ذات صوت طبيعي

تخصيص الشخصيات المتحركة بمستوى مذهل من التفاصيل، وتعديل السمات الجسدية وأنماط الملابس لتعكس الجمهور المستهدف أو هوية العلامة التجارية بشكل أفضل

إنشاء مجموعة متنوعة من أنواع الفيديو مع مكتبة واسعة من القوالب والأصول المعدة مسبقًا التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات

قيود Vyond

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين غير المعتادين على برامج الرسوم المتحركة، حيث أن إتقان جميع الميزات والأدوات قد يستغرق وقتًا وممارسة

تسعير Vyond

أساسي : 49 دولار/مستخدم شهرياً

: 49 دولار/مستخدم شهرياً قسط : 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 89 دولارًا لكل مستخدم شهريًا احترافي : 179 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 179 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vyond

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

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8. Runway AI (الأفضل في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للأتمتة)

عبر المدرج AI يتخصص Runway AI في أبحاث وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على إنشاء منتجات ونماذج لتوليد مقاطع الفيديو والصور ومحتوى الوسائط المتعددة المختلفة.

صُممت أدوات Runway AI لمساعدة صانعي المحتوى على استكشاف الأفكار في الوقت الفعلي تقريبًا و إنشاء أصول جاهزة للإنتاج بسرعة وتحكم ودقة

أفضل ميزات Runway AI

أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل إزالة الكائنات واستبدال الخلفية، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة

اختر من بين أكثر من 30 أداة مختلفة متوفرة مباشرةً في متصفحك، بما في ذلك التدوير الفوري وتتبع الحركة والنسخ

اعمل بسلاسة مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، مما يتيح لك الحصول على تعليقات فورية ومبسطة التواصل بالفيديو أثناء عملية التحرير

قيود الذكاء الاصطناعي على المدرج

قد تتسبب المشاريع الكبيرة في حدوث تأخير، مما يعطل تدفق التحرير ويؤثر على الإنتاجية

يمكن أن تكون مجموعة الميزات الغنية مربكة للمبتدئين، مما يتطلب بعض الوقت لفهم قدرات البرنامج بالكامل

تسعير برنامج Runway AI

أساسي

قياسي : 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا محترف : 35 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 35 دولاراً/مستخدماً شهرياً غير محدود : 95 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 95 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات مدرج الذكاء الاصطناعي #### Runway AI

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. رندرفورست (الأفضل لاتساق العلامة التجارية)

عبر رندرفورست رندرفورست خيار جيد لأي شخص يحتاج إلى إنشاء فيديوهات توضيحية بسرعة. أدواته التلقائية مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى إنتاج محتوى عالي الجودة بدون معرفة واسعة بالتحرير

يشتهر هذا البرنامج المجاني للفيديوهات التوضيحية بمكتبة القوالب الواسعة وخيارات العلامات التجارية القابلة للتخصيص وواجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام.

رندرفورست أفضل الميزات

إنشاء مقاطع الفيديو بسرعة بمجرد إدخال النص البرمجي أو اختيار القوالب. تقلل هذه الميزة بشكل كبير من وقت الإنتاج وتبسط عملية إنشاء الفيديو

توليد مجموعة متنوعة من تنسيقات الفيديو، بما في ذلك مقاطع الفيديو الترويجية وعروض الشرائح وتصورات الموسيقى

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، مما يتيح لك الحصول على تعليقات وتعديلات فورية أثناء عملية التحرير

قيود رندرفورست

ميزات التحرير المتقدمة مقيدة إلى حد ما، مما قد يحبط المستخدمين الذين يرغبون في المزيد من التحكم في مشاريعهم

النسخة المجانية تنتج مخرجات أقل جودة، والتي قد لا تكون مناسبة للاستخدام الاحترافي

أسعار رندرفورست

مجاني إلى الأبد

إلى الأبد لايت : 14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 14.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف : 29.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 29.99 دولارًا/مستخدم شهريًا شركة: 34.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات رندرفورست #### تقييمات ومراجعات رندرفورست

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 400 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

10. بايتابل (الأفضل لمقاطع الفيديو التسويقية السريعة)

عبر قابل للعض يعد Biteable حلاً مثالياً لمن يحتاجون إلى مقاطع فيديو توضيحية نابضة بالحياة تجذب الانتباه على الفور.

توفر هذه المنصة مجموعة كبيرة من مشاهد الرسوم المتحركة التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات، مما يسمح للمبدعين بصياغة قصص تلقى صدىً واسعاً.

أفضل ميزات #### Biteable

تبسيط التعليقات والتكرار من خلال دعوة أعضاء الفريق للتعاون في المشاريع

الوصول إلى لقطات وموسيقى عالية الجودة لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية بعناصر وسائط متعددة احترافية

تسجيل التعليقات الصوتية وإضافتها بسرعة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام أدوات التعليق الصوتي المدمجة

القيود القابلة للعض

يقيد الإصدار المجاني الوصول إلى قوالب وميزات معينة، مما قد يعيق المستخدمين الذين يبحثون عن وظائف كاملة دون التزام

لاحظ المستخدمون تأخيرات عرضية في العرض، خاصةً بالنسبة لمقاطع الفيديو الأكثر تعقيدًا

تسعير Biteable

الإيجابي : 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بريميوم : 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات القابلة للعض

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: 4.1/5 (أكثر من 40 تقييم)

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11. Synthesia (الأفضل لمقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia إذا كنت تريد إنشاء مقاطع فيديو بلمسة إنسانية دون تصوير، فإن Synthesia هو الحل.

تتيح هذه المنصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء صور رمزية واقعية يمكنها تقديم المحتوى بلغات متعددة. أدخل السيناريو الخاص بك، وستقوم Synthesia تلقائيًا بإنشاء مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها فعالة بشكل لا يصدق للشركات التي تحتاج إلى إنتاج محتوى بسرعة

أفضل ميزات Synthesia

إنشاء صور تجسيدية نابضة بالحياة يمكنها التحدث بنصك بلغات مختلفة، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الجماهير العالمية

صمم الخلفيات والدعائم والعناصر المرئية لتتناسب مع علامتك التجارية أو رسالتك، مما يسمح بأسلوب عرض تقديمي فريد من نوعه

ادمج Synthesia بسلاسة مع منصات LMS من أجل إنشاء مواد تدريبية تفاعلية

قيود التوليف

يمكن أن تكون خطط الاشتراك مرتفعة نسبيًا، وهو ما قد لا يكون ممكنًا للشركات الصغيرة أو المبدعين الأفراد

قد يجد المستخدمون أن الصور الرمزية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي أقل واقعية من الممثلين الحقيقيين، مما قد ينتقص من اللمسة الشخصية التي تتطلبها بعض المشاريع

تسعير #### Synthesia

خطة مجانية

بداية : 29 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 29 دولارًا/مستخدم شهريًا مبدع : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

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12. Wideo (الأفضل لمقاطع الفيديو الجذابة بصريًا)

عبر فيديو Wideo عبارة عن منصة إنشاء مقاطع فيديو سحابية تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو توضيحية متحركة دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية. وهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام مع محرر للسحب والإفلات، مما يسهل على أي شخص إنشاء مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي.

يوازن هذا الحل البرمجي للفيديو التوضيحي بين الإبداع والوظائف، مما يجعله مثاليًا لصياغة قصص مرئية مقنعة.

Wideo أفضل الميزات

تنظيم مقاطع الفيديو وإعادة ترتيبها بسهولة باستخدام أداة إدارة المشهد الخاصة به

قم بمواءمة المؤثرات الصوتية والتعليقات الصوتية مع العناصر المرئية دون عناء مع مزامنة الصوت

تتبع تفاعل المشاهدين ومقاييس الأداء باستخدام أداة التحليلات المدمجة الخاصة به

قيود Wideo

يقيد الإصدار المجاني جودة التصدير، مما قد يحد من إمكانية استخدام العروض التقديمية الاحترافية أو المواد التسويقية

تسعير #### Wideo

خطة مجانية

الأساسية : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإحترافية : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترفين +: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

+: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Wideo

G2 : 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 40 تقييم)

13. موفلي (الأفضل لمزيج سلس من الفيديو والرسوم المتحركة)

عبر موفلي Moovly هو عبارة عن منصة برمجية للفيديو التوضيحي مصممة خصيصًا للفرق التي تسعى إلى إنتاج مقاطع فيديو بشكل تعاوني. وهو يتيح إمكانية التحرير المتزامن، مما يسهل المشاريع الجماعية التي تكون فيها الملاحظات الفورية ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التكامل مع التطبيقات الأخرى، مما يبسّط سير العمل للمستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا والشركات التي تتطلع إلى أتمتة عمليات إنتاج الفيديو.

أفضل ميزات Moovly

تحرير مقاطع الفيديو مباشرةً في متصفحك باستخدام Moovly Studio - لا حاجة إلى تثبيت أو تحديثات أو مكونات إضافية

تحويل النص إلى تعليق صوتي بنقرة واحدة. اختر من بين أصوات متعددة بأكثر من 20 لغة، باستخدام خاصية تحويل النص إلى كلام المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنتاج صوت طبيعي

الوصول إلى مكتبة الوسائط التي تتضمن ملايين الصور والأصوات ومقاطع الفيديو المخزنة

تبسيط إدارة الملفات من خلال التكامل مع مختلف تطبيقات الجهات الخارجية، مثل Dropbox وGoogle Drive

قيود Moovly

أشار بعض المستخدمين إلى أن تكاليف الاشتراك يمكن أن تكون مرتفعة نسبياً مقارنة بالمنصات المماثلة

على الرغم من أن الواجهة سهلة الاستخدام بشكل عام، إلا أن المستخدمين الجدد قد يجدون صعوبة في التنقل بين الميزات الواسعة المتاحة

تسعير موڤلي

خطة مجانية

الدفع حسب الاستخدام: 25 دولارًا/فيديو

25 دولارًا/فيديو الاشتراك : 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موفلي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 60+ تقييم)

14. روشورتس (الأفضل لإنشاء الفيديو بمساعدة الذكاء الاصطناعي)

عبر روشورتس Rawshorts هي منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنتاج الفيديو. من خلال واجهتها البديهية وقدراتها القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تمكّن Rawshorts المستخدمين من صناعة مقاطع فيديو متحركة بجودة احترافية دون عناء.

تشمل إمكانياتها البارزة توليد الفيديو من النصوص أو الصور أو المقاطع، وتوليد صور عالية الجودة من مطالبات بسيطة. أما بالنسبة لعشاق الصوت، فهو يوفر أدوات لتحسين وإنشاء محتوى صوتي غني.

Rawshorts أفضل الميزات

توليد محتوى فيديو توضيحي باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تحويل النص تلقائيًا إلى نصوص فيديو متحركة، مما يسهل عملية الإنشاء

تخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك بسرعة باستخدام مكتبة واسعة من القوالب والأصول المعدة مسبقًا

الوصول إلى التحليلات التفصيلية، مثل المشاهدات ومعدلات المشاركة والتركيبة السكانية للمشاهدين بعد النشر، لتحسين استراتيجيات المحتوى المستقبلية

قيود Rawshorts

خيارات تخصيص محدودة للمستخدمين المتقدمين الذين يبحثون عن إمكانيات تصميم معقدة

يفتقر إلى الدعم الشامل للرسوم المتحركة المعقدة، مما قد يحد من مشاريع الفيديو الأكثر تعقيدًا

تسعير راوشورتس

مبتدئ : نسخة تجريبية مجانية

: نسخة تجريبية مجانية أساسي : 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا شركة: 89 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات روشورتس

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

15. أدوبي إكسبريس (الأفضل لمقاطع الفيديو ذات الجودة الاحترافية)

عبر أدوبي Adobe Express عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لصياغة مقاطع فيديو توضيحية جذابة. تجمع هذه الأداة سهلة الاستخدام بين إمكانات التحرير القوية وثروة من الموارد، مما يسمح للمستخدمين - من رواد الأعمال إلى المعلمين - بتحويل أفكارهم إلى قصص مرئية مقنعة.

فهي تبسّط عملية إنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتصميمات الجرافيك ومقاطع الفيديو وتعديلات الصور باستخدام أدوات سهلة الاستخدام. وبالاستفادة من ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال Adobe Firefly، يمكن للمستخدمين أتمتة المهام وإنشاء أعمال فنية فريدة من دون عناء.

أفضل ميزات Adobe Express

تحرير مقاطع الفيديو بدقة باستخدام ميزة المخطط الزمني، مما يسمح بقص اللقطات وتقسيمها وإعادة ترتيبها بسهولة لإنشاء تدفق سلس

تضمين التعليقات الصوتية والموسيقى التصويرية دون عناء، باستخدام أدوات الصوت المدمجة لتسجيل الصوت وتحريره مباشرةً داخل المنصة

التكامل مع Adobe's Creative Cloud والعمل بسلاسة عبر منصات مثل InDesign وLightroom

قيود Adobe Express

قد تكون تكاليف الاشتراك في الاعتبار بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون فقط إلى أدوات إنشاء الفيديو الأساسية من حين لآخر

الارتباك مع واجهة المستخدم التي أبلغ عنها المستخدمون الجدد، خاصة عند التنقل بين جميع الميزات والخيارات

تسعير أدوبي إكسبريس

مجاني

قسط : 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 9.99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات أدوبي إكسبريس

G2 : 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

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## اختيار الفيديو التوضيحي المثالي البرنامج

في النهاية، يعود اختيار برنامج الفيديو التوضيحي المناسب إلى احتياجاتك الخاصة - سواء كان ذلك التعاون أو أسلوب الرسوم المتحركة أو الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كل منصة لها نقاط قوتها الفريدة، وسواء كنت تبحث عن رسوم متحركة ديناميكية أو سرد قصص أكثر بساطة، فهناك أداة تناسبك.

استكشف خياراتك واختبرها واعثر على الأداة التي تناسب أسلوبك وأهدافك بشكل أفضل.

ولكن إذا كنت ترغب في تجربة مزايا ليس فقط إنشاء الفيديو ولكن أيضًا إدارة المشاريع والمهام، فقم بزيارة ClickUp! مع الميزات القابلة للتخصيص مثل المقاطع والدماغ وأدوات إعداد التقارير، يمكن أن يكون إنشاء الفيديو التوضيحي أسهل من أي وقت مضى.

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