أفضل 15 من بدائل Skype للأعمال لعام 2025

كان Skype for Business خياراً شائعاً في السابق، إلا أنه يكافح لمواكبة بيئات العمل عن بُعد سريعة الوتيرة والهجينة والهجينة في الوقت الحالي.

على عكس Skype، فإن العديد من الأدوات الشائعة تجمع الآن بين مكالمات الفيديو وإدارة المشاريع المتقدمة ومشاركة المستندات وميزات التعاون في الوقت الفعلي. وقد قامت Microsoft بالتخلص التدريجي من Skype for Business لصالح Microsoft Teams، مما أدى إلى انخفاض تحديثاته وتراجع دوره في السوق.

ولكن العثور على بديل Skype للأعمال المناسب ليس بالأمر السهل.

لقد جربنا أنا وفريقي عدداً لا يحصى من أدوات التواصل وحصرنا الأساسيات: أي منصة جيدة تحتاج إلى عقد مؤتمرات فيديو سلسة، ومشاركة الشاشة، والمراسلة الفورية، بالإضافة إلى الأمان والمرونة من الدرجة الأولى.

سواء كنت تدير فريقاً كبيراً أو شركة صغيرة، هناك خيارات لتعزيز الإنتاجية وتقوية التواصل وتلبية احتياجاتك الأمنية.

تابع القراءة لاكتشافها!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل سكايب للأعمال؟

عند اختيار بديل سكايب للأعمال، لم يعد الأمر يتعلق فقط بمكالمات الفيديو والمراسلة الفورية بعد الآن - فهذه هي الرهانات الأساسية ل تطبيقات الدردشة الجماعية .

ما يهم حقًا هو العثور على منصة تدعم التعاون، وتتكامل بسلاسة مع الأدوات الأخرى، وتضمن اتصالات آمنة في جميع المجالات. المرونة أمر أساسي أيضاً. قد تكون فرق المستخدمين من الشركات مزيجاً من العاملين في المكتب والعاملين عن بُعد، لذا فهم بحاجة إلى شيء يعمل بشكل جيد على حد سواء عبر الأجهزة والمواقع.

بعض الميزات الرئيسية التي أبحث عنها دائماً

إمكانيات التكامل الخارجي: إمكانية الاتصال بأدوات خارجية، مثل تطبيقات إدارة المشاريع، لجعل سير العمل أكثر كفاءة وتعاوناً

إمكانية الاتصال بأدوات خارجية، مثل تطبيقات إدارة المشاريع، لجعل سير العمل أكثر كفاءة وتعاوناً ميزات مزامنة التقويم: جدولة مبسطة للاجتماعات والتذكيرات دون الحاجة إلى سلاسل غير ضرورية من رسائل البريد الإلكتروني

جدولة مبسطة للاجتماعات والتذكيرات دون الحاجة إلى سلاسل غير ضرورية من رسائل البريد الإلكتروني موارد إدارة الاجتماعات: أدوات مدمجة لتدوين الملاحظات والنسخ لإبقاء الجميع متوافقين على عناصر العمل وتحسين التواصل

أدوات مدمجة لتدوين الملاحظات والنسخ لإبقاء الجميع متوافقين على عناصر العمل وتحسين التواصل حماية البيانات: ميزات خصوصية البيانات القوية مثل التشفير من طرف إلى طرف وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص

يجب أن يؤدي اختيار أفضل بديل لبرنامج Skype for Business إلى تحسين - وليس تعقيد - سير عمل فريقك. ضع هذه العوامل في الاعتبار، وستكون على المسار الصحيح.

## أفضل 15 بديلاً لسكايب للأعمال لاستخدامها

عند التفكير في بدائل سكايب للأعمال، من المهم التركيز على ميزات محددة بناءً على احتياجات الاتصال الخاصة بك. وسواء كنت تبحث عن أدوات تعاون محسّنة، أو تكامل أفضل مع برامج أخرى، أو نماذج تسعير أكثر مرونة، فمن المرجح أن يناسبك واحد على الأقل من هذه البدائل ال 15 هذه على أكمل وجه. لكل أداة نقاط قوة فريدة، وقد وجدت أن هناك شيئاً ما هنا لكل نوع من أنواع الفرق.

1. ClickUp (الأفضل لتواصل العمل غير المتزامن)

إجراء الاجتماعات والتعاون دون عناء وإعداد مهام سير العمل باستخدام ClickUp

هو بديل Skype for Business الأكثر شمولاً الذي وجدته، خاصةً في سيناريوهات العمل عن بُعد. وبفضل التعاون السلس والسهل الذي لا يتطلب مجهوداً كبيراً، يجعل ClickUp من السهل جداً على الفرق عقد الاجتماعات عبر الإنترنت ومزامنة سير العمل. اجتماعات ClickUp مثالية لجدولة الاجتماعات وإجرائها و إدارة المناقشات، سواء كانت افتراضية أو شخصيًا من خلال اجتماعات ClickUp، يمكنك ذلك:

وضع إطار لجدول أعمالك كقائمة مراجعة، مع وضع علامة "تم" على كل بند عند معالجته

تدوين ملاحظات غنية ومفصلة لكل اجتماع

قم بتعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق مباشرةً عبر التعليقات

تعيين المهام التي تتطلب اتخاذ إجراء لأعضاء الفريق من خلال تعليقات ClickUp المعينة

يقدم ClickUp أيضاً مجموعة متنوعة من القوالب لجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية.

قالب اجتماعات ClickUp

على سبيل المثال قالب اجتماعات ClickUp يساعد الفرق على إدارة بنود جدول الأعمال، وتسهيل المناقشات في الوقت الفعلي، والتقاط الرؤى أثناء الاجتماعات وبعدها. ويمكنك استخدامه للوصول إلى الاجتماعات والمهام القادمة في عرض واحد متماسك لتجنب التضارب في التخطيط.

اقرأ أيضًا: 10 نماذج للاجتماعات الفردية للمديرين استخدام قالب محضر اجتماع ClickUp غيّر طريقة توثيق ومشاركة نتائج الاجتماعات.

قالب محضر اجتماع ClickUp

يمكّنني هذا القالب من تسجيل التفاصيل الأساسية والقرارات وعناصر الإجراءات في ملاحظات الاجتماع وتعيين كل مهمة لأعضاء فريق محددين بمواعيد نهائية.

بالإضافة إلى ذلك, كليك أب كليب طريقة سهلة للغاية ل تسجيل ومشاركة رسائل الفيديو.

اجمع بين الدردشة والعمل معًا، وأنشئ عناصر إجراءات من الرسائل، واستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المحادثات ووضعها في سياقها - كل ذلك باستخدام ClickUp Chat ClickUp Chat يوفر تواصلًا سلسًا ضمن المهام والمشاريع، مما يسمح للفرق بالتعاون في الوقت الفعلي. تحافظ المحادثات المترابطة والمراسلات المباشرة ومشاركة الملفات على تنظيم المناقشات وتراعي السياق.

وكميزة إضافية، يمكن دمج ClickUp مع مجموعة كبيرة من أدوات الفيديو الحالية، مثل Slack وZoom وMicrosoft Teams.

أفضل ميزات ClickUp

التواصل بشكل غير متزامن باستخدام أدوات مثلالاجتماعات والمقاطع والدردشة مباشرةً داخل ClickUp

التكامل مع Slack وZoom وMicrosoft Teams والمزيد

قم بالعصف الذهني بشكل تعاوني واجعل أفكارك تنبض بالحياة باستخدام أدوات مثل الأقلام والملاحظات اللاصقة والأشكال والموصلات في ClickUp Whiteboards بدء مكالمات الفيديو مباشرةً من المهام والمشاريع باستخدام تكامل ClickUp's Zoom أتمتة المهام مثل تدوين ملاحظات الاجتماعات، وتدوين تسجيلات الفيديو، وإنشاء ملخصات باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد الواجهة مربكة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. زووم (الأفضل لمؤتمرات الفيديو)

عبر تكبير أصبح Zoom مرادفًا تقريبًا لمنصات مؤتمرات الفيديو. إنه خيار شائع ل أنواع الاجتماعات المختلفة -من اجتماعات الفريق إلى الندوات الكبيرة عبر الإنترنت.

تعمل ميزة العرض الغامر في Zoom على إنشاء بيئة افتراضية حيث يمكن للمشاركين الظهور معاً في خلفية مشتركة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص أثناء ورش العمل أو الدورات التدريبية.

أنا شخصياً تعجبني ميزة النسخ المباشر، والتي توفر تعليقات في الوقت الفعلي يمكن أن تجعل الاجتماعات أكثر سهولة لغير الناطقين بها والمشاركين الذين يعانون من إعاقات سمعية.

Zoom أفضل الميزات

تصوير الاجتماعات بدقة عالية لسهولة تشغيل المناقشات والقرارات المهمة

دمج Zoom مع ClickUp وسلاك لجدولة الاجتماعات وإدارتها والانضمام إليها مباشرةً من المنصات المفضلة

استخدم الخلفيات والفلاتر الافتراضية للحفاظ على المظهر الاحترافي أو تعزيز المشاركة أثناء الاجتماعات

قيود التكبير/التصغير

مشاكل الخصوصية والأمان التي أثارها بعض المستخدمين

يمكن أن يكون حد ال 40 دقيقة للاجتماعات الجماعية مقيداً

الخطة المجانية تقيد عدد المشاركين

تسعير #### Zoom

الخطة الأساسية المجانية

الإحترافية 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات : 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بزنس بلس: اتصل لمعرفة الأسعار

Zoom التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) GetApp: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل ومنافسين ل Zoom (الميزات والأسعار والتقييمات)

3. Slack (الأفضل لتعاون الفريق)

عبر سلاك عندما يتعلق الأمر بالتعاون الجماعي، يبرز Slack لأنه يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل شخصية وجماعية فورية، وإجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، ومشاركة شاشاتهم للحصول على سياق أفضل، وإرفاق الملفات والروابط وعناصر الوسائط المتعددة بالمحادثات.

تتيح وظيفة البحث في Slack الوصول السريع إلى المحادثات والملفات السابقة. تضفي ميزات مثل تفاعلات الرموز التعبيرية والمحادثات المترابطة نهجاً أكثر تنظيماً وتفاعلاً للتواصل.

أفضل ميزات سلاك

تخصيص الإشعارات للتركيز على التحديثات الأساسية

مشاركة الملفات دون عناء داخل المحادثات، مما يتيح لأعضاء الفريق التعاون في المستندات والصور والعروض التقديمية دون تبديل المنصات

دمج Slack مع ClickUp و Google Drive، و Trello، و Asana

أتمتة مهام سير العمل باستخدام منشئ سير العمل

قيود Slack

تحد الباقة المجانية من الوصول إلى أحدث 10,000 رسالة

بدون إدارة مناسبة، يمكن أن تصبح الإشعارات مرهقة

قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت للتعود على الإعدادات

تسعير سلاك

الإصدار المجاني

الإصدار الاحترافي : 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم الإصدار + الأعمال : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة الشبكة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 33,000 تقييم) TrustRadius: 9/10 (أكثر من 8,000 تقييم)

اقرأ أيضًا: أفضل 10 منافسين لسلاك

4. Hive (الأفضل لإدارة المشاريع والتواصل)

عبر خلية النحل أبهرني Hive بمساحة عمله المرنة. فهو يسمح لي بتخصيص لوحة التحكم الخاصة بي لتسليط الضوء على تدفقات عمل محددة، مثل الجداول الزمنية للحملات أو المهام ذات الأولوية، وحتى ضبط الإعدادات لعرض ما يحتاجه فريقي بالضبط في المقدمة والوسط.

كما يوفر أيضاً التعليقات المترابطة وتخصيصات المهام. توفر ميزات إعداد التقارير رؤى قيمة حول أداء الفريق والجداول الزمنية للمشروع. وتمنحنا هذه التقارير تعاملاً أفضل بكثير مع الاختناقات وتخصيص الموارد، مما يساعدنا على إبقاء المشاريع على المسار الصحيح مع عدد أقل من المفاجآت على طول الطريق.

أفضل ميزات #### Hive

استخدام أدوات إدارة المشاريع المتكاملة التي تجمع بين تعيينات المهام وتواصل الفريق ومشاركة الملفات أثناء الاتصال بالأدوات المستخدمة بشكل متكرر مثل Slack وGoogle Drive وZoom

التعاون في الوقت الفعلي مع فرق العمل من خلال صندوق الوارد المشترك والدردشة المشتركة في Hive

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك مع تخطيطات مرنة، مما يسمح للفرق بالتبديل بين لوحات كانبان ومخططات جانت وغيرها من طرق العرض لتناسب أنماط إدارة المشروع المختلفة

تتبع الوقت بكفاءة باستخدام المؤقتات المضمنة وميزات إعداد التقارير

قيود Hive

قد تكون الواجهة مربكة بعض الشيء

بالنسبة للفرق الأصغر، قد يكون السعر أعلى بالنسبة للفرق الصغيرة

تسعير #### Hive

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) مبتدئ : 1 دولار/شهر لكل مستخدم

: 1 دولار/شهر لكل مستخدم الفرق : 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

Hive التقييمات والمراجعات

Capterra: (أكثر من 200 تقييم)

(أكثر من 200 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. مايكروسوفت تيمز (الأفضل لتكامل Office 365)

عبر مايكروسوفت بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم Office 365 بالفعل، تبدو Microsoft Teams مناسبة بشكل طبيعي. فالتكامل محكم للغاية بحيث يمكنني الانتقال من الدردشة إلى المشاركة في تحرير ورقة Excel دون تبديل النوافذ.

أقدّر بشكل خاص القدرة على جدولة الاجتماعات والانضمام إليها مباشرةً في Teams دون الرجوع إلى Outlook. كما أن التعاون في المستندات سلس - تُفتح ملفات Word وExcel وPowerPoint داخل التطبيق، وتتم مزامنة أي تحديثات على الفور مع جميع أعضاء الفريق.

يحتوي Teams على مصادقة مدمجة متعددة العوامل وتشفير متقدم، وهو أمر مريح عند إدارة البيانات الحساسة.

أفضل ميزات Microsoft Teams

إنشاء قنوات مخصصة لكل مشروع أو فريق لإجراء مناقشات مركزة وسهولة الوصول إلى الملفات والموارد ذات الصلة

استضافة مؤتمرات الفيديو مع ما يصل إلى 5,000 مشارك، مع إمكانات الفيديو عالي الدقة ومشاركة الشاشة

الوصول إلى مشاركة الملفات المضمنة والتخزين مع OneDrive وSharePoint، مما يتيح التعاون السلس وإصدار المستندات والوصول الآمن عبر الفرق والأجهزة

قيود Microsoft Teams

مشاكل عرضية في زمن انتقال الصوت أثناء مكالمات الفيديو

تسعير #### مايكروسوفت تيمز

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) Microsoft 365 Essentials : 4$/مستخدم/شهرياً

: 4$/مستخدم/شهرياً مايكروسوفت 365 أساسيات الأعمال : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

اقرأ أيضًا: أفضل 8 بدائل ومنافسين لمايكروسوفت تيمز

6. Troop Messenger (الأفضل للمراسلة الآمنة)

عبر رسول القوات بالنسبة للفرق التي تبحث عن أداة تواصل آمنة للغاية وسهلة الاستخدام، أبهرني برنامج Troop Messenger بتصميمه المدروس وتركيزه على الأمان. إعداد القنوات والمجموعات سهل ومباشر. كما أن مشاركة الملفات سلسة أيضًا، حيث يمكنني إرسال الصور وملفات PDF وحتى ملفات الفيديو الكبيرة دون الحاجة إلى أي أدوات خارجية.

تعجبني عمليات النشر المستضافة ذاتيًا؛ وهذا يمنح المؤسسات تحكمًا كاملًا في بياناتها والامتثال للوائح الصناعة.

تتضمن المنصة أيضًا ميزات مثل تتبع الحضور وتحديثات الحالة.

Troop Messenger أفضل الميزات

حماية كل رسالة وملف من خلال التشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن وصول المستلمين المقصودين فقط إلى اتصالاتك

إرسال رسائل ذاتية التدمير تختفي بعد قراءتها، مما يوفر طبقة إضافية من الخصوصية للمناقشات السرية

أنشئ مجموعات مؤقتة للمشاريع المخصصة، مما يتيح التعاون الآمن مع أعضاء الفريق دون الوصول الدائم

قيود برنامج Troop Messenger

خيارات تكامل أقل مقارنة بالمنصات الأكبر حجماً

بعض جوانب الواجهة تبدو أقل سهولة في الاستخدام

بطء في أوقات ذروة الاستخدام

تسعير #### تسعير ماسنجر القوات

الإصدار المجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) الإصدار المميز : 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 2.5 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسة : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأفضل: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج Troop Messenger

Trustpilot : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) G2: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

7. شانتي (الأفضل للتواصل الجماعي البسيط)

عبر مخبأ بدء التشغيل Chanty هي أداة بديهية بشكل مدهش تعمل على تبسيط تواصل الفريق. تركيزها على سهولة الاستخدام يبرز حقًا. فمنذ البداية، تنظم ميزة "دفتر الفريق" جميع الملفات والروابط والمهام في مكان واحد، بحيث يمكنني العثور بسرعة على المستندات أو إعادة النظر في المحادثات السابقة دون البحث في سلاسل المحادثات التي لا نهاية لها.

وتوفر خاصية التعاون في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بتحرير المستندات في وقت واحد. تدعم المنصة أيضاً المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو مباشرةً داخل التطبيق.

شانتي أفضل الميزات

استرجاع سجل رسائل غير محدود للعثور على المحادثات المهمة والرجوع إليها بسرعة

تعيين المهام وتتبعها باستخدام أدوات إدارة المهام المدمجة التي تتيح لك تحديد المواعيد النهائية والأولويات وتحديثات الحالة

العمل باستخدام واجهة مستخدم مبسطة تقلل من عوامل التشتيت وتزيد من الإنتاجية من خلال التنقل السهل والوصول السهل إلى الميزات

مشاركة الملفات دون عناء باستخدام وظيفة السحب والإفلات، مما يتيح التعاون في الوقت الفعلي على المستندات والوسائط داخل سلاسل المحادثات

قيود شانتي

بالنسبة للمشاريع الأكثر تعقيداً، قد تكون ميزات إدارة المهام المدمجة فيه قاصرة

خطط وخيارات تسعير أقل مقارنةً بالمنافسين

تكامل محدود مع جهات خارجية

تسعير #### شانتي

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) الشركات: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شانتي

جيت آب : 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييمًا) G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

8. GoTo Meeting (الأفضل للتدوين الآلي للاجتماعات)

عبر الذهاب إلى الاجتماع لطالما كان GoTo Meeting حلاً مفضلاً لعقد مؤتمرات الفيديو من قِبل المتخصصين الذين يبحثون عن الموثوقية وسهولة الاستخدام. وتوفر الأداة ميزات فريدة مثل مساعد الاجتماعات الذكي، الذي يوفر إمكانية الوصول إلى تسجيلات الاجتماعات التي تلتقط الصوت ومحتوى الشاشة المشتركة وكاميرات الويب الخاصة بالمشاركين ونسخة مكتوبة من خلال رابط ويب. يمكن للمستخدمين البحث في التسجيلات لتحديد الرؤى الرئيسية أو عناصر الإجراءات لسهولة المتابعة.

أفضل ميزات #### GoTo Meeting

إعطاء الأولوية للأمان من خلال التشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن حماية المحادثات السرية

التعامل مع مختلف أحجام المجموعات بسهولة

استخدام أدوات الرسم التفاعلية ومشاركة الشاشة البديهية لجعل المناقشات أكثر تفاعلية

تمكين مضيفي الاجتماعات من قفل الاجتماعات، مما يمنع المشاركين غير المصرح لهم من الانضمام

قيود GoTo Meeting

قد تبدو واجهة المستخدم البسيطة غير ملهمة

قد يتطلب الوصول إلى وظائف معينة خططاً ذات مستوى أعلى، مما قد يحد من الخيارات المتاحة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير اجتماع GoTo Meeting

احترافي : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

GoTo Meeting التقييمات والمراجعات

جيت آب : 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) شريك: 4.3/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

9. Cisco Webex Teams (الأفضل لحلول المؤسسات)

عبر Cisco Webex لقد أبهرتني Cisco Webex Teams بميزاته الشاملة المصممة خصيصًا للمؤسسات على مستوى المؤسسات. أحد عروضها الرئيسية هي اللوحة البيضاء الرقمية المدمجة، والتي تمكّن الفرق من العصف الذهني والتعليق على الأفكار بفعالية أثناء الاجتماعات. يعمل مساعد Webex Assistant على تعزيز الإنتاجية من خلال تمكين المستخدمين من جدولة الاجتماعات وتعيين التذكيرات من خلال الأوامر الصوتية.

أفضل ميزات Cisco Webex Teams من Cisco Webex Teams

التكامل مع أجهزة Cisco لتعزيز تجربة المستخدم، مما يتيح الاتصال السلس بأجهزة مثل Webex Room Kits وهواتف Cisco

الحصول على رؤى حول المشاركة في الاجتماعات والإنتاجية باستخدام أدوات التحليلات التي توفر ملاحظات حول مشاركة المشاركين وفعالية الاجتماع

استخدام ميزات المراسلة الغنية التي تدعم المحادثات المترابطة، مما يتيح سياقًا واضحًا في المناقشات وتسهيلسهولة مشاركة الملفات استخدم أدوات التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية من خلال توفير تدوينات في الوقت الفعلي وملخصات ذكية للاجتماعات وجدولة ذكية



قيود Cisco Webex Teams

يمكن أن يكون الإعداد الأولي، خاصة بالنسبة لميزات الأمان، معقدًا

أعلى سعراً من بدائل Skype للأعمال الأخرى

قد يجد بعض المستخدمين القيود المفروضة على حجم تحميل الملفات مرهقة

أسعار Cisco Webex Teams من Cisco Webex Teams

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) بداية : 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 14.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة إلى : 25 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Cisco Webex من Cisco Webex

شريك : 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم) مشورة البرامج: 4.4/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

10. Google Meet (الأفضل للتكامل السلس مع Google Workspace)

عبر مساحة عمل جوجل يُعدّ Google Meet، مثله مثل أدوات Google الأخرى، خيارًا موثوقًا للاتصالات التجارية، خاصةً إذا كنت تستخدم Google Workspace بالفعل. إن تكامل النظام الأساسي مع تقويم Google وGmail يجعل جدولة الاجتماعات والانضمام إليها أمرًا سهلاً للغاية. وبفضل تركيزها على الأمان وسهولة الاستخدام، فهي مناسبة تمامًا لكل من اللقاءات غير الرسمية والمناقشات الرسمية.

أفضل ميزات Google Meet

تخصيص خلفيات الفيديو أو تطبيق مؤثرات بصرية أثناء الاجتماعات

تسجيل الاجتماعات بسهولة لإعادة النظر في المناقشات. يتم حفظ الجلسات المسجّلة مباشرةً على Google Drive

ارفع يدك للتحدث، مما يسمح للمنسقين بإدارة الأسئلة أثناء الاجتماعات. وهذا يحافظ على تنظيم المناقشات وشموليتها

استمتع بتقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة التي تعمل على تصفية الضوضاء في الخلفية أثناء المحادثات

قيود Google Meet

تقتصر الاجتماعات على 60 دقيقة لكل اجتماع للمستخدمين المجانيين

بالمقارنة مع بعض المنصات الأخرى، فإنه يوفر خيارات تخصيص أقل

تسعير Google Meet

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) مبتدئ الأعمال : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم النسخة القياسية : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم نسخة الأعمال بلس : 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Meet

جارتنر 4.5/5 (1,000+ تقييم)

4.5/5 (1,000+ تقييم) مشورة البرامج: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

11. ماترموست (الأفضل للتعاون مفتوح المصدر)

عبر ماترموست ماترموست هي منصة تعتمد على المجتمع وتعطي الأولوية لمشاركة المستخدمين ومرونتهم.

يعد دعم تخفيض السعر داخل التطبيق لمسة لطيفة، مما يسمح لي بتنسيق المهام بشكل نظيف، مما يساعد في الحفاظ على التواصل الواضح داخل الفريق.

أما بالنسبة لإدارة المهام، فإن لوحات ماترموست على غرار كانبان بسيطة ولكنها فعالة، حيث تتيح لي تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز وإدارة سير العمل داخل التطبيق نفسه. حقيقة أن ماترموست مفتوح المصدر هي ميزة كبيرة أخرى - فهو يمنح الفرق تحكمًا كاملاً في البيانات والتخصيصات، وهو أمر رائع للمؤسسات التي تهتم بالخصوصية.

ماترموست أفضل الميزات

التحكم في أمان بياناتك من خلال خيار الاستضافة الذاتية الذي يضمن الإدارة الكاملة للمعلومات الحساسة

تعزيز التواصل باستخدام ميزات المراسلة الغنية التي تدعم المحادثات المترابطة ومشاركة الملفات

استخدم عمليات التكامل والمكونات الإضافية المخصصة لتكييف المنصة مع سير العمل والأدوات الفريدة للفريق

قيود Mattermost

قد يمثل الإعداد الأولي تحدياً للمستخدمين غير التقنيين

يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول أبطأ وأقل استجابة من إصدار سطح المكتب

تسعير #### ماترموست

إصدار مجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) احترافي : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ماترموست

TrustRadius : 8.5/10 (أكثر من 100 تقييم)

: 8.5/10 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

12. Rocket.Chat (الأفضل للمراسلة الآمنة والتعاون)

عبر Rocket.Chat يدعم Rocket.Chat التواصل متعدد القنوات مع كل من القنوات العامة والخاصة، مما يحافظ على تنظيم المناقشات بدقة حسب المشروع أو الفريق. ميزة الترجمة المدمجة مفيدة للفرق العالمية مثل فريقنا، مما يتيح التواصل الفوري عبر لغات متعددة.

تقدم المنصة أيضاً مكوناً إضافياً للدردشة المباشرة، والذي يمكنك استخدامه لتقديم دعم العملاء مباشرةً من خلال موقعك الإلكتروني.

Rocket.Chat أفضل الميزات

تخصيص واجهة الدردشة لتتماشى مع تفضيلات فريقك - بدءاً من دمج علامتك التجارية إلى تكوين الأذونات

الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بسرعة عبر وظيفة البحث

تخصيص الروبوتات والتكاملات لتناسب سير العمل لديك

قيود Rocket.Chat

قد يكون خيار الاستضافة الذاتية صعب الإعداد لبعض المستخدمين

قد تكون موارد الدعم أقل شمولاً

قد تبدو الواجهة البسيطة قديمة بالنسبة للمستخدمين الذين اعتادوا على واجهات مستخدم أكثر بساطة

تسعير #### Rocket.Chat

مبتدئ (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) محترف : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الدردشة الصاروخية

Capterra : 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 150 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 300 تقييم)

13. فايبر (الأفضل للاتصالات الشخصية واتصالات الأعمال الصغيرة)

عبر فايبر يركز فايبر على التواصل الشخصي والتفاعل بين الشركات الصغيرة. تسمح بساطته وسهولة استخدامه بالتراسل والاتصال السريع دون تعقيدات المنصات الكبيرة. كما أقدر أيضًا ميزة مشاركة الملفات دون عناء.

وتعمل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عالية الجودة بسلاسة حتى على الاتصالات ذات النطاق الترددي المنخفض، وهو أمر رائع لأعضاء الفريق الذين يعملون عن بُعد أو أثناء التنقل.

أفضل ميزات فايبر #### فايبر

استمتع باتصالات فعالة من حيث التكلفة من خلال المكالمات والرسائل المجانية

التعاون بفعالية باستخدام وظيفة الدردشة الجماعية

المزامنة عبر أجهزة متعددة والتبديل بين الهاتف المحمول وسطح المكتب حتى لا تفوتك الرسائل

قيود Viber

يفتقر إلى التكامل مع منصات الإنتاجية الشائعة مثل Google Workspace أو Slack أو Trello، مما يجعله أقل ملاءمة لسير العمل المتقدم

إصدار سطح المكتب، على الرغم من وظيفته، إلا أنه ليس غنيًا بالميزات مثل تطبيق الهاتف المحمول

تسعير فايبر

المعاملات : 0.002 دولار لكل رسالة

: 0.002 دولار لكل رسالة ترويجي: 0.002 دولار لكل رسالة

تقييمات ومراجعات فايبر

G2 : 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 4,000 تقييم) نصائح برمجية: 4.4/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

14. واير (الأفضل للمراسلة الآمنة والخاصة)

عبر استعادة الخصوصية أبهرتني شركة Wire بالتزامها بالرسائل الآمنة والخاصة.

يوفر التشفير من طرف إلى طرف راحة البال، مما يجعله خياراً قوياً للفرق التي تحتاج إلى السرية.

كما أنني أجد واجهة المستخدم نظيفة ومباشرة، مما يساعد على انسيابية التواصل دون تشتيت الانتباه.

Wire أفضل الميزات

الوصول إلى أي مكان باستخدام Wire عبر الأجهزة، بما في ذلك iOS وAndroid وMacOS وWindows ومتصفحات الويب

تبسيط التعاون من خلال مشاركة المستندات مباشرةً داخل المحادثات

تسهيل تعاون الفريق من خلال المحادثات الجماعية. يمكن لميزة مؤتمرات الفيديو في الأداة أن تسمح لما يصل إلى 150 مشاركاً باستخدام أمان طبقة المراسلة (MLS)

القيود السلكية

عمليات تكامل أقل

قد لا تكون مثالية للمؤسسات الكبيرة

قد لا يتم اعتماده على نطاق واسع مثل بعض المنافسين

تسعير #### Wire

الإصدار المجاني (ميزات محدودة)

(ميزات محدودة) المؤسسة : 8.29 دولار/مستخدم/شهر

: 8.29 دولار/مستخدم/شهر في مكان العمل: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Wire

جيت آب : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) نصائح برمجية: 2.9/5 (أكثر من 700 تقييم)

15. العنصر (الأفضل للاتصال اللامركزي)

عبر العنصر وجرّب متعة التواصل بدون تكاليف تبديل السياق!