قوالب سيرة ذاتية تسلسل زمني مجاني

قد يبدو البحث عن وظيفة في بعض الأحيان وكأنه عمل بدوام كامل في حد ذاته. فبين البحث عن الشركات والتحضير للمقابلات، هناك الكثير من الأمور التي يجب التوفيق بينها، ولكن غالباً ما تكون صياغة السيرة الذاتية هي الجزء الأكثر تحدياً.

حيث يقوم مسؤولو التوظيف بفرز مئات السير الذاتية، والسيرة الذاتية الفوضوية ستلقى في الغالب في كومة الرفض.

لا يتعلق الأمر بنقص المهارات - بل يتعلق بالعرض على الورق. إذا كانت سيرتك الذاتية غير منظمة، سيجد مديرو التوظيف صعوبة في متابعة خبراتك. وإذا كانت لديك مسيرة مهنية طويلة، فقد يكون من الصعب وضع كل ذلك في شكل نظيف ومقروء.

ما الحل؟ استخدم سيرة ذاتية مرتبة زمنياً. يسرد هذا التنسيق تاريخك المهني، بدءاً من أحدث خبرة، مما يسهل على مسؤولي التوظيف تتبع مسارك المهني.

ستغطي هذه المدونة العديد من قوالب السير الذاتية المجانية بصيغة التسلسل الزمني وتوضح لك كيفية إنشاء واحدة في دقائق. هل أنت مستعد لإبهار مسؤولي التوظيف بسيرتك الذاتية؟ هيا بنا!

## ما هي قوالب السيرة الذاتية بالتسلسل الزمني؟

يعرض قالب السيرة الذاتية المتسلسلة زمنياً تاريخ عملك وإنجازاتك بترتيب زمني عكسي، بدءاً من منصبك الحالي أو الأحدث. هذه القوالب قابلة للتحرير بالكامل ومفيدة بشكل خاص للباحثين عن عمل الذين لديهم سنوات من الخبرة لعرضها.

الآن، لماذا يفضل مسؤولو التوظيف هذا الشكل؟ إنه بسيط ويتيح لهم الاطلاع بسرعة على خبراتك الأكثر صلة ومسميات الوظائف السابقة لتحديد ما إذا كنت ستناسب الوظيفة بشكل جيد.

على سبيل المثال، إذا كان مسؤول التوظيف يتطلع إلى توظيف مدير تسويق وكان قسم التاريخ الوظيفي في سيرتك الذاتية المتسلسلة زمنياً يؤكد على أنك عملت مؤخراً كمدير لحسابات التسويق، فإن فرصك في الحصول على الاهتمام تزداد أضعافاً مضاعفة.

عادةً ما يتضمن تنسيق السيرة الذاتية المثالي حسب التسلسل الزمني ما يلي:

الاسم، والمسمى الوظيفي، ومعلومات الاتصال، وتفاصيل أخرى أصغر

خبرة العمل (الأحدث بالترتيب الزمني)

التعليم

المهارات

الملخص المهني

الأهداف المهنية

ولكن لا تقلق إذا كنت حديث التخرج. لا يزال بإمكانك استخدام سيرة ذاتية بتنسيق زمني. فقط ضع قسم التعليم أولاً وقم بإدراجه من الأحدث إلى الأقل حداثة. يعمل هذا بشكل جيد لتسليط الضوء على مهاراتك وإنجازاتك الأكاديمية ذات الصلة إلى جانب أي تدريب داخلي أو خبرة تطوعية.

هل تعلم؟ غالبًا ما يُنسب إلى ليوناردو دافنشي الفضل في ابتكار أول سيرة ذاتية. في عام 1482، كتب دافنشي رسالة إلى لودوفيكو سفورزا، دوق ميلانو، للترويج لمهاراته وخبراته كمصمم ونحات وباني قوارب.

أفضل 7 قوالب للسيرة الذاتية حسب التسلسل الزمني

يمكن أن يساعد تنسيق السيرة الذاتية حسب التسلسل الزمني في التخلص من ضغوط إنشاء السير الذاتية من الصفر. فيما يلي، قمنا بمشاركة بعض قوالب السير الذاتية المفيدة حسب التسلسل الزمني لمساعدتك في الحصول على وظيفة أحلامك.

1. قالب تخطيط السيرة الذاتية حسب التسلسل الزمني بواسطة Template.Net

via Template.Net إذا كنت ترغب في إنشاء قالب سيرة ذاتية احترافي، هذا تخطيط السيرة الذاتية حسب التسلسل الزمني هو خيار قوي. فهو يساعدك على إظهار خبرتك في العمل بطريقة مباشرة، مع تسليط الضوء على المناصب والإنجازات التي حققتها مؤخراً.

بينما يتضمن النموذج قسمًا لصورة، ضع في اعتبارك ما إذا كانت تتماشى مع معايير مجال عملك. في بعض المجالات، مثل التسويق والمبيعات والعلاقات العامة، يمكن أن تساعد إضافة صورة احترافية إلى سيرتك الذاتية في بناء علاقة. ومع ذلك، قد تكون غير ضرورية في المجالات المهنية مثل التكنولوجيا والتمويل والقانون.

الأقسام المضمنة: الملخص المهني، والخبرة المهنية، والتعليم، والمهارات، والشهادات

كيفية استخدام هذا القالب:

قم بتخصيص قسم الملخص لتتناول مباشرةً نوع الوظيفة التي تستهدفها وأبرز كفاءاتك الأساسية ذات الصلة بالوظيفة

أضف المهارات الفنية التي تتوافق مع الوصف الوظيفي بشكل وثيق بدلاً من إدراج المهارات العامة. على سبيل المثال، إذا كنت تتقدم لوظيفة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أضف مهارات مثل كتابة الإعلانات وإدارة إعلانات فيسبوك

حدّد حجم المكاسب التي حققتها وأكد على دورك في تحقيق النتائج، مثل زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 200% أو زيادة التسجيلات بنسبة 50%

مثالي ل: المهنيين ذوي الخبرة في جميع المجالات

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2. قالب السيرة الذاتية للمحاسبة من مايكروسوفت

via مايكروسوفت إذا كنت متخصصًا في المحاسبة وتتطلع إلى إنشاء سيرة ذاتية وظيفية لوظيفتك التالية، فإن نموذج السيرة الذاتية للمحاسبة من مايكروسوفت هو بالضبط ما تحتاجه. فهو يستخدم الحد الأدنى من التنسيق لإبراز المهارات والخبرات ذات الصلة فقط. بالإضافة إلى ذلك، هذا القالب متوافق مع ATS، مما يزيد من فرص وصول سيرتك الذاتية إلى مدير التوظيف.

الأقسام المتضمنة: الملخص المهني، والخبرة العملية، والتعليم، والمهارات

كيفية استخدام هذا القالب:

استخدم هذا المثال للسيرة الذاتية حسب التسلسل الزمني لتسليط الضوء على المجالات التي حققت فيها نتائج ملموسة. على سبيل المثال، أضف على سبيل المثال أنك ساعدت في تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة 20% من خلال وضع ميزانية فعالة أو تنفيذ برنامج محاسبة جديد أدى إلى تحسين الدقة

سلّط الضوء على الدورات الدراسية أو التخصصات أو الشهادات ذات الصلة، مثل محلل مالي معتمد (CFA) أو محاسب قانوني معتمد (CPA)

اذكر الكفاءة في مجالات المحاسبة الرئيسية، مثل إعداد التقارير المالية، والامتثال الضريبي، وإعداد الميزانية، والتدقيق

مثالي ل: المتخصصين في المحاسبة والمالية

💡 نصيحة احترافية: لا تستطيع أنظمة المنشطات الأمفيتامينية دائمًا قراءة التصاميم المعقدة، لذا تجنب الخطوط والرسومات الفاخرة. استخدم الخطوط القياسية مثل Arial أو Calibri لضمان سهولة القراءة والتزم بالتنسيق الأساسي مع عناوين واضحة مثل "الخبرة" و"التعليم"

3. قالب السيرة الذاتية للأعمال من مايكروسوفت

via مايكروسوفت قالب السيرة الذاتية للأعمال من مايكروسوفت هو مزيج رائع من التصميم النابض بالحياة والاحترافية. مع مزيج ناعم من الظلال، يعد قالب السيرة الذاتية المرح هذا خيارًا ممتازًا للمحترفين المبدعين، وخاصة الفنانين والمصممين.

على الجانب الأيسر، يمكنك إضافة صورتك وموقعك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني وموقعك الإلكتروني وهدفك الوظيفي، مما يتيح لك تقديم نفسك بسرعة. يحتل اسمك مركز الصدارة على الجانب الأيمن، يليه قسم الخبرة في الأعلى.

الأقسام المتضمنة: الهدف، والخبرة، والخبرة، والتعليم، والتواصل، والقيادة، والمراجع

كيفية استخدام هذا النموذج:

قم بتسليط الضوء على خبرتك الإدارية أو القيادية، بما في ذلك حجم الفريق والمشاريع التي قادتها والنتائج التي حققتها في أدوارك الوظيفية السابقة، لعرض قدراتك القيادية

قم بتغيير قسم "التواصل" إلى قسم "الإنجازات الرئيسية" أو قسم "المشاريع" لعرض إنجازاتك المهنية الرئيسية

اجعل قسم الأهداف واضحًا ومباشرًا أضف الأهداف المهنية التي تتماشى مع مهارات العمل الرئيسية، مثل التخطيط الاستراتيجي أو تحليل السوق أو إدارة المشاريع

مثالية ل: المحترفين المبدعين، مثل مصممي الجرافيك أو الفنانين أو مصممي الأزياء

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4. قالب السيرة الذاتية لإدارة المنتجات بواسطة Freeesumés

via فريسيزومز إذا كنت تبحث عن قالب سيرة ذاتية بتسلسل زمني عكسي بتنسيق احترافي وجذاب بصريًا، فقم بإنهاء بحثك مع قالب السيرة الذاتية لإدارة المنتجات من Freesumes. يحتوي هذا القالب على قسم "نبذة عني" حيث يمكنك إضافة نظرة عامة سريعة عن خبراتك ومهاراتك في إدارة المنتجات، مما يحدد مسار سيرتك الذاتية.

الأقسام المتضمنة: التعليم والخبرة والمهارات ونبذة عني

كيفية استخدام هذا القالب:

سلّط الضوء على التأثير بدلاً من المهام واشرح كيف دفعت نمو المنتج. على سبيل المثال، يمكنك إضافة: "طورت ونفذت خطة استراتيجية للانتقال إلى السوق أدت إلى زيادة مبيعات المنتج بنسبة 40%."

اذكر أدوات إدارة المنتج التي أتقنتها، مثل ClickUp وJira، في قسم المهارات

أضف نقاط USP الخاصة بك في قسم "نبذة عني"، مثل "أنا أستخدم نهج تصميم يركز على المستخدم" أو "خبير معتمد من Scrum Master مع خبرة تزيد عن خمس سنوات في إدارة المنتجات الرشيقة"

مثالي ل: مدير المنتج، ومدير منتج النمو، ومدير منتج الذكاء الاصطناعي، وغيرهم من المتخصصين في إدارة المنتجات

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5. قالب السيرة الذاتية للموارد البشرية من مايكروسوفت

via مايكروسوفت إذا كان هناك قالب واحد يدمج بين البساطة والاحترافية، فسيكون قالب السيرة الذاتية للموارد البشرية من مايكروسوفت. يواجه العديد من المتخصصين في الموارد البشرية تحديات في تقديم مقاييس وإنجازات محددة توضح تأثيرهم.

يغير هذا القالب هذا النهج ويشجع على تقديم عرض موجه نحو النتائج من خلال شرح الخبرة العملية الشاملة والتأثير في فقرات موجزة.

الأقسام المتضمنة: الملخص والخبرة والمهارات والتعليم والأنشطة

كيفية استخدام هذا القالب:

ادمج خبرات العمل التي تعالج تحديات الموارد البشرية الحالية، مثل مشاركة الموظفين أو معدلات دوران الموظفين، وكيف تساهم مهاراتك بشكل مباشر في إيجاد الحلول. على سبيل المثال، يمكنك تضمين سطر في ملخص سيرتك الذاتية مثل "شغوف بتعزيز استراتيجيات مشاركة الموظفين"

استخدم كلمات مفتاحية خاصة بالموارد البشرية، مثل "اكتساب المواهب" و"علاقات الموظفين" و"إدارة الأداء" لتسليط الضوء على المسؤوليات الرئيسية

اذكر الجمعيات أو العضويات المهنية، أو الخبرات التطوعية، أو أنشطة التوجيه أو التدريب، مثل التدريب على أخلاقيات مكان العمل للموظفين، في قسم "الأنشطة

مثالي ل: محترفي الموارد البشرية وغيرهم من المهنيين الذين يتحولون إلى مجال الموارد البشرية

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6. السيرة الذاتية لمحلل التخطيط المالي بواسطة Template.Net

عبر Template.Net قالب السيرة الذاتية لمحلل التخطيط المالي من Template.Net هو قالب مثالي حسب التسلسل الزمني للمتخصصين في المجال المالي. فهو يحتوي على قسم مخصص للمهارات حيث يمكنك تسليط الضوء على خبرتك في النمذجة المالية، وتصور البيانات، وغيرها من المجالات. يمكنك أيضاً ذكر خبرتك في استخدام أدوات التخطيط المالي.

وبينما يتكون القالب من صفحتين، لا تتردد في اختصاره في سيرة ذاتية من صفحة واحدة، خاصةً إذا كنت في بداية مسيرتك المهنية.

الأقسام المتضمنة: الهدف الوظيفي، والخبرة العملية، والتعليم، والمهارات، والشخصية

كيفية استخدام هذا القالب:

اختر السمات أو عادات العمل التي تسلط الضوء على طريقة تفكيرك في التحليلات المالية في قسم "الشخصية"، مثل حل المشكلات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات

قم بتسليط الضوء على المؤهلات ذات الصلة وشهادات المحلل المالي، مثل المحلل المالي المعتمد أو المحلل المالي المعتمد، في قسم "التعليم

أضف قسمًا إضافيًا لتسليط الضوء على المشاريع التي عملت عليها، مثل صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) أو عمليات التدقيق المالي

مثالي ل: المحللون الماليون ومحللو الخدمات المصرفية الاستثمارية ومحللو الخزانة

💡 نصيحة احترافية: يتوخى معظم مديري التوظيف الحذر من السير الذاتية الطويلة. يجب أن تكون السيرة الذاتية المكونة من صفحة واحدة كافية ما لم يكن لديك أكثر من 10 سنوات من الخبرة. لذا، اجعلها موجزة ومختصرة.

7. قالب السيرة الذاتية للتسويق الرقمي من كانفا

via كانفا إذا كنت مسوقًا رقميًا، فأنت تدرك قيمة استراتيجية التسويق ومقاييسه. ويتيح لك قالب السيرة الذاتية للتسويق الرقمي من Canva عرضها بوضوح. فهو يساعد مسؤولي التوظيف على التعرف بسرعة على نقاط قوتك ومؤهلاتك في لمحة سريعة إلى جانب مهاراتك وخبرتك المهنية الشاملة.

الأقسام المتضمنة: الملخص المهني، والمهارات والكفاءات، والعمل التطوعي، والخبرة العملية، والخلفية التعليمية

كيفية استخدام هذا القالب:

اذكر حملات تسويقية محددة قمت بقيادتها أدت إلى زيادة المشاركة أو تحسين عائد الاستثمار

قم بتخصيص قسم "المهارات والكفاءات" في قسم "دراسة حالة" لزيادة التأثير. على سبيل المثال، بدلاً من الاكتفاء بإدراج "تحسين محركات البحث" و"تسويق المحتوى"، يمكنك تضمين دراسة حالة توضح كيف أدت استراتيجياتك إلى زيادة النمو العضوي

ادمج المقاييس ذات الصلة في جميع أنحاء تجربة عملك. على سبيل المثال، فإن ذكر أرقام محددة، مثل النسبة المئوية للزيادة في عدد الزيارات على الويب أو المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يزيد من فرصك في التأهل للوظيفة

مثالي ل: محترفي التسويق الرقمي، ومتخصصي تحسين محركات البحث، واستراتيجيي المحتوى، ومتخصصي التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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## أدوات أخرى لإنشاء سيرتك الذاتية التسلسل الزمني

تُعد أمثلة السيرة الذاتية ذات التسلسل الزمني رائعة لتسليط الضوء على خبرتك المهنية. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي هو إضافة وتنسيق المسؤوليات ذات الصلة، ونتائج المشاريع، والتفاصيل الأخرى في السيرة الذاتية. تحتاج أيضًا إلى مساحة رقمية لتدوين جميع التفاصيل المهمة. انقر فوق ، وهو حل رائد لإدارة المشاريع، يساعدك في ذلك! فهو يبسّط عملية إنشاء السيرة الذاتية بأكملها. من إدارة تفاصيل المشروع وتتبع المقاييس إلى صياغة السيرة الذاتية، يمكنك إدارة كل شيء في مكان واحد.

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام ClickUp لإنشاء سيرة ذاتية مرتبة زمنياً.

مواءمة المهارات مع متطلبات الوظيفة

تُعد مواءمة المسمى الوظيفي، والخبرة العملية، والمهارات مع المتطلبات المحددة الموضحة في الوصف الوظيفي أمرًا بالغ الأهمية لزيادة فرصك في أن يتم اختيارك في القائمة المختصرة للوظيفة.

قد يكون هذا الأمر معقدًا في كثير من الأحيان، خاصةً إذا كنت في بداية أو منتصف حياتك المهنية وتتنقل بين أدوار وصناعات مختلفة. انقر فوق الخرائط الذهنية يجعل هذه العملية أسهل بكثير! يمكنك رسم خريطة مرئية لمهاراتك وخبراتك وإنجازاتك وربطها بمتطلبات الوظيفة.

وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيص سيرتك الذاتية لكل طلب توظيف وتحديد موقعك بشكل أفضل. كما يساعدك رسم خرائط مرئية لمهاراتك وخبراتك على كتابة أقسام "الهدف" أو "نبذة عني" المؤثرة في السيرة الذاتية.

استخدم ClickUp MindMaps لربط المهارات والخبرات بمتطلبات الوظيفة

حقيقة ممتعة: 63% من مسؤولي التوظيف يحبون الحصول على سير ذاتية مخصصة للوظيفة, وفقًا لمجلة فوربس.

إنشاء سيرة ذاتية في المستندات

بمجرد أن تعرف المهارات والخبرات التي يجب إبرازها في سيرتك الذاتية، فقد حان الوقت لإنشائها.

مستندات ClickUp هي ميزة مدمجة في منصة ClickUp لإدارة المشاريع تتيح لك إنشاء المستندات وتحريرها والتعاون في العمل عليها مباشرةً إلى جانب مهامك.

استخدم ClickUp Docs لإنشاء سيرة ذاتية مرتبة زمنياً

فكّر في مستندات ClickUp Docs على أنها لوحتك الفنية. إنه المكان المثالي لتبادل الأفكار وتدوين الملاحظات.

استخدم ClickUp Docs لكتابة محتوى سيرتك الذاتية وإنشاء رسائل تعريفية. يمكنك أيضًا إنشاء سيرة ذاتية رئيسية شاملة في ClickUp Docs، حيث يمكنك سرد جميع خبراتك ومسؤولياتك وإنجازاتك ونتائجك ومهاراتك في مكان واحد.

وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة استخراج المعلومات ذات الصلة عند تخصيص سيرتك الذاتية لطلبات عمل محددة، مما يضمن عدم إغفال التفاصيل المهمة. يسمح ClickUp Docs أيضًا بإدراج الجداول، وتخصيص أحجام وأنماط الخطوط، وغير ذلك الكثير، مما يسهل إنشاء سيرة ذاتية احترافية.

إنشاء سيرة ذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي

قد تكون صياغة سيرة ذاتية من الصفر أمراً شاقاً. ما هي التفاصيل التي يجب إضافتها، وما هي الكلمات التي يجب استخدامها، وكيف يجب تقديم الأقسام ذات الصلة؟ يتطلب اكتشاف كل ذلك الكثير من الجهد. لحسن الحظ، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء سيرتك الذاتية بسهولة.

جرّب ClickUp Brain, مساعد الذكاء الاصطناعي القوي من ClickUp. يمكن أن يساعدك Brain في إنشاء قالب سيرة ذاتية في ثوانٍ.

ما عليك سوى إضافة مطالبة بإنشاء سيرة ذاتية حسب التسلسل الزمني من خلال تقديم تفاصيل مثل المجال والخبرة والمهارات، وسيقوم ClickUp Brain بإنشاء سيرة ذاتية في لمح البصر.

_استخدم ClickUp Brain لإنشاء قالب سيرة ذاتية في ثوانٍ!

هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضاً استخدام ClickUp Brain لتعديل سيرتك الذاتية. بمجرد أن تنشئ سيرتك الذاتية، اطلب من ClickUp Brain تدقيقها لغوياً، أو جعل لهجتها أكثر احترافية، أو إضافة كلمات رئيسية مؤثرة.

يساعدك ClickUp أيضًا في البحث عن تفاصيل المشروع بسهولة حتى تتمكن من إضافة معلومات دقيقة إلى سيرتك الذاتية.

حقيقة ممتعة: يقول 40% من مسؤولي التوظيف أن أكبر خطأ يرتكبه الباحثون عن عمل في سيرهم الذاتية هو عدم تحديد إنجازاتهم, وفقًا لموقع Glassdoor.

قم بإدارة بحثك عن وظيفة

لقد أنشأت سيرة ذاتية ممتازة وتقدمت إلى العديد من الوظائف. ولكن ماذا بعد ذلك؟ كيف ستتابع طلبات التقديم؟ متى يجب عليك المتابعة؟

إن قالب البحث عن وظيفة ClickUp يساعدك على إدارة جميع طلبات التوظيف في مكان واحد دون الكثير من المتاعب.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

يمكنك إنشاء مهام لطلبات التوظيف المختلفة، وذكر اسم جهة التوظيف وعنوان البريد الإلكتروني، وإضافة متطلبات الوظيفة لتخصيص سيرتك الذاتية، وإرسال الطلبات في المواعيد النهائية.

الآن، لا مزيد من التنقل بين جداول البيانات أو التطبيقات المختلفة لإدارة عملية البحث عن وظيفة. يمكنك فرز كل شيء في مكان واحد مع ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء عن العمل!

اقرأ المزيد: تحقق من أفضل برامج إدارة المهارات لتعزيز النمو الوظيفي!

لا مزيد من التوتر: احصل على وظيفة أحلامك مع ClickUp

قد يكون البحث عن وظيفة أمراً صعباً. فطلبات التقديم التي لا تنتهي، والسير الذاتية، وخطابات التقديم، والمقابلات - آخر شيء تريده هو الضغط على إنشاء سير ذاتية مرتبة زمنياً لا تعكس إمكاناتك الحقيقية.

من خلال تنسيق السيرة الذاتية الوظيفي سهل الاستخدام والقوة المدمجة بين ClickUp Docs و ClickUp AI، يمكنك صياغة سير ذاتية ورسائل تعريفية مصقولة بسرعة والاقتراب خطوة واحدة من الحصول على تلك الوظيفة.

لا تنتظر بعد الآن! اشترك مع ClickUp اليوم وأتمتة تلك الجوانب الشاقة من عملية البحث عن وظيفة.