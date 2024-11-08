أفضل قوالب Excel OKR للاستكشاف (+ البدائل الموثوقة)

هل تساءلت يومًا لماذا تزدهر بعض الشركات بينما تكافح شركات أخرى؟ لا يتعلق الأمر فقط بالتسويق المثير للإعجاب أو قاعدة العملاء المخلصين؛ بل يتعلق الأمر بامتلاك رؤية واضحة والأدوات المناسبة لتحقيق هذه الرؤية.

وهنا يأتي دور الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs). يساعد هذا الإطار المؤسسات على مواءمة فرقها وتعزيز المساءلة وتحقيق الأهداف الطموحة.

تُعد قوالب Excel حلولاً شائعة لتخصيص الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) لتناسب احتياجات مؤسستك. فهي تعمل على تحسين تتبع البيانات، مما يجعل من السهل تصور التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين.

في هذا المنشور، سوف نستكشف أفضل سبعة قوالب قابلة للتخصيص في برنامج Excel لتبسيط عملية تحديد الأهداف. سنشارك أيضًا بعض البدائل التي قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل. تابع القراءة!

## ما الذي يجعل قالب OKR Excel جيدًا؟

يعد اختيار قالب OKR المناسب أمرًا ضروريًا لإدارة أهدافك بفعالية وضمان التوافق عبر مؤسستك.

فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند اختيار قوالب Excel OKR التي تلبي احتياجاتك الخاصة:

الوضوح والبساطة: اختر قالبًا بتصميم واضح وبديهي يقلل من التعقيد. وتساعد التعليمات والإرشادات الواضحة على تقليل الارتباك، مما يسمح لأعضاء الفريق بفهم أدوارهم ومساهماتهم في كل OKR بسهولة

اختر قالبًا بتصميم واضح وبديهي يقلل من التعقيد. وتساعد التعليمات والإرشادات الواضحة على تقليل الارتباك، مما يسمح لأعضاء الفريق بفهم أدوارهم ومساهماتهم في كل OKR بسهولة قابلية التخصيص: اختر القوالب التي تتيح لك تخصيص الحقول والتخطيطات وفقًا لأهداف مؤسستك وديناميكيات الفريق. تمكنك هذه المرونة من تعديل أهدافك مع تطور أولويات عملك، مما يحافظ على ملاءمة نتائج الأداء الرئيسية وقابليتها للتنفيذ

اختر القوالب التي تتيح لك تخصيص الحقول والتخطيطات وفقًا لأهداف مؤسستك وديناميكيات الفريق. تمكنك هذه المرونة من تعديل أهدافك مع تطور أولويات عملك، مما يحافظ على ملاءمة نتائج الأداء الرئيسية وقابليتها للتنفيذ تتبع التقدم: اختر قوالب ذات تصورات جذابة، مثل المخططات والرسوم البيانية، لعرض المعالم والنتائج بوضوح. تساعد التحديثات في الوقت الفعلي في هذه العناصر المرئية الفرق على مراقبة التقدم المحرز والاحتفال بالإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام

اختر قوالب ذات تصورات جذابة، مثل المخططات والرسوم البيانية، لعرض المعالم والنتائج بوضوح. تساعد التحديثات في الوقت الفعلي في هذه العناصر المرئية الفرق على مراقبة التقدم المحرز والاحتفال بالإنجازات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى الاهتمام الصيغ المبنية مسبقًا: ابحث عن القوالب التي تتميز بحسابات تلقائية لتبسيط عملية تتبع الأهداف. تقلل الصيغ المبنية مسبقًا من مخاطر الخطأ البشري وتوفر الوقت، مما يسمح لفريقك بالتركيز على تحليل النتائج بدلاً من إدخال البيانات يدويًا

ابحث عن القوالب التي تتميز بحسابات تلقائية لتبسيط عملية تتبع الأهداف. تقلل الصيغ المبنية مسبقًا من مخاطر الخطأ البشري وتوفر الوقت، مما يسمح لفريقك بالتركيز على تحليل النتائج بدلاً من إدخال البيانات يدويًا تكامل البيانات الخارجية: اختر القوالب التي يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط الأعمال أو مصادر البيانات الموجودة لديك. تضمن هذه الإمكانية أن تتماشى نتائجك المبدئية مع أحدث الرؤى والمقاييس، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة ويعزز التحليل العام

➡️ اقرأ المزيد: OKRs مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية - تعرف على الفرق بينهما وشاهد كيف تتم المقارنة بينهما

## أفضل 7 قوالب OKR Excel لاستكشافها

يلعب كل عنصر أساسي من عناصر القالب الجيد دورًا مهمًا في تعزيز الوضوح والمساءلة ومراقبة التقدم المحرز. هذا هو السبب في أن اختيار قالب OKR المناسب أمر بالغ الأهمية لمواءمة جهود فريقك وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

لتبسيط اختياراتك، قمنا بتنسيق أفضل سبعة قوالب لمراجعة نتائج الأداء في Excel. استكشف هذه الخيارات للعثور على الأنسب لمؤسستك والارتقاء بعملية تحديد الأهداف والتخطيط:

1. قالب Excel OKR من Weekdone

عبر تم الأسبوع ويكدون قالب Excel OKR OKR مثالي لمراقبة OKRs على مستويات متعددة. يأتي الإطار مزودًا بأوراق فرعية عن الشركة والفريق والأفراد الذين تمت الموافقة على نتائج الأداء. تتميز كل خلية بموضوع بسيط وجذاب، مما يجعلها سهلة القراءة.

كما أن تصميمه المباشر يجعل التخصيص سهلاً. لتتبع المزيد من الفرق، ما عليك سوى تكرار ورقة فرعية.

ميزة أخرى هي أن كل خلية تقريبًا تعتمد على الصيغة. وهذا يعني أن تحديثًا واحدًا في النتائج الرئيسية يغير على الفور تحقيق الهدف الكلي.

لماذا ستحبها:

حساب النتائج الرئيسية تلقائيًا باستخدام الصيغ المدمجة

إبقاء إدارة OKR واضحة ومباشرة مع فئات الأهداف البسيطة المبنية مسبقاً

تحسين مواءمة الفريق مع مؤشرات التقدم المرمزة بالألوان لإجراء تقييم سريع للحالة

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة. إنه مناسب تمامًا لإدارة OKRs مع التركيز بشكل خاص على الأهداف طويلة المدى.

2. قالب Excel OKR لتتبع OKR من مون كامب

عبر مخيم القمر هل تريد نهجًا متعمقًا لتتبع OKR؟ مخيم مون كامب قالب تتبع OKR في Excel هو اختيار مثالي. يتميز بأوراق الشركة والفريق لتتبع كل OKR.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين كل نتيجة رئيسية (KR) مع تفاصيل عن المالك والموعد النهائي ومستوى الثقة والمزيد. يحتوي القالب أيضًا على لوحة معلومات OKR ورقة تربط وتصور التقدم العام.

توفر Mooncamp أيضًا دليلًا وورقة تسجيل الوصول و أمثلة OKR لتعزيز الانضباط والفهم للمستخدمين الجدد.

لماذا ستحبها:

تصور التقدم المحرز مع الرسوم البيانية الشريطية الجذابة التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي

تقديمها بسهولة في مراجعات OKR مع ورقة لوحة معلومات مخصصة للملخصات

تعزيز المساءلة مع مسؤوليات المالك المحددة بوضوح والمواعيد النهائية لكل نتيجة رئيسية

حالة الاستخدام المثالية: هذا قالب مثالي للشركات التي تريد جميع عناصر لوحة معلومات OKR في صفحة واحدة. كما أنه رائع أيضًا للمراجعات المنتظمة للتقدم المحرز في OKR والتعديلات المستندة إلى البيانات.

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن قوالب تحديد الأهداف ?

إليك بعض النصائح لاختيار النموذج المناسب:

قم بتقييم احتياجاتك لتحديد الأهداف المحددة التي تريد تحقيقها

استكشف خيارات التخصيص التي تسمح لك بتخصيص القالب ليناسب عملياتك الفريدة

ابحث عن إمكانات التكامل مع أدواتك الحالية لإدارة سير العمل بسلاسة

تقييم الدعم والموارد المتاحة، مثل الأدلة والبرامج التعليمية لمساعدتك على البدء

3. قالب Excel OKR الموزون حسب المعامل

عبر المعامل المعامل قالب Excel OKR الموزون المرجّح يوائم أهداف العمل مع أهداف الإدارات. يتميز بعمود لتحديد وزن كل نتيجة رئيسية لتوصيل كيفية تأثير فريقك على المؤسسة بأكملها.

يقسم القالب التقدم إلى جانبين رئيسيين. بشكل عام، يُصوِّر التقدم المحرز في KR مدى التقدم الذي أحرزه الفريق، وتصور النتيجة المرجحة مقدار ما تم تحقيقه من وزن KR.

يساعد هذا النهج الإدارة العليا والفرق في التركيز على المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام. يتضمن المعامل أيضًا لوحة ألوان مميزة وتواريخ استحقاق واضحة لضمان بقاء جميع أصحاب المصلحة على المسار الصحيح.

لماذا ستحبه:

تحديد أولويات OKRs وتحليلها بكفاءة من خلال الدرجات الموزونة

ضمان التحديثات في الوقت الفعلي باستخدام الصيغ المبنية مسبقًا لكل خلية

هيكلة OKRs الخاصة بك مع جداول فرعية وملخصات لكل هدف

حالة الاستخدام المثالية: تم تصميم القالب للفرق والشركات الصغيرة التي ترغب في تحديد أولويات الأهداف عالية التأثير.

4. قالب مراجعة OKR Excel OKR من المعامل

عبر المعامل المعامل قالب مراجعة OKR في Excel هو حل شائع لإجراء المراجعات بفعالية. وهو مصمم لاجتماعات القيادة أو اجتماعات التصعيد لضمان تحقيق OKRs.

ويتضمن القالب جدولاً يحدد آخر حالة لكل OKR-مكتملًا بالإطار الزمني الذي يجب تحقيقه فيه. كما يحتوي أيضًا على قسم للتعليق لتوصيل المخاوف أو التحديثات الرئيسية.

وإلى جانب جدول المراجعة، يختتم الإطار بملخص يسلط الضوء على الإيجابيات وخطط العمل. وعموماً، فهو مثالي لتيسير عقد اجتماع مراجعة واضحة وقابلة للتنفيذ لمراجعة OKR.

لماذا ستحبه:

إجراء مراجعات بسيطة ومتعمقة في الوقت نفسه لمراجعات OKR مع مساحة لتسجيل التفاصيل والملخصات

تقديم تحديثات واضحة للحالة مع تعيين كل نتيجة رئيسية مقابل الهدف المعني

تعزيز التغذية الراجعة التعاونية مع مجالات محددة لمدخلات الفريق والخطوات التالية المقترحة

حالة الاستخدام المثالية: هذا نموذج رائع لفرق الموارد البشرية وفرق القيادة. وهو الأفضل عند التركيز على المراجعات الفصلية للأداء وحلقات التغذية الراجعة.

5. قالب فريق Excel OKR لفريق Excel OKR من Coefficient

عبر المعامل المعامل قالب OKR لفريق Excel OKR حسب المعامل هو قالب تحديد أهداف OKR مصمم للفرق الصغيرة والمركزة. وهو يحدد كل OKR، والفريق المسؤول عنها، والإطار الزمني لتحقيقها. ويعزز تمثيل القالب الذي يركز على فريق العمل أولاً في استعراضات الأداء الرئيسية الملكية والمساءلة داخل الوظيفة المحددة.

مع الصيغ المبنية مسبقًا، يتيح لك القالب أيضًا تتبع التقدم المحرز تلقائيًا مقابل الأهداف في الوقت الفعلي. هذا النهج المبسط يعزز الكفاءة والشفافية في تحقيق أهداف الفريق والشركة معاً.

لماذا ستحبه:

شجع على تحمل المسؤولية والملكية من خلال OKRs التي تركز على الفريق

تصور سريع للنتائج الرئيسية مع الأطر الزمنية المحددة لكل هدف

تعزيز التعاون من خلال مهام واضحة، مما يضمن معرفة الجميع لأدوارهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف الفريق

حالة الاستخدام المثالية: هذا النموذج مثالي للفرق الصغيرة متعددة الوظائف التي تعمل في مشاريع تعاونية. فهو يضمن توحيد الأهداف والمساءلة عبر الوظائف المختلفة، مما يسهل مواءمة الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

➡️اقرأ المزيد: كيفية تنفيذ OKRs: الطرق الفعالة لتحديد الأهداف

6. قالب أوكي آر (OKR) من إكسل بواسطة Cascade

عبر تتالي يوفر إطار العمل متعدد الأوراق هذا من Cascade أقسامًا منفصلة ل OKRs للشركة والفريق والأفراد. كما يسمح لك بتتبع التقدم المحرز وتسليط الضوء على المشكلات على كل مستوى.

هذا قالب Excel OKR OKR رائع لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تصورات واضحة وحسابات آلية. يضمن مسرد المصطلحات ودليل البداية الخاص به أن يكون الجميع مجهزين على قدم المساواة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

لماذا ستحبه:

مواءمة OKRs الفريق والشركة مع أداة تعقب الأهداف المكونة من صفحة واحدة

تتبع التقدم المحرز على الفور من خلال حقل تقدم مدمج مسبقًا يتم تحديثه في الوقت الفعلي

تخصيص الأهداف بناءً على تركيز القسم أو الفريق

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي للمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق توافق الفريق. فهو يضمن أن يعمل الجميع معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

7. قائمة المراجعة الأسبوعية لجدول بيانات OKR بواسطة قالب WPS

عبر WPS WPS قائمة المراجعة الأسبوعية لجدول OKR الأسبوعي مصممة لمساعدة الشركات في تطوير المنجزات. يتميز الإطار بأوراق فرعية مخصصة للأهداف والنتائج الرئيسية والأهداف الأسبوعية والإنجازات الفعلية. ويضمن ذلك اتباع نهج منظم لتتبع وإدارة التقدم الأسبوعي في نتائج الأداء الأسبوعية.

كما أنه يوفر أيضًا نظرة عامة واضحة على التقدم المحرز في OKR ومساحة منفصلة لإضافة تحديثات محددة. بالإضافة إلى ذلك، يتميز إطار العمل بجدول مستوى الثقة لكل OKR. وهذا يساعد الإدارة على فهم احتمالية النجاح والمجالات التي تحتاج إلى دعم ذي أولوية.

لماذا ستحبه:

خطط لمراجعات OKR الأسبوعية مع تتبع بسيط على غرار قائمة المراجعة

اضبط الجهود والأولويات باستخدام حقل مستوى الثقة في المهام

تصعيد المشكلات دون عناء من خلال أقسام التعليقات المخصصة

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي لقادة الفرق والشركات التي تتعامل مع أهداف ديناميكية. إنه رائع أيضًا لمراقبة تقدم OKR الأسبوعي والتركيز على OKRs الحساسة للوقت.

➡️اقرأ المزيد: دليل شامل لمراجعات المنتج الموافقة على المنتج

حدود استخدام برنامج Excel لقوالب OKR

على الرغم من أن Excel أداة قوية لتحليل البيانات وشائعة الاستخدام في بديل لجداول بيانات جوجل فإن له عيوبًا ملحوظة عند استخدامه لتحديد أهداف OKR.

فيما يلي بعض القيود الرئيسية التي يجب مراعاتها:

التعاون: يفتقر Excel إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا على OKRs. يمكن أن تؤدي المشاركة اليدوية والتحكم في الإصدار إلى الارتباك والتضارب

يفتقر Excel إلى ميزات التعاون في الوقت الفعلي، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا على OKRs. يمكن أن تؤدي المشاركة اليدوية والتحكم في الإصدار إلى الارتباك والتضارب إدارة المهام: لا يوفر البرنامج قدرات مدمجة لإدارة المهام، مما يعيق الربط بين تقارير الأداء الرئيسية والمهام المحددة اللازمة لتحقيقها. يؤثر هذا القيد على تتبع التقدم والمساءلة

لا يوفر البرنامج قدرات مدمجة لإدارة المهام، مما يعيق الربط بين تقارير الأداء الرئيسية والمهام المحددة اللازمة لتحقيقها. يؤثر هذا القيد على تتبع التقدم والمساءلة التذكيرات والتنبيهات: بدون تذكيرات أو تنبيهات للمواعيد النهائية وتحديثات التقدم، هناك خطر متزايد من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية والتأخير في تحقيق الأهداف

بدون تذكيرات أو تنبيهات للمواعيد النهائية وتحديثات التقدم، هناك خطر متزايد من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية والتأخير في تحقيق الأهداف عمليات التكامل المعقدة: يمتلك Excel خيارات تكامل محدودة مع أدوات غير تابعة لـ Microsoft، مما يتطلب عمليات نقل بيانات منفصلة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاتساق وانخفاض الكفاءة

يمتلك Excel خيارات تكامل محدودة مع أدوات غير تابعة لـ Microsoft، مما يتطلب عمليات نقل بيانات منفصلة يمكن أن تؤدي إلى عدم الاتساق وانخفاض الكفاءة التصور المرئي: التصورات في Excel أقل إقناعًا من تلك التي توفرها أدوات إدارة الأهداف المخصصة، وتفتقر إلى التحليلات المدمجة لتتبع تقدم OKR بشكل فعال

قوالب إكسل بديلة لاستعراض أوكي آر

قيود برنامج Excel تجعله غير متوافق تمامًا مع استراتيجيات تحديد الأهداف . لهذا السبب فإن وجود بديل أمر بالغ الأهمية. قبل تجربة أدوات جداول البيانات مثل جداول بيانات جوجل، من الأفضل التفكير في نهج إدارة المشاريع.

وهنا يأتي دور انقر فوق يأتي في. وباعتباره منصة إنتاجية شاملة، فإنه يوفر إدارة قوية للمهام، وأتمتة، وعمليات تكامل سلسة، مما يجعله مثاليًا لإدارة OKRs بفعالية.

وباستخدام ClickUp، يمكنك إنشاء لوحات معلومات OKR مخصصة، وتعيين التذكيرات، والتعاون في الوقت الفعلي، مما يضمن بقاء فريقك متناسقًا وخاضعًا للمساءلة. كما تتيح لك قوالبها القابلة للتخصيص تخصيص عملية تحديد الأهداف بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستك، مما يوفر مزايا تتجاوز برنامج Excel.

إليك مقارنة موجزة لتسليط الضوء على كيفية اختلافهما:

ميزة Excel ClickUp مكتبة قوالب OKR تأتي مع قوالب أساسية 🏆مزيد من التنوع وأطر الإنتاجية المبنية مسبقًا تخصيص القوالب ➖يتطلب إعدادًا يدويًا ✅ 🏆تعديلات مرنة وفورية تصورات ➖مخططات أساسية. ممل في الإنشاء والإدارة. لا يحتوي على تحليلات مضمنة ✅ ✅🏆🏆🏆يأتي مع مجموعة متنوعة من التصورات، من مخططات التقدم إلى مصفوفات تخطيط السعة. كما يحتوي أيضًا على لوحات معلومات مدمجة يمكنك تخصيصها للحصول على رؤى تحليلية أعمق تتبع التقدم ➖تتبع التقدم الأساسي واليدوي. معقد في الإعداد. ✅ ✅🏆يتضمن أشرطة تقدم مرئية وتتبع آلي وتحديثات أكثر دقة مواءمة الأهداف ❌ ● لا توجد إدارة مهام أو ميزات لربط OKRs بخطط العمل ✅🏆يوفر أهدافًا مخصصة وإدارة مهام لضمان مواءمة أهداف الشركة والأهداف الفردية بشكل استراتيجي التعاون ● مشاركة محدودة وتحرير صعب في الوقت الحقيقي ✅🏆تحرير مباشر بدون انقطاع وأداة دردشة مخصصة للتعاون في الوقت الحقيقي، كما يحتوي على تعليقات فورية ووضع علامات في أي قالب ومستند التكلفة مدفوعة، إما رسوم ترخيص لمرة واحدة أو خطط اشتراك ✅🏆🏆🏆 تتوفر خطط مجانية ومدفوعة لتناسب احتياجاتك عمليات التكامل والأتمتة ➖أساسي ولكن في الغالب ضمن نظام مايكروسوفت البيئي. لا توجد أتمتة ✅ ✅🏆🏆🏆 أكثر من 1000 تكامل وأكثر من 30 أداة مدمجة. يوفر أتمتة متقدمة، بما في ذلك إنشاء الملخصات والتقارير وتحديثات حالة المهام والمزيد

لقد غيّر ClickUp بالفعل إدارة المشاريع للشركات في جميع أنحاء العالم.

| نقوم بتبسيط جميع عمليات إداراتنا من خلال دمج منصات ذكاء الأعمال والأدوات البريدية مع الأتمتة وتخزين مؤشرات الأداء الرئيسية والنماذج ووثائق العمليات والتبعيات في تطبيق واحد (ClickUp).

إنه مثالي لإدارة المشاريع المختلفة ومراقبتها باستخدام لوحات المعلومات والعمل مع العملاء الذين ندعوهم كضيوف. كريستيان غونزاليس ، Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

بشكل عام، تم تصميمه لتحقيق الأهداف ومواءمة المشاريع مع كل OKR المحددة.

إليك بعض قوالب ClickUp التي تتفوق على ملف Excel:

1. قالب OKRs وأهداف شركة ClickUp OKRs والأهداف

شركة-okrs-and-goals-t

هل تحتاج إلى نظرة عامة من صفحة واحدة لجميع OKRs الخاصة بك؟ لا تنظر أبعد من قالب OKRs وأهداف شركة ClickUp OKRs والأهداف . هذا هو أحد أكثر قوالب OKR المجانية فعالية والذي يقدم 30 حالة مخصصة لتتبع التقدم بشكل متعمق. كما أنه يحتوي على 14 حقلاً مخصصًا يحدد كل نقطة بيانات أساسية تتعلق بأهدافك.

هذا قالب تحديد الأهداف يحتوي على ثماني طرق عرض ومجلدات فرعية متعددة لـ OKR. وتنظم كل مساحة طرق العرض هذه نتائج الأداء على مستوى الفريق والأهداف الإقليمية ومهام الأقسام. تحافظ طرق العرض هذه أيضًا على الرؤى والمعلومات محددة ومنظمة.

وباعتباره إطار عمل جاهز للاستخدام، فهو مثالي لجميع الأغراض، من تقارير المبيعات OKRs للمشاريع متعددة الوظائف

لماذا ستحبها:

تحسين وهيكلة تتبع OKR مع الأهداف كمهام والنتائج الرئيسية كمهام فرعية

التمييز بين الأقسام ودرجة الصلابة وفئات OKR بتسميات واضحة مرمزة بالألوان

تبسيط مراجعة OKR باستخدام طرق عرض تستند إلى الأولوية والحالة والقسم

حالة الاستخدام المثالية: هذا النموذج مثالي لكل من الفرق الصغيرة والكبيرة التي تتطلع إلى إدارة OKRs المتنوعة مع تصنيف مفصل.

2. قالب أهداف ClickUp SMART Goals قالب

قالب أهداف ClickUp SMART Goals

نموذج نموذج أهداف ClickUp SMART Goals نموذجًا مخصصًا يحتوي على أسئلة تساعد في إنشاء أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ وقابلة للقياس. تساعد هذه الميزة أيضًا المستخدمين على الفهم الواعي وإنشاء الهدف الذكي . ثم يتم تصور التفاصيل والإجابات على الفور في جداول OKR واضحة.

بصرف النظر عن نموذج إنشاء الأهداف، يقدم القالب عروضًا متعمقة حول الأهداف والغايات الرئيسية وجهود الأهداف.

لماذا ستحبه:

قم بإنشاء أهداف SMART بسهولة بمساعدة نموذج منظم مدمج ومطالبات واضحة

قم بتوثيق وتحليل وفهم الجهد المطلوب لتحقيق كل OKR من خلال حقول البيانات مثل الجداول الزمنية وتواريخ الاستحقاق والمسؤوليات المعينة

أتمتة المهام بناءً على تغيرات حالتها وتعزيز الكفاءة في سير عمل إدارة OKR

حالة الاستخدام المثالية: يعد هذا القالب مثاليًا إذا كنت بحاجة إلى تنسيق منظم لإنشاء وإدارة أهدافك الذكية. إنه أيضًا اختيار رائع للشركات التي تتطلع إلى زيادة كفاءة تتبع OKR من خلال الأتمتة.

➡️Read أكثر: كيفية كتابة أهداف وغايات قابلة للقياس (+ أمثلة)

3. قالب ClickUp OKRs

قالب ClickUp OKRs

قالب OKRs الخاص ب ClickUp تحسين الإنتاجية لأهداف العمل طويلة وقصيرة الأجل. يسجل إطار العمل تفاصيل الأهداف والفرق الأساسية والمبادرات والأطر الزمنية التفصيلية لكل OKRs. كما أنه يتيح لك أيضًا تعيين نوع OKRs وربط النتائج الرئيسية كمهام فرعية، مع الحفاظ على وضوح وتنظيم كل لوحة OKRs والتبعية.

تصور طرق العرض المخصصة في القالب بشكل فعال تقدم OKR ويتم تحديثها وفقًا لكيفية إغلاق المهام المتصلة. يتضمن ClickUp أيضًا أزرارًا فورية لإنشاء المهام لتعيين أكبر عدد ممكن من الأهداف لعناصر الإجراءات الخاصة بها.

لماذا ستحبه:

تعيين تواريخ البدء والاستحقاق مع جداول زمنية دقيقة للأهداف

ابقَ على اطلاع على تحديثات OKR من خلال حقل شريط الإنجاز المباشر

الوصول إلى طرق العرض المخصصة الخاصة بالفريق وربع السنة والمبادرة لسهولة التحليل

حالة الاستخدام المثالية: يناسب هذا النموذج بشكل أفضل الفرق التي تركز على تتبع الوقت في جهود OKR الخاصة بهم. كما أنه رائع للفرق المتعددة الوظائف التي تحتاج إلى تحديثات ديناميكية للتقدم المحرز.

4. قالب إطار عمل ClickUp OKR Framework

إطار عمل OKR

هل تريد إطار عمل بسيط وفعال في نفس الوقت لإطار عمل OKR؟ إن قالب إطار عمل ClickUp OKR هو حل ممتاز لتوحيد العمليات التجارية.

يتضمن القالب حالات المهام القابلة للتخصيص (على سبيل المثال، قيد التنفيذ، قيد التنفيذ، مكتمل) وحقول لتتبع تفاصيل OKR مثل القسم والتقدم المحرز. وتتضمن طرق العرض "OKR" العالمية، ودليل البدء، ولوحة التقدم، وجدول زمني للمساعدة في مراقبة تقدم كل هدف وتحديد العوائق.

تعرض طريقة عرض OKR العالمية للموارد البشرية العالمية المهام مجمعة حسب الفرق المسؤولة، وهي مثالية لمراجعات الأقسام. تعرض لوحة التقدم في OKR التقدم المحرز في OKR تصور إنجاز المهام الروتينية وفقًا لحالتها.

وتضمن طريقة عرض الجدول الزمني التزام المهام التابعة بخرائط طريق المشروع واستراتيجيات OKR.

لماذا ستحبه:

اعتمد إعدادًا بسيطًا لتتبع OKR مع الحقول الأساسية فقط مثل القسم وحالة OKR والتقدم المحرز

تسليط الضوء على الفريق والمسؤولية الفردية لتعزيز المساءلة

إنشاء تقارير ورؤى مباشرة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة عبر ClickUp Brain الذي يأتي مدمجًا في هذا القالب

حالة الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي للفرق التي تبحث عن توازن بين التصميم المباشر وعملية OKR المدمجة بالذكاء الاصطناعي.

5. قالب خطة عمل أهداف SMART Goal Plan (انقر فوق SMART)

خطة عمل-هدف-ذكي-خطة عمل-ذكية

النموذج قالب خطة عمل الهدف الذكي ClickUp SMART Goal Plan هو إطار عمل يبسط طريقك نحو نجاح أعمالك. يوفر هذا القالب حالات وحقولاً وعروضاً مخصصة لتنظيم وتصورات حول تقدم الأهداف.

فهو يقوم بتجميع المهام بناءً على الأهداف، ويحدد تواريخ الاستحقاق، ويتيح لك تسليط الضوء على العقبات. كما يوفر أيضًا طريقة عرض "صحة الهدف" التي تساعد المستخدمين على تقييم صحة كل هدف بسرعة. تدعم طريقة العرض هذه التخطيط الاستباقي من خلال تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر، مما يسهل على القادة تعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.

لماذا ستحبه:

أبقِ إصبعك على نبض التقدم المحرز في OKR مع معلومات صحة الهدف المضمنة في القالب

اربط بين مبادرة الهدف وحالة OKR لتصور خارطة طريق OKR وتطويرها بسهولة

إبلاغ الإدارة بالمشكلات المحتملة من خلال حقل بيانات العقبات المخصص لها

حالة الاستخدام المثالية: يناسب القالب الفرق الكبيرة والشركات بشكل جيد للغاية. فهو يقدم نظرة عامة مفصلة عن صحة الهدف ويسهل التدخل في الوقت المناسب ضد المخاطر المحتملة على تحقيق OKR.

6. قالب OKR للتسويق الاستراتيجي من ClickUp

خطة التسويق الاستراتيجي

تريد دمج أهداف شركتك مع أهداف شركتك التسويقية استراتيجياتك؟ قالب OKR للتسويق الاستراتيجي الخاص ب ClickUp هو حلك الشامل. يحدد هذا الإطار على الفور النتائج الرئيسية ومستويات الأولوية وفئات OKR وحقول الحالة الواضحة لجميع حملاتك التسويقية.

يمكنك أيضًا مراقبة قنوات الاتصال، وتخصيص الميزانيات الخاصة بالمهام وتتبعها، وإدارة النفقات الفعلية. تدعم عمليات سير العمل المتعددة القابلة للتكيف، مثل التخطيط التلقائي للمهام وتتبع الميزانية، احتياجات الحملة الديناميكية، مع عمليات التكامل وطرق العرض التي يمكن تخصيصها بسهولة لأي مشروع تسويقي.

يعد قالب OKR البسيط هذا مثاليًا للعديد من الصناعات وأنواع الأعمال، بما في ذلك الوكالات الإعلانية وشركات الإنتاج والشركات بين الشركات والمستهلكين (B2B) والشركات بين الشركات والمستهلكين (B2C) التي لديها عملاء وعملاء نشطين.

لماذا ستحبه:

اربط قنوات التسويق مع OKRs لتعيين تأثيرها على استراتيجيات التواصل

إدارة ميزانيات كل OKR والمصروفات الفعلية لكل OKR من أجل تحكم مالي أفضل

بناء زخم تسويقي والحفاظ على إطار زمني واضح لاستعراضات النتائج الأولية مع الجدول الزمني للقالب وعروض التقدم

حالة الاستخدام المثالية: القالب مثالي لفرق التسويق. فهو يعمل على مواءمة جميع OKRs للحملة مع أداء القناة وإدارة الميزانية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الأهداف لتعيين OKRs وتحقيقها ومراقبتها بكفاءة أكبر. فهي تمنحك رؤية واضحة لأهدافك الرئيسية مع تحديثات التقدم في الوقت الفعلي. يمكنك ربط مهام المشروع التي تساهم في كل هدف لتتبع التقدم بسلاسة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إقرانها مع قوالب OKR (التي تأتي مع إمكانية الوصول إلى جميع ميزات النظام الأساسي)، مما يضمن تجربة إدارة OKR شاملة وقابلة للتكيف.

إليك كيفية مساعدتك:

تبسيط تتبع النتائج الرئيسية لضمان بقاء فريقك على الهدف 📊

تعزيز المساءلة عن طريق تعيين مسؤوليات محددة لأعضاء الفريق تصور التقدم المحرز باستخدام المخططات الديناميكية التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي 📈

ربط المهام ذات الصلة بأهدافك من أجل إدارة متماسكة للمشروع 🔗

تخصيص القوالب لتلائم إطار عمل OKR الفريد لمؤسستك 📉

## اسحق أهدافك الطموحة مع ClickUp

تصور أهدافك وربطها بجهودك - هذا هو المفتاح لإحراز تقدم ذي مغزى. تخلَّص من عدم الكفاءة اليدوية لبرنامج Excel وركز وقتك على ما هو أكثر أهمية - على متابعة تلك الأهداف الكبيرة والطموحة والجريئة (BHAGs). باستخدام قالب OKR الجاهز للاستخدام، يمكنك الحصول على السبق ومضاعفة الزخم.

كل قالب من قوالب ClickUp الستة للأهداف والنتائج الرئيسية التي تمت مشاركتها أعلاه مزود بتتبع مباشر للتقدم، وتذكيرات مدمجة، وتعاون، وأتمتة - وهي ميزات لا يتوفر فيها Excel بشكل مؤلم.

يوفر ClickUp أيضًا إدارة مخصصة للأهداف، وتحليلات قوية، وتصورات مذهلة، مما يجعله الخيار الأفضل. يكاد يكون قويًا للغاية، ولكنه بالضبط ما يستحقه عملك!

فلماذا الانتظار إذن؟ اشترك في ClickUp ورفع مستوى عمليات إدارة OKR اليوم!