أفضل قوالب تقارير مبيعات Excel المجانية لتحسين إدارة المبيعات

تتضمن إدارة المبيعات أنشطة مختلفة، بدءًا من الحفاظ على نظافة البيانات ودقتها إلى تحليل المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). ويُعد توثيق هذه الرؤى في تقارير مبيعات غنية بالمعلومات أمراً بالغ الأهمية في هذه العملية.

ومع ذلك، فإن إنشاء تقرير المبيعات من الصفر يستغرق وقتًا طويلاً ويستغرق وقتًا طويلاً عند التوفيق بين نقاط بيانات المبيعات المختلفة، مثل الأداء والتوقعات والتحليلات, تقارير إدارة علاقات العملاء إلخ.

قالب تقرير المبيعات هو حل بسيط وفعال لمديري المبيعات. فهو يوفر بنية مباشرة وجاهزة للاستخدام تتيح لك التقاط بيانات المبيعات وتحليلها بأقل جهد ممكن.

من تتبع المبيعات اليومية إلى التنبؤ بحجم المبيعات، لدينا العديد من قوالب تقارير المبيعات لتبدأ! والأهم من ذلك، جميعها مجانية الاستخدام والتخصيص. لذا، دعنا نبدأ!

ما هو قالب تقرير المبيعات؟

قالب تقرير المبيعات هو مستند مصمم مسبقاً يساعدك على تنظيم وتقديم بيانات المبيعات بتنسيق منظم. إنه إطار عمل لتتبع وتحليل والإبلاغ عن مقاييس المبيعات الرئيسية، مثل إيرادات المبيعات وعدد الوحدات المباعة ومعلومات العملاء وأداء المبيعات خلال فترة محددة جيداً.

وهو يعمل على توحيد عملية إعداد تقارير المبيعات، مما يجعلها أكثر اتساقًا وأسهل لفرق المبيعات أو الممثلين لديك لمراقبة الاتجاهات وتتبع الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي الوقت نفسه، فهي قابلة للتخصيص ومرنة بما يكفي لتناسب احتياجات عملك الفريدة.

ما الذي يجعل قالب تقرير المبيعات جيداً؟

يتجاوز قالب تقرير المبيعات الجيد مساعدتك في تتبع المبيعات - فهو عبارة عن تكامل شامل يمنحك عرضاً سريعاً للمعلومات المهمة مثل مؤشرات الأداء الرئيسية وصافي المبيعات والأرباح للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

إليك نظرة سريعة على التشريح الكامل لقالب تقرير المبيعات الجيد:

تخطيط واضح ومنطقي لتمثيل بيانات المبيعات

حقول قابلة للتخصيص لتلبية احتياجات العمل المختلفة

جماليات التصميم والمساعدات البصرية مثل المخططات والرسوم البيانية لتبسيط البيانات والتحليلات

حسابات دقيقة وآلية للحصول على رؤى سريعة وآنية

تتبع الأداء عبر فترات مختلفة (يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية وسنوية)

أدوات التنبؤ للتنبؤ باتجاهات المبيعات المستقبلية وتوجيه خطة المبيعات ملخصات سهلة الهضم وتقسيمات تفصيلية لأنشطة المبيعات لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة

المواءمة مع أهداف العمل الأوسع نطاقًا للتأثير على استراتيجية المبيعات الشاملة

## أفضل 6 قوالب مجانية لتقرير مبيعات Excel

الآن بعد أن فهمت ما الذي يجعل تقرير المبيعات قالب تقرير المبيعات ، دعنا نستكشف بعض القوالب المجانية لمايكروسوفت إكسل وجداول بيانات جوجل التي تلبي المعايير.

1. قالب تقرير المبيعات بواسطة Salesflare

via إعلان المبيعات قالب تقرير المبيعات من Salesflare هو الحل المناسب لك إذا كنت تعطي الأولوية لطريقة بسيطة وفعالة لتتبع بيانات المبيعات. حيث يسلط تصميمه الواضح الضوء على مقاييس الأداء الرئيسية مثل العملاء المحتملين وإجمالي المبيعات والإيرادات، مما يسهل تحديد الاتجاهات والأنماط.

قم بقياس مسار المبيعات لتتبع توقعاتك والحفاظ على دقة المعلومات. مع وجود فكرة واضحة عن دورة المبيعات والعوامل المهمة، يمكنك توجيه استراتيجيتك بقرارات مستنيرة.

🎯 لماذا ستحبها

ينظم البيانات ويعرضها بتنسيق سهل الفهم

يبرز مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة للتحليل السريع

يتناسب مع احتياجات الأعمال الصغيرة أو فريق المبيعات الكبير

🏅 حالات الاستخدام المثالية

استخدمه لتتبع أداء المبيعات الإجمالي لفريقك أسبوعيًا أو شهريًا

تصميمه البديهي يجعله مثاليًا كحل مثالي لمراقبة مقاييس المبيعات بدون زخرفة

2. قالب تقرير أداء المبيعات من WPS

via قالب WPS يخدم قالب تقرير مبيعات WPS Excel هذا غرضين. أولاً، يتتبع بيانات المبيعات عبر المراحل المختلفة من مسار المبيعات ويسلط الضوء على مجالات التحسين. ثانيًا، يراقب أداء فريق المبيعات الفردي.

مع وجود أقسام مفصلة لحجم المبيعات حسب الموظف والمنطقة والمنتج، يقدم هذا القالب رؤى تفصيلية حول ما ينجح وما لا ينجح. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الرسوم البيانية المدمجة تصوراً للبيانات، مما يعطي صورة أوضح لأداء المبيعات بشكل عام.

🎯 لماذا ستحبها

تقسيم أداء المبيعات من خلال متغيرات مختلفة، مثل المنتجات المتعددة، والفرق، والمناطق، وما إلى ذلك.

تضمين مخططات ورسوم بيانية لمراجعة بيانات المبيعات مقابل أهداف المبيعات

احصل على رؤى مفصّلة حول أداء المبيعات عبر معايير مثل المبيعات الفعلية وإيرادات المنتجات والصفقات المُبرمة وغيرها من المقاييس لاتخاذ قرارات أكثر وضوحًا

🏅 حالات الاستخدام المثالية: هذا القالب مثالي لتكبير وتقييم أداء فريق العمل وأداء مندوبي المبيعات الفرديين. كما أنه مفيد بشكل خاص لإدارة الأداء والمراجعات ربع السنوية

3. قالب تقرير المبيعات الربع سنوي من مايكروسوفت

via مايكروسوفت كما يشير الاسم، يتتبع قالب تقرير مبيعات مايكروسوفت ربع السنوي المبيعات على مدار ربع السنة. وهو يساعدك على مقارنة ومقارنة الأداء عبر الفترات المختلفة، وتحديد الاتجاهات، والتنبؤ بالمبيعات المستقبلية.

مع وجود مساحة مخصصة توفر تفصيلاً لإيرادات المبيعات والمصروفات واكتساب العملاء، هذا القالب هو الأفضل إذا كنت ترغب في استكشاف البيانات المالية الفصلية بالتفصيل.

🎯 لماذا ستحبها

تتبع الأداء ربع السنوي باستخدام حقول مخصصة تقدم تفصيلاً للمقاييس الرئيسية

إجراء تحليل مقارن متعمق للأرباع المختلفة

تضمين إشارات مرئية سهلة الفهم في شكل رسوم بيانية وجداول

🏅 حالات الاستخدام المثالية: لتتبع بيانات المبيعات الفصلية وتحليلها، خاصةً عندما تقارن المقارنات السنوية أو المقارنات الفصلية

4. قالب توقعات المبيعات بواسطة Hubspot

via هبسبوت يساعدك قالب توقعات المبيعات من Hubspot على التنبؤ بإيرادات المبيعات المستقبلية وحجمها لفترة محددة بناءً على البيانات التاريخية. يساعد وجود هذا الاستشراف في تخصيص الموارد والتخطيط المالي.

يقوم القالب بتقسيم المبيعات المتوقعة حسب عضو الفريق أو المنطقة أو المنتج، مما يساعد في التخطيط المستهدف الذي يتماشى مع أهداف عملك.

🎯 لماذا ستحبها

إجراء تنبؤ مرن للمبيعات حسب الفريق أو المنطقة أو المنتج

توقع المبيعات المستقبلية لفترة محددة باستخدام بيانات الأداء السابقة

تنفيذ إدارة الموارد الاستراتيجية والتخطيط المالي الحصيف

🏅 حالات الاستخدام المثالية

مثالية للتنبؤ باتجاهات المبيعات المستقبلية من أجل اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وإدارة الموارد

عند دمج تقارير المبيعات الناتجة مع أدوات أخرى مثل قوالب خط أنابيب المبيعات فإنه يساعد في إدارة تقدم العملاء المحتملين ومعدلات التحويل

5. قالب نموذج تقرير المبيعات اليومية من Template.net

via Template.net يساعدك قالب نموذج تقرير المبيعات اليومية هذا من Template.net على تتبع الأداء اليومي بتنسيق بسيط ومنظم. وهو الأنسب لتتبع عمليات المبيعات اليومية وتقديم رؤى حول أرقام المبيعات والتدفقات النقدية والميزانيات ومستويات المخزون.

قالب Excel هذا مفيد إذا كان عملك في صناعة ديناميكية مثل الضيافة أو العقارات، حيث تتغير الاتجاهات بين عشية وضحاها، ويجب مراقبة جهود المبيعات اليومية.

🎯 لماذا ستحبها

اتبع هيكلاً منطقياً لمراقبة أداء المبيعات اليومية بسرعة وفعالية

المشاركة مع أعضاء الفريق والحصول على تحديثات فورية بسهولة

اتخاذ قرارات سريعة بناءً على تقارير المبيعات اليومية

🏅 حالات الاستخدام المثالية: استخدم هذا القالب لبرنامج Excel في بيئات سريعة الوتيرة مثل الضيافة أو البيع بالتجزئة أو خدمات الطعام لإعداد تقارير عن المبيعات اليومية حيث يساعدك على الاستجابة السريعة لأي تغييرات في أنماط المبيعات أو الاتجاهات

6. قالب توقعات المبيعات القائمة على الفرص من Template.net

via Template.net يساعدك قالب توقعات المبيعات المستندة إلى الفرص في Excel على توقع المبيعات استنادًا إلى الفرص المتاحة في خط أنابيب المبيعات. ولتسهيل ذلك، يقوم بتقييم العملاء المحتملين وتعيين الاحتمالات للتنبؤ بالإيرادات المتوقعة، عادةً إذا كانت دورات المبيعات أطول.

يساعدك التنبؤ باحتمالية إغلاق الصفقة وتاريخ الإغلاق المحتمل على توقع تدفقات الإيرادات المستقبلية.

🎯 لماذا ستحبها

تحديد أولويات العملاء المحتملين بناءً على احتمالية توليد الإيرادات

تتبع المبيعات عبر المراحل المختلفة من مسار المبيعات مع الحفاظ على المرونة

اتبع طريقة منظمة لوضع تقديرات المبيعات بناءً على فرص المبيعات واحتمالات الصفقات المقابلة

🏅 حالات الاستخدام المثالية: إذا كان مجال عملك يحتوي على دورات مبيعات معقدة، حيث يعتمد التنبؤ على عدد الفرص واحتمالية إتمام الصفقات، فإن نموذج Excel هذا سيفيدك بشكل كبير

محددات استخدام Excel لقوالب تقارير المبيعات

على الرغم من أن قوالب Excel المذكورة أعلاه تولد تقارير مبيعات رائعة، إلا أنها قد تحتاج إلى اللحاق بالركب بسبب قيود نظام Microsoft Excel أو جداول بيانات Google.

فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهها:

إدخال البيانات يدويًا : تتطلب معظم قوالب Excel إدخال البيانات يدويًا. هذا الافتقار إلى الأتمتة يعيق الإنتاجية ويستهلك الوقت ويزيد من فرص حدوث أخطاء - خاصةً مع نمو بياناتك

: تتطلب معظم قوالب Excel إدخال البيانات يدويًا. هذا الافتقار إلى الأتمتة يعيق الإنتاجية ويستهلك الوقت ويزيد من فرص حدوث أخطاء - خاصةً مع نمو بياناتك مشكلات قابلية التوسع : عند مقارنتها ب برنامج تتبع المبيعات بالوظائف الكاملة، يعمل Excel وجداول بيانات Google بشكل جيد مع مجموعات البيانات الأصغر. يفشلان في التوسع مع نمو بياناتك، مما يؤدي إلى بطء الأداء وصعوبة العمل مع أحجام البيانات الكبيرة

: عند مقارنتها ب برنامج تتبع المبيعات بالوظائف الكاملة، يعمل Excel وجداول بيانات Google بشكل جيد مع مجموعات البيانات الأصغر. يفشلان في التوسع مع نمو بياناتك، مما يؤدي إلى بطء الأداء وصعوبة العمل مع أحجام البيانات الكبيرة عدم التعاون في الوقت الفعلي : بالتأكيد، يمكن لفريق المبيعات لديك التعاون في جداول بيانات جوجل أو إكسل من خلال Microsoft 365. ومع ذلك، تدعم هذه الأدوات التعاون الأساسي فقط، وقد تواجه مشكلات بسبب عدم اتساق البيانات أو التحكم في الإصدار

: بالتأكيد، يمكن لفريق المبيعات لديك التعاون في جداول بيانات جوجل أو إكسل من خلال Microsoft 365. ومع ذلك، تدعم هذه الأدوات التعاون الأساسي فقط، وقد تواجه مشكلات بسبب عدم اتساق البيانات أو التحكم في الإصدار تصور محدود للبيانات: على الرغم من أن جدول البيانات يحتوي على خيارات للمخططات والرسوم البيانية، إلا أنه لا يمكنه إنشاء تصورات متقدمة. حتى لو كنت مستخدمًا قويًا، فإن إنشاء أي نوع من العناصر المرئية يفتقر إلى البديهية

قوالب تقارير مبيعات Excel المجانية البديلة

بالنظر إلى القيود المذكورة أعلاه، قد تبحث عن أفضل قوالب تقارير المبيعات التي تتجاوز بيئة جداول البيانات.

لحسن الحظ، قمنا بتجميع بعض أفضل القوالب من خلال انقر فوق لمساعدتك على البقاء منظمًا والتركيز على أهداف العمل الأكبر. ClickUp هو تطبيق كل شيء للعمل يساعدك في إدارة المشاريع وإدارة العملاء المحتملين وغير ذلك الكثير.

مكتبة التطبيق التي تضم أكثر من 1000 قالب تجعل من السهل البدء في العمل. دعنا نتفقدها.

1. قالب تقرير مبيعات ClickUp

قالب تقرير مبيعات ClickUp قالب تقرير مبيعات إكسل

قالب تقرير المبيعات قالب تقرير مبيعات ClickUp يوفر نظامًا بيئيًا متعدد الاستخدامات لتتبع مقاييس المبيعات والإبلاغ عنها، مما يمكّنك من إدارة بياناتك دون عناء.

استخدم الحقول المخصصة لالتقاط مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات والأداء والتنبؤ والمتغيرات الأخرى دون عناء! يعمل التكامل مع أدوات إدارة المهام في ClickUp على تعزيز المبيعات والتسويق والتنسيق بين المبيعات والتسويق والعملاء، مما يثري التجربة. تساعد هذه الأدوات فرق العمل على تخطيط وتتبع وتنظيم عملهم بفعالية.

🎯 لماذا ستحبها

تتبع الأداء عبر مقاييس قابلة للتخصيص مثل تحويل العملاء المحتملين، ونشاط المكالمات، واكتساب العملاء، وما إلى ذلك.

إنشاء تقارير في الوقت الفعلي واستيراد البيانات تلقائيًا لتقليل التدخل اليدوي

التعديل بناءً على احتياجات العمل المختلفة

التكامل مع منصة ClickUp لإدارة المهام، والتعاون مع الفريق، وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي، وغير ذلك الكثير

🏅 حالات الاستخدام المثالية

الأنسب إذا كنت تبحث عن قالب تقرير مبيعات مرن يمكنه التكيف مع مقاييس المبيعات المختلفة

يساعد في تحديد مجالات التحسين حتى تتمكن من التوسع من خلال فهم سلوك العملاء

2. قالب تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp

قالب تقرير مبيعات ClickUp الأسبوعي قالب تقرير مبيعات إكسل

ال قالب تقرير المبيعات الأسبوعي ClickUp يتميز بحقول مخصصة لتتبع الإيرادات، والصفقات المكتملة، والعملاء المحتملين الذين تم إنشاؤهم على مدار سبعة أيام.

يساعدك قالب تقرير المبيعات الأسبوعي هذا على تعديل استراتيجية المبيعات الخاصة بك بسرعة واستجابة. كما أنه يتضمن أيضاً ميزات تتبع المهام، مما يجعله حلاً ممتازاً للجمع بين أنشطة المبيعات وإدارة المشاريع.

🎯 لماذا ستحبها

تبسيط كيفية إنشاء تقارير المبيعات الأسبوعية وتتبع المقاييس

توليد رؤى سريعة ودورية للمبيعات من أجل التخطيط قصير الأجل ووضع الاستراتيجيات والتعديلات على المدى القصير

دمج أنشطة المبيعات مع أداة إدارة المهام

التخصيص ليناسب مختلف هياكل الفريق ومقاييس المبيعات

🏅 حالات الاستخدام المثالية

رائع لتتبع الأداء كل أسبوع والتكيف بسرعة مع ظروف السوق المتغيرة أو سلوك العملاء المتغير

مفيد لرصد أهداف المبيعات قصيرة الأجل أو مواءمة الأهداف بشكل أفضل

3. قالب تقرير المبيعات اليومية من ClickUp

قالب تقرير المبيعات اليومية بواسطة ClickUp قالب تقرير مبيعات الإكسل

ال قالب تقرير المبيعات اليومية ClickUp رائع للحصول على رؤى في الوقت الفعلي لأرقام مبيعاتك اليومية. يتيح لك هذا القالب مراقبة إجمالي المبيعات اليومية والمعاملات والإيرادات والأداء.

القيام بذلك يجعل من السهل اكتشاف الاتجاهات أو معالجة المشكلات على الفور. لهذا السبب، فهي تعمل بشكل رائع في البيئات سريعة الوتيرة حيث يتحكم الأداء اليومي في النجاح الكلي.

🎯 لماذا ستحبها

مراقبة أداء الفريق واتجاهات المبيعات يومياً

إجراء تتبع دقيق للأنشطة اليومية المتعلقة بالمبيعات والمقاييس المرتبطة بها

الاحتفاظ بسجل يومي للأداء وما يقابله من تقدم ونمو

التخصيص لتلبية الأنشطة والاحتياجات اليومية المتعلقة بالمبيعات

🏅 حالات الاستخدام المثالية

مناسب إذا كنت تعمل في بيئات ديناميكية، مثل السلع الاستهلاكية سريعة الحركة أو شركات البيع بالتجزئة، حيث يكون تتبع المبيعات اليومية أمرًا بالغ الأهمية

إذا كانت لديك قنوات مبيعات متعددة وتريد تتبعًا مبسطًا في مكان واحد

4. انقر فوق قالب تقرير المبيعات الشهري

قالب تقرير المبيعات الشهرية ClickUp قالب تقرير مبيعات إكسل

ال قالب تقرير المبيعات الشهرية ClickUp مثالي لدورات المبيعات الطويلة والمعقدة نسبيًا. فهو يتيح لك إجراء مراجعات شهرية شاملة، مما يساعد في تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.

من المفيد بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى دمج تقارير المبيعات الشهرية مع مقاييس الأعمال الأوسع نطاقاً مثل التكاليف والإيرادات لأن هذه، إلى جانب قوالب التحليلات, لها تأثير مركب وتقدم نظرة عامة على صحة مبيعات المؤسسة.

🎯 لماذا ستحبها

إجراء تحليل متعمق باستخدام تقرير تتبع المبيعات الشهري المفصل

تحديد الاتجاهات متوسطة المدى وفرص العمل

التعديل لتتناسب مع تفاصيل احتياجات تقارير المبيعات الشهرية الخاصة بك

الاندماج مع ClickUp لإدارة المهام والأتمتة بسلاسة

🏅 حالات الاستخدام المثالية: إنه رائع للمراجعات الشهرية المتعمقة، حيث يمكنك ربط رؤيتك بالاتجاهات طويلة الأجل وتحسين استراتيجيات العمل

5. قالب تقرير بائع النقر فوق البائع

قالب تقرير بائع النقر فوق قالب تقرير مبيعات إكسل

ال نموذج تقرير بائع النقر فوق بائع النقر مصمم خصيصًا لتتبع الأداء الفردي لكل مندوب مبيعات. فهو يقسِّم بيانات المبيعات حسب أعضاء الفريق، مما يمنحك نظرة عامة شاملة عن أعضاء الفريق وأهداف كل فرد من أفراده.

وسواء كنت مندوب مبيعات أو مدير مبيعات، فهي أداة رائعة لتخطيط تقدمك. استخدمه إلى جانب لوحة معلومات إدارة علاقات العملاء لربط كيف يؤدي أداؤك واستراتيجيات المبيعات إلى نجاح العملاء!

🎯 لماذا ستحبها

تتبع الأداء على المستوى الفردي - من الفرق إلى مندوبي المبيعات

تحديد الأهداف ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف

تحديد أعضاء الفريق ذوي الأداء العالي ومجالات التحسين

التفكير الذاتي في أدائك وتعديل استراتيجياتك

🏅 حالات الاستخدام المثالية: ممتاز للحصول على رؤى حول أداء المبيعات الفردية وتحديد مجالات التحسين لمساعدتك على تحقيق أهداف العمل بشكل أسرع

حقق أهداف المبيعات مع قالب تقرير مبيعات إكسل من ClickUp

لقد قمنا بتغطية مجموعة متنوعة من قوالب تقارير المبيعات. لديك نموذج لبرنامج Excel لتقارير المبيعات اليومية ونموذج تقرير مبيعات شهري وربع سنوي.

والأهم من ذلك، هذه كلها قوالب مجانية تلبي احتياجاتك الخاصة. سواءً كان إنشاء تقرير عن نفقات العمل أو تتبع حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، فإن هذه القوالب سهلة الاستخدام تنجز المهمة.

في حين أن Excel يوفر خيارًا يسهل الوصول إليه، إلا أنه قد يقصر في بعض الجبهات مثل الأتمتة والتعاون في الوقت الفعلي. هل تبحث عن أداة أكثر ديناميكية مع إدارة عملية للمبيعات؟ ClickUp هو رهانك الآمن!

هل أنت جاهز لترقية عملية المبيعات الخاصة بك باستخدام قالب تقارير المبيعات البديهي؟ ابدأ مع ClickUp مجاناً وتجاوز مجرد تلبية حصة المبيعات الخاصة بك.