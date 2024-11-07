دليل سريع عن كيفية جمع عمود في جداول بيانات جوجل

تُعد معرفة كيفية جمع عمود في جدول بيانات مهارة مفيدة سواء كنت تقوم بموازنة الميزانيات أو تحليل الأرقام أو معالجة البيانات. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسرعة، بل يتعلق بالدقة والسهولة. مع برنامج جداول البيانات مثل جداول بيانات Google Sheets، يمكنك جمع عمود في ثوانٍ، بل ويتم تحديثه تلقائيًا عندما تتغير القيم، مما يوفر عليك عمليات إعادة الحساب المملة.

سواءً كنت جديدًا على جداول بيانات جوجل أو تحتاج إلى تنشيط سريع، سيطلعك هذا الدليل على كيفية جمع عمود في جداول بيانات جوجل باستخدام طرق متعددة. لا مزيد من إضافة القيم يدويًا من نطاق الأعمدة!

لنبدأ!

كيفية جمع عمود في جداول بيانات جوجل: دليل خطوة بخطوة

هناك عدة طرق لحساب إجمالي عمود في جداول بيانات جوجل بسرعة. لا تتردد في اختيار ما يناسبك من الخيارات أدناه، بناءً على تفضيلاتك أو مدى تعقيد بياناتك.

الطريقة 1: استخدام الدالة SUM يدويًا

أبسط طريقة لجمع عمود في جداول بيانات جوجل هي استخدام الدالة SUM. إنها مثالية للمهام المباشرة مع مجموعات البيانات الصغيرة. إليك كيفية استخدام صيغة SUM:

حدد الخلية الفارغة حيث تريد أن تظهر الإجابة. لنفترض أنك تقوم بإجمالي الإنفاق على القرطاسية المكتبية، كما هو موضح في الصورة أدناه. في هذه الحالة، الخلية E13 هي الخلية الوجهة لدينا

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

اكتب '=SUM(' متبوعًا بنطاق الخلايا الذي تريد جمعه. على سبيل المثال، نريد مجموع إجمالي النفقات المدرجة في العمود E من الخلية 3 إلى 12. لذا، فإن صيغة المجموع ستكون =SUM(E3:E12)

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

اضغط على Enter، وسيظهر مجموع جداول بيانات جوجل في الخلية المحددة

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

الطريقة 2: جمع عمود باستخدام شريط الأدوات

إذا كانت كتابة الصيغ تتطلب الكثير من العمل، فإن جداول بيانات جوجل تحتوي على زر أنيق لوظيفة الجمع على الجانب الأيمن من شريط الأدوات. إنه مثالي لأولئك الذين يفضلون طريقة مرئية أكثر لمعالجة البيانات على جداول بيانات جوجل. إليك كيفية القيام بذلك:

قم بتمييز العمود الذي ترغب في إضافته وانقر على زر الدالة في شريط الأدوات. يتم تصويره بعلامة سيجما اليونانية ( Σ)

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

حدد SUM من القائمة المنسدلة

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

ستقوم جداول بيانات جوجل بإدراج دالة المجموع تلقائيًا في الخلية الفارغة أسفل الخلية الأخيرة من العمود مباشرةً

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

انقر على Enter، وسيظهر مجموع ذلك العمود في الخلية

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

الطريقة 3: استخدام خاصية الجمع التلقائي

إذا كنت تريد طريقة أسرع للحصول على مجموع عمود ما دون إدخال أي صيغة أو النقر على أي أدوات، فإن ميزة الجمع التلقائي في جداول بيانات جوجل هي الطريقة المناسبة لك. إنها رائعة أيضًا إذا كنت تريد استيراد مجموعة بيانات كبيرة لحساب المجموع على الفور. إليك كيفية معرفة قيمة مجموع عمود في ورقة:

قم بتمييز جميع الخلايا التي تريد جمعها

تحقق من الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة. ستجد مجموع قيم الخلايا المحددة. يعمل هذا أيضًا للعثور على قيمة مجموع محتويات الصفوف

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

اقرأ المزيد: الاختراقات في جداول بيانات جوجل يجب أن يعرفها كل مستخدم تحتوي على معلومات موزعة على عدة أوراق، وتحتاج إلى إضافة نفس العمود لكل منها. إليك كيفية استخدام الدالة SUM في جداول بيانات جوجل لهذا الغرض:

حدد الخلية في جدول البيانات التي تريد أن يظهر فيها المجموع

اكتب صيغة SUM، ولكن بدلاً من نطاق واحد، قم بالإشارة إليها عبر أوراق متعددة. نظرًا لأن بياناتنا موزعة عبر صحيفتي "مايو" و"يونيو" والمجموع للنطاق E3 إلى E12، فإن الصيغة ستكون =SUM(مايو!E3:E12، يونيو!E3:E12)

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

اضغط على مفتاح Enter للحصول على مجموع كل الأوراق المشار إليها في الخلية المحددة

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

### الطريقة 4: المجموع الشرطي

إذا كنت بحاجة إلى إضافة قيم محددة فقط بناءً على شروط محددة، فاستخدم الدالتين SUMIF و SUMIFS. الدالة الأولى مفيدة لحالة واحدة، بينما تعمل الثانية مع حالات متعددة. كلاهما مثاليان لقواعد البيانات مثل تقارير المبيعات، وتتبع الميزانية، إلخ. إليك كيفية استخدام الدالتين SUMIF و SUMIFS:

انقر على الخلية التي ستعرض النتيجة

اكتب =SUMIF(النطاق، الشرط، [sum\range]). على سبيل المثال، إذا كنت تريد جمع تكلفة العناصر التي تزيد كمياتها عن أو تساوي 20\. ابدأ بكتابة الصيغة =SUMIF(C3:C12, ">=20"، E3:E12) واضغط على Enter. ستحصل على نفس النتيجة التي حصلت عليها عند تطبيق عامل التصفية

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

استخدم الدالة SUMIFS لإجراء عمليات حسابية أكثر تعقيدًا. اكتب =SUMIFS(sum_range, range1, condition1, range2, condition2) لتطبيق شروط متعددة.

على سبيل المثال، إذا أردنا حساب التكلفة الإجمالية للعناصر التي تزيد تكلفتها عن 2.50 دولار أمريكي وتم شراؤها بكميات أكبر من أو تساوي 10، سنستخدم الصيغة =SUMIFS(E3:E12, C3:C12, ">=10", D3:D12, ">2.50") للحصول على المجموع

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

الطريقة 5: الجمع باستخدام دالة الاستعلام

الطريقة الأخيرة لجمع الأعمدة هي استخدام الدالة QUERY، والتي تمنح تحكمًا أكبر في عمليات الجمع. وهي مفيدة بشكل خاص عند العمل على قواعد بيانات كبيرة وإجراء عمليات حسابية معقدة. إليك كيفية استخدامها:

اختر خلية فارغة واكتب =QUERY(C3:E12, "SELECT SUM(E) حيث C >= 20"، 0). ستضيف هذه الصيغة القيم الموجودة في العمود E للكميات الأكبر من أو تساوي 20 في العمود C

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

اضغط على Enter لعرض قيمة المجموع

_لقطة شاشة عبر جداول بيانات جوجل

## عيوب استخدام جداول بيانات جوجل

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة ممتازة للحسابات الأساسية وتنظيم البيانات، إلا أنها ليست برنامجًا متكاملًا لإدارة البيانات والتحليلات. هذه بعض العيوب التالية التي قد تواجهها أثناء استخدام جداول بيانات جوجل:

قوة معالجة محدودة : جداول بيانات Google Sheets سريعة جدًا وبديهية نسبيًا لجداول البيانات الصغيرة. ومع ذلك، تبدأ هذه الصفات في التلاشي مع نمو جدول بياناتك. ستواجه حالات بطء وتأخيرات ونقص في الاستجابة، مما يجعل من الصعب العمل والعثور على إجابات عندما تكون هناك مجموعات بيانات كبيرة تحتوي على عدة صفوف وأعمدة

: جداول بيانات Google Sheets سريعة جدًا وبديهية نسبيًا لجداول البيانات الصغيرة. ومع ذلك، تبدأ هذه الصفات في التلاشي مع نمو جدول بياناتك. ستواجه حالات بطء وتأخيرات ونقص في الاستجابة، مما يجعل من الصعب العمل والعثور على إجابات عندما تكون هناك مجموعات بيانات كبيرة تحتوي على عدة صفوف وأعمدة عدم وجود تحليلات متقدمة للبيانات : تقدم جداول بيانات جوجل الدوال والصيغ الأساسية التي تفقد بريقها إذا قمت بإجراء تحليلات معقدة أو نمذجة بيانات متقدمة. على الرغم من وجود خيارات للجداول المحورية وتحويل البيانات إلى مخططات، إلا أن هذه الوظائف ليست قوية مثل أي حل مخصص لتحليل البيانات. هذه أيضًا عقبة كبيرة أمام استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع أداء غير متسق مع وحدات الماكرو : على الرغم من أن جداول بيانات جوجل تدعم وحدات الماكرو ل أتمتة المهام إلا أنها تفتقر إلى عمق التخصيص والأداء مثل الأدوات المتخصصة مثل Microsoft Excel. بالنسبة لقواعد البيانات الكبيرة، فإن وحدات الماكرو بطيئة في التنفيذ، وتصحيح الأخطاء فيها أمر ممل

: تقدم جداول بيانات جوجل الدوال والصيغ الأساسية التي تفقد بريقها إذا قمت بإجراء تحليلات معقدة أو نمذجة بيانات متقدمة. على الرغم من وجود خيارات للجداول المحورية وتحويل البيانات إلى مخططات، إلا أن هذه الوظائف ليست قوية مثل أي حل مخصص لتحليل البيانات. هذه أيضًا عقبة كبيرة أمام استخدام جداول بيانات جوجل لإدارة المشاريع الاعتماد على الوظائف الإضافية : أثناء استخدام الوظائف الإضافية لجداول بيانات جوجل يوسع الوظائف، فإنه يضيف طبقة من التعقيد إلى سير عملك. إن الاعتماد على الوظائف الإضافية لجهات خارجية للحصول على ميزات متقدمة مثل تصور البيانات وأتمتة سير العمل يسرق من موثوقية وسهولة استخدام جداول بيانات Google

: أثناء استخدام الوظائف الإضافية لجداول بيانات جوجل يوسع الوظائف، فإنه يضيف طبقة من التعقيد إلى سير عملك. إن الاعتماد على الوظائف الإضافية لجهات خارجية للحصول على ميزات متقدمة مثل تصور البيانات وأتمتة سير العمل يسرق من موثوقية وسهولة استخدام جداول بيانات Google قدرات الذكاء الاصطناعي المحدودة: قامت Google بدمج ميزات الذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي الخاص بها - جيميني- في مساحة العمل الخاصة بها، بما في ذلك جداول البيانات. ومع ذلك، فإن نطاق وإمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل محدود للغاية. يمكنك استخدامه للتعبئة الذكية وتنظيم البيانات والمهام الأخرى على المستوى الأساسي. ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقدمًا، فسيتعين عليك دمج جداول البيانات مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهة خارجية

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لجداول بيانات جوجل

قد يدفعك الوصول إلى الحد الأقصى لإمكانات جداول بيانات جوجل إلى البحث عن بدائل.

وهنا يأتي دور ClickUp لينقذ الموقف بفضل قدراته القوية في إدارة البيانات. ClickUp هي منصة شاملة لإدارة المشاريع تتكيف مع احتياجاتك. تُظهر قدرة المنصة على إدارة مجموعات البيانات الكبيرة، وأتمتة سير العمل، وتسهيل تعاون الفريق بشكل مثالي تعدد استخداماتها باعتبارها منصة متفوقة بديل جداول بيانات جوجل .

إليك أهم مزايا ClickUp لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من مجموعات البيانات الخاصة بك:

1. عرض بياناتك بطريقتك

يساعدك ClickUp على تخصيص الطريقة التي ترغب في عرض بياناتك بالطريقة التي تريدها، بشكل لا مثيل له في أي برنامج آخر. يمكنك الاختيار من بين 15+ طريقة عرض ClickUp المخصصة -الجدول، والقائمة، واللوحة، والتقويم، ومسار السباحة، ومخطط جانت، وغيرها الكثير. سيمكنك هذا من التوسع والانتقال من طريقة عرض الصفوف والأعمدة الكلاسيكية لجداول البيانات وتصور مشروعك بشكل إبداعي.

إنشاء تمثيلات مرئية مختلفة لبياناتك باستخدام ClickUp Views

2. التلاعب بالجداول باستخدام الصيغ المتقدمة والأتمتة

طريقة عرض جدول ClickUp

إذا كنت تريد الإلمام بـ عرض جدول ClickUp يتيح لك إدارة البيانات في صفوف وأعمدة مع ترقية جادة في الوظائف أكثر من جداول البيانات النموذجية.

أنت لا تقتصر فقط على الأرقام؛ يمكنك إنشاء أعمدة للمكلفين وتواريخ الاستحقاق والعلامات وحالات المهام والأولويات والمزيد. استخدم النص أو القوائم المنسدلة أو منتقي التاريخ أو حتى الحقول المخصصة لتتبع أي شيء خاص بمشروعك أو فريقك أو سير عملك. هذا يجعل من السهل الحفاظ على جميع بياناتك منظمة ويمكن الوصول إليها في مكان واحد.

كل خلية في عرض جدول ClickUp قابلة للتعديل على الفور. يمكنك تحديث حالات المهام، وتعديل تواريخ الاستحقاق، وإضافة المكلفين، وتعديل أي معلومات دون الحاجة إلى فتح نافذة منفصلة. هذا يحافظ على انسيابية عملك ويقلل من التبديل بين السياقات.

يمكنك أيضًا إرفاق الملفات والمستندات مباشرةً في الخلايا عبر الارتباطات التشعبية، بحيث يكون كل ما يتعلق بمهمة أو مشروع في متناول يدك. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الترميز اللوني والتنسيق الشرطي في جعل بياناتك بديهية بصريًا.

انقر فوق حقول الصيغ

هذا ليس كل شيء! يمكنك الحصول على مرونة أكبر مع حقول الصيغ والتي تتيح لك إجراء عمليات حسابية في الوقت الفعلي داخل الجداول على الحقول الرقمية والتاريخ والوقت. بدءًا من التلخيص البسيط إلى إعداد منطق شرطي متقدم، تتيح لك حقول الصيغ إمكانية التنبؤ بسهولة بتقدم المهام وتتبعها، أو حساب التكاليف والميزانيات، أو تلخيص نقاط البيانات الرئيسية دون الحاجة إلى برامج إضافية.

إنشاء قواعد بيانات مخصصة وإدارتها باستخدام ميزة عرض الجدول ClickUp Table

أتمتة ClickUp

بعد ذلك، لديك أتمتة النقر والذي يتيح لك أتمتة الصيغ المتقدمة لبياناتك من خلال الشروط والمحفزات المقابلة.

يمكنك تصفية الحقول المخصصة للصيغ الرقمية باستخدام شروط مثل يساوي أو لا يساوي أو تم تعيينه أو لم يتم تعيينه.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك حالة تريد فيها تغيير أولوية مهمة ما تلقائيًا إلى "عالية" إذا كانت في غضون ثلاثة أيام من تاريخ استحقاقها ولم يتم وضع علامة "مكتمل" عليها.

في هذه الحالة، ستحتاج في هذه الحالة إلى إعداد حقل صيغة رقمية تشير إلى الاستعجال (على سبيل المثال، إرجاع قيمة 1 عندما تكون في غضون ثلاثة أيام و0 عندما لا تكون كذلك) ثم استخدام هذا الناتج (= 1) كمشغل للأتمتة. يمكن للأتمتة بعد ذلك تغيير الأولوية بناءً على هذا الشرط الرقمي.

استخدم وصفات الأتمتة هذه لتبسيط مهام سير العمل وإنجاز المزيد في وقت أقل. وتؤدي الزيادة الناتجة في الكفاءة إلى تسهيل إدارة العمليات الشاملة والمتعددة الخطوات دون أي تدخل يدوي.

جعل المهام المتكررة مع مجموعة البيانات أمرًا سهلاً من خلال ClickUp Automation

3. العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً باستخدام قوالب قاعدة البيانات

أيضًا، تستحق مكتبة القوالب الغنية في ClickUp تنويهًا خاصًا. ستجد العديد من قوالب جداول البيانات لمختلف المواقف والتطبيقات؛ اختر أحدها وابدأ في مشروعك على الفور. على سبيل المثال, قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp يتيح لك تخصيص الجداول وإنشاء صيغ في الوقت الفعلي والتعاون مع فريقك بسلاسة.

قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp كيفية جمع عمود في جداول بيانات جوجل

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

طرق عرض الجدول القابلة للتخصيص لإدارة البيانات دون عناء

حقول الصيغ لأتمتة العمليات الحسابية

خيارات تعاون مرنة مع أعضاء الفريق

تحديثات ومزامنة في الوقت الفعلي عبر الأجهزة

لإدارة البيانات بكفاءة، يمكنك الوصول إلى تكوينات مختلفة داخل القالب، مثل البيانات المالية، وعملية الموافقة، ودليل البدء، وطرق عرض جدول البيانات.

## التجميع باستخدام النقر فوق

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل هي أداة موثوقة ومعروفة لاستخدام جداول البيانات الأساسية وإدارة البيانات والعمليات الحسابية، إلا أن حدودها تصبح أكثر وضوحًا عندما يكون لديك متطلبات معقدة. فمجموعات البيانات الكبيرة وسير العمل المعقدة تعيق طريقة عمل جداول بيانات جوجل.

لحسن الحظ، يقدم ClickUp بديلًا مشابهًا - في الواقع، إنه يرتقي بالتجربة الكاملة! فطريقة عرض الجدول القوية، وحقول الصيغ القابلة للتخصيص، وميزات الأتمتة المتقدمة، وطرق العرض المتعددة، والقوالب سهلة الاستخدام، تبسّط حتى أكثر العمليات تعقيدًا.

باستخدام ClickUp، يمكنك تحقيق ما هو أكثر بكثير من مجرد إضافة بسيطة والاستفادة من القوة الحقيقية للبيانات من خلال تحليل البيانات المتقدم وأتمتة سير العمل - كل هذا دون الخروج من المنصة. سواء أكنت تدير مشروعًا كبيرًا، أو تنظم البيانات عبر مصادر متباينة، أو تبحث ببساطة عن طريقة أكثر فعالية للعمل، فإن ClickUp يحقق كل ما تريده. اشترك في ClickUp اليوم واختبر ما يمكنك القيام به باستخدام جدول بيانات بسيط!