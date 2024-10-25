قوالب النشرات الإعلانية لمحرر مستندات Google المجانية

سواء أكانت إعلانات لحدث أو عملية بيع أو تجمع مجتمعي، فإن النشرات الإعلانية المصممة جيدًا تجذب انتباهك بأنماط وصور جذابة وجذابة بصريًا وتوصل رسالتها بشكل مؤثر.

هل تريد إنشاء نشرات إعلانية جذابة كهذه؟ ليس عليك أن تكون خبيراً في التصميم. هناك قوالب مجانية للنشرات الإعلانية متاحة على الإنترنت. مستندات جوجل قوالب النشرات الإعلانية سهلة الاستخدام وفعالة، بالإضافة إلى كونها مجانية. سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أو منظم مناسبات، أو مجرد شخص لديه رسالة يريد مشاركتها، فإن هذه القوالب توفر المرونة والإبداع لمساعدتك في إنشاء منشورات إعلانية مذهلة.

ما الذي يجعل قالب مستندات جوجل نشرة إعلانية جيدة؟

النشرة الإعلانية الجيدة قالب مستندات جوجل يجب أن يحتوي على الميزات التالية:

تصميم واضح وموجز للنشرة الإعلانية: تخطيط خالٍ من الفوضى مع توازن جيد بين النص والمرئيات يضمن سهولة فهم رسالتك

تخطيط خالٍ من الفوضى مع توازن جيد بين النص والمرئيات يضمن سهولة فهم رسالتك معلومات منظمة: يجب إبراز المعلومات الأكثر أهمية. يمكن أن تكون تاريخ ومدة البيع عبر الإنترنت أو مكان إقامة حفلة غير متصلة بالإنترنت

يجب إبراز المعلومات الأكثر أهمية. يمكن أن تكون تاريخ ومدة البيع عبر الإنترنت أو مكان إقامة حفلة غير متصلة بالإنترنت عناصر ملفتة للانتباه: العناوين الجريئة والألوان النابضة بالحياة تجذب الانتباه وترشد القارئ وتجعل النشرة الإعلانية مميزة

العناوين الجريئة والألوان النابضة بالحياة تجذب الانتباه وترشد القارئ وتجعل النشرة الإعلانية مميزة تخطيطات معدة مسبقًا: تخطيطات جمالية يمكن تعديلها بسهولة دون الحاجة إلى شهادة في التصميم، مما يعطي مظهرًا احترافيًا مع توفير المرونة

تخطيطات جمالية يمكن تعديلها بسهولة دون الحاجة إلى شهادة في التصميم، مما يعطي مظهرًا احترافيًا مع توفير المرونة الاستخدام الاستراتيجي للمساحة البيضاء: تساعد المساحة البيضاء على توجيه عين القارئ وتجنب إغراقه بالمعلومات

تذكر أن هذه هي العناصر الأساسية فقط.

ستحتاج إلى تخصيص القالب الخاص بك عن طريق إضافة:

🌟 صور عالية الدقة: لا بيكسلات هنا؛ يجب أن تكون الصور واضحة وذات صلة برسالتك

🌟 اتساق العلامة التجارية: استخدم لوحة ألوان شركتك وشعارها وخطوطها للحفاظ على صورة متماسكة لعلامتك التجارية

🌟 دعوة واضحة للعمل: تأكد من أنها بارزة. سواء كان ذلك لزيارة موقع إلكتروني أو الاتصال برقم أو الرد على دعوة الحضور، يجب أن يكون بارزًا حتى يعرف القارئ ما هو متوقع منه بالضبط

ها قد وصلنا. هل أنت مستعد لإنشاء بعض النشرات الإعلانية الجذابة؟ تصفح معرض القوالب أدناه واختر القالب الذي يناسب غرضك. بعد ذلك، أطلق العنان لمهاراتك في التصميم - وخيالك - بالكامل.

10 قوالب مجانية للنشرات الإعلانية لمحرّر مستندات Google

هناك قوالب مجانية قابلة للتحرير في مستندات جوجل متاحة لأنواع مختلفة من المحتوى، من السير الذاتية إلى الوصفات! وإذا لم تكن راضيًا عن أي منها، يمكنك حتى إنشاء قالبك الخاص في مستندات جوجل .

لقد بحثنا في مكتبة قوالب النشرات الإعلانية المفتوحة في محرر مستندات Google ووجدنا بعض القوالب المفضلة. ها هم:

1. قالب النشرة الإعلانية للأعمال من GooDocs

عبر GooDocs هل تبحث عن طريقة بسيطة وفعالة في نفس الوقت للترويج لنشاطك التجاري؟ إن قالب نشرة إعلانية للأعمال من GooDocs هو ما تحتاجه بالضبط. إنه سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بالكامل، ومصمم لجعل جهودك التسويقية مميزة.

يتكون من تصميمين للنشرة الإعلانية من صفحتين بألوان أنيقة وعصرية لإبراز عرضك.

هناك تخطيط نظيف ومنظم مع عناصر نائبة للعناصر الرئيسية:

عناوين ملفتة للانتباه

صور عالية الجودة

قوائم نقطية

نص غني بالمعلومات

تفاصيل الاتصال

قسم "نبذة عنا

قسم "خدماتنا

قسم "لماذا تختارنا

يتم تمييز هذه العناصر النائبة بوضوح بعناصر رسومية برتقالية لسهولة التعرف عليها. بغض النظر عن القالب الذي تختاره، ستحصل على تصميم قابل للتخصيص بالكامل وجاهز للاستخدام.

✨ مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتطلعون إلى الترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم بفعالية.

تنزيل هذا القالب

2. قالب نشرة دعوة لنزهة الشركة في عيد العمال من كلاود كيو

عبر cloudHQ إن قالب نشرة دعوة نزهة الشركة في عيد العمال من كلاود كيو يجعل التخطيط للفعالية أمرًا سهلاً مع تقديم دعوة احترافية وملفتة للنظر تجعل الجميع متحمسًا لليوم الكبير.

بفضل تصميمه الممتع والمبهج في الهواء الطلق، يضفي هذا القالب طابعًا مثاليًا لتجمع العطلة. قم بتخصيص قالب النشرة الإعلانية بالتاريخ والوقت والموقع والتفاصيل الأخرى ذات الصلة. يمكنك أيضًا إضافة الصور بسهولة لتعكس العلامة التجارية لشركتك.

سواء كنت تخطط لنزهة غير رسمية أو حدث أكبر للشركات، فإن قالب النشرة الإعلانية المجاني هذا سيغطي احتياجاتك.

✨ ✨ مثالي ل: الشركات التي تخطط لفعاليات غير رسمية تعزز روح الفريق والمشاركة.

3. قالب نشرة إعلانية لـ 4 يوليو من كلاود كيو

عبر cloudHQ احتفل بعيد الاستقلال كما لم يحدث من قبل مع قالب نشرة 4 يوليو الإعلانية الخاصة ب CloudHQ السحابية !

تم تصميم قالب مستندات Google Docs هذا لمساعدتك في صياغة الدعوات المثالية للحدث بتصميمه الكلاسيكي القديم الذي يتناثر بألوان وطنية من الأحمر والأبيض والأزرق، ويتميز برسم توضيحي لتمثال الحرية. بالإضافة إلى أنه يجسد جوهر عيد ميلاد أمريكا مع غرس الشعور بالفخر في نفس كل ضيف.

يمكنك إضافة جميع التفاصيل الأساسية لحفل الرابع من يوليو - التاريخ والوقت والموقع وأي إضافات ممتعة.

✨ ✨ مثالي ل: إنشاء نشرة إعلانية للأفراد أو المنظمات التي تستضيف احتفالات عيد الاستقلال.

4. قالب نشرة تنزيلات الشريط الأسود للجمعة السوداء من CloudHQ

عبر cloudHQ هل أنت مستعد لإحداث ضجة كبيرة في الجمعة السوداء؟ إن قالب نشرة تنزيلات الشريط الأسود للجمعة السوداء من CloudHQ يساعدك على إنشاء مواد ترويجية مؤثرة من شأنها زيادة المبيعات وجذب العملاء.

تصميم الشريط الأسود الأنيق الأنيق يلفت الأنظار دون عناء، مما يضمن لك إبراز عرضك الترويجي.

يكمن جمال هذا القالب في تنسيق مستند Google سهل الاستخدام، مما يسمح لك بتخصيص كل شيء ليناسب علامتك التجارية.

سواءً كنت شركة صغيرة تتطلع إلى جذب المتسوقين المحليين أو محترف تسويق يهدف إلى تضخيم حملتك الترويجية، فإن هذا القالب هو كل ما تحتاجه.

✨ ✨ مثالي ل: تجار التجزئة الذين يستعدون لعروض الجمعة السوداء وفعاليات التخفيضات.

6. قالب نشرة إثنين الإنترنت الإعلانية من CloudHQ

عبر cloudHQ إذا كنت تريد أن تبرز موادك الترويجية، فإن هذا القالب الأزرق الأنيق من CloudHQ هو ما تحتاجه تمامًا. إن قالب نشرة إثنين الإنترنت الإعلانية من CloudHQ مصمم للشركات الحريصة على تحقيق نجاح باهر خلال أحد أكبر أيام التسوق عبر الإنترنت في العام.

مع أقسام قابلة للتخصيص لرسومات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، يمكنك إنشاء مواد تسويقية عالية الجودة بسرعة. نظام الألوان الأزرق الرائع ليس جذابًا بصريًا فحسب؛ بل إنه يغرس شعورًا بالهدوء والثقة في عملائك.

✨ ✨ مثالي لـ: شركات التجارة الإلكترونية التي تستعد لمبيعات يوم الإثنين الإلكتروني.

7. قالب الجسر الطائر لفعالية The Pride Block Meetup Flyover من CloudHQ

عبر cloudHQ استعد للاحتفال بالحب والشمولية مع قالب قالب حدث لقاء الفخر بلوك ميتوب من CloudHQ !

يتميز هذا القالب بعناصر تصميم نابضة بالحياة وملونة تعكس بهجة وتنوع مجتمع LGBTQ+، مما يضيف لمسة إضافية إلى عملية التخطيط الخاصة بك.

مع أقسام مرتبة مسبقًا للتفاصيل والجداول الزمنية ومعلومات المشاركين، يجعل هذا القالب تنظيم لقاء الفخر الخاص بك أمرًا سهلاً. يضيف التصميم النابض بالحياة والشامل دفقة مثالية من الألوان والإثارة إلى تخطيط الحدث .

✨ ✨ مثالي لـ: منظمو المجتمع المحلي الذين يخططون لفعاليات احتفالات الفخر.

8. قالب نشرة إعلانية خيرية للحيوانات من GooDocs

عبر GooDocs إن قالب نشرة إعلانية خيرية للحيوانات من GooDocs هو الرفيق المثالي في مهمتك لجذب الانتباه والمساعدة في إلهام الجميع للمساهمة في رعاية الحيوانات!

يوازن التصميم بين الجماليات والوظائف. فالقسم العلوي، الذي يحتوي على صورة حيوان وشعار، يجذب الناس إلى الداخل، بينما يوفر القسم السفلي مساحة واسعة لتوضيح المعاناة التي تواجهها الحيوانات.

سواء كنت تروج لحدث لجمع التبرعات، أو حملة تبرعات، أو حملة توعية مجتمعية، فإن هذا القالب الإعلاني يجعل من السهل نقل رسالتك.

✨ ✨ مثالي ل: المنظمات غير الربحية والمنظمات التي تروج لفعاليات رعاية الحيوانات.

10. قالب النشرة الإعلانية للبيت المفتوح من GooDocs

عبر GooDocs إن قالب نشرة إعلانية للبيت المفتوح من GooDocs يتيح لك جذب المشترين المحتملين وخلق ضجة حول عقاراتك.

توفر الخلفية البيضاء الأنيقة لوحة جيدة لإبراز النص والصور الخاصة بك، مما يضمن أن نشرة إعلانية تبرز من المنافسة.

متوافق مع كل من محرر مستندات جوجل ومايكروسوفت وورد، يوفر هذا القالب المرونة التي تحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، مع إمكانية الوصول إلى خطوط Google المجانية، يمكنك إضافة ذوقك الفريد دون عناء.

✨ ✨ مثالي ل: وكلاء العقارات ومديري العقارات الذين يستضيفون فعاليات البيت المفتوح.

2. قالب جدول أعمال ورشة عمل ClickUp

الخطوة الأولى لـ تنظيم ورشة عمل تفاعلية هو فهم جمهورك وتحديد أهداف واضحة واستخدام الأدوات المناسبة.

يمكن أن تكون ورش العمل جيدة التنظيم والإدارة أوكارًا للإنتاجية. فوجود جدول أعمال قوي يبقي كل شيء على المسار الصحيح، مع التركيز على الأهداف الرئيسية وضمان تحقيق الأهداف.

قالب جدول أعمال ورشة عمل ClickUp

قالب جدول أعمال ورشة عمل كليك أب هو أداتك المفضلة لإنشاء جدول زمني مثالي وإعلام المشاركين بما يمكن توقعه.

فهو يساعدك:

وضع نتائج قابلة للقياس لكل ورشة عمل

تقسيم المواضيع المعقدة إلى مهام يمكن إدارتها

تضمين أنشطة التحضير والمتابعة الحاسمة

سواء كنت تستخدمها لجلسة تدريبية أو اجتماع عصف ذهني، فإن هذا مستندات ClickUp يوفر القالب بنية لأحداث سلسة ومؤثرة.

✨ ✨ مثالي ل: منظمو ورش العمل الذين يهدفون إلى إنشاء جلسات تفاعلية ومثمرة، مع ضمان أهداف واضحة وأنشطة منظمة.

3. قالب جدول أعمال الإشراف على ClickUp

عندما تكون مسؤولاً عن أداء شخص آخر في فريقك، فمن المهم توثيق كل ما تمت مناقشته لضمان التوافق. سيساعدك قالب جدول أعمال الإشراف في ذلك!

قالب جدول أعمال الإشراف من ClickUp

قالب جدول أعمال الإشراف من ClickUp يبسّط اجتماعك القادم دون عناء. يقدم هذا القالب جدول أعمال منظم للمدراء والموظفين على حد سواء، مما يضمن لك جلسات مثمرة وفعالة من خلال تمكينك من

تحديد أولويات الأهداف والغايات

مراقبة التقدم المحرز في المشاريع الحالية

مشاركة الأفكار والملاحظات بطريقة منظمة

عزز كفاءة اجتماعات الإشراف على فريقك مع قالب ClickUp هذا!

✨ ✨ مثالي لـ: المدراء المسؤولين عن الإشراف على أعضاء الفريق وتسهيل التواصل الفعال ومراقبة التقدم المحرز في المشاريع.

4. قالب جدول أعمال الجنازة ClickUp

قالب جدول أعمال الجنازة الخاص بـ ClickUp

يعد تنظيم الجنازة مهمة عاطفية عميقة، ولكن وجود جدول أعمال واضح يمكن أن يساعد في تخفيف العبء خلال هذا الوقت العصيب. مع قالب جدول أعمال الجنازة الخاص ب ClickUp يمكنك تبسيط عملية التخطيط وضمان الاهتمام بكل التفاصيل.

إليك كيفية إنشاء جدول أعمال مدروس ومنظم:

قم بتجميع قائمة مهام: ابدأ بوضع قائمة بكل ما يجب القيام به للجنازة. يمكن أن يشمل ذلك اختيار النعش وترتيب الزهور وطلب وجبة الغداء وغيرها من التفاصيل

ابدأ بوضع قائمة بكل ما يجب القيام به للجنازة. يمكن أن يشمل ذلك اختيار النعش وترتيب الزهور وطلب وجبة الغداء وغيرها من التفاصيل تفويض المسؤوليات: قم بتعيين كل مهمة للأفراد المناسبين. يمكن أن يكون هذا الشخص من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين أو المهنيين مثل مديري الجنازات أو متعهدي تقديم الطعام

قم بتعيين كل مهمة للأفراد المناسبين. يمكن أن يكون هذا الشخص من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين أو المهنيين مثل مديري الجنازات أو متعهدي تقديم الطعام حدد المواعيد النهائية: حدد مواعيد نهائية لكل مهمة، مع مراعاة الوقت المطلوب والجدول الزمني العام للجنازة

حدد مواعيد نهائية لكل مهمة، مع مراعاة الوقت المطلوب والجدول الزمني العام للجنازة تتبع التقدم المحرز: راقب التقدم المحرز في كل مهمة، وتأكد من إنجازها في الوقت المحدد. تحقق مع أعضاء الفريق لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى أي دعم إضافي

راقب التقدم المحرز في كل مهمة، وتأكد من إنجازها في الوقت المحدد. تحقق مع أعضاء الفريق لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى أي دعم إضافي توزيع جدول الأعمال النهائي: بمجرد الانتهاء من جميع المهام ووضع جدول الأعمال في صيغته النهائية، شاركه مع جميع أعضاء الفريق

✨ مثالي ل: أفراد العائلة أو المنسقين المشاركين في تنظيم جنازة، مما يتطلب نهجاً منظماً وحنوناً للتخطيط.

5. قالب موجز حدث ClickUp

قالب موجز أحداث ClickUp

قالب موجز أحداث ClickUp يمكن أن يساعد فريق الحدث الخاص بك في إنشاء مخطط شامل للمشروع بسرعة وكفاءة، مما يجعل التخطيط للحدث أقل إرهاقًا بكثير، بل ونجرؤ على القول... ممتعًا!

يغطي هذا القالب كل مرحلة من مراحل الفعالية، بدءاً من التخطيط المسبق إلى التقييم الكامل بعد الفعالية. لن تفوتك أي خطوات رئيسية أو نقاط اتصال رئيسية - مما يضمن لك نجاح الفعالية دون أي عوائق.

يسمح لك بما يلي:

تحديد أهدافك: هل تستضيف فعالية للتواصل أو لجمع التبرعات أو أي شيء آخر تماماً؟

هل تستضيف فعالية للتواصل أو لجمع التبرعات أو أي شيء آخر تماماً؟ اجمع المعلومات الأساسية: تعرف على الأساسيات - التاريخ والوقت والمكان ونوع الفعالية والميزانية وعدد الحضور وأي متطلبات خاصة

تعرف على الأساسيات - التاريخ والوقت والمكان ونوع الفعالية والميزانية وعدد الحضور وأي متطلبات خاصة قم بإعداد موجز للفعالية: قم بصياغة وثيقة توضح كل شيء عن الفعالية، بما في ذلك الهدف والجدول الزمني والميزانية وأي احتياجات خاصة

قم بصياغة وثيقة توضح كل شيء عن الفعالية، بما في ذلك الهدف والجدول الزمني والميزانية وأي احتياجات خاصة قم بتقسيم المهام: قسّم المهام إلى أجزاء يمكن التحكم فيها وأسندها إلى أعضاء فريقك. ضع جداول زمنية ومواعيد نهائية لكل مهمة

✨ ✨ مثالي ل: منظمي الفعاليات الذين يتطلعون إلى إنشاء مخطط تفصيلي شامل للمشروع يغطي جميع مراحل تخطيط الفعالية وتنفيذها.

6. قالب مستند تخطيط الحدث ClickUp

قالب مستند تخطيط الفعاليات الخاص بـ ClickUp

سواء كنت تنظم لقاءً غير رسمي أو حدثًا كبيرًا لعدة أيام، فإن نموذج وثيقة قالب مستند تخطيط فعالية ClickUp يساعدك على تخطيط يوم الاحتفال بفعالية وتوفير الوقت والمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

جعل رؤيتك تنبض بالحياة: تنظيم كل شيء من الأماكن المثالية إلى خيارات البائعين في مكان واحد مناسب

تنظيم كل شيء من الأماكن المثالية إلى خيارات البائعين في مكان واحد مناسب التعاون بكل سهولة: قم بمواءمة فريقك ومواردك من أجل تعاون سلس

قم بمواءمة فريقك ومواردك من أجل تعاون سلس تتبع التقدم والأهداف: ابقَ على اطلاع على كل ما يتعلق بفعاليتك من خلال تتبع التقدم والأهداف. تأكد من أن كل شيء يسير على المسار الصحيح وفي الموعد المحدد وفي حدود الميزانية

✨ ✨ مثالي ل: أي شخص يقوم بتنظيم الفعاليات، بدءًا من التجمعات غير الرسمية إلى الفعاليات الكبيرة، ويحتاج إلى إدارة التفاصيل مثل المكان والميزانية وقوائم الضيوف بفعالية.

7. قالب نموذج تسجيل حدث ClickUp

يمكن أن يكون التخطيط للفعاليات مسعى هائلاً. من المراحل الأولية إلى التنفيذ النهائي، تتطلب تفاصيل لا حصر لها الاهتمام - بما في ذلك جمع معلومات دقيقة عن الحضور. يعد نموذج التسجيل سهل الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لتبسيط هذه العملية، مما يضمن نجاح فعاليتك.

قالب نموذج الاشتراك في الفعالية من ClickUp

قالب نموذج تسجيل الحدث الخاص ب ClickUp يجعل من السهل إنشاء نموذج تسجيل الفعالية وتتبع تقدم الحاضرين.

يساعدك هذا القالب على:

إنشاء نماذج قابلة للتخصيص دون عناء لأي فعالية

جمع معلومات موثوقة عن الحضور بأقل قدر من المتاعب

تنظيم كل شيء بسرعة وكفاءة

سواء كان مؤتمراً أو معرضاً تجارياً أو نزهة جماعية، فإن نموذجنا يضمن لك تسجيل جميع التفاصيل الضرورية بشكل صحيح!

✨ ✨ مثالي ل: منظمي الفعاليات الذين يحتاجون إلى جمع معلومات الحضور بكفاءة وتبسيط عملية التسجيل لمختلف الفعاليات.

يحتوي ClickUp على قالب لتخطيط كل أنواع الفعاليات والترويج لها وتنفيذها.

باستخدام قوالب ClickUp، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل، وتتبع المهام، ومراقبة التقدم المحرز، مما يضمن تخطيط وتنفيذ كل جانب من جوانب فعاليتك بدقة.

إنشاء نشرات إعلانية فعالة للفعاليات باستخدام قوالب ClickUp

على الرغم من أن محرر مستندات Google أداة قوية لإنشاء النشرات الإعلانية للفعاليات، إلا أنه يأتي مع بعض القيود. فالبساطة التي تجعلها متاحة يمكن أن تحد أيضاً من قدرات التصميم وخيارات التخصيص.

وهنا يأتي دور ClickUp، الذي يقدم حلاً أكثر قوة.

_استخدمت فرقنا النماذج والقوالب لتوحيد بعض مهام سير العمل. لقد استخدمنا أيضًا الأتمتة المدمجة لتسهيل بعض مهام سير العمل، خاصةً عندما تقوم الحقول المخصصة بالتقاط المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد من يجب تعيينه لمهمة ما. وأخيراً، استخدمنا أيضاً تكامل البريد الإلكتروني وميزات واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء المهام تلقائياً عندما تصدر بعض الأنظمة الأساسية تنبيهاً أو تظهر مشكلات محتملة في الأداء

فيليب ستوري، كبير مسؤولي النظام في شركة SYZYGY

على عكس محرر مستندات Google، الذي يقتصر على إنشاء المستندات ويفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع المتكاملة، يساعدك ClickUp في الإشراف على كل جانب من جوانب إدارة الأحداث دون الاعتماد على أدوات متعددة مبعثرة.

فهو يعزز إنتاجيتك ويوفر المرونة اللازمة لإنجاح فعاليتك نجاحاً باهراً.

إذن, اشترك في ClickUp اليوم وانقل فعالياتك من جيدة إلى رائعة!