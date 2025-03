أفضل 10 بدائل لـ 10 بدائل

غالبًا ما تأتي تطبيقات مؤتمرات الفيديو مصحوبة بمجموعة من الإحباطات - تنزيلات لا نهاية لها، وعمليات تسجيل مملة، والحاجة إلى تذكر معرّفات الاجتماعات. لهذا السبب يقدّر العديد من المستخدمين تطبيق أين بي. فهو يوفر تجربة سلسة مع اجتماعات تستند إلى المتصفح وغرفة افتراضية ثابتة، مما يسمح للفرق بالاتصال من خلال رابط مشترك بسيط. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامله مع تقويم Google يسهّل عملية الجدولة. 📅

ومع ذلك، هناك جانب سلبي: مشاكل الاتصال. فقد أبلغ بعض المستخدمين عن حالات خلل في الاتصال عبر متصفحات مختلفة، مما يؤدي إلى تعطيل الاجتماعات بجودة فيديو منخفضة.

إذا كنت من مستخدمي Whereby وتواجه مشاكل مماثلة، فنحن معك! بعد اختبار العديد من أدوات عقد مؤتمرات الفيديو على مدار الشهر الماضي، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل البدائل لبرنامج Whereby. في هذه المقالة، سوف أشارك أفضل بدائل Whereby وأسلط الضوء على ما يميز كل منها حتى تتمكن من العثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك. ✅

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل أين؟

أثناء بحثي عن بدائل "أين باي"، قمت بتضييق نطاق البحث إلى هذه الإمكانيات الخمس الرئيسية لعقد مؤتمرات الفيديو:

سهولة الاستخدام

لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية البساطة. فأنا أحتاج إلى أداة تتيح لي الدخول إلى اجتماع أو بدء اجتماع دون الحاجة إلى الانشغال بإعدادات معقدة. إذا استغرق الأمر وقتاً طويلاً لاكتشافه، فسيكون خارج قائمتي! لأنك عندما تكون في عجلة من أمرك للانضمام إلى مكالمة، فإن آخر شيء تريده هو قضاء الوقت في التحسس من الإعدادات المعقدة. بيت القصيد هو أن أجعل حياتي أسهل، وواجهة المستخدم البديهية غير قابلة للتفاوض من أجل التحكم الكامل.

ميزات التعاون

الأداة الرائعة لعقد المؤتمرات الصوتية والمرئية هي أكثر من مجرد التواصل وجهاً لوجه. غالبًا ما العمل على مشاريع مشتركة أثناء الاجتماعات، لذا فإن الأدوات التي تتيح لي التعاون في الوقت الفعلي - مع ميزات مثل مشاركة الشاشة، واللوحات البيضاء، والتعاون في المستندات - مهمة.

التكامل مع الأدوات الأخرى

آخر شيء أريده هو أداة مؤتمرات الفيديو التي لا تتكامل مع التطبيقات التي أستخدمها بالفعل. يجب أن تتناسب بسلاسة مع سير عملي الحالي.

الأمان

الأمان أمر مهم، خاصة عند مناقشة معلومات العميل الحساسة. يعد التشفير الشامل وضوابط الخصوصية القوية، مثل الاجتماعات المحمية بكلمة مرور والقدرة على التحكم في من يدخل، أمرًا ضروريًا للحفاظ على أمان الاجتماعات والبيانات عبر الإنترنت.

جودة الفيديو والصوت

بغض النظر عن مدى روعة الميزات، فإن المنصة ذات الفيديو المتقطع أو الصوت المتقطع لا فائدة منها. الفيديو والصوت عالي الجودة غير قابلين للتفاوض من أجل ضمان عقد اجتماعات مثمرة خاصة عندما العمل مع فرق العمل عن بُعد أو العملاء.

أفضل 10 بدائل لـ ## أفضل 10 بدائل لـ Whereby

قبل أن ندخل في قائمة أفضل 10 بدائل لـ Whereby، أريد أن أسهل عليك الأمور:

لقد أنشأتُ جدول مقارنة لأفضل 10 أدوات لعقد مؤتمرات الفيديو وبدائل أين باي. يسلط هذا الجدول الضوء على أفضل استخدام لكل أداة، والميزات الرئيسية التي تميزها عن غيرها، وأي قيود ملحوظة. سواء كنت تبحث عن البساطة، أو ميزات التعاون، أو الأمان، ستوجهك هذه المقارنة إلى الاختيار الأفضل من بين بدائل "أين باي".

ولمزيد من التفاصيل حول الأسعار وما شابه، تابع القراءة!

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية القيود التسعير تقريب مؤتمرات الفيديو الكبيرة غرف فرعية، ملخصات اجتماعات بالذكاء الاصطناعي، تسجيل سحابي واجهة مربكة للمستخدمين الجدد مجانًا، احترافي 14.99 دولارًا/مستخدم/شهرًا، أعمال 21.99 دولارًا/مستخدم/شهرًا مايكروسوفت تيمز التعاون الجماعي قنوات للمناقشات، التعاون في المستندات، تكامل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، قد تبطئ على الأجهزة القديمة مجاني، أساسي 4 دولارات/مستخدم/شهرًا، أساسي 6 دولارات/مستخدم/شهرًا، قياسي 12.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا GoTo Meeting أحداث عالية السعة النسخ في الوقت الفعلي، استضافة ما يصل إلى 3000 شخص خيارات تخصيص محدودة احترافي 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا، أساسي 16 دولارًا/مستخدم/شهرًا، أساسي 16 دولارًا/مستخدم/شهرًا، مؤسسي تسعير مخصص اجتماعات سيسكو ويبيكس اجتماعات جماعية آمنة ترجمة فورية، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، اجتماعات آمنة اجتماعات آمنة اجتماعات غامرة بسبب العديد من الميزات مجانًا، Webex Meet 12 دولارًا/مستخدم/شهرًا، Webex Suite 25.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا Skype دردشة فيديو بسيطة الاتصال بالخطوط الأرضية/الجوالة، مشاركة الشاشة، تعليقات مباشرة مشاركة الملفات محدودة ب 300 ميغابايت مجانًا، الاشتراك 2.99 دولارًا شهريًا (مكالمات الولايات المتحدة وكندا)، الباقة العالمية 13.99 دولارًا شهريًا Jitsi Meet اجتماعات مجانية مجاني إلى الأبد، مفتوح المصدر، تعاون المستندات في الوقت الفعلي يفتقر إلى ميزات التعاون المتقدمة مجانًا Adobe Connect جلسات تفاعلية تخطيطات قابلة للتخصيص، وتتبع المشاركة، واستطلاعات الرأي/الاختبارات التفاعلية أسعار أعلى مقارنة بالمنصات الأخرى القياسي 190 دولارًا/مستضيف سنويًا، والمتميز 290 دولارًا/مستضيف سنويًا اجتماع زوهو مستخدمو زوهو يتكامل مع تطبيقات زوهو ومشاركة الشاشة وأدوات الندوات عبر الإنترنت ميزات مجانية محدودة مجانًا، اجتماع قياسي 2 دولار شهريًا، ندوة عبر الإنترنت قياسية 9 دولارات شهريًا TeamViewer التحكم في الجهاز أثناء الاجتماعات مشاركة الشاشة بدقة 4K، دعم الشاشات المتعددة، التحكم عن بُعد لا يوجد تطبيق مخصص للجوال الوصول عن بُعد 24.90 دولارًا في الشهر، الأعمال 50.90 دولارًا في الشهر مساحة عمل Google اجتماعات تعاونية في الوقت الحقيقي يتكامل مع تطبيقات Google، إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، مشاركة الملفات خيارات تخصيص محدودة مبتدئ الأعمال 6 دولارات شهريًا، معيار الأعمال 12 دولارًا شهريًا، معيار الأعمال 18 دولارًا شهريًا، معيار الأعمال 18 دولارًا شهريًا

جدول المقارنة لبدائل أينما كان

والآن، دعنا نتحدث عن كل منها بالتفصيل.

1. Zoom (الأفضل لإجراء مؤتمرات الفيديو)

عبر تكبير يستحق Zoom US النظر عندما نتحدث عن بدائل Whereby. بينما يشتهر تطبيق Whereby ببساطته وسهولة استخدامه، فإن Zoom أكثر تنوعًا، خاصةً لإجراء اجتماعات جماعية أكبر. فهو يسمح بمشاركة الشاشة، وتغيير الخلفيات، والتعليق متعدد اللغات، لذا فإن كل شيء متاح للجميع.

وما يميز Zoom عن غيره هو ميزة الغرف الجانبية - وهي مثالية إذا أردت إجراء ورش عمل أو جلسات عصف ذهني. فهي تتيح لي تقسيم الحضور إلى مجموعات أصغر لإجراء مناقشات أكثر تركيزاً. بالإضافة إلى ذلك، تتيح تقنية Zoom إمكانية التعاون في الوقت الفعلي في الاجتماعات عبر اللوحات البيضاء والمحادثات.

أفضل ميزات Zoom

إرفاق قراءات مسبقة و جداول أعمال الاجتماعات لدعوات الاجتماعات ل إدارة الاجتماعات بكفاءة احصل على ملخصات تلقائية للاجتماعات وعناصر الإجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي

ادمج مجموعة كبيرة من التطبيقات، مثل Evernote لتدوين الملاحظات أو Kahoot للأنشطة التفاعلية، مباشرةً في اجتماعات Zoom

سجّل اجتماعاتك واحفظها في السحابة لسهولة الوصول إليها ومشاركتها لاحقًا مع المشاركين أو الزملاء

قيود Zoom

يمكن أن تكون واجهة Zoom المعقدة مربكة للمستخدمين الجدد، مما يتطلب منحنى تعليمي للتنقل بين جميع الميزات بفعالية

تسعير زووم

الأساسي: مجانًا

مجانًا المحترف: 14.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

14.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييم ومراجعات التكبير

G2: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

2. مايكروسوفت تيمز (الأفضل لاجتماعات الفريق الاحترافية)

via فرق مايكروسوفت يعد Microsoft Teams خيارًا ممتازًا آخر من بين بدائل "أين باي"، حيث يتيح التواصل الجماعي في الوقت الفعلي وغير المتزامن. وهو يعمل بشكل رائع لاجتماعات الفريق والندوات عبر الإنترنت والدورات التدريبية. وتتمثل إحدى الميزات البارزة في وضع Together Mode، الذي يركز على الوجوه والإشارات غير اللفظية، مما يخلق تجربة أكثر جاذبية للمستخدمين من رجال الأعمال.

ويتمثل أحد الجوانب الفريدة في Teams في مساحة الدردشة المنفصلة لكل اجتماع، حيث يمكن للمشاركين مشاركة المستندات ومتابعة المناقشات قبل الجلسة أو بعدها أو أثناءها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات التعاون، مثل إضافة النصوص والملاحظات اللاصقة ومشاركة ردود الفعل، في الحفاظ على مشاركة الجميع.

أفضل ميزات Microsoft Teams

التعاون في الوقت الفعلي على المستندات المشتركة مباشرةً في الدردشة أو مكالمات الفيديو

استضافة اجتماعات كبيرة أو أحداث مباشرة مع ما يصل إلى 10,000 مشارك، مما يجعلها مثالية للعروض التقديمية الكبيرة أو الإعلانات على مستوى الشركة

استخدم القنوات لتنظيم مناقشات الفريق، ومشاركة الملفات، وإدارة المهام في مكان واحد دون التبديل بين الأدوات

استفد من تكامل تطبيقات الجهات الخارجية مثل Trello أو GitHub لتبسيط سير العمل والحفاظ على مزامنة كل شيء

قيود Microsoft Teams

يمكن أن تكون Teams كثيفة الاستخدام للموارد، حيث تتطلب نطاقاً ترددياً كبيراً وذاكرة نظام كبيرة، مما قد يتسبب في بطء الأداء على الأجهزة منخفضة المواصفات

أسعار Microsoft Teams

مجاني

أساسي: 4 دولارات/مستخدم/شهرياً

4 دولارات/مستخدم/شهرياً أساسي : 6 دولارات/مستخدم/شهرياً

: 6 دولارات/مستخدم/شهرياً المعيار: 12.5 دولار/مستخدم/شهرياً

تقييم ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

3. GoTo Meeting (الأفضل للأحداث عالية السعة)

via الذهاب إلى الاجتماع على غرار تطبيق Whereby، يتيح GoTo Meeting أيضًا الوصول السريع بنقرة واحدة إلى الاجتماع للحاضرين دون تنزيل. ومع ذلك، فإن خاصية الحد من الضوضاء والتنقل تجعل تجربة الاجتماع أكثر سلاسة. يمكنني حتى التواصل أثناء التنقل.

واحدة من أروع الميزات هي ملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي مما يوفر على الحاضرين تدوين الملاحظات ويساعد الجميع على التركيز والتواجد في المناقشة الفعلية.

أفضل ميزات اجتماع GoTo Meeting

نسخ اجتماعاتك تلقائياً في الوقت الفعلي، مما يسهّل مراجعة أو مشاركة أبرز ما دار في الاجتماع

استضافة ما يصل إلى 3000 شخص في ندوات عبر الإنترنت أو اجتماعات واسعة النطاق، مما يجعلها رائعة للفعاليات عالية السعة

تمكين مشاركة لوحة المفاتيح والماوس لتعاون سلس

قيود GoTo Meeting

يوفر خيارات تخصيص محدودة

تسعير اجتماع GoTo Meeting

المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للمنظم، يتم دفعها سنويًا

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للمنظم، يتم دفعها سنويًا الشركات: 16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للمنظم، يتم دفعها سنويًا

16 دولارًا أمريكيًا/شهريًا للمنظم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة

GoTo Meeting التقييم والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 8/10 (أكثر من 1000 تقييم)

4. Cisco Webex Meetings (الأفضل لاجتماعات الفريق الآمنة)

_عبر Cisco Webex إذا كنت تبحث عن أداة لعقد مؤتمرات الفيديو تعطي الأولوية للأمان والموثوقية، فإن تطبيق Cisco Webex Meeting على الويب من بين البدائل القوية من حيث المكان. إنه مناسب بشكل خاص للشركات التي تتعامل مع البيانات الحساسة والفيديو في الوقت الفعلي وتحتاج إلى حماية قوية.

أفضل ما في Cisco Webex من Cisco Webex هو مرونته. تسمح ميزتا الانتقال إلى رمز الاستجابة السريعة للجوال وتكامل Apple CarPlay بالانتقال السلس بين الأجهزة أثناء الاجتماعات، مما يضمن المرونة والراحة. تجعل هذه الأدوات من السهل التبديل بين الأنظمة الأساسية في المكتب أو أثناء التنقل.

أفضل ميزات Cisco Webex من Cisco Webex

استخدام ترجمات في الوقت الفعلي لأكثر من 100 لغة، مما يسهل التواصل مع الفرق العالمية

ضمان جودة صوت وفيديو عالية الجودة، محسّنة حتى في البيئات ذات النطاق الترددي المنخفض

استفد من الميزات التفاعلية مثل الاقتراع، والأسئلة والأجوبة، ورفع الأيدي للحصول على تجربة أكثر تفاعلية خلال الاجتماعات الكبيرة

استمتع بإلغاء الضوضاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتخلص من التشويش في الخلفية أثناء المكالمات

قيود Cisco Webex

يمكن أن يبدو الأمر مربكًا في البداية بسبب ميزاته وخياراته العديدة

أسعار Cisco Webex من Cisco Webex

Webex مجانًا

Webex Meet: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا حزمة ويبيكس سويت: 25.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا

25.50 دولارًا/مستخدم/شهرًا Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييم ومراجعات Cisco Webex من Cisco Webex

G2: 4.2/5 (أكثر من 18000 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 18000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7000 تقييم)

5. سكايب (الأفضل لمحادثات الفيديو)

via سكايب عندما أفكر في التطبيقات التفاعلية للدردشة المرئية وأدوات عقد المؤتمرات عبر الفيديو، فإن Skype هو أحد أول الأسماء التي تتبادر إلى الذهن. كان Skype موجودًا منذ سنوات، ولكنه فريد من نوعه من حيث مدى سلاسة اندماجه مع الاتصالات اليومية، سواء كانت دردشة سريعة أو مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

الميزة الرائعة التي تبرز هي القدرة على الاتصال بالهواتف الأرضية والهواتف المحمولة مباشرةً من سكايب - وهي ميزة مريحة للغاية إذا كنت تتواصل مع أشخاص ليسوا متصلين بالإنترنت دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، يسمح سكايب بإجراء مكالمات مستمرة لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يجعله فعالاً لجلسات الفريق الطويلة.

أفضل ميزات سكايب #### سكايب

إجراء مكالمات إلى الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة، مما يوسّع نطاق تواصلك إلى ما هو أبعد من مجرد اجتماعات عبر الإنترنت

مشاركة شاشتك بسهولة مع المشاركين، مما يجعلها مثالية للعروض التقديمية أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الوقت الفعلي

تمكين التعليقات في الوقت الفعلي لمحادثاتك، مما يجعلها أكثر سهولة مع ميزة الترجمة المباشرة في Skype

قيود Skype

يمكنك فقط إرسال ملفات يصل حجمها إلى 300 ميغابايت مباشرةً من خلال نافذة الدردشة دون الحاجة إلى أدوات خارجية

تسعير سكايب

مجاني : مكالمات سكايب إلى سكايب ومراسلة ومشاركة الملفات

: مكالمات سكايب إلى سكايب ومراسلة ومشاركة الملفات الرصيد : تكلفة المكالمات إلى الهواتف الأمريكية حوالي 2.3 سنت/الدقيقة

: تكلفة المكالمات إلى الهواتف الأمريكية حوالي 2.3 سنت/الدقيقة اشتراك : 2.99 دولار شهريًا لمكالمات غير محدودة إلى الولايات المتحدة وكندا

: 2.99 دولار شهريًا لمكالمات غير محدودة إلى الولايات المتحدة وكندا الخطة العالمية: 13.99 دولار/شهرياً لمكالمات عالمية غير محدودة

تقييم ومراجعات سكايب

G2: 4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 23,000 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 400 تقييم)

6. جيتسي ميت (الأفضل لعقد الاجتماعات المجانية)

img/

عبر جيتسي ميت يُعدّ Jitsi Meet بديلاً مقنعًا لـ Whereby، خاصةً إذا كنت تبحث عن حل مجاني مفتوح المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو مصمم مع مراعاة الخصوصية والمرونة. وهو يعمل بشكل رائع لإجراء اجتماعات طويلة من خلال تقليل عبء العمل على النظام وتحسين تجربة المستخدم من خلال تقنية إعادة كتابة SSRC.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدامه مباشرةً في متصفحك أو تنزيل تطبيق الهاتف المحمول، مما يسمح لك بالانضمام من أي جهاز تقريباً. كما أن تطبيق Jitsi Meet قابل للتخصيص، مما يسمح للمطورين بتعديله لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يجعله متميزًا للمستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا أو الشركات التي تتطلع إلى الاستضافة الذاتية.

أفضل ميزات Jitsi Meet

تشفير الاجتماعات بالكامل باستخدام أمان مفتوح المصدر للحفاظ على أمانها

الانضمام إلى الاجتماعات أو بدء الاجتماعات دون حساب - فقط استخدم رابطًا بسيطًا

التعاون في الوقت الفعلي باستخدام Etherpad لمشاركة المستندات

بث مباشر مباشرة على YouTube للبث العام

قيود اجتماع جيتسي ميت

يفتقر إلى ميزات التعاون المدمجة المتقدمة مثل غرف الاستراحة وتكامل التطبيقات

أسعار Jitsi Meet

مجاني للأبد

تقييم ومراجعات Jitsi Meet

G2: 4.3/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. Adobe Connect (الأفضل لإجراء جلسات تفاعلية)

_عبر أدوبي إذا كنت تبحث عن شيء أكثر قابلية للتخصيص من حيث، يمكن أن يكون Adobe Connect خياراً جيداً. ما يجعله فريداً من نوعه هو القدرة على التحكم في اجتماعك عبر الإنترنت وتخصيصه بالكامل.

يمكنك إنشاء تخطيطات مختلفة وإعداد كبسولات لأغراض مختلفة، مثل الأسئلة والأجوبة أو مشاركة الملفات أو الاختبارات. وأفضل ما في الأمر أن هذه الإعدادات محفوظة للاستخدام المستقبلي. Adobe Connect مثالي إذا كنت تستضيف بانتظام اجتماعات أو ندوات عبر الإنترنت أو ورش عمل أو دورات تدريبية وتريد أداة تتجاوز مؤتمرات الفيديو الأساسية.

أفضل ميزات Adobe Connect

حافظ على إعداداتك وتخطيطك جاهزًا للجلسات المستقبلية مع غرف الاجتماعات المستمرة

تحليل مقاييس المشاركة التفصيلية لتتبع تفاعل المشاركين أثناء جلستك

تخصيص تخطيطات الاجتماع بشكل كامل من خلال تنظيم حجرات للدردشة والأسئلة والأجوبة والعروض التقديمية

استخدم الأدوات المضمنة مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي لجعل الجلسات أكثر تفاعلية

قيود Adobe Connect

أسعار أعلى من المنصات الأخرى قد تمنع الفرق الصغيرة من البحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة

تسعير أدوبي كونكت

قياسي: 190 دولارًا أمريكيًا/مستضيف، يتم دفعها سنويًا

190 دولارًا أمريكيًا/مستضيف، يتم دفعها سنويًا القسط: 290 دولارًا أمريكيًا/مستضيف، يتم دفعها سنويًا

290 دولارًا أمريكيًا/مستضيف، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 390 دولارًا/مستضيف، يتم دفعها سنويًا

تقييم Adobe Connect ومراجعاته

G2: 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 690 تقييم)

8. اجتماع زوهو (الأفضل لمستخدمي زوهو)

via اجتماع زوهو إذا كنت تبحث عن بديل لـ Whereby يركز على البساطة ومصمم للشركات من جميع الأحجام، فإن Zoho Meeting يقدم حلاً قويًا. فهو يوفر موجزات فيديو متعددة ويعمل بشكل رائع لاجتماعات الفريق الكبير. يمكنني عرض 50 بثًا على شاشتي دفعة واحدة، مما يسهل التفاعل مع أعضاء الفريق.

وسواء كنت تجري مزامنة سريعة للفريق أو ندوة أكبر على الويب، فإن Zoho Meeting يبقي الأمور بديهية. كما أن تكامله مع مجموعة تطبيقات Zoho للأعمال يجعله أكثر فاعلية للمستخدمين الموجودين بالفعل في نظام Zoho البيئي.

أفضل ميزات Zoho Meeting

التكامل بشكل كامل مع مجموعة تطبيقات Zoho لتعاون سلس

إدارة جلسات الأسئلة والأجوبة للتحكم في تدفق الندوات عبر الإنترنت وضمان إجراء مناقشات ذات صلة

إنشاء نماذج تسجيل للندوات عبر الويب وأتمتة رسائل التذكير عبر البريد الإلكتروني لإشراك الحضور

مشاركة الشاشات وتسجيل الجلسات لكل من الاجتماعات والندوات عبر الإنترنت

قيود اجتماعات Zoho Meeting

فئة مجانية محدودة، تقدم ميزات أقل ما لم تقم بالترقية إلى خطة مدفوعة

تسعير Zoho Meeting

الإصدار المجاني

الاجتماعات القياسية : بدءًا من 2 دولار شهريًا

: بدءًا من 2 دولار شهريًا الاجتماعات الاحترافية : بدءًا من 3 دولارات شهريًا

: بدءًا من 3 دولارات شهريًا Webinar Standard : بدءاً من 9 دولارات شهرياً

: بدءاً من 9 دولارات شهرياً ندوة عبر الإنترنت احترافية : ابتداءً من 9 دولارات شهرياً: بدءًا من 19 دولارًا في الشهر

: ابتداءً من 9 دولارات شهرياً: بدءًا من 19 دولارًا في الشهر Webinar Enterprise: ابتداءً من Webinar Enterprise: بدءاً من 79 دولاراً شهرياً/شهرياً/منظم

تقييم ومراجعات Zoho Meeting

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 480 تقييم)

9. برنامج Teamviewer (الأفضل للتحكم في الجهاز أثناء الاجتماعات)

via برنامج TeamViewer يقدم برنامج TeamViewer مزيجاً فريداً من الوصول عن بُعد ومؤتمرات الفيديو ضمن مجموعة مختارة من بدائل برنامج "أينبي". إنه مفيد بشكل خاص للشركات التي تحتاج إلى أدوات الدعم والتعاون في منصة واحدة.

تتمثل الميزة الرئيسية لهذا البرنامج في قدرته على الجمع بين التسجيل السحابي لمشاركة الشاشة مع التحكم في الجهاز في الوقت الفعلي. وهذا يجعل برنامج TeamViewer خيارًا قويًا لفرق تكنولوجيا المعلومات أو الشركات التي تحتاج إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء الاجتماعات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج مشاركة الشاشة بدقة 4K مع دعم الشاشات المتعددة، مما يضمن الحصول على مرئيات عالية الجودة أثناء العروض التقديمية.

أفضل ميزات برنامج TeamViewer

المشاركة بدقة 4K مع دعم الشاشات المتعددة للحصول على عروض تقديمية واضحة ونقية

استخدام معرِّف شخصي للاجتماعات للوصول السهل والآمن

التكامل مع Outlook لجدولة الاجتماعات وإدارتها

حماية الاجتماعات باستخدام الحماية بكلمة مرور لطبقة إضافية من الأمان

دردشة جماعية مدمجة للتواصل إلى جانب مكالمات الفيديو

قيود برنامج TeamViewer

عدم وجود تطبيق مخصص للجوال يحد من إمكانية الوصول أثناء التنقل

تسعير برنامج TeamViewer

الوصول عن بُعد : 24.90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 24.90 دولارًا أمريكيًا في الشهر الشركة : 50.90 دولارًا شهريًا

: 50.90 دولارًا شهريًا قسط : 112.90 دولاراً في الشهر

: 112.90 دولاراً في الشهر الشركات: 229.90 دولار/شهرياً

تقييم برنامج TeamViewer ومراجعاته

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 11000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 11000 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

10. Google Workspace (الأفضل للاجتماعات التعاونية في الوقت الفعلي)

via مساحة عمل جوجل كيف لم أتمكن من إضافة Google Workspace من بين بدائل أين؟ يقدِّم Google Workspace (المعروف سابقًا باسم G Suite) ما هو أكثر بكثير من مجرد مؤتمرات الفيديو. فهو يوفر حلاً متكاملاً تمامًا للفرق البعيدة التي تريد تعاونًا سلسًا.

أداة عقد مؤتمرات الفيديو والويب داخل Google Workspace هي Google Meet، وما يميزها هو كيفية تكاملها بسهولة مع بقية تطبيقات Google، مثل Gmail وتقويم Google وGoogle Drive. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسجيل اجتماعاتك مباشرةً على Google Drive، مما يسهِّل مشاركتها والوصول إليها لاحقًا.

أفضل ميزات Google Workspace

التعاون في الوقت الفعلي أثناء الاجتماعات باستخدام مستندات Google أو جداول البيانات أو العروض التقديمية المشتركة من Google

استضافة ما يصل إلى 250 مشاركًا باستخدام ميزة Google Meet، وهي مثالية للفرق الكبيرة أو العروض التقديمية

إلغاء الضوضاء في الخلفية باستخدام خاصية إلغاء الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أثناء المكالمات

التكامل بسلاسة مع Gmail والتقويم وGoogle Drive للجدولة ومشاركة الملفات

قيود مساحة عمل Google

يقدم خيارات تخصيص محدودة، وتحكم أقل في التخطيطات والميزات التفاعلية مقارنةً بالمنصات الأخرى

تسعير Google Workspace

مبتدئ الأعمال : 6.00 دولارات شهريًا

: 6.00 دولارات شهريًا الأعمال القياسية : 12.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر

: 12.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر الأعمال الإضافية: 18.00 دولاراً في الشهر

تقييم ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 2400 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

جرّب ClickUp في اجتماعاتك

على الرغم من أن الاجتماعات في الوقت الفعلي ضرورية، إلا أنك تحتاج أيضًا إلى أداة تدعم الاتصال غير المتزامن عبر الفيديو، خاصةً للفرق البعيدة. غالباً ما أسجل مقاطع فيديو قصيرة لفريقي لشرح مواضيع معقدة، ومشاركة العروض التوضيحية للميزات الجديدة، وتقديم ملاحظات مفصلة.

لذا، في حين أن جميع البدائل المذكورة أعلاه رائعة من حيث المكان، فقد أضفتُ انقر فوق إلى قائمة تطبيقاتي المفضلة للتواصل عبر الفيديو. على الرغم من أنه ليس منصة مخصصة لعقد مؤتمرات الفيديو، إلا أنه يساعدني في تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها والتعاون مع فريقي في الوقت الفعلي. كليك أب كليب يسمح بتسجيلات سريعة للشاشة. يمكنني فتح أي محادثة والنقر على Clips لتسجيل مقطع فيديو. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنني تحويل أي مقطع إلى مهمة، حتى لا أضطر إلى تسجيل عناصر الإجراءات بشكل منفصل. يمكن للأشخاص أيضًا التعليق على المقاطع لمشاركة الملاحظات.

استخدام ClickUp Clips لإنشاء تسجيلات للشاشة لمشاركة المعلومات أو تقديم ملاحظات

هذا ليس كل شيء! مساعد الذكاء الاصطناعي القوي في ClickUp, ClickUp Brain يقوم تلقائيًا بنسخ جميع المقاطع تلقائيًا، ويوفر ملخصات للمحادثات، ويساعد في العثور على المعلومات من المقاطع، مما يجعله أداة شاملة برنامج لإدارة المشاريع وأداة تعاون.

نسخ المقاطع باستخدام ClickUp Brain

ClickUp هو أيضاً برنامج ممتاز لإدارة الاجتماعات. مع ClickUp Meetings ، يمكنك تدوين الملاحظات، وإدارة جداول أعمال الاجتماعات، وترتيب عناصر العمل، وإنشاء مهام متكررة حتى يكون الجميع متزامنين. ✅

💡 نصيحة احترافية: قبل الاجتماعات الخاصة بك، قم دائمًا بإنشاء جدول أعمال مفصل في ClickUp. يساعد ذلك في الحفاظ على تركيز المناقشات ويضمن تغطية جميع النقاط المهمة. شارك جدول الأعمال مع المشاركين مسبقًا للتحضير بفعالية. 📋

إدارة اجتماعات الفريق دون عناء باستخدام ClickUp Meetings

مع تكامل التكبير/التصغير في ClickUp و تكامل Microsoft Teams ، يمكنك ربط اجتماعات الفيديو الخاصة بك مباشرةً بالمهام وسير العمل، مما يجعل ClickUp مركزاً شاملاً للتعاون.

بصرف النظر عن الميزات التي تحدثت عنها، يقدم ClickUp أيضًا مكتبة واسعة من الاجتماعات و قوالب إدارة المؤتمرات لإدارة الاجتماعات. أفضلها هو قالب اجتماعات ClickUp . يساعد في تنظيم كل شيء بدءاً من جداول الأعمال وحتى المتابعة، ويضمن سير اجتماعاتي بسلاسة.

قالب جدول أعمال الاجتماعات في ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp للاجتماعات لتبسيط عملية إدارة الاجتماعات الخاصة بك، مما يسهل تخطيط الاجتماعات وإجرائها ومتابعتها. فيما يلي إمكانياته الرئيسية:

جداول أعمال الاجتماعات المنظمة: إنشاء جداول أعمال واضحة ومنظمة للحفاظ على تركيز الاجتماعات وإنتاجيتها

إنشاء جداول أعمال واضحة ومنظمة للحفاظ على تركيز الاجتماعات وإنتاجيتها تتبع عناصر الإجراءات: تعيين وتتبع عناصر الإجراءات مباشرةً داخل القالب، مما يضمن المساءلة ومتابعة المهام التي تمت مناقشتها

تعيين وتتبع عناصر الإجراءات مباشرةً داخل القالب، مما يضمن المساءلة ومتابعة المهام التي تمت مناقشتها الملاحظات والمحاضر: تسجيل ملاحظات ومحاضر الاجتماعات في موقع مركزي، مما يسهل الرجوع إلى المناقشات والقرارات المهمة

تسجيل ملاحظات ومحاضر الاجتماعات في موقع مركزي، مما يسهل الرجوع إلى المناقشات والقرارات المهمة عمليات التكامل: تتكامل بسلاسة مع ميزات وأدوات ClickUp الأخرى، مما يعزز التعاون ويضمن بقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم

تتكامل بسلاسة مع ميزات وأدوات ClickUp الأخرى، مما يعزز التعاون ويضمن بقاء جميع أعضاء الفريق على اطلاع دائم قوالب للاجتماعات المتكررة: استخدم قوالب معدة مسبقًا للاجتماعات المتكررة لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق في اجتماعاتك

بشكل عام، يعمل هذا القالب على تعزيز التعاون والتنظيم والكفاءة، مما يجعل الاجتماعات أكثر فعالية للفرق.

💡 نصيحة احترافية: للتخطيط السلس للمؤتمر، راجع قالب إدارة المؤتمرات ClickUp . يساعدك على إدارة جداول الأعمال وتتبع المتحدثين والإشراف على تفاصيل الحضور، مما يضمن سير كل شيء بسلاسة. قم بتبسيط عملية التخطيط وإنجاح فعاليتك!

أفضل ميزات ClickUp

بالإضافة إلى تسجيل الشاشة، فإن أدوات التعاون في الوقت الفعلي في ClickUp هي المكان الذي تتألق فيه:

مستندات ClickUp Docs: قم بإنشاء وتحرير والتعاون في الملاحظات المهمة أو ملخصات المشاريع أو المقترحات مباشرةً مع فريقك باستخدام ClickUp Docs

تدوين جميع ملاحظات الاجتماعات باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Chat: حافظ على جميع الاتصالات في سياقها باستخدام انقر فوق الدردشة . سواء كانت مناقشة مهمة ما أو تبادل الأفكار، تضمن الدردشة بقاء المحادثات منظمة ومنتجة

وحِّد الاتصال وإدارة العمل مع ClickUp Chat

لوحات كليك أب البيضاء: تبادل الأفكار مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards . إنها مساحة مثالية للعصف الذهني أو التخطيط للمشاريع أو وضع الاستراتيجيات، مما يوفر لفريقك طريقة تفاعلية لتخطيط الأفكار

العصف الذهني وتدوين الأفكار مع فريقك باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards

💡 نصيحة احترافية: عزز المشاركة أثناء الاجتماعات من خلال تشجيع جميع أعضاء الفريق على المساهمة. استخدم ميزات مثل ClickUp Whiteboards لجلسات العصف الذهني حيث يمكن للجميع مشاركة الأفكار بصريًا على منصة واحدة. وهذا يخلق جواً تفاعلياً ويضمن أخذ وجهات النظر المتنوعة بعين الاعتبار. 🤝

قيود ClickUp

يحتوي على منحنى تعليمي بسبب مجموعة متنوعة من الميزات

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

## قم بالتبديل إلى ClickUp لتعاون الفريق بسلاسة

لقد تم تزويدك بقائمة قوية من بدائل "أين باي" لتحسين تجربة مؤتمرات الفيديو. والآن، لرفع مستوى تعاون فريقك بشكل أكبر، فكر في إضافة ClickUp إلى هذا المزيج. فمع ميزات مثل ClickUp Clips لتسجيلات الشاشة السريعة، وإدارة المهام البديهية، والتواصل المبسّط، تم تصميم ClickUp لجعل إدارة المشروع أكثر سلاسة وفعالية. 🚀

لا تنتظر- اشترك في ClickUp اليوم واختبر سير عمل أكثر ذكاءً وإنتاجية مع ClickUp!