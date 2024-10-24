قوالب مجانية لمخطط جانت البياني الجانتي Excel لإدارة المشاريع

تعد قوالب مخطط جانت البياني لإكسل بمثابة أدوات مساعدة موثوقة لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح. فهي تستخدم الميزات المألوفة في Microsoft Excel لتمنحك مخططًا مرئيًا للجدول الزمني لمشروعك. 📊

سواءً كنت مدير مشروع يوازن بين مواعيد نهائية متعددة، أو صاحب شركة صغيرة تنظم فريقك، أو موظفًا مستقلاً يتلاعب بطلبات العملاء، فإن هذه القوالب مرنة لتناسب احتياجاتك الفريدة.

لمساعدتك في الاختيار، اخترنا لك أفضل قوالب مخططات جانت المجانية في Excel أدناه.

ولكن أولاً، دعنا نستكشف ما يجب مراعاته عند اختيار قالب Excel الخاص بك.

## ما الذي يجعل قالب مخطط جانت البياني الجيد في Excel؟

عند اختيار قالب مخطط جانت، احرص على اختيار قالب يوازن بين الوظائف وسهولة الاستخدام. الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها هي:

تصميم سهل الاستخدام: ابحث عن القوالب التي تحتوي على حقول مصنفة بوضوح وتصفح سهل لإدخال البيانات بسهولة، مثل القوائم المنسدلة لتحديد مراحل المهام أو مستويات الأولوية

ابحث عن القوالب التي تحتوي على حقول مصنفة بوضوح وتصفح سهل لإدخال البيانات بسهولة، مثل القوائم المنسدلة لتحديد مراحل المهام أو مستويات الأولوية جدول زمني واضح وقابل للتعديل : اختر قالبًا يمثل مهامك بصريًا واضبط الجداول الزمنية تلقائيًا عند تعديل تقديرات الوقت لإكمال المهمة

: اختر قالبًا يمثل مهامك بصريًا واضبط الجداول الزمنية تلقائيًا عند تعديل تقديرات الوقت لإكمال المهمة إمكانيات تتبع التقدم: اختر نموذج قالب مخطط جانت البياني الذي يستخدم معادلات Excel لحساب النسب المئوية لإنجاز المهام في الوقت الفعلي ويتضمن أشرطة تقدم لعرض الحالة الحالية

اختر نموذج قالب مخطط جانت البياني الذي يستخدم معادلات Excel لحساب النسب المئوية لإنجاز المهام في الوقت الفعلي ويتضمن أشرطة تقدم لعرض الحالة الحالية تخطيط قابل للتخصيص : اختر قالبًا يتيح لك تعديل الأعمدة، مثل تواريخ البدء والانتهاء، لضمان توافقها مع احتياجات مشروعك المحددة

: اختر قالبًا يتيح لك تعديل الأعمدة، مثل تواريخ البدء والانتهاء، لضمان توافقها مع احتياجات مشروعك المحددة مؤشرات تبعية المهام: ابحث عن قالب يستخدم أسهمًا أو خطوط ربط لإظهار كيفية تأثير التأخير في إحدى المهام على المهام الأخرى، مما يجعل علاقات المهام أكثر وضوحًا

قوالب مجانية لمخطط جانت البياني Excel

بينما لا يوفر Excel خيارات مدمجة, إنشاء مخطط جانت الخاص بك في Excel سهل من خلال بضع خطوات بسيطة.

ولكن إذا كنت تفضل تخطي الإعداد تمامًا، تحقق من قائمتنا المنسقة لأفضل قوالب مخططات جانت المجانية في Excel أدناه.

1. قالب مخطط جانت البياني من Vertex42

عبر فيرتكس 42 مصمم لتسهيل جدولة المشروع. يتميز بهيكل تقسيم العمل، يقسم المعالم إلى مهام والمهام إلى مهام فرعية. يمكنك أيضًا تعيين أصحاب المهام، وتتبع النسب المئوية للإنجاز، وتخصيص الجدول الزمني - مثل اختيار الأسبوع الذي ستبدأ به.

لمزيد من الكفاءة, إعداد تبعيات المهام في برنامج Excel الخاص بك باستخدام صيغ مخصصة. على سبيل المثال، اربط تاريخ بدء المهمة بتاريخ انتهاء مهمة سابقة. تقدم تلميحات الأدوات في القالب إرشادات مفيدة لتطبيق هذه الصيغ.

مثالي لـ: مديرو المشاريع الذين يبحثون عن أداة بسيطة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط إدارة المهام وأعباء العمل.

2. قالب مخطط مشروع جانت من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إن قالب مخطط مشروع جانت من مايكروسوفت هو أداة مفيدة لمديري المشاريع الذين يتطلعون إلى الحفاظ على رؤية عالية المستوى للجداول الزمنية والمراحل الرئيسية.

يصور قالب Excel المجاني هذا بوضوح تواريخ البدء الفعلية لكل مهمة والتقدم المحرز فيها، حتى يُبرز المهام التي تتجاوز الجدول الزمني للمشروع. يمكنك تعديل الرسم البياني عن طريق تغيير مدة المهام أو تعديل تواريخ البدء لتعكس تغييرات المشروع.

مثالي ل: الفرق الصغيرة والكبيرة التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مشاريعها.

3. قالب تعقب مشروع جانت من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت إن قالب تعقب مشروع جانت من مايكروسوفت ضروري لقادة الفرق الذين يتطلعون إلى تحسين سير العمل في إدارة مشاريعهم وضمان بقاء الجميع مسؤولين ومتزامنين.

وبفضل الآلة الحاسبة المدمجة والتنسيق الشرطي، فإن المخطط يحدد بسرعة المهام التي تزيد أو تقل، مما يمنحك رؤى فورية حول سلامة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك منطقة المخطط على تصور تبعيات المهام مما يمنحك المزيد من التحكم في الجدول الزمني للمشروع.

يمكنك أيضاً استخدام هذا القالب جنباً إلى جنب مع قالب تحديد أولويات المشروع لإدارة مشاريع متعددة بكفاءة.

مثالي لـ: مديري المشاريع الذين يبحثون عن حل سهل الاستخدام لتتبع المهام حسب الفئات المحددة والموظفين المعينين.

4. قالب مخطط جانت البياني الرشيق من مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت مصممة للمشاريع التكرارية سريعة الوتيرة والمشاريع التكرارية قالب مخطط جانت البياني الرشيق من مايكروسوفت مثالي للفرق التي تحتاج إلى المرونة والتحديثات المتكررة.

ما يميز قالب Excel هذا هو قدرته على التكيف. فمع تغير المهام أو الجداول الزمنية، يتم تحديث القالب تلقائيًا، مما يضمن لك الاطلاع دائمًا على أحدث المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن سمات مدمجة للتخصيص، وأيقونات للإشارة إلى المشكلات، وأشرطة ملونة للإشارة إلى الحالة - سواء كانت المهمة على المسار الصحيح، أو في خطر منخفض أو متوسط، أو غير محددة.

مثالي ل: الفرق التي تعمل على سير عمل رشيق وتبحث عن قالب مرن لتتبع سير العمل وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

5. قالب مخطط جانت البياني لتدريب الموظفين بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب مخطط جانت لتدريب الموظفين بواسطة Template.net يساعد متخصصي الموارد البشرية والمديرين على تتبع برامج تدريب الفريق من قبل منسقين مختلفين. يمنحك تصميمه المرن وحسابات معدل الإكمال التلقائي رؤى مرئية في الوقت الفعلي لتقدم التدريب.

سواء كنت تقوم بجدولة ورش عمل لمجموعات صغيرة أو فرق كبيرة، فإن قالب مخطط جانت البسيط هذا يساعدك في الحفاظ على تنظيم كل شيء.

مثالي ل: متخصصو الموارد البشرية الذين يطرحون برامج التدريب ويراقبون المشاركة.

6. قالب مخطط جانت البياني لمشروع البحث بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب مخطط جانت البياني لمشروع البحث بواسطة Template.net يساعد الباحثين ومديري المشاريع على تخطيط وإدارة أنشطتهم البحثية بفعالية.

يقوم القالب بتقسيم عملية البحث إلى مهام محددة - من مراجعات الأدبيات إلى كتابة التقارير - مما يوفر رؤية واضحة للجداول الزمنية والتبعيات.

وتتمثل إحدى الميزات البارزة في تسليط الضوء التلقائي على تواريخ بداية المشروع ونهايته، مما يبقي أهدافك في المقدمة والوسط. كما أنه يتضمن آلات حاسبة آلية لتوقعات المشروع وميزانياته، مما يسهل تحسين الموارد.

مثالي لـ: المحترفون المشاركون في مختلف مراحل التخطيط البحثي.

7. قالب مخطط جانت البياني لكل ساعة بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب مخطط جانت بالساعة بواسطة Template.net مثالي لقادة الفرق والموظفين المستقلين الذين يحتاجون إلى تصور المهام والتبعيات والموارد بالساعة لجدولة دقيقة.

تساعد الصيغ المدمجة في القالب في تقديرات التكلفة الفورية، مما يسهل عملية وضع الميزانية. كما يتضمن أيضًا أدوات تتبع حالة الطلبات لمراقبة مراحل التسليم والدفع.

مثالي ل: العاملون المستقلون الذين يتتبعون الوقت الذي يقضونه في مهام محددة للحصول على فواتير دقيقة.

8. قالب مخطط جانت البياني لخطة التوظيف بواسطة Template.net

عبر Template.net مصمم لفرق الموارد البشرية نموذج مخطط جانت البياني لخطة التوظيف من Template.net يبسط عملية التوظيف من البداية إلى النهاية. فهو يرسم معالم التوظيف الأساسية - من الإعلان عن الوظيفة إلى التعيين - إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يوفر نظرة عامة مرئية للجداول الزمنية والعلاقات الخاصة بمشروعك.

يتضمن القالب صحائف منفصلة لمخطط جانت، وخطة التوظيف (بما في ذلك المكلفون بالمهام وتواريخ البدء/الانتهاء)، و إجراءات التشغيل الموحدة لسهولة التنظيم.

مثالي لـ: فرق الموارد البشرية التي تدير سير عمل التوظيف من البداية إلى النهاية.

قوالب مخطط جانت في جداول بيانات جوجل و Excel أماكن رائعة لبدء رحلة إدارة مشروعك. ولكن مع نمو فريقك وازدياد طول الجداول الزمنية الخاصة بك، ستبدأ في الشعور بالضغط، حيث يمكن لجداول البيانات هذه أن تأخذك إلى أبعد مدى.

محدودية استخدام Excel لقوالب مخططات جانت البيانية

هل تستخدم قالب مخطط جانت البياني في Excel لإدارة مشروعك؟ تعرف على التحديات:

الافتقار إلى الميزات المتقدمة: يفتقر برنامج Excel إلى إمكانيات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والتقارير المفصلة، وتبعيات المهام المتكاملة، مما يعني أنك ستجد نفسك ترسل باستمرار أحدث نسخة بالبريد الإلكتروني إلى الجميع

يفتقر برنامج Excel إلى إمكانيات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والتقارير المفصلة، وتبعيات المهام المتكاملة، مما يعني أنك ستجد نفسك ترسل باستمرار أحدث نسخة بالبريد الإلكتروني إلى الجميع مرهق للمشاريع المعقدة: يمكن أن تصبح إدارة المهام والجداول الزمنية المتعددة غير عملية، مما يؤدي إلى الفوضى والارتباك

يمكن أن تصبح إدارة المهام والجداول الزمنية المتعددة غير عملية، مما يؤدي إلى الفوضى والارتباك تمثيل مرئي محدود : قد تُظهر أدوات Excel المرئية حالة المشروع ولكنها تفتقر إلى طرق عرض بديهية مثل لوحات كانبان أو الخرائط الذهنية، مما يحد من تحليل سير العمل الفعال

: قد تُظهر أدوات Excel المرئية حالة المشروع ولكنها تفتقر إلى طرق عرض بديهية مثل لوحات كانبان أو الخرائط الذهنية، مما يحد من تحليل سير العمل الفعال التحديثات اليدوية المطلوبة: على الرغم من أن قوالب إكسل قابلة للتخصيص إلى حد ما، إلا أنها تحتاج أيضًا إلى تحديثات يدوية كبيرة، مما يزيد من مخاطر الأخطاء إذا لم تتم إدارتها بعناية استكشف بعض بدائل Excel المصممة للمشاريع والعمليات الأكثر تعقيدًا.

## بدائل لقوالب مخطط جانت البياني لإكسيل

ليس كل برنامج صانع مخططات جانت البيانية متساوٍ. للحصول على تخطيط قوي للمشروع، أنت بحاجة إلى برنامج مخطط جانت مع ميزات أتمتة وتعاون متقدمة - وهنا يأتي دور ClickUp. ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع مصممة لتوحيد مهام سير عملك. من إدارة المهام والتكاملات إلى أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي مساحة عمل ClickUp على كل ما تحتاجه في مكان واحد. عرض مخطط جانت البياني في ClickUp هو عنصر أساسي في قوالب إدارة المشاريع لدينا. لكننا لا نتوقف عند هذا الحد. نحن نقدم أيضًا مستوى جديدًا تمامًا من رؤية المشروع من خلال بدائل مخطط جانت البياني مثل لوحات كانبان، وطرق عرض التقويم وغيرها.

فيما يلي قوالب إدارة المشاريع المجانية الأكثر تفضيلاً لدينا والتي تتميز بمخططات جانت.

1. قالب مخطط جانت الإنشاءات ClickUp Gantt Chart

قالب مخطط جانت البياني الإنشائي ClickUp Gantt Chart

سواء كنت تقوم ببناء طابق أو ناطحة سحاب، فإن استخدام مخطط جانت لمشروعك الإنشائي طريقة ذكية لإدارة معالم مشروعك.

و قالب مخطط جانت البياني الإنشائي ClickUp Gantt Chart يفعل ذلك بالضبط.

صُمم هذا القالب للمستخدمين من المستوى المتوسط، وهو مصمم للمستخدمين من المستوى المتوسط، حيث يرسم هذا القالب أنشطة البناء الخاصة بك على جدول زمني واحد من مخططات جانت، بالإضافة إلى تفاصيلها وتبعياتها. هناك أيضًا طريقة عرض "قائمة الأنشطة" تتزامن مباشرةً مع هذا المخطط.

تساعدك الصيغ المضمنة في تقدير مدد المهام، مما يتيح لك تخطيط تسلسل التنفيذ وتوقع الاحتياجات من الموارد.

إذا كنت بحاجة إلى تنظيم مخططاتك وخطط التصميم الخاصة بك، فإن مستند تصاميم البناء المخصص هو المكان المناسب لذلك.

مثالي لـ: مديري الإنشاءات الذين يتولون مشاريع بناء واسعة النطاق وأصحاب المنازل أو المقاولين الذين يشرفون على التجديدات.

2. ClickUp قالب مخطط جانت البياني لتخطيط حساب العمل

قالب مخطط جانت البياني لتخطيط حساب الأعمال ClickUp

النموذج قالب مخطط جانت البياني لتخطيط حساب الأعمال ClickUp يوفر طريقة مركزية لإدارة حسابات عملائك وأنشطتهم ومتابعتهم.

مع هذا القالب الملائم للمبتدئين, إعداد مخطط جانت لتتبع مراحل دورة حياة العميل والمواعيد النهائية وتخصيص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، في طريقة عرض "الحسابات لكل مرحلة"، يمكنك الوصول إلى جميع البيانات الخاصة بالحساب في لوحة موحدة، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

يساعد القالب أيضًا في التتبع المالي؛ يمكنك تقدير التكاليف باستخدام خيارات مدمجة للمجموع والمتوسط والنطاقات لتتبع إيراداتك الشهرية.

مثالي لـ: مديري الحسابات الذين يسعون إلى تحسين عملية إدارة العملاء.

3. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

هذا القالب قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp يدعم تخطيط خارطة الطريق لإطلاق منتجك أو إطلاق الميزة الخاصة بك، مما يحافظ على توافق الفرق متعددة الوظائف على المخرجات.

على سبيل المثال، أثناء إطلاق البرنامج، يساعدك القالب على تتبع مراحل المشروع (دورات الاختبار، وإصلاحات الأخطاء، وتحسينات الميزات)، مما يضمن حل كل شيء قبل تاريخ الإصدار. يقوم عرض "المعالم" المخصص بتصفية المهام حسب الأحداث الرئيسية، مما يساعدك على التركيز على خطوات الإطلاق الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر مخطط جانت المدمج خطًا زمنيًا ثنائي الأبعاد يوضح كيفية مساهمة كل مهمة في خطة الإطلاق الإجمالية.

هذا القالب مناسب لمستخدمي المستوى المتقدم.

مثالي من أجل: مديري المشاريع الذين يقومون بمواءمة المهام المشتركة بين الفرق أثناء إطلاق المنتج.

4. قالب الجدول الزمني لـ ClickUp Gantt Timeline

قالب الجدول الزمني لـ ClickUp's Gantt Timeline

هذا القالب قالب الجدول الزمني لـ ClickUp Gantt أداة سهلة الاستخدام للمبتدئين لإبقاء عملياتك التجارية على المسار الصحيح. يوفر عرضًا واضحًا للتقدم اليومي والشهري والسنوي.

أولاً، يقدم عرض عرض جانت الأسبوعي جدولًا زمنيًا واضحًا لمشاريعك، وينظمها حسب تواريخ البدء والاستحقاق كل أسبوع. يمكنك ضبط مدد المهام عن طريق سحب الأشرطة وإفلاتها مباشرةً على المخطط.

ثم هناك عرض جانت الشهري الذي يتيح لك تتبع تقدم المشروع لشهر كامل، وعرض جانت السنوي الذي يقدم لك لمحة عالية المستوى عن جميع مهامك ومراحلها الرئيسية على مدار العام.

وأخيرًا، عرض القائمة الموجزة الذي يجمع جميع مهامك حسب الحالة، مما يسهل عليك تحديد المهام المعلقة والمواعيد النهائية القادمة في لمحة سريعة.

مثالي ل: مديري العمليات الذين يحتاجون إلى نظرة عامة واضحة من يوم إلى عام ومحللي الأعمال الذين يتتبعون الكفاءة التشغيلية بمرور الوقت.

5. ClickUp بناء صفحات الويب قالب مخطط جانت البياني لصفحات الويب

قالب بناء صفحات الويب ClickUp بناء صفحات الويب

القالب ClickUp بناء صفحات الويب قالب مخطط جانت البياني لصفحات الويب مصمم لتبسيط مشاريع تطوير الويب الخاصة بك. إنه ينظم المناطق المستهدفة - مثل صفحات المنتج وصفحات الدعم والصفحات الأساسية - في مجلدات منفصلة، مما يساعدك على تتبع التقدم المحرز في كل منها.

يتضمن هذا القالب متوسط المستوى أيضًا مخطط جانت لمساعدتك في تخطيط مهام المشروع وتتبع التقدم المحرز من الاكتشاف إلى الإطلاق. كما يحتوي أيضًا على عرض قائمة مع حقول مخصصة لمراقبة مرحلة التسويق لكل صفحة وتضمين روابط المعاينة. يمكن للمصممين حتى إسقاط روابط Figma للوصول السريع إلى الإطارات السلكية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي قالب مخطط جانت المجاني هذا على مخطط مخطط موقع مع نظرة عامة على مشروع الويب بالكامل.

مثالي ل: مطوري مواقع الويب الذين يتطلعون إلى إنشاء أو إدارة صفحات ويب متعددة بكفاءة.

6. انقر فوق قالب مخطط جانت البياني الانحداري للإدارة الانحدارية

قالب إدارة الشلال ClickUp Waterfall Management

القالب قالب مخطط جانت البياني الانحداري لإدارة الانحدار ClickUp تم تصميمه للفرق التي تعمل ضمن منهجية الشلال، حيث يجب إكمال المهام بتسلسل محدد مسبقًا.

يحتوي هذا القالب متوسط المستوى على مجلدات مخصصة لكل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع، مما يساعدك على توضيح أدوار الفريق وتتبع التقدم المحرز في كل مرحلة. كما أنه يتضمن أمثلة مشاريع بسيطة ومعقدة لإرشادك.

هناك أيضًا عرض مخطط جانت، الذي يوضح كيفية تقدم مهامك بالتسلسل. ولجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة، يمكنك إضافة الملاحظات والمعالم والتسميات مباشرةً إلى المهام.

مثالي ل: فرق تطوير البرمجيات التي تعمل في مراحل متسلسلة للمشروع ومديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات الذين يشرفون على سير العمل المعقد والخطي.

7. انقر فوق قالب مخطط جانت البياني لخارطة طريق تكنولوجيا المعلومات

قالب مخطط جانت البياني لخريطة طريق ClickUp IT

النموذج قالب مخطط جانت البياني لخارطة طريق ClickUp لتكنولوجيا المعلومات يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تخطيط المبادرات الاستراتيجية وتتبعها وتوصيلها عبر الأعمال. وهو مصمم للمبتدئين، ويجمع بين ميزات خرائط الطريق ومخططات جانت للإدارة الشاملة للمشروع.

تُنظّم طريقة عرض جانت، الموجودة ضمن علامة التبويب خط سير المشروع، مهامك بشكل مرئي على طول الجدول الزمني، مما يساعد على إحراز تقدم في الوقت المناسب. تُظهر طريقة عرض "المبادرات ذات الأولوية" مهامك إلى جانب المعلومات الأساسية مثل التصرف (سواء كانت "من الجيد أن يكون" أو "يجب أن يكون")، والتأثير، والجهد المطلوب، والمزيد.

وتوفر طريقة عرض "نطاق عمل الفريق" لمحة واضحة عن توزيع عبء العمل، مما يضمن توازن المهام بين أعضاء الفريق.

لتبسيط سير العمل بشكل أكبر، استخدم ClickUp Brain الخاص ب أتمتة مدركة للسياق لتعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك. قم بإعداد الأتمتة التي تقوم بتشغيل أداة الذكاء الاصطناعي لجلب بيانات المشروع السابقة أو إجراءات التشغيل الموحدة في المراحل الرئيسية.

مثالي ل: مديري تكنولوجيا المعلومات الذين يتطلعون إلى مواءمة مبادرات فريقهم مع أهداف العمل.

8. قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونة ClickUp

قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونة ClickUp Gantt Chart

نموذج قالب مخطط جانت البياني لإدارة المدونة ClickUp ينظم ويحسّن عملية إدارة مدونتك بدءاً من العصف الذهني للأفكار وحتى نشر المحتوى المباشر.

ينظّم هذا القالب متوسط المستوى سير عملك في ثلاثة مجلدات رئيسية: طلبات المدونة لإرسال الملخصات عبر النماذج المدمجة؛ مشاركات المدونة النشطة لإدارة المشاركات قيد التنفيذ؛ أصول المدونة، قائمة مهام لتخصيص الساعات وترتيب أولويات المحتوى.

توفر طريقة عرض Gantt في القالب خطًا زمنيًا بديهيًا لجدولة المنشورات، مما يساعد في تخطيط استراتيجية المحتوى الشاملة.

ستجد أيضًا علامة تبويب علامة تبويب إجراءات التشغيل الموحدة للتسويق المركزي لتخزين صوت علامتك التجارية وأدوار فريقك وغير ذلك، مما يضمن الاتساق بين جميع إدخالات مدونتك.

مثالي ل: فرق التسويق التي تهدف إلى تعزيز التعاون في خط إنتاج محتوى المدونة الخاصة بهم

10. انقر فوق قالب مخطط جانت البياني لقائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم

قالب مخطط جانت البياني لقائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم بالنقر فوق قائمة التحقق من قبول المستخدم

إذا كنت ترغب في تنظيم عملية الاختبار الخاصة بك قبل إطلاق منتج أو تطبيق، فإن نموذج نموذج مخطط جانت البياني لقائمة مراجعة اختبار قبول المستخدم (UAT) هنا للمساعدة. يسمح هذا القالب للمستخدمين الحقيقيين بالتحقق من أن كل شيء يعمل على النحو المنشود.

يُظهر مخطط جانت الخاص بالقالب بيانياً مهام اختبار UAT وتبعياتها، مما يساعدك على تتبع كيفية ارتباط كل حالة اختبار بحلقات ملاحظات محددة ومراحل تسجيل الملاحظات.

هناك أيضًا طريقة عرض "مراحل وخطوات اختبار UAT" التي تجمع المهام حسب الحالة وتحتوي على أشرطة تقدم يتم تحديثها تلقائيًا لكل مهمة.

يعمل هذا القالب بشكل أفضل للمستخدمين ذوي المستوى المتقدم.

مثالي ل: فرق ضمان الجودة التي تتطلع إلى ضمان وظائف المنتج ورضا المستخدم.

ارفع مستوى إدارة مشروعك مع قوالب مخطط جانت البياني من ClickUp

قد يكون استخدام برنامج Excel لمخططات جانت خيارًا كلاسيكيًا، لكن ClickUp يرتقي به إلى مستوى أعلى من خلال نسج مخططات جانت في الصورة الأكبر لإدارة مشروعك.

ما عليك سوى إدخال بياناتك والتبديل بين طرق العرض - القوائم، واللوحات، ومخططات جانت (والمزيد). تعزز هذه المرونة العمل الجماعي وتساعدك على استخدام مواردك بشكل أفضل.

ما يميز ClickUp أيضًا هو قدرات الأتمتة والتكامل المتقدمة.

سواء كنت مبتدئًا أو مدير مشروع متمرسًا، فإن ClickUp لديه أداة قوية لمخطط جانت لتناسب احتياجاتك. والجزء الأفضل؟ هذه القوالب مجانية تمامًا. 💰 اشترك في ClickUp مجاناً وابدأ في إدارة مشاريعك بشكل أفضل.