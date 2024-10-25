كيفية إنشاء جدول زمني فعال للقيم للمشاريع

تخيل نفسك وأنت تشرف على بناء جناح مستشفى جديد - مشروع بقيمة 5 ملايين دولار يمتد على مدار 18 شهراً مع العديد من المقاولين من الباطن، وأنظمة طبية معقدة، ومتطلبات تنظيمية صارمة.

عندما تتولى هذا المشروع الإنشائي المعقد، تدرك أنه يحتاج إلى مستند شامل لتتبع جميع الأعمال التي يجب القيام بها. وهذا يشمل العمالة والمصروفات والمخزون والتصاريح وكل التفاصيل الأخرى التي ينطوي عليها هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين من الدولارات، والذي يشمل عدة مقاولين ومئات المهام.

وهنا يأتي دور جدول القيم (SOVs).

في هذه المدونة، سوف نستكشف جدول القيم، وسبب أهميته لمديري المشاريع في مشاريع البناء، ومتى يتم استخدامه، وفوائد إنشاء واحد.

ما هو جدول القيم؟

جدول القيم هو مستند شامل يقسم إجمالي قيمة العقد لمشروع البناء إلى بنود أصغر يمكن إدارتها للإشارة إلى أي بند أو مهمة في المشروع تكلفته

يتم استخدامه من قبل المقاولين ومديري المشاريع ومديري الإنشاءات لتتبع وإدارة الموارد المالية وعدد المهام المطلوبة لإكمال مشروع البناء.

يمثل كل بند في جدول القيم عنصراً محدداً من عناصر المشروع، مثل إعداد الموقع أو أعمال الأساسات أو التركيبات الكهربائية، إلى جانب التكلفة المرتبطة به. ويُعد هذا التقسيم التفصيلي للتكاليف نقطة مرجعية رئيسية لمالك المشروع طوال مدة المشروع.

على سبيل المثال، بالنسبة لمشروع سكني، قد يبدو جدول القيم على النحو التالي:

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أهمية جدول القيم

يلعب جدول القيم دورًا مهمًا في إدارة المشاريع الإنشائية لأن:

يساعد جدول القيم على التنبؤ بالتدفق النقدي وإدارته طوال دورة حياة المشروع. من خلال تقسيم التكاليف، يمكن لمديري المشاريع توقع النفقات وتخطيط الموارد المالية وفقًا لذلك لضمان تدفق نقدي ثابت

طوال دورة حياة المشروع. من خلال تقسيم التكاليف، يمكن لمديري المشاريع توقع النفقات وتخطيط الموارد المالية وفقًا لذلك لضمان تدفق نقدي ثابت يتيح لمدير المشروع مراقبة تقدم المشروع عن كثب ، فمع اكتمال العمل، من السهل مقارنة التقدم الفعلي بالتقدم الفعلي بالقيمة المجدولة لكل بند من بنود المشروع

، فمع اكتمال العمل، من السهل مقارنة التقدم الفعلي بالتقدم الفعلي بالقيمة المجدولة لكل بند من بنود المشروع يساعد جدول القيم في الحصول على عملية دفع أكثر سلاسة . تعتمد المدفوعات المرحلية عادةً على النسبة المئوية للعمل المنجز لكل بند، مما يسهل إعداد طلبات الدفع والتحقق منها

. تعتمد المدفوعات المرحلية عادةً على النسبة المئوية للعمل المنجز لكل بند، مما يسهل إعداد طلبات الدفع والتحقق منها من خلال توفير توزيع تفصيلي لتكاليف المشروع، يساعد جدول القيم في تحكم أفضل في التكاليف وتحديد أي انحرافات عن ميزانية المشروع في وقت مبكر. هذا يساعد الجميع على البقاء على المسار الصحيح وتجنب تجاوز الميزانية أو تجاوز الوقت المحدد

متى يجب استخدام جدول قيم الإنشاءات

في حين أن جدول القيم مفيد لمعظم المشاريع في صناعة البناء والتشييد، إلا أنه مهم بشكل خاص لما يلي:

حالة الاستخدام 1: المشاريع التجارية واسعة النطاق ذات المراحل المعقدة والعديد من المقاولين من الباطن

قد تتضمن هذه المشاريع تدفقات عمل معقدة وترابطات عديدة. جدول القيم يساعد في إدارة التعقيد من خلال تقسيم المشروع إلى مكونات يمكن التحكم فيها.

كما أنه يسهل أيضًا التنسيق بين المتعاقدين من الباطن بشكل أفضل، مما يضمن تحديد وتتبع عمل كل طرف والتكاليف المرتبطة به بوضوح.

حالة الاستخدام 2: المشاريع التي يكون فيها الرصد الدقيق للتدفق النقدي وتقدم المشروع أمرًا ضروريًا

بالنسبة للمشاريع ذات الميزانيات المحدودة أو الجداول الزمنية الصارمة، يصبح جدول القيم أداة لا تقدر بثمن لمدير المشروع.

فهو يسمح بتتبع النفقات في الوقت الفعلي مقابل المبالغ المدرجة في الميزانية، مما يساعد على تحديد التجاوزات المحتملة في التكاليف في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إعداد تقارير دقيقة عن التقدم المحرز، مما يسمح لمديري الإنشاءات بحساب القيمة المكتسبة للمشروع .

حالة الاستخدام 3: المشاريع ذات الفوترة المرحلية أو المدفوعات المستندة إلى مراحل المشروع

في هذه الأنواع من هياكل الدفع، يكون جدول القيم بمثابة الأساس لتحديد مبالغ الدفع. يسمح لك بحساب النسب المئوية للعمل المنجز بدقة.

ويساعد هذا النهج في الحفاظ على التدفق النقدي السليم للمقاول من خلال ضمان دفعات عادلة وفي الوقت المناسب. كما أنه يمنح مالك المشروع فهمًا واضحًا لكيفية تخصيص أمواله طوال دورة حياة المشروع.

حالة الاستخدام 4: وظائف البناء حيث يطلب أصحاب المشروع أو المقرضون تفاصيل التكاليف التفصيلية

يفرض بعض مالكي المشروع أو المؤسسات المالية استخدام جدول قيم من أجل الشفافية وإدارة المخاطر.

فهو يمنحهم رؤية شاملة لتكاليف المشروع، مما يساعدهم على تقييم المخاطر المالية واتخاذ قرارات مستنيرة وضمان استخدام الأموال على النحو المنشود.

ملاحظة: حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة، يمكن لجدول مبسط للقيم أن يساعد في توفير رؤى قيمة وتحسين إدارة المشروع والعمل كسجل للتنبؤ بالموارد المالية والوقت المستغرق لمشاريع مماثلة في المستقبل.

المكونات الرئيسية لجدول القيم

يتضمن جدول القيم المنظم بشكل جيد عادةً قائمة الأمور التالية:

معلومات العمل: اسم المقاول، والشركة، وعنوان العمل، وأرقام العقود، واسم المشروع، وما إلى ذلك.

اسم المقاول، والشركة، وعنوان العمل، وأرقام العقود، واسم المشروع، وما إلى ذلك. البنود الخطية : تفصيل مفصل لجميع عناصر المشروع

: تفصيل مفصل لجميع عناصر المشروع الوصف : شرح واضح للمشروع وكل بند من بنود المشروع

: شرح واضح للمشروع وكل بند من بنود المشروع القيمة المجدولة : الميزانية المخصصة إجمالاً ولكل بند

: الميزانية المخصصة إجمالاً ولكل بند الطلبات السابقة : المبلغ الذي تم دفعه في آخر دورة دفع

: المبلغ الذي تم دفعه في آخر دورة دفع الطلب الحالي : المبلغ الذي تتم فوترته في دورة الدفع الحالية

: المبلغ الذي تتم فوترته في دورة الدفع الحالية المواد المخزنة : قيمة المواد المخزنة ولكن لم يتم تركيبها بعد

: قيمة المواد المخزنة ولكن لم يتم تركيبها بعد مجموع الأعمال المنجزة والمخزنة : مجموع الأعمال المنجزة والمواد المخزنة للاستخدام المستقبلي

: مجموع الأعمال المنجزة والمواد المخزنة للاستخدام المستقبلي النسبة المئوية المنجزة : النسبة المئوية للأعمال المنجزة

: النسبة المئوية للأعمال المنجزة الرصيد المتبقي حتى الانتهاء: إجمالي المبلغ المتبقي الذي ستتم محاسبته لاحقًا

إنشاء جدول زمني للقيم

إنشاء جدول القيم ليس علمًا صاروخيًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت والممارسة لإتقانه، ولكن بمجرد أن تتقنه، يمكنك تذكر كل شيء مثل ظهر يدك.

سيكون من السهل قراءة وفهم SOV جيد الإعداد. يجب أن يتضمن جميع خطوات المشروع وتمويلاته وإثباتاته الأخرى، ويجب أن يكون متاحًا لجميع الأطراف المعنية لتحقيق الشفافية الحقيقية.

ولكن ماذا يحدث بمجرد أن تبدأ مشروعك؟ كيف يمكنك ضمان بقائك وفريقك على المسار الصحيح، ومعرفة ما يجب القيام به ومتى، والالتزام بالموعد النهائي؟

أدخل برنامج إدارة المشاريع الإنشائية مثل انقر فوق !

أفضل طريقة لتتبع مشروع بناء مستمر هي استخدام برنامج المشروع. بينما يشتهر برنامج ClickUp بميزات إدارة المشاريع، إلا أنه يعمل أيضًا كأداة فعالة لإنشاء جدول القيم الخاصة بك. دعنا نستكشف كيف.

لا تفوّت أي مهمة أو موعد نهائي مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الإنشاءات برنامج إدارة مشاريع الإنشاءات من ClickUp يمكن أن تساعدك المنصة على تبسيط سير عملك، وتحسين التعاون، وتسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية.

دعنا نتعرف على خطوات بناء جدول زمني شامل للقيم وكيف يمكن لـ ClickUp مساعدتك:

الخطوة 1: مراجعة جميع وثائق المشروع

ابدأ بـ فحص نطاق المشروع والجدول الزمني للبناء والتصاريح ووثائق العقد بدقة لمعرفة ما إذا كان كل شيء في مكانه الصحيح قبل بدء المشروع.

سيساعدك هذا على تحديد جميع المكونات الرئيسية للمشروع وإعدادها قبل البدء في العمل عليها.

قم بتخزين مستندات جدول القيم في مستندات ClickUp Docs مستندات ClickUp Docs يمكن أن يساعدك في وثائق المشروع لتخزين جميع المعلومات والتصاريح والعقود والفواتير في مكان واحد. يمكنك حتى إنشاء مستند جدول القيم وتخزينه بسهولة.

الخطوة 2: تقسيم المشروع

قسّم المشروع بأكمله إلى أقسام منطقية يمكن التحكم فيها. يجب أن يمثل كل قسم عملاً مهماً أو مرحلة رئيسية من مراحل المشروع

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك خطوات مختلفة لجمع المواد الخام، وإعداد الموقع وتنسيق الحدائق، وإضافة الأساسات والجدران، والبناء بالطوب والحجر، والأعمال المعدنية، والأعمال الخشبية، والتركيبات الحرارية، والأبواب، والنوافذ، والأجهزة، وهكذا.

ثم قم بتقسيمها أكثر لدمج كل مكون بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. قد تتطلب المشاريع الأكبر حجماً تقسيمات أكثر تفصيلاً، بينما قد تستخدم المشاريع الأصغر حجماً فئات أوسع. مهام النقر فوق المهام أن يساعدك على تقسيم مشروعك إلى مهام ومهام فرعية أصغر يسهل تتبعها ومتابعتها وتقييمها وإكمالها.

ضع علامة على المهام المهمة للانتهاء منها قبل الموعد النهائي وحدد أولويات مشاريعك بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks

بمجرد إنشاء جدولك الزمني للقيم وتقسيم كل خطوة من خطوات المشروع الإنشائي، ما عليك سوى إضافة جميع المكونات والمهام إلى منصة ClickUp وتعيينها للشخص المعين.

_إنه (ClickUp) رائع لإدارة المهام للمؤسسة بأكملها. أيضًا للمهام المتكررة، حيث يمكنك جدولة التكرارات. سهل الاستخدام جداً ويمكنك إضافة حقول مخصصة، وهو أمر مفيد جداً. أحب طرق العرض المختلفة

غونزالو سيغارا، مدير النظم (Gerente de sistemas) في سانتا كاتالينا

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp أيضًا قوالب مجانية الاستخدام من أجل كفاءة البناء .

قالب إدارة مشاريع الإنشاءات #### قالب إدارة مشاريع الإنشاءات ClickUp قالب إدارة المشاريع الإنشائية الخاص ب ClickUp هو قالب متقدم المستوى لمساعدة مديري الإنشاءات على تنظيم وتخطيط جميع مراحل ومراحل المشروع. سواء كان مبنى جديدًا أو مشروع تجديد، ابقَ على اطلاع على كل خطوة حتى الانتهاء.

قم بتبسيط عمليات الإنشاء الخاصة بك، بدءًا من مرحلة ما قبل البيع والمفهوم وحتى التنفيذ والتسليم، مع قالب إدارة مشاريع الإنشاءات من ClickUp

يساعدك هذا القالب على:

جدولة المهام الأسبوعية أو الشهرية المتكررة بسهولة دفعة واحدة

التخلص من أي حسابات يدوية وإعداد التقارير لتوفير الوقت لمهام البناء الفعلية

البقاء على اطلاع على ميزانية المشروع والموارد لإدارة التكاليف والمخزون بكفاءة

الخطوة 3: تعيين التكاليف أو القيم

بعد تقسيم المشروع إلى خطوات أصغر، قم بتخصيص التكاليف لكل بند من البنود بناءً على عروض المقاولين من الباطن وتكاليف المواد وتقديرات العمالة والعوامل الضرورية الأخرى. تأكد من أن مجموع جميع البنود يساوي إجمالي سعر العقد. ClickUp Dashboards تتيح لك تخصيص لوحة معلومات مشروعك حسب رغبتك. تصور التقدم المحرز في المشروع، والبيانات المالية، والمواعيد النهائية، والاختناقات في لمحة سريعة.

قم بإنشاء لوحات معلومات ClickUp لتصور جدول القيم الخاص بك في برنامج ClickUp لإدارة مشاريع الإنشاءات

تتيح لك لوحة التحكم المخصصة الخاصة بك عرض جميع مشاريعك الإنشائية وحالتها والمهام المنجزة والمهام المتبقية والمزيد.

قم بتوصيل فرقك المالية والمحاسبية مباشرةً على المنصة لإبقاء الجميع على نفس الصفحة. ClickUp Finance يُخطرك عند استحقاق الدفعات ويسمح لك بإضافة مهام متكررة على لوحة التحكم الخاصة بك لتكرار الفواتير.

تسهيل البيانات المالية لمشروعك باستخدام ClickUp Finance

بعد دفع الفاتورة الشهرية، يمكنك وضع علامة على اكتمال المهمة. سيتم إنشاء مهمة جديدة تلقائيًا للشهر التالي إذا كانت مهمة متكررة. يمكنك حتى التكامل مع أدوات المالية ومسك الدفاتر على ClickUp لربط مختلف أصحاب المصلحة في المشروع بسلاسة.

قالب إدارة الشؤون المالية في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا استخدام قالب الإدارة المالية الخاص ب ClickUp ، وهو قالب متوسط المستوى لـ محاسبة المشاريع . إنه مساعدتك المالية الشاملة لتتبع عروض الأسعار والفواتير والمنتجات والخدمات والمهام وأي عروض أخرى قد تكون لديك.

تتبع أمورك المالية وأنشئ تقارير بكل سهولة على قالب الإدارة المالية من ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

مراقبة ميزانيتك ونفقاتك عن كثب حتى لا تتجاوز الحد الأقصى لمشروعك

تحديد الأماكن التي يمكنك توفير المال فيها

تحليل الأداء المالي باستخدام أدوات التحليلات المرئية بمجرد انتهاء مشروعك للتخطيط للمشاريع المستقبلية

اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات مع تحسين الرؤية المالية الخاصة بك

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الخطوة 4: المواءمة مع الجدول الزمني للمشروع

تأكد من أن جدول القيم يتماشى مع الجدول الزمني للمشروع وجدوله الزمني. ستساعدك هذه المواءمة على تتبع تقدم مشروعك بدقة. انقر فوق الحقول المخصصة يمكن إنشاؤها لإدارة الأجزاء المتحركة من المشروع. كل مشروع فريد من نوعه، فلماذا يجب أن يقدم برنامج إدارة المشروع الخاص بك نفس لوحة التحكم المسطحة؟

أضف أي حقل جديد لتخصيص مشاريعك وجدول القيم حسب الحاجة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

أضف معلومات الاتصال بالعميل، والبائعين، والشركاء، ونوع المنزل، ومرحلة المشروع، والمواعيد النهائية، وخصص القوائم المنسدلة باستخدام الحقول المخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.

الخطوة 5: المراجعة والتعديل

قم بمراجعة جدول القيم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك مالك المشروع والمقاول العام، ومعرفة ما إذا كان قد فاتك أي شيء. قم بإجراء التعديلات حسب الضرورة للتأكد من أن جميع الأطراف على نفس الصفحة.

تتبع إنفاقك بسهولة، وقم بإدارة حساباتك وحساب أرباحك على أدوات إعداد التقارير في ClickUp

بناءً على المعلومات التي تم جمعها، يمكنك إنشاء تقارير مفصّلة عن ملخص مشروعك وأموالك والتقدم المحرز فيه. لا داعي لحساب التقارير يدويًا أو منفصلة برنامج إعداد التقارير الإنشائية . يمكنك أيضًا مشاركة التقارير الآلية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في دقائق بينما تركز على إكمال مشروعك في الوقت المحدد.

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فوائد إنشاء جدول القيم ## فوائد إنشاء جدول القيم

يعد جدول القيم وثيقة مهمة لإدارة مشروع البناء. فهو يمكن أن يكون بمثابة المصدر الوحيد للحقيقة لجميع الأطراف المشاركة في مشروع البناء.

فهو يساعد على بناء علاقة أكثر ثقة بين المقاول والعميل حيث أن كل مهمة وتكلفة ومخزون قد تم تسجيلها والموافقة عليها منذ اليوم الأول.

بصرف النظر عن ذلك، إليك الفوائد الرئيسية لامتلاك نظام SOV لجميع مشاريعك الإنشائية.

تحسين إدارة التدفق النقدي : تجزئة المشروع إلى مهام ومكونات أصغر حجماً وقابلة للفوترة بحيث يمكن للمقاولين الحفاظ على تدفق نقدي أكثر صحة طوال مدة المشروع، مما يقلل من الضغط المالي

: تجزئة المشروع إلى مهام ومكونات أصغر حجماً وقابلة للفوترة بحيث يمكن للمقاولين الحفاظ على تدفق نقدي أكثر صحة طوال مدة المشروع، مما يقلل من الضغط المالي تعزيز تتبع التقدم المحرز : يعمل بمثابة خارطة طريق لمديري المشروع لتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات المشروع بدقة وتحديد أي تأخيرات أو مشكلات محتملة في وقت مبكر

: يعمل بمثابة خارطة طريق لمديري المشروع لتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات المشروع بدقة وتحديد أي تأخيرات أو مشكلات محتملة في وقت مبكر عملية دفع مبسطة : يجعل عملية تقديم طلبات الدفع أكثر وضوحًا وأقل عرضة للنزاعات مع توزيع واضح للأعمال المنجزة والمواد المخزنة

: يجعل عملية تقديم طلبات الدفع أكثر وضوحًا وأقل عرضة للنزاعات مع توزيع واضح للأعمال المنجزة والمواد المخزنة تحكم أفضل في التكاليف : يساعد على تصور التكاليف الفعلية مقابل القيم المجدولة لتحديد ومعالجة أي تجاوزات في التكاليف أو نفقات غير متوقعة مسبقاً

: يساعد على تصور التكاليف الفعلية مقابل القيم المجدولة لتحديد ومعالجة أي تجاوزات في التكاليف أو نفقات غير متوقعة مسبقاً تحسين التواصل: تصبح نقطة مرجعية مشتركة لجميع أصحاب المصلحة في المشروع، مما يسهل التواصل بشكل أوضح حول حالة المشروع والتكاليف والتقدم المحرز

بناء جدول القيم الخاص بك باستخدام ClickUp

يعد جدول القيم وثيقة مهمة لمديري المشاريع والمراقبين الماليين والمالكين الذين يشرفون على مشاريع البناء من أي نوع.

يضمن جدول القيم بقاء جميع المشاريع على المسار الصحيح من الناحيتين المالية والزمنية من خلال توفير توزيع تفصيلي للتكاليف وتتبع دقيق للتقدم المحرز وتبسيط عملية الدفع.

سواء كنت تتعامل مع مشاريع تجارية كبيرة الحجم أو أعمال إنشاءات أصغر، فإن إتقان استخدام جدول القيم سيرفع من مهاراتك في إدارة المشروع ويساهم بشكل كبير في نجاح مشروعك.

وما الذي يمكن أن يجعل الأمر أفضل؟ استخدم برنامج إدارة المشاريع الصحيح، مثل ClickUp، لتعزيز قدراتك في مراقبة مشروعك، وأتمتة المهام المتكررة، والحفاظ على تدفق نقدي ثابت، وفي النهاية تقديم مشاريع بناء ناجحة. اشترك في ClickUp للحصول على نسخة تجريبية مجانية اليوم!