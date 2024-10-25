جوبلين مقابل أوبسيديان: ما هو تطبيق تدوين الملاحظات الأفضل في عام 2025؟

يقول البعض إن تدوين الملاحظات فن، ونحن نوافقهم الرأي. لكل شخص أسلوب فريد في تدوين الملاحظات. قد يفضل البعض استخدام المزيد من العناصر المرئية، بينما قد يفضل البعض الآخر الأسلوب التقليدي في تدوين الملاحظات من خلال الفقرات المنظمة بدقة والرموز النقطية.

في كلتا الحالتين، يتطلب إنشاء ملاحظات فعالة ومؤثرة الإبداع والتفكير النقدي.

إذا كنت ممن يدونون الملاحظات بانتظام (مهنيًا كان أو شخصيًا)، فإننا نعتقد أنك قد تبحث عن أداة بسيطة وعملية في الوقت نفسه لتدوين الملاحظات.

ولكن إذا كنت مشغولاً للغاية بحيث لا يمكنك اختبار العشرات من أدوات تدوين الملاحظات المتاحة، فقد قمنا بتغطيتك!

في هذه المدونة، قمنا بمقارنة بين أداتين شهيرتين لتدوين الملاحظات هما Joplin و Obsidian وكيف يمكن لكل منهما أن تناسب احتياجات المستخدم لديك.

وكمكافأة إضافية، نقترح أيضًا أفضل بديل لـ Joplin و Obsidian، وهو أكثر متعة وتفاعلية.

ما هو جوبلين؟

جوبلين هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات وقائمة المهام يعمل على سطح المكتب والجوال.

عبر

جوبلين

يتم تنظيم الملاحظات في جوبلين في "دفاتر ملاحظات" يمكن مشاركتها مع أي شخص تختاره. يمكن الوصول إلى التطبيق من حاسوبك أو هاتفك أو جهازك اللوحي من خلال ربطه مع خدمات جوبلين السحابية

عادةً ما تستخدم فرق إدارة المشاريع تطبيق Joplin لإنشاء دفاتر ملاحظات مخصصة لأبحاثهم وتجميع المعلومات من مصادر مختلفة في مكان واحد.

ميزات جوبلين

تقدم Joplin العديد من الميزات لمساعدتك في إدارة مهامك وملاحظاتك بأمان.

الميزة رقم 1: ملاحظات الوسائط المتعددة

أنشئ ملاحظات شاملة واحفظها باستخدام محرر Markdown الخاص بـ Joplin. استخدم خيارات التصميم مثل الرؤوس والرموز النقطية لتنسيق المعلومات بحيث يسهل قراءتها. يمكنك أيضًا تحميل الصور، وملفات الفيديو، وملفات PDF، والروابط لجعل ملاحظاتك ذات سياق قدر الإمكان.

عبر جوبلين مهما كان

طريقة تدوين الملاحظات

، مع جوبلين، يمكنك تنظيم الملاحظات الجديدة في دفاتر الملاحظات وتسميتها وفقًا لمواضيع المشاريع المذكورة.

يمكن تنظيم دفاتر الملاحظات في دفاتر ملاحظات فرعية عندما يتم ربط المواضيع والمهام ذات الصلة بطريقة منظمة.

الميزة رقم 2: سحابة جوبلين

تقوم Joplin Cloud بمزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة، والتي يمكنك مشاركتها مع زملائك في الفريق والأصدقاء. يمكن للمستخدمين التعاون أو التعديل أو إضافة معلومات، مع إمكانية رؤية التغييرات لمن لديهم حق الوصول، كما يمكنك نشر ملاحظة بشكل عام على الإنترنت و مشاركة الرابط مع أي شخص لتسهيل مشاركة المعرفة العامة.

الميزة رقم 3: إدارة قائمة المهام

يعمل Joplin أيضًا كأداة لإدارة المهام، حيث يمكنك تدوين قوائم المهام الخاصة بك كقوائم مرجعية. وهي تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات والحصول على إشعارات حول المهام المعلقة مع اقتراب المواعيد النهائية.

الميزة رقم 4: ميزات الذكاء الاصطناعي

يمكنك استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي Jarvis، الذي يولد رؤى من الملاحظات، ويعلق على الملاحظات، ويحرر النصوص، ويساعد في إدارة المعرفة.

عبر جوبلين

تسعير جوبلين:

مجاني للأبد

أساسي 2.99 €/شهرًا

2.99 €/شهرًا المحترف : 5.99€/شهريًا

: 5.99€/شهريًا الفرق: 7.99€/شهرًا

ما هو Obsidian؟

Obsidian هو تطبيق لتدوين الملاحظات وإدارة المعرفة يعمل على ملفات Markdown. يمكن للمستخدمين تصور الروابط بين ملاحظاتهم، والتعاون مع فرق العمل لمشاركة الأفكار، والعمل على الملفات المشتركة.

عبر جوبلين يحتوي النظام الأساسي على العديد من المكونات الإضافية التي يمكن تكييفها مع أسلوب عملك وإدارة ملاحظاتك. يمكنك تخصيص شكل ومظهر التطبيق ليتناسب مع السمات الفريدة لعلامتك التجارية.

اقرأ المزيد: كيفية عمل قائمة مرجعية في Obsidian؟

ميزات حجر السج

فيما يلي بعض ميزات إدارة المعرفة وتدوين الملاحظات الشائعة في Obsidian.

الميزة رقم 1: محرر الملاحظات

يتميز Obsidian بمحرر مارك داون متعدد الاستخدامات لإنشاء الملاحظات وتدوين الأفكار والملاحظات. تكسر العناوين والنقاط والوسائط المتعددة الرتابة وتساعد على تصور الملاحظات.

يمكن تنظيم الملاحظات في ملفات Markdown ومجلدات فرعية، مما يوفر بنية هرمية لإدارة المعلومات بسرعة وتحديد موقع تفاصيل محددة. استخدم الروابط للربط بين ملاحظاتك وأفكارك - لتحسين السياق واكتشاف المعرفة.

تتيح لك أداة Obsidian Graphs تصور العلاقات بين الملاحظات والعثور على الروابط بين الأفكار التي لم تفكر فيها من قبل. تتيح لك الأداة أيضًا العمل مع الملفات النصية العادية.

الميزة رقم 2: مزامنة Obsidian Sync

تقوم أداة Obsidian بمزامنة الملاحظات عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة، مما يضمن تحديثها في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول إليها متى احتجت إليها.

عبر جوبلين يمكن ل Obsidian Sync استعادة الملفات إذا قمت بحذفها عن طريق الخطأ، واستعادة المعلومات الهامة دون المساس بسلامة البيانات.

تتيح لك ميزة Obsidian Publish مشاركة ملاحظاتك وأفكارك وأفكارك وأفكارك بشكل عام عبر الإنترنت.

الميزة رقم 3: قوائم المهام

لإنشاء قوائم المهام على Obsidian، ستحتاج إلى تثبيت ثلاثة مكونات إضافية: القوالب، وDataviews، والملاحظات اليومية.

تسمح لك القوالب بتخصيص تخطيط واجهة Obsidian وإنشاء تنسيق موحد لقائمة المهام. على سبيل المثال، يمكنك تقسيم قائمة مهامك إلى أقسام للإشارة إلى فئات المهام المختلفة.

يتيح لك عرض البيانات إنشاء فهرس أو جدول لمهام معينة. يمكنك سرد المهام المستحقة في يوم معين، وإنشاء قائمة لأعياد الميلاد القادمة، وإنشاء جدول لتتبع التقدم المحرز في الأهداف الأسبوعية.

المكوِّن الإضافي للملاحظات اليومية هو بمثابة صفحة مؤرخة حيث يمكنك تدوين يومياتك أو تسجيل أنشطتك ليوم معين.

💡 نصيحة احترافية: قم بتصنيف ملاحظاتك بشكل منهجي ومتسق بمساعدة الملاحظات المصممة مسبقًا قوالب تدوين الملاحظات حتى لا يفوتك تسجيل المعلومات المهمة.

الميزة رقم 4: قدرات الذكاء الاصطناعي

عبر جوبلين وضع الدردشة هو تطبيق تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي داخل Obsidian الذي يساعدك على تحديد الملاحظات المرتبطة ببعضها البعض تلقائيًا حتى عندما لا تحتوي على كلمات رئيسية متشابهة.

لنفترض أنك تكتب عن موضوع معين و تتذكر كتابة نفس الملاحظات أو أفكارًا مشابهة في الماضي. لكنك لا تتذكر الكلمات المفتاحية بالضبط. يحل الوصلات الذكية هذه المشكلة من خلال إظهار المعلومات المضافة مسبقًا والمتصلة بما تكتبه.

باستخدام Copilot for Obsidian، وهي واجهة LLM مفتوحة المصدر، يمكنك إحضار ChatGPT داخل الأداة في نافذة دردشة لتلخيص الملاحظات وطرح الأسئلة وتبسيط المعلومات وإعادة كتابتها في سلاسل رسائل.

تسعير Obsidian:

مجانياً للأبد

تجاري: 50 دولاراً في السنة لكل مستخدم

جوبلين مقابل أوبسيديان: مقارنة الميزات

يقدم كل من جوبلين وأوبسيديان ميزات تدوين الملاحظات ومشاركة المعرفة. ولكن إذا كان الأمر يتعلق باختيار أداة واحدة، فأيهما ستختار؟

للإجابة على سؤالك، قمنا بإجراء مقارنات مفصلة بين ميزات كل من Obsidian و Joplin، مع وجود فائز واضح في كل منهما.

ولكن قبل أن نتعمق في ذلك، إليك ملخص سريع لما قمنا بتغطيته حتى الآن.

تشتهر جوبلين بـ:

تدوين الملاحظات : محرر تخفيض السعر مع خيارات تصميم وتنسيق مدمجة مسبقًا لتسجيل الأفكار والأفكار

: محرر تخفيض السعر مع خيارات تصميم وتنسيق مدمجة مسبقًا لتسجيل الأفكار والأفكار سحابة جوبلين : يسمح للفرق بمزامنة ملاحظاتهم على السحابة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة

: يسمح للفرق بمزامنة ملاحظاتهم على السحابة بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة قوائم المهام: تخطيط بسيط يمكن من خلاله تنظيم المهام في شكل قوائم مراجعة

أوبسيديان مشهور ب:

محرر الملاحظات : محرر مرن لإنشاء الملاحظات، وتحميل ملفات الوسائط المتعددة، وتضمين روابط لتسجيل المعلومات

: محرر مرن لإنشاء الملاحظات، وتحميل ملفات الوسائط المتعددة، وتضمين روابط لتسجيل المعلومات مزامنة أوبسيديان : يسمح بمزامنة الملاحظات عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة

: يسمح بمزامنة الملاحظات عبر أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة إدارة المهام: مجموعة من ثلاث مكوّنات إضافية يمكن استخدامها لإنشاء قوائم مهام شاملة

للحصول على عرض أكثر تفصيلاً للميزات:

الميزة رقم 1: إدارة المعرفة

واجهة تدوين الملاحظات في جوبلين سهلة الاستخدام. يتيح لك محرر Joplin WYSIWYG (ما تراه هو ما تحصل عليه) تنسيق النص أثناء الكتابة، دون الحاجة إلى معاينة منفصلة.

تقدم منصة Obsidian واجهة أنيقة وبسيطة، ولكنك ستحتاج إلى أن تكون مرتاحًا مع صيغة Markdown. تحتوي المنصة أيضًا على ميزة الرسوم البيانية التي تربط جميع ملاحظاتك لتعطي تمثيلًا مرئيًا لكيفية ارتباط الأفكار ببعضها البعض.

الفائز 🏆

أوبسيديان هو الخيار المناسب للمطور الذي يتطلع إلى تنظيم المعرفة من خلال الربط البيني والتصور

هو الخيار المناسب للمطور الذي يتطلع إلى تنظيم المعرفة من خلال الربط البيني والتصور جوبلين هو الخيار الأفضل إذا كنت تحتاج فقط إلى تدوين ملاحظات بسيطة

الميزة رقم 2: الخدمات السحابية

يتيح لك Joplin مزامنة الملاحظات وتصديرها عبر خدمات التخزين مثل OneDrive أو Dropbox أو Joplin Cloud، مع تشفير من طرف إلى طرف للأمان.

Obsidian لا يملك سحابة خاصة به، لكن Obsidian Sync يعمل مع خدمات التخزين السحابية الخارجية لمزامنة الملاحظات بل ويسمح باستعادة الملفات مع سجلات مزامنة مفصلة.

الفائز 🏆

مع أوبسيديان ، يمكنك التحكم في خصوصية ملفاتك وملاحظاتك

، يمكنك التحكم في خصوصية ملفاتك وملاحظاتك ولكن إذا كنت مهتمًا بالتخزين السحابي البسيط، فقد يناسب جوبلين احتياجاتك بشكل أفضل

الميزة رقم 3: إدارة المهام

يقدم جوبلين ميزة قائمة المهام الأساسية حيث يمكن للمستخدمين إضافة المهام كقوائم مرجعية. يمكنك اختيار تخطيط المهام في Joplin، وإضافة المهام بالترتيب الذي تريده، والتحقق منها عند إكمالها. Joplin هو هبة من السماء لأولئك الذين يحبون البساطة في سير عمل تدوين الملاحظات.

تتطلب إدارة المهام في Obsidian بعض الخطوات الإضافية. لا توجد خاصية قائمة مهام مدمجة، ولكن يمكنك تثبيت مكونات إضافية من النظام البيئي للمكونات الإضافية للمنصة لإدارة مهامك.

الفائز 🏆

قد يفضل بعض المستخدمين جوبلين لإدارة المهام بسبب بساطته ووظيفة قائمة المهام المدمجة.

لإدارة المهام بسبب بساطته ووظيفة قائمة المهام المدمجة. لكن أوبسيديان سيكون الخيار الأفضل إذا كنت تريد قائمة مهام توفر التخصيص والمرونة.

الميزة رقم 4: الذكاء الاصطناعي الذكي

تساعد أداة الذكاء الاصطناعي الإضافية Jarvis، في Joplin في توليد النصوص، وتسلط الضوء على النقاط الرئيسية في ملاحظاتك، وتُجري عمليات بحث سريعة عن الكلمات الرئيسية في جميع ملاحظاتك المحفوظة.

لا يحتوي برنامج Obsidian على ذكاء اصطناعي مدمج، ولكن نظامه المجتمعي للمكونات الإضافية هو حديث المدينة. مع الإضافات مثل Copilot و Smart Connections، يمكنك رفع مستوى سير عمل تدوين ملاحظاتك من خلال ربط المعلومات ذات الصلة، ومزامنة البيانات، وحتى جلب ChatGPT مباشرةً إلى ملاحظاتك.

الفائز 🏆

توفر كلتا الأداتين مكونات إضافية للذكاء الاصطناعي ولكنهما لا تحتويان على قدرات ذكاء اصطناعي مدمجة في الوقت الحالي.

جوبلين ضد أوبسيديان على ريديت

واحد

ملاحظات مستخدم ريديت

أن Joplin سهل الاستخدام ولكنه يفتقد إلى العديد من الوظائف الهامة التي تجعله تطبيقًا جيدًا لتدوين الملاحظات. يشعر المستخدم أن تطبيق Obsidian أكثر حداثة، مما يجعله أكثر شعبية.

يعتمد ذلك على ملف تعريف المستخدم الخاص بك، مثل جوبلين أو إيفرنوت فهما يتمتعان بأسلوب كلاسيكي، سهل الاستخدام ولكن مع فقدان العديد من الخيارات. (لكن على الأقل لا يعاني جوبلين من عيوب إيفرنوت الحرجة) Obsidian هو في فئة مختلفة لتدوين الملاحظات، أكثر حداثة، ولكنه لا يزال غير حديث مثل Logseq أو Workflowy أو Notion أو Anytipe أو Capacities.

يعتبر Obsidian في منتصف الطريق بين الكلاسيكية والحديثة، وهذا هو سبب شعبيته الكبيرة. أنا أفضل Logseq و Emacs (الحياة الشخصية - الحياة المهنية).

@luckysilva

ريديتور آخر

يوافق على أن Obsidian أفضل، خاصة مع مكتبة المكونات الإضافية الخاصة به. ومع ذلك، يشير المستخدم إلى أن وقت التحميل يمكن أن يكون أفضل مقارنةً بـ Joplin.

السبج الأساسي رائع بما فيه الكفاية، ولكن مع الإضافات فهو رائع. لست نادماً على التبديل على الرغم من أن التحميل يمكن أن يكون أسرع.

على الهاتف كان جوبلين فوريًا تقريبًا. يستغرق تحميل Obsidian حوالي 3 ثوانٍ للتحميل. (3 ثوانٍ لا بأس بها)

ياناجافا

يتضح من المحادثات على موقع Reddit أنه إذا قارنت بين Obsidian وJoplin، فإن الأول سيكون الخيار الأفضل لمعظم المستخدمين.

💡 نصيحة احترافية: تأكد من أن تطبيق تدوين الملاحظات الذي اخترته بديهيًا، ويحتوي على مجلدات وعلامات لتنظيم المعلومات، ويمكن الوصول إليه عبر الأجهزة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لجوبلين مقابل أوبسيديان

في النهاية، يعد كل من جوبلين وأوبسيديان أداتين جيدتين لتدوين الملاحظات البسيطة وإدارة المعرفة الشخصية. ومن المؤكد أن نظامهما الإضافي يعزز من وظائفهما ولكن لا يمكن إنكار التكلفة الإضافية التي قد تأتي معهما.

الأداة الأفضل للنظر فيها هي انقر فوق منصة إنتاجية شاملة. تتجاوز ميزاته تدوين الملاحظات الأساسية وتتضمن وظائف لإدارة المهام بكفاءة، وإدارة المعرفة الشاملة، وقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

ارتقِ بملاحظاتك إلى المستوى التالي مع منصة ClickUp الكل في واحد للإنتاجية

إنه حل أكثر شمولاً يعمل على تبسيط سير العمل وهو أحد أفضل الحلول البديلة لـ Joplin vs. بدائل Obsidian لتحسين الإنتاجية

إليك كيفية استخدام ClickUp لتدوين الملاحظات وإدارة المهام.

ميزة ClickUp رقم 1: توثيق شامل

قم بتدوين الملاحظات التفصيلية وإنشاء مواقع الويكي وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة باستخدام مستندات ClickUp . إنه سهل الاستخدام للغاية ويسمح لك بإنشاء مستندات منسقة بشكل مثالي من خلال خيارات التصميم والقوالب المدمجة.

قم بتحميل الصور ومقاطع الفيديو، ودمج الروابط، واستخدم الجداول لـ عرض المعلومات بشكل أكثر منطقية وفي سياقها.

إنشاء وثائق جيدة التنظيم باستخدام مستندات ClickUp Docs

هل تعمل مع فريق؟ لا مشكلة. قم بدعوة أعضاء الفريق للتعاون على المستندات ومشاركة الملاحظات. استخدم التعليقات و @الإشارات للإشارة إلى الأشخاص وتعيين عناصر العمل لهم.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء مستندات متعددة لإنشاء قاعدة بيانات لمواضيع مختلفة وتنظيمها جميعًا في مركز المستندات حتى تتمكن فرقك من البحث عن المعلومات المطلوبة وتصفيتها.

إذا كنت ترغب في توفير الوقت في إنشاء المستندات من الصفر، يمكنك دائمًا الاختيار من بين أكثر من 1000 نموذج في ClickUp للبدء.

على سبيل المثال، فإن قالب نمط مذكرة اجتماع ClickUp هو الطريقة المثلى لتوثيق النتائج الرئيسية وعناصر الإجراءات والملاحظات الأخرى من اجتماع مهم.

يسمح هذا القالب للجميع، حتى أولئك الذين كانوا غائبين، بالوصول إلى ملاحظات الاجتماع .

قالب نمط مذكرة اجتماع ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

مراجعة جميع الملاحظات التي تم جمعها من الاجتماعات السابقة

جمع وتخزين جميع المعلومات المتعلقة بالاجتماعات بشكل متسق وبنفس التنسيق

تتبع التقدم المحرز في بنود العمل المختلفة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع

قم بإعداد تذكيرات للمهام المتكررة لمراجعة وتحرير ملاحظات ما بعد الاجتماع

تعيين المهام للمشاركين حتى يتمكنوا من الاستعداد أثناء الاجتماعات

كليك أب واحد لأعلى #2: إدارة المهام

تحرك مع عناصر العمل في أي مشروع مع انقر فوق المهام . قسّم الأنشطة المعقدة إلى مهام متعددة أصغر وأسندها إلى أعضاء الفريق المناسبين بتواريخ استحقاق وحالات مخصصة.

في الواقع، طريقة فعالة لتتبع المواعيد النهائية ومراقبة كيفية سير كل مهمة!

إنشاء عناصر الإجراءات وتعيينها لأعضاء الفريق باستخدام مهام ClickUp Tasks

لإضافة المزيد من السياق، استخدم أنواع المهام، وقم بتعيين مستويات الأولوية، وأضف حقولاً مخصصة لالتقاط معلومات محددة مثل معلومات الاتصال والميزانيات وعلامات الفئات.

💡 نصيحة احترافية: يحتوي ClickUp Tasks على العديد من الميزات التي تساعدك على إدارة اجتماعات الفريق:

تعيين تعليقات لتفويض عناصر إجراءات الاجتماع لأعضاء الفريق

إضافة وسوم لتنظيم وتتبع ما يجري في الاجتماعات

استخدم قوائم التحقق لتتبع المهام التي يجب القيام بها

كليك أب ون أب #3: إدارة قائمة المهام

قم بإنشاء قوائم مهام بسيطة تقسم المهام المعقدة إلى عناصر عمل أصغر باستخدام قوائم مهام ClickUp للمهام .

تمنحك مربعات الاختيار الموجودة بجانب كل عنصر من عناصر العمل إحساسًا بالإنجاز أثناء قيامك بتحديد كل مهمة في قائمة مهامك.

إنشاء قائمة مهام للمشاريع المهمة باستخدام قوائم مهام ClickUp Task Checklists

قم بإنشاء قوائم تدقيق متداخلة للمهام المعقدة التي تتطلب مهمتين فرعيتين أو أكثر. ادعُ أعضاء الفريق للتعاون في قائمة المراجعة من خلال تعيين المهام التي يتعين عليهم إكمالها.

إذا كنت لا ترغب في إنشاء قائمة مهام من الصفر، احصل على قوالب قائمة مهام قابلة لإعادة الاستخدام حتى تتمكن من بدء مهامك بسرعة.

اقرأ المزيد: ClickUp مقابل Obsidian: ما هي أداة تدوين الملاحظات الأفضل؟

ClickUp's ClickUp's One Up #4: تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكن لكل فرد في فريقك الاستفادة من مساعد شخصي. كليك أب برين هو مساعد شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بالعديد من الأشياء للجميع.

📌 📌بصفته مدير معرفتك: يجيب عن أسئلتك المتعلقة بالعمل. ما عليك سوى أن تسأل Brain ما تريد معرفته، وسيتصفح جميع المستندات والملاحظات في مساحة العمل الخاصة بك ليقدم لك الإجابات الأكثر صلة

📌ككاتبك: يلخص لك ملاحظات الاجتماع ويعطيك أكثر الأفكار العملية. يمكن أن تساعد الأداة أيضًا في أتمتة إنشاء المحتوى - صياغة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير المرحلية وتعبئة القوالب مسبقًا - مما يضمن التواصل الواضح والموجز

📌بصفتك مدير مشروعك: تعمل على أتمتة المهام مثل تحديثات الحالة وتخطيط المهام الفرعية والتعبئة التلقائية للمتغيرات في حقول البيانات

تلخيص ملاحظات الاجتماع باستخدام ClickUp Brain

أفضل المطالبات لمحاضر الاجتماعات

قم بإنشاء مستند محضر اجتماع مصقول واحترافي يمكن مشاركته بسهولة مع أصحاب المصلحة، مما يضمن الوضوح والمواءمة بشأن النتائج الرئيسية وعناصر العمل: [إدراج تفاصيل الاجتماع ]

قم بإنشاء جدول أعمال منظم للاجتماع التالي بناءً على الموضوعات التي تمت مناقشتها والقضايا العالقة من الاجتماع الحالي: [إدراج تفاصيل الاجتماع ]

ClickUp التسعير:

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولار/شهرًا لكل مستخدم

7 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

قم بتدوين الملاحظات خطوة أخرى إلى الأمام مع ClickUp

تقدم أدوات مثل Joplin و Obsidian واجهة بسيطة وبسيطة لتدوين الملاحظات اليومية. ويحتوي كلا التطبيقين على نظام ملفات يتيح لك تنظيم الملاحظات والمجلدات بشكل هرمي لتحسين السياق. ومع ذلك، تنتهي وظائف هذه التطبيقات المدمجة في الغالب عند هذا الحد.

من ناحية أخرى، يقدم ClickUp حلاً أكثر شمولاً يجمع بين إدارة المشاريع وتدوين الملاحظات.

يساعد ClickUp Docs في إدارة المستندات بعد تدوين الملاحظات. وتتيح لك مهام ClickUp Tasks تحويل جداول الأعمال إلى عناصر عمل وتتبع تقدمها.

وأخيرًا، يعمل ClickUp Brain على أتمتة المهام الزائدة عن الحاجة مثل تلخيص الاجتماعات، وإنشاء الخطوط العريضة للمشروع، وتحويلها إلى مؤشرات قابلة للتنفيذ، وكتابة التقارير المرحلية. اشترك في ClickUp مجانًا وابدأ رحلتك نحو تدوين الملاحظات بكفاءة.