كيفية جمع عمود في Excel | ClickUp

أنت في منتصف العمل على جدول بيانات، وفجأة، تحتاج إلى إجمالي سريع لقائمة من الأرقام.

هناك طريقة أسهل بكثير للقيام بهذه المهمة بدلاً من جمعها يدويًا أو التمرير إلى ما لا نهاية من خلال بياناتك. يمكن لوظيفة الجمع في Excel أن تكون منقذة لك، سواء كان الأمر يتعلق بتتبع المبيعات أو النفقات أو حتى شيء بسيط مثل ميزانية البقالة.

في هذه المدونة، سنلقي نظرة في هذه المدونة على أفضل الطرق لـ إكسيل في تلخيص الأعمدة! هل أنت مستعد لتلخيص كل شيء؟ ✅

خطوات جمع عمود في Excel

يُعد جمع عمود في Excel حيلة مفيدة ستستخدمها أكثر مما تعتقد. إنها سهلة ومباشرة، وببضع نقرات يمكنك جمع بياناتك في وقت قصير.

دعنا نراجع الخطوات. 👇

استخدام المجموع التلقائي للحصول على نتائج سريعة

الخطوة رقم 1: حدد الخلية للإجمالي

الخطوة الأولى هي تحديد الخلية التي سيظهر فيها الإجمالي.

في المثال أدناه، تحتوي الخلايا من B3 إلى B6 على البيانات، والخلية B8 هي الإجمالي المحدد.

حدد الخلية التي تريد الإجابة فيها؛ وهي هنا B8

الخطوة رقم 2: الوصول إلى ميزة الجمع التلقائي

انتقل إلى علامة التبويب المنزل على شريط Excel.

ابحث عن زر المجموع التلقائي. يتم تمثيله بالحرف اليوناني سيجما (Σ) في مجموعة التحرير على الجانب الأيمن من الشريط.

يمكنك العثور على زر "المجموع التلقائي" في شريط "الصفحة الرئيسية

الخطوة رقم 3: انقر فوق الزر "المجموع التلقائي"

بمجرد النقر فوق الزر "المجموع التلقائي"، يبرز Excel تلقائيًا نطاق الخلايا التي يعتقد أنك تريد مجموعها. يُدرج الصيغة في الخلية المحددة.

في مثالنا، نحصل على "=SUM(B3:B7)"

أضف الصيغة إلى الخلية المحددة

الخطوة رقم 4: تأكيد التحديد

اضغط أدخل لإكمال الصيغة. سيعرض Excel الإجمالي في الخلية المحددة.

اضغط على Enter للحصول على الإجابة في الخلية الأخيرة

💡 نصيحة احترافية: يمكنك أيضًا استخدام اختصار الجمع التلقائي "ALT =". فقط اختر الخلية التي تريد المجموع فيها، واضغط باستمرار على مفتاح Alt، واضغط على علامة "="، ثم اضغط على Enter. سيظهر المجموع الخاص بك على الفور.

الجمع باستخدام صيغ Excel

هناك طريقة أخرى لتلخيص عمود في Excel وهي باستخدام الصيغ الخاصة به. تتيح لك الدالة SUM() جمع مجموعة من الأرقام. تُستخدم في الغالب في العمليات الحسابية في جداول البيانات.

لنرَ كيف نستخدم هذه الصيغة لحساب الأرقام. 📑

الخطوة رقم 1: حدد نطاق بياناتك وحدد خلية

حدد نطاق الخلايا التي تحتوي على الأرقام التي تريد إضافتها. انقر على الخلية التي تريد أن يظهر فيها الإجمالي.

على سبيل المثال، إذا كانت قيم المجموع في الخلايا من A2 إلى A9، سنختار A10 للإجمالي.

حدد الخلية للإجابة

الخطوة رقم 2: أدخل معادلة SUM()

بعد تحديد الخلية التي تريد أن يظهر فيها الإجمالي، اكتب الصيغة. يمكنك أيضًا تحديد المؤشر وسحبه عبر نطاق الأرقام.

في هذا المثال، سنكتب "= SUM(A2:A9)".

اكتب صيغة المجموع

الخطوة رقم 3: اضغط على إدخال

بمجرد كتابة الصيغة، ما عليك سوى الضغط على Enter.

سيحسب Excel إجمالي جميع الأرقام في الخلايا من A2 إلى A9 وسيعرضها في الخلية المرجعية A11.

اضغط على Enter للحصول على الإجابة

الخطوة رقم 4: إضافة نطاقات متعددة

إذا كنت تريد جمع نطاقات متعددة، يمكنك الفصل بينها بفاصلات.

على سبيل المثال، '=SUM(A2:A9,B2:B9) يؤدي هذا إلى جمع القيم الرقمية في هذه الخلايا ويعطيك الإجابة في الخلية المحددة. يتجاهل القيم النصية، إن وجدت.

إضافة فواصل لإضافة نطاقات متعددة

اضغط على Enter للحصول على الإجابة.

انقر فوق 'إدخال'

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التجميع مع تطبيق الفلاتر

يمكنك استخدام الدالتين SUBTOTAL أو AGGREGATE لجمع الخلايا المرئية فقط في مجموعة بيانات مع استخدام عوامل تصفية. تتعامل هذه الدوال مع البيانات التي تمت تصفيتها على وجه التحديد.

دعنا نقسمها. 🛠️

تطبيق الفلاتر

الخطوة رقم 1: حدد عمود البيانات الذي تريد تطبيق عامل التصفية عليه.

حدد عمود "المنطقة

الخطوة رقم 2: انتقل إلى علامة التبويب "البيانات" وانقر على زر "تصفية".

حدد موقع 'عامل التصفية' في الفرز والتصفية

الخطوة رقم 3: سترى أسهم القائمة المنسدلة تظهر في رؤوس الأعمدة. انقر على سهم القائمة المنسدلة في عمود "المنطقة" وحدد الأقسام التي تريد عرضها. على سبيل المثال، "الجنوب"

يمكنك فرز القسم أبجدياً، أو حسب اللون، أو بناءً على معايير أخرى مختلفة.

فرز العمود المحدد بناءً على معايير محددة

انقر فوق الزر "موافق" للحصول على إجابتك.

ستحصل على الإجابة بمجرد النقر فوق "موافق

💡 نصيحة احترافية: للحصول على أفضل إعداد تقارير Excel استخدم الجداول المحورية لتلخيص مجموعات البيانات الكبيرة وتحليلها بسرعة. حدد نطاق البيانات ذات الصلة لتنظيم بياناتك وتحديد الاتجاهات والرؤى الرئيسية، وتحسين وضوح تقاريرك وفعاليتها.

باستخدام الدالة SUBTOTAL

تتيح لك الدالة SUBTOTAL في Microsoft Excel إجراء عمليات حسابية مثل المجاميع والأعداد والمزيد على نطاق بيانات تمت تصفيته. وهي تتجاهل الصفوف المخفية، مما يجعلها مفيدة لمجموعات البيانات الكبيرة.

بناء الجملة للدالة SUBTOTAL هو "\=SUBTOTAL(الدالة

um، المرجع 1، [المرجع2])".

فيما يلي عناصر الدالة:

الوظيفة

um: رقم (1-11 أو 101-111) يحدد نوع الحساب

رقم (1-11 أو 101-111) يحدد نوع الحساب ref1: نطاق الخلايا الأول المراد تضمينه في العملية الحسابية

نطاق الخلايا الأول المراد تضمينه في العملية الحسابية ref2: نطاقات إضافية (اختياري)

تحدد أرقام الدالة كيفية تصرف الدالة SUBTOTAL. تتضمن 1-11 الصفوف المخفية يدويًا، وتستبعد الصفوف المخفية يدويًا من 101-111.

إليك جدول سريع بأرقام الدوال الأخرى التي يشيع استخدامها في Excel:

الدالة الوصف 1 المتوسط 2 COUNT 3 COUNTA 4 الحد الأقصى 5 الحد الأدنى 9 SUM

الوظائف

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء لوحة تحكم في Excel؟ (الخطوات والقوالب) الآن، دعنا الآن نفصل خطوات استخدام الدالة SUBTOTAL بمثال. 👇

الخطوة رقم 1: حدد نطاق البيانات وقم بتمكين الفلاتر في الأعمدة الثلاثة. هنا هو 'A1:C5'

حدد نطاق البيانات 'A1' وقم بتمكين عوامل التصفية في جميع الأعمدة، بما في ذلك العمود C

الخطوة #2: في الخلية C6، أدخل صيغة SUBTOTAL.

لقد أدخلنا '=SUBTOTAL(9, C2:C5)' للحصول على مجموع العمود.

أدخل الصيغة في C6 واضغط على "Enter" للحصول على الإجابة

الخطوة رقم 3: قم بتصفية عمود "المنطقة" لإظهار "الشرق" فقط

أضف معايير محددة لفرز بياناتك

ستعرض الصيغة في C6 الآن مجموع مبالغ المبيعات لـ "جون" و "مايك" فقط.

احصل على الإجابة في أول خلية فارغة قمت بتحديدها

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تجميع نطاق ديناميكي

جداول Excel هي أسهل طريقة لإنشاء نطاقات ديناميكية. عندما تقوم بتحويل نطاق من البيانات إلى جدول، يقوم Excel تلقائيًا بضبط النطاق أثناء إضافة البيانات وإزالتها.

لنستخدم مجموعة بيانات بسيطة تمثل بيانات المبيعات الشهرية.

الخطوة رقم 1: انقر في أي مكان داخل مجموعة البيانات الخاصة بك. على سبيل المثال، حدد الخلايا "A1: B4" اضغط على "Crtl + T" لفتح مربع الحوار "إنشاء جدول".

تأكد من تحديد خانة الاختيار 'جدولي يحتوي على رؤوس'. هذا لأن "الشهر" و "المبيعات" هما رأسان.

إنشاء مجموعة 'جدول' للبيانات في الخلايا A1:B4

الخطوة #2: انقر فوق "موافق". سيقوم Excel بتحويل النطاق المحدد إلى جدول.

يجعلها Excel جدولاً بمجرد الضغط على "موافق

الخطوة رقم 3: مع تحديد جدول Excel، انتقل إلى علامة التبويب "تصميم الجدول" على الشريط. أعط الجدول اسمًا ذا معنى، مثل 'SalesData'.

اسم جدول Excel

الخطوة رقم 4: استخدم المراجع المنظمة للإشارة إلى الجدول في الصيغ.

على سبيل المثال، لحساب إجمالي المبيعات، ستضيف '=SUM(SalesData[Sales\])

استخدم اسم الجدول الرسمي للإشارة إليه في وظائف مختلفة

الخطوة رقم 5: لمعرفة الطبيعة الديناميكية لجدولك، يمكنك إضافة صفوف جديدة أسفل بياناتك الحالية.

دعنا نضيف رقم مبيعات شهر أبريل كـ 40. ستتغير الإجابة.

أضف عمودًا جديدًا أو أضف تنسيق أرقام مختلفًا في نفس الصف لاختبار الطبيعة الديناميكية لجدولك

⚡ أرشيف القالب: تحكم في بياناتك باستخدام قوالب قاعدة البيانات مصممة لسهولة الإدارة والتتبع. هذه القوالب مثالية للمخزون أو معلومات العملاء أو تفاصيل المشاريع، وتوفر هذه القوالب المرونة اللازمة لإنشاء قواعد بيانات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

التجميع باستخدام المعايير الشرطية (SUMIF وSUMIFS)

تقوم الدالة SUMIF بجمع القيم الموجودة في نطاق محدد والتي تتوافق مع فئة معينة.

صيغة الصيغة الخاصة بالصيغة هي "\=SUMIF(النطاق، المعايير، [sum_range])".

فيما يلي شرح لعناصرها:

النطاق: نطاق الخلايا الذي يجب تقييمه مقابل المعايير

نطاق الخلايا الذي يجب تقييمه مقابل المعايير المعايير: الشرط الذي يجب استيفاؤه لإدراج الخلية في المجموع

الشرط الذي يجب استيفاؤه لإدراج الخلية في المجموع المجموع/النطاق: هذا اختياري. هذا يعني الخلايا الفعلية المراد جمعها إذا كانت مختلفة عن النطاق

🧠 حقيقة ممتعة: تم تقديم الدالة SUMIF في Excel 2007، مما يسمح للمستخدمين بإضافة البيانات بناءً على معايير محددة.

لنأخذ مثالاً لفهمها.

لديك بيانات مبيعات في العمودين A (المنطقة) وB (مبلغ المبيعات)، وتريد جمع المبيعات من المنطقة "الشرقية".

استخدم الصيغة "=SUMIF(A1:A6,"شرق",B1:B6)". ستُعيد 300، وهو إجمالي المبيعات من المنطقة الشرقية (100+150+50).

استخدم صيغة SUMIF مع المتغيرات للحصول على إجابة بناءً على معيار واحد

تجمع الدالة SUMIFS القيم بناءً على معايير متعددة.

صيغة الصيغة هي '=SUMIFS(SUMIFS(sum_range, criteria\range1, criteria1, [criteria\range2], [criteria2]...)

تتضمن عناصرها ما يلي:

المجموعالنطاق: نطاق خلايا المجموع

نطاق خلايا المجموع المعايير النطاق1: النطاق الأول الذي سيتم تقييمه مقابل المعيار الأول

النطاق الأول الذي سيتم تقييمه مقابل المعيار الأول المعايير1: الشرط الأول الذي يجب استيفاؤه

الشرط الأول الذي يجب استيفاؤه أزواج إضافية من نطاقات المعايير والمعايير

إليك مثالاً على ذلك

استخدام "=SUMIFS(B1:B6، A1:15، "الشرق"، B1:B6، ">100")" سيعطيك 150، وهو إجمالي المبيعات من المنطقة الشرقية التي تتجاوز 100.

استخدم الصيغة SUMIFS للحصول على إجابة بناءً على العديد من المعايير

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## عيوب استخدام Excel

على الرغم من استخدام Excel على نطاق واسع في العمليات الحسابية وتحليل البيانات، إلا أنه يأتي مع بعض القيود التي يمكن أن تؤثر على دقة وموثوقية عملك.

فيما يلي بعض العيوب المحددة عند استخدام Excel لإجراء العمليات الحسابية:

مشاكل الأداء: تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة إلى إبطاء عمل Excel، مما يؤدي إلى توقفه أو تعطله

تؤدي مجموعات البيانات الكبيرة إلى إبطاء عمل Excel، مما يؤدي إلى توقفه أو تعطله مخاطر فقدان البيانات: يؤدي تقسيم مجموعات البيانات الكبيرة إلى ملفات أصغر إلى زيادة فرصة تلف البيانات أو فقدانها، مما يعرض البيانات للخطر

يؤدي تقسيم مجموعات البيانات الكبيرة إلى ملفات أصغر إلى زيادة فرصة تلف البيانات أو فقدانها، مما يعرض البيانات للخطر ارتفاع معدل الخطأ: تؤدي الأخطاء البشرية، مثل إدخالات الصيغ غير الصحيحة أو عدم توافق البيانات، إلى نتائج غير دقيقة

تؤدي الأخطاء البشرية، مثل إدخالات الصيغ غير الصحيحة أو عدم توافق البيانات، إلى نتائج غير دقيقة الوظائف الإحصائية المحدودة: يفتقر برنامج Excel إلى الأدوات الإحصائية المتقدمة، مثل الاختبارات غير البارامترية أو تحليل الانحدار التفصيلي

يفتقر برنامج Excel إلى الأدوات الإحصائية المتقدمة، مثل الاختبارات غير البارامترية أو تحليل الانحدار التفصيلي عدم كفاية دعم الأتمتة: يفتقر إلى الأتمتة للمهام المعقدة، مما يجعل سير العمل أقل كفاءة

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لبرنامج Excel

على الرغم من أن Excel له مكانته في العمليات الحسابية الأساسية، إلا أنه يبدأ في إظهار حدوده عندما تحتاج الفرق إلى قدرات أكثر تقدماً. استخدام Excel لإدارة المشاريع ككل عملية معقدة.

هذا هو المكان الذي انقر فوق يأتي في 🤩

يوفر حلاً مركزياً وتعاونياً وأكثر قوة للفرق التي تتطلع إلى ما هو أبعد من مهام جداول البيانات البسيطة.

تسعى العقول المبتكرة داخل مؤسستنا دائمًا إلى أن تكون أفضل وتبحث باستمرار عن طرق يمكننا من خلالها توفير دقيقة أخرى أو ساعة أخرى، أو حتى يوم كامل في بعض الأحيان. ClickUp حلّ لنا الكثير من المشكلات التي كنا نحاول التعامل معها باستخدام أدوات غير قابلة للتطوير مثل جداول Excel ومستندات Word.

دايانا ميليفا، مديرة حساب في شركة Pontica Solutions

عرض الجدول ClickUp Table View

فرز بياناتك وتصفيتها وإدارتها باستخدام طريقة عرض الجدول ClickUp Table View عرض الجدول ClickUp Table View هي أداة متعددة الاستخدامات مصممة لتحسين إدارة البيانات. فهي تجمع بين وظائف مشابهة لورقة Excel البسيطة وميزات التعاون الجماعي القوية.

تتيح لك إدارة سير عملك بسهولة. Eكل صف عبارة عن مهمة، وتعرض الأعمدة التفاصيل الرئيسية مثل الحالة أو الأولوية أو المكلفين. وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لإدارة المشاريع والتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.

ما يميزه هو تركيزه على تعاون الفريق. يمكنك ترك تعليقات، والإشارة إلى زملائك في الفريق بعلامة "@" للحصول على تعليقات فورية، وتعيين المهام، مع الحفاظ على كل شيء منظمًا وفي سياقها.

في حين أن برنامج جداول البيانات يوفر بيانات أولية، يوفر ClickUp أدوات مرئية مثل لوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير التي يمكن دمجها مع بيانات طريقة عرض الجدول. يتيح ذلك للفرق توليد رؤى أكثر فعالية.

حقول صيغة ClickUp

استخدم أكثر من 70+ دالة مدعومة وأنواع مختلفة من الحقول باستخدام حقول صيغ النقر فوق حقول الصيغ حقول صيغ النقر فوق الحقول يجعل من السهل تشغيل العمليات الحسابية باستخدام الحقول الرقمية والتاريخ والوقت في المهام. يمكن استخدام هذه الميزة الديناميكية للعديد من الأغراض، مثل حساب عدد الأيام بين تاريخ بدء المشروع وتاريخ استحقاقه أو مقارنة الحقول المخصصة.

لتحليل بيانات أكثر تقدمًا، يمكنك إنشاء صيغ معقدة تتجاوز العمليات الحسابية البسيطة.

سواء كنت تقوم بإجراء عمليات أساسية أو معقدة، تمنحك حقول الصيغ المرونة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على محرر متقدم يكتب صيغًا مخصصة، مما يجعلها أداة قوية للمهام التي تعتمد على البيانات.

حقول الصيغ، عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع النقر فوق التشغيل التلقائي تقدم ترقية قوية. دعنا نرى كيف.

النقر فوق الأتمتة

إنشاء أتمتة النقر لتعيين حقل مخصص عند إنشاء مهمة أو مهمة فرعية في طريقة عرض الجدول

يمكنك استخدام حقول الصيغ كمشغلات وشروط لأتمتة مهام سير العمل. هذه المرونة المضافة تأخذ الأتمتة في ClickUp إلى المستوى التالي، مما يجعل من السهل تبسيط المهام وتعزيز الكفاءة عبر مشاريعك.

صيغ النقر فوق الصيغ المتقدمة

التالي, انقر فوق الصيغ المتقدمة تمكّنك من إنشاء عمليات حسابية معقدة وأتمتة المهام. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك معالجة البيانات وتنظيمها حسب احتياجاتك، وجعل سير عملك أكثر استجابة.

قم بتطبيق الصيغ المعقدة دون القلق بشأن الخطأ البشري باستخدام صيغ ClickUp المتقدمة

يمكّنك أيضًا من تحديد العمليات الحسابية المخصصة استنادًا إلى سمات المهام مثل تواريخ الاستحقاق والأولويات وغيرها. يمكنك تنفيذ المنطق الشرطي (مثل عبارات IF) لتكييف النتائج بناءً على معايير معينة.

تُعد الصيغ المتقدمة مثالية لحالات الاستخدام المختلفة، مثل تتبع الميزانيات من خلال جمع القيم من مهام متعددة، أو إدارة الوقت من خلال حساب الوقت المستغرق في المهام، أو إنشاء مقاييس أداء لتقييم الإنتاجية عبر المشاريع.

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 برامج مجانية لقواعد البيانات (الميزات والأسعار) هذا ليس كل شيء. يحتوي ClickUp على مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب تجعل عملك أسهل. دعنا نلقي نظرة على بعضها معاً.

قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp

صُمم قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp لمساعدتك في إنشاء وإدارة وتخزين السجلات المالية بطريقة منظمة.

ال قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp يقدم مجموعة ممتازة من الميزات التي تبسط إدارة البيانات وتتبع المشروع. وبفضل عمليات الاستيراد التلقائي للبيانات، فإنه يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي، مما يجعله أكثر كفاءة من جداول البيانات التقليدية.

يمكنك أيضًا إنشاء معادلات مخصصة لإجراء العمليات الحسابية بسرعة، مما يوفر الوقت ويقلل من متاعب الحسابات اليدوية المتكررة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على انقر فوق حالات المهام المخصصة مثل الموافقة، والاكتمال، والإدخالات الجديدة، والتحقق من الصحة، مما يسهل تتبع التقدم الفعال.

للحصول على نهج أكثر تخصيصًا، يمكنك أيضًا تصنيف وإدارة المقاييس المالية مثل إجمالي المبيعات والمصروفات الإدارية.

⚡ أرشيف القوالب: تبحث عن قوالب جداول بيانات قابلة للتخصيص لتنظيم بياناتك؟ يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب المصممة لأغراض مختلفة، مما يسهل عليك تنظيم المهام وإدارة المشاريع وتحليل البيانات.

## لتلخيصها، تحتاج إلى ClickUp

لقد حصلت على جزء التلخيص في Excel، ولكن لماذا تتوقف عند جداول البيانات؟

سواء كنت تتلاعب بالمشاريع أو المواعيد النهائية أو التعاون بين فريق العمل، فإن ClickUp هو المنصة المثالية الشاملة التي تحافظ على سير الأمور بسلاسة. فبدلاً من التنقل بين الأدوات، تخيل وجود كل شيء في مكان واحد.

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