كيفية وضع خط يتوسطه خط في مستندات جوجل

كما يعلم جميع الكتّاب، المراجعات أمر لا مفر منه - الكتابة والحذف وإعادة الكتابة والحذف مرة أخرى. عندما يبدو شيء ما غير ضروري، يمكنك ببساطة حذفه. لكنك - والآخرين الذين يعملون على نفس المستند - لن تعرف، في لمحة، ما الذي تم حذفه.

في بعض الأحيان، يكون ترك آثار عمليات التفكير الخاصة بك في المستند مفيدًا حتى تكون مستعدًا لوضع اللمسات الأخيرة عليه~~~، أليس كذلك؟ إنه مثل القول، "لا أعتقد أن هذا ينتمي إلى هنا - لكن دعنا نضع دبوسًا فيه حتى نتأكد."

أو حتى أفضل من ذلك، ذلك الشعور الذي ينتابك عندما تشطب مهمة أكملتها في قائمة مهامك. 🫠

إذن، إليك سر استخدام الخط الذي يتوسطه خط في مستندات Google

فهم ميزة الشطب يتوسطه خط

فكّر في خاصية الخط الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات جوجل على أنها المكافئ الرقمي للقلم الأحمر. إنها أداة صغيرة مفيدة تتيح لك إضافة خط أفقي لشطب النص دون حذفه.

تساعدك خاصية الخط الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات Google على عدم فقدان أي فكرة. فهي بمثابة مؤشر مرئي للتغييرات أو الحذف في النص. وهي مفيدة بشكل خاص عندما تقوم بتحرير المسودات أو تتبع التغييرات أو عندما تريد فقط إظهار أن شيئًا ما لم يعد ذا صلة ولكن لا يزال مهمًا بما يكفي للاحتفاظ به في السجل.

أداة مستند غوغل هذه مفيدة بشكل خاص في البيئات التعاونية حيث يحتاج عدة مستخدمين إلى تتبع المراجعات أو الاقتراحات. بهذه الطريقة، يمكنك وضع علامة على النص دون إزالة المحتوى الأصلي بشكل دائم.

مثال

غالبًا ما تستخدم فرق إدارة المشروع علامات يتوسطها خط للإشارة إلى المهام المكتملة أو الأفكار المرفوضة. قد يسرد الفريق المهام الأولية على النحو التالي:

العرض على أصحاب المصلحة

صياغة مقترح المشروع

وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية

~إجراء بحث أولي ~~

في هذه الحالة، يشير الخط الذي يتوسطه خط على "إجراء بحث أولي" إلى أن المهمة اعتبرت غير ضرورية أو تم استبدالها، مما يسمح لأعضاء الفريق برؤية التغييرات دون حذف المحتوى.

هذه الميزة مفيدة في سيناريوهات أخرى أيضًا، بدءًا من صياغة قوائم المهام والمقالات والتقارير إلى جلسات العصف الذهني حيث يمكن تجاهل الأفكار دون نسيانها. وعلاوة على ذلك، فهي تحافظ على سلامة المحتوى من خلال الحفاظ على المدخلات الأصلية، والتي يمكن إعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

يمكن أن يؤدي فهم كيفية استخدام خيار الشطب الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات Google بفعالية إلى تحسين تحرير المستند مما يضمن بقاء المستند واضحًا ومنظمًا، بغض النظر عن عدد المراجعات التي يخضع لها.

دعنا نستكشف الطرق المختلفة لتطبيق الخط الذي يتوسطه خط في مستندات Google، مما يضمن لك إمكانية دمجه بسلاسة في سير عملك.

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كيفية وضع خط يتوسطه خط في مستندات جوجل

استخدم ميزة "يتوسطه خط" في مستندات Google عن طريق الوصول إلى خيار شريط القوائم أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح.

الطريقة 1: استخدام قائمة التنسيق

إذا لم تكن معتادًا على استخدام اختصارات لوحة المفاتيح - فستجد هذه الطريقة مثالية. فهي توفر تجربة مباشرة ومتسقة عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، مما يجعلها سهلة بشكل خاص للمستخدمين الجدد.

افتح مستند Google الذي تريد تحريره حدد النص الذي ترغب في شطب ما يتوسطه خط قم بتوسيع خيار التنسيق في شريط القائمة وانقر فوق خيار النص اختر يتوسطه خط في القائمة الناتجة. سيتم شطب النص المحدد على الفور

عبر مستندات جوجل

الطريقة 2: استخدام اختصار لوحة المفاتيح

لسرعة أكبر، استخدم اختصارًا للوحة المفاتيح لتطبيق خط يتوسطه خط في محرّر مستندات Google. يمكنك استخدام الاختصار نفسه لإزالة التنسيق الذي يتوسطه خط بسهولة.

قم بتمييز النص الذي تريد وضع خط يتوسطه خط. استخدم اختصار يتوسطه خط على مستندات جوجل: ويندوز: اضغط على Alt + Shift + 5

اضغط على Alt + Shift + 5 ماكنتوش: اضغط على Command + Shift + X

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