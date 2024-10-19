كيفية وضع خط يتوسطه خط في مستندات جوجل

كما يعلم جميع الكتّاب، المراجعات أمر لا مفر منه - الكتابة والحذف وإعادة الكتابة والحذف مرة أخرى. عندما يبدو شيء ما غير ضروري، يمكنك ببساطة حذفه. لكنك - والآخرين الذين يعملون على نفس المستند - لن تعرف، في لمحة، ما الذي تم حذفه.
في بعض الأحيان، يكون ترك آثار عمليات التفكير الخاصة بك في المستند مفيدًا حتى تكون مستعدًا لوضع اللمسات الأخيرة عليه~~~، أليس كذلك؟ إنه مثل القول، "لا أعتقد أن هذا ينتمي إلى هنا - لكن دعنا نضع دبوسًا فيه حتى نتأكد."
أو حتى أفضل من ذلك، ذلك الشعور الذي ينتابك عندما تشطب مهمة أكملتها في قائمة مهامك. 🫠
إذن، إليك سر استخدام الخط الذي يتوسطه خط في مستندات Google
فهم ميزة الشطب يتوسطه خط
فكّر في خاصية الخط الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات جوجل على أنها المكافئ الرقمي للقلم الأحمر. إنها أداة صغيرة مفيدة تتيح لك إضافة خط أفقي لشطب النص دون حذفه.
تساعدك خاصية الخط الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات Google على عدم فقدان أي فكرة. فهي بمثابة مؤشر مرئي للتغييرات أو الحذف في النص. وهي مفيدة بشكل خاص عندما تقوم بتحرير المسودات أو تتبع التغييرات أو عندما تريد فقط إظهار أن شيئًا ما لم يعد ذا صلة ولكن لا يزال مهمًا بما يكفي للاحتفاظ به في السجل.
أداة مستند غوغل هذه مفيدة بشكل خاص في البيئات التعاونية حيث يحتاج عدة مستخدمين إلى تتبع المراجعات أو الاقتراحات. بهذه الطريقة، يمكنك وضع علامة على النص دون إزالة المحتوى الأصلي بشكل دائم.
مثال
غالبًا ما تستخدم فرق إدارة المشروع علامات يتوسطها خط للإشارة إلى المهام المكتملة أو الأفكار المرفوضة. قد يسرد الفريق المهام الأولية على النحو التالي:
- العرض على أصحاب المصلحة
- صياغة مقترح المشروع
- وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية
~إجراء بحث أولي~~
في هذه الحالة، يشير الخط الذي يتوسطه خط على "إجراء بحث أولي" إلى أن المهمة اعتبرت غير ضرورية أو تم استبدالها، مما يسمح لأعضاء الفريق برؤية التغييرات دون حذف المحتوى.
هذه الميزة مفيدة في سيناريوهات أخرى أيضًا، بدءًا من صياغة قوائم المهام والمقالات والتقارير إلى جلسات العصف الذهني حيث يمكن تجاهل الأفكار دون نسيانها. وعلاوة على ذلك، فهي تحافظ على سلامة المحتوى من خلال الحفاظ على المدخلات الأصلية، والتي يمكن إعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.
يمكن أن يؤدي فهم كيفية استخدام خيار الشطب الذي يتوسطه خط في محرّر مستندات Google بفعالية إلى تحسين تحرير المستند مما يضمن بقاء المستند واضحًا ومنظمًا، بغض النظر عن عدد المراجعات التي يخضع لها.
دعنا نستكشف الطرق المختلفة لتطبيق الخط الذي يتوسطه خط في مستندات Google، مما يضمن لك إمكانية دمجه بسلاسة في سير عملك.
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كيفية وضع خط يتوسطه خط في مستندات جوجل
استخدم ميزة "يتوسطه خط" في مستندات Google عن طريق الوصول إلى خيار شريط القوائم أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح.
الطريقة 1: استخدام قائمة التنسيق
إذا لم تكن معتادًا على استخدام اختصارات لوحة المفاتيح - فستجد هذه الطريقة مثالية. فهي توفر تجربة مباشرة ومتسقة عبر مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل، مما يجعلها سهلة بشكل خاص للمستخدمين الجدد.
- افتح مستند Google الذي تريد تحريره
- حدد النص الذي ترغب في شطب ما يتوسطه خط
- قم بتوسيع خيار التنسيق في شريط القائمة وانقر فوق خيار النص
- اختر يتوسطه خط في القائمة الناتجة. سيتم شطب النص المحدد على الفور
عبر مستندات جوجل
الطريقة 2: استخدام اختصار لوحة المفاتيح
لسرعة أكبر، استخدم اختصارًا للوحة المفاتيح لتطبيق خط يتوسطه خط في محرّر مستندات Google. يمكنك استخدام الاختصار نفسه لإزالة التنسيق الذي يتوسطه خط بسهولة.
- قم بتمييز النص الذي تريد وضع خط يتوسطه خط.
- استخدم اختصار يتوسطه خط على مستندات جوجل:
- ويندوز: اضغط على Alt + Shift + 5
- ماكنتوش: اضغط على Command + Shift + X
جرّب الآن.
هذه الطريقة مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون بشكل متكرر إلى تطبيق خط يتوسطه خط ويريدون تقليل الانقطاعات في سير عملهم. وهي مفيدة بشكل خاص أثناء جلسات التحرير المكثفة أو عند العمل في ظل مواعيد نهائية ضيقة.
يمكن أن يؤدي التعرّف على هذا الاختصار إلى تحسين إنتاجيتك بشكل كبير، مما يجعل تحرير المستندات أكثر سلاسة وكفاءة.
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## تحسين تحرير المستندات باستخدام ClickUp
على الرغم من أن مستندات Google Docs رائعة لمهام المستندات الأساسية، إلا أنها قد لا ترضي تمامًا المستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات أكثر تقدمًا في التحرير وإدارة المشاريع.
وهنا يأتي دور أداة إنتاجية شاملة مثل
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يأتي في. وهي ذات قيمة خاصة للطلاب والمحترفين الذين يريدون أن يتكامل برنامج إنشاء المستندات بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي يعتمدون عليها لإدارة أعمالهم بكفاءة.
قبل الغوص في كيف يمكن لـ ClickUp أن يرتقي بسير عملك، دعنا نلقي نظرة فاحصة على قيود مستندات Google.
### قيود استخدام محرّر مستندات Google
* ** خيارات التنسيق المحدودة:** قد يجد المستخدمون الذين يبحثون عن خيارات تنسيق متقدمة، مثل تخطيطات الصفحات المخصصة أو هياكل الجداول المعقدة، أن مستندات Google Docs تفتقر إلى ذلك
* ** الافتقار إلى أدوات إدارة المشاريع المتقدمة:** لا يتضمن محرر مستندات Google Docs ميزات إدارة المشاريع الأصلية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين دمج المستندات في سير عمل المشروع الأوسع نطاقًا دون الحاجة إلى تطبيقات أو مكونات إضافية
* **التحديات مع المستندات الكبيرة:** في حين أن محرّر مستندات Google يدعم مستندات Google في الوقت الفعلي[التعاون في المستندات](https://clickup.com/blog/document-collaboration-software//)إلا أن التعامل مع المستندات الكبيرة أو ملفات الوسائط المتعددة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأداء، بما في ذلك البطء أو احتمال فقدان البيانات، خاصةً عند عدم استقرار الوصول إلى الإنترنت أو انقطاعه
نظرًا لمحدوديتها، قد يرغب البعض في ** حل أكثر ذكاءً** لتلبية احتياجات إنشاء المحتوى وإدارته.
سواء أكنت تبحث عن **أدوات متقدمة لتحرير المستندات وإدارتها** للارتقاء بمستوى كتابتك أو التكامل السلس مع إدارة المشاريع، فإن ClickUp يبرز كخيار مقنع. يمكنه تغيير طريقة تعاملك مع إنشاء المستندات وإدارتها.
دعنا نستكشف الميزات المحددة التي تُمكِّن ClickUp من معالجة قيود مستندات Google بفعالية.
**مكافأة:** هل أنت مستعد لاستكشاف خيارات جديدة لتحرير المستندات؟ اكتشف
[أفضل 10 بدائل لمستندات Google Docs](https://clickup.com/blog/google-docs-alternatives//)
للعثور على ما يناسب سير عملك!
### إنشاء المستندات وتحريرها باستخدام ClickUp
مثل جميع برامج إنشاء المستندات,
[مستندات ClickUp](https://clickup.com/features/docs)
لإنشاء المستندات ومواقع الويكي وغيرها. لكن ClickUp يأخذ الأمور عدة خطوات إلى الأمام.
* أنشئ المستند أو الويكي المثالي مع الصفحات المتداخلة وخيارات التصميم والقوالب
* التحرير في الوقت الفعلي مع فريقك من خلال وضع علامات على الآخرين عبر التعليقات
* استخدم مركز المستندات لتنظيم قاعدتك المعرفية بالكامل. بحث وفرز وتصفية أي محتوى في لمح البصر
ما يميز مستندات ClickUp Docs حقًا هو أنها جزء من مجموعة إنتاجية ClickUp. وهذا يجعل المستند الخاص بك أكثر بكثير من مجرد مجموعة من النصوص - يمكن أن يكون بمثابة مجموعة من عناصر العمل.
تابع القراءة لاكتشاف كيف يتنافس نظام إدارة الوثائق ClickUp مع مستندات Google Docs.
### تنسيق متقدم مع ClickUp
تُعد قائمة التنسيق في ClickUp مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة، مما يجعل من السهل تنظيم المحتوى الخاص بك وتنسيقه دون عناء. وبفضل دعم تخفيض السعر يمكنك العمل على مستنداتك دون عناء، حيث يتيح لك خيارات سريعة وسهلة لتنسيق النصوص. وتتضمن هذه الخيارات الرموز النقطية والخط العريض والمائل وحتى الخط الذي يتوسطه خط. 😎
![ClickUp Docs: يتوسطه خط يتوسطه خط في مستندات جوجل](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-505.png)
استخدم ClickUp Docs لتخصيص كل كتلة محتوى حسب احتياجاتك
إحدى الميزات البارزة هي القدرة على تنسيق كتل المحتوى بسهولة. يمكن تصميم كل كتلة محتوى بشكل مستقل، مما يمنحك المزيد من المرونة في كيفية ظهور المحتوى الخاص بك. يمكنك بسهولة تحويل الفقرات إلى قوائم تبديل، أو تنسيق النص ككتل رموز أو علامات اقتباس، أو وضعها داخل لافتات ملونة.
![انقر فوق مستندات جوجل يتوسطه خط يتوسطه خط](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-55.gif)
اكتشف خيارات التنسيق المتنوعة في مستندات ClickUp Docs
تتضمن خيارات التصميم المتقدمة في ClickUp أيضًا خيارات التصميم المتقدمة في ClickUp الخطوط القابلة للتخصيص، وتخطيطات الصفحات، وميزات إدارة المهام المتكاملة. هذه هي الإمكانيات التي لا تتوفر عند
[إدارة الصفحات](https://clickup.com/blog/how-to-add-a-new-page-on-google-docs//)
في مستندات جوجل
![انقر فوق / الأوامر المائلة: يتوسطه خط في مستندات جوجل](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-506.png)
إتقان سير عملك باستخدام أوامر / شرطة مائلة في ClickUp
بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على البيانات المرئية، يتيح ClickUp دمج الجداول والصور
[باستخدام أوامر /Slash /Slash](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308960837911-Use-Slash-Commands)
. يمكنك تضمين هذه العناصر مباشرة في المستند، مما يسهل تجربة كتابة أكثر ثراءً.
افعل المزيد. نظّم المستندات وأبرز النص المهم باستخدام ** لافتات مرمزة بالألوان**. إضافة ** أزرار مخصصة**. ميّز بصرياً بين المواضيع أو الأقسام في المستند باستخدام الفواصل.
![انقر فوق المفكرة: يتوسطه خط في مستندات جوجل](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-56.gif)
سجّل الأفكار والملاحظات باستخدام ClickUp Notepad
ميزة أخرى هي
[انقر فوق المفكرة](https://clickup.com/features/notepad)
. هذه أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لالتقاط الملاحظات التي يمكن تحويلها إلى مهام أو مستندات. يمكن الوصول إليها بعد ذلك من أي مساحة عمل.
**مكافأة:** هل تتطلع إلى الارتقاء بمستوى كتابتك؟ اطلع على قائمة
[أفضل 10 أدوات للكتابة تلبي احتياجات كل كاتب](https://clickup.com/blog/best-writing-tools//)
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### التعاون بسلاسة مع ClickUp
يتيح ClickUp إمكانية التحرير والتعليق في الوقت الفعلي، مما يسمح لأعضاء الفريق بالعمل بشكل متزامن على المستندات دون انقطاع. وهذا يعني أنه يمكن دمج الملاحظات بشكل فوري، مما يؤدي إلى تبسيط عملية المراجعة وتقليل التأخير.
![ClickUp Whiteboard: يتوسطه خط يتوسطه خط في مستندات جوجل](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboard-gif.gif)
تصور سير عملك وتعاونك في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboard
شاهد نشاط الجميع واعملوا عن كثب كفريق واحد، حتى عندما تكونون بعيدين عن بعضكم البعض باستخدام
[ClickUp Whiteboard. ](https://clickup.com/features/whiteboards)
قم بالعصف الذهني، وأضف الملاحظات، واجمع أفضل أفكارك على لوحة إبداعية.
علاوة على ذلك، يسهّل ClickUp التواصل السلس من خلال دمج التعليقات مباشرةً في سير العمل. يمكن للمستخدمين وضع علامات على أعضاء الفريق، وتعيين المهام من التعليقات، وإعداد الإشعارات، مما يضمن أن كل اقتراح أو تصحيح قابل للتنفيذ.
يوفر ClickUp أيضًا أذونات وخيارات مشاركة قابلة للتخصيص، مما يسهل التعاون بشكل آمن مع الفرق الداخلية والعملاء الخارجيين. ويمكنك تحديد من يمكنه عرض المستندات أو تحريرها أو التعليق عليها، مما يحافظ على التحكم في المعلومات الحساسة.
### تكامل إدارة المشاريع مع ClickUp
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية ل ClickUp في تكامله السلس مع سير عمل إدارة المشاريع.
![تكامل ClickUp تكامل ClickUp مع محرر مستندات Google](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-57.gif)
اتصل بأدواتك المفضلة باستخدام عمليات تكامل ClickUp
تتكامل ClickUp بسلاسة مع أدوات شائعة مثل Google Drive وNotion وGithub وOutlook وOutlook وFigma وYouTube والتقويم وDropbox وZoom وSlack وغيرها. يمكنك الاتصال بأكثر من 1000 أداة إنتاجية باستخدام ClickUp مجاناً!
[تكامل ClickUp السلس](https://clickup.com/integrations)
تتيح له دمج أدوات إدارة المشروع مباشرةً في عملية تحرير المستندات.
![تكامل المستندات والمهام في ClickUp](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-58.gif)
يمكنك الوصول إلى كل شيء في مستندك مباشرةً باستخدام تكامل المستندات والمهام في ClickUp
على عكس مستندات Google Docs، التي تتطلب أدوات أو ملحقات إضافية لإدارة المشاريع، يقدم ClickUp حلاً ** شاملاً يتضمن تحرير المستندات، وإدارة المهام، وتتبع المشروع** - كل ذلك في مكان واحد. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تحويل تعليقات المستندات إلى مهام قابلة للتنفيذ، وتتبع التقدم المحرز، والحفاظ على الإنتاجية دون مغادرة بيئة التحرير الخاصة بهم.
ومن خلال توفير منصة مركزية، يُلغي ClickUp Docs الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة. ميزات مهمة مثل
[اكتشاف التعاون](https://clickup.com/features/collaboration-detection)
مساعدة الفرق في الحفاظ على تنظيمها وتركيزها على الأهداف المشتركة.
> _بخلاف مجرد إدارة المهام، يمكن أن يكون ClickUp حقًا المتجر الشامل لجميع وثائق العمليات/المشاريع. إنها أداة حيوية لـ
> [إبقاء الجميع على نفس الصفحة](https://www.trustradius.com/reviews/clickup-2023-01-12-12-31-40)
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كايلي هاتش، مديرة العلامة التجارية في نبض الرعاية المنزلية
### قوة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp
![ClickUp Brain: يتوسطه خط في مستندات جوجل](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-60.gif)
اسأل ClickUp Brain أي شيء: اختر مطالبة معدة مسبقًا أو اكتب سؤالك الخاص
[ClickUp Brain](https://clickup.com/ai)
وهو مكون المنصة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يقدم مجموعة من
[ميزات يمكنها تبسيط سير العمل بشكل كبير](https://clickup.com/blog/top-clickup-brain-features//)
وتعزيز التعاون بشكل أكبر.
تتضمن بعض المزايا الرئيسية ما يلي:
* **الكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي:** إنشاء محتوى للعمل باستخدام خاصية التدقيق النحوي وتحسينات الأسلوب التي يوفرها ClickUp Brain. يمكنك أيضًا صياغة رسائل البريد الإلكتروني، أو الملخصات، أو قوالب الاجتماعات، أو الجداول، أو منشورات المدونات، أو ردود العملاء
* **المهام الآلية:** أتمتة المهام الروتينية باستخدام AI Project Manager**،** مما يوفر الوقت والجهد
* **ملخصات المناقشات:** متابعة سلاسل التعليقات الطويلة في المهام أو مستندات ClickUp Docs
* ** تلخيص المستندات:** تلخيص المستندات الطويلة مثل الأوراق البيضاء أو ملاحظات الاجتماعات أو نتائج الأبحاث بنقرة واحدة
* ** إنشاء عناصر العمل:** التقاط المهام وتعيينها من جداول أعمال الاجتماعات وسلاسل التعليقات تلقائيًا
* ** ترجمة اللغات:** التكامل مع[أدوات الإنتاجية لإنشاء](https://clickup.com/blog/best-productivity-tools//) ترجمات دقيقة بين لغات متعددة
* ** نقل المعرفة وصنع القرار:** احصل على الدعم في المجالات الهامة مثل نقل المعرفة أو العمليات أو صنع القرار
من خلال استخدام هذه
[ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوثيق](https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-documentation//)
يمكنك تحسين عملية تحرير المستندات وزيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد في وقت أقل.
### تنظيم مستنداتك باستخدام ClickUp [مركز مستندات ClickUp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/14235667017495-Docs-Hub) موقعًا مركزيًا لإدارة المستندات وتنظيمها.
يمكنك البحث عن المستندات وفرزها وتصفيتها بسهولة للعثور على ما تحتاج إليه.
![مستندات ClickUp](https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-61.gif)
نظّم مستنداتك باستخدام البحث المتقدم في ClickUp Docs Hub، والتصفية، والقوالب في ClickUp Docs Hub
كما يوفر ClickUp Docs Hub أيضًا مستندات ويكي تم التحقق منها وقوالب قابلة للتخصيص لمساعدتك في تحديد موقع مستنداتك وتنظيمها بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوفر مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إجابات فورية وسياقية بناءً على المعلومات الموجودة في مستنداتك والأنظمة المتكاملة الأخرى.
يمكن لهذه الميزات والأدوات توفير الوقت وتحسين الكفاءة للفرق من جميع الأحجام.
## عزز سير عملك باستخدام الأدوات المناسبة
يوفر ClickUp ** بديلاً مقنعًا ** لمستندات Google Docs** للمستخدمين الذين يحتاجون إلى ميزات متقدمة وتكامل سلس وإنتاجية محسّنة.
إن أدوات التعاون القوية والوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي في ClickUp تجعله مناسبًا تمامًا للأفراد والفرق في مختلف المجالات.
عندما تختار ClickUp، فإنك تختار الإنتاجية والكفاءة وسير عمل خالٍ من الإجهاد.
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