كيفية تصدير أسانا إلى Excel | ClickUp (مع حالات الاستخدام، ونقاط الألم، والبدائل)

هل شعرت يومًا أن بيانات Asana الخاصة بك محبوسة في صندوق جميل ولكنه جامد بعض الشيء؟

بالتأكيد، أسانا رائعة لإدارة المشاريع. ولكن في بعض الأحيان، تحتاج إلى تصدير البيانات للتعمق أكثر أو تحليلها أو إنشاء تقارير مخصصة تتجاوز ما تقدمه المنصة. أو ربما تحتاج إلى نسخ احتياطي للبيانات في حالات الطوارئ.

قد ترغب في مقارنة الجداول الزمنية عبر مشاريع متعددة أو ربما تتبع تخصيص الموارد عن كثب. باستخدام Excel، يمكنك تقطيع بياناتك وتقطيعها وتصورها بالطريقة التي تريدها بالضبط - لا حدود ولا تنسيق صارم.

في هذه المقالة، ستتعلم كيفية تصدير بيانات Asana إلى Excel لإجراء مثل هذه التحليلات. دعنا نبدأ!

متى يتم تصدير أسانا إلى Excel

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة الرئيسية عندما يكون التصدير إلى Excel منطقيًا تمامًا.

1. التقارير التفصيلية وتحليل البيانات

هل تحتاج إلى إنشاء تقارير مخصصة تتجاوز الرسوم البيانية الأساسية؟ يتيح لك تصدير بيانات Asana الخاصة بك إلى Excel فحص الأرقام بعمق.

غالبًا ما يجد مديرو المشاريع أن برنامج Excel يمنحهم حرية أكبر بكثير في صياغة تقارير مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. يمكن لـ Excel القيام بمعظم ذلك، سواء كان جدولاً محورياً فاخراً أو مخططاً مرمزاً بالألوان أو تفصيلاً مفصلاً لتقدم المشروع.

يمكنك تطبيق الفلاتر، وإنشاء صيغ معقدة، وإنشاء مقاييس أداء ببضع نقرات فقط. قد يمنحك Asana نظرة عامة، لكن Excel يتيح لك الدخول في الأعشاب واستخراج رؤى عالية المستوى.

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2. مقارنات البيانات عبر المشاريع

أسانا رائعة لتتبع مشروع واحد في كل مرة، ولكن مقارنة البيانات عبر مشاريع متعددة؟ ليس كثيرًا.

غالبًا ما تقوم فرق التسويق ومديري المشاريع بتصدير المهام، والجداول الزمنية للمشروع، ومدد المهام، ومعدلات الإنجاز إلى Excel لرؤية كل شيء جنبًا إلى جنب. باستخدام Excel، يمكنك تخطيط بياناتك ومقارنة الأداء عبر الحملات الإعلانية ومعرفة كيف تتراكم مشاريعك.

3. التتبع المالي وتتبع الموارد

يُعد Excel منقذًا للفرق المالية. يمكن أن يكون تتبع الميزانية وتخصيص الموارد في Asana محدودًا، ولكن تصدير البيانات إلى Excel يفتح عالمًا من الإمكانيات.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى حساب الفروق بين الإنفاق المخطط له والإنفاق الفعلي أو تتبع ساعات عمل الفريق بشكل مفصل، فإن Excel يتيح لك إجراء هذه الحسابات وتصور المعلومات بوضوح شديد.

4. تتبع الوقت وتحديد أولويات المهام

إذا كان فريقك يتتبع الوقت في Asana، فإن تصدير تلك البيانات إلى Excel يمكن أن يساعدك في الحصول على صورة أوضح عن أين تذهب جهود الجميع. من خلال وضع المهام والوقت المستغرق في Excel، يمكنك اكتشاف الاختناقات بسرعة وإعادة ترتيب الأولويات حسب الحاجة.

ربما يقضي فريقك الكثير من الوقت في المهام ذات الأولوية المنخفضة - يساعدك Excel على رؤية ذلك أيضًا.

سواء أكنت تبحث عن رؤى دقيقة أو تنشئ تقارير مرئية مبهرة، فإن تصدير بيانات Asana إلى Excel يساعدك على إطلاق الإمكانات الكاملة لبياناتك.

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## كيفية تصدير مهام أسانا إلى Excel

فيما يلي طريقتان يمكنك من خلالهما تصدير بيانات أسانا إلى Excel:

1. تصدير مشاريع Asana إلى Excel كملف CSV

يمكن لأسانا تصدير بيانات مشروعك كملفات CSV، والتي يمكنك فتحها في Excel. تُعد عملية التصدير هذه واحدة من أسهل عمليات التصدير وتعمل بشكل رائع للتصدير لمرة واحدة أو لإعداد التقارير اليدوية المنتظمة.

الخطوة 1: افتح مشروعك في أسانا

تقوم هذه الخطوة بتنزيل ملف CSV الخاص بك من أسانا

توجه إلى أيقونة القائمة المنسدلة في مشروعك المحدد. بعد ذلك، مرر لأسفل وانقر على "CSV" ضمن خيار "مزامنة/تصدير".

الآن بعد أن قمت بتنزيل ملفك بتنسيق CSV، يمكنك عرض قاعدة بيانات Excel والتي تتضمن أسماء المهام والمكلفين بالمهام وتواريخ الاستحقاق والحالات وما إلى ذلك.

الخطوة 2: افتح ملف CSV في Excel

إليك الشكل الذي يجب أن تبدو عليه بياناتك المصدرة إلى Excel

إليك كيف سيبدو ملف Excel الخاص بك. جميع البيانات موضوعة في صفوف وأعمدة، جاهزة للتحليل أو التصفية أو إعداد التقارير.

2. الربط بين Excel و Asana باستخدام Zapier

يمكنك استخدام هذه الخطوات لربط Zapier بـ Excel و Asana:

الخطوة 1: قم بالتسجيل في Zapier

إليك كيف يجب أن تبدو لوحة تحكم Zapier الخاصة بك على سطح المكتب

انتقل إلى Zapier وقم بالتسجيل إذا لم يكن لديك حساب بالفعل. بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم Zapier.

الخطوة 2: ربط Asana بـ Zapier

هذا يأخذك هذا إلى الواجهة حيث يمكنك البدء في دمج Excel و Asana في سير عملك

انقر فوق "إنشاء" في الزاوية العلوية اليمنى واختر ''Zaps'_ كما هو موضح أعلاه.

تعيين المشغل الخاص بك إلى أسانا

في شريط البحث 'المشغّل، اكتب 'أسانا' _ وحدده.

حدد الأحداث المشغلة التي تستدعي سير العمل هذا

اختر حدثًا مشغلاً مثل "مهمة مكتملة" أو "تعليق جديد على مهمة ،" بناءً على البيانات التي تريد تصديرها إلى Excel. انقر فوق متابعة وقم بتوصيل حساب Asana الخاص بك عن طريق تسجيل الدخول عندما يُطلب منك ذلك.

الخطوة 3: حدد مرشحات المشروع والمهام

استخدم المربع الموجود على اليمين لوصف وجهة بيانات أسانا الخاصة بك

بمجرد اتصال حسابك على Asana، حدد مساحة العمل والمشروع المحدد الذي تريد تصديره إلى Excel. بعد ذلك، انقر فوق متابعة.

الخطوة 4: اختبر مشغل أسانا

اتبع هذه الخطوة للتحقق مما إذا كان المشغل يعمل كما هو متوقع

سيقوم Zapier بسحب مهمة حديثة من مشروع Asana الخاص بك لاختبار الاتصال. انقر فوق "اختبار المشغل" للتأكد من وصول البيانات من Asana بشكل صحيح.

الخطوة 5: تعيين حقول أسانا إلى أعمدة Excel

الآن، استخدم مربع الإجراء لاختيار Excel

في المربع 'إجراء، ابحث عن 'إكسيل'_ وحدده. اختر حدث الإجراء، مثل 'إضافة صف' كما ترى أعلاه. سيؤدي هذا إلى إضافة صف Excel جديد لكل مهمة في أسانا.

املأ الحقول واحدًا تلو الآخر في المربع الأيمن

سيطالبك Zapier الآن بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft Excel الخاص بك. بمجرد الاتصال، اختر جدول البيانات وورقة العمل في Excel حيث تريد تصدير بيانات Asana.

اختر حقول Excel المطلوبة التي ترغب في تعبئتها

بعد ذلك، قم بتعيين حقول Asana الخاصة بك إلى أعمدة Excel الخاصة بك عن طريق ملء الحقول ذات الصلة المطابقة لملف Excel حسب الحاجة. انقر على متابعة.

الخطوة 6: اختبر الزاب

قم بتطبيق المدخلات اللازمة للحقول المعنية واضغط على نشر لاختبار سير العمل

قبل تشغيل Zap، اختبره بالضغط على "نشر". سيؤدي ذلك إلى إرسال نموذج مهمة من Asana إلى جدول بيانات Excel الخاص بك. افتح ورقة Excel وتأكد من نقل البيانات بشكل صحيح.

هذه هي الطريقة التي يجب أن يتم بها تحديث برنامج Excel الخاص بك مع كل مشغل Asana

يتم الآن تنشيط سير عمل التصدير الآلي الخاص بك. كلما حدث المشغل الذي حددته (مثل مهمة جديدة يتم إنشاؤها في Asana)، ستظهر المهمة تلقائيًا في ورقة Excel الخاصة بك.

## نقاط ألم أسانا الشائعة

على الرغم من أن Asana أداة شائعة لإدارة المشاريع، إلا أنها لا تخلو من التحديات - خاصة عندما يتعلق الأمر بتصدير البيانات إلى Excel أو التعامل مع مهام سير العمل الأكثر تعقيدًا.

هذا يعني أنك ستحتاج إلى اختبار شائع بدائل أسانا كمقياس لمشروعك.

فيما يلي بعض نقاط الألم الشائعة التي يمكن أن تواجهها غالبًا مع Asana:

1. قدرات تصدير محدودة

بينما يمكنك إجراء تصدير CSV، فإن العملية يدوية وتفتقر إلى خيارات التخصيص.

إذا كنت بحاجة إلى حقول محددة، أو تقارير مخصصة، أو صادرات متكررة، فقد تجد نفسك في كثير من الأحيان تعيد تهيئة بياناتك يدويًا في Excel. هذا الافتقار إلى الأتمتة يضيف الوقت والإحباط، خاصةً عندما تدير مشاريع كبيرة أو تقدم تحديثات منتظمة لأصحاب المصلحة.

2. صعوبة إدارة البيانات المعقدة

واجهة Asana بسيطة وبديهية لإدارة المهام، ولكنها تواجه صعوبة في التعامل مع البيانات الأكثر تعقيدًا. عندما تقوم بتصدير البيانات إلى Excel، قد تجد أن البيانات تفتقر إلى العمق والتركيب، مما يجعل من الصعب تحليلها دون تنسيق إضافي.

على سبيل المثال، قد لا يتم تمثيل تبعيات المهام المعقدة أو المهام الفرعية في ملف CSV. وهذا يتطلب منك قضاء وقت إضافي في تنظيم البيانات يدويًا في Excel قبل إجراء أي تحليل مفيد.

3. الافتقار إلى التقارير المتقدمة والتخصيص

على الرغم من أن Asana يوفر ميزات إعداد التقارير الأساسية، إلا أنك قد تجدها محدودة إذا كنت تبحث عن رؤى متقدمة وتقارير قابلة للتخصيص.

في Excel، يمكنك إنشاء تقارير معقدة ومخصصة، ولكن ميزات التصدير في Asana لا تمنحك المرونة في اختيار الحقول أو نقاط البيانات التي تريد تصديرها. غالبًا ما يجبرك افتقار Asana للتقارير المخصصة المدمجة على الاعتماد على أدوات الطرف الثالث أو العمليات اليدوية المستهلكة للوقت للحصول على التقارير التي تحتاجها.

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4. لا توجد مزامنة أصلية ثنائية الاتجاه مع Excel

يفتقر Asana إلى مزامنة ثنائية الاتجاه أصلية مع Excel، مما يعني أن أي تحديثات يتم إجراؤها في Excel لن تنعكس تلقائيًا في Asana. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تناقضات بين النظامين الأساسيين، حيث تقوم الفرق بإدارة البيانات في كلتا الأداتين ولكن يتعين عليها تحديث إحداهما يدويًا للبقاء متوائمة.

يضيف هذا النقص في تكامل البيانات جهدًا إضافيًا لمديري المشاريع الذين يعتمدون على Excel للتحليل و Asana للتنفيذ.

5. الحلول اليدوية للأتمتة

على الرغم من أن Asana يقدم ميزات الأتمتة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بتصدير البيانات أو تحديثها في الوقت الفعلي، فإنك ستجد نفسك أمام حلول يدوية أو قد تعتمد على أدوات الطرف الثالث مثل Zapier.

على الرغم من أن أدوات الأتمتة يمكن أن تساعد في سد الفجوة، إلا أنها تؤدي إلى التعقيد، خاصةً إذا كنت تريد سير عمل أكثر انسيابية ومباشرة.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لأسانا وإكسل

يمكن أن يكون التنقل بين Asana وExcel أمراً شاقاً. فأنت تدير المهام في إحدى الأدوات، وتصدّر البيانات إلى أداة أخرى، ثم تقوم بتنسيق المعلومات وتحليلها يدويًا. يخلق هذا التنقل ذهابًا وإيابًا أوجه قصور، ويستغرق وقتًا طويلاً، ويزيد من خطر تسلل الأخطاء إلى سير عملك.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك الاحتفاظ بجميع احتياجات إدارة مشروعك وإعداد التقارير في مكان واحد؟ هذا هو المكان ClickUp يأتي في

_نحن نستخدم أداة واحدة لتتبع العمل الآن. هذا كل شيء. لا مزيد من التنقل بين أداتين أو ثلاث أدوات وأوراق Excel

ليون براذر، مدير، عمليات المنتجات الرقمية، AVIXA

تساعدك مساحة العمل الشاملة هذه على تبسيط العمليات التي تتطلب عادةً أدوات متعددة. فبدلاً من التصدير من Asana إلى Excel، يتيح لك ClickUp دمج كل شيء في منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى عمليات نقل البيانات غير الضرورية.

وعلاوة على ذلك، تتيح لك واجهة ClickUp المرنة التعامل مع المشاريع المعقدة، والتعاون مع الفرق، وإدارة البيانات في مساحة واحدة سهلة الاستخدام - دون التبديل المستمر بين الأدوات.

دعنا نضع نهاية إلى أسانا مقابل كليك أب مناظرة!

### استخدم ClickUp لإدارة المشاريع

استخدم ClickUp Project Management للوصول إلى جميع المهام والمهام الفرعية وبيانات المشروع الأخرى في مكان واحد

عزز قدرات فريقك على الأتمتة وإعداد التقارير باستخدام انقر فوق إدارة المشاريع للفرق

من خلال واجهة سهلة التنقل، يمكنك من خلال واجهة سهلة التنقل توحيد سير عمل إدارة المشاريع وتوسيع نطاقه، وتصور التقدم المحرز باستخدام العديد من الرسوم البيانية الشريطية، وتحديد أولويات المهام. تتيح لك هذه الميزة أيضًا تتبع تقدم المشروع عبر الأقسام والأطر الزمنية المخصصة.

يمكنك إدارة كل شيء في نظام أساسي واحد موحّد، بدءاً من تعيينات المهام والجداول الزمنية وصولاً إلى التقارير المتقدمة للفرق الداخلية أو أصحاب المصلحة.

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تطبيق قوالب النقر فوق القوالب

جرب قالب ClickUp لإدارة المشاريع لتجميع معلومات المشروع وتشريحها وتحليلها

ال قالب إدارة مشروع ClickUp يقدم طرق عرض متنوعة لمراقبة تقدم المشروع والمهام. سواء كانت جداول تحتوي على العديد من أنواع البيانات أو رسوم بيانية شريطية تصنف نقاط البيانات في مراحل التأسيس والتصور والتنفيذ، يضمن لك هذا القالب إمكانية الوصول إلى معلومات مشروعك وتعديلها في غضون ثوانٍ.

يمكنك البقاء على اطلاع بالمهام التي تم تعيينها للفرق وتعديل عبء العمل وفقاً لذلك في مراحل التدقيق والمراجعة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك هذا القالب مشاركة لمحات عامة عن المشروع يمكن الوصول إليها على مستوى الفريق وخرائط الطريق في الوقت الفعلي.

يمكنك أيضاً

إنشاء قسم للموارد لجميع المواد المرجعية ذات الصلة بالمشروع

مشاركة النماذج والتقييمات الداخلية لجمع البيانات حول آراء الموظفين

استخدم لوحات التقدم لتشريح تطور مشروعك للحصول على رؤى أفضل

اختبر مخططات جانت لفهم المهام المتداخلة بشكل أفضل وتخصيص الموارد وفقًا لذلك

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استيراد Asana مباشرة إلى ClickUp

ما الأفضل؟ ليس عليك البدء من الصفر. يمكن استيراد مشاريع أسانا بسهولة إلى ClickUp مما يوفر عليك من نقل سير عملك بالكامل.

يوفر ClickUp مجموعة من الأدوات المدمجة لإدارة جميع جوانب مشاريعك، من الجداول الزمنية إلى تخصيص الموارد، كل ذلك في مكان واحد. هذا يعني أنك لن تحتاج إلى تصدير البيانات إلى أدوات خارجية مثل Excel لمهام التحليل وإعداد التقارير.

توحيد التكاليف

إلى جانب تبسيط سير عملك، يمكن لـ ClickUp أيضًا تبسيط نفقات برامجك بشكل كبير. فبدلاً من الدفع مقابل Asana وExcel (أو أي أدوات تكميلية أخرى)، يمكنك إدارة كل شيء بدءاً من قوائم المهام والمواعيد النهائية إلى إعداد تقارير متقدمة عن المشروع في منصة واحدة وبأسعار معقولة.

هذا التجميع يوفر لك المال ويقلل من الحاجة إلى اشتراكات متعددة. والأكثر من ذلك، تُقدَّم لك وظائف متقدمة تغطي احتياجاتك المعقدة في إدارة المشروع.

ClickUp مقابل كومبو أسانا وإكسيل: تبسيط مشاريعك في أداة واحدة

بفضل ميزات إدارة المشاريع المدمجة وإمكانيات الأتمتة والقدرة على استيراد بيانات Asana مباشرةً، يُغني ClickUp عن الحاجة إلى أدوات زائدة عن الحاجة ويمنحك المزيد من التحكم في مشاريعك.

إنها منصة فعّالة وشاملة تعزز الإنتاجية وتبعدك عن التخمين في إدارة مشاريعك. سواء كنت تعمل على حملات واسعة النطاق أو مهام الفريق اليومية، فإن ClickUp لديه القدرة على تبسيط عملياتك والحفاظ على تقدم مشاريعك بسلاسة. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم .