ورقة الغش في جداول بيانات جوجل (مع الصيغ والوظائف)

_هل يستغرق تنسيق جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google وقتًا أطول مما ينبغي؟

بشرى سارة - لا يجب أن يكون إتقان جداول بيانات جوجل متعبًا. لقد أعددنا دليلًا مفيدًا سيجعل حياتك أسهل.

سواء كنت مدير مشروع، أو محللاً، أو شخصًا يتطلع إلى تبسيط تنظيم البيانات، تعامل مع هذه المدونة على أنها ورقة الغش الخاصة بك لتصبح أكثر كفاءة في استخدام أوراق العمل.

سوف نغطي أساسيات جداول بيانات جوجل، والصيغ الرئيسية لتحسين إنتاجيتك، بل وسنلقي نظرة على بعض المجتمعات المفيدة التي يمكنك من خلالها الحصول على إجابات لأسئلتك.

هل أنت جاهز لتشق طريقك في أوراق العمل؟ لنبدأ!

حقائق سريعة عن جداول بيانات جوجل

على الرغم من أنك بلا شك على دراية بجداول بيانات جوجل، إليك ملخص سريع:

جداول بيانات Google Sheets هي أداة جداول بيانات مستندة إلى الويب مستخدمة على نطاق واسع تتيح للمستخدمين إدارة البيانات وتحريرها والتعاون في الوقت الفعلي.

الميزات الرئيسية

تشمل التعاون في الوقت الفعلي، والحفظ التلقائي على السحابة، والتوافق مع تنسيقات ملفات مختلفة مثل .xls و .csv و .pdf

، والحفظ التلقائي على السحابة، والتوافق مع تنسيقات ملفات مختلفة مثل .xls و .csv و .pdf كما أنه يتكامل مع خدمات Google الأخرى ، مثل نماذج Google، ويوفر أدوات قوية لتصور البيانات وتحليلها

نبذة تاريخية موجزة

بدأت جداول بيانات Google باسم XL2Web، التي طورتها شركة 2Web Technologies قبل أن تستحوذ عليها Google في عام 2006. تم إطلاقه في البداية في مرحلة تجريبية باسم جداول بيانات مختبرات Google Labs Spreadsheets، وأصبح متاحًا على نطاق واسع في عام 2010 بعد أن عززت Google ميزات التعاون من خلال الاستحواذ على DocVerse.

في عام 2012، بعد شرائها لشركة Quickoffice، أعادت Google تسمية الأداة باسم Google Sheets، مضيفةً إمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة والتكامل مع خدمات Google الأخرى.

التسعير

جداول بيانات Google Sheets مجانية للاستخدام الشخصي، مع سعة تخزين سحابية تبلغ 15 جيجابايت عبر Google Drive

يمكن للشركات التي تحتاج إلى المزيد من السعة التخزينية والميزات المتقدمة الاشتراك في Google Workspace، بدءًا من 6 دولارات لكل مستخدم شهريًا.

وغالبًا ما تلجأ الشركات إلى أدوات متعددة الاستخدامات مثل "جداول بيانات Google" لتبسيط سير العمل وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق. دعونا نستكشف بعض حالات الاستخدام العملية التي يمكن أن يكون فيها لجداول بيانات Google تأثير كبير على إدارة البيانات والمهام بفعالية.

حالات استخدام جداول بيانات جوجل

سواءً كنت تعمل على مشروع جماعي أو تتعامل مع الشؤون المالية أو تدير المخزون، فإن جداول بيانات Google يمكن أن تبسّط سير عملك. فيما يلي بعض الميزات البارزة لهذه الأداة.

سهولة التعاون: تتيح جداول بيانات Google لعدة مستخدمين تحرير المستند نفسه في وقت واحد. هذا مفيد بشكل خاص في إدارة المشاريع حيث يكون التعاون أمرًا أساسيًا

التحرير دون اتصال بالإنترنت: يمكنك تمكين التحرير دون اتصال بالإنترنت، والعمل على جدول البيانات الخاص بك دون اتصال، ومزامنة جميع تحديثاتك تلقائيًا بمجرد عودتك إلى الاتصال بالإنترنت

التوافق: تدعم جداول بيانات Google مجموعة كبيرة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك ملفات Excel (.xls) وCSV وPDF. يمكنك استيراد البيانات وتعديلها وتحريرها وتصديرها بسلاسة

تصوّر البيانات: تسمح لك الأدوات المدمجة لإنشاء المخططات والرسوم البيانية والجداول المحورية بتحويل البيانات الأولية بسهولة إلى رؤى ذات مغزى. ويمكنك أيضًا تضمين هذه التصورات في مستندات أو مواقع إلكترونية أخرى لتسهيل مشاركتها

الميزنة والتتبع المالي: يمكنك إنشاء قوالب سهلة الاستخدام لإدارة النفقات والتنبؤ بالميزانيات وتتبع الأهداف المالية. تساعد الصيغ المضمنة في أتمتة العمليات الحسابية، مما يسهل مراقبة الأداء المالي بمرور الوقت

من السهل تعلُّم أساسيات جداول بيانات Google - بمجرد إتقانها، يمكنك إنشاء جداول بيانات لقواعد بيانات كبيرة وتنظيمها كالمحترفين.

كيفية البدء باستخدام جداول بيانات جوجل

إن بدء استخدام جداول بيانات جوجل أمر بسيط، حتى لو لم تستخدم أداة جداول بيانات من قبل. اتبع هذه الخطوات لتشغيلها بسرعة:

1. إنشاء جدول بيانات جديد

سجّل الدخول إلى حسابك على Google وتوجّه إلى Google Drive. من لوحة التحكم، انقر على زر "جديد" في الزاوية العلوية اليسرى. ستظهر قائمة منسدلة - اختر "جداول بيانات جوجل" من القائمة. هذا كل شيء! لديك الآن جدول بيانات فارغ جاهز للعمل.

2. التنقل في الواجهة

بمجرد فتح ورقتك الجديدة، ستلاحظ وجود شريط أدوات في الأعلى - أسفل شريط القوائم مباشرةً - والذي يحتوي على أدوات متنوعة للتنسيق وإدراج الصيغ وغير ذلك. تتألف الشبكة نفسها من خلايا فردية ، والتي يتم تنظيمها في صفوف (أفقية) و أعمدة (رأسية). يمكن لكل خلية تخزين بيانات مثل الأرقام أو النصوص أو الصيغ. عند بدء العمل، تعرف على المصطلحات الشائعة التالية:

خلية: مربع واحد في جدول البيانات يمكن إدخال البيانات فيه

العمود: مجموعة رأسية من الخلايا، مصنفة أبجديًا (أ، ب، ج، إلخ)

الصف: مجموعة أفقية من الخلايا، مصنفة عدديًا (1، 2، 3، إلخ)

نطاق الخلايا: مجموعة من الخلايا المحددة، على سبيل المثال، A1

المعادلة: تعبير رياضي يُستخدم لإجراء عمليات حسابية داخل الورقة (على سبيل المثال، =SUM(A1))

دالة: الصيغ المحددة مسبقًا مثل SUM أو AVERAGE أو COUNT التي تسهل تنفيذ المهام الشائعة

3. التنسيق الأساسي

يمكنك تغيير أنماط الخط أو إضافة ألوان أو تطبيق تنسيق غامق على العناوين. لتنسيق الخلايا، ما عليك سوى تحديد الخلايا التي تريد تغييرها، ثم استخدام الخيارات الموجودة في شريط الأدوات. يمكنك أيضًا ضبط حجم الأعمدة والصفوف عن طريق سحب الحدود بينها.

4. حفظ جدول البيانات الخاص بك ومشاركته

لن تقلق أبدًا بشأن فقدان عملك، حيث يقوم جدول البيانات بحفظ بياناتك تلقائيًا. عندما تكون جاهزًا، ما عليك سوى النقر على زر "مشاركة" في الزاوية العلوية اليمنى. من هنا، يمكنك منح أشخاص محددين حق الوصول لعرض الورقة أو تحريرها عن طريق إدخال عناوين بريدهم الإلكتروني أو مشاركتها كرابط.

أمثلة على صيغ جداول بيانات جوجل

جوهر جداول بيانات جوجل هي مجموعة من الصيغ التي يمكنها أتمتة العمليات الحسابية، وتبسيط سير العمل، وتبسيط إدارة البيانات. تبدأ جميع الصيغ في جداول البيانات بعلامة يساوي (=) متبوعة بالدالة المنطقية أو الشرط المحدد.

فيما يلي 20 حالة استخدام عملية لصيغ مختلفة.

1. جمع البيانات (SUM)

تعد الدالة SUM واحدة من أكثر الصيغ استخدامًا. تُستخدم لحساب المجاميع مثل أرقام المبيعات أو النفقات. الصيغة الخاصة بذلك هي: =SUM(A1:A10)

عبر جداول بيانات جوجل ستجمع هذه الصيغة جميع القيم بين A1 و A10 وتعطيك الإجمالي. إنها بسيطة ولكنها مفيدة للغاية، خاصةً للتقارير المالية أو إدارة المخزون.

2. إيجاد المتوسط (AVERAGE)

تحسب الدالة AVERAGE المتوسط الحسابي، وهو أمر مفيد لتحليل الاتجاهات أو مقارنة الأداء بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا كانت لديك درجات امتحان في الخلايا من B1 إلى B5، استخدم الصيغة: =AVERAGE(B1:B5)

سيؤدي ذلك إلى إرجاع متوسط القيمة العددية لجميع الدرجات. إنها معادلة مفضلة للأغراض التعليمية وتحليل البيانات والتخطيط المالي.

3. عد الإدخالات (COUNT)

تسمح لك الدالة COUNT بحساب عدد الخلايا التي تحتوي على قيم رقمية في نطاق معين. هذا مفيد للتحقق من صحة البيانات وفحص الجودة. إذا كنت بحاجة إلى حساب عدد إدخالات المبيعات المدرجة في عمود ما، استخدم: = COUNT(C1:C10)

سيؤدي ذلك إلى حساب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام بين A1 و A10. وهي مفيدة بشكل خاص في مجموعات البيانات الكبيرة حيث يستغرق العد اليدوي الكثير من الوقت.

4. عد الخلايا غير الفارغة (COUNTA)

إذا كانت بياناتك تحتوي على نصوص وأرقام وتريد حساب العدد الإجمالي للخلايا غير الفارغة، استخدم COUNTA. على سبيل المثال، لحساب عدد الخلايا الممتلئة في قائمة بأسماء الموظفين، استخدم: = COUNTA(D1:D10)

هذا أمر بالغ الأهمية لإدارة المخزون أو التحقق من عدد الإدخالات التي تلقيتها في نموذج.

5. العد الشرطي (COUNTIF)

COUNTIF هو نسخة أكثر تقدمًا من COUNTIF، حيث يتيح لك تعيين شرط للعد. على سبيل المثال، إذا كنت تريد حساب المبيعات التي تزيد قيمتها عن 500 دولار فقط، يمكنك استخدام: = COUNTIF(E1:E10, ">500")

هذه الصيغة مفيدة بشكل خاص في تتبع المبيعات أو تحليل طلبات العملاء. يمكنك تعيين شروط مختلفة اعتمادًا على ما تحتاج إلى تحليله، مثل حساب المهام "المكتملة" فقط في ورقة إدارة المشروع.

6. الجمع الشرطي (SUMIF)

على غرار الدالة COUNTIF، تتيح لك الدالة SUMIF جمع البيانات بناءً على شرط ما. إذا كنت تريد جمع كل المبيعات الأكبر من 500 دولار، استخدم: =SUMIF(F1:F10, ">500")

هذه الوظيفة مثالية للتقارير المالية وإعداد الميزانية. على سبيل المثال، يمكن لمديري المشاريع استخدامها لتتبع النفقات ذات الأولوية العالية، حيث يتم جمع النفقات التي تتجاوز حدًا معينًا فقط تلقائيًا.

7. إيجاد القيمة القصوى (MAX)

تساعدك صيغة MAX في العثور على أعلى قيمة في نطاق معين. هذا أمر رائع لتحليل الأداء، مثل تحديد أعلى رقم مبيعات في شهر معين. استخدم الصيغة: = MAX(G1:G10)

إذا كنت تقارن بين نقاط بيانات متعددة، مثل أداء الفريق أو المبيعات عبر المناطق، فإن وظيفة MAX تسلط الضوء بسرعة على أفضل أداء أو المنتجات الأكثر مبيعًا.

8. إيجاد الحد الأدنى للقيمة (MIN)

على العكس، تقوم الصيغة MIN بإيجاد أصغر رقم في النطاق. على سبيل المثال، لتحديد أقل مصروف في قائمة الميزانية، يمكنك استخدام: =MIN(H1:H10)

هذا مفيد عند تحليل المجالات التي تكون فيها التكاليف منخفضة أو تحديد القطاعات ذات الأداء الضعيف.

9. ضم النص (CONCATENATE)

يساعدك CONCATENATE على دمج نص من خلايا مختلفة في خلية واحدة. إذا كنت بحاجة إلى ضم الاسمين الأول والأخير من عمودين في عمود واحد، يمكنك استخدام: = CONCATCATENATE(A14, ""، B14)

هذا أمر رائع لتنظيم البيانات، مثل دمج الأسماء أو العناوين أو الحقول النصية الأخرى في خلية واحدة للتقارير أو قواعد البيانات.

10. إضافة التاريخ الحالي (اليوم)

تدرج صيغة TODAY تلقائيًا تاريخ اليوم في خلية، ويتم تحديثها يوميًا. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بسجل للتحديثات اليومية، يمكنك استخدام: =TODAY()

إنها معادلة بسيطة ولكنها واحدة من أكثر وظائف التاريخ فعالية للتقارير المختومة بالتاريخ، أو تتبع المواعيد النهائية، أو تنظيم سير العمل اليومي.

11. البحث عن القيم (VLOOKUP)

VLOOKUP هي واحدة من أقوى الوظائف في جداول بيانات Google. تتيح لك البحث عن قيمة في العمود الأول من النطاق وإرجاع قيمة مقابلة من عمود آخر.

هذا مفيد لإدارة قواعد بيانات جداول بيانات جوجل أو مجموعات البيانات الكبيرة. على سبيل المثال، للبحث عن سعر منتج من قائمة: =VLOOKUP("Product1", D1:E10, 2, FALSE)

يمكنك استخدام VLOOKUP للبحث في آلاف الإدخالات في ثوانٍ، وهو أمر ضروري لإدارة المخزون أو قواعد بيانات العملاء.

12. البحث الأفقي (HLOOKUP)

مثل VLOOKUP، ولكن بالنسبة للبيانات الأفقية، يسمح لك HLOOKUP بالبحث عبر صف بدلاً من البحث في عمود. هذا مفيد عندما تكون بياناتك منظمة في صفوف بدلاً من أعمدة. على سبيل المثال، للعثور على بيانات المبيعات في جدول أفقي، استخدم: =HLOOKUP("المبيعات"، A1:F2، 2، FALSE)

عبر المهوسون من أجل المهوسين هذا رائع عند العمل مع جداول المقارنة أو مقاييس الأداء الموزعة على عدة حقول.

13. إنشاء قوائم منسدلة (التحقق من صحة البيانات)

باستخدام التحقق من صحة البيانات، يمكنك إنشاء قوائم منسدلة في الخلايا، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين خيارات محددة مسبقًا. هذا مفيد بشكل خاص لضمان اتساق البيانات في النماذج أو أدوات التتبع. على سبيل المثال، إنشاء عمود "الحالة" لتتبع المشروع:

معالجة: حدد الخلايا، وانتقل إلى البيانات > التحقق من صحة البيانات، وقم بتعيين خياراتك (على سبيل المثال، "قيد التنفيذ"، "مكتمل")

هذه الوظيفة مثالية لتتبع المهام أو سجلات الموارد البشرية أو أي عملية تتضمن إدخال بيانات موحدة.

14. التنسيق الشرطي

يسمح لك التنسيق الشرطي بتطبيق الألوان أو أنماط التنسيق على الخلايا بناءً على محتواها. على سبيل المثال، يمكنك تمييز الخلايا التي تكون فيها المبيعات أعلى من رقم معين، مما يسهل اكتشاف الاتجاهات. للقيام بذلك:

قم بالعملية: حدد بياناتك، وانتقل إلى تنسيق > التنسيق الشرطي > التنسيق الشرطي، وقم بتعيين قواعد تستند إلى معايير (على سبيل المثال، "أكبر من 500").

يساعد التنسيق الشرطي على تصور اتجاهات البيانات بشكل فعال، مما يسمح لك بفحص النفقات والمنتجات الأفضل أداءً والمشاريع المكتملة وما إلى ذلك.

15. حساب مدفوعات القروض (PMT)

تعد وظيفة PMT رائعة للتخطيط المالي، حيث تساعد في حساب مدفوعات القروض الشهرية. سواء كنت تتعامل مع قروض تجارية أو قروض عقارية شخصية، فإن هذه الصيغة تبسط العمليات الحسابية. على سبيل المثال، لحساب الدفعات الشهرية لقرض بقيمة 100,000 دولار بمعدل فائدة سنوي 5%، استخدم: =PMT(5%/12، 360، 100000)

هذه الصيغة مفيدة للشركات والأفراد على حد سواء، مما يتيح لك التنبؤ بالنفقات وإدارة الميزانيات بسهولة.

16. تقسيم النص (SPLIT)

تتيح لك الدالة SPLIT تقسيم النص في خلية إلى عدة خلايا بناءً على محدد (مثل مسافة أو فاصلة). على سبيل المثال، لتقسيم الأسماء الكاملة إلى الاسمين الأول والأخير، استخدم: =SPLIT(A1، "")

هذا مفيد في حالات مثل تنظيم قائمة بريدية، أو تنظيف البيانات النصية، أو فصل أوصاف المنتجات إلى فئات متميزة.

17. تقريب الأرقام (ROUND)

يتيح لك ROUND تقريب الأرقام إلى عدد محدد من المنازل العشرية. هذا مفيد عند العمل مع البيانات المالية أو النسب المئوية. على سبيل المثال، لتقريب رقم في الخلية A1 إلى منزلتين عشريتين، استخدم: =ROUND(A1، 2)

يساعد ذلك في الحفاظ على الاتساق، خاصةً في التقارير التي تتطلب أرقامًا دقيقة ولكن النقاط العشرية الزائدة غير ضرورية.

18. عبارة IF (إذا)

إن صيغة IF هي دالة منطقية تعطيك قيمة واحدة إذا كان الشرط صحيحًا وقيمة أخرى إذا كان خطأ. هذا مفيد لتصنيف البيانات أو تنفيذ إجراءات بناءً على معايير متعددة. على سبيل المثال، لتسمية المبيعات "عالية" إذا كانت أعلى من 500 دولار و"منخفضة" إذا لم تكن كذلك، استخدم: =IF(A1>500، "عالية"، "منخفضة")

تُستخدم هذه العبارة بشكل شائع في إعداد التقارير الشرطية ولوحات المتابعة، خاصة في التحليل المالي.

19. الجمع بين IF مع AND/OR

يمكنك جعل عبارات IF الخاصة بك أكثر قوة من خلال دمجها مع AND أو OR للتحقق من شروط متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تصنيف المبيعات على أنها "موافق" فقط إذا كانت أعلى من 500 دولار ولكن أقل من 1000 دولار، استخدم: =IF(و(A1>500، A1 <1000)، "موافق"، "غير موافق")

هذا مفيد بشكل خاص في تحليل البيانات المعقدة وإعداد التقارير، حيث تؤثر عوامل متعددة على عملية اتخاذ القرار.

20. تحويل النص إلى أحرف صغيرة (LOWER)

تقوم الصيغة LOWER بتحويل جميع النصوص في الخلية إلى أحرف صغيرة. يساعد ذلك في توحيد إدخالات النص، خاصةً عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة. على سبيل المثال، إذا كانت لديك أسماء بأحرف كبيرة وتريد تحويلها إلى أحرف صغيرة، استخدم: =LOWER(A1)

هذه الصيغة مفيدة لتنظيف البيانات النصية، خاصةً عند دمج المعلومات من مصادر متعددة. لاحظ أنه يمكنك أيضًا دمج صحيفتي جوجل أنفسهم.

الصيغ الـ 20 في جداول بيانات جوجل التي رأيتها أعلاه جيدة لتبدأ بها. ولكن إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فإن مجتمعات المستخدمين طريقة ممتازة لطرح الأسئلة والتعلم من الخبراء!

مجتمعات مستخدمي جداول بيانات جوجل

هناك الكثير من المجتمعات النشطة وأساتذة جداول البيانات المستعدين لمساعدتك ومشاركة خبراتهم. يمكنك طرح الأسئلة ومشاركة النصائح واكتشاف التقنيات المتقدمة هنا:

مجتمع جداول بيانات جوجل على موقع Reddit : مجتمع من المستخدمين الذين يناقشون النصائح والحيل والصيغ

مجتمع مساعدة محرري مستندات Google : منتدى جوجل الرسمي لجداول البيانات وأدوات مساحة عمل جوجل الأخرى

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل أداة قوية، إلا أنها تأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة بها. تابع القراءة لاكتشافها.

تحديات وحدود جداول بيانات جوجل ## جداول بيانات جوجل

على الرغم من تنوعها، فإن جداول بيانات جوجل لديها بعض القيود. إحدى المشكلات الشائعة هي الأداء؛ يمكن أن تتباطأ جداول البيانات أو تصبح غير مستجيبة عند التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة جدًا (عادةً ما يزيد عن 5 ملايين خلية).

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن جداول بيانات جوجل رائعة للتعاون، إلا أنها تفتقر إلى ميزات تحليل البيانات المتقدمة المتوفرة في برامج أخرى برامج جداول البيانات مثل مايكروسوفت إكسل.

كما أن وظائف جداول بيانات Google Sheets غير المتصلة بالإنترنت محدودة، وعلى الرغم من توفرها إلا أن بعض الميزات قد لا تعمل دون اتصال نشط بالإنترنت.

هذه التحديات تجعل جداول بيانات جوجل مثالية للمهام الصغيرة والمتوسطة الحجم ولكنها أقل ملاءمة لتحليل البيانات الثقيلة.

