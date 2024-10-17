كيفية عمل دليل مرجعي سريع للمساعدة الفورية

في عصر نغرق فيه بالمعلومات بشكل مستمر، يمكن أن تكون فرضية تقديم نسخة "قابلة للوجبات الخفيفة" بحجم اللقمة من تلك المعلومات نفسها فكرة رائدة لمستخدميها.

إذًا، ما الذي يتطلبه سد فجوات المعلومات بكفاءة في المؤسسة؟ هل يمكن نشر التعلم والتدريب والمعلومات بنجاح عبر الفرق والوظائف؟

تأتي الأدلة المرجعية السريعة في متناول اليد هنا. فهي بمثابة كبسولات معلومات يسهل هضمها ويمكن استهلاكها أثناء التنقل.

في هذا الدليل، سوف نستكشف الأدلة المرجعية وأهميتها وكيف يمكنك بسهولة إنشاء دليل مرجعي لفريقك. لنبدأ. 👷

ما هو الدليل المرجعي؟

الدليل المرجعي هو مستند يقدم للمستخدمين النهائيين مجموعة مختصرة من الإرشادات أو المعلومات حول منتجك.

الهدف من هذا المستند، على عكس أدلة المستخدم، هو المساعدة في العثور على المعلومات وحل الاستفسارات بأسرع طريقة ممكنة.

وهو موجز ومباشر، ويجعل المعلومات الأساسية في متناول قارئه.

الأدلة المرجعية بشكل عام تحتوي بشكل عام على تعليمات سهلة المتابعة خطوة بخطوة للمستخدمين لأداء مهمة معينة. ونظرًا لإيجازها، فإنها تلعب دورًا رئيسيًا في تسريع اعتماد المنتج أو الخدمة.

على سبيل المثال، دليل تثبيت المنتج الذي يأتي مع أداة تم شراؤها حديثًا. على عكس الكتيبات التي تركز على التفاصيل، تركز هذه الأدلة على مشاركة المعلومات المباشرة التي يسهل استهلاكها وتنفيذها.

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### ما هي عناصر الدليل المرجعي؟

يتم تقسيم الأدلة المرجعية السريعة حسب الغرض ولكن يجمعها هدف مشترك لجعل التعلم (أو التدريب) يبدو عضويًا وسهلاً.

سواء كنت تنشئ دليلًا تفصيليًا خطوة بخطوة أو دليل نظرة عامة على المنتج/العملية، إليك بعض العناصر الأساسية التي تجعل الأدلة سريعة وقابلة للاستهلاك وفعالة. 👇

1. العنوان

مع الحفاظ على البساطة، تأكد من أن عنوان الدليل المرجعي الخاص بك يجيب على -من الدليل لـ ما يحل - في لمحة واحدة. يساعد ذلك المستخدمين النهائيين على اكتشاف الأدلة ذات الصلة بشكل أسرع عند محاولة حل استفسار ما. كما أنه يمكّنهم من التنقل في منتجك أو خدمتك بثقة، مما يزيد من نسبة سعادة العملاء بشكل عام.

2. المحتوى

عند كتابة الأدلة المرجعية، تخلص دائمًا من الفوضى. قلل من المصطلحات، والتواصل المعقد، والفقرات المكتنزة. بهذه الطريقة، يمكن لجمهورك الوصول إلى جوهر الموضوع بشكل أسرع. كلما كانت المعلومات تحل مشاكلهم بشكل أسرع، كلما تمكنوا من العودة إلى الاستمتاع بخدمتك بشكل أسرع.

3. المرئيات

يمكن للدماغ البشري أن يحتفظ بالصور ويعالجها بمعدل سرعة مذهلة تبلغ 13 ميلي ثانية . وبالتالي، يصبح دمج عناصر مثل لقطات الشاشة والأيقونات وصور واجهة المستخدم في دليلك لجعله جذابًا بصريًا أمرًا لا يحتاج إلى تفكير. إلى جانب ذلك، تكون الإرشادات الإرشادية للمنتج ومقاطع الفيديو الإرشادية أكثر جاذبية مع العناصر المرئية.

4. التنسيق

الغرض من دليلك المرجعي السريع هو الذي يحدد الشكل الأنسب له.

على سبيل المثال، قد يتطلب إعداد وثيقة دليل إرشادي لعملية واحدة هيكلاً مباشراً. من ناحية أخرى، قد يتضمن إنشاء دليل إرشادي إرشادي إرشادي أقسام متعددة.

5. الإيجاز

إن الدليل المرجعي الفعال هو دائمًا ما يكون قابلاً للقشط تقريبًا ويلتزم بعدد صفحتين على الأكثر. تعد ممارسة الإيجاز تمرينًا رائعًا في عدم تعقيد معلومات المنتج أو العملية. فهو يجعلها متاحة حتى لغير المبتدئين تقنيًا.

👀 المكافأة: تعلم كيفية كتابة المواصفات الفنية بطريقة يسهل على الجميع فهمها.

لماذا يعد الدليل المرجعي مهمًا؟

يجب أن يحمل الدليل المرجعي ثقله، أي أن يكون واضحًا بذاته مع توقع الاستفسارات التي قد يطرحها المستخدمون النهائيون والإجابة عليها.

ويتوقف الأمر كله على مدى دقة الدليل المرجعي السريع وسهولة استخدامه.

ولكن قبل أن نستكشف كيف يمكن للأدلة المرجعية السريعة أن تبني ولاء العملاء أو تزيد من سعادتهم، دعنا نتعمق في سبب أهميتها.

الأدلة المرجعية السريعة متعددة الاستخدامات من حيث أنها تعالج تحديات أو سيناريوهات متفاوتة التعقيدات. في المؤسسات التعليمية، يمكن استخدامها من قبل المعلمين لتحديد وتوحيد المناهج وخطط الدروس.

يمكن للمؤسسات القائمة على الخدمات الرجوع إلى أدلة أفضل الممارسات للحفاظ على الاتساق في تقديم الخدمات وحماية سمعتها. وفي الوقت نفسه، يمكن لقادة تجربة العملاء استخدام المواد المرجعية لتسريع تدريب موظفي خدمة العملاء.

الأدلة المرجعية أيضًا:

تعريف المستخدمين بالمنتجات بطريقة ذاتية، مما يقلل من الاحتكاك

تبسيط التدريب من خلال توثيق ومواءمة الموظفين وأصحاب المصلحة، مما يساعد في تقليل تكاليف التدريب

مساعدة المستخدمين في العثور على الحلول بشكل أسرع من خلال توفير إجابات مفيدة

تحسين سلامة العلامة التجارية من خلال تحديد معايير الخدمة وضمان الالتزام بها

## كيفية إنشاء دليل مرجعي سريع

تعتبر الأدلة المرجعية ضرورية لتقديم التعليمات وتحديد الأساسيات الرئيسية، مثل الثقافة أو العمليات أو أطر الامتثال. ولا يقل أهمية عن ذلك كيفية تصميم الدليل المرجعي. يجب أن يكون له الهيكل الصحيح وأن يكون في متناول الجمهور المستهدف. انقر فوق يبسط هذه العملية من خلال توفير منصة شاملة لتنظيم الأدلة المرجعية السريعة وتصميمها وتقديمها بسهولة.

اتبع هذه الخطوات لإنشاء دليل مرجعي مثالي لجمهورك.

الخطوة 1: حدد جمهورك

الدليل المرجعي الجيد والمفيد يهدف إلى معالجة مشاكل جمهورك والإجابة على جميع استفساراتهم، حتى قبل طرحها.

وهذا يملي عليك المعلومات التي تشاركها والمستوى الذي تشاركها به. سيختلف عمق المعلومات المضمنة في دليل لفرق المبيعات أو فرق التنقيب عن المعلومات التي سيتم تضمينها في دليل نظرة عامة على المنتج.

يبدأ تحديد جمهورك بالتعرف على أصحاب المصلحة في الدليل. في حال لم تكن لديك فكرة محددة بالفعل، قد يكون من المفيد استكشاف من هم أكثر من سيؤثر عليهم دليلك. يمكنك تحقيق ذلك من خلال إجراء مسح للبيانات الموجودة، وإجراء مقابلات مع نظرائك في المجال/مكان العمل، وإجراء بعض الأبحاث.

أثناء عملك على تحديد جمهورك، فكر في استخدام ClickUp Brain مساعد ذكاء اصطناعي مدمج في منصة ClickUp. تحلل هذه الأداة البيانات الرئيسية مثل اتجاهات السوق ومراجعات العملاء ونشاط المنافسين.

استفد من ClickUp Brain لتحليل البيانات واكتشف احتياجات جمهورك بفعالية

من خلال شخصيات الجمهور، يحدد ClickUp Brain الاحتياجات والتحديات المحددة لمختلف أصحاب المصلحة، مما يتيح لك تخصيص المحتوى الخاص بك بفعالية.

الخطوة 2: تحديد الغرض والمخطط

مع وضع الجمهور النهائي في الاعتبار، حان الوقت لبناء دليلك المرجعي.

قد تحتاج إلى الإجابة عن بعض الأسئلة قبل أن تفعل ذلك:

ما هي المعلومات التي لها الأسبقية؟

ما هو مقدار إعداد السياق المطلوب قبل أن تصل إلى صلب الموضوع؟

هل هناك بعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها أثناء وضع المخطط؟

من الممارسات الجيدة إنشاء إطار عمل يجيب على أكبر استفسارات جمهورك أولاً. فبدلاً من تغطية نطاق واسع من المعلومات، فكر في التركيز المفرط على موضوع أو موضوع أو استفسار واحد.

عندما يتعلق الأمر ببناء هيكل دليلك، يساعدك ClickUp Brain من خلال تقديم اقتراحات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للغرض والمخطط التفصيلي. فهو يقدم توصيات بشأن الموضوعات المهمة وكيفية تنظيم المحتوى على أفضل وجه من أجل الوضوح والتركيز.

إعادة برمجة ClickUp Brain للتكيف مع احتياجاتك وتفضيلاتك لإنشاء محتوى دقيق

الخطوة 3: تنسيق المحتوى لسهولة القراءة

يجب أن يلاقي المحتوى الخاص بك جمهورك حيث هم. وهذا يعني أنه ما لم تكن تخاطب جمهوراً ذا خلفية تقنية، فاحرص على إبعاد المصطلحات الصناعية عن دليلك المرجعي.

لكن الأمر لا يتعلق فقط باللغة - يجب أن يكون دليلك المرجعي قابلاً للقراءة وبكل تأكيد يجب أن يكون ذا قيمة في حد ذاته.

إذا كان دليلك غير متماسك دون دراسة الموارد الأخرى، فلن يكون له قيمة.

إليك ما يمكنك فعله لضمان أن يكون المحتوى في مستند الدليل الخاص بك مفيدًا ومفهومًا:

قلل الغموض: لا تقدم موضوعًا أو عملية إذا لم تكن ذات صلة بالمحتوى الموجود لديك

لا تقدم موضوعًا أو عملية إذا لم تكن ذات صلة بالمحتوى الموجود لديك التبسيط: استخدم لغة بسيطة وعامة. عند تفصيل العمليات، قم بالوصف بدلاً من الاعتماد على الكلام التقني

استخدم لغة بسيطة وعامة. عند تفصيل العمليات، قم بالوصف بدلاً من الاعتماد على الكلام التقني نسق من أجل الوضوح: قد تكون الفقرات الطويلة والمكتنزة مربكة. قم بتقسيم الجمل إلى فقرات ومفاهيم أصغر في نقاط حيثما أمكن ذلك. اختر خطوطاً مقروءة وسهلة القراءة

قد تكون الفقرات الطويلة والمكتنزة مربكة. قم بتقسيم الجمل إلى فقرات ومفاهيم أصغر في نقاط حيثما أمكن ذلك. اختر خطوطاً مقروءة وسهلة القراءة حافظ على تحديث المعلومات: يعد التحقق من المعلومات جزءًا أساسيًا من هذه العملية - خاصةً إذا كنت تقوم ببناء أدلة مرجعية حول العمليات التي تميل إلى التغيير

قد لا يكون إنشاء الأدلة المرجعية سريعًا دائمًا، خاصةً إذا كانت تنطوي على تفاصيل حول العمليات أو المنتجات التي تتطلب موافقة مختلف أصحاب المصلحة.

في سيناريوهات كهذه، فإن اختيار منصة تمنحك حرية التخصيص والتعاون مع تأمين الوصول إلى المستندات أمر غير قابل للتفاوض. ClickUp Docs يمكن أن يساعد في ذلك.

ClickUp Docs

الارتقاء بمستوى التعاون متعدد الوظائف باستخدام مستندات ClickUp Docs

ما الذي يجعلها الخيار الواضح؟ حسناً، مع المستندات، يمكنك

تنسيق المستند حسب تفضيلاتك - من خيارات التصميم والصفحات المتداخلة إلى تضمين الإشارات المرجعية والجداول

البحث والفرز والتصفية من خلال مركز مستندات ClickUp للعثور على أي مستند تحتاج إليه، وتجنب مهمة التمرير اللانهائي التي تستغرق وقتًا طويلاً

يمكنك التحرير مع فريقك في الوقت الفعلي، وتحويل النص إلى مهام، وغير ذلك الكثير

الوصول إلى خيارات التنسيق الغنية وأوامر الشرطة المائلة لإبراز النقاط المهمة في ClickUp Docs

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### الخطوة 4: اجعل دليلك جذابًا

مع وجود الهيكل والمحتوى في مكانهما الصحيح، كل ما ينقص دليلك هو القليل من الجاذبية. لماذا؟

يميل الناس إلى الاستجابة للمحفزات البصرية والاحتفاظ بها بسرعة. لذا، يصبح الدليل/البروتوكول خطوة بخطوة للتعامل مع مكالمات خدمة العملاء الصعبة أو استخدام أداة إدارة المهام أو أداة إدارة علاقات العملاء أكثر فعالية مع "المحفزات" الصحيحة.

عناصر مثل مقاطع الفيديو، وصور GIF، وعروض المنتجات تجعل التعلم حتى أكثر العمليات أو المعلومات المملة جاذبية.

قم بتجميل مستندات العمليات والأدلة المرجعية الخاصة بك باستخدام ClickUp Clips كليب ClickUp Clips يتيح لك التقاط تسجيلات فورية للشاشة وتسجيلها ومشاركتها مع خيار دمج التعليقات الصوتية.

يتم تضمينها بسلاسة عبر واجهة ClickUp، مما يسمح بتسجيل الشاشة بسرعة وسهولة عندما تحتاج إلى توضيح العمليات أو الميزات. يمكنك مشاركة المحتوى الخاص بك دون عناء، والاختيار بين خيارات المشاركة العامة أو الخاصة وخيارات التنزيل.

إذا كنت ترغب في عمل فيديو تدريبي لاستكمال الدليل المرجعي الخاص بك، يمكن أن يؤدي دمج المقاطع إلى إثراء تجربة التعلم بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp Brain إمكانية نسخ المقاطع أثناء التنقل، مما يعزز إمكانية الوصول إلى الأدلة المرجعية الخاصة بك. يتم حفظ جميع التسجيلات ويمكن اكتشافها بسهولة من خلال مركز ClickUp Clips Hub لضمان عثور جمهورك على المعلومات التي يحتاجون إليها.

قم بالوصول إلى ClickUp Clips Hub لتصفح مقاطعك والبحث عنها واسترجاعها بسهولة كلما احتجت إليها

للبدء في استخدام الدليل المرجعي الخاص بك، ابحث في مستودع النماذج التي تمتلكها ClickUp، مثل هذا الدليل 👇

قالب موجز منتج كليك أب

قالب موجز المنتج الخاص ب ClickUp هو مستند ClickUp مُعد مسبقًا يساعدك على الفور على تنظيم العناصر الأكثر أهمية لتطوير منتجك في مستند واحد متماسك.

ال قالب موجز منتج ClickUp هو الحل لكل مدير منتج. عندما يعتمد نجاح منتج ما على فرق متعددة الوظائف عبر مراحل مختلفة من التطوير، فإن التوافق في الآراء أمر بالغ الأهمية.

يسمح هذا القالب لمديري المنتجات بمواءمة كل فريق من خلال تحديد الأهداف ومعايير النجاح وخطط الإصدار والمواصفات الوظيفية في مستند واحد يسهل الوصول إليه. وسواء تم بناء المنتج من الصفر أو إعادة ابتكاره، يكتشف مديرو المنتجات منصة واحدة لإيجاز المشاريع وتتبعها وإدارتها بكفاءة.

ClickUp لديه الكثير ليقدمه في مكان واحد، مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز في الاجتماعات اليومية، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

أنش برابهاكار، محلل تحسين عمليات الأعمال، Airbnb

## أفضل الممارسات لإنشاء دليل مرجعي سريع

يجب أن تكون الأدلة المرجعية السريعة سريعة وسريعة. اعتمادًا على الدليل الذي تقوم بإنشائه، قد يعني ذلك تفكيك العمليات المعقدة أو تجنب المصطلحات التقنية.

فيما يلي بعض أفضل الممارسات التي تم فحصها والتحقق منها عند إنشاء دليلك المرجعي السريع الأول (أو التالي). 🗒️

1. افهم جمهورك واحتياجاتهم

تصبح أفضل الأدلة المرجعية هي نقطة التحقق النهائية عندما يريد جمهورك فهم منتجك والتنقل فيه. وهذا يتطلب منك فقط أن تتوقع كل استفسار يمكن أن يكون لديهم.

يمكن أن توفر مراجعة المنتديات عبر الإنترنت أو الاستطلاعات أو حتى التشاور مع الفرق التي تتفاعل مع عملائك بانتظام كنزًا دفينًا من الأفكار. لا سيما حول العوائق التي يواجهونها عند استخدام منتجك أو خدمتك.

يساعدك هذا في إنشاء قائمة مرجعية وإنشاء مخطط لدليلك المرجعي السريع.

2. قم بتحسين تنسيق الدليل الخاص بك من أجل سهولة القراءة وسهولة الوصول

أحد العوامل المهمة التي يجب مراعاتها عند تصميم دليلك المرجعي هو جعله في المقام الأول للمستخدمين، ففي نهاية المطاف، من المفترض أن يقلل من وقت اعتماد المنتج بين المستخدمين بشكل كبير.

قد يعني ذلك إلغاء عرض المنتج المغلف بعناية والالتزام بالأساسيات، مثل أسماء الميزات. أجب عن أسئلة المستخدمين أولاً، وتواصل بلغة يفهمونها

تخلَّص من المصطلحات واختر ممارسات تنسيق أفضل من خلال اعتماد جمل قصيرة وواضحة ونقاط نقطية حيثما كان ذلك مطلوبًا. أضف الصور لجذب القارئ أكثر. سهولة الوصول إلى المعلومات أمر أساسي.

3. قم بتضمين المعلومات ذات الصلة فقط

عندما يتسع نطاق وعمق المنتج، فمن السهل أن تفقد ما هو وثيق الصلة بالموضوع.

عند إنشاء أدلة مرجعية للمنتج، ركز على جانب واحد في كل مرة لضمان حصول جمهورك على كل المدخلات اللازمة للتنقل في المنتج بشكل مستقل. وهذا يعني إبقاء المعلومات عن الوظائف الأخرى أو ذات الصلة خارج الدليل.

4. قم بتعديل المحتوى الخاص بك باستمرار

يجب أن تظل الأدلة المرجعية ديناميكية مثل منتجاتك أو عملياتك. ومع ذلك، هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعلك بحاجة إلى تدقيقها وتعديلها من وقت لآخر.

من الممارسات الجيدة التي يجب اعتمادها مع هذه الأدلة هي التحقق من الغرض الذي تخدمه لجمهورك. يجب أن تتطور الأدلة المرجعية كلما كان ذلك ضروريًا لتعكس المنتجات المتغيرة، واهتمامات وتوقعات المستخدمين، والرؤى حول قابليتها للاستخدام.

ما هي أنواع الأدلة المرجعية السريعة؟

من الواضح تمامًا أن فهم احتياجات جمهورك هو الأساس لإنشاء الدليل المناسب لهم. لا يمكن أن تخدم النظرة الشاملة للموضوع الذي تركز عليه استفسارات أكثر تحديدًا بشأنه.

إليك مقدمة صغيرة عن عالم الأدلة المرجعية السريعة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير. ✅

أدلة البدء السريع

هذه الأدلة بسيطة وخالية من المتاعب، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على البدء في العمل. يمكن أن تجعل التعليمات الواضحة والرسوم التوضيحية سهلة الفهم الدليل "التمهيدي" مثاليًا.

📌مثال: أدلة التثبيت التي تغطي تثبيت البرامج وإلغاء التثبيت.

أدلة النظرة العامة على المنتج

هذه هي الأداة المثالية لمساعدة المستخدمين الجدد في التعرف على إمكانيات المنتج على نطاق واسع. أثناء تسليط الضوء على ميزاته الأساسية، يوفر هذا الدليل منصة مثالية لتحديد القيمة التي يقدمها.

تُعد أدلة النظرة العامة على المنتج الخيار المثالي في السيناريوهات عندما يتعرف العميل على المنتج أو عندما يقوم فريق التوعية بالمنتج بإعداد عرض تقديمي للعملاء المحتملين.

📌مثال: كتالوج يغطي عروض أحد منتجات تكنولوجيا التعليم، مثل مجموعة أدوات الترميز.

👀 مكافأة: اكتشف قوالب الوثائق الفنية لتبسيط عملية الكتابة الخاصة بك بتنسيق منظم يساعدك على جمع المعلومات الأساسية.

أدلة المهام

أدلة المهام أو البرامج التعليمية هي طريقة غامرة لاستكشاف قدرات معينة محددة لمنتج ما. فهي تقدم إرشادات موجزة وواضحة لإنجاز مهام محددة من خلال عرض سير عمل محدد.

📌مثال على ذلك: أدلة الأعمال اليدوية التي تشاركها المتاجر الاستهلاكية عبر الإنترنت مثل متاجر الأثاث بالتجزئة.

أدلة تحديث المنتج

على المستوى الوظيفي، هذه الأدلة توثق التحديثات ومعناها للمستخدمين النهائيين. من ناحية أخرى، يمكنك تحسينها لإظهار تفاني مؤسستك في تحسين تجربة العميل مع المنتج.

📌مثال: إرشادات حول كيفية التنقل بين التحديثات الوظيفية التي تم إجراؤها على برنامج أو منصة.

### إرشادات إرشادية أو إرشادات خطوة بخطوة

تشبه هذه الأدلة الإرشادية إرشاد المستخدمين خلال أي عملية. بإرشادات متسلسلة، تبسط الأدلة الإرشادية الكيفية المهام باستخدام معلومات مفصلة لكل خطوة.

يتم استخدام الوسائل البصرية مثل لقطات الشاشة لتمثيل سير العمل الشامل بطريقة سهلة الهضم.

📌مثال: توضيح العمليات مثل إعادة تشغيل الخادم أو الاستجابة لخطأ في الشبكة.

أدلة التهيئة

مثل العمليات، يعتمد الأشخاص على الهيكل والإطار للتنقل في العالم من حولهم. أدلة التهيئة هي أداة رائعة لبدء أعضاء الفريق الجدد في أنظمة المؤسسة وثقافتها وممارساتها.

📌مثال على ذلك: العمليات التعريفية للموظفين في الشركات.

*📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء قوالب مستندات فعالة

أمثلة الدليل المرجعي السريع

يعد اختيار القالب المناسب أمرًا ضروريًا عند إنشاء دليل مرجعي. بمجرد الانتهاء من وضع الصيغة النهائية، تصبح عملية تطوير الدليل أكثر انسيابية بشكل كبير.

يوفر ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب التي يمكنك استخدامها كأمثلة لإنشاء أدلة مرجعية سريعة.

على سبيل المثال، فإن ClickUp Quick Start: نموذج إدارة المشروع يقدم للمؤسسات نموذج دليل مرجعي لإدارة خرائط طريق المنتجات. وبدلاً من ذلك، فإن نموذج إرشادات العلامة التجارية ClickUp يمنح فرق التسويق موردًا جاهزًا للاستخدام لتجميع أدلة شاملة للعلامة التجارية.

من السهل التنقل والتخصيص، إليك أمثلة نماذج أخرى للنماذج يمكنك استكشافها:

قالب إرشادات كتابة #### قالب إرشادات الكتابة

تم تصميم قالب إرشادات الكتابة الخاص ب ClickUp للمساعدة في ضمان اتساق الكتابة عبر مؤسستك.

يعد الصوت والنبرة القوية أمرًا حيويًا لأي علامة تجارية. إن نموذج إرشادات الكتابة ClickUp يُمكِّن العلامات التجارية من الحفاظ على هوية متسقة ودقيقة عبر جميع نقاط الاتصال. ويشمل ذلك منشورات المدونة والمقالات وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي و الوثائق الفنية .

إن ضمان أن يعكس كل جزء من المحتوى قيم العلامة التجارية ورسائلها يخلق تجربة متماسكة لجمهورك. يمكّنك استخدام الحالات والحقول المخصصة داخل القالب من إدارة وتتبع مشاريع الكتابة في كل مرحلة بفعالية. ومع تكامل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وغير ذلك، يصبح التعاون في المشروع دون عناء.

قالب توثيق المنتج انقر فوق قالب توثيق المنتج

تم تصميم قالب توثيق المشروع من ClickUp لمساعدتك في الحفاظ على تنظيم وثائق مشروعك وسهولة الوصول إليها.

ال قالب توثيق منتج ClickUp يضمن أن يظل كل مشروع تطوير منتج مبسطًا. يوفر هذا القالب منصة مركزية لتحديد خطط المشروع ووضع الميزانيات وتتبع خارطة الطريق، مما يجعل مواصفات المنتج ناجحة في نهاية المطاف.

يمكن للفرق المعنية استخدامه لتتبع التقدم المحرز، والوصول إلى المستندات ذات الصلة، ومواكبة الجداول الزمنية والميزانيات. إلى جانب تقديم منصة لـ وثائق المشروع ، يسمح هذا النموذج لفرق المنتج بالتخلص من فرص سوء التواصل، وعدم دقة المعلومات أو البيانات، واختناقات المشروع - سواء كانت منظورة أو غير منظورة.

قم بإنشاء أدلة مرجعية سريعة التي تنقر باستخدام ClickUp

الأدلة المرجعية السريعة هي المفتاح لتبسيط منحنى التعلم مع الحفاظ على انخفاض التكاليف.

على عكس الكتيبات المطولة، فهي مصممة بحيث يمكن تحديثها بسهولة، مما يضمن حصول فريقك دائمًا على أحدث المعلومات دون عناء مراجعة المستندات الشاملة أو إجراء ورش عمل تستغرق وقتًا طويلاً

توفر أدوات مثل ClickUp العديد من الفوائد، بما في ذلك إنشاء المحتوى بشكل مبسط. بالإضافة إلى ذلك، توفر قوالبها أساساً متيناً لأدلتك، مما يوفر الوقت ويضمن الاتساق. ابدأ باستخدام ClickUp اليوم!