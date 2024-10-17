قوة بطل التغيير: قيادة فريقك إلى النجاح

"إن الزمن يتغير" - لقد ضرب بوب ديلان حقًا على وتر حساس في أغنيته الشهيرة من الستينيات.

ولكن إليكم الأمر: التغيير ليس حتميًا فحسب، بل هو الثابت الوحيد (إلى جانب نفاذ قهوة المكتب في أسوأ الأوقات).

يجب على الشركات التي ترغب في البقاء على صلة وتنافسية أن تواكب هذا التغيير. والسؤال هو: كيف يمكنك تنفيذ هذا التحول في الأعمال بشكل إيجابي في شركتك؟

هنا يأتي دور بطل التغيير.

من هو بطل التغيير؟

التغيير هو قانون الحياة.

جون كينيدي، الرئيس الأمريكي السابق

يمكن لبطل التغيير أن يقسم بهذا الاقتباس.

ولكن ما هو بطل التغيير، وماذا يفعلون؟

بطل التغيير هو المدير الذي يعمل مع فرق إدارة التغيير وإدارة المشاريع لتوجيه الشركة نحو الحالة المرغوبة

ولكن كيف تكون بطل التغيير؟

إليك الطريقة. كل ما عليك القيام به هو العمل جنبًا إلى جنب مع عامل التغيير.

بطل التغيير مقابل وكيل التغيير

من السهل الخلط بين أبطال التغيير ووكلاء التغيير.

فكلاهما يعمل كجسر بين فريق إدارة التغيير والمنظمة الأكثر شمولاً المتأثرة بعملية التغيير.

ولكن إليك الفرق الرئيسي هنا: يتولى بطل التغيير دورًا عمليًا أكثر. إنهم المؤمنون الحقيقيون، حيث يحشدون الموارد والدعم دون أن يكون لديهم بالضرورة القدرة على فرض التغييرات.

وعلى العكس، وكيل التغيير لديه السلطة لتنفيذ التغييرات. وتشمل مهمته تنفيذ التغييرات في أدق تفاصيلها، بدءًا من الاستراتيجية والتصميم إلى النشر والتقييم.

وخلافًا لأبطال التغيير، عادةً ما يتم تعيين وكلاء التغيير من القيادة المتوسطة إلى العليا.

ما هي المسؤوليات الرئيسية لبطل التغيير؟

إذن، هل نحتاج إلى أبطال التغيير إذا كان وكيل التغيير يمتلك كل السلطة؟

بالطبع.

عندما يأخذ موظفو الخطوط الأمامية زمام المبادرة في مبادرات التغيير، فإن معدل نجاح التحولات يرتفع إلى 71% .

يضطلع أبطال إدارة التغيير بمسؤوليات أساسية من شأنها أن تنجح أو تفشل المؤسسة. وتشمل هذه المسؤوليات ما يلي:

فهم التغيير

قبل أن تتمكن من قيادة عملية تنفيذ التغيير، عليك أن تفهم التغيير. هذا منطقي، أليس كذلك؟

تتمثل المسؤولية الأولى لبطل التغيير في فهم الصورة الكاملة - أهداف مشروع التغيير، وما يجب أن يحدث، وكيف يؤثر ذلك على المنظمة.

وضع استراتيجيات إدارة التغيير

والآن، هذا الأمر يمثل تحديًا - وضع استراتيجيات قوية لإدارة التغيير ليس بالأمر السهل.

فبطل التغيير له اليد العليا هنا لأنه جزء من القوة العاملة.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة التغيير، يضمن أبطالنا توافق الاستراتيجية مع أهداف المؤسسة واحتياجات الموظفين.

توصيل التغيير

يلعب أبطال التغيير دوراً هاماً في ضمان معرفة الموظفين وأصحاب المصلحة بالتغيير وفهمهم له.

ولكن كيف يفعلون ذلك؟

إنهم يشرحون الفوائد ويوضحون كيف سيؤثر ذلك على الحياة اليومية للجميع، ويجيبون على جميع الأسئلة التي تثار بطبيعة الحال "ولكن لماذا؟

فبدون التواصل الواضح، سيصطدم تحولك بأسرع من انقطاع الواي فاي أثناء مكالمة Zoom.

تدريب الموظفين

يأتي التغيير مصحوباً بمنحنى تعليمي. ومع ذلك، فإن أبطال التغيير موجودون لتوجيه الموظفين خلال التدريب اللازم.

وهم لا يكتفون بالتدريب والمغادرة - فهم لا يكتفون بالتدريب والمغادرة - بل يقومون بالتحقق من الأمر وتقديم الدعم واستكشاف أي مشاكل أثناء تأقلم الموظفين مع الطريقة الجديدة للقيام بالأمور.

العمل كنموذج يحتذى به 49% من الموظفين يوافقون على أن القدوة توجههم نحو المسار الوظيفي المناسب لهم.

في أوقات التغيير، يصبح القدوة مهمًا بشكل خاص - شخص ما يُظهر أنه يمكن تبني التغيير دون احتراق تلقائي.

ويصبح أبطال التغيير مثالاً يُحتذى به، ويوضحون كيفية التكيف بل والازدهار في بيئة جديدة.

مراقبة التقدم المحرز وتقديم التغذية الراجعة

ما فائدة التغيير إذا كنت لا تعرف كيف تسير الأمور؟

يراقب أبطال التغيير التقدم المحرز باستمرار، ويحددون نقاط الضعف، ويقدمون الملاحظات لإبقاء الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

حل المشكلات وبناء شبكة علاقات متينة

لنكن صادقين - لن تكون عملية تنفيذ التغيير خالية من المشاكل.

أبطال التغيير هم أول المستجيبين عندما تسوء الأمور. فهم يتعاونون مع الأقسام الأخرى وقادة إدارة التغيير لحل المشكلات بسرعة.

ولا تقلل من شأن قوة شبكة العلاقات القوية - سواء كان ذلك مع الموظفين أو كبار القادة أو أصحاب المصلحة، فإن أبطال التغيير يستخدمون علاقاتهم لتيسير عملية التحول.

أهمية أبطال التغيير في التغيير المؤسسي ## أهمية أبطال التغيير في التغيير المؤسسي

لإحداث التغيير، لا تحتاج إلى إقناع الجميع دفعة واحدة.

يخبرنا بحث إيفريت روجرز "منحنى S" أن الأمر لا يتطلب سوى 10٪ إلى 20٪ من المؤسسة لتبني الابتكار ليتبعه بقية الفريق بسرعة.

فلماذا لا تركز على قوة أبطال التغيير لديك؟

هؤلاء الأفراد يشكلون مجموعة صغيرة ولكن مؤثرة يمكنها قيادة مؤسستك من خلال التغيير التنظيمي.

أبطال التغيير هم صوت الفريق

تعمل هذه النظرية لأن الأبطال هم موظفوك. فهم أصوات فرقهم، حيث يقومون بتضخيم المخاوف والأفكار والملاحظات مباشرة إلى القيادة.

وعلاوة على ذلك، يمكن لأبطال التغيير تحديد ما ينجح وما لا ينجح بسرعة من خلال الملاحظات التي يقدمها زملاؤهم.

أبطال التغيير يتفوقون في التدريب

هل تعلم ما يقرب من 59% من الموظفين يقولون إنهم لم يحصلوا على تدريب رسمي في مكان العمل؟

دعونا نواجه الأمر: توجد ثغرات في التدريب في معظم الشركات.

وهنا يأتي دور أبطال التغيير. يكرس هؤلاء الأبطال وقتاً منتظماً لتدريب الموظفين بشكل فردي.

ومع وجود أبطال التغيير، يتم اكتساب المهارات الجديدة بسلاسة أكبر.

أبطال التغيير مثاليون للاختبارات التجريبية

عندما تحتاج إلى شخص ما لاختبار العمليات أو المنتجات أو الخدمات الجديدة قبل إطلاقها، فإن أبطال التغيير هم المرشحون المثاليون.

فبفضل خبرتهم وبصيرتهم، يمكنهم اكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر.

أبطال التغيير يفسحون المجال لثقافة إيجابية في مكان العمل.

فقط 15% من الموظفين يشاركون بنشاط في مكان عملهم. ومع ذلك، يمكن لأبطال التغيير اتباع نهج أكثر تخصيصًا وتشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم وملاحظاتهم.

أبطال التغيير يساعدون في توفير المال

هذا لجميع المديرين التنفيذيين القياديين الذين لا يزالون على الحياد بشأن إدارة التغيير: أبطال التغيير لديهم موهبة في تقليل التكاليف التشغيلية

فهم يفهمون عمليات الشركة جيدًا ويمكنهم تعديل سير العمل لتقليل منحنيات التعلم المكلفة لأعضاء الفريق الجدد.

علاوة على ذلك، يعرف أبطال التغيير كيفية مواءمة جهودهم مع أهداف الشركة.

فهم يساعدون باستمرار في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ويضمنون تحقيق الشركة لأهداف ميزانيتها.

خصائص أبطال التغيير الناجحين

يجب أن يمتلك بطل التغيير بشكل مثالي المهارات التالية:

يقودون الموظفين الآخرين عبر الطريق الوعر لمبادرات التغيير

يمكن لبطل التغيير أن يوصل فوائد التغيير وما يمكن توقعه بشكل فعال

يتواصلون مع الناس ويتفهمون مخاوفهم ويجعلونهم مرتاحين لفكرة التغيير

في النهاية، لا يتحدث أبطال التغيير عن التغيير فحسب، بل يساعدون في تنفيذه. وهذا يتطلب مهارات ممتازة في إدارة المشاريع

يجب على أبطال التغيير التواصل والتعاون بانتظام مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المؤسسة

كيفية اكتشاف أبطال التغيير المحتملين

إذن، كيف تكتشف بطل التغيير القادم في البرية؟

لنكن مثالاً يُحتذى به (مثل زملائنا الأبطال): تعرّف على لوسي. إنها تعمل في مجال التمويل، وعلى الرغم من أن دورها قد لا يوحي بأنها "قائدة تغيير"، إلا أنها تتمتع بالصفات التي تجعلها مناسبة تماماً.

منفتحة على الأفكار الجديدة

لدى لوسي فضول طبيعي وهي حريصة دائماً على استكشاف أفكار جديدة.

على سبيل المثال، لاحظت أوجه القصور في جمع البيانات المالية أثناء المراجعة السنوية للشركة. وبدلاً من التمسك بالأساليب القديمة، اقترحت لوسي أتمتة عملية إعداد التقارير.

باستخدام أدوات إدارة التغيير قادت فريقًا صغيرًا لاختبار النظام الجديد وتنفيذه. وانتهى الأمر بتخفيض العمل اليدوي بنسبة 30% للفريق بأكمله - الحديث عن وضع مربح للجانبين!

مهارات ممتازة في التواصل

لوسي تبرع في بناء العلاقات عبر الأقسام.

خلال عملية تأهيل المتدربين في قسم الشؤون المالية مؤخرًا، عملت لوسي عن كثب مع قسم الموارد البشرية لضمان فهم الموظفين الجدد للأنظمة المالية للشركة.

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العقلية الموجهة نحو الحلول

عندما واجه فريق لوسي عقبة مع نظام جديد لتتبع النفقات خلال مراجعة ربع سنوية، لم تصب بالذعر. فبدلاً من إلقاء اللوم على البرنامج أو توجيه أصابع الاتهام، اجتمعت على الفور مع فريق المشروع لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وقد أدى هذا الإجراء السريع إلى الحد من التعطيلات وأبقى المشروع على المسار الصحيح.

الاستعداد للمخاطرة

لوسي تستمتع بالخروج من منطقة راحتها.

في العام الماضي، عندما قامت شركتها باستكشاف برنامج مالي جديد، تطوعت لقيادة المشروع التجريبي. وعلى الرغم من بعض العوائق الأولية، اغتنمت لوسي الفرصة، واختبرت تكوينات مختلفة، وقامت بضبط النظام قبل تنفيذه بالكامل.

القيادة المتعاطفة

كانت لوسي متعاطفة مع فريقها.

عندما خضعت شركتها لعملية إعادة تنظيم، كان العديد من الموظفين متوترين بشأن كيفية تأثير ذلك على أدوارهم.

جلست لوسي مع زملائها، وشرحت لهم كيف ستعود التغييرات بالنفع عليهم وعلى المؤسسة. حتى أنها استضافت اجتماعات منتظمة للتحقق من الأمور التي تقلقهم.

إذا كانت لوسي في مؤسستك، فقد ترغب في مناقشة منصب بطل التغيير معها.

كيف تدمج أبطال التغيير في استراتيجية التغيير؟

👀 هل تعلم: 64% من الموظفين يستجيبون لاستراتيجيات التغيير من الأعلى إلى الأسفل بانتظار أن يُملى عليهم ما يجب القيام به.

نعم، إنه ليس النهج الأكثر فعالية، أليس كذلك؟

لا تترك هذه العملية السلبية أي مجال للموظفين لمشاركة آرائهم أو مخاوفهم أو ملاحظاتهم القيّمة - أي كل الأشياء الجيدة التي يمكن أن تحسن عملية التغيير الشاملة.

التعاون هو الكلمة السحرية هنا، وهنا يأتي دور أبطال التغيير. إن دمجهم في استراتيجية إدارة التغيير الخاصة بك هو الخطوة الأولى في الابتعاد عن النهج الأحادي الجانب من أعلى إلى أسفل.

إذن، كيف يمكننا إشراك أبطال التغيير هؤلاء بشكل أكبر؟

إشراكهم في التخطيط

بدلاً من إشراك أبطال التغيير في مرحلة التنفيذ، قم بإشراكهم منذ مرحلة التخطيط. اشرح لهم هدف المشروع وشجعهم على تقديم الأفكار والملاحظات.

بمجرد أن تجمع كل الملاحظات والأفكار وربما حتى بعض الشكاوى (لقد مررنا جميعًا بهذه المرحلة)، فقد حان الوقت لتحويل كل هذه المعلومات إلى أفعال!

عندما يتعلق الأمر بالتغيير التنظيمي، ستحتاج إلى سلاحين سريين: أ خطة عملية إدارة التغيير وخطة التواصل

ولكن، بدلاً من أن تحاول التوفيق بين كل شيء يدويًا (أو كتابة الأشياء بشكل محموم على الملاحظات اللاصقة)، دعنا نقدم لك حلاً يساعدك على تحقيق التغيير التنظيمي: \ دروم رول\ انقر فوق .

ابدأ بسرعة باستخدام القوالب

تم تصميم ClickUp ليكون مساعدك الشخصي لإدارة التغيير.

يأتي مزودًا بما يلي قوالب إدارة التغيير التي يمكن أن تساعدك على رسم خريطة للعملية بأكملها - بدون تخمين أو خطوات ضائعة - مجرد خارطة طريق واضحة.

لتوفير الوقت (والصداع)، يمكنك الاطلاع على قالب خطة إدارة التغيير في ClickUp مصمم لمساعدتك في تخطيط التغييرات وتنفيذها ومراقبتها بفعالية.

قالب خطة إدارة التغيير من ClickUp يساعدك على تخطيط إدارة التغيير بشكل أفضل

باستخدام هذا القالب، يمكنك تحديد النتائج المرجوة، مع الحفاظ على توافق الجميع على الهدف. يمكنك أيضًا التعاون مع فريقك، مع إبقاء الجميع على نفس الصفحة حول أين وكيف يتوقع منهم المساهمة في التغيير التنظيمي.

بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون قائمة مراجعة جيدة (ومن منا لا يحبها؟), قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير من ClickUp يوصى به بشدة إذا كنت تبحث عن أداة أكثر دقة لتتبع كل خطوة.

_قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير من _ClickUp يعد نموذج قائمة مراجعة إدارة التغيير نقطة انطلاق جيدة لرسم خرائط طريق إدارة التغيير

التعاون 101 مع ClickUp

والآن، للانتقال إلى المستوى التالي، اجعل فريقك يشارك في مناقشة مفصلة لإنشاء خطة شاملة لتنفيذ التغيير.

وإليك نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Whiteboards لطرح أفكارك 💡

تم اختيارها من قبل G2 كأحد أفضل أدوات السبورة التعاونية التعاونية، حيث تتيح لك هذه الميزة تحويل الأفكار إلى مهام ببضع نقرات فقط.

أنشئ مساحة عمل تعاونية على سبورات ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على أعضاء الفريق، وتحديد التفاصيل الضرورية

بمجرد الانتهاء من تحديد أفكارك، استخدم انقر فوق الخرائط الذهنية لتصور عملية التغيير بأكملها - من الأولويات والهياكل إلى السلوكيات والموارد.

اقرأ أيضًا: كيف تكتب ميثاق الفريق؟ مع أمثلة ونماذج

قم بتوصيل التغيير الخاص بك باستخدام ClickUp

ستحتاج إلى إبقاء الجميع على اطلاع طوال عملية التغيير.

ابدأ بقوة بإعلان أولي، ثم حافظ على الزخم من خلال ساعات العمل الأسبوعية للإجابة على الأسئلة (لأنه ستكون هناك أسئلة).

وعندما تكون جاهزاً للإطلاق، اجعل الأمر رسمياً بإعلان كبير ومثير.

وهنا تبرز ميزة ClickUp: فهي مليئة بالميزات التي تجعل حياتك العملية أسهل. إن المهام في قوائم متعددة تعمل الميزة على ربط المهام عبر الفرق، بحيث لا يُترك أحد في الظلام.

باستخدام مهام ClickUp في قوائم متعددة، يمكن للمسؤولين ربط المهام بالفرق الأخرى عبر الشركة

بالإضافة إلى ذلك، تضمن لك المهام المتكررة عدم تفويت أي تحديثات أو اجتماعات مهمة - سواء كانت تحديثات التقدم الأسبوعية أو عمليات التحقق من اللجنة التوجيهية المهمة للغاية.

قم بجدولة مهامك في ClickUp حتى لا يفوتك أي حدث مهم

تعيين المهام وتتبعها

يجب على قادة التغيير خلق ثقافة المساءلة لمساعدة فرقهم على تبني المسؤولية والملكية.

مع مهام النقر فوق المهام ، يمكنك الحصول على مجموعة كاملة من أدوات إدارة المهام، بدءًا من إنشاء التبعيات وتتبع تواريخ الاستحقاق إلى تصور الجداول الزمنية للتسليم.

استخدم مهام ClickUp Tasks لتحسين الملكية عن طريق إضافة المهام أو إزالتها أو عرضها من قوائم المهام المختلفة

هل تريد جمع رؤى حول مدى تعقيد المهام؟ يتيح لك تتبع الوقت الأصلي في ClickUp تتبع الوقت المستغرق في كل نشاط تغيير.

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وثائق مفصّلة للسياق

قد يبدو التغيير مربكاً، خاصةً عندما لا يعرف الموظفون ما هو قادم.

ما الحل؟ قم بإنشاء وثائق مفصلة لإرشادهم.

_حَسِّن المحتوى الخاص بك باستخدام التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي على ClickUp Docs مستندات ClickUp Docs يجعل هذا الأمر سهلاً، حيث يقدم إدارة المشاريع المنظمة منصة لكل شيء من قواعد المعرفة إلى أدلة العمليات.

توفر هذه الأداة تحريرًا تعاونيًا وعناوين منسقة مسبقًا لمساعدتك في إنشاء موارد غنية تدعم مبادرة التغيير من البداية إلى النهاية.

لمزيد من الكفاءة, انقر فوق الدماغ مطالبات متعددة قائمة على الأدوار لمساعدتك في العصف الذهني وتحرير وتلخيص المحتوى.

سواء كنت تخطط لمشروع برمجيات أو تحسين تواصل الفريق، تساعدك هذه المطالبات على بناء جداول زمنية مرنة.

إضفاء الطابع الإنساني على اتصالات التغيير الخاصة بك

إن إنشاء تواصل مفتوح هو نصف التحدي الذي تم حله.

بدلاً من إرسال بريد إلكتروني ممل وقاسٍ، حاول استخدام انقر فوق الدردشة للمحادثات في الوقت الفعلي مع الموظفين. يمكنك تضمين الملفات، ومقاطع الفيديو، وجداول البيانات مباشرةً في محادثاتك لإجراء حوار أكثر تفاعلاً.

عملت طريقة عرض الدردشة في ClickUp كمستودع لجميع تعليقاتك

عمليات تسجيل الوصول المنتظمة

يمكن للتواصل ثنائي الاتجاه طوال عملية إدارة التغيير أن يعزز النجاح بنسبة 32% .

لذا، بمجرد إطلاق مبادرة التغيير الخاصة بك، فقد حان الوقت لرعاية فريقك من خلال الدعم المستمر.

تساعد عمليات التحقق المنتظمة في معالجة الشكاوى بفعالية. تذكر: حتى أدنى تلميح من عدم الرضا يستحق الاهتمام الفوري - خاصة عندما تكون التغييرات كبيرة.

ولإبقاء هذا التواصل ثنائي الاتجاه مفتوحاً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، يمكن لأعضاء فريقك استخدام سلاسل التعليقات والإشارات في ClickUp لمشاركة ملاحظات المهام.

تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ وتعيينها لفريقك في ClickUp.

علاوة على ذلك، يمكنهم طلب توضيحات باستخدام التعليقات المعينة والتي تظل قابلة للتتبع حتى يتم حلها.

تحويل التعليقات إلى مهام وتعيينها إلى أعضاء الفريق المناسبين باستخدام ClickUp Task View.

ضع هذا في اعتبارك: 60% إلى 70% من مبادرات التغيير تفشل . ومع ذلك، فإن الشركات التي تستخدم ClickUp تتغلب على الصعاب.

خذ عملاق الرعاية الصحية Mayo Clinic، على سبيل المثال. في فيديو يوتيوب "التغيير صعب: وضع خطة تبني لتوليد النجاح"، يسلطون الضوء على ClickUp كعامل حاسم في انتقالهم السلس. لاحظ أحد المضيفين

أسرع اعتماد لأي أداة أطلقناها نحن الثلاثة في حياتنا المهنية. موظفون أكثر سعادة. شفافية وتعاون أفضل عبر الفريق. انخفاض عدد مرات الذهاب والإياب للتواصل في المشاريع. يمكن للمصممين طلب المساعدة من القيادة باستخدام ميزات ClickUp مثل العلامات والتعليقات.

هيذر ماير، مدير برنامج، Mayo Clinic (مايو كلينك)

شبكات أبطال التغيير

تخيل ريا تقود عملية تغيير تنظيمي كبير في شركة متعددة الجنسيات.

هل تتعامل مع كل شيء بمفردها؟ ليس أمراً مثالياً.

لذا، قامت بتشكيل شبكة أبطال التغيير التي يتشارك فيها العديد من الموظفين مثلها مسؤولية إحداث التغيير في المؤسسة.

إليك كيفية عمل شبكة ريا:

نشر الكلمة : تحرص ريا وفريقها على أن يفهم الجميع في مختلف الأقسام والبلدان خطة إدارة التغيير. فبدلاً من أن يقوم شخص واحد بكل ما هو ثقيل، يقوم كل عضو بتوصيل "لماذا" و "كيف" وراء التغييرات داخل فرقهم

: تحرص ريا وفريقها على أن يفهم الجميع في مختلف الأقسام والبلدان خطة إدارة التغيير. فبدلاً من أن يقوم شخص واحد بكل ما هو ثقيل، يقوم كل عضو بتوصيل "لماذا" و "كيف" وراء التغييرات داخل فرقهم شرح الفوائد : تقوم ريا وطاقمها بتسليط الضوء على النتائج الإيجابية للموظفين، مما يساعدهم على رؤية كيف ستؤدي التغييرات إلى تحسين سير العمل وأهداف الشركة

: تقوم ريا وطاقمها بتسليط الضوء على النتائج الإيجابية للموظفين، مما يساعدهم على رؤية كيف ستؤدي التغييرات إلى تحسين سير العمل وأهداف الشركة تيسير التواصل : تجمع شبكة ريا ملاحظات الموظفين، وتجيب على أسئلتهم، وترفع مخاوفهم إلى الإدارة. إنهم الفريق الذي يتواصل مع كلا الجانبين - أصحاب المصلحة والموظفين

: تجمع شبكة ريا ملاحظات الموظفين، وتجيب على أسئلتهم، وترفع مخاوفهم إلى الإدارة. إنهم الفريق الذي يتواصل مع كلا الجانبين - أصحاب المصلحة والموظفين إدارة التعقيدات: نظرًا لأن الشركة كبيرة الحجم، فإن نهج الشبكة يضمن عدم إرهاق أي شخص واحد. تركز ريا على قسمها بينما يقوم الآخرون بنفس الشيء في أقسامهم

تطوير أبطال التغيير

لقد ركزنا حتى الآن على اكتشاف أبطال التغيير، وهو الجزء الذي يمكن القول إنه الجزء الأكثر سهولة.

أما الجزء الصعب فهو تطوير مهاراتهم لتحقيق أقصى استفادة من مساهماتهم. لهذا، ستحتاج إلى تغطية الخطوات التالية.

التدريب وتنمية المهارات

التدريب هو حجر الأساس لأي عمل ناجح عملية تنفيذ التغيير . تمامًا كما تضمن ريا أن يكون فريقها مجهزًا بالكامل، يجب أن يتلقى أبطال التغيير لديك التدريب المناسب على الإجراءات والأنظمة الجديدة.

يمكن أن تساعدهم ورش العمل أو الندوات عبر الإنترنت أو حتى التوجيه على أن يصبحوا قادة واثقين.

يمكنك أيضاً تقديم التدريب لزيادة تطوير ذكائهم العاطفي ومرونتهم ومهاراتهم القيادية.

توفير الموارد والتشجيع

للحصول على أفضل النتائج من أبطال التغيير لديك، امنحهم الاستقلالية والموارد اللازمة لتنفيذ التغييرات وتجربة أفكار جديدة.

اقرأ المزيد: ما هي إدارة الموارد؟ الدليل النهائي مع الأمثلة والقوالب

بناء شبكة داعمة

سيخلق مجتمع مثل شبكة أبطال التغيير مساحة آمنة لهم لتبادل الأفكار والرؤى وأفضل الممارسات.

الرصد والتغذية الراجعة

أخيرًا، تحقق بانتظام من أبطال التغيير لديك.

استخدم الاستبيانات أو المقابلات أو التحليلات لتتبع تقدمهم والتحديات التي يواجهونها. قدم ملاحظات بناءة لمساعدتهم على النمو وتقدير إنجازاتهم للحفاظ على استمرار الزخم.

هذا هو المكان الذي لوحات معلومات ClickUp دورًا مهمًا في مساعدة أبطال التغيير لديك على إحداث فرق.

تسمح لك لوحات متابعة ClickUp Dashboards بتتبع التقدم المحرز في كل مبادرة تغيير في لمحة سريعة لتقدم لك نظرة مستندة إلى البيانات حول ما ينجح وما هي التحسينات المطلوبة.

يمكنك إعداد أدوات قابلة للتخصيص لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لكل بطل من أبطال التغيير (KPIs)، ومراقبة المقاييس مثل معدلات إنجاز المهام، أو الملاحظات الواردة من أعضاء الفريق، أو الجداول الزمنية لأهداف محددة.

_استخدم ClickUp Dashboards لتحديد أولويات المهام وتعزيز نتائج المشروع وإدارة سباقات السرعة والفرق

حرف "C" في التغيير يرمز إلى ClickUp

قد تظن أن العنوان طموح بعض الشيء، ولكن كما رأيت أعلاه، فإن التعليقات الواردة من مستخدمي ClickUp تقول خلاف ذلك.

ClickUp هو الجسر المثالي بين الإدارة وفرق العمل. تضمن هذه المواءمة أن يعمل الجميع على تحقيق أهداف الشركة نفسها - لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني الضائعة أو التحديثات الفائتة.

باستخدام أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp، يمكنك تخطيط وتنفيذ جهود إدارة التغيير في مؤسستك بشكل أفضل مع الحفاظ على توافق جميع الفرق وإنتاجيتها. اشترك في ClickUp مجانًا اليوم وغيّر شركتك - مشروع واحد في كل مرة.