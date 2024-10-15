قوالب رسائل إخبارية مجانية لمحرر مستندات جوجل

81% من مسوقي B2B يعتمدون على الرسائل الإخبارية كشكل من أشكال التسويق بالمحتوى. لماذا؟ لأن كل 1 دولار أمريكي يتم إنفاقه، فإنها تحقق متوسط عائد قدره 36 دولارًا أمريكيًا .

بينما يساعدك إرسال النشرات الإخبارية المنتظمة على البقاء على اتصال مع جمهورك، إلا أن إنشاءها من الصفر قد يبدو أمراً مرهقاً. وهنا يأتي دور قوالب النشرات الإخبارية في محرّر مستندات جوجل، فهي بمثابة المنقذ.

فكر فيها كمصمم ومؤلف إعلانات مدمج بدون ميزانية كبيرة. فهي جاهزة للاستخدام، وقابلة للتخصيص بالكامل، والأفضل من ذلك كله أنها مجانية.

سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أو شخصاً مستقلاً أو شخصاً لديه شيء يريد مشاركته، فإن هذه النماذج قوالب الرسائل الإخبارية سيوفر لك الوقت والجهد مع الحفاظ على المظهر الاحترافي.

في منشور المدونة هذا، جمعنا لك أفضل قوالب الرسائل الإخبارية المجانية في محرر مستندات جوجل. لكن أولاً، دعنا نلقي نظرة سريعة على كيفية اختيار القالب المثالي.

ما الذي يجعل قالب النشرة الإخبارية لمحرر مستندات Google جيدًا؟

ليست كل قوالب الرسائل الإخبارية في محرر مستندات Google مثيرة للاهتمام بما يكفي لتشجيع القراء على الفور. فيما يلي ما يجب أن تبحث عنه في قالب النشرة الإخبارية المثالي في محرر مستندات Google Docs:

تخطيط منظم: أقسام منظمة مع عناوين وعناوين فرعية لسهولة التصفح

أقسام منظمة مع عناوين وعناوين فرعية لسهولة التصفح تصميم قابل للتخصيص: يسمح لك بتغيير الخطوط والألوان والصور لتتناسب مع علامتك التجارية

يسمح لك بتغيير الخطوط والألوان والصور لتتناسب مع علامتك التجارية صور عالية الجودة: يتضمن صورًا ذات صلة وعالية الدقة لجعل المحتوى جذابًا بصريًا

يتضمن صورًا ذات صلة وعالية الدقة لجعل المحتوى جذابًا بصريًا خطوط قابلة للقراءة: يستخدم خطوطًا سهلة القراءة وذات مظهر احترافي

يستخدم خطوطًا سهلة القراءة وذات مظهر احترافي تنسيق متناسق: يضمن الاتساق في محاذاة النص والهوامش والتباعد بين النصوص

يضمن الاتساق في محاذاة النص والهوامش والتباعد بين النصوص النقاط والقوائم: يساعد على تقسيم المعلومات إلى أجزاء سهلة الهضم

يساعد على تقسيم المعلومات إلى أجزاء سهلة الهضم عناصر تفاعلية: تسمح لك بتضمين محتوى الوسائط المتعددة أو الروابط أو الأزرار أو رموز الاستجابة السريعة لمزيد من التفاعل

تسمح لك بتضمين محتوى الوسائط المتعددة أو الروابط أو الأزرار أو رموز الاستجابة السريعة لمزيد من التفاعل خيارات إضفاء الطابع الشخصي: يسمح بتخصيص التحية والتوقيعات واللمسات الشخصية الأخرى

يسمح بتخصيص التحية والتوقيعات واللمسات الشخصية الأخرى ميزات التعاون: يدعم التحرير في الوقت الحقيقي والتعليقات من مساهمين متعددين

8 قوالب رسائل إخبارية لمحرر مستندات Google

يأتي محرر مستندات Google مع مجموعة قوية من القوالب المجانية المتوافقة مع Microsoft Word والتي تجذب انتباه جمهورك المستهدف بسهولة.

إليك ثمانية منها يمكنك الاختيار من بينها:

1. قالب النشرة الإخبارية المجتمعية من GooDocs

عبر GooDocs تبدأ النشرة الإخبارية المجتمعية الرائعة بتصميم واضح يبعث الحياة في تحديثاتك وقصصك وأحداثك.

يوفر قالب النشرة الإخبارية المجتمعية من GooDocs تصميمًا عصريًا يعزز التواصل.

يخدم هذا القالب المصمم بعناية الغرض منه ويتيح لك عرض قصص مجتمعك.

بفضل المساحات المخصصة للصور والأقسام المنظمة، فهو مثالي لتسليط الضوء على الأحداث والمبادرات، وتجسيد روح مجتمعك النابضة بالحياة.

مثالي ل: رواد الأعمال المنفردين ومديري المجتمع الذين يتطلعون إلى إرسال تحديثات جذابة ومرئية للغاية إلى جمهورهم عبر البريد الإلكتروني

3. قالب النشرة الإخبارية الطبية البسيط من GooDocs

عبر GooDocs يعد التواصل الواضح أمرًا أساسيًا في مجتمع الرعاية الصحية، و قالب الإعلان ضروري لتقديم التحديثات الهامة دون أي ارتباك. قالب قالب النشرة الإخبارية الطبية البسيط من GooDocs يقوم بذلك بالضبط.

فهو يساعدك على مشاركة التحديثات مع مرضاك وموظفيك بشكل مباشر. بفضل تخطيطه الواضح وتصميمه البسيط، يركز هذا القالب على سهولة القراءة، مما يضمن سهولة فهم الإعلانات الطبية المهمة.

مثالي ل: ممارسات الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين الذين يرغبون في مشاركة التحديثات والمعلومات الصحية مع المرضى بتنسيق احترافي واضح

8. قالب النشرة الإخبارية للمطاعم من سوبرسايد

عبر الجانب الفائق هل تتطلع إلى إبقاء المشتركين لديك متحمسين بشأن أحدث الوصفات والعروض الخاصة بك؟

سوبرسايد قالب النشرة الإخبارية للمطاعم يمكن أن يحافظ على تفاعل جمهورك و متعطشًا للمزيد!

بفضل تصميمه النظيف والعصري، يعد هذا القالب مثاليًا ل عرض الأطباق الجديدة والأطباق الموسمية المميزة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك بسهولة إضافة علامتك التجارية والصور وتفاصيل القائمة لجعلها خاصة بك.

مثالي ل: المطاعم والمقاهي التي ترغب في الترويج لعناصر القائمة الجديدة والمناسبات الخاصة والتفاعل مع العملاء الدائمين

2. قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp

قم ببناء اتصال قوي مع عملائك باستخدام قالب النشرة الإخبارية العقارية ClickUp Real Estate Newsletter Template

تم تصميمه في الأصل للشركات العقارية, قالب النشرة الإخبارية العقارية في ClickUp يتفوق في عرض القوائم وربط الوكلاء بالعملاء المحتملين.

يمكنك استخدامه لـ

إنشاء صور مرئية لافتة للنظر

تخصيص محتوى مثل المقالات والنصائح المفيدة

مشاركة الرؤى حول اتجاهات السوق وأسعار المساكن وإحصاءات مبيعات المنازل

ومع ذلك، فقد تم تصميم هذا القالب مع وضع المرونة في الاعتبار، مما يجعله أداة قوية لأي صناعة - وليس فقط العقارات. سواء كنت تعمل في مجال الهندسة المعمارية أو القانون أو حتى المجوهرات، فإن هذا القالب يتكيف مع احتياجاتك.

يمكنك بسهولة تخصيص كل شيء، من الألوان والخطوط إلى التخطيط والأقسام، مما يتيح لك إبراز خدماتك بأفضل طريقة ممكنة.

على سبيل المثال، يمكن لمكتب محاماة تحويل قسمي "الملكية 1" و"الملكية 2" لتسليط الضوء على أكثر القضايا والمرافعات إلحاحًا مثل "القضية 1" و"القضية 2" وهكذا.

مثالي لـ: وكلاء العقارات والوسطاء العقاريين الذين يرغبون في عرض قوائم العقارات وتحديثات السوق للمشترين والبائعين المحتملين

3. قالب تقرير أخبار ClickUp

أنشئ تقارير إخبارية جذابة باستخدام قالب التقرير الإخباري ClickUp News Report

عنصر أساسي للصحفيين، فإن قالب تقرير أخبار ClickUp مصمم على شكل مقال صحفي، مكتمل بعناوين بارزة وأعمدة منظمة. يمكنك استخدام هذا الشكل لشركتك من أجل مشاركة أحدث الأنشطة، أو تعريف أعضاء الفريق الجدد، أو الاحتفال بالإنجازات.

ووفقًا لأسلوب ClickUp، يمكنك تخصيص القالب بأكمله ليناسب حجم شركتك وأهدافها. علاوة على ذلك، لا داعي للقلق بشأن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة للتواصل. يمكنك أنت وفريقك العمل معًا في الوقت الفعلي باستخدام القالب!

قم بتبادل الأفكار حول ما يحدث في مجتمعك، واجمع الحقائق والاقتباسات، وقم بتجميع قصة شركتك بشكل إبداعي. تذكر تتبع ومراجعة القصص الإخبارية قبل إصدار النشرة الإخبارية.

مثالي ل: فرق الإعلام ومديري المحتوى الذين يحتاجون إلى تجميع وتوزيع أخبار الشركة وتحديثات الصناعة والأحداث الجارية

4. قالب البيان الصحفي ClickUp

اصنع بيانًا صحفيًا جيدًا باستخدام قالب ClickUp Press Release Template

إلى أي مدى يمكنك أن تكون مبدعًا في شيء ممل مثل البيان الصحفي؟ حسناً، سوف تتفاجأ.

إن قالب البيان الصحفي ClickUp يتيح لك تخصيصه ليعكس رسالة شركتك وقيمها. يمكنك إضافة صورة غلاف، وتعديل الخط، وتجربة الألوان لإثارة اهتمام القراء.

هذا ليس كل شيء. يتضمن القالب أيضًا نموذج تخطيط مع هيكل منظم لمساعدتك على تضمين جميع المعلومات الضرورية دون الخروج عن المسار الصحيح. عادةً ما يتبع ترتيبًا مثل هذا:

اسم شركتك وشعارها ومعلومات الاتصال بها وموقعها وتاريخها في الأعلى

عنوان رئيسي جذاب وعنوان فرعي في البداية لجذب القراء

ملخص مع لمحة سريعة عن الإصدار

نص الإصدار، مليء بالتفاصيل الأساسية مثل تاريخ الإطلاق والتسعير والميزات وما إلى ذلك.

وصف موجز لما تقوم به شركتك

سواء كنت تعلن عن إطلاق منتج أو حدث، يضمن لك قالب ClickUp هذا البقاء على المسار الصحيح والمتسق. كما يضمن لك أن تكون رسالتك واضحة وكاملة قبل مشاركتها مع العالم.

مثالي ل: محترفي العلاقات العامة وفرق الاتصالات الذين يحتاجون إلى الإعلان عن أخبار الشركة أو إطلاق المنتجات أو التحديثات المهمة لوسائل الإعلام

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5. قالب إعلانات البريد الإلكتروني ClickUp

أبقِ عملاءك على اطلاع على منتجاتك وخدماتك مع قالب إعلانات البريد الإلكتروني ClickUp

تريد أن تتم قراءة رسائلك الإلكترونية، أليس كذلك؟

إن قالب الإعلان عبر البريد الإلكتروني ClickUp يضمن لك ذلك. إنه مرن بما فيه الكفاية لـ يتناسب مع أي استراتيجية تسويقية، مما يتيح لك أن تبقيه بسيطًا أو مبتكرًا أو مخصصًا.

يوفر الخيار "البسيط" تنسيقًا نظيفًا وخاليًا من الهراء يعرض شركتك ومنتجك دون أن يربك القارئ.

وعلى العكس من ذلك، يساعدك خيار "التخصيص" على تخصيص الرسائل باستخدام أسماء جمهورك ومواقعهم وتفضيلاتهم. وهذا يضيف لمسة شخصية، مما يجعل المحتوى الخاص بك أكثر ملاءمة وجاذبية.

سواءً كنت تهدف إلى التواصل المباشر أو الذوق الإبداعي، فإن هذا القالب لديه أسلوب يناسب احتياجاتك. فهو يساعدك على تقديم محتوى عالي الجودة يجذب الانتباه.

مثالي ل: فرق التسويق الذين يرغبون في إنشاء رسائل بريد إلكتروني ترويجية مقنعة لعرض المنتجات أو الخدمات أو العروض الخاصة لجمهورهم المستهدف

يمكنك أيضًا الاستفادة من انقر فوق البريد الإلكتروني مع هذا القالب لتبسيط عملية إنشاء الرسائل الإخبارية وتحسينها.

تبسيط إنشاء النشرة الإخبارية باستخدام ClickUp Email

إليك بعض الفوائد الرئيسية:

تخزين كل محتوى النشرة الإخبارية في مكان واحد ، بما في ذلك المسودات والصور والإصدارات النهائية. تنظيم المحتوى في مجلدات أو مشاريع لسهولة الوصول إليه وإدارته

، بما في ذلك المسودات والصور والإصدارات النهائية. تنظيم المحتوى في مجلدات أو مشاريع لسهولة الوصول إليه وإدارته قسّم إنشاء النشرة الإخبارية إلى مهام أصغر يمكن إدارتها . تعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد مواعيد نهائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب

. تعيين المهام لأعضاء الفريق وتحديد مواعيد نهائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي لتبادل الأفكار وتقديم الملاحظات. استخدم التعليقات والتعليقات التوضيحية لمناقشة عناصر محددة من النشرة الإخبارية

في الوقت الفعلي لتبادل الأفكار وتقديم الملاحظات. استخدم التعليقات والتعليقات التوضيحية لمناقشة عناصر محددة من النشرة الإخبارية جدولة النشرات الإخبارية لإرسالها في الأوقات المثلى للوصول إلى جمهورك المستهدف. ضمان تسليم المحتوى الخاص بك بشكل متسق وفي الوقت المناسب

لإرسالها في الأوقات المثلى للوصول إلى جمهورك المستهدف. ضمان تسليم المحتوى الخاص بك بشكل متسق وفي الوقت المناسب تتبّع المقاييس الرئيسية مثل معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور وإلغاء الاشتراك. تحليل بيانات الأداء لتحسين حملات الرسائل الإخبارية المستقبلية

لتحسين حملات الرسائل الإخبارية المستقبلية التكامل مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأدوات التصميم، وأنظمة إدارة علاقات العملاء للحصول على سير عمل سلس

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قل وداعًا للنشرات الإخبارية المملة!

بغض النظر عن مدى روعة معلوماتك، إذا لم تكن واضحة، سيغادر جمهورك.

تساعدك أفضل قوالب النشرات الإخبارية على تنظيم أفكارك، والحفاظ على تفاعل القراء مع المحتوى الذي يسهل متابعته ويحقق النغمة الصحيحة.

قوالب ClickUp تتجاوز أساسيات مستندات Google Docs. تجمع المنصة بين إدارة المستندات المتقدمة وأدوات إدارة المشاريع القوية. سواء أكنت تطلق منتجاً جديداً، أو تدير مشروعاً كبيراً، أو تحاول فقط تبسيط مهامك اليومية، تقدم ClickUp حلولاً مخصصة لمساعدتك على العمل بذكاء أكبر وتحقيق أهدافك.

ClickUp ليس مجرد أداة تسويق للشركات الصغيرة والشركات - تتكيف مع احتياجاتك وتنمو معك. اشترك في ClickUp اليوم وجدد طريقة نشر أخبارك للعالم!