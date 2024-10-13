كيف ومتى يتم إجراء عملية سكروم من سكروم

غالبًا ما يلجأ مدير المشروع المتمرس والموثوق به في تقديم منتجات البرمجيات الأساسية بدقة، إلى إطار عمل سكروم ضمن منهجية أجايل.

من خلال تقسيم المشروع إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها تسمى سباقات السرعة، يمكن لفريقه التعاون بكفاءة بدلاً من معالجة المشروع بأكمله دفعة واحدة. وبهذه الطريقة، لا يقتصر الأمر على بناء منتج فحسب، بل يتم تحسينه مع كل خطوة لتلبية احتياجات العميل.

ومع ذلك، إذا بدأ مشروعك يبدو وكأنه متاهة مرهقة للأعصاب، فقد تحتاج إلى إحضار فرق سكروم متعددة للتعامل معه.

هذا هو المكان الذي ترتقي فيه بالأمور وتقدم سكروم سكروم. ولكن كيف يمكنك إجراء اجتماعات سكروم المنتظمة دون أن تفقد مسار كل شيء؟ دعنا نكتشف ذلك.

فهم سكروم من سكروم

يعد Scrum of Scrums أمرًا ضروريًا لإدارة المشروع بفعالية. فهم ماهيته وكيفية عمله يعزز تنسيق الفريق ويحسن الشفافية.

ما هو سكروم من سكروم؟

Scrum of Scrums (SoS) هو اجتماع حيث يجتمع فيه ممثلون من فرق مختلفة تمارس Agile Scrum تجتمع معًا للمزامنة ومشاركة التقدم المحرز وحل المشكلات عبر الفرق في المشاريع الكبيرة التي تستخدم منهجيات Agile.

في حين أن هذا قد يبدو بسيطًا، إلا أنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا.

قبل البدء، يجب على المؤسسات موازنة حجم فريق سكروم وعدد أفراده مع التأكد من أن جميع الفرق على نفس الصفحة ويثقون ببعضهم البعض ويتطلعون إلى العمل نحو هدف المشروع المشترك.

عندما يتم ذلك بشكل صحيح، يعزز نظام SoS الشفافية، والمراجعة المنتظمة، و المرونة للتكيف. إن تقسيم الفرق الكبيرة إلى فرق أصغر يساعد المؤسسة على الربط بين الفرق المتعددة وتقوية الروابط والحفاظ على التركيز.

ما هو الغرض من Scrum of Scrums؟

وفقًا لمبتكره، جيف ساذرلاند، فإن سكروم أوف سكروم هو: ".. مسؤول عن تسليم برمجيات العمل لجميع الفرق إلى تعريف Done في نهاية السباق السريع، أو للإصدارات خلال السباق السريع."

بعبارات أبسط، Scrum of Scrums هو اجتماع يقوم فيه ممثلو الفرق المختلفة بمواءمة عملهم لمنع العوائق. وهو ضروري لتوسيع نطاق ممارسات أجايل في المشاريع المعقدة والمتعددة الفرق.

يضمن تقليل مسارات الاتصال المتعددة التعاون السلس والتسليم المتزامن لمنتج متكامل في نهاية كل سباق سريع .

باختصار، يساعدك Scrum of Scrums على

إبقاء الجميع على اطلاع : يضمن التواصل الواضح للتقدم المحرز وأنشطة الفرق الفردية مع المجموعة الأكبر بحيث لا يُترك أحد في الظلام

: يضمن التواصل الواضح للتقدم المحرز وأنشطة الفرق الفردية مع المجموعة الأكبر بحيث لا يُترك أحد في الظلام حل المشاكل بشكل أسرع: معالجة المشاكل العاجلة، وتمكين الفرق الرشيقة من حل العوائق والحفاظ على سير المشاريع

معالجة المشاكل العاجلة، وتمكين الفرق الرشيقة من حل العوائق والحفاظ على سير المشاريع تحسين تنسيق الفريق الرشيق : يشرف على تعاون الفريق، ويضمن التوافق، ويمنع العثرات

: يشرف على تعاون الفريق، ويضمن التوافق، ويمنع العثرات اتخاذ القرارات المهمة: تيسير القرارات الجماعية التي تؤثر على جميع المجموعات، والحفاظ على التنسيق والتقدم

لذا، إذا كنت تتنقل باستمرار بين عدة فرق سكروم، فإن نظام SOS سيضع كل شيء في مكانه الصحيح مع إبقاء الجميع على اطلاع دائم. إنه مكون أساسي من مكونات إدارة مشروع سكروم .

ولكن كيف يبدو نظام إدارة المشاريع؟

المكونات الرئيسية لسكروم من سكروم من سكروم

للوهلة الأولى ، قد يبدو Scrum of Scrums وكأنه مخطط انسيابي معقد مع الكثير من الأجزاء المتحركة. ولكن عندما تقوم بتفكيكها، فإنها مجرد عدد قليل من المكونات الرئيسية التي تدير العرض بشكل أساسي.

1. المشاركون

يحضر ممثل، عادةً ما يكون Scrum Master، سكروم من Scrums. يمكن أن يكون هذا أيضًا عضوًا في الفريق أو مالك المنتج أو قائدًا تقنيًا - أي شخص يمكنه مناقشة تقدم الفريق والتحديات التي يواجهها. قد ينضم أحد أصحاب المصلحة أو المديرين في بعض الأحيان إذا كانت هناك حاجة إلى مدخلاتهم.

2. التردد

عادةً ما تُعقد الاجتماعات من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ولكن يمكن عقدها يوميًا في حالة وجود العديد من التبعيات بين الفرق. بالنسبة للمشاريع التي بها عدد أقل من القضايا المشتركة بين الفرق، يمكن عقد الاجتماعات أسبوعيًا، مع تعديل التواتر بناءً على احتياجات المشروع.

3. المدة

تكون اجتماعات سكروم أو سكروم من سكروم محددة بوقت يتراوح بين 15 و30 دقيقة لتحقيق الكفاءة ويمكن تمديدها ولكن يجب ألا تتجاوز 45 دقيقة.

فوائد اجتماع سكروم أوف سكرومز

يأتي Scrum of Scrums مع قائمة طويلة من الفوائد التي تعتبر حاسمة لتوسيع نطاق ممارسات Agile في المشاريع الكبيرة. وهذا يشمل:

تحسين التنسيق وحل المشكلات

في المشاريع المعقدة، حيث يجب أن تعمل فرق مختلفة جنبًا إلى جنب، يضمن Scrum of Scrums المواءمة ومعالجة التبعيات بسرعة، مما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وسير عمل سلس.

ويحقق ذلك من خلال عدة ممارسات رئيسية:

المزامنة بين فرق العمل: يوائم أولويات الفريق والتقدم المحرز ويدير التبعيات بين الفرق ويقلل من الاختناقات

يوائم أولويات الفريق والتقدم المحرز ويدير التبعيات بين الفرق ويقلل من الاختناقات حل المشكلات بشكل أسرع: يعالج المشكلات التي تؤثر على فرق متعددة ويشجع على إيجاد حلول جماعية لتحقيق نتائج أسرع

يعالج المشكلات التي تؤثر على فرق متعددة ويشجع على إيجاد حلول جماعية لتحقيق نتائج أسرع الحد من المخاطر: يُمكّن الفرق من حل المشكلات قبل تفاقمها، مما يمنع العوائق المحتملة

يُمكّن الفرق من حل المشكلات قبل تفاقمها، مما يمنع العوائق المحتملة تحسين الموارد: يعزز التنسيق ويحدد حالات التعارض أو النقص المحتملة في الموارد قبل أن تصبح حرجة

تعزيز التواصل والشفافية والتعاون: ### تعزيز التواصل والشفافية والتعاون

يساعد Scrum of Scrums فرق العمل على التفاعل بصراحة مع بعضها البعض أثناء العمل على تحقيق الأهداف المشتركة. ويزيد من احتمالية إنجاز المشروع بنجاح.

تشمل العناصر الرئيسية التي تساهم في ذلك ما يلي:

تحسين تدفق المعلومات: يكسر الصوامع من خلال مشاركة التحديثات بانتظام، مما يوفر رؤية شاملة للمشروع

يكسر الصوامع من خلال مشاركة التحديثات بانتظام، مما يوفر رؤية شاملة للمشروع زيادة وضوح الرؤية: يرسم صورة أوضح لتقدم المشروع ويسلط الضوء على المشكلات أو الأنماط التي قد لا تكون مرئية على مستوى الفريق

يرسم صورة أوضح لتقدم المشروع ويسلط الضوء على المشكلات أو الأنماط التي قد لا تكون مرئية على مستوى الفريق زيادة التعاون: تعزيز العمل الجماعي ومناقشة الأفكار بين الفرق المختلفة

تعزيز العمل الجماعي ومناقشة الأفكار بين الفرق المختلفة المواءمة مع الأهداف المؤسسية: يوائم الفرق مع الأهداف الرئيسية ويوصل الأولويات الاستراتيجية عبر الفرق

يساعدك فهم فوائد Scrum of Scrums على تقييم مدى ملاءمتها وتأثيرها على العمليات. تتيح هذه المعرفة اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما إذا كانت ستعزز عمل الفريق والتنسيق وحل المشكلات وكفاءة المشروع.

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كيفية إجراء سكروم من سكروم

لقد اتخذت قرارك: ستجري Scrum of Scrums. إذن، من أين تبدأ؟

دعنا نبدأ بالهيكل، ونقسمه إلى جزأين رئيسيين: "ما هو موضوع (جدول الأعمال)؟" و "من سيقوم بماذا (الأدوار)؟"

الجزء 1: جدول الأعمال

يتبع كل اجتماع من اجتماعات سكروم من سكروم جدول أعمال واضح ومنظم يشبه جدول أعمال سكروم اليومي ولكنه يركز على المشكلات التي تؤثر على فرق متعددة.

وعادةً ما تتمحور حول أسئلة مثل

"ماذا فعل فريقي منذ الاجتماع الأخير؟" يشارك كل ممثل عن الفريق الإنجازات الرئيسية، خاصة تلك التي تؤثر على الفرق الأخرى أو المشروع الأوسع نطاقًا

يشارك كل ممثل عن الفريق الإنجازات الرئيسية، خاصة تلك التي تؤثر على الفرق الأخرى أو المشروع الأوسع نطاقًا _"ماذا سيفعل فريقي قبل الاجتماع القادم؟" تحدد الفرق الخطوط العريضة لعملها القادم، مع تسليط الضوء على المهام التي قد تؤثر على الآخرين والإشارة إلى أي دعم قد يحتاجونه

تحدد الفرق الخطوط العريضة لعملها القادم، مع تسليط الضوء على المهام التي قد تؤثر على الآخرين والإشارة إلى أي دعم قد يحتاجونه **_"هل هناك أي معوقات أو تبعيات؟ تناقش الفرق أي عوائق تبطئ التقدم وتذكر التبعيات على الفرق الأخرى. يتم إثارة المخاطر أو المخاوف المحتملة التي قد تؤثر على عدة فرق

قد يتضمن جدول أعمال Scrum of Scrums أيضًا التغييرات والمقاييس والتقدم المحرز للحصول على فكرة شاملة عن حالة المشروع الحالية.

الجزء 2: الأدوار

يشارك أشخاص مختلفون في Scrum of Scrums، ويلعب كل منهم أدوارًا محددة في سكروم للحفاظ على فعالية الاجتماع. هذه الأدوار هي:

ممثلو الفرق: يرسل كل فريق ممثلًا يُسمى عادةً سكروم ماستر لمشاركة التحديثات حول التقدم والتحديات. يستمعون بنشاط ويساعدون في حل المشكلات التي تثيرها الفرق الأخرى

يرسل كل فريق ممثلًا يُسمى عادةً لمشاركة التحديثات حول التقدم والتحديات. يستمعون بنشاط ويساعدون في حل المشكلات التي تثيرها الفرق الأخرى المنسق: يمكن أن يعمل أحد مسؤولي سكروم أيضًا كمنسق، لضمان بقاء الاجتماع على المسار الصحيح، واتباع جدول الأعمال، والانتهاء في الوقت المحدد. وسيتولى هذا الشخص أيضًا متابعة أي بنود عمل

يمكن أن يعمل أحد مسؤولي سكروم أيضًا كمنسق، لضمان بقاء الاجتماع على المسار الصحيح، واتباع جدول الأعمال، والانتهاء في الوقت المحدد. وسيتولى هذا الشخص أيضًا متابعة أي بنود عمل مالك المنتج: يقدم هذا الشخص رؤية المنتج ويساعد في حل النزاعات بين أولويات الفريق. ويكون دوره حاسمًا عند الحاجة إلى التوافق على اتجاه المنتج

يقدم هذا الشخص رؤية المنتج ويساعد في حل النزاعات بين أولويات الفريق. ويكون دوره حاسمًا عند الحاجة إلى التوافق على اتجاه المنتج الرئيس التقني أو المهندس المعماري: في بعض الأحيان يتم تضمين هذا الشخص لمعالجة التحديات التقنية أو التبعيات أو مشاكل التكامل، ويضمن المهندس التقني اتخاذ قرارات تقنية منسقة بين الفرق

في بعض الأحيان يتم تضمين هذا الشخص لمعالجة التحديات التقنية أو التبعيات أو مشاكل التكامل، ويضمن المهندس التقني اتخاذ قرارات تقنية منسقة بين الفرق أصحاب المصلحة أو الإدارة (اختياري): قد ينضم أصحاب المصلحة كمراقبين لاكتساب الرؤى. يجب أن يساهموا فقط إذا تمت دعوتهم على وجه التحديد

كيفية إجراء اجتماع سكروم من سكروم باستخدام ClickUp

مما لا يثير الدهشة، هناك الكثير مما يجب القيام به وإدارته إذا كنت ترغب في إدارة اجتماع Scrum of Scrums ناجح. الحل؟ منصة سكروم الكل في واحد مثل ClickUp. كليك أب هو الحل الأمثل لإدارة المشاريع لمساعدتك في التعامل مع العدد الكبير المستمر من الاجتماعات الرشيقة لأكبر مشاريعك.

من لوحات سكروم لقوالب التخطيط السريع، و منصة ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة لديها كل ما تحتاجه لإجراء Scrum of Scrums بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، هناك أدوات تعاون مدمجة يمكن أن تساعد الفرق على إجراء اجتماعات رشيقة حتى الافتراضية منها.

خطط لسكروم من سكروم الخاص بك باستخدام منصة ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

تساعدك هذه المنصة على إعداد بنية مساحة عمل قابلة للتخصيص تتألف من المساحات والمجلدات والقوائم والمهام، وهو تسلسل هرمي يمكن تصميمه ليلائم منهجيات أجايل. تحتوي المنصة على مجموعة من الميزات الرشيقة، مثل أدوات إدارة سباقات السرعة ومخططات الإنهاك والتراجع.

والآن، دعنا نرى كيفية إجراء سكروم من سكروم باستخدام هذه المنصة.

الخطوة 1. قم بإعداد ClickUp لـ Scrum of Scrums

استخدم طريقة عرض القائمة في ClickUp للتحقق من جميع الأحداث التي خططت لها لمشاريعك

استخدم كليك أب سبرينتس لتمكين فرق Scrum و Agile من التعاون بكفاءة لتحقيق الأهداف المشتركة. إليك كيفية إعداده:

بالنسبة للمبتدئين، يمكنك التأكد من أن أنشطة "سكرم أوف سكرم" الخاصة بك تتماشى مع تقدم الفريق الفردي

ابدأ بإنشاء مساحة جديدة في ClickUp لـ "سكروم أوف سكروم" لإبقاء أنشطة سكروم أوف سكروم منفصلة عن فرق سكروم الفردية، مما يسهل إدارتها

ضمن هذه المساحة، قم بإعداد مجلدات لتنظيم الجوانب المختلفة لاجتماع سكروم من سكروم الخاص بك. على سبيل المثال، استخدم المسائل المشتركة بين الفرق لتتبع العوائق والتبعيات والتحديات التي تشمل فرق فردية و عناصر الإجراءات للمتابعة لضمان عدم تفويت أي شيء

يمكن اعتبار كل اجتماع مهمة ويمكن أتمتة كل اجتماع باستخدام خيار المهام المتكررة. بالنسبة لعناصر جدول الأعمال المحددة، قم بإضافة مهام فرعية مثل تحديثات الفريق والعوائق ونقاط التكامل وقم بتعيينها لممثلي الفريق المعني

من خلال ClickUp، تمكنا من التحكم بشكل أكبر في القدرة الإنتاجية لأعضائنا، بالإضافة إلى المساعدة في تنفيذ منهجية SCRUM في Dinâmica! لقد كان حقًا تغييرًا كبيرًا في اللعبة، حيث توفر الأدوات المختلفة التي توفرها المنصة العديد من الأفكار للقيادة

إيمانويل جوميرو، رئيس قسم التسويق في Dinâmica Consultoria، Dinâmica Consultoria

قالب اجتماع ClickUp Scrum قالب اجتماع ClickUp Scrum

بالإضافة إلى ذلك، استخدم قالب اجتماع ClickUp Scrum للحصول على السبق في اجتماعات Scrum الفردية الخاصة بك وتلك التي بين كل فريق تطوير.

حافظ على مواءمة فريقك وتركيزه على أهداف السباق مع قالب اجتماعات سكروم من ClickUp

تم تصميم هذا القالب لمساعدتك في تنظيم وتخصيص اجتماعات سكروم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. إليك الطريقة:

قم بتخطيط وتصور سباقات السرعة: استخدم هذا لتخطيط سباقات السرعة والمهام والأهداف في طريقة عرض واحدة لمواءمة الفريق

استخدم هذا لتخطيط سباقات السرعة والمهام والأهداف في طريقة عرض واحدة لمواءمة الفريق مراقبة التقدم والعوائق: تتبع حالة المشروع من خلال ملاحظة التقدم والعوائق ومتابعتها وفقًا لذلك

تتبع حالة المشروع من خلال ملاحظة التقدم والعوائق ومتابعتها وفقًا لذلك توحيد أساسيات سباقات السرعة: تجميع المواد اللازمة لنجاح سباقات السرعة، مثل ملاحظات الاجتماعات والعروض التوضيحية في مساحة عمل تعاونية واحدة

تجميع المواد اللازمة لنجاح سباقات السرعة، مثل ملاحظات الاجتماعات والعروض التوضيحية في مساحة عمل تعاونية واحدة تحسين كفاءة الاجتماعات: هيكلة الاجتماعات بجداول أعمال واضحة وعناصر قابلة للتنفيذ لإجراء مناقشات مركزة

الخطوة 2. إنشاء قالب اجتماع

إحدى الطرق المثالية لبدء استخدام Scrum of Scrums هي استخدام القوالب. يمنحك ClickUp مكتبة كاملة يمكنك الاختيار من بينها. دعنا نأخذ قالب ClickUp SCRUM للتخطيط السريع على سبيل المثال

قالب التخطيط السريع لـ ClickUp SCRUM Sprint Planning قالب

تم تصميم قالب التخطيط السريع SCRUM Sprint من ClickUp للمساعدة في زيادة تعاون الفريق والتواصل من خلال التخطيط السلس للسباق السريع

يأتي هذا القالب مع واجهة سهلة الاستخدام لوضع أهداف واضحة للسباق السريع و تخطيط سباقات السرعة الخاصة بك بفعالية. استخدم هذا القالب من أجل:

تحديد الأهداف: تحديد أهداف سباقات السرعة بوضوح خلال اجتماعات سكروم من سكروم لضمان أن جميع الفرق لديها تركيز مشترك على تحقيق نتائج محددة

تحديد أهداف سباقات السرعة بوضوح خلال اجتماعات سكروم من سكروم لضمان أن جميع الفرق لديها تركيز مشترك على تحقيق نتائج محددة مراقبة التقدم المحرز: تتبع تقدم كل فريق نحو أهدافه وتحديد المخاطر المحتملة لمعالجة التحديات بشكل استباقي وإدارة التبعيات

تتبع تقدم كل فريق نحو أهدافه وتحديد المخاطر المحتملة لمعالجة التحديات بشكل استباقي وإدارة التبعيات تعزيز التعاون: تشجيع التواصل المفتوح بين فرق أجايل سكرم لتبادل الرؤى وحل المشكلات المشتركة بين الفرق، وتعزيز بيئة داعمة وتعاونية

تشجيع التواصل المفتوح بين فرق أجايل سكرم لتبادل الرؤى وحل المشكلات المشتركة بين الفرق، وتعزيز بيئة داعمة وتعاونية توثيق سباقات السرعة: الاحتفاظ بسجلات للمناقشات والقرارات من اجتماعات سكروم من سكرم للرجوع إليها في المستقبل، مما يساعد في التحسين المستمر وتنقيح الاستراتيجية

سواء كنت بحاجة إلى إدارة المنتجات، أو تتبع المهام، أو التعامل مع الأخطاء، أو إنشاء التقارير، يمكنك تخصيص كل جانب من جوانبها وتشكيلها حسب تفضيلاتك.

قم بعمل قوائم مراجعة لعناصر الإجراءات لتحويلها إلى مهام ClickUp Tasks

يمكنك أيضًا استخدام قوائم المراجعة والمهام الفرعية والحقول المخصصة لتخطيط اجتماعاتك. إذا كان جدول أعمال الاجتماع هو التحدث عن تحديثات الفريق لمشروع واحد، يمكنك عمل قائمة مرجعية بالأسئلة التي تحدثنا عنها أعلاه.

استنادًا إلى قائمة المراجعة هذه، يمكنك أيضًا إنشاء مهام فرعية لكل فريق سكروم مشارك في الاجتماع. ويمكنك تتبع كل ذلك باستخدام حقول مخصصة، مثل:

شدة العوائق (عالية، متوسطة، منخفضة)

نوع التبعية (تقني، مورد، معلومات)

الفرق المتأثرة (التسميات)

تاريخ القرار (التاريخ)

مالك الإجراء (الأشخاص)

يساعدك هذا الإعداد على التأكد من سير كل اجتماع من اجتماعات سكروم من سكروم بسلاسة ويحافظ على جميع التفاصيل المهمة في متناول يدك.

قالب إدارة سكرم الرشيقة #### قالب إدارة سكرم الرشيقة

إذا كنت تريد شيئًا أكثر تقدمًا بعض الشيء، فجرّب نموذج إدارة Agile Scrum لإدارة Agile Scrum الخاص ب ClickUp . وهو مصمم خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات، مما يجعله موردًا لا يقدر بثمن للمشاريع التي تركز على تكنولوجيا المعلومات.

قم بتحسين سباقات السرعة وخطط خارطة الطريق من خلال مرئيات قابلة للتنفيذ باستخدام قالب إدارة Agile Scrum من ClickUp

يتضمن هذا القالب أدوات لتنفيذ أحداث سكروم مثل إعداد الأعمال المتراكمة و المنظورات الاستعراضية للسباق السريع . مع 30 حالة مختلفة و 6 طرق عرض مختلفة، تم تحسين هذا القالب لإدارة المشاريع الرشيقة. إنه يوفر:

مرونة في تتبع المهام وإدارتها وإعداد التقارير

صور مرئية قابلة للتنفيذ تساعد على تحسين سباقات السرعة وخطط خارطة الطريق

أدوات تعاونية للحفاظ على اتساق سير العمل

بشكل عام، يقدم هذا القالب حلاً شاملاً لإدارة سكروم وهو مناسب تمامًا للتعامل مع تعقيدات التعامل مع سكروم من سكروم.

الخطوة 3\. جدولة الاجتماعات وعقدها

تصور مهامك المجدولة وحجز الوقت لها باستخدام طريقة عرض التقويم في ClickUp

بمجرد حصولك على جميع مهامك وقوالبك في مساحة Scrum of Scrums الخاصة بك، انتقل إلى عرض تقويم ClickUp لتنظيم جدول اجتماعاتك.

فقط انقر على "طرق العرض"، واختر التقويم، وقم بتسميته "جدول اجتماعات SoS" الآن، لديك رؤية واضحة لجميع اجتماعات سكروم القادمة لجميع الفرق.

لجدولة اجتماعات منتظمة، انقر فوق تاريخ في التقويم، وأنشئ مهمة متكررة، وقم بتطبيقها على قالب اجتماع سكروم أوف سكرومز الخاص بك. لمزيد من الكفاءة، استخدم حظر الوقت في التقويم لتعيين أوقات اجتماعات محددة. ما عليك سوى سحب مهمة الاجتماع إلى الفترة الزمنية المطلوبة وضبط المدة.

إذا كان فريقك يستخدم تقويمات خارجية مثل Google أو Outlook، فإن ميزة مزامنة التقويم في ClickUp تضمن أيضًا ظهور اجتماعات Scrum of Scrums في تقويمات الجميع.

اترك تعليقات حول الإجراءات المهمة داخل المهام باستخدام @mention

للتواصل الاستباقي، استخدم قسم التعليقات في ClickUp ضمن كل مهمة من مهام Scrum of Scrums لإجراء مناقشات أكثر تنظيماً. يمكنك @إشارة إلى أعضاء الفريق للإشارة إلى النقاط المهمة أو استخدام الردود المترابطة للحفاظ على تنظيم المحادثات.

تواصل مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي باستخدام طريقة عرض الدردشة في ClickUp

ولكن إذا كنت بحاجة إلى تحديثات سريعة وفي الوقت الفعلي، جرّب ClickUp's ChatView. قم بإنشاء قناة دردشة مخصصة لـ Scrum of Scrums لتسهيل المناقشات غير الرسمية والتوضيحات السريعة أثناء الاجتماع.

هذا يحافظ على تدفق المحادثات دون شكليات غير ضرورية.

الخطوة 4. إدارة المستندات والملاحظات

لحسن الحظ، يمكنك إنشاء مستندات ClickUp Docs مخصصة لكل اجتماع والاحتفاظ بجميع ملاحظاتك ومعلوماتك في مكان واحد. يمكنك تنظيم هذه المستندات بعناوين لمواضيع مختلفة واستخدام الجداول لتلخيص النقاط الرئيسية.

تضمن خيارات التنسيق في ClickUp سهولة قراءة المستندات. وبمجرد أن تصبح جاهزة، يمكنك مشاركتها مع فريقك باستخدام زر المشاركة وتعيين أذونات للعرض أو التعليق أو التحرير. يتيح لك سجل الإصدارات في ClickUp أيضًا تتبع التغييرات والتراجع عنها إذا لزم الأمر.

إذا كنت تفضل عدم تدوين الملاحظات يدويًا، فاستخدم انقر فوق الدماغ لتلخيص المناقشات وإنشاء عناصر العمل بسرعة باستخدام أداة مساعدة الذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا دمج تفريغ المناقشات بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات المسجلة لتوفير الوقت. وللمضي قدمًا، يمكنك تحويل الصوت تلقائيًا إلى نص واستخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة اجتماعاتك.

مكافأة: قم بتضمين المهام مباشرةً في ملاحظات اجتماعك من خلال النقر على "+" في مستندك واختيار أداة قائمة المهام لإضافة المهام المتعلقة باجتماع سكروم أو سكروم.

الخطوة 5: تتبع التقدم المحرز والمتابعة

مع وجود المهام الفرعية والحقول المخصصة في مكانها الصحيح، أصبح تتبع اجتماعات سكروم من سكروم أمرًا سهلاً. استخدم علامات مثل #عناصرالإجراء و #عناصرالعمل و #قرار و #مانع و #مكسب سريع لتصفية المهام وتحديد أولوياتها بسهولة. للحصول على قائمة طويلة من عناصر الإجراءات، قم بإنشاء قائمة مرجعية داخل المهمة لتسهيل الإدارة.

لتصور حالات المهام وتتبعها، قم بإعداد عرض اللوحة مع أعمدة مثل المهام التي يجب القيام بها، والمهام قيد التنفيذ، والمهام المحظورة، والمهام المنجزة. يمكنك بسهولة سحب المهام وإفلاتها بين الأعمدة لتحديث تقدمها. انقر فوق التبعيات هي ميزة أخرى مفيدة تسمح لك بربط المهام ذات الصلة. قم بإعداد علاقات "انتظار" و"حظر" لمعرفة كيفية تأثير التأخيرات على المهام الأخرى. هذا يساعد على إدارة التبعيات بفعالية.

في شركتنا، يساعد Click Up في تنظيم المشاريع وتحديد أولوياتها في جميع الأقسام. وبفضل الأتمتة وجميع الميزات الأخرى في Click Up (وهي ليست قليلة)، يصبح إنشاء عمليات متسقة عند تنفيذ المشاريع أمرًا في غاية السهولة. كما أن تتبع حالة المشاريع بسيط للغاية.

غابرييلا سيموفا، مسؤولة سكروم، بالمز بيت

أفضل الممارسات لسكروم من سكروم من سكروم

للتأكد من نجاح اجتماع Scrum of Scrums الخاص بك، قمنا بإدراج بعض أفضل الممارسات التي ستساعدك. سيؤدي اتباع هذه الممارسات إلى نتائج مشروع أكثر قابلية للتنبؤ وموثوقية.

💡 النصيحة 1: اجعلها قصيرة وفي صلب الموضوع

يجب أن تكون اجتماعات الحالة موجزة وتستغرق حوالي 15-30 دقيقة. ركز على النقاط الرئيسية خلال اجتماع الحالة هذا: تقدم الفريق والعوائق والتبعيات المشتركة بين الفرق. قلل التفاصيل إلى الحد الأدنى واستخدم مؤقتًا للبقاء على المسار الصحيح.

💡النصيحة 2: ضع جدول أعمال واضح

الاتساق هو المفتاح. لهذا السبب تحتاج إلى هيكل واضح لكل اجتماع يتضمن موضوعات مثل تقدم الفريق والعمل القادم والعوائق وأي تبعيات بين أعضاء الفريق. حاول مشاركة جدول الأعمال مسبقًا حتى يتسنى للمشاركين الاستعداد والتركيز عليه.

💡 النصيحة 3: تشجيع المشاركة

تأكد من إتاحة الفرصة لممثل كل فريق للتحدث. من المهم خلق مساحة يشعر فيها الناس بالراحة في طرح القضايا أو المخاوف. إذا كان شخص ما صامتًا، تابع الأمر لضمان عدم تفويت أي شيء مهم.

💡 النصيحة 4: استخدم التواصل الشامل

يجب أن يفهم الجميع ما تتم مناقشته. ابتعد عن المصطلحات أو المختصرات المربكة، أو خذ لحظة لتوضيحها. شجع على الاستماع النشط وتأكد من أن أي مشاركين عن بُعد يشاركون بشكل كامل وقادرون على المساهمة على قدم المساواة.

💡 النصيحة 5: ركز على التحسين المستمر

اسعَ بانتظام للحصول على تعليقات على اجتماعات سكروم من سكروم لتحديد ما ينجح وما يمكن تحسينه. كن مرنًا - قم بتعديل التنسيق أو التكرار أو الهيكل حسب الحاجة، وتأكد من حضور المشاركين المناسبين للحفاظ على الملاءمة والفعالية.

عزز اجتماع سكروم الخاص بك مع ClickUp

بالإضافة إلى مساحات العمل المخصّصة والقوالب الجاهزة وقوائم مراجعة المهام، تقدم ClickUp مجموعة كاملة من الميزات لدعم فرق العمل الرشيقة واجتماعاتها.

فمع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، ولوحات تحكم مرنة، وأتمتة، والكثير من الأدوات لإدارة سباقات السرعة، يساعدك ClickUp على التخطيط والتعامل مع أكبر المشاريع بسهولة.

هل أنت مستعد لتشغيل Scrum of Scrums والاستمتاع بالمزايا الكاملة لهذا النهج الرشيق مع نمو فريقك؟ اشترك في ClickUp واستكشف ميزاته لبدء رحلتك في مجال الخدمات اللوجستية!