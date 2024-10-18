كيفية استخدام نموذج "أدكار" لإدارة التغيير

قد يكون التغيير في مكان العمل سيفًا ذا حدين. فمن ناحية، هناك إثارة الابتكار؛ ومن ناحية أخرى، هناك عدم اليقين.

عندما تطلق مؤسستك مبادرة جديدة، سواء لتلبية حاجة جديدة للسوق أو لتعزيز الإنتاجية والتعاون، تميل القيادة إلى الشعور بالتفاؤل بينما يشعر الموظفون بالقلق بشأن التغييرات المقبلة. لماذا يثير شيء واعد جدًا التخوف؟

تظهر الأبحاث أن 41% من الموظفين يقاومون التغيير بسبب انعدام الثقة في القيادة. غالبًا ما تتجاهل المناهج التقليدية أدوار الموظفين، مما يؤدي إلى المقاومة وانخفاض الإنتاجية.

يتطلب التغيير الناجح مشاركة الجميع. يساعد نموذج ADKAR - الوعي والرغبة والمعرفة والقدرة والتعزيز - القادة والموظفين على التغيير بفعالية ويعزز الملكية.

ستستكشف هذه المدونة كيف يمكن لأدوات إدارة التغيير مثل نموذج ADKAR تسهيل التحولات وتمكين القوى العاملة لديك، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وتطوير المهارات.

## فهم نموذج ADKAR

يعد نموذج ADKAR لإدارة التغيير نهجاً موجهاً نحو تحقيق النتائج. ويهدف إلى مساعدة المؤسسات على الانتقال إلى التغيير المنشود من خلال تقليل المقاومة. يتكون نموذج ADKAR من خمس مراحل وعناصر متميزة يجب على المؤسسات التخطيط لها والخضوع لها إدارة التغيير الفعالة .

تترجم الاستفادة من نموذج ADKAR إلى العديد من الفوائد للأفراد والمؤسسات على حد سواء:

رضا الموظفين: يضمن أن يكون جميع الموظفين وموظفي الدعم في المنظمة على دراية جيدة بالتغيير وتحفيزهم على التغيير، مما يعزز رضاهم

يضمن أن يكون جميع الموظفين وموظفي الدعم في المنظمة على دراية جيدة بالتغيير وتحفيزهم على التغيير، مما يعزز رضاهم تحسين الأداء التنظيمي: يعزز أداء المؤسسة من خلال إدارة التغيير الناجحة

يعزز أداء المؤسسة من خلال إدارة التغيير الناجحة التغيير المستدام: يؤكد على أهمية التعزيز أثناء التغيير، مما يشجع منهجيات التغيير المستدام

يؤكد على أهمية التعزيز أثناء التغيير، مما يشجع منهجيات التغيير المستدام تقليل المقاومة: يعالج بشكل استباقي الاختناقات والعوائق التي تحول دون التغيير، مما يقلل من المقاومة بشكل كبير في كثير من الأحيان

بالإضافة إلى ADKAR، هناك عدة نماذج أخرى لإدارة التغيير، مثل نموذج كوتر المكون من 8 خطوات وتحليل مجال القوة، يساعدان في تحولات الفريق أو المؤسسة. فيما يلي نظرة عامة مقارنة لكل نموذج في الجدول أدناه:

النموذج التركيز المكونات الرئيسية نموذج ADKAR لإدارة التغيير التغيير الفردي الوعي والرغبة والمعرفة والقدرة والتعزيز نموذج كوتر المكون من 8 خطوات التغيير التنظيمي خلق الإلحاح، وتشكيل تحالف قوي، وخلق رؤية، وتوصيل الرؤية، وتمكين العمل، وخلق مكاسب قصيرة الأجل، وتعزيز المكاسب، وترسيخ التغييرات في الثقافة نموذج التغيير في لوين إلغاء التجميد-التغيير-إعادة التجميد إلغاء تجميد الحالة القائمة، وتنفيذ تغيير الحالة المستقبلية، وإعادة تجميد الحالة الجديدة إطار عمل ماكينزي 7-S المواءمة التنظيمية الاستراتيجية، والهيكل، والنظم، والأسلوب، والموظفين، والمهارات، والقيم المشتركة تحليل مجال القوة القوى الدافعة والقوى المقيدة تحديد القوى التي تدعم/تعارض إدارة التغيير وتطوير استراتيجيات لزيادة القوى الدافعة وتقليل القوى المقيدة

مقارنة نماذج إدارة التغيير | مقارنة نماذج إدارة التغيير

العناصر الخمسة لنموذج ADKAR

ADKAR هو اختصار يرمز إلى:

الوعي:أساس نموذج ADKAR هو إيصال الحاجة إلى التغيير. فبدون فهم سبب ضرورة التغيير، قد يقاوم أصحاب المصلحة التغيير أو ينفصلون عنه.

الرغبة:إلى جانب خلق الوعي وحده، يحتاج الموظفون إلى الشعور بالتحفيز. ويمكن أن يؤدي تسليط الضوء على الفوائد الشخصية والمؤسسية للتغيير إلى تحفيز هذا الدافع.

المعرفة:التدريب المناسب وموارد مشاركة المعرفة والقدرة أمر حيوي. وهذا يجهز الموظفين للتعامل مع التغييرات بثقة والمساهمة في نجاحها.

القدرة: بناء مهارات الموظفين هو مفتاح التغيير الفعال. يجب على المؤسسات توفير الأدوات والتدريب وأنظمة الدعم لضمان قدرة الموظفين على تطبيق معارفهم.

التعزيز: إن استدامة التغيير عملية مستمرة. عزز السلوكيات الإيجابية واحتفل بالإنجازات للحفاظ على الحماس ومنع التراجع.

اقرأ المزيد: تعرّف على أهمية إدارة التغيير

## تطبيق نموذج ADKAR في العالم الحقيقي

عند تنفيذ التغيير، يجب عليك اعتماد نهج منظم وشفاف. يقدم نموذج ADKAR عملية واضحة لتحقيق إدارة تغيير ناجحة.

دليل خطوة بخطوة لتطبيق نموذج ADKAR

هناك خمس خطوات لتنفيذ نموذج ADKAR لإدارة التغيير:

1. التوعية

التواصل: إنشاء وثائق تشرح الحاجة إلى التغيير والمخاطر المحتملة لعدم القيام به المشاركة: إشراك أصحاب المصلحة المهمين في المناقشات والآثار المترتبة عليها السرد: تطوير سرد مقنع يوضح فوائد التغيير بطريقة مقنعة

بناء الوعي حول التغيير لجذب الانتباه وتهيئة الموظفين للمشاركة. تنفيذ هذه المرحلة في ثلاث خطوات، كما هو مذكور أعلاه

مثال: لنفترض أنك تقوم بتنفيذ نظام جديد لإدارة علاقات العملاء لاستبدال النظام الحالي بخيار أكثر حداثة.

تقوم بتوصيل الحاجة إلى نظام إدارة علاقات العملاء الجديد إلى فرقك التي تركز على العملاء، مع التأكيد على فوائده لإدارة بيانات العملاء. من خلال إشراك موظفي إدارة علاقات العملاء في هذه العملية، فإنك تسلط الضوء على كيفية تحسين النظام الجديد لكفاءة المبيعات وقدرات إعداد التقارير، مما يساعد مندوبي المبيعات على تحقيق أهدافهم.

2. الرغبة

التواصل لا يعني القبول. يحتاج موظفوك إلى أن يروا قيمة التغيير حتى يتمكنوا من احتضانه والمشاركة فيه بنشاط. تسلط النقاط الرئيسية التالية الضوء على كيفية تنمية الرغبة في المشاركة:

الفوائد: ركز على النتائج الإيجابية لتنفيذ التغيير على كلا المستويين - الفردي والمؤسسي المخاوف: العمل بنشاط على تحديد المخاوف (مثل كيفية تأثير التغيير على ساعات عمل الموظفين، على سبيل المثال) للحد من المقاومة الإلحاح: خلق الوعي والشعور بالإلحاح من خلال تقديم منظور واضح حول التغيير من خلال التحليلات الداخلية (على سبيل المثال، نسبة التكلفة إلى الفائدة والأثر الاقتصادي للتغيير)

مثال: باستخدام نفس مثال تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء، يمكنك التأكيد على كيفية تعزيز النظام الجديد لإنتاجية الفريق وتعزيز رضا العملاء وتخفيف أعباء العمل على الممثلين. قم بتضمين شهادات من أوائل المتبنين الذين اختبروا هذه الفوائد.

3. المعرفة

المعرفة هي حجر الزاوية في تنفيذ نموذج ADKAR، حيث إنها تعمل على تثقيف الموظفين حول تأثيرات التغيير على المؤسسة. تنفيذ مرحلة المعرفة من خلال الخطوات التالية:

التدريب: تقديم برامج تدريبية شاملة مصممة لتزويد موظفيك بالمهارات الجديدة اللازمة للتعامل مع التغيير بفعالية الدعم: تقديم الدعم: تقديم الدعم المستمر لمساعدة موظفيك في التغلب على التحديات الموارد: توفير موارد التعلم مثل الأدلة الإرشادية والوثائق التقنية حول التغيير للقادة والمشاركين.

مثال: تنظيم دورات تدريبية للموظفين لاستكشاف ميزات ووظائف إدارة علاقات العملاء الجديدة. إنشاء مركز موارد يحتوي على مقاطع فيديو ووثائق للمساعدة في اعتماد الأداة. استخدم دراسات الحالة لمشاركة المعرفة وتوضيح أفضل الممارسات للاستفادة من النظام الجديد بفعالية.

4. القدرة

تأكد من أن فريقك يتمتع بالثقة والقدرة على تنفيذ التغييرات. وكما هو الحال مع جميع المهارات، فإن هذا يعود إلى التخطيط والممارسة والعقلية. حفز قدرات منفذي التغيير بالطرق التالية:

العوائق: تحديد المشكلات التي تخلق عوائق في وقت مبكر، مثل نقص التكنولوجيا أو الأدوات، أو عدم كفاءة العمليات، أو الحواجز الثقافية، أو الهياكل التنظيمية الأدوات: استفد من الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل أنظمة التوصية للأفراد الذين سينفذون التغيير التمكين: تشجيع الملكية والمساءلة لتعزيز ثقافة إيجابية للتغيير تدريجيًا

مثال: عند تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء الجديد، تأكد من أن جميع الموارد اللازمة - مقاطع الفيديو التدريبية وأدلة البرامج وورش العمل - متاحة بسهولة للمستخدمين. تمكين الموظفين من تقديم الملاحظات ومشاركة تجاربهم لتعزيز ثقافة الملكية.

⚡️نموذج الأرشيف: 10 نماذج مجانية لإدارة التغيير مع أمثلة على الخطط

5. التعزيز

راقب السلوكيات والعمليات الجديدة وعززها لدى موظفيك بعد اعتماد التغييرات. استخدم الطرق التالية:

احتفل: تقدير ومكافأة الأفراد الذين يساهمون في التغيير ومكافأتهم على المعرفة الدعم: الدعم: تقديم الدعم والتوجيه لتعزيز العمليات والسلوكيات المتغيرة التعديل: تقديم الدعم والتوجيه لتعزيز العمليات والسلوكيات المتغيرة: الاستمرار في مراقبة التقدم المحرز في التنفيذ وإجراء التعديلات اللازمة

مثال: بعد إطلاق نظام إدارة علاقات العملاء بنجاح، قم بتنظيم فعالية تقدير للاحتفال بجهود الفريق. اجمع التعليقات من خلال استطلاعات الرأي لتحديد التحديات ومجالات التحسين، مما يعزز الالتزام بثقافة النمو والتكيف المستمر.

💡 نصيحة احترافية: استخدم النقر فوق النماذج لجمع التغذية الراجعة من الموظفين لفهم مخاوفهم وخطط التحسين المحتملة واقتراحاتهم لمواصلة تبني التغيير.

استكشاف تواصل الفريق وتمكينه تمكين الفريق والاستكشاف أمران حيويان لإدارة التغيير الفعالة.

تخيل غرفة من أصحاب المصلحة يتبادلون الأفكار معًا حول تغيير تنظيمي قادم. من غير المحتمل أن تدور المناقشة حول الخدمات اللوجستية فقط؛ بل ستكون حول تعزيز بيئة تعاونية يكون فيها التغيير ناجحًا لأن الجميع يشترك فيه. ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون لكل صوت أهمية، وعليك أن تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جميع الأفراد المعنيين لأنهم سيكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن مدى نجاح التغيير.

كما يمكن أن يؤدي النظر في وجهات النظر المتعددة إلى إطلاق أفكار مبتكرة تدفع مؤسستك إلى الأمام. من خلال تشجيع الحوار المفتوح، فإنك تدعو فريقك ليكون جزءًا من الرحلة.

فوائد تمكين الفريق:

الملكية: يستكشف الفريق الممكّن التغيير وآثاره بنشاط، ويشعر بثقة أكبر في المساهمة بمعرفته ومهاراته.

على سبيل المثال، يتم تشجيع الفريق على اقتراح أدوات الاتصال ومنصات التعاون المفضلة لديهم خلال مبادرة على مستوى الشركة لاعتماد العمل عن بُعد. من خلال إشراك الموظفين في عملية صنع القرار، زادت المؤسسة من تأييدهم وحددت الأدوات التي تناسب أسلوب عملهم على أفضل وجه، مما أدى إلى انتقال أكثر سلاسة وإنتاجية أعلى.

الابتكار: تؤدي أنشطة الاستكشاف، مثل جلسات العصف الذهني، إلى أفكار مبتكرة وفريدة من نوعها تحسن كفاءة وفعالية تنفيذ التغيير.

على سبيل المثال، خذ على سبيل المثال فريق تطوير البرمجيات المكلف بالانتقال إلى سير عمل رشيق. فمن خلال عقد "أيام ابتكار" منتظمة، يقترح الفريق ويختبر أساليب جديدة لإدارة المشاريع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين سرعة التسليم وجودة المنتج.

المعنويات: تتمتع الفرق الممكّنة بمعنويات أعلى وقدرة أكبر على التكيف عند مواجهة التحديات.

على سبيل المثال، في إحدى مؤسسات البيع بالتجزئة التي تخضع لعملية ترقية كبيرة للنظام، يعقد المديرون جلسات منتظمة لإبداء الملاحظات حيث يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم واقتراحاتهم. يعزز هذا الحوار المفتوح معنويات الفريق ويسمح لإدارة التغيير بمعالجة المشاكل المحتملة بشكل استباقي، مما يؤدي إلى انتقال أكثر سلاسة.

تحديد التحديات: تساعد الأنشطة الاستكشافية على تحديد التحديات المحتملة التي يمكن أن تعرض العمليات للخطر والاستعداد لها مسبقًا.

على سبيل المثال، يتم تشكيل فرق متعددة الوظائف أثناء عملية الاندماج لمناقشة تحديات الاندماج. وتكشف هذه المناقشات عن مخاطر الاختلافات الثقافية المحتملة والاختناقات التشغيلية. إن معرفة ذلك مسبقاً يساعد المؤسسة على وضع استراتيجيات مستهدفة لمعالجة هذه المشاكل قبل أن تتفاقم.

التعاون: يعزز الاستكشاف التعاون والعمل الجماعي، مما يعزز التواصل وفهم التغيير.

على سبيل المثال، تقوم إحدى مؤسسات الرعاية الصحية التي تطبق نظامًا جديدًا للسجلات الصحية الإلكترونية (EHR) بعقد ورش عمل متعددة التخصصات للموظفين لتبادل الأفكار وبناء المعرفة. ويعزز ذلك التعاون ويخلق إحساسًا بالمجتمع، مما يجعل التغيير يبدو وكأنه جهد جماعي.

اقرأ المزيد: اكتشف أفضل 10 برنامج إدارة التغيير في عام 2024

تنفيذ ADKAR باستخدام ClickUp

قد يكون التخطيط للانتقال إلى ADKAR أمرًا مرهقًا.

لحسن الحظ، يمكن أن تصبح هذه العملية أكثر سلاسة وسهولة في الإدارة باستخدام الأدوات المناسبة.

أدخل النقر فوق :: منصة متعددة الاستخدامات مصممة لتعزيز الإنتاجية والتعاون. وباستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط كل خطوة من خطوات استراتيجية إدارة التغيير في ADKAR، مما يضمن توافق الجميع ومشاركتهم. دعنا نستكشف كيف يمكنك الاستفادة من ClickUp بفعالية في إطار عمل ADKAR.

إدارة المهام

انقر فوق المهام

مهام النقر فوق المهام هي أداة متعددة الاستخدامات لإدارة عملك، بشكل فردي أو كجزء من فريق. فهي تتيح لك العمل مع الحقول المخصصة، والتبعيات، وتواريخ الاستحقاق، والتقديرات الزمنية، وما إلى ذلك. مع هذا، يمكنك

تحديد وتصنيف مهامك في ADKAR وتصنيفها

تعيين مستويات الأولوية

ربط مهام ADKAR ذات الصلة ببعضها البعض وتعيين أعضاء الفريق لتنفيذ التغييرات

مثال: تخيل أنك مكلف بتطوير خطة تواصل لإبلاغ أصحاب المصلحة بالتغييرات الوشيكة. قم بإعداد مهمة في ClickUp توضح بالتفصيل ما يجب إبلاغه ومن المسؤول عن ذلك ومتى يجب القيام بذلك. استخدم الحقول المخصصة لتعيين مستويات الأولوية وتواريخ الاستحقاق لإبقاء كل شيء على المسار الصحيح.

عيّن أعضاء الفريق لمهام محددة وحدد مواعيد نهائية لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. وهذا يحافظ على مساءلة الجميع وتركيزهم على الأدوار المتساوية في تيسير التوعية.

التواصل المركزي

حافظ على محادثات ADKAR الخاصة بك في مكان واحد مع ClickUp Chat

تعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Chat . تتيح لك هذه الميزة:

مشاركة تحديثات ADKAR مع أعضاء الفريق

ربط موارد ADKAR في نافذة الدردشة

التعاون بسلاسة في أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك

مثال: يمكنك مشاركة التحديثات والإجابة عن الأسئلة وجمع الملاحظات حول مخاوف الموظفين. استخدم هذه المساحة لمناقشة فوائد التغيير وكيفية تأثيره على الأدوار الفردية، وبالتالي تعزيز الشعور بالإلحاح والأهمية.

كتابة وتحرير والتعاون بسهولة على مستندات Clickup Docs

تقدم ClickUp منصة مركزية لإيواء جميع وثائق ADKAR (الوعي والرغبة والمعرفة والقدرة والتعزيز) - مع مستندات ClickUp . يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط عمليات إدارة التغيير بشكل كبير وتحسين كفاءة المشروع بشكل عام.

استخدم هذه الميزة من أجل:

إنشاء وثائق ADKAR، مثل المخططات الانسيابية للعملية التي تصف تقدم ADKAR أو وثائق التغيير الجديد الذي تقوم بتنفيذه

التعاون في الأفكار مع الفريق أثناء استكشاف الفريق لاكتشاف وجهات نظر فريدة من نوعها

ربط مستنداتك بسير عمل ADKAR لتمكين جميع أصحاب المصلحة من الوصول إليها بسهولة

الوضوح والشفافية

_ابقَ على اطلاع دائم بالتقدم المحرز في ADKAR باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص لوحات معلومات ClickUp تحسين رؤية أداء التغيير في ADKAR. من خلال استخدام لوحات المعلومات هذه بفعالية، يمكنك تحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لضمان التنفيذ الناجح.

استخدم هذه الميزة من أجل:

إنشاء لوحة معلومات تتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بمبادرة التغيير

تخصيص بيانات ADKAR التي يتم عرضها في لوحات المعلومات

جعل مقاييس تتبع الوقت مركزية لمراقبة التقدم المحرز في ADKAR

تصوّر أعباء عمل منفذي التغيير في ADKAR في موقع مركزي

👀 كلما عرفت أكثر: استخدم منهجية إدارة التغيير التي تركز على بناء الوعي والرغبة والمعرفة والقدرة والتعزيز، لإشراك الموظفين بفعالية وتعزيز فهم أفضل للتغيير المؤسسي.

قوالب جاهزة للاستخدام

تقدم ClickUp قوالب معدة مسبقًا يمكنك استخدامها لتنفيذ نموذج إدارة التغيير ADKAR بسهولة:

1. خطة ClickUp لإدارة التغيير

قالب خطة إدارة التغيير الشاملة لـ ClickUp خطة إدارة التغيير الشاملة

استفد من خطة إدارة التغيير ClickUp لتبسيط التغييرات الهامة في مؤسستك. فهو يمكّنك من اتخاذ الخطوة الأولى نحو عملية إدارة التغيير من خلال توفير العناصر الأساسية لبناء خطة عمل. استخدم هذا النموذج من أجل:

وضع خطط عمل مفصلة لكل مرحلة من مراحل ADKAR

تنفيذ البروتوكولات ومراقبة التقدم المحرز لتوجيه عملية ADKAR

الحصول على رؤية عالية في عمليات ADKAR من خلال فصل المهام قيد التنفيذ والمهام المصطفة

اقرأ المزيد: تعلم كيف التحكم في إدارة التغيير بفعالية

2. انقر فوق قائمة مراجعة إدارة التغيير

نموذج قائمة مراجعة إدارة التغيير ClickUp Change Management

استخدم نموذج قائمة مراجعة إدارة التغيير في ClickUp لتطبيق إدارة التغيير النشطة والإشراف على عملية إدارة التغيير النشطة والإشراف على عملية ADKAR الخاصة بك. فهو يساعدك على قياس ما إذا كانت استراتيجية إدارة التغيير لديك مهيأة للنجاح. يساعدك هذا النموذج على:

تحديد أهداف التغيير

تحديد العمليات والبروتوكولات ذات الصلة بالتغيير

إعداد فرقك لعملية الانتقال

تتبع التقدم المحرز بشكل مستمر مع تقدم ADKAR

يمكنك أيضاً استخدام نماذج مثل وثيقة خطة إدارة التغيير في ClickUp . تساعدك هذه الوثيقة على تحديد استراتيجيات عملية إدارة التغيير في ADKAR وإدخال التغييرات بسرعة دون الإخلال بسير العمل.

إن نموذج اقتراح تغيير ClickUp التغيير يتيح لك إنشاء مسودات أولية لشرح عملية التغيير بالتفصيل.

اقرأ المزيد: تعرف على كيفية إرسال طلب التغيير بشكل صحيح

## التحديات والحلول في تطبيق نموذج ADKAR

1. مقاومة التغيير

يقاوم العديد من الأفراد التغيير لأنهم معتادون على العمليات الحالية ومرتاحون لها. ويمكن أن تنبع هذه المقاومة السلبية من الخوف من المجهول أو الشك في فوائد التغيير.

ما يمكنك القيام به:

التواصل المفتوح: إنشاء منتديات للنقاش حيث يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم وطرح الأسئلة. هذا الانفتاح يعزز الثقة ويمكن أن يخفف من المخاوف.

مثال على ذلك: واجهت إحدى مؤسسات الرعاية الصحية مقاومة عند إدخال نظام سجل صحي إلكتروني جديد. وعقدت الإدارة اجتماعات مفتوحة حيث يمكن للموظفين التعبير عن مخاوفهم وتلقي تعليقات فورية. وساعد هذا النهج في معالجة المخاوف بشأن الانتقال إلى نظام السجلات الصحية الإلكترونية والتأكيد على الفوائد، مثل تحسين رعاية المرضى.

إشراك أصحاب المصلحة: إشراك الموظفين بنشاط في عملية التغيير لمنحهم الشعور بالملكية. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعيين قادة التغيير أمرًا ضروريًا في عملية إدارة التغيير، حيث يساعد هؤلاء الأفراد على تحديد المشكلات مبكرًا وتسهيل عملية انتقال أكثر سلاسة.

مثال: شكلت إحدى شركات التصنيع مجموعات تركيز مع عمال المصنع والعاملين في الخطوط الأمامية لجمع المدخلات حول العمليات الجديدة. من خلال دمج ملاحظات الموظفين في استراتيجية التغيير، قللت المؤسسة من المقاومة وزادت من التأييد.

**2. عدم وجود تأييد من أصحاب المصلحة

قد لا يفهم أصحاب المصلحة مبادرة التغيير أو يدعمونها بشكل كامل، مما يؤدي إلى انخفاض الحافز والالتزام.

ما يمكنك القيام به:

المشاركة المبكرة: إشراك أصحاب المصلحة منذ بداية عملية التغيير لتعزيز الفهم وبناء الالتزام.

مثال: قدمت إحدى المؤسسات المالية برنامجًا جديدًا للامتثال من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في البداية، بما في ذلك كبار القادة ومسؤولي الامتثال، في مراحل التخطيط. وقد ضمنت هذه المشاركة أن رؤيتهم هي التي شكلت المبادرة، مما أدى إلى دعم أقوى عبر الإدارات.

التواصل المصمم خصيصًا: تخصيص التواصل بناءً على الجمهور لضمان الوضوح والملاءمة.

مثال: أثناء تنفيذ نظام جديد لإدارة علاقات العملاء (CRM)، قامت إحدى شركات البيع بالتجزئة بتصميم عروض تقديمية مخصصة لمختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك فرق المبيعات والتسويق والدعم. ومن خلال تناول كيفية إفادة كل مجموعة على وجه التحديد من نظام إدارة علاقات العملاء، عززت المؤسسة من قبول أصحاب المصلحة وحماسهم لتسهيل التغيير.

3. أهداف غير واضحة

التحدي: يمكن أن تؤدي الأهداف غير المحددة أو الغامضة إلى إعاقة القبول وخلق ارتباك بين الموظفين حول اتجاه مبادرة التغيير.

ما يمكنك فعله:

وضع أهداف واضحة: ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) لتوجيه عملية التغيير.

مثال: عندما هدفت إحدى الشركات التقنية الناشئة إلى الانتقال إلى الإدارة الرشيقة للمشاريع، وضعت أهدافًا واضحة، مثل تقليل وقت تسليم المشروع بنسبة 20% خلال ستة أشهر. وقد أدى هذا الوضوح إلى تحفيز الفرق وتوفير هدف ملموس للعمل على تحقيقه.

مشاركة تحديثات منتظمة للتقدم المحرز: تقديم تحديثات مستمرة لإبلاغ الموظفين بالتقدم المحرز وتعديلات الأهداف.

مثال: قدمت مؤسسة تعليمية تطبق منهجًا جديدًا رسائل إخبارية منتظمة واجتماعات محدثة لمشاركة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف. وقد ساعدت هذه الشفافية في الحفاظ على الزخم وحافظت على توافق الجميع مع مبادرة التغيير.

قيادة التحولات الناجحة باستخدام ClickUp

التغيير جزء طبيعي من النمو التنظيمي، وإدارة التغيير الفعالة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. تتمثل الطريقة الصحيحة لإدخال التغيير في قبول أن العمليات وسير العمل الحالية سوف تتطور. إن الخروج من منطقة الراحة هو الطريقة التي تنمو بها المؤسسات، والتغيير يقود الطريق.

يعمل ClickUp على تبسيط هذا الانتقال من خلال العديد من الأدوات والقوالب والميزات التي تمكّن سير العمل والتعاون. استخدم ClickUp لتوجيه عملية ADKAR ومراقبتها والحفاظ على مواءمة فريقك في كل خطوة على الطريق. اشترك اليوم مجانًا !