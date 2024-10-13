كيفية تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين

"من خلال الخيال، يمكننا أن نتصور العوالم غير المخلوقة من الإمكانات الكامنة في داخلنا."

ستيفن كوفي، مؤلف

هذا السطر من كتاب ستيفن ر. كوفي الأكثر مبيعاً في مجال تحسين الذات, العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية العالية يلخص ما يعنيه أن تكون أفضل ما لديك.

في الممارسة اليومية للأعمال، يمكنك مساعدة فريقك على تحقيق ذلك من خلال تحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين وتحسينها. في منشور المدونة هذا، نوضح لك كيف.

فهم نقاط قوة الموظفين ونقاط ضعفهم

تشير نقاط قوة الموظف ونقاط ضعفه إلى المهارات الفنية والسلوكية والمهارات المتعلقة بالعقلية لكل عضو من أعضاء الفريق والتي تؤثر على الأداء في دوره.

نقاط قوة الموظف: وهي المهارات والسمات والسلوكيات التي تمكنهم من التفوق في أدوارهم.

على سبيل المثال، مهارات حل المشكلات ومهارات التفكير المنطقي هي نقاط قوة للمطور. القدرة على سرد القصص هي نقطة قوة كبيرة للكاتب.

نقاط ضعف الموظف: هذه هي المجالات التي قد يعاني فيها الموظف أو يحتاج إلى تحسين. يمكن أن تكون ثغرات في المعرفة أو الخبرة في المجال أو السلوك أو العادات الشخصية.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون نقص الخبرة أو التعرض للرعاية الصحية نقطة ضعف بالنسبة لشخص يعمل في هذا المجال. من ناحية أخرى، يمكن أن يكون الافتقار إلى مهارات إدارة الوقت عائقاً كبيراً أمام الإنتاجية.

لماذا يحتاج المديرون إلى التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الموظفين؟

في العمل المعرفي، وبغض النظر عن العملية وتفعيل المهام، تلعب نقاط قوة وضعف كل فرد دورًا كبيرًا في نتائج الفريق. على سبيل المثال، يمكن لقائد المبيعات الذي يلتزم بالوقت المحدد ويحسن تقديم التقارير أن يكون نموذجًا يحتذى به في هذا السلوك بالنسبة للموظفين الذين يقدمون تقاريرهم. يمكن للزميل الذي يقدم دائمًا عملاً دون المستوى المطلوب أن يقلل من جودة الفريق بأكمله.

هذه هي البداية فقط. يوفر تحديد نقاط قوة الموظفين ونقاط ضعفهم فوائد لا تعد ولا تحصى، مثل ما يلي.

التقييمات الموضوعية: ستقوم أي مؤسسة تسعى إلى تحديد نقاط قوة الموظفين ونقاط ضعفهم بإعداد تقييمات موضوعية في شكل شهادات، ومراجعات، وملاحظات داخلية/خارجية، وما إلى ذلك. وهذا يساعد بشكل كبير في التخطيط طويل الأجل للقوى العاملة والتصميم التنظيمي.

تخصيص العمل المناسب: يمكن لمديري المشاريع تخصيص المهام الأنسب لنقاط قوة وضعف كل موظف. وهذا يحسن سرعة الإنتاج والجودة ورضا الموظفين بشكل عام.

التعلم والتطوير المستهدف: يتيح تحديد نقاط الضعف إمكانية التدريب المستهدف، مما يدعم الموظفين في التغلب على صعوباتهم بفعالية.

التخطيط الوظيفي الاستراتيجي: يسمح تحديد نقاط القوة والضعف بانتظام لقيادة الأعمال بالتخطيط للمسار الوظيفي لكل موظف. على سبيل المثال، يمكن للقيادة العليا أن تقول: "إذا قمت بتحسين مهاراتك في العرض التقديمي بحلول نهاية العام، فمن المرجح أن يتم النظر في ترقيتك"

مشاركة الموظفين: عندما يتم تكليف الموظفين بمهام تتماشى مع نقاط قوتهم، فإنهم يؤدون مهامهم بكفاءة أكبر وبحافز أكبر.

ثقافة إيجابية: عندما يعمل الموظفون على ما يجيدونه، فإن ذلك يخلق شعورًا بالإيجابية والهدف. ونتيجة لذلك، يميلون إلى أن يصبحوا أكثر انفتاحًا لمساعدة الآخرين والتعاون في الأفكار. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون لنقاط الضعف غير المعالجة تأثير عكسي.

إذا كنت مقتنعًا بأن الوقت قد حان لإلقاء نظرة استراتيجية على نقاط القوة والضعف لدى موظفيك، دعنا نرى كيف يمكنك القيام بذلك بعد ذلك.

## تحديد نقاط قوة الموظفين

حدسيًا، يعرف معظم الناس ما هي نقاط قوتهم. ومع ذلك، في مكان العمل، من المحتمل أن يكون هناك عدد لا يحصى من المهارات والمواهب الخفية التي يتمتع بها موظفوك والتي لا ترى النور أبدًا - وهي مهارات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مؤسستك. الخطوة الأولى لتحديد نقاط القوة هذه هي معرفة ما هي نقاط القوة هذه.

فيما يلي بعض أهم الأمثلة على نقاط قوة الموظفين. سنستكشف أيضًا كيف يمكنك تقييم فرقك لكل من نقاط القوة هذه باستخدام أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp .

الخبرة الفنية

معرفة الموظف وإتقانه في مجال معين، مثل تطوير البرمجيات أو المحاسبة، هو مجال خبرته الفنية. على سبيل المثال، يمكن لمطور البرامج الماهر تقنيًا تشخيص الأخطاء وإصلاحها بسرعة.

ولقياس الخبرة الفنية لكل فرد، يمكنك التركيز على الوقت الذي يستغرقه لإكمال نوع معين من المهام أو مدى إجادته لها.

استخدم تتبع وقت ClickUp لقياس الكفاءة التقنية في العمل

على سبيل المثال، يمكنك استخدام تتبُّع وقت النقر لتحديد اتجاهات المهام التي تستغرق أقصر وقت (مع تعديل مدى تعقيد المهمة). يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على المهام التي تحتوي على أقل عدد من الأخطاء أو إعادة العمل أو الملاحظات. يساعد ذلك في قياس جودة المخرجات، وهو مؤشر على الخبرة الفنية.

حل المشكلات

حل المشكلات هو تحليل الموقف، وتحديد السبب الجذري، وتطوير حلول عملية. قد يتفوق الموظفون الذين يتمتعون بمهارات قوية في حل المشكلات في إدارة العلاقات مع العملاء، أو في مرحلة ما قبل البيع، أو الاستشارات، أو إدارة الأزمات. من المهم ملاحظة أن مستوى معين من مهارات حل المشكلات ضروري للجميع!

استطلاعات نوعية بسيطة لتحديد نقاط قوة الموظفين باستخدام نماذج ClickUp

من الطرق الرائعة للقيام بذلك، خاصةً بين الموظفين الذين يواجهون موظفين خارجيين مثل المبيعات، وموظفي ما قبل البيع، ونجاح العملاء، وما إلى ذلك، إجراء استبيانات دورية وجمع الملاحظات. نماذج ClickUp يوفر طريقة بسيطة وقابلة للتخصيص لالتقاط المعلومات التي تحتاجها ودمجها في مهام سير عمل إدارة المهام الخاصة بك دون عناء.

يمكنك أيضًا البدء على الفور باستخدام أي من نماذج ClickUp قوالب نماذج الملاحظات .

قابلية التكيف

القدرة على التكيف هي استعداد الموظف وقدرته على التكيف مع التغييرات في مكان العمل، سواء كان ذلك في الجداول الزمنية للمشروع أو هياكل الفريق أو الأولويات. من المرجح أن يزدهر الموظف القابل للتكيف في الفرق متعددة الوظائف التي تقدم عملاً عالي الجودة.

قد يكون تحديد القدرة على التكيف أصعب من المهارات الأخرى، ولكنه ليس مستحيلاً. على ClickUp، يمكنك الاطلاع على:

الوقت الذي يستغرقه الموظف لإكمال مهام محددة لمعرفة مدى سرعة تأقلمه في كل سباق سريع (أو المدة التي يحتاجها لتعويد نفسه على المشاريع الجديدة)

التعليقات والمحادثات والدردشات والمحادثات التي يجرونها للتعرف على الأولويات المتغيرة بشكل أسرع

معايير لكيفية تقدمهم نحو أهداف أو غايات معينة

مهارات القيادة

أصبحت المؤسسات اليوم مسطحة أكثر فأكثر. تبحث الشركات عن موظفين يديرون أنفسهم بأنفسهم ويستطيعون قيادة أنفسهم وفرق المشروع التي يعملون معها. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون مهارات القيادة قوة استثنائية. عادةً ما تتضمن مهارات القيادة ما يلي:

توفير التوجيه والإرشاد لأعضاء الفريق

تفويض المهام وإدارة المشاريع

تمكين حل النزاعات بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

تقديم الملاحظات وإعادة تقويم التقدم نحو تحقيق الأهداف

حشد الفرق للوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة أو إنجاز الأعمال المعقدة

التواصل بوضوح وفعالية

التحلي بالوعي العاطفي والتفكير في تصرفات الفرد

تقارير سبرينت البرمجيات على لوحة معلومات ClickUp Dashboards

بعض هذه المهارات لها تأثير مباشر على نتائج المشروع، والتي ستظهر على ClickUp Dashboards . على سبيل المثال، قد يتضمن التواصل بوضوح كتابة أوصاف واضحة ومعايير قبول واضحة لكل مهمة، مما يؤدي إلى تقليل الأخطاء أو إعادة العمل. يمكنك قياس ذلك باستخدام الوقت المستغرق لإكمال المهمة أو الوقت في الحالات مثل "إعادة العمل"

ومع ذلك، فإن البعض الآخر، مثل حل النزاعات، أكثر نوعية. ولتحديد هذه الأمور، قد يكون من الضروري إجراء تقييمات 360 درجة. يمكنك دمج الملاحظات النوعية وتحليلها على لوحة معلومات ClickUp لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

إن نموذج تحليل ClickUp Soar Analysis مصمم لهذا الغرض بالضبط. أثناء المراجعة الدورية لأدائك، اجمع الملاحظات من كبار السن وأعضاء فريقك وقم بتقسيمها إلى نقاط القوة والفرص. بناءً على تحليلك، حدد تطلعاتك وتتبع النتائج بمرور الوقت.

المكافأة: ليس كل القادة متشابهين. لذا، فكر في نوع القائد الذي أنت عليه. إن أسلوب مايرز بريجز في القيادة نقطة انطلاق رائعة.

مهارات التواصل

التواصل الجيد لا يتعلق بما تقوله بل بما يفهمه المتلقي

القدرة على الفهم هي قوة غير عادية. على سبيل المثال، مدير المشروع الذي يتمتع بمهارات تواصل جيدة من المرجح أن يبقي راعي المشروع/العميل سعيدًا.

والأهم من ذلك أن مهارات التواصل اليوم تشمل أيضًا الرسائل النصية بطريقة غير متزامنة. لذا، يفكر المتواصلون الجيدون في العواقب من الدرجة الثانية، ويكتبون ردودًا مفصلة ويتجنبون سوء الفهم.

قم بتقييم مهارات التواصل لدى أعضاء فريقك باستخدام عرض دردشة ClickUp .

كم مرة يتعين على الموظف أن يكرر نفسه؟

كم مرة يستخدمون أدوات مختلفة مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية والمستندات وتسجيل الشاشة وما إلى ذلك لإضفاء المزيد من الوضوح؟

كم مرة يطلب مستقبلو الرسالة مكالمة/اجتماع شخصي للتوضيح؟

ما مدى تعاطفهم مع الزملاء الذين يواجهون صعوبة في الفهم؟

ClickUp Clips لتواصل غير متزامن أكثر سلاسة

تشكل نقاط القوة الخمس المذكورة أعلاه - الخبرة التقنية، وحل المشكلات، والقدرة على التكيف، ومهارات القيادة، ومهارات التواصل - الأساس. ومع ذلك، يوجد المزيد من نقاط القوة حسب الوظيفة المتوقع أن يؤديها الشخص.

فيما يلي بعض الأمثلة على نقاط قوة الموظف بناءً على الأدوار/الوظائف:

الموارد البشرية: التعاطف، والوعي العاطفي، والجدارة بالثقة، والانتباه

المبيعات: الالتزام بالمواعيد، والمهارات التنظيمية، وبناء العلاقات، والدافع لتحقيق الحصص، والموقف الإيجابي تجاه الرفض

المحاسبة والمالية: الاهتمام بالتفاصيل، والدقة، والمعرفة المحدثة حول الامتثال، وإدارة المخاطر

التسويق: سرد القصص، والإبداع، وتلقي الملاحظات، والتجريب، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات

معرفة نقاط القوة لا تقل أهمية عن تحديد نقاط الضعف. دعنا نستكشف ذلك بعد ذلك قبل الدخول في ما يمكنك القيام به لتحسين نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.

## تحديد نقاط ضعف الموظف

في البداية، عدم وجود نقاط قوة الموظف المذكورة أعلاه يعتبر ضعفاً بحد ذاته. لذا، لن نعكس عليك القسم أعلاه!

فيما يلي بعض نقاط ضعف الموظفين المحددة التي يجب عليك الانتباه لها.

سوء إدارة الوقت

يشير سوء إدارة الوقت إلى عدم القدرة على تقدير وإدارة الوقت لإنجاز العمل المكلف به. يعاني الموظفون الذين يعانون من ضعف مهارات إدارة الوقت من صعوبة في الوفاء بالمواعيد النهائية أو تحديد أولويات المهام بفعالية.

على سبيل المثال، قد يقضون الكثير من الوقت في مهام ذات أولوية منخفضة، تاركين المشاريع الهامة غير مكتملة. وهذا يمكن أن يقلل من إنتاجية الفريق الإجمالية ويتسبب في تأخير المشروع.

تقارير الوقت لتحديد نقاط الضعف في إدارة الوقت الفردية

لتحديد نقاط الضعف في إدارة الوقت بين أعضاء فريقك، فإن ميزات تتبع الوقت في مشروع ClickUp هي قوتك الخارقة. ابحث في الجداول الزمنية وتقارير الوقت وتقديرات الوقت لفهم كيفية إدارة كل عضو في الفريق لوقته.

صعوبة في تعدد المهام

دعنا نتقبل الأمر: تعدد المهام، عند القيام بمهام متعددة بشكل سيئ، له تأثير سلبي على الإنتاجية. ومع ذلك، يحدث ذلك عندما تحاول القيام بعدة مهام في نفس الوقت.

على سبيل المثال، قد تكون كتابة منشور مدونة، والرد على رسائل Slack، والاستماع إلى التدريب عبر الإنترنت في وقت واحد أمرًا مبالغًا فيه بعض الشيء.

ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم كل موظف في العمل المعرفي الحديث بالتوفيق بين أدوار متعددة. على سبيل المثال، قد يعمل المطور على مشاريع متعددة. وقد يكون للكاتب مقالات متعددة في مراحل مختلفة من سير العمل. قد يكون عدم القدرة على إدارة هذه الأدوار نقطة ضعف، خاصة في الفرق الصغيرة.

لتحديد نقاط الضعف في تعدد المهام، استخدم برنامج مراجعة الأداء للعثور على:

المهام التي تفوت المواعيد النهائية

المهام التي بقيت في نفس الحالة لفترة طويلة جداً، خاصة في مراحل إعادة العمل/إصلاح الأخطاء

الأهداف التي أوشكت على الانتهاء

التفاعل العاطفي

كما يوحي الاسم، تشير التفاعلية العاطفية إلى الطريقة التي يتفاعل بها الشخص - أو يبالغ في التفاعل - مع موقف ما. قد يعاني الموظف المتفاعل عاطفيًا من صعوبة في التحقق من مشاعره في المواقف العصيبة أو الصعبة، مما يؤدي إلى ردود فعل متهورة أو علاقات شخصية سيئة.

على سبيل المثال، قد يستجيبون عن طريق الغضب من ردود الفعل أو الدخول في قوقعة أثناء الأحداث التي تتسم بالضغط الشديد، مما يخلق توترًا في مكان العمل واضطرابات في سير العمل.

لا توجد أداة يمكنها (حتى الآن) قياس استجابات الشخص العاطفية بدقة، لذلك لتحديد هذا الضعف، لا بد من الاعتماد على تعاطفك ومهاراتك في الملاحظة والوعي العاطفي.

عدم الاهتمام بالتفاصيل

يميل الموظفون الذين يفتقرون إلى الاهتمام بالتفاصيل إلى ارتكاب أخطاء متكررة أو التغاضي عن جوانب مهمة في عملهم. ويتحول هذا الأمر إلى نقطة ضعف لأن لديه القدرة على التفاقم بمرور الوقت.

على سبيل المثال، خطأ بمقدار 0.1 دولار في إدخال البيانات لأكثر من 100,000 معاملة هو خسارة قدرها 10,000 دولار. وبالمثل، يمكن أن تؤدي فاصلة منقوطة في غير محلها في كود التطبيق إلى خطأ قد يستغرق ساعات للعثور عليه وإصلاحه. يمكن أن يكلف الشعار الخاطئ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي سمعة العلامة التجارية.

نقص الاستبطان

يعاني الكثير منا من هذه المشكلة. يؤدي عدم الاستبطان إما إلى عدم معرفة نقاط الضعف الخاصة بك أو عدم بناء القدرة على التكيف معها. وكلاهما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإرهاق المهني، والذي يتجلى في انخفاض الكفاءة والإرهاق الذهني والإجهاد وفقدان الاندماج.

قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp

إحدى أفضل الطرق لتحديد نقطة الضعف هذه هي إجراء تقييم شامل بشكل دوري. قالب تحليل SWOT الشخصي الخاص بـ ClickUp إطار عمل قوي. فهو يساعدك على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، مما يتيح لك تقييم مشاكلك في سياقها.

المكافأة: المزيد قوالب تحليل الفجوات و نماذج تحليل SWOT للتقييم الذاتي

الآن بعد أن حددت بعض نقاط القوة والضعف الشائعة لدى الموظفين، دعنا نرى كيف يمكنك تحويل الأخيرة إلى الأولى.

## تعزيز نقاط قوة الموظف

أفضل طريقة لتعزيز نقاط قوة موظفيك هي مساعدتهم على الاستفادة منها. إليك بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك في ذلك.

1. الممارسة والإتقان

إذا كان أعضاء فريقك بارعين في شيء ما، شجعهم على الاستمرار فيه. هل هناك شخص ما مبرمج بايثون بارع؟ امنحهم مشاريع حتى يتمكنوا من التدرب على البرمجة كل يوم.

وفر فرصاً للموظفين للعمل على المهام التي يتفوقون فيها، مما يسمح لهم ببناء الثقة في قدراتهم. ثم امنحهم فرصاً للتوسع في مهارات جديدة في المكتبات ذات الصلة والأدوات المجاورة.

2. ضع أهدافًا طموحة

قم بتضمين تضخيم نقاط قوة الموظف كجزء من الأهداف المهنية. على سبيل المثال، إذا كان أحد الموظفين بارعًا في حل المشكلات داخل المشروع، اعرض عليه منصبًا أفضل. إذا كان أحد أعضاء الفريق قويًا في التصميم المرئي، فضع له أهدافًا لتعلم تصميم تجربة المستخدم في العام القادم.

استخدم أهداف النقر لوضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART) لكل عضو من أعضاء الفريق والتي تعزز مهاراتهم الحالية باستمرار.

ضبط وتتبع جميع أهدافك في مكان واحد مع ClickUp

3. عرض المزيد من الفرص

مكّن الموظفين من اتخاذ القرارات في مجالات قوتهم. استفد من خبراتهم من خلال إشراكهم في المناقشات الاستراتيجية ومنحهم مسؤولية اتخاذ القرارات.

عزز معنويات الموظفين وتفكيرهم الإبداعي من خلال منح الموظفين حرية استكشاف أفكار جديدة والمجازفة وتجربة أساليب مبتكرة.

## معالجة نقاط ضعف الموظفين

لننتقل الآن إلى كيفية مساعدة الموظفين في التغلب على نقاط ضعفهم. تتضمن بعض الاستراتيجيات الفعالة ما يلي:

1. التدريب والتطوير

تقديم برامج تدريبية محددة لكل نقطة من نقاط ضعف الموظفين (بعد مناقشتها معهم).

إذا كانت تقنية، أرسلهم إلى معسكر تدريبي أو سجلهم في دورة تدريبية عبر الإنترنت

إذا كان الأمر يتعلق بالمهارات الشخصية، اعثر لهم على مدرب

إذا كان الأمر يتعلق بإدارة الوقت، فساعدهم باستخدام أدوات، مثل مؤقِّت بومودورو أو تطبيق حظر التقويم أو مصفوفات تحديد الأولويات

2. تحسين العمليات

قم بإعداد العمليات وسير العمل التي تساعد أعضاء الفريق على التغلب على نقاط ضعفهم. على سبيل المثال:

إذا كان عدم الاهتمام بالتفاصيل يمثل مشكلة، فقم بإنشاء قوائم مراجعة لتفعيل الجودة

إذا كان نقص الاستبطان هو المشكلة، شجع المراجعات الشخصية قبل كل جلسة عمل فردية

3. التغييرات الثقافية

غالبًا ما يعاني الموظفون الذين يعانون من الإجهاد من انخفاض الإنتاجية والرضا الوظيفي. ويمكن أن يتجلى ذلك في نقاط ضعف، مثل نفاد الصبر أو انعدام الثقة.

تعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية

اخلق جواً يمكن للموظفين فيه الاستفادة من نقاط قوتهم مع تقليل نقاط ضعفهم إلى الحد الأدنى

تقديم ورش عمل لإدارة الإجهاد، ودعم الصحة النفسية، وما إلى ذلك.

تضمين الإجازات والإجازات الوالدية وما إلى ذلك كجزء من سياستك

اخلق بيئة مفتوحة للموظفين لمناقشة معاناتهم

بالإضافة إلى كل هذا، هناك شيء واحد يمكنك القيام به كمدير أو قائد عمل لمساعدة موظفيك على الاستفادة من نقاط قوتهم وتقليل نقاط ضعفهم: تقديم الملاحظات!

دور التغذية الراجعة وتقييم الأداء

تكون التغذية الراجعة الجيدة بناءة وفي الوقت المناسب وتوفر مدخلات محددة حول تصرفات الموظف أو مهامه أو سلوكه. ولمساعدة الموظفين على تعزيز نقاط قوتهم والتغلب على نقاط ضعفهم، قم بتقديم التغذية الراجعة بشكل منتظم.

إليك بعض المؤشرات حول كيفية القيام بذلك بشكل جيد.

كن موضوعيًا: احتفل بالنجاحات ووجههم للتغلب على الإخفاقات. اجعل ملاحظاتك محددة وقابلة للتنفيذ. على سبيل المثال، يمكنك أن تقول: "لم يكن عملك على التقرير السنوي على مستوى التوقعات لأنه يحتوي على أخطاء مطبعية وبيانات مضللة."

لا تكن غامضًا: تأكد من عدم قول "الكثير من الأخطاء" إلا إذا كان بإمكانك إثبات ذلك بالأرقام. أشر إلى المشاكل باستخدام أمثلة.

ادعم الموظفين: علّمهم كيفية طلب التعليقات حتى لا يتفاعلوا عاطفياً مع رأيك. عرض أمثلة على ملاحظات الموظفين لإظهار شكلها.

تشجيع الاستقلالية: اسمح لأعضاء الفريق بمعالجة ملاحظاتك وقبولها والتصرف بناءً عليها بطريقتهم الخاصة. ادعهم للاختلاف والنقاش معك عندما يرون ذلك مناسبًا.

حافظ على الهيكلية: استخدم أدوات ملاحظات الموظفين لجعل مراجعات الأداء خالية من المتاعب. قالب مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp يساعدك على تتبع تقدم موظفيك وتقييم إنجازاتهم وتقديم الملاحظات وتحقيق الأهداف.

نموذج مراجعة الأداء الخاص بـ ClickUp

مكافأة: تحقق من بعض القوالب الأخرى قوالب مراجعة الأداء ابدأ من البداية: لا تنتظر حتى يصبح الشخص موظفًا لتحديد نقاط القوة والضعف والسمات الشخصية. استخدم التقييمات والتقييمات كجزء من مقابلة العمل وعملية التوظيف. قم بتضمين ذلك في مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية وجعلها ممارسة ثابتة.

ثم استخدم تلك المعلومات لتصميم عملية التأهيل. قم بدمج تدريب محدد، أو معسكرات تدريبية، أو ورش عمل في عملية التهيئة بحيث يتم إعداد الموظف الجديد للنجاح.

استخدم قوائم المراجعة أو القوالب الخاصة بالتهيئة من ClickUp لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة كل موظف جديد في عملية التهيئة والتأكد من أنها تتماشى مع نقاط القوة والضعف لديه.

إدارة الأفراد مع ClickUp

كل شخص لديه نقاط قوة وضعف. في الواقع، يمكن أن تتحول نقطة القوة إلى نقطة ضعف. على سبيل المثال، قد لا يكون الشخص الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل رائعًا في النظر إلى الصورة الكبيرة. قد يفتقر الشخص ذو المهارات التقنية الاستثنائية إلى مهارات التعامل مع الأشخاص.

وبصفتك قائدًا للموارد البشرية أو مديرًا لفريق العمل، فإن وظيفتك هي مساعدة الأشخاص على أن يصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم. وهذا يعني الاستفادة من نقاط قوتهم مع التقليل من نقاط ضعفهم.

للقيام بذلك، تحتاج أولاً إلى تحديد نقاط القوة والضعف المذكورة. تلتقط أداة إدارة المشروع مثل ClickUp هذه البيانات التي لا تقدر بثمن أثناء عملك.

يمكنك العثور على رؤى حول عملية التوظيف، والجداول الزمنية للمهام، واختناقات المشروع، وسوء التواصل، وأعباء عمل الموظفين، وغير ذلك من خلال إعداد لوحات المعلومات في الأداة التي تستخدمها بالفعل.

يمكنك العثور على المدخلات النوعية والكمية لقراراتك المتعلقة بالأشخاص في مكان واحد. والأكثر من ذلك؟ نظرًا لأن البيانات من ClickUp، يمكنك أن تطمئن إلى أن الرؤى موضوعية ولا تستند إلى الآراء الشخصية للمديرين والقادة.

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