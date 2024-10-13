كيفية استخدام مقياس فيبوناتشي لتقدير نقاط القصة الرشيقة

هل وجدت نفسك من قبل تقدّر المدة التي سيستغرقها سباق سريع، فقط لتجد نفسك أمام تأخيرات غير متوقعة تُلقي بهذا الرقم خارج النافذة؟

بصفتك مديرًا أو محترفًا في فريق تطوير البرمجيات الرشيقة، فأنت تعرف مدى أهمية التقديرات الدقيقة للمهام. في حين أنها قد لا تكون دائماً مثالية، إلا أنها تضع توقعات واضحة لإنجازات فريقك والموارد اللازمة.

ستتحسن مهاراتك في التقدير مع الخبرة، حيث ستفهم بشكل أفضل تعقيدات المهام وضرورة الوقت الاحتياطي. يمكن أن يساعد مقياس فيبوناتشي لنقاط القصة في تسريع هذه العملية.

هل تشعر بالفضول بشأن مقياس فيبوناتشي وكيف يعزز التقدير الرشيق؟ سنغطي ذلك وأكثر في منشور المدونة هذا.

ما هو تسلسل فيبوناتشي؟

متسلسلة فيبوناتشي هي سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الأرقام السابقة: 0، 1، 1، 1، 1، 2، 3، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، وهكذا. قدّم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بوناتشي هذا المفهوم في كتابه "Liber Abaci" في العصور الوسطى.

واليوم، لهذه السلسلة تطبيقات متعددة في المجالات الأكاديمية والعملية.

في Agile، تقدر متسلسلة فيبوناتشي حجم المهام وقصص المستخدمين في سباقات السرعة. يقيس "الحجم" مدى تعقيد المهمة المتوقع أن تكون، ومقدار عدم اليقين ومقدار العمل المطلوب.

متوالية فيبوناتشي المعدلة هي نوع مختلف من متوالية فيبوناتشي القياسية، حيث يتم إنشاء كل حد باستخدام صيغة مختلفة أو قواعد إضافية مقارنة بالمجموع التقليدي للحدين السابقين.

أحد الأمثلة على ذلك هو متتابعة تريبوناتشي. هنا، كل حد هنا هو مجموع الحدود الثلاثة السابقة بدلاً من حدين.

على سبيل المثال، بدءاً من 0 و1 و1، يكون الحد التالي هو 2 (0 + 1 + 1 + 1)، يليه 4 (1 + 1 + 2 + 1 + 2)، ثم 7 (1 + 2 + 4)، وهكذا.

ما هو تقدير فيبوناتشي الرشيق؟

في أجايل، يعد تقدير المهام أمرًا ضروريًا لإبقاء فريقك على المسار الصحيح. لكن الأمر لا يتعلق فقط بتخمين المدة التي سيستغرقها شيء ما. إنه يتعلق بمقارنة مدى تعقيده بالنسبة للمهام الأخرى في المشروع.

يستخدم تقدير فيبوناتشي الرشيق أرقام فيبوناتشي لتسجيل كل مهمة بناءً على مدى تعقيدها. كلما كان الرقم أكبر، كلما كانت المهمة أكثر تعقيدًا.

على سبيل المثال:

0 (بدون جهد)

1 (صغيرة جدًا، تافهة)

2 (صغير، بسيط ومباشر)

3 (جهد متوسط، بعض التعقيد)

5 (أكبر، أكثر تعقيدًا، ولكن لا يزال من الممكن إدارته)

8 (معقد، قد يتطلب المزيد من الموارد)

13 (معقد جداً أو غير مؤكد)

21 (معقدة للغاية، من المحتمل أن يتم تقسيمها إلى مهام أصغر)

نظرًا لأن كل رقم من أرقام فيبوناتشي متباعد عن الرقم الذي يليه، فإنه يوفر طريقة سهلة "لمعرفة" مدى تعقيد مهمة ما مقارنة بمهمة أخرى، بدلاً من استخدام أرقام متتالية كما في حالة النهج الخطي.

ففي نهاية المطاف، من الأسهل بكثير أن تقول: "هذه المهمة أصعب من تلك المهمة بثلاثة أضعاف صعوبة تلك المهمة تقريبًا"، بدلاً من وضع عدد ساعات محدد لها.

في هذا السياق، يشير مصطلح "التعقيد" إلى الصعوبة التقنية وعوامل مثل المجهول والمخاطر المحتملة والتبعيات التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة.

نقطة القصة هي وحدة قياس تقدّر الجهد الإجمالي الذي ينطوي عليه إكمال قصة مستخدم في تراكمات المنتج أو أي سير عمل مخطط له مسبقًا.

لماذا نستخدم تسلسل فيبوناتشي في التقدير الرشيق؟

دعنا نستكشف ذلك بمثال.

لنفترض أن فريقك يعمل على مهمة كبيرة، مثل ترقية تجربة المستخدم في تطبيقك ليكون متوافقًا مع التكرار التالي لجهاز iPad. عندما تقوم بتقدير نقاط القصة باستخدام متوالية فيبوناتشي على مقياس ثابت من 1 إلى 50، يكون من الأسهل تصور مدى تعقيد كل مهمة.

يمكن أن تصبح هذه العملية صعبة عندما تكون التقديرات قريبة من بعضها البعض - فكر في مقاسات القمصان . بالمقارنة بين مقاس 2 ومقاس 4، ليس من الواضح دائماً أيهما يناسبك بشكل أفضل.

لنفترض أن المهمة متوسطة الصعوبة. باستخدام مقياس الأرقام المتتالية، قد يقيّمها البعض بـ 33، بينما يختار البعض الآخر 35 أو 36. ومع ذلك، فإن متتابعة فيبوناتشي تضيق الخيارات إلى 21 أو 55.

على الرغم من أن هذا النهج قد يسفر عن تقديرات أقل دقة، فلا بأس بذلك - فالهدف هو إنشاء فهم معقول لعبء العمل السريع.

ضع في اعتبارك هذه المهام: بحث المستخدم، ووضع إطار سلكي، وتصميم واجهة المستخدم، والتطوير، واختبار ضمان الجودة

يمكنك تعيين نقاط القصة على النحو التالي:

بحث المستخدم: 3 (جهد معتدل مع التباين)

التأطير السلكي: 5 (متضمنة ولكن مباشرة بعد البحث)

تصميم واجهة المستخدم: 8 (يتطلب إبداعًا ومواءمة الفريق)

التطوير: 13 (معقد مع العديد من الأجزاء المتحركة)

اختبار ضمان الجودة: 8 (معقد ولكن يمكن التحكم فيه)

تسمح نقاط القصة لفريقك بمقارنة المهام دون الضغط على التقديرات الزمنية الدقيقة، مما يساعد في تحديد تحديات المشروع.

يعمل تسلسل فيبوناتشي على تحويل التركيز من الوقت إلى التعقيد، مما يخلق فجوات أكبر بين الأرقام التي تمنع التقديرات الدقيقة للغاية للمهام الأكبر وتعزز التخطيط الأكثر واقعية.

أفضل جزء هو أنه يمكنك بسهولة تحسين التقدير الرشيق في مشاريعك باستخدام أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل ClickUp . يوفر ميزات وإمكانات واسعة النطاق مطلوبة لتنظيم وتقدير وتتبع سباقات السرعة الخاصة بك بكفاءة.

برنامج إدارة المشاريع الرشيقة #### ClickUp Agile Project Management Software

مع برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة يمكنك إنشاء وتصور نقاط قصتك باستخدام طرق عرض المهام القابلة للتخصيص. يضمن ClickUp سير العمل بسلاسة لـ Scrum و Kanban وغير ذلك من خلال لوحات معلومات Agile، وإعداد تقارير العدو، والأتمتة بدون رموز، والتكاملات المتعددة للأدوات.

الارتقاء بالتقدير الرشيق من مجرد تخمين إلى عملية تعاونية قائمة على البيانات مع برنامج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

من خلال العديد من القوالب والميزات المدمجة، يمكّن ClickUp فريقك من:

تسريع التخطيط والتوثيق باستخدام ClickUp Brain احصل على رؤى ثرية حول تقدم الفريق وقدراته باستخدام لوحات المعلومات الآلية

تقييم الأعمال المتراكمة وتحديد أولوياتها باستخدام الحقول والصيغ المخصصة

هيكلة سباقات السرعة وإدارة المعالم الرئيسية باستخدام حقول وصيغ مخصصة مخططات جانت تنسيق تبعيات الفريق مع التبعيات الافتراضية اللوحات البيانية ### عرض لوحة النقر فوق اللوحة



يمكنك استخدام القائمة أو عرض لوحة ClickUp Board لتنظيم وتصنيف المهام باستخدام التقديرات المستندة إلى فيبوناتشي. سيمنح ذلك فريقك إحساسًا واضحًا بتوزيع عبء العمل ويمنع إثقال كاهل الفرق بالكثير من المهام عالية التعقيد.

قم بتعيين حدود العمل قيد التنفيذ للتحكم في عدد المهام في كل مرحلة والتأكد من أن نقاط القصة تتماشى مع مدى توفر الفريق.

أنشئ سير العمل الرشيق المثالي وقم ببناء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض اللوحة في ClickUp

انقر فوق تقديرات الوقت

ضع في اعتبارك استخدام تقديرات وقت ClickUp لتتبع وضبط الوقت المستغرق أثناء السباق بشكل أفضل.

فهي تقضي على التخمين من خلال تقسيم تقديرات الوقت بين أعضاء الفريق في المهام والمهام الفرعية. يمكنك بسهولة مقارنة الوقت الفعلي مع توقعاتك لتحسين التنبؤ بالمشاريع المستقبلية والتأكد من تحقيق الأهداف دائمًا.

أضف تقديرات الوقت إلى ClickUp لمعرفة كيفية مقارنتها بالوقائع الفعلية

لا تساعدك مجموعة أدوات ClickUp الرشيقة في ClickUp في ملخصات المنتجات، وسباقات السرعة، وخرائط الطريق، وحل الأخطاء فحسب، بل توفر أيضًا موارد مفصلة حول كيفية استخدامها بفعالية في سير عمل أجايل.

لماذا تعتبر نقاط القصة بتسلسل فيبوناتشي أفضل من الساعات؟

بغض النظر عن المشروع الذي تعمل عليه، من الصعب للغاية معرفة عدد الساعات التي ستستغرقها المهمة بالضبط. كلما كان المتطلب أكثر غموضًا، كلما كان من الصعب حساب كل ما يلزم لإكمال المهمة.

يمكننا تلخيص فوائد استخدام نقاط قصة فيبوناتشي على الساعات على النحو التالي:

1. يسمح بعدم اليقين

غالبًا ما تنطوي المهام الأكبر حجمًا على قدر أكبر من عدم اليقين، مما يجعل من الصعب التنبؤ بعدد الساعات التي ستتطلبها بالضبط.

تعكس متوالية فيبوناتشي، التي تتكون من أعداد متزايدة أضعافًا مضاعفة، التعقيد المتزايد للمهام الأكبر. هذا يجعل من الأفضل تقدير التعقيد فيما يتعلق بالمخاطر والمجهول بدلاً من الوقت فقط، والذي يصعب التنبؤ به بدقة.

2. يشجع على تقدير الحجم النسبي

تركز نقاط القصة على مقارنة المهام ببعضها البعض. باستخدام متوالية فيبوناتشي، يمكن لفريقك تجنب القلق بشأن تقديرات الوقت الدقيقة وتصنيف المهام ببساطة على أنها "ضعف الصعوبة" أو "نصف الصعوبة" مقارنة بالمهام الأخرى. الهدف، كما هو الحال دائمًا، هو إكمال المهمة.

3. يمنع الدقة الزائفة

عند استخدام الساعات، هناك ميل إلى المبالغة في تقدير الدقة، خاصة بالنسبة للمهام طويلة الأجل. توفر نقاط قصة فيبوناتشي مخزنًا مؤقتًا طبيعيًا لأن الأرقام تصبح أقل دقة كلما زادت المهام.

على سبيل المثال، تُعتبر المهمة التي تحتوي على ثماني نقاط قصصية أكبر وأكثر خطورة من مهمة من 5 نقاط دون توقع أنها أكثر صعوبة بـ 1.6 مرة بالضبط. يقلل هذا الغموض من التخطيط المفرط في التفاؤل.

4. يساعد في تتبع السرعة

السرعة هي واحدة من أهم العناصر الأساسية مقاييس السرعة . وهو يقيس مقدار العمل الذي يمكن لفريقك إنهاءه في سباق السرعة.

بدلاً من التركيز كثيرًا على الساعات المستهلكة (والتي غالبًا ما لا تأخذ في الحسبان الأنشطة غير التطويرية)، يمكنك مراقبة التقدم المحرز عبر سباقات السرعة استنادًا إلى نقاط القصة.

توفر نقاط قصة فيبوناتشي مقياسًا متسقًا يعكس مدى تعقيد العمل بدلاً من مجرد الوقت المستغرق.

5. يدعم تحديد الأولويات ورسم خرائط الطريق

مع تسلسل فيبوناتشي يصبح من الأسهل بكثير تحديد المهام المعقدة أو عالية المخاطر في ملاحم رشيقة وتقسيمها إلى أجزاء أصغر قبل الالتزام بها. يساعد ذلك في إعداد الأعمال المتراكمة، والتي تتضمن تنقيح المهام وتحديد أولوياتها لضمان تركيز الفريق على العمل الأكثر قيمة. كما أنه يساعد في التخطيط للسباق السريع مما يسمح للفرق بتقييم عبء العمل بشكل واقعي والالتزام بالمهام القابلة للتحقيق مع تقليل مخاطر الالتزام الزائد.

تطبيق نقاط قصة فيبوناتشي ## تطبيق نقاط قصة فيبوناتشي

كيفية إجراء تقدير رشيق باستخدام مقياس فيبوناتشي

إن أسهل طريقة لاستخدام مقياس فيبوناتشي لتخطيط سباقات السرعة الرشيقة هي من خلال "بوكر التخطيط" في هذه التقنية، يقوم فريقك بالتصويت على عدد النقاط التي تستحقها القصة بناءً على الجهد والمخاطر والتعقيد أثناء التخطيط للسباق.

بعد التصويت، يمكن للفريق تبادل الأفكار والتعاون بشأن التقديرات المختلفة للتوصل إلى اتفاق، ويمكن تسهيل ذلك باستخدام ألواح ClickUp Whiteboards.

يمكنك استخدام اللوحة اللانهائية لإنشاء مصفوفة تقدير نقاط القصة. سيمكّن ذلك فريقك من الكشف عن "بطاقاتهم" الافتراضية من خلال إضافة ملاحظات لاصقة بنقاطهم التقديرية. يمكنهم أيضًا إضافة التعليقات وطرح الأسئلة وتقديم التفاصيل لتبرير تقديراتهم على اللوحة.

قم بتبادل الأفكار حول نقاط القصة مع فريقك في الوقت الفعلي على لوحات ClickUp Whiteboards

يعزز هذا النهج التعاوني توافق الفريق ويشجع المناقشات المفتوحة والفهم المشترك لكل مهمة.

💡باختصار: هذا ما يبدو عليه التقدير الرشيق باستخدام مقياس فيبوناتشي:

قم بإعداد مجموعة من البطاقات بأرقام فيبوناتشي لكل عضو من أعضاء الفريق - مجموعة واحدة لكل عضو من أعضاء فريق التقدير

اطلب من مالك المنتج وصف قصة المستخدم

خصص وقتًا لمناقشة الفريق لمعالجة المخاطر أو الافتراضات - من الناحية المثالية، ستحتاج إلى استخدام تتبع الوقت الرشيق للحفاظ على تركيز وفعالية هذه المناقشات

يقوم كل عضو في الفريق باختيار بطاقة كتقدير للقصة، ويضعها على الطاولة ووجهها للأسفل

اكشف عن البطاقات في وقت واحد - إذا اختار الجميع نفس الرقم، فانتقل إلى القصة التالية، وإذا اختار أي شخص رقمًا أعلى أو أقل بكثير، فامنحه الوقت لشرح أسبابه المنطقية

بعد ذلك، اطلب من الجميع اختيار بطاقة برقم مرة أخرى بناءً على وجهات النظر الجديدة من المناقشة

بمجرد التوصل إلى توافق في الآراء، انتقل إلى القصة التالية

نصائح للتقدير الفعال

فيما يلي بعض أفضل الممارسات للتأكد من أن تقديرك يعطيك دائمًا النتائج التي تريدها:

1. توضيح توقعات المهمة أو القصة

تأكد من فهم فريقك لمتطلبات قصة المستخدم. بدلًا من تقدير الوقت المطلق (وهو أمر صعب ويمكن أن يؤدي إلى تناقضات)، قم بتقدير قصص المستخدمين والمهام حسب حجمها النسبي للقصص أو المهام الأخرى.

💡 نصيحة احترافية: استخدم انقر فوق الدماغ لإنشاء قصص مستخدمين متناسقة واكتساب رؤى حول قصص المستخدمين بتعليمات واضحة وبسيطة، مما يسرّع عملية التقدير.

2. تفكيك المهام الكبيرة من أجل إدارة أفضل

قسّم المهام أو القصص الكبيرة إلى أجزاء يمكن إدارتها واستخدم البيانات ذات الصلة بالمهام أو القصص السابقة لتوجيه تقديراتك.

3. إشراك الفريق بأكمله في عملية التقدير

أشرك فريقك عند تقدير نقاط القصص والمهام لضمان عدم إغفال أي تعقيدات أو اعتبارات. اسمح لكل عضو من أعضاء الفريق بتقديم تقديره المستقل حتى لا تخاطر ب "التفكير الجماعي"

استخدم مستندات ClickUp لضمان تسجيل جميع التفاصيل المهمة وإتاحتها للجميع أثناء المناقشات. تمكين أعضاء الفريق من المساهمة في وقت واحد، مما يجعل التقدير ديناميكيًا وتفاعليًا.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

4. تعيين حدود زمنية لتقديرات فعالة

استخدم مؤقتًا لتقدير كل مهمة أو قصة حتى لا تستغرق وقتًا طويلاً. تذكر أن الهدف من التقدير هو جعل الجميع على نفس الصفحة حول ما يمكن توقعه. لا تقلق كثيرًا بشأن الأرقام الدقيقة.

إذا كنت تريد تسهيل التقدير الجماعي لفريقك الرشيق لنقاط القصة، فإن ClickUp Backlogs وقوالب سباقات السرعة سيكون مفيدًا. وهو يتضمن قوائم سبرينت المبنية مسبقًا مع حقول مخصصة لإدخال التفاصيل لمقارنة نقاط القصة بناءً على معايير مختلفة.

ClickUp Backlogs وقوالب سباقات السرعة

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

الحفاظ على تراكم متماسك للمنتج المتراكم لبناء تراكمات جديدة للسباقات السريعة

تتبع وإدارة سباقات السرعة مع الحفاظ على الأولويات واضحة ومتسقة

ابقَ على اتصال مع المطورين والمصممين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن عوائق المشروع والتقدم المحرز فيه

5. تنقيح التقديرات وإعادة تقييمها باستمرار

راجع تقديراتك وعدّلها إذا ظهرت معلومات جديدة أو تغيرت متطلباتك. بمجرد الانتهاء من المشروع، لاحظ أي أخطاء في تقديراتك للمساعدة في تحسين الدقة في التقديرات المستقبلية.

يوفر ClickUp مجموعة واسعة من قوالب Agile، كل منها مصمم خصيصًا ليناسب سير العمل النموذجي الموجود في منهجية Agile. تم تصميم هذه القوالب بهياكل تتماشى مع ممارسات أجايل الرئيسية، مثل تخطيط سباقات السرعة وإعداد الأعمال المتراكمة والوقوف اليومي.

باستخدام هذه القوالب، يمكنك بدء مشاريعك الرشيقة بكفاءة أكبر والتأكد من أن أفضل الممارسات مدمجة في العملية.

على سبيل المثال، فإن قالب قصة ClickUp Agile Story يبسّط إنشاء قصص المستخدمين وإدارتها، مما يسمح لك بالتركيز على ما هو مهم بدلاً من الانشغال بالمهام الإدارية.

ClickUp Agile Story Template

يساعدك على تسجيل متطلبات الميزة في مشروع رشيق. يمكنك ذلك:

العصف الذهني لأفكار الميزات، بما في ذلك الوظائف والتصميم والمحتوى

تقسيم الميزة إلى مهام أصغر من أجل تنظيم أفضل

اكتب قصة شاملة، بما في ذلك الأهداف والافتراضات والقيود

مراجعة القصة للتأكد من دقتها وإجراء التعديلات والمواءمة مع الفريق

من ناحية أخرى، فإن نموذج ClickUp Agile لإدارة المشاريع الرشيقة مثالي لفرق تطوير البرمجيات التي لا تعتمد منهجيات رشيقة مثل كانبان أو سكروم.

قالب إدارة المشاريع الرشيقة الخاص ب ClickUp

تعمل ميزة النموذج المدمج على تبسيط عملية تحويل الطلبات مباشرةً إلى الأعمال المتراكمة مما يجعل تحديد الأولويات أمرًا سهلاً.

يمكن لفريقك بعد ذلك تنفيذ المهام بكفاءة باستخدام طريقة عرض اللوحة أو Sprints. يمكن أيضًا إجراء الاحتفالات الرشيقة مثل المنظورات الرجعية بسلاسة، مما يعزز التحسين المستمر طوال دورة المشروع.

فوائد استخدام مقياس فيبوناتشي في التقدير الرشيق

مقياس فيبوناتشي هو من بين أكثر المقاييس فائدة تقنيات التقدير الرشيق لمساعدة الفرق على التفريق بين المهام السهلة والمعقدة وبالتالي اتخاذ قرارات ذكية حول مقدار الوقت الذي سيستغرقه كل منها. تشمل فوائد استخدام فيبوناتشي ما يلي:

1. وضع مقياس محدد

يوفر تسلسل فيبوناتشي طريقة قوية للمقارنة بين نقاط القصة الرشيقة ومعرفة مدى تعقيد أي مهمة معينة. على سبيل المثال، من السهل إكمال نقطة القصة التي تم تقييمها عند 3، في حين أن نقطة القصة التي تم تقييمها عند 21 ستستغرق وقتًا أطول بكثير.

2. تشجيع التعاون

يميل المطورون إلى التقدير بمعزل عن الآخرين عند استخدام الساعات، مما يؤدي إلى سوء المواءمة والمخاطر الخفية.

يقوم أعضاء الفريق بدمج خبراتهم وتجاربهم لوضع تقديرات مناسبة لكل نقطة قصة، مما يجعل الأطر الزمنية أكثر دقة.

على سبيل المثال، أنت بحاجة إلى مدخلات فرق تجربة المستخدم والتصميم والتطوير والمحتوى لحساب الوقت اللازم لإكمال صفحة هبوط جديدة. عرض دردشة ClickUp ، على سبيل المثال، يوفر طريقة سلسة لفرق Agile للتعاون أثناء التقدير. وسواء كان ذلك في الوقت الحقيقي أو غير المتزامن، فإنه سيساعد في توضيح الافتراضات وتسهيل التواصل، مما يضمن أن الجميع على نفس الصفحة.

إضافة أعضاء الفريق إلى المناقشات والتعاون مع ClickUp Chat في مساحة واحدة وتجنب التنقل بين البرامج

يمكنك الاستفادة من انقر فوق تعيين التعليقات ميزة لطرح أسئلة فريقك وطلب توضيحات حول المهام دون التنقل بين الأدوات المختلفة. نظرًا لأن جميع التعليقات منظمة بدقة على المنصة، يمكنك الاحتفاظ بجميع المناقشات في مكان واحد قبل وبعد سباقات السرعة.

إذا كنت بحاجة إلى أن تطلب من أحد أعضاء الفريق على وجه التحديد متابعة أو تحديث، يمكنك استخدام تضمين التغريدة لتوجيه تعليقات محددة إلى أشخاص محددين في مهمة أو من صندوق الوارد الخاص بك حتى يتم إعلامهم.

3. تعزيز دقة تخطيط المشروع

يمكّن مقياس فيبوناتشي من إجراء تقييم واقعي للجهد المطلوب لكل مهمة من مهام السبرنت، مما يسهل تخطيط السعة الرشيقة .

تحسين التخطيط والتنفيذ الرشيق لفريقك ## تحسين التخطيط والتنفيذ الرشيق لفريقك

في حين أن بعض الشكوك أو العوائق متوقعة، فإن تقدير الوقت اللازم لإكمال المهام أمر بالغ الأهمية لإنهاء المشاريع في الموعد المحدد.

مع تسلسل فيبوناتشي، يصبح هذا أسهل بكثير.

إن استخدام الأرقام الأسية يجعل من السهل على الجميع فهم مقدار الجهد الذي ستستغرقه كل مهمة، وبالتالي كيف يجب أن يخططوا لسباقات السرعة الخاصة بهم. يمكنك أيضًا الحصول على ميزة الفريق الذي يشعر فيه الجميع بالاندماج ولديه مساحة للتواصل - وهذا دائمًا ما يعد مكسبًا.

باستخدام ClickUp، يمكنك الارتقاء بإدارة المشروع إلى مستوى آخر.

باستخدام منصته البديهية، يمكنك بسهولة إدارة نقاط قصة فيبوناتشي وتنظيم سير العمل، مما يبسّط تخطيط سباقات السرعة ويعزز تعاون الفريق. اشترك في ClickUp مجاناً وشاهد الفرق!