قوالب وصفات مجانية لمحرر مستندات جوجل

سواء كنت طباخًا منزليًا أو مدونًا للطعام أو تدير شركة لتقديم الطعام، فمن المهم أن تكون وصفاتك منظمة جيدًا. لأن الوصفات بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد قائمة مهام من المكونات - فهي جزء من هوية الطهي الخاصة بك.

وكما سيخبرك أي طاهٍ - هاوٍ أو محترف - أن الوصفة الجيدة التي يمكن الاعتماد عليها والمقدمة بوضوح ودون لبس أمر بالغ الأهمية، سواء كان عشاءً بسيطاً في ليلة من ليالي الأسبوع أو طبقاً معقداً يرضي الجماهير.

وهنا يأتي دور قوالب الوصفات المجانية لمحرر مستندات Google. فهي مريحة وتضفي لمسة احترافية على مجموعة الوصفات الخاصة بك. يضمن وجود قوالب الوصفات في متناول اليد أن يكون كل شيء، من قائمة المكونات إلى تعليمات الطهي، واضحًا.

لذا، إذا كنت ترغب في التخلص من فوضى مجموعة الوصفات الخاصة بك، أو رفع مستوى لعبة تدوين الطعام الخاصة بك، أو تبسيط أعمال تقديم الطعام، انضم إلينا ونحن نكتشف قوة قوالب الوصفات لمحرر مستندات Google.

ما هي قوالب الوصفات؟

قوالب الوصفات لمحرر مستندات Google عبارة عن تخطيطات مصممة مسبقًا تساعدك على تنظيم الوصفات وتقديمها بسهولة بتنسيق احترافي متسق. تتضمن هذه القوالب أقسامًا مخصصة للعناصر المهمة مثل اسم الوصفة، والمكونات، وتعليمات الطهي، ووقت التحضير، وحتى أحجام الوصفات.

بدلاً من كتابة وصفتك من الصفر، يمكنك ملء المعلومات تحت الأقسام ذات الصلة، مما يوفر الوقت مع ضمان مظهر متناسق ومتماسك. توفر قوالب الوصفات طريقة بسيطة لإبقاء بطاقات الوصفات واضحة وقابلة للقراءة وجذابة بصريًا. يتطلب القالب الصحيح الحد الأدنى من التنسيق ويتيح لك التركيز على المحتوى - عشاء عائلي سريع أو وجبة مفصلة متعددة الأطباق.

من المفيد أن يكون لديك قوالب وصفات في نسخ مطبوعة وعبر الإنترنت لضمان سهولة الوصول إلى إبداعاتك في الطهي ومتابعتها.

اقرأ المزيد: كيف تخطط لأسبوعك

ما الذي يجعل قالب وصفة جيدة لمحرر مستندات Google؟

يتعلق قالب الوصفة الرائع لمحرر مستندات Google بالوظائف وسهولة الاستخدام والمرونة. فيما يلي العناصر الرئيسية التي تجعل قالب الوصفة مميزًا:

أقسام واضحة : سيحتوي القالب المنظم جيدًا على أقسام واضحة، مثل اسم الوصفة، والمكونات، والتعليمات خطوة بخطوة، ووقت الطهي، وأحجام الوجبات لتحضير الطبق

: سيحتوي القالب المنظم جيدًا على أقسام واضحة، مثل اسم الوصفة، والمكونات، والتعليمات خطوة بخطوة، ووقت الطهي، وأحجام الوجبات لتحضير الطبق سهل القراءة : البساطة هي المفتاح. يجب أن يكون التصميم نظيفاً، مع وجود مساحة بيضاء كافية لإبقائه مرتباً وسهل القراءة. يمكن أن تفقد تجربة طهي أفضل طبق سحرها إذا كانت الوصفة مزدحمة

: البساطة هي المفتاح. يجب أن يكون التصميم نظيفاً، مع وجود مساحة بيضاء كافية لإبقائه مرتباً وسهل القراءة. يمكن أن تفقد تجربة طهي أفضل طبق سحرها إذا كانت الوصفة مزدحمة قابلة للتخصيص : القدرة على تعديل القالب ليناسب أسلوبك أو احتياجات الوصفة أمر بالغ الأهمية. سواء بإضافة قسم خاص للملاحظات أو تغيير نمط الخط، يجب أن يوفر القالب الجيد المرونة اللازمة لجعلها خاصة بك

: القدرة على تعديل القالب ليناسب أسلوبك أو احتياجات الوصفة أمر بالغ الأهمية. سواء بإضافة قسم خاص للملاحظات أو تغيير نمط الخط، يجب أن يوفر القالب الجيد المرونة اللازمة لجعلها خاصة بك متوافق مع الهاتف المحمول : الكثير منا يطبخون وبجانبهم هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية. سيكون القالب الرائع قابلاً للتكيف، مما يضمن أن تكون الوصفة مقروءة وجذابة بصريًا على أي حجم شاشة

: الكثير منا يطبخون وبجانبهم هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية. سيكون القالب الرائع قابلاً للتكيف، مما يضمن أن تكون الوصفة مقروءة وجذابة بصريًا على أي حجم شاشة مشاركة فعالة: قالب جيد يوفر لك الوقت . بدلاً من العبث في التنسيق، يمكنك إضافة تفاصيل الوصفة الخاصة بك، وإنشاء كتاب الطبخ الخاص بك، ومشاركة المستند بسهولة مع الآخرين

اقرأ المزيد: أفضل برنامج لإدارة الطلبات لشركتك

## 8 قوالب وصفات لمحرر مستندات Google

1. قالب بطاقة وصفة محرر مستندات Google بواسطة GooDocs

via

_/مرجع/ _https://thegoodocs.com/recipe-templates/recepie-card.php GooDocs /%href/

ال قالب بطاقة وصفة محرر مستندات جوجل من GooDocs أداة بسيطة وفعالة لتنظيم جميع أنواع الوصفات. يساعد تصميمها النظيف والأبيض والأسود مع خطوط سهلة القراءة القراء على متابعة الوصفة خطوة بخطوة.

يتضمن هذا القالب جميع الأقسام الأساسية التي تحتاجها:

اسم الطبق

وقت التحضير والطهي

تصنيف الصعوبة باستخدام 1-5 نجوم

قائمة مراجعة لما يصل إلى 15 مكونًا

إرشادات لاتباع الوصفة مع مساحة كبيرة للخطوات التفصيلية

قسم ملاحظات للحصول على نصائح أو اقتراحات إضافية

سواء كنت ترغب في مشاركة وصفة الحلوى المفضلة لديك على مدونة أو تدوين وصفة لكتاب الطبخ الخاص بك، فإن هذا القالب يحافظ على كل شيء مرتباً واحترافياً. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه موجود في مستندات Google، يمكنك بسهولة تحديث قوالب الوصفات الفارغة أو التعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي.

2. قالب بطاقة الوصفة البسيطة من GooDocs

via

GooDocs_

ال قالب بطاقة وصفة بسيطة من GooDocs مخصص لأولئك الذين يريدون نهجًا مباشرًا وخاليًا من الرتوش لتنظيم وصفاتهم. يتميز بتصميم نظيف وبنية سهلة المتابعة. هذا القالب مثالي للطهاة المنزليين أو مدوني الطعام أو أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يريدون أن تكون وصفاتهم ذات جاذبية بصرية دون عناء التنسيق المعقد.

يتضمن قالب الوصفات المنقوش اللطيف هذا جميع الأقسام الرئيسية التي تتوقعها، مثل اسم الوصفة في الأعلى، ووقت التحضير والطهي، وقائمة مكونات قائمة على خانة الاختيار، وإرشادات مفصلة خطوة بخطوة لتجربة طهي سلسة.

اقرأ المزيد: قوالب متتبع العادات في جداول بيانات جوجل

3. قالب وصفة كوكتيل من GooDocs

via

GooDocs_

هل أنت خبير خلطات تتطلع إلى إنشاء قائمة طعام أنيقة أو من عشاق الكوكتيل الذين يرغبون في مشاركة وصفاتك المفضلة؟ إن قالب وصفة الكوكتيل من GooDocs هو خيارك المفضل.

كل كوكتيل مرتب بعناية مع اسمه، وقائمة بالمكونات، وتعليمات واضحة لصنع المشروب المثالي. حتى أنه يوجد قسم اختياري لإضافة مقبلات لإضفاء لمسة إضافية على الكوكتيل. يضمن التصميم النظيف سهولة اتباع وصفاتك، مما يجعل من السهل على أي شخص إعادة تحضير الكوكتيلات الخاصة بك.

4. قالب بطاقة وصفة الخبز من GooDocs

via

GooDocs_

ال قالب بطاقة وصفة الخبز من GooDocs يتميز بقائمة نقطية للمكونات وقائمة مرقمة للإرشادات خطوة بخطوة، مما يضمن سهولة قراءة كل شيء ومتابعته. يتضمن التصميم أيضًا عناصر نائبة للصور لعرض إبداعاتك في الطهي وأقسام لوقت الطهي ومدى تعقيده.

هذا القالب الجميل متعدد الاستخدامات لأي وصفة، وليس فقط الخبز. يأتي بمقاس A4 و 5×7 بوصة وهو مثالي لإنشاء كتاب وصفات كامل أو لمشاركة أطباق فردية.

5. قالب وصفة الطاهي من Freely Docs

via

مستندات مجانية_

ال قالب وصفة الشيف من Freely Docs مثالي للطهاة وعشاق الطهي الذين يرغبون في تقديم وصفاتهم بتفاصيل معقدة.

هذا القالب المنقوش للوصفات، مع أقسام مخصصة لاسم الوصفة ونوعها ومردودها ووعائها ومكوناتها وإجراءاتها أو التعليمات خطوة بخطوة، يجعل من السهل توجيه الآخرين خلال عملية الطهي.

تعمل الأعمدة المنفصلة لكمية المكونات وقياسها على تبسيط العملية لأي شخص لإعداد الأطباق المعقدة.

اقرأ المزيد: هل تتطلع إلى جدولة وقت الطهي في يومك المزدحم؟ تحقق من هذه تطبيقات مجانية للتخطيط الرقمي .

6. قالب وصفة عيد الميلاد من Freely Docs

via

مستندات مجانية_

ال قالب وصفة عيد الميلاد من Freely Docs هو المكون السري لجعل ولائم عطلتك لا تُنسى وإضفاء البهجة على عيد الميلاد. استخدم قالب الوصفات البسيط هذا لمشاركة أطباقك العزيزة في العطلات مع الأصدقاء والعائلة، مما يخلق ذكريات تدوم طويلاً حول المائدة.

يحتوي هذا القالب على أقسام منفصلة لأسماء الوصفات والمكونات والإرشادات، مما يتيح لك سهولة تخطيط الوصفات . يضمن القالب أيضًا أن يتمكن أي شخص من فهم وصفاتك وإعادة إنشائها بسهولة. يمكنك تخصيص القالب باستخدام الخطوط والألوان والصور الخاصة بك، مما يجعل وصفاتك فريدة من نوعها.

اقرأ المزيد: هل تستعد لاستضافة جميع أفراد العائلة الممتدة لعشاء عيد الميلاد؟ قوالب تخطيط الحياة لتخطيط الحياة الشخصية يمكن أن تساعدك على تحقيق هذا الإنجاز بسهولة.

7. قالب وصفة المخبوزات بواسطة Freely Docs

via

مستندات مجانية_

هل أنت خباز تبحث عن طريقة للتباهي بوصفة العجين المخمر السرية الخاصة بك أو إسعاد أصدقائك بوصفة جدتك لرقائق الشوكولاتة الذائبة في الفم؟ جرّب قالب وصفة المخبوزات بواسطة Freely Docs

مع وجود أقسام مختلفة لاسم الوصفة والمكونات والتعليمات خطوة بخطوة، يساعدك هذا القالب على إضافة كل تفاصيل عملية الخبز الخاصة بك. إنه مثالي لتسجيل كل شيء من الكعك والمعجنات إلى الخبز والبسكويت. يضيف التصميم البسيط والأنيق في نفس الوقت لمسة احترافية إلى مجموعة الوصفات الخاصة بك.

8. قالب وصفة ممتعة من Freely Docs

via

مستندات مجانية_

توابل الأشياء مع قالب وصفة ممتعة من Freely Docs. تصميمه النابض بالحياة والمرح يجعل وصفاتك مميزة. هذا القالب جذاب وسهل المتابعة، حتى أطفالك يمكنهم المشاركة في مغامرات المطبخ.

يمكنك تغيير الألوان والخطوط وحتى إضافة أيقونات مرحة لتخصيص وصفاتك وجعلها جذابة بصريًا. تصميمه المبهج يجعله مثاليًا للوصفات ذات الطابع المرح مثل الوجبات المناسبة للأطفال أو الوجبات الخفيفة للحفلات أو الحلويات المبتكرة.

قوالب وصفات أخرى

استكشف انقر فوق للحصول على حل لتنظيم الوصفات يتجاوز الأساسيات. توفر قوالب الوصفات الخاصة به منصة شاملة لتنظيم وصفاتك وتصنيفها وتتبعها. مع قوائم المكونات، والتعليمات خطوة بخطوة، والمعلومات الغذائية، يساعد ClickUp في تبسيط رحلتك في الطهي.

1. قالب وصفة ClickUp

قالب وصفة ClickUp

هل تعبت من البحث في كتب الطبخ القديمة والملاحظات المبعثرة للعثور على وصفاتك المفضلة؟ مع قالب وصفات كليك أب يمكنك تنظيم جميع وصفاتك في مكان واحد مناسب. إنه مثالي للطهاة الذين يتطلعون إلى إنشاء كتب طبخ مخصصة أو مشاركة روائع الطهي مع الأصدقاء أو العملاء.

يتيح لك هذا القالب فرز وصفاتك حسب النوع أو المكون أو الوجبة للعثور بسهولة على ما تشتهيه بالضبط. يتضمن كل إدخال وصفة مساحة للتعليمات التفصيلية والمكونات ووقت التحضير وحتى الصور. يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب لتتبع التعديلات الغذائية، ونصائح الطهي، والملاحظات الشخصية، مما يضمن لك أن كل طبق سيظهر بالطريقة التي تحبها.

سواء كان التخطيط للوجبات الأسبوعية أو حفظ أطباق لذيذة خاصة لوليمة عطلة، يساعد هذا القالب على تبسيط العملية وتقليل وقت الطهي.

اقرأ المزيد: 50 شيئًا مثمرًا يمكنك القيام به عندما تشعر بالملل في العمل

2. قالب تكلفة وصفة ClickUp

قالب تكلفة وصفة ClickUp's ClickUp

هل سبق لك أن قمت بطهي وصفة لذيذة لتفاجأ بفاتورة البقالة النهائية؟ إن قالب تكلفة وصفة ClickUp يأتي لإنقاذك هنا. فهو يساعدك على فهم التكلفة الفعلية لكل طبق تقوم بإعداده.

مع حقول مخصصة للمكونات والكميات والأسعار، هذا القالب يقسم بسهولة التكلفة الإجمالية للوصفة. إنه مثالي للطهاة أو مقدمي الطعام أو الطهاة المنزليين الذين يرغبون في تتبع النفقات أو تسعير الأطباق لقائمة الطعام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص القالب ليناسب أي وصفة، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للمحترفين والمتحمسين.

يمكنك استخدام هذا القالب لتحديد المكونات المكلفة واستبدالها لضمان أن تكون جهودك في الطهي لذيذة وفعالة من حيث التكلفة.

3. قالب تقدير تكاليف وصفة مطعم ClickUp

قالب تقدير تكاليف وصفة مطعم ClickUp's ClickUp

نموذج قالب تقدير تكاليف وصفة مطعم ClickUp هو أداة فعالة لأصحاب المطاعم والطهاة ومحترفي تقديم الطعام الذين يحتاجون إلى إدارة الجوانب المالية لوصفاتهم وقوائم الطعام الخاصة بهم. يساعد هذا القالب على تبسيط مهمة حساب تكلفة المكونات التي غالبًا ما تكون معقدة، مما يضمن أن تكون أطباقك مربحة دون التضحية بالجودة.

الميزات الرئيسية لهذا القالب هي:

تقدير تكلفة المكونات: يمكنك إدراج جميع المكونات المستخدمة في الطبق وكمياتها وأسعارها. يمكنك إدخال التكلفة لكل وحدة (على سبيل المثال، لكل رطل أو لتر) وحساب التكلفة الإجمالية للكمية المستخدمة في الوصفة

يمكنك إدراج جميع المكونات المستخدمة في الطبق وكمياتها وأسعارها. يمكنك إدخال التكلفة لكل وحدة (على سبيل المثال، لكل رطل أو لتر) وحساب التكلفة الإجمالية للكمية المستخدمة في الوصفة التحكم في التقسيم: يساعدك على حساب التكلفة لكل جزء بدقة

يساعدك على حساب التكلفة لكل جزء بدقة حقول قابلة للتخصيص: تختلف كل وصفة عن الأخرى، لذا يتضمن القالب حقولاً قابلة للتخصيص حيث يمكنك إضافة تفاصيل محددة خاصة بوصفاتك، مثل وقت التحضير ووقت الطهي وحتى مكونات التزيين

تختلف كل وصفة عن الأخرى، لذا يتضمن القالب حقولاً قابلة للتخصيص حيث يمكنك إضافة تفاصيل محددة خاصة بوصفاتك، مثل وقت التحضير ووقت الطهي وحتى مكونات التزيين حساب التكلفة التلقائي: بمجرد إدخال تكاليف المكونات والكميات وأحجام الحصص، يقوم القالب تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية للوصفة ولكل حصة

بمجرد إدخال تكاليف المكونات والكميات وأحجام الحصص، يقوم القالب تلقائيًا بحساب التكلفة الإجمالية للوصفة ولكل حصة واجهة سهلة الاستخدام: هذا القالب سهل الاستخدام، حتى بالنسبة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا. يضمن التصميم البديهي أن جميع الحقول الضرورية مصنفة بوضوح ويسهل تعبئتها

لذا، لكي تتحكم في ربحية مطعمك، فإن قالب ClickUp لتقدير تكاليف وصفات المطاعم هو حليفك.

اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات التخطيط اليومي

صمم ونظم وصفات مثالية باستخدام قوالب الوصفات

سواء أكنت طباخًا منزليًا متمرسًا أو مدونًا ناشئًا في مجال الطعام أو طاهيًا محترفًا، فإن قوالب وصفات مستندات Google Docs توفر أداة قيّمة لتبسيط رحلة الطهي. من خلال تنظيم وصفاتك، وإنشاء تنسيقات متناسقة، وإضافة لمسة من الاحترافية إلى إبداعاتك في الطهي، يمكن أن تساعدك هذه القوالب على الارتقاء بتجربة مطبخك.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن إدارة وتنظيم أكثر تقدمًا للوصفات فإن قوالب ClickUp تقدم ميزات ووظائف إضافية. استكشف خيارات ClickUp لجعل الطهي وتخطيط الوصفات أكثر فعالية.

هل أنت مستعد لتحويل تجربتك في الطهي؟ اشترك مجاناً في ClickUp اليوم واختبر قوة المطبخ المنظم.