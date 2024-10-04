قوالب لوحة كانبان المجانية

تم إنشاء أول لوحة كانبان على الإطلاق على يد مهندس من شركة تويوتا في أربعينيات القرن الماضي للحد من أوجه القصور في إدارة سلسلة التوريد.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت أداة شائعة لتصور العمليات التجارية المعقدة وسير العمل، حيث يتم تمثيل الأعمدة والصفوف والمجموعات والمهام الفردية ببطاقات قابلة للنقل.

تشارك هذه المدونة أفضل قوالب Notion Kanban Board المجانية لتعزيز الإنتاجية. بالإضافة إلى بعض الخيارات البديلة لأولئك الذين يبحثون عن ميزات متقدمة لإدارة المهام. 🌈

دعنا نناقش كيف يمكن لقوالب كانبان المساعدة في إبقاء فريقك على نفس الصفحة - وتتبع مشاريعك ومهامك بشكل أفضل.

ما الذي يجعل قالب كانبان فكرة جيدة؟

في حين أن الفرق التي تستخدم مفهوم لإدارة المشاريع قد يكون أكثر راحة مع مخططات جانت البيانية ، فإن العثور على قالب لوحة كانبان الصحيح في Notion هو المفتاح.

فيما يلي المكونات الأساسية التي يجب البحث عنها عند اختيار قالب كانبان Notion Kanban:

الأعمدة القابلة للتكيف: يجب أن يسمح لك القالب الجيد بتغيير عدد الأعمدة وأسمائها لتعكس المراحل المختلفة لسير عملك

يجب أن يسمح لك القالب الجيد بتغيير عدد الأعمدة وأسمائها لتعكس المراحل المختلفة لسير عملك إدارة المهام الموحدة: أدوات لتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتقييم التقدم المحرز ضرورية لتتبع مراحل المشروع

أدوات لتعيين المهام، وتحديد المواعيد النهائية، وتقييم التقدم المحرز ضرورية لتتبع مراحل المشروع التحسينات البصرية: ابحث عن تخطيطات ذات ترميز لوني وميزات أخرى جذابة بصريًا، مما يسهل قراءة اللوحة وفهمها

ابحث عن تخطيطات ذات ترميز لوني وميزات أخرى جذابة بصريًا، مما يسهل قراءة اللوحة وفهمها أدوات الأتمتة: القوالب المزودة بأتمتة مدمجة لتكرار الإجراءات والإشعارات يمكن أن توفر الوقت وتقلل من فرصة حدوث خطأ بشري

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على قوالب لوحة كانبان نوتيون.

قوالب مجانية للوحة كانبان المفكرة

1. قالب تتبع دورة تصميم مشروع دورة تصميم MYP (نمط كانبان)

عبر فكرة إن نموذج تتبع دورة تصميم مشروع دورة تصميم برنامج السنوات المتوسطة مثالي للمعلمين الذين يدرسون منهج التصميم في برنامج السنوات المتوسطة ويحتاجون إلى تتبع تقدمهم خلال المراحل الستة عشر لدورة التصميم في برنامج السنوات المتوسطة.

فهو يبسط الإدارة لمعلمي التصميم من خلال تقديم طريقة واضحة ومنظمة لتوجيه الطلاب خلال عملية التصميم. يتتبع القالب أيضًا المراحل ويسمح بإجراء تعديلات مع تطور المشاريع.

يمكنك الحصول على بطاقات كانبان القابلة للتخصيص لكل مرحلة من مراحل دورة التصميم في برنامج السنوات المتوسطة - التحقيق، التخطيط، إنشاء، تقييم، مشاركة - والمرونة في تعديل البطاقات مع تغير مراحل المشروع.

📑من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يساعد قالب كانبان المعلم على تصنيف التصاميم. تسمح اللوحة للطلاب بإدارة سير عملهم مع إعطاء المعلمين نظرة شاملة لتقدم الفصل بأكمله.

2. قالب نظام إدارة علاقات العملاء الاحترافي

عبر فكرة إن نموذج نظام إدارة علاقات العملاء الاحترافي تم تصميمه لمساعدتك في إدارة العملاء والعملاء المحتملين والصفقات في مساحة عمل جيدة التنظيم. وهو رائع لمديري المبيعات ونجاح العملاء التنفيذيين الذين يحتاجون إلى إدارة بيانات العملاء، وتتبع خطوط المبيعات، ومتابعة المهام، وعرض تفاعلات العملاء.

يأتي مزودًا بأتمتة مدمجة للمساعدة في تبسيط عمليات متابعة العملاء وتتبع التقدم المحرز. يمكنك استخدامه لتصور خطوط أنابيب المبيعات من خلال طرق العرض المدمجة وتخصيص الخصائص لتناسب احتياجات CRM المحددة.

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

فكر في الاستشاري الذي يتعامل مع عدة عملاء في مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع. يساعدهم هذا القالب على إدارة جميع أنشطة مشاريعهم/مبيعاتهم في مكان واحد، مما يسمح بمزيد من الكفاءة وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وإدارة أكثر سلاسة للمشروع.

3. قالب مخطط مشاريع أنثروبيك

عبر فكرةمخطط مشروع أنثروبيك يوفر إعدادًا مزدوجًا لقاعدة بيانات مزدوجة لتتبع النظرة العامة للمشروعات عالية المستوى وقوائم المهام التفصيلية. وهو يساعد الفرق على إدارة المشاريع الكبيرة بمهام قابلة للتنفيذ أثناء مراقبة التقدم المحرز.

باستخدام قالب مخطط المشروع، يمكنك أنت وفريقك رؤية المشروع من بداية التخطيط إلى التنفيذ. يضمن هيكله المكون من مستويين (نظرة عامة + مهام) ملاحظة كل التفاصيل مع إبقاء الأهداف طويلة الأجل في الأفق.

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

هذا القالب مثالي لفريق تطوير المنتجات الصغيرة الذي يدير عدة مشاريع في وقت واحد. يمكنهم استخدام قالب مخطط المشروع الأنثروبولوجي لتتبع أهداف المشروع طويلة الأجل مع تقسيم المهام اليومية اللازمة للوفاء بالمواعيد النهائية. ومع إكمال أعضاء الفريق لمهامهم، فإن الجدول الزمني و يتم تتبع التقدم المحرز في المشروع بسهولة وتعديلها حسب الضرورة.

4. لوحة تحكم مدير المهام

عبر فكرة إن قالب لوحة تحكم مدير المهام تمكّن المستخدمين من تنظيم المهام وتحديد الأولويات ومراقبة سير العمل دون عناء. وهي توفر مركزًا مركزيًا تتوافر فيه جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع والمهام في لمحة واحدة، مما يساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع على المواعيد النهائية والمهام اليومية.

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء لوحة تحكم في Notion للحصول على تمثيل مرئي واضح لتقدم مهمتك.

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يمكن لمدير المشروع الذي يتعامل مع العديد من المواعيد النهائية والتسليمات استخدام قالب لوحة تحكم مدير المهام للحفاظ على تنظيم جميع المهام في مكان واحد. وبفضل القدرة على تحديد الأولويات، يمكنهم التركيز على العناصر ذات الأهمية القصوى مع ضمان عدم إهمال المهام الثانوية.

اقرأ المزيد: أفضل 20 أداة برمجية لإدارة المهام للارتقاء بسير العمل لديك

5. قالب تعقب المشكلات

عبر فكرة إن قالب تعقب المشكلات تم تصميمه للفرق، خاصة تلك التي تستخدم منهجيات رشيقة لتتبع الأخطاء والمهام والمشكلات في المشروع.

تساعدك سباقات السرعة القابلة للتخصيص، ونظام تحديد الأولويات، وقدرات التكامل في التعامل مع المشكلات بشكل منهجي. تأتي القوالب مع إدارة سباقات السرعة مع تحديد أولويات العمل المتراكم لتحديد الأخطاء وتحديد أولويات الحلول وتعيين المهام لأعضاء فريقك.

يمكنك أيضًا الحصول على خيارات التصفية حسب الحالة والأولوية وأعضاء الفريق و التكامل مع Github و Slack والأدوات الأساسية الأخرى التي تستخدمها فرق التطوير لديك.

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يمكن للفريق الذي يعمل على إصدار منتج ما استخدام قالب تعقب المشكلات لتتبع الأخطاء التي تم الإبلاغ عنها في ضمان الجودة، مما يسهل عملية الإصدار. يتم تعيين كل مشكلة إلى المطور المناسب، وتحديد أولوياتها حسب الخطورة، وتتبعها خلال دورة العدو السريع لضمان حلها قبل الإصدار التالي.

اقرأ المزيد: 20+ أمثلة على لوحة كانبان للفرق

حدود استخدام Notion للوحات كانبان ## حدود استخدام Notion للوحات كانبان

عند اختيار قالب كانبان في Notion، من المهم أن تكون على دراية ببعض الميزات التي قد تعقد أو تعيق سير عملك بدلاً من تبسيطه.

التحدي الأساسي لاستخدام لوحات كانبان في Notion Kanban هو أنها توفر فقط نظرة عامة على مهامك ومشاريعك وتحتاج إلى المزيد من ميزات التخطيط والجدولة والتتبع، وهي ضرورية لإدارة المشروع.

فيما يلي بعض القيود السائدة لاستخدام لوحات Notion Kanban:

لا توجد لا توجد ميزات تتبع الوقت أو تقدير التكلفة في لوحات Notion Kanban. في حين يمكنك تفويض المهام لأعضاء فريقك، لا يمكنك مراقبة ساعات عملهم أو تكاليف العمالة

في لوحات Notion Kanban. في حين يمكنك تفويض المهام لأعضاء فريقك، لا يمكنك مراقبة ساعات عملهم أو تكاليف العمالة لا لا توجد أتمتة مشروطة للحفاظ على انتقال المهام بين المراحل

أتمتة مشروطة للحفاظ على انتقال المهام بين المراحل عدم وجود لوحات معلومات، بالإضافة إلى أدوات تعقب الأهداف المخصصة و OKRs ، مما يجعلها تقتصر على حالات استخدام محددة

، مما يجعلها تقتصر على حالات استخدام محددة القوالب التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الفئات ونقص التخصيص يمكن أن تجعل لوحاتك تبدو مشوشة ويصعب التنقل فيها، مما يقلل من الكفاءة الإجمالية

يمكن أن تجعل لوحاتك تبدو مشوشة ويصعب التنقل فيها، مما يقلل من الكفاءة الإجمالية على الرغم من سهولة الاستخدام، فإن Notion لديه منحنى تعليمي عالٍ، خاصة للمستخدمين الجدد. يحتاج الكثيرون إلى الاعتماد على موارد خارجية مثل دروس YouTube التعليمية للاستخدام السلس

كما نرى أعلاه، على الرغم من أن Notion يحتوي على بعض القوالب الرائعة، إلا أنه يحتوي على قيود كبيرة من حيث قابلية التوسع والتكامل.

## بدائل لقوالب Notion Kanban

أثناء البحث عن أفضل بدائل المفهوم ، يتميز ClickUp بواجهة المستخدم السهلة وأدواته التعاونية. كليك أب هو حل مجاني لإدارة المشاريع يسمح للفرق بإدارة العديد من مهام سير العمل والتفاعل بفعالية أكبر وتوحيد جميع الأعمال في تطبيق واحد مع ميزاته التعاونية المتعددة، بما في ذلك لوحات كانبان.

الجزء الأفضل؟ يمكنك تخصيص لوحة كانبان الخاصة ب ClickUp لتناسب أي حجم فريق.

دعنا نتحقق من بعض أفضل قوالب لوحة كانبان من ClickUp.

1. قالب لوحة كانبان من ClickUp

قالب لوحة كانبان ClickUp Kanban Board

نموذج قالب لوحة كانبان ClickUp Kanban Board تم تصميمه لتصنيف المهام في أعمدة مثل "المهام التي يجب إنجازها" و"قيد التنفيذ" و"تم إنجازها" يسمح لك بتتبع سير العمل وإدارة المشاريع الكبيرة واكتساب رؤى حول الاختناقات.

يدمج القالب أيضًا ميزات مفيدة مثل الحالات المخصصة (على سبيل المثال، مغلق، قيد التنفيذ، محظور) والحقول المخصصة لتصنيف المهام، مما يوفر مرونة عالية لمختلف مهام سير العمل

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

قالب لوحة كانبان مثالي لمديري المشاريع الذين يشرفون على فرق متعددة ومشاريع معقدة. يمكنهم تعيين حالات قابلة للتخصيص ومراقبة خطوات كل مهمة، مما يجعله مثاليًا لإدارة أهداف المشروع عالية المستوى والمهام اليومية.

اقرأ المزيد: 11 قالب مجاني للوحة كانبان في OneNote و ClickUp

لقد كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا يعانون من تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق.

نيك فوستر، مدير إدارة المنتجات، Lulu Press

2. ClickUp Kanban View Kanban قالب خارطة الطريق

قالب خريطة طريق ClickUp Kanban View Roadmap

نموذج قالب خريطة طريق عرض كانبان ClickUp Kanban View Roadmap هو أداة مرنة وقابلة للتخصيص تساعد الفرق على تصور كيف تشكل المساهمات الفردية النتائج النهائية للمشروع.

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على مهمة مثل إنشاء صفحة هبوط، فإن خارطة الطريق توضح كيف تدعم بشكل مباشر الهدف الأوسع نطاقًا، مثل إطلاق المنتج. وتتيح لك رؤية كيف يتناسب عملك مع الجدول الزمني الأكبر للمشروع.

يسمح نظام تخطيط اللوحة المرئية للفرق بتعيين المهام لأعضاء الفريق وتتبع التقدم المحرز بكفاءة من خلال واجهة سحب وإفلات بسيطة.

📑من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

هذا القالب مفيد بشكل خاص لفرق تطوير المنتجات أو فرق التسويق التي تحتاج إلى إدارة مشاريع طويلة الأجل ذات مراحل واضحة. فهو يوفر عرضًا منظمًا للمهام الجارية ومواعيدها النهائية حتى تتمكن أنت وفريقك من مواءمة الأنشطة اليومية مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا.

3. انقر فوق قالب كانبان لتطوير البرمجيات كانبان

قالب كانبان لقوالب تطوير البرمجيات من ClickUp

هذا القالب قالب تطوير برمجيات كانبان ClickUp Kanban هو أداة متخصصة لفرق تطوير البرمجيات التي تستخدم منهجيات رشيقة. وهي توفر طريقة مرئية لإدارة سير العمل حيث يتم تمثيل العمل من خلال بطاقات تنتقل عبر مراحل مختلفة من عملية تطوير البرمجيات.

تساعد ميزات تخطيط الطباعة، وتحديد الأولويات المتراكمة وتتبع المشكلات المطورين على إدارة المهام بشكل أفضل في سير العمل القائم على السباق السريع.

علاوة على ذلك، يتيح هذا القالب الفرق الرشيقة لتتبع التقدم المحرز عبر مراحل مثل التطوير والمراجعة والنشر.

📑من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يمكن لفرق التطوير استخدام قالب تطوير البرمجيات هذا لإدارة الأخطاء ومعالجة طلبات الميزات ونشر التعليمات البرمجية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات. وهذا يضمن أن تكون إصدارات البرامج في الوقت المحدد وضمن النطاق المحدد

4. قالب ClickUp Kanban Agile لإدارة المشاريع الرشيقة

ClickUp Kanban Kanban قالب إدارة المشاريع الرشيقة

نموذج قالب ClickUp Kanban Agile لإدارة المشاريع الرشيقة هو مصمم لفرق التطوير غير البرمجية التي تتطلع إلى تطبيق منهجية أجايل. تساعد طرق العرض القابلة للتخصيص، مثل لوحات المهام والجداول الزمنية، في إدارة المشاريع المعقدة بسهولة.

ومن خلال ميزات التخطيط السريع وتتبع عبء العمل، يمكنك تقييم تقدم كل مهمة من العمل المتراكم إلى الإنجاز.

يمكنك أيضًا التشغيل الآلي المخصص وتتبع نقاط العدو، مما يبسط إدارة مشروعك ويضمن لك إنجاز دورات العدو السريع المحمومة.

📑 من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يمكن أن يكون نموذج كانبان لإدارة المشاريع الرشيقة مفيدًا لمديري المشاريع الذين يشرفون على دورات التطوير التكرارية. فهو يساعد الفرق في الحفاظ على سير العمل الرشيق تعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات في متطلبات المشروع.

💡 نصيحة احترافية: يمكن للفرق الرشيقة التي تعمل في سباقات السرعة استخدام 13 نموذجًا مختلفًا ClickApps في ClickUp لتخصيص إدارة عبء العمل وتعاون الفريق والتنظيم وتقارير تقدم العمل.

5. ClickUp قالب كانبان سبرينتس البسيط في ClickUp

قالب لوحة كانبان سبرينتس البسيطة من ClickUp

قالب قالب كانبان سبرينتس كانبان البسيط من ClickUp مثالي للفرق الرشيقة التي تبحث عن طريقة مباشرة لإدارة سباقات السرعة مع ميزات ومكونات مثل تعيينات المهام وتتبع التقدم وتنظيم الأعمال المتراكمة.

يتيح لك قالب Kanban Template Simple Sprints Kanban من ClickUp إعداد وإدارة دورات السبرينت الخاصة بك بسرعة من خلال هيكل نظيف وحالات معدة مسبقًا مثل "مفتوح" و"قيد التقدم" و"مغلق".

📑من يمكنه استخدام قالب كانبان هذا؟

يعد قالب قالب كانبان سبرينتس البسيط رائعًا للفرق الصغيرة أو أولئك الجدد في إدارة المشاريع الرشيقة . وهو يبسّط عملية العدو السريع مع توفير الأدوات الأساسية لتتبع التقدم المحرز وضمان تحرك المهام بسلاسة خلال سير العمل.

اقرأ المزيد: 10 قوالب تخطيط سبرينت في ClickUp و Excel ل Agile Scrum

## استخدم لوحات كانبان لتصور المشاريع بشكل أفضل في ClickUp

في حين أن Notion يقدم مجموعة من قوالب كانبان المفيدة لتنظيم سير العمل، إلا أنه يحتوي على تكامل وقابلية محدودة للتطوير.

هذا هو المكان الذي توفر لك فيه قوالب لوحة كانبان في ClickUp حلاً أكثر كفاءة.

تسمح لك لوحات كانبان من ClickUp بتخصيص سير عملك بالكامل باستخدام الحالات المرمزة بالألوان والحقول المخصصة وأتمتة المهام. يمكنك أيضًا استخدام الميزات التعاونية، مثل ClickUp Chat والإشارات للتواصل مع فريقك أثناء إدارة المهام على لوحة كانبان.

سواء كنت تدير مهام بسيطة أو مشاريع معقدة، فإن لوحات كانبان من ClickUp توفر المرونة والوضوح والتحكم، مما يسهل الحفاظ على توافق الفرق والمشاريع على المسار الصحيح. اشترك في ClickUp وجرِّب هذه النماذج لتبسيط سير عملك، وتعزيز التعاون، وتحسين الإنتاجية الإجمالية.