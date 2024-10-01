كيفية إنشاء مخطط انسيابي لحلقة For Loop

قبل البدء في مشروع ترميز معقد، من الأفضل دائمًا أن يكون لديك تصور فكرة عن سير العمل والأنظمة. عندما تعطي هيكلاً لمشاريع مترامية الأطراف، فإنك تقلل من الضوضاء وتزيل عدم الدقة وتحقق الإنجاز قبل المواعيد النهائية.

وهذا ما يمثله المخطط الانسيابي - تمثيل مرئي للعمليات. يمكنك استخدامه للمشاريع المعقدة التي تتطلب إشارات بصرية، بما في ذلك سباقات البرمجة.

بالنسبة للمطورين، تشير حلقات المخطط الانسيابي إلى المهام المتكررة التي يمكن تكرارها لتوفير الوقت. واعتمادًا على طريقة تعيين التكرار، يمكن أن تكون حلقات المخطط الانسيابي نوعين: حلقة التكرار وحلقة التكرار.

في هذه المقالة، سنراجع في هذه المقالة مفهوم المخططات الانسيابية للحلقات ونوضح لك كيفية إنشاء واحدة منها.

فهم حلقات التكرار

يسمح المخطط الانسيابي للحلقات التكرارية للمبرمجين بتشغيل سطر معين من التعليمات البرمجية عدة مرات مع بيان تحكم ومجموعة من التعليمات.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير عرضًا تقدم فيه بطاقات هدايا لأول 50 مستخدمًا يسجلون في موقعك الإلكتروني، فإن حلقة التكرار (for loop) تتكرر 50 مرة بالضبط.

باستخدام التكرار، يمكنك

تشغيل نفس المهمة لعدد ثابت من المرات

تكرار القائمة والقاموس والمجموعات الأخرى من العناصر مرة واحدة في كل مرة

تجنب تكرار التعليمات البرمجية للحصول على أسطر نظيفة ومضغوطة

الفرق بين حلقة for loop و بينما loop

يساعدك المخطط الانسيابي لحلقة التكرار على تشغيل عمليات متكررة، مثل المخطط الانسيابي لحلقة التكرار. ومع ذلك، فهي تختلف في نهجها للتحكم في عبارات التدفق.

إذا كنت لا تعرف عدد المرات التي يجب تشغيل الرموز فيها ولكنك تعرف شروطًا محددة يجب استيفاؤها لاستمرار تشغيل الرموز، يمكنك استخدام حلقة بينما لتحقيق الكفاءة.

لنأخذ مثال الهبة.

هذه المرة، تريد هذه المرة إرسال بطاقات هدايا بقيمة 20 دولارًا إلى أوائل المشتركين ولكنك لا تعرف عدد الذين سيشتركون ومتى. لقد خصصت بطاقات هدايا بقيمة 500 دولار لهذه الحملة.

باستخدام حلقة متقطعة، يمكنك تشغيل أكواد ترسل بطاقات هدايا بقيمة 20 دولارًا حتى يتم استنفاد الميزانية. أنت لا تعرف على وجه اليقين عدد المرات التي سيتم تشغيلها، ولكن الشرط هو ألا تتجاوز الميزانية البالغة 500 دولار.

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين حلقة التكرار وحلقة التكرار بينما:

لحلقة التكرار حلقة بينما يعرف المبرمجون عدد المرات التي يجب فيها تنفيذ الرموز يعرف المبرمجون الشروط التي يجب أن تتحقق حتى تستمر الحلقة ولكن ليس بالضرورة عدد المرات التي سيتم تشغيلها عادةً ما يتم تشغيلها من خلال مجموعات صريحة مثل السلاسل والقاموس تستمر الحلقة طالما أن الشرط "صحيح" تنتهي حلقة التكرار عندما يتم الوصول إلى العدد المحدد مسبقًا من التكرارات ولا تؤدي إلى حلقة لا نهائية تستمر حلقة التكرار في العمل إلى أجل غير مسمى ما لم يصبح الشرط "خطأ" مثالية للمهام المباشرة والمتكررة مثالية للظروف المعقدة والديناميكية

مكونات مخطط انسيابي لحلقة التكرار

على الرغم من البساطة النسبية للحلقات من أجل، إلا أنه من المهم معرفة المكونات التي تشكل المخطط الانسيابي.

التهيئة: هذا هو متغير التحكم في الحلقة الذي يعمل مرة واحدة فقط في البداية

هذا هو متغير التحكم في الحلقة الذي يعمل مرة واحدة فقط في البداية الشرط: يتم اختباره للتحقق مما إذا كان صوابًا أو خطأ. في مثال الهبات، الشرط هو ما إذا كان 50 شخصاً قد حصلوا على بطاقات الهدايا

يتم اختباره للتحقق مما إذا كان صوابًا أو خطأ. في مثال الهبات، الشرط هو ما إذا كان 50 شخصاً قد حصلوا على بطاقات الهدايا نقطة القرار : إنها عندما يقرر التحقق من الشرط الخطوة التالية. إذا كانت "صواب"، تستمر في التنفيذ

: إنها عندما يقرر التحقق من الشرط الخطوة التالية. إذا كانت "صواب"، تستمر في التنفيذ جسم الحلقة: يُستخدم جسم الحلقة لتشغيل جميع العبارات

يُستخدم جسم الحلقة لتشغيل جميع العبارات التحديث: يستمر تحديث الحلقة بناءً على نقطة القرار

يستمر تحديث الحلقة بناءً على نقطة القرار التصغير/التخفيض: التحديث إما تزايدي أو تنازلي. بالنسبة لمثال الهبة، يستمر عدد العملاء الذين يحصلون على بطاقات الهدايا في الزيادة حتى يصل إلى 50

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## كيفية إنشاء حلقة For Loop في المخطط الانسيابي

سنوضح لك كيفية إنشاء مخطط انسيابي للحلقة في Microsoft Excel . أولاً، افتح ورقة Excel جديدة وأطلق عليها اسمًا.

الخطوة 1. قم بتهيئة متغير التحكم في الحلقة

انقر فوق إدراج > الأشكال لفتح مجموعات الأشكال وقم بالتمرير لأسفل للعثور على أشكال المخطط الانسيابي الأساسية

انقر فوق الشكل البيضاوي (المخطط الانسيابي: المنهي) لإضافته إلى Excel

عبر مايكروسوفت إكسل

انقر فوق الشكل > تعبئة لطلائه باللون الأصفر

انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشكل لإضافة تسميات لخطوة التهيئة. على سبيل المثال، "بدء إرسال بطاقات الهدايا

الخطوة 2. التحقق من الحالة

قم بإدراج شكل ماسي للشرط، واملأه باللون الأخضر، وقم بتسميته بشكل مناسب باتباع العملية أعلاه. الشرط في هذه الحالة سيكون بطاقات الهدايا <50؟

انتقل إلى إدراج > الأشكال واختر السهم من مجموعة الخطوط للربط بين شكلين

الخطوة 3. المسار الصحيح

ارسم سهمًا من الشرط إلى مستطيل (مخطط التدفق: عملية) لجسم الحلقة إذا كان الشرط صحيحًا املأ المستطيل باستخدام اللون الأزرق انقر فوق إدراج > مربع نص لإضافة مربع نص بجانب السهم انقر نقرًا مزدوجًا فوق مربع النص لكتابة True

الخطوة 4. هيئة الحلقة

قم بتسمية المستطيل بالإجراءات المراد تكرارها. على سبيل المثال، "إرسال بطاقة هدية أخرى

الخطوة 5\. خطوة التحديث

أضف مستطيلاً آخر لتحديث متغير التحكم في الحلقة. مثال: 'زيادة عدد بطاقات الهدايا المشتركة بمقدار 1' قم بتوصيل جسم الحلقة والتحديث والشرط بسهم وموصل سهم الكوع

الخطوة 6. مسار خاطئ

أدخل مستطيلاً للدلالة على نهاية الحلقة املأه باللون الأبيض ارسم خطًا من الشرط إلى نقطة النهاية إذا كان الشرط خاطئًا أضف مربع نص بجانب السهم لكتابة "خطأ

استنادًا إلى هذه الخطوات، يجب أن يبدو المخطط الانسيابي لحلقة التكرار كما يلي:

في حين أنه يمكنك استخدام أدوات مثل Excel لإنشاء حلقات المخطط الانسيابي، إلا أنه لا يوفر قوائم واسعة من الهياكل المعدة مسبقًا أو الميزات القابلة للتطوير التي يمكن استخدامها بانتظام ودون احتكاك. واحدة من أفضل الطرق لإضفاء الحيوية على هذه الأفكار هي استخدام قوالب المخططات الانسيابية مصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المخصصة.

استخدام ClickUp لإنشاء مخططات انسيابية

كعمل تجاري برنامج سير العمل ، يتميز ClickUp بأدوات إنشاء المخططات الانسيابية المصممة بعناية مثل ClickUp Whiteboards و انقر فوق الخرائط الذهنية لمساعدتك في إكمال المشاريع. إنه يتفوق (يقصد التورية) في إبقاء الأمور بسيطة وجذابة بصريًا ومتصلة بسير عملك.

ClickUp Whiteboards هي الملعب المرئي للمتعاونين والمبدعين. يمكن لأعضاء الفريق إضافة أفكار أو مفاهيم بحرية إلى الاستراتيجيات العامة، مما يساعد على بناء المساءلة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من قوالب سير عمل العملية أو ابدأ من الصفر. يضم شريط القائمة الأيسر للوحة البيضاء جميع الأدوات التي تساعدك على تخصيص لوحتك. أضف الأشكال، والألوان، والنصوص لتمييز العناصر المختلفة في مخططك الانسيابي، واستخدم الروابط لبناء العلاقات - كل ذلك ضمن مساحة السحب والإفلات.

قم بربط الأفكار والمهام وعناصر المشروع بسلاسة في ClickUp Whiteboards

لكن المظهر الجميل ليس الشيء الوحيد الجيد في ClickUp Whiteboards. فهي تتجاوز الأدوات التقليدية من خلال توفير قابلية التوسع والتعاون في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، يمكنك العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات مع الزملاء من خلال إضافة مستندات ClickUp و مهام النقر فوق المهام إلى المزيج. يمكنك أيضًا تضمين عناصر ClickUp مثل الأشخاص والقوائم لإثراء مخططاتك الانسيابية بمزيد من نقاط البيانات.

يمتد هذا أيضًا إلى المحتوى من خارج ClickUp، سواء كان تصميمًا من Figma، أو جدول بيانات Google، أو فيديو YouTube، أو رابط موقع إلكتروني، يمكنك إضافة أنواع مختلفة من المحتوى الذي يجعل مشاريعك مفصّلة وموثوقة.

علاوة على ذلك، يمكنك استخدام تخطيطات مسبقة الصنع مثل قوالب خريطة العملية لإنشاء نسخ مرئية من إجراءات التشغيل الموحدة المعقدة وتقليل الأخطاء.

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خطوات إنشاء مخطط انسيابي للحلقة في ClickUp Whiteboards

باستخدام الأدوات التي تمت مناقشتها أعلاه، يمكنك رسم مخطط انسيابي للحلقة الانسيابية بسرعة داخل ClickUp.

في مساحة العمل الخاصة بك، قم بتوسيع الشريط الجانبي الأيسر بالنقر فوق المزيد، ثم حدد اللوحات البيضاء. لتوضيح هذا المخطط الانسيابي، اخترنا زر البدء من الصفر.

الخطوة 1. تهيئة متغير التحكم في الحلقة

انقر على أيقونة الشكل من شريط القائمة الأيسر وحدد الدائرة

ارسم شكل بيضاوي بتعديل الدائرة

انقر على أيقونة تعبئة اللون فوق الشكل لتلوينه باللون الأصفر

انقر على أيقونة T بجانبها لتسمية الشكل البيضاوي بخطوة التهيئة. على سبيل المثال، "بدء إرسال بطاقات الهدايا

إنشاء الشكل الأول على السبورة ClickUp Whiteboards

الخطوة 2. التحقق من الحالة

ارسم شكل ماسي للشرط، واملأ اللون الأخضر، وقم بتسميته. الشرط هو "بطاقات الهدايا <50؟

حدد أيقونة الموصلات من شريط القائمة الأيسر واربط بين الشكلين

قم بإجراء التحقق من الحالة بالشكل الثاني على لوحة معلومات ClickUp Whiteboard

الخطوة 3. المسار الصحيح

ارسم خطًا من الشرط إلى مستطيل لجسم الحلقة إذا كان الشرط صحيحًا املأ المستطيل باللون الأزرق انقر فوق رمز T فوق الخط لكتابة "صواب

ارسم المسار الحقيقي على السبورة البيضاء في ClickUp من خلال ربط الشرط وجسم الحلقة

الخطوة 4\. جسم الحلقة

قم بتسمية المستطيل بالإجراءات المراد تكرارها. في هذه الحالة، سيكون "إرسال بطاقة هدية أخرى

تحديد هيئة الحلقة باستخدام أدوات النص في ClickUp Whiteboards

الخطوة 5\. تحديث الخطوة

ارسم مستطيلاً آخر لتحديث متغير التحكم في الحلقة. مثال: 'زيادة عدد بطاقات الهدايا المشتركة بمقدار 1' قم بتوصيل جسم الحلقة والتحديث والشرط بالموصلات

تحديث المتغيرات واستخدام أسهم على شكل حرف L للربط بينها

الخطوة 6. المسار الخاطئ

أضف مستطيلاً للدلالة على نهاية الحلقة املأه باللون الأبيض ارسم خطًا من الشرط إلى نقطة النهاية إذا كان الشرط خاطئًا انقر فوق رمز T فوق الخط لكتابة "خطأ

إضافة نقطة نهاية لتوضيح إغلاق الحلقة

بناءً على هذه الخطوات، يجب أن يبدو المخطط الانسيابي بهذا الشكل في ClickUp:

قم بإنشاء مخططات انسيابية جذابة بصريًا في ClickUp Whiteboards في دقائق

على الرغم من أن ClickUp Whiteboards هي الطريقة المثالية لرسم المخططات والمخططات الانسيابية، إلا أنه يمكنك إقرانها مع ClickUp Mind Maps لفهم دقيق. الخرائط الذهنية عبارة عن سلاسل أفكار سهلة الإنشاء حيث يتم تمثيل كل فكرة من خلال عقد. تتفرع هذه العقد في اتجاهات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على إدارة الوقت والإنتاجية.

إن قالب المخطط الانسيابي لتخطيط مشروع ClickUp هو أحد أسهل الطرق لإنشاء وتعديل الخرائط الذهنية بناءً على تعقيدات المشروع.

باستخدام هذا القالب، يمكنك إضافة المهام مع عقد الخريطة الذهنية، والحصول على فهم شامل لكل مكون من مكونات المشروع، والبقاء على المسار الصحيح.

تصوّر كيفية ارتباط المهام في سير عملك ببعضها البعض باستخدام قالب تخطيط المشروع من ClickUp

إليك كيفية استخدام القالب لتصور مشروعك:

استخدم مهام ClickUp Tasks لإضافة الخطوات والمسؤوليات المطلوبة لإنهاء المشروع

أضف حالات مخصصة وقم بتحديثها في كل خطوة للحفاظ على الوضوح

قم بالتبديل بين طرق عرض الأفكار ودليل البدء والخريطة الذهنية لخطة المشروع لمساعدة زملائك في الفريق على فهم المهام والأدوار

عندما يكون لديك العديد من طبقات الخطوات وأصحاب المصلحة، فإن جمعها جميعًا معًا على لوحة معلومات يساعد الشركات على التخفيف من عدم دقة البيانات وإهدار الوقت.

من خلال استخدام ClickUp Whiteboards و ClickUp Mind Maps جنبًا إلى جنب، يمكن للمكلفين بالمهام فهم كيفية ارتباطهم بالمشروع الأكبر، مما يمكنهم من العمل بشكل متعدد الوظائف.

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مثال على مخطط انسيابي لحلقة التكرار

تعمل حلقات المخطط الانسيابي في بايثون مع التكرارات القائمة على التجميع. على سبيل المثال، الأرقام، والسلاسل، والقواميس سهلة التنفيذ في الحلقات.

مثال في بايثون

تُظهر هذه البنية أدناه بوضوح عملية التكرار: التهيئة والتحقق من الشرط وطباعة القيمة والتحديث والتكرار حتى انتهاء الشرط.

مثال على الكود: ل i في النطاق (0, 10): اطبع (i)

تمثيل المخطط الانسيابي:

ابدأ

تهيئة i = 0

الحالة i < 10

المسار الصحيح: طباعة (i)

زيادة i = i + 1

كرر الخطوة 3

مسار خاطئ: النهاية

استنادًا إلى مخطط المخطط الانسيابي للحلقة سيبدو هكذا في بايثون:

## فوائد استخدام المخططات الانسيابية لحلقات For Loops

يعد التكرار في المخططات الانسيابية مغيّرًا لقواعد اللعبة، خاصةً في عملية البرمجة الحاسوبية. إذا لم تكن تستخدمه بالفعل، فإليك بعض الفوائد التي تفوتك:

الوضوح البصري

تمنحك حلقة المخطط الانسيابي مرجعًا مرئيًا لكيفية تنفيذ الأكواد. مع ازدياد تعقيد عمليات البرمجة السريع، فإن القدرة على الرجوع إلى الهيكل يوفر عليك عدة ساعات من الإنتاجية.

نظرًا لأن منطق الحلقة يتم توضيحه بالأشكال والألوان والأسهم، فمن السهل فهم وشرح المهام خطوة بخطوة، خاصة لغير المبرمجين.

تصحيح الأخطاء والتحسين

من خلال متابعة مسار التنفيذ، يمكنك اكتشاف ما إذا كان هناك خطأ ما. يمكنك أيضًا إزالة الأخطاء المنطقية وتحسين الأكواد قبل تشغيلها.

عندما يكون لديك أكواد مُحسَّنة، يمكنك نشرها في حالات استخدام الأعمال مثل الحساب والعمليات الحسابية التي تتطلب التكرار.

تواصل أفضل

من خلال اتباع مخطط انسيابي للحلقة التدريجية، يمكن لأعضاء الفريق الحفاظ على شفافية المعرفة والاتساق في التواصل.

يعني التوثيق الشامل أنه أكثر امتثالاً للسياسات الأمنية مع المساعدة في التدريب الداخلي.

صيانة الكود

بالنسبة للأكواد القديمة، تعتبر المخططات الانسيابية منقذة للحياة. حتى إذا كانت هناك فجوة معرفية، يمكن أن تساعدك المخططات الانسيابية للرموز البرمجية على فهم منطق الرمز البرمجي، مما يسهل صيانتها أو تعديلها لسنوات.

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ارسم مسار مشروعك باستخدام ClickUp

لتعظيم فوائد المخططات الانسيابية للحلقة الانسيابية، يجب عليك إنشاؤها في البداية. ولكن إذا لم تكن متأكدًا من عدد المرات التي تحتاج فيها إلى تنفيذ الأكواد، فستكون مخططات انسيابية للحلقة في متناول يديك.

يمكنك إنشاء مخطط انسيابي أساسي في Microsoft Word إذا كنت تريد شيئًا بدائيًا. ومع ذلك، من الأفضل استخدام أداة مصممة خصيصًا لحل هذه المشكلة.

صُممت أدوات العصف الذهني والتعاون في ClickUp لتخطيط وتنفيذ المشاريع المعقدة باستخدام إشارات مرئية. من تخطيط العمليات إلى مشاريع البرمجة، ستساعدك الخرائط الذهنية واللوحات البيضاء على العمل بكفاءة دون التنقل بين عدة تطبيقات. اشترك في ClickUp اليوم وأبدع في المشاريع.