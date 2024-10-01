أفضل 10 قوالب مجانية للوحة معلومات جداول بيانات جوجل المجانية

تعمل عدة جوانب من المشروع جنباً إلى جنب للحفاظ على سير العمل بسلاسة.

ولكن من دون وجود لوحة معلومات موحدة للمشروع لتزويدك بنظرة عامة شاملة وموحدة عن سلامة المشروع وحالته، سيتعين عليك البحث في تقارير مطولة وأوراق بيانات لاستخلاص الرؤى الرئيسية.

وهنا يأتي دور قالب لوحة معلومات ورقة Google Sheet الذي يكون مفيدًا. فهو يوفر عليك العمل الأساسي لإعداد لوحة معلومات إدارة المشروع من الصفر. بدلاً من ذلك، يمكنك توصيل معلوماتك والبدء على الفور.

تعمل لوحات معلومات جداول بيانات جوجل على تبسيط تحليل البيانات وإعداد التقارير من خلال عرض المعلومات المهمة من خلال الرسوم البيانية والمخططات والجداول وما إلى ذلك.

في هذه المقالة، نستعرض أفضل قوالب لوحات معلومات جداول بيانات جداول بيانات جوجل ونقدم بدائل من شأنها تعزيز إنتاجية فريقك.

## ما الذي يجعل قالب لوحة معلومات جداول بيانات جداول بيانات جوجل جيدًا؟

تساعدك قوالب لوحة بيانات جداول بيانات جوجل على تنظيم البيانات وتصورها باستخدام عناصر مثل المخططات الدائرية والرسوم البيانية، مما يسهل تفسير المقاييس الرئيسية في لمحة.

على سبيل المثال، يمكن أن يساعدك قالب الجدول الزمني لتسويق الأحداث على إدارة جميع الحملات بدقة من مساحة واحدة. ويمكنك أيضًا سحب البيانات من جداول البيانات ومصادر الجهات الخارجية مثل Google Analytics وSalesforce وGithub وغيرها لإنشاء الرسوم البيانية والجداول والمخططات.

أفضل ما في الأمر هو أن قوالب لوحة المعلومات القابلة للتخصيص هذه تُستخدم في حالات استخدام مختلفة لتوصيل صحة المشروع والتقدم المحرز إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين.

يجب أن يوفر قالب لوحة معلومات جداول بيانات جداول بيانات Google ما يلي:

الوضوح: يجب أن يقدم القالب البيانات بوضوح باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول والعناصر المرئية الأخرى وإبراز المعلومات المهمة دون فوضى

يجب أن يقدم القالب البيانات بوضوح باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول والعناصر المرئية الأخرى وإبراز المعلومات المهمة دون فوضى التخصيص: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تعديل لوحة تحكم جداول بيانات جوجل لتناسب احتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك تعديل التخطيطات والألوان ومصادر البيانات

يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تعديل لوحة تحكم جداول بيانات جوجل لتناسب احتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك تعديل التخطيطات والألوان ومصادر البيانات التفاعلية: ميزات مثل القوائم المنسدلة أو أشرطة التمرير تعزز مشاركة المستخدم، مما يسمح باستكشاف البيانات الديناميكية

ميزات مثل القوائم المنسدلة أو أشرطة التمرير تعزز مشاركة المستخدم، مما يسمح باستكشاف البيانات الديناميكية الأتمتة: تضمن القدرة على تحديث البيانات تلقائيًا حصول المستخدمين على أحدث المعلومات دائمًا

تضمن القدرة على تحديث البيانات تلقائيًا حصول المستخدمين على أحدث المعلومات دائمًا سهولة الاستخدام: واجهة بسيطة مع سهولة التنقل تساعد جميع الفرق داخل مؤسستك على إدارة البيانات وتحليلها بكفاءة

قراءة المزيد: 10 اختراقات في جداول بيانات جوجل ستجعل عملك أسهل

قوالب لوحة بيانات جداول بيانات جوجل المجانية

على الرغم من أن جداول بيانات جوجل تحتوي على العديد من قوالب لوحات التحكم، فقد قمنا بتنسيق قائمة من خمسة قوالب مجانية لجدول بيانات جوجل المتاحة على الإنترنت.

1. قالب تقرير حركة مرور الموقع الإلكتروني لجداول بيانات جوجل بواسطة Coefficient

عبر المعامل المعامل قالب تقرير حركة مرور الموقع الإلكتروني لجداول بيانات جوجل حسب المعامل يتصل بحسابك في Google Analytics ويسحب البيانات تلقائيًا، مما يوفر نظرة عامة شاملة عن أداء موقعك الإلكتروني.

يمكنك تحليل سلوك الجمهور، وفحص قنوات اكتساب الزيارات، وتحديد صفحاتك الأكثر شيوعًا، وغير ذلك الكثير - كل ذلك في مكان واحد.

يلخِّص القالب أيضًا مقاييس Google Analytics الأساسية، مما يساعدك على تحديد الأهداف واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

يُعدّ قالب لوحة بيانات جداول بيانات Google هذا أداة قيّمة لتحليل موقعك الإلكتروني لأنه:

يوفر تصورًا في الوقت الفعلي لأداء الموقع الإلكتروني، مع دمج البيانات لسهولة الوصول إليها

تمكين التحليل المتعمق لمصادر الزيارات ومقاييس تفاعل المستخدمين

تبسط عملية إعداد التقارير من خلال استخراج البيانات تلقائيًا، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

2. قالب لوحة بيانات جدول بيانات تحليل الاستنزاف من Template.net

عبر Template.net لا تقتصر استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين على الاحتفاظ بالموظفين فقط؛ بل تتعلق أيضًا بإبقاء موظفيك سعداء. 😁

إن قالب لوحة بيانات تحليل الاستنزاف في صحيفة جوجل من Template.net تتيح لك تصور اتجاهات الاستنزاف وتتبعها دون عناء.

باستخدام لوحة معلومات تحليلية مثل هذه، يمكن لصانعي القرار الحصول على رؤى حول توظيف المواهب في كل قسم داخل المؤسسة.

يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام قالب لوحة معلومات Google Sheet هذا لـ تصور اتجاهات دوران الموظفين وتحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاستنزاف، مما يضع الأساس لوضع استراتيجيات استقطاب المواهب والاحتفاظ بها.

3. قالب لوحة تحكم المشروع المتعدد من Template.net

عبر Template.net بصفتك مدير مشروع، فأنت مسؤول عن نجاح مشاريع متعددة.

إن قالب لوحة معلومات المشاريع المتعددة بواسطة Template.net هو قالب جدول زمني للمشروع سهل الاستخدام يتيح لك تتبع جميع مشاريعك في مكان واحد.

عندما تقوم بإدخال بيانات المشروع في الورقة، فإنها توفر لك رؤى تفصيلية حول جميع جوانب مشروعك، بدءًا من تقييم المخاطر إلى وضع الميزانية. يساعد هذا القالب في الإدارة الشاملة للمشروعات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال إمكانيات تتبع المشكلات والمراقبة وتخصيص الموارد. قوالب إدارة المشاريع في جداول بيانات جوجل يمكن تصميمها لتناسب الاحتياجات المؤسسية والحصول على نظرة عامة موحدة للمقاييس والتبعيات والمهام ومراحل المشروع.

4. قالب لوحة معلومات حساب FTE بواسطة Template.net

عبر Template.net تقيس الشركات المكافئ بدوام كامل (FTE) لـ تقييم قدرات التوظيف وكشوف الرواتب الحالية ضمن إطار زمني محدد. بناءً على ساعات عملهم، يتم احتساب العاملين بدوام جزئي كجزء من الموظفين بدوام كامل.

يتم احتساب قالب لوحة معلومات حساب FTE بواسطة Template.net يساعد على الاستخدام الأمثل للموارد من خلال ربط الدوام الكامل بالمتطلبات من الموارد في المشاريع. من خلال تحليل البيانات التاريخية ووضع توقعات للمستقبل، يساعد فرق الموارد البشرية على التخطيط لاحتياجات التوظيف المستقبلية.

اقرأ المزيد: لوحة معلومات العمليات 101: راقب عملياتك عن كثب

5. قالب لوحة معلومات تفاعل المستخدم بواسطة Template.net

عبر Template.net إن قالب لوحة معلومات تفاعل المستخدم بواسطة Template.net نظرة عامة شاملة لبيانات تفاعل العملاء على مدى فترات زمنية محددة، مما يساعدك على إنشاء استراتيجيات تفاعل المستخدم.

استخدم قالب لوحة معلومات التحليلات هذا من أجل مراقبة نشاط المستخدم ومعدلات الاحتفاظ به واتجاهات التفاعل. فهو يوفر تمثيلاً مرئيًا للبيانات للحصول على رؤى سريعة ويسمح لك بتتبع مقاييس تفاعل متعددة.

قيود استخدام جداول بيانات جوجل للوحات المعلومات

يبدو استخدام قوالب جداول بيانات جوجل للوحات المعلومات خيارًا جيدًا إذا كنت معتادًا على الأداة.

ولكنها تأتي مع نصيبها من القيود، مثل:

إدخال البيانات يدويًا: تتطلب قوالب لوحات بيانات جداول بيانات جوجل ذات تنسيقات أوراق البيانات الفريدة إدخال البيانات يدويًا

تتطلب قوالب لوحات بيانات جداول بيانات جوجل ذات تنسيقات أوراق البيانات الفريدة إدخال البيانات يدويًا ضعف قابلية التوسع: إذا كانت بياناتك تنمو كل ثانية، فقد تتأخر جداول بيانات جوجل، خاصةً بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تعمل على كميات هائلة من البيانات

إذا كانت بياناتك تنمو كل ثانية، فقد تتأخر جداول بيانات جوجل، خاصةً بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تعمل على كميات هائلة من البيانات قيود التشفير: مع محدودية ميزات أمان البيانات، يمكن أن تؤدي مشاركة البيانات الحساسة مع العديد من المتعاونين إلى تلف البيانات وانتهاكها

مع محدودية ميزات أمان البيانات، يمكن أن تؤدي مشاركة البيانات الحساسة مع العديد من المتعاونين إلى تلف البيانات وانتهاكها تحديات التخصيص: يصعب تخصيص بعض القوالب عندما لا تفهم كيفية عمل الصيغ والوظائف داخل القالب، وقد يؤدي إجراء التعديلات إلى أخطاء غير متوقعة

قوالب بديلة لقوالب لوحة بيانات جداول بيانات جوجل

في حين أن قوالب لوحة معلومات جداول بيانات جوجل سهلة الاستخدام، إلا أنها تفتقر إلى ميزات التعاون والتخصيص المتقدمة.

للحصول على ميزات إعداد التقارير المتقدمة، تحتاج إلى برنامج لوحة التحكم التي تساعد على تتبع حالة المشروع، والتعاون مع فريقك، وتوصيل التوقعات إلى أعضاء الفريق، واستخلاص رؤى مفصلة لأصحاب المصلحة - كل ذلك في الوقت الفعلي. كليك أب عبارة عن منصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع حيث يمكنك بسهولة إنشاء لوحة تحكم مخصصة لنظرات عامة عن المبيعات على سبيل المثال. وهذه واحدة فقط. من حملات التسويق والتخطيط السريع إلى تقارير خط أنابيب CRM، فإن حالات الاستخدام لا حصر لها.⚡️

يحتوي على مكتبة من قوالب لوحات المعلومات المصممة مسبقاً والقابلة للتخصيص والتي تتكامل مع الأدوات الموجودة في مجموعتك التقنية لنقل البيانات تلقائياً، مما يقلل من الجهد والوقت اليدوي.

1. قالب لوحة معلومات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع

قالب قالب لوحة معلومات إدارة مشروع ClickUp

نموذج قالب لوحة تحكم إدارة المشاريع من ClickUp تبسط إدارة المشروع من خلال توفير مساحة مخصصة ومعدة مسبقًا لتصور عملك من خلال مجلدات ومجلدات فرعية منظمة بدقة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

المزامنة مع أصحاب المصلحة : من خلال ميزات التعاون في الوقت الفعلي، أرسل للجميع في فريقك تحديثات في الوقت المناسب عن حالة المشروع

: من خلال ميزات التعاون في الوقت الفعلي، أرسل للجميع في فريقك تحديثات في الوقت المناسب عن حالة المشروع إدارة المهام : تتبع المهام وتصنيفها وتحديد أولوياتها باستخدام ست حالات مخصصة، وعلامات مرمزة بالألوان، وتسميات الأولويات، وما إلى ذلك.

: تتبع المهام وتصنيفها وتحديد أولوياتها باستخدام ست حالات مخصصة، وعلامات مرمزة بالألوان، وتسميات الأولويات، وما إلى ذلك. تحديد الأهداف وتتبعها: تعيين الأهداف الذكية لفريقك، وحدد المواعيد النهائية، وراقب التقدم المحرز، وحدد التبعيات، وقم بتعيين تذكيرات لمعالجة الأهداف بفعالية

اعرض عملك بطرق متعددة، من القوائم ولوحات كانبان إلى مخططات جانت والمزيد باستخدام طرق عرض ClickUp Views

هذه لوحة معلومات إدارة المشروع تتيح لك عرض خط سير المشروع بالكامل في موقع مركزي. اعتبرها حلاً متكاملاً لتخطيط المشاريع بكفاءة وتجنب الفشل.

💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp لإنشاء خرائط طريق للمشروع ومواقع الويكي وقواعد المعرفة والمزيد. اعمل مع فريقك في الوقت الفعلي وحوِّل الأفكار إلى مهام قابلة للتنفيذ لربط المستندات بسير عملك.

2. قالب تقرير تحليلات ClickUp Analytics

قالب تقرير تحليلات ClickUp للتحليلات

قد تبدو إدارة التحليلات وفهمها في بعض الأحيان مثل حل مكعب روبيك معصوب العينين. قالب تقرير التحليلات من ClickUp يبسّط العملية ويساعدك على تسليط الضوء على بياناتك.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

عرض البيانات المعقدة: تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى رسوم بيانية ومخططات أنيقة تروي القصة في لمحة سريعة

تحويل مجموعات البيانات المعقدة إلى رسوم بيانية ومخططات أنيقة تروي القصة في لمحة سريعة تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية: راقب المقاييس الأكثر أهمية لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً بما في ذلك تكلفة الاستحواذ ونسبة النقر إلى الظهور وأنواع الجلسات وما إلى ذلك.

راقب المقاييس الأكثر أهمية لاتخاذ قرارات عمل أكثر ذكاءً بما في ذلك تكلفة الاستحواذ ونسبة النقر إلى الظهور وأنواع الجلسات وما إلى ذلك. اكتشف الاتجاهات والأنماط: اكتشف الرؤى من بياناتك التي تؤدي إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ وفرص نمو قابلة للتنفيذ لوحات معلومات ClickUp تساعدك على فهم مجموعات البيانات المعقدة بسهولة من خلال المخططات والرسوم البيانية والرسوم البيانية والمخططات وأدوات التصور الأخرى.

احصل على نظرة عامة رفيعة المستوى لسير عملك بالكامل باستخدام ClickUp Dashboards

اعتمادًا على أهدافك، يمكنك تخصيصها لتصور أداء مبادرات التسويق، وتتبع بيانات المبيعات بحسابات مخصصة، ومراقبة اتجاهات تفاعل العملاء الرئيسية عبر الشرائح، والحصول على رؤى سريعة للمشاريع السريعة.

💡 نصيحة احترافية: هل أنت جديد في إنشاء لوحات المعلومات؟ استخدم هذه أمثلة على لوحات المعلومات لإنشاء واحدة لمشروعك وتوصيل الرؤى الرئيسية بسرعة ووضوح.

3. قالب تقرير التسويق الرقمي ClickUp

قالب تقرير التسويق الرقمي

قالب تقرير التسويق الرقمي من ClickUp يجعل تتبُّع الحملات سهلاً للغاية - لا حاجة لمهارات الخبز. 🍰

تم تصميم قالب تحليلات التسويق هذا لمساعدتك على مراقبة وتحليل استراتيجياتك وجهودك التسويقية وضمان عدم فقدانك لأهدافك.

إليك كيفية تبسيط العملية:

مركز بيانات مركزي: تصور الأداء عبر مختلف القنوات مع تحديثات في الوقت الفعلي على مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة

تصور الأداء عبر مختلف القنوات مع تحديثات في الوقت الفعلي على مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة طرق عرض قابلة للتخصيص: قم بتخصيص لوحة معلومات التسويق لتناسب سير عملك من خلال طرق عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم

قم بتخصيص لوحة معلومات التسويق لتناسب سير عملك من خلال طرق عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم التعاون في الوقت الفعلي: مشاركة الرؤى والتحديثات مع فريقك والقيادة، وتلقي الملاحظات وتصحيح الاستراتيجيات

💡 نصيحة احترافية: انقر فوق الدماغ يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp في إنشاء استبيانات مفصّلة لأبحاث السوق وتحليل مشاعر العملاء. يمكن لأداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات ونتائج الأبحاث وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني المطولة لإعطاء نقاط بيانات ملموسة لإعداد تقارير دقيقة.

تحرير الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشرح أو تبسيط الأفكار المعقدة، والتلخيص، والمزيد مع ClickUp Brain

اقرأ المزيد: دليل خطوة بخطوة لإنشاء لوحة معلومات OKR Dashboard

4. نموذج خريطة طريق ClickUp لتكنولوجيا المعلومات

قالب مخطط جانت البياني لخريطة طريق ClickUp IT

بالنسبة لمديري المشاريع، قد يبدو الإبحار في عالم مشاريع تكنولوجيا المعلومات مثل قيادة سفينة في بحار عاصفة. قالب خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات من ClickUp هو بوصلتك الجديرة بالثقة التي ترشدك نحو النجاح الاستراتيجي.

باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تخطيط مسارك: تحديد مبادراتك طويلة الأجل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدءاً من عمليات الترحيل السحابية إلى ترقيات الأمان، مما يضمن توافق كل مشروع مع أهداف مؤسستك

تحديد مبادراتك طويلة الأجل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدءاً من عمليات الترحيل السحابية إلى ترقيات الأمان، مما يضمن توافق كل مشروع مع أهداف مؤسستك تصور التقدم المحرز: استخدم طرق عرض مخصصة مثل "ردهة المشروع" و"عرض النطاق الترددي للفريق" لمراقبة تقدم مشاريعك

استخدم طرق عرض مخصصة مثل "ردهة المشروع" و"عرض النطاق الترددي للفريق" لمراقبة تقدم مشاريعك الالتزام بالجدول الزمني: حدد أهدافًا ومواعيد نهائية ومراحل رئيسية قابلة للتتبع لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح

حدد أهدافًا ومواعيد نهائية ومراحل رئيسية قابلة للتتبع لإبقاء مشاريعك على المسار الصحيح أتمتة المهام: استخدم أتمتة ClickUp لإنشاء مشغّلات مستندة إلى قواعد للأنشطة الروتينية، مثل إرسال إشعارات عند تغير حالة المهمة وتذكيرات لإنشاء تقارير التقدم المحرز

يمكنك أتمتة المهام الروتينية بسهولة باستخدام الأتمتة المُعدة مسبقًا أو تخصيصها حسب احتياجاتك

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء لوحة تحكم المهام للحصول على عرض شامل لتقدم المهام عبر مراحل التطوير والاختبار والتكامل. استخدمها لتعيين التبعيات، وتحديد التأخيرات، وضمان سير المشاريع بسلاسة وفي الوقت المحدد.

5. قالب تقرير التسويق ClickUp

قالب تقرير تسويق ClickUp

يستخدم المسوقون قالب تقرير التسويق الخاص ب ClickUp لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية، ومقاييس أداء الحملة، وتحليلات الموقع الإلكتروني، ومقاييس التحويل، وضمان التوافق بين الاستراتيجية والتنفيذ.

إليك كيفية استخدام فرق التسويق لهذا القالب:

تتبع التقدم المحرز: إنشاء مهام ذات حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز في كل نشاط تسويقي

إنشاء مهام ذات حالات مخصصة لتتبع التقدم المحرز في كل نشاط تسويقي تحليل وعرض المقاييس: اجمع كل مقاييس حملتك لتحديد فرص النمو العالية باستخدام قالب لوحة معلومات التسويق هذا

اجمع كل مقاييس حملتك لتحديد فرص النمو العالية باستخدام قالب لوحة معلومات التسويق هذا إدارة المشروع: تعيين المهام لأعضاء الفريق، وتعيين الجداول الزمنية، وتعيين تذكيرات لتواريخ الاستحقاق، وإضافة مستويات الأولوية والتبعيات لكل حملة

اقرأ المزيد: كيفية إنشاء لوحة تحكم CRM: دليل كامل

اجعل إعداد التقارير سهل وبسيط مع ClickUp

تمكّن قوالب لوحة معلومات جداول بيانات Google من إعداد التقارير واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في بضع خطوات بسيطة. ومع ذلك، من الصعب العثور على قالب لجدول بيانات جوجل يناسب جميع احتياجاتك وتفضيلاتك، وتخصيص هذه القوالب أكثر صعوبة.

وبفضل معرض القوالب الواسع من قوالب لوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام والمجانية والقابلة للتخصيص بالكامل في ClickUp، يمكنك الارتقاء بمستوى تقارير الأعمال والتحليلات.

وبالإضافة إلى إنشاء لوحة معلومات ديناميكية مع نظرة عامة موحدة لأهم المقاييس، يمكنك استخدام ClickUp Docs للتعاون مع فريقك لإنشاء التقارير والطلب من ClickUp Brain أتمتة كتابة التقارير.

من خلال طرق العرض القابلة للتخصيص، يمكنك الاطلاع على المهام مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والتبعيات والأولوية في التقويم أو لوحة كانبان لرؤية أكبر للتقدم المحرز. سواء كنت تتطلع إلى إدارة المشاريع أو تتبع الحملات التسويقية أو قياس مقاييس التسويق الرئيسية، فإن ClickUp سيساعدك على النجاح.

للبدء, اشترك في ClickUp مجانًا اليوم .