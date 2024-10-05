8 نماذج خطابات الأعذار لأعذار اللحظة الأخيرة

هل سبق لك أن أصبت بإنفلونزا مفاجئة قبل اجتماع مهم؟ أو ربما تسبب تأخير غير متوقع في رحلة طيران في تأخرك عن عرض تقديمي مهم للعميل. حسنًا، هذا يحدث لنا جميعًا، خاصة عندما تكون الأسباب خارجة عن إرادتنا.

ومع ذلك، قد لا تكون مذكرة اعتذار سريعة تشرح فيها غيابك كافية.

من الممارسات الجيدة بشكل عام كتابة خطاب اعتذار رسمي لإبلاغ زملائك ومديرك عن حادث مؤسف أو مشكلة غير متوقعة.

في هذه المدونة، قمنا بتجميع بعض من أفضل قوالب خطابات الاعتذار والحلول من أجلك. من النماذج المجانية الجاهزة للاستخدام في مستندات جوجل المجانية إلى الأدوات اللازمة لإنشاء واحدة من الصفر - هناك ما يناسب الجميع. لنبدأ!

ما هي قوالب خطابات الأعذار؟

قوالب خطابات الأعذار هي مستندات جاهزة للاستخدام ومُنسقة مسبقاً توفر هيكلاً وتنسيقاً لكتابة خطاب عذر. وهي تُستخدم عادةً لشرح غيابك غير المقصود عن المكتب أو التزام العمل أو أي حدث مهم بشكل رسمي.

عادةً ما تتكون هذه القوالب من أقسام مختلفة، يتناول كل منها جوانب مختلفة من الرسالة - مثل المرسل والمتلقي والرسالة الأساسية والمعلومات الداعمة الأخرى.

الجزء الأفضل؟ بما أنها قابلة للتخصيص، يمكنك استخدامها لصياغة رسالة سريعة وفعّالة في كل مرة تدعو الحاجة إلى ذلك.

## ما الذي يجعل قالب خطاب العذر جيدًا؟

يمكن لرسالة عذر قوية أن تفعل أكثر بكثير من مجرد تبرير غيابك عن حدث مهم. فهو يصورك كمحترف مسؤول وأخلاقي ويعبّر عن أسفك الصادق لأي إزعاج قد تسبب به. وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت بدء عمل جديد . ومع ذلك، لتحقيق ذلك، يجب أن يكون القالب عالي الجودة.

فيما يلي أربع سمات تجعل قالب خطاب العذر جيدًا:

تنسيق واضح: يجب أن يكون قالب خطاب العذر الجيد سهل الاستخدام. يجب أن يكون له تنسيق واضح ومفهوم لضمان ملاءمته لجميع الإعدادات - التعليمية والمهنية وما إلى ذلك.

يجب أن يكون قالب خطاب العذر الجيد سهل الاستخدام. يجب أن يكون له تنسيق واضح ومفهوم لضمان ملاءمته لجميع الإعدادات - التعليمية والمهنية وما إلى ذلك. اللهجة الاحترافية: يجب أن يستخدم القالب بشكل مثالي لغة رسمية وأن يحافظ على لهجة محترمة ومهنية ومثالية للتواصل في مكان العمل

يجب أن يستخدم القالب بشكل مثالي لغة رسمية وأن يحافظ على لهجة محترمة ومهنية ومثالية للتواصل في مكان العمل هيكل شامل: يجب أن يحتوي القالب على أقسام فرعية كافية للسماح لك بتقديم معلومات كاملة عن غيابك، مثل الأسباب الكامنة وراءه، وما فعلته لتجنبه، وما إلى ذلك.

يجب أن يحتوي القالب على أقسام فرعية كافية للسماح لك بتقديم معلومات كاملة عن غيابك، مثل الأسباب الكامنة وراءه، وما فعلته لتجنبه، وما إلى ذلك. إمكانيات التخصيص: يجب أن يكون القالب قابلاً للتخصيص. يجب أن تكون قادرًا على تعديل وتخصيص كل عنصر من عناصره

## 8 قوالب خطابات العذر

كما وعدتك، إليك ثمانية من أفضل قوالب خطابات الأعذار المجانية لك. ضع إشارة مرجعية عليها في المرة القادمة التي تتغيب فيها عن حدث مهم في المدرسة أو العمل أو أي مكان آخر:

1. قالب خطاب عذر للعمل من Dribble

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_/مرجع/ _https://dribbble.com/shots/24099037-Excuse-Letter-for-Work-Free-Google-Docs-Template Dribble /%href/

إذا كنت تبحث عن نموذج خطاب عذر أساسي ولكن شامل، فهذا النموذج من Dribble يناسب الوصف.

مثالي لـ: الموظفون الذين يحتاجون إلى قالب مرن لحالات الإجازات الشخصية أو المهنية.

قالب خطاب العذر المجاني هذا متعدد الاستخدامات ومناسب لمختلف الأغراض، بما في ذلك العمل والتعليم والاستخدام الشخصي. إنه أنيق ومنظم بشكل جيد ويحتوي على جميع الأقسام التي يجب أن يحتوي عليها خطاب العذر القياسي.

لتحرير المستند، ما عليك سوى دمجه مع محرر مستندات جوجل أو مايكروسوفت وورد، وبمجرد أن يصبح جاهزًا، يمكنك تنزيله وطباعته بتنسيق قياسي بحجم A4.

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2. قالب رسالة عذر من محرر مستندات جوجل

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مستندات جوجل_

في حين قد يُنظر إلى خطابات الاعتذار المثقلة بالنصوص على أنها مبالغة في المشاركة، إلا أن الخطابات غير المفصلة قد تبدو سطحية وحتى غير صادقة. لذا، تحتاج إلى تحقيق التوازن الصحيح بين أن تكون مسهباً ومفصلاً - وهنا يأتي دور هذا النموذج.

مثالي ل: المحترفون الذين يحتاجون إلى المساعدة في صياغة خطاب اعتذار رسمي عند الموازنة بين الاحترافية والتفاصيل.

يمكن أن يساعدك قالب خطاب العذر هذا، المصمم بواسطة محرر مستندات جوجل، في صياغة رسالة موجزة لأي سيناريو. إنه بسيط ومباشر. اللغة احترافية تمامًا، وكل عنصر من عناصر التصميم - من الخطوط إلى الخلفية - بسيط للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هذا القالب متوافق مع أدوات مختلفة ليمنحك تجربة تحرير مرنة.

3. قالب خطاب إجازة مرضية من جوتفورم

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/مرجع/ https://www.jotform.com/pdf-templates/sick-leave-letter-template نموذج_Jotform /%href/

تم تصميم قالب خطاب الإجازة المرضية من Jotform حصريًا لصياغة خطابات العذر للإجازات المرضية غير المعلنة.

قابل للتخصيص، وشامل، واحترافي، ومناسب لكتابة خطابات الأعذار الخاصة بالشركات والمدارس. ما عليك سوى تعديل التفاصيل على هاتفك الذكي، وتوقيع المستند باستخدام أداة التوقيع الإلكتروني، وتنزيله بصيغة PDF لإنشاء خطاب العذر أثناء التنقل. في الواقع، يمكنك أيضًا استخدام هذا النموذج لكتابة خطاب طلب إجازة لأسباب صحية.

مثالي لـ: الموظفون الذين يحتاجون إلى طلب إجازة سريعة لأيام مرضية مفاجئة وغير مخطط لها.

4. قالب خطاب عذر رسمي للعمل بواسطة محرر مستندات جوجل

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قالب خطاب العذر المجاني هذا من محرر مستندات Google مناسب للأوقات التي تريد فيها طلب إجازة رسمية من العمل. يتميز بهيكل نظيف وتصميم شامل وأسلوب أنيق.

مثالي لـ: المحترفون الذين يطلبون إجازة رسمية للغياب المخطط له مثل الإجازات أو فترات الراحة الطويلة.

صُمم هذا النموذج للاستخدام المهني داخل المؤسسات ذات الثقافة الرسمية، مثل البنوك أو المؤسسات الحكومية، وقد صُمم هذا النموذج لتوفير القدر المناسب من المعلومات لصاحب العمل. يجعل التصميم النظيف من السهل على القارئ دراسة التفاصيل وحفظها في ملف لحفظ السجلات.

كما أنه متوافق مع أدوات مثل Google Slides و MS PowerPoint و MacOS Keynote، مما يسمح لك بتحريره بسلاسة عبر الأجهزة المختلفة.

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5. قالب خطاب عذر للتغيب عن العمل بواسطة محرر مستندات جوجل

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هل كنت غائبًا عن جلسة تدريبية مهمة دون إخطار مسبق، والآن تتساءل عن كيفية تفسير ذلك لـ مدير الموارد البشرية ? يمكن أن يساعدك قالب خطاب العذر المجاني هذا من محرر مستندات Google.

مثالي لـ: الموظفون أو الطلاب الذين يبررون الغياب غير المخطط له عن الاجتماعات المهمة أو التغيب عن المواعيد النهائية.

يبرز هذا القالب الاحترافي والمباشر كل التفاصيل التي تحتاج إلى تقديمها في حالة الإجازات المفاجئة. يعمل بشكل جيد لكتابة خطاب عذر مدرسي أيضًا. ما عليك سوى تعديل التفاصيل لتتناسب مع سردك وتحويل المستند إلى ملف PDF، وستكون جاهزًا للانطلاق!

6. قالب خطاب عذر رسمي للتغيب عن العمل بواسطة محرر مستندات جوجل

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ستجد الكثير من نماذج خطابات الأعذار الرسمية على الإنترنت. ولكن إذا كنت بحاجة إلى واحد لشرح غيابك المفاجئ، يمكنك استخدام هذا النموذج من محرر مستندات جوجل.

فهو أنيق ومُحسّن، وينقل الرسالة بإيجاز دون أن يبدو الخطاب مُطوّلاً أو مُطوّلاً. وهو يتبع تنسيقًا قياسيًا مقبولًا عالميًا ومثاليًا للاستخدام المهني والتعليمي على حد سواء. القالب متوافق عبر مجموعة من الأدوات، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويسهل العمل عليه.

مثالي لـ: المهني العامل أو الطالب الذي يرغب في شرح الغياب بسبب ظروف عمل أو ظروف شخصية غير متوقعة.

7. قالب طلب الإجازة المرضية بواسطة LeaveBoard

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لوحة المغادرة_

يتميز هذا القالب المجاني لخطاب العذر المجاني من قِبل Leave Board بهيكل موجز. إذا كنت لا ترغب في الخوض في تفاصيل غيابك، فهذا القالب مصمم بطريقة احترافية ومختصرة.

مظهر القالب بسيط ورسمي، بدون أي زخارف تصميمية. يمكنك تحرير محتواه على Microsoft Word وتحويله إلى ملف PDF لمشاركته مع المستلم. هذا ليس كل شيء - يوفر لك قالب LeaveBoard أيضاً حفنة من المحتوى المكتوب مسبقاً، مما يقلل من الحاجة إلى التحرير.

مثالي لـ: الموظفون الذين يحتاجون إلى تقديم طلبات إجازات مرضية موجزة دون مشاركة الكثير من التفاصيل.

8. قالب خطاب إجازة عائلية طارئة من أمثلة.كوم

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إذا كان لديك حالة طارئة عائلية طارئة عليك الاهتمام بها، فإن طلب الإجازة مسبقًا هو أحد أفضل الطرق لضمان الاحترافية والنزاهة. يساعدك هذا النموذج على القيام بذلك.

إنه مفصل ورسمي وأنيق بصرياً. يتبع الخطاب لهجة محترمة ويوضح السبب المحدد للغياب. وبفضل العناصر النائبة الواضحة لكل قسم، فإن قالب خطاب العذر هذا يبسّط عملية إنشاء الخطابات الرسمية.

مثالي لـ: الموظفون الذين يحتاجون إلى شرح الحالات العائلية الطارئة التي تتطلب إجازة فورية.

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## أنشئ خطابات اعتذار باستخدام ClickUp

تُعد قوالب خطابات الأعذار مثالية للمبتدئين لأنها سهلة الاستخدام وتقدم حلاً فورياً. ومع ذلك، يمكن أن تكون محدودة.

لا يمكن تخصيص هذه المستندات المنسقة مسبقاً إلا إلى حدٍ معين. إذا كان عليك كتابة خطاب عذر لحالات استثنائية مثل ترك وظيفة أو بدء إشعار لمدة أسبوعين بعد الاستقالة، ستحتاج إلى شيء أكثر تقدمًا لالتقاط الفروق الدقيقة لما ترغب في قوله.

هنا حيث انقر فوق يأتي في

برنامج إدارة العمل المتكامل، ClickUp - بمجموعة ميزاته المتنوعة - يمكن أن يساعدك في نسج خطابات الأعذار الاحترافية. والجزء الأفضل؟ إنها عملية بسيطة من خطوتين!

الخطوة 1: اكتب خطابات الأعذار وخصصها واضبطها باستخدام ClickUp Brain

التحدي الأكبر في كتابة خطاب العذر هو كتابته. ولكن مع ClickUp Brain يمكنك القيام بذلك في غضون دقائق.

أداة الذكاء الاصطناعي الداخلية من ClickUp، ClickUp Brain، هي أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي تحتاجها في فريقك في كتابة خطابات الأعذار. بفضل ميزات الفهم الفوري والتخصيص الممتازة، يمكنها مساعدتك في إنشاء خطابات أعذار بجودة احترافية لأي مناسبة.

على سبيل المثال، إليك كيفية استخدام ClickUp Brain لإنشاء خطاب استقالة لمدة أسبوعين:

قدّم مطالبة: مطالبتك هي الهيكل الأساسي لرسالة الاعتذار الخاصة بك. لذا، قدم رسالة تصف بإيجاز محتوى خطاب الاعتذار الخاص بك، على سبيل المثال، رسمي، موجز، شامل، إلخ.

مطالبتك هي الهيكل الأساسي لرسالة الاعتذار الخاصة بك. لذا، قدم رسالة تصف بإيجاز محتوى خطاب الاعتذار الخاص بك، على سبيل المثال، رسمي، موجز، شامل، إلخ. قم بتخصيص المحتوى: والآن، قم بتزويده بتفاصيل مثل اسمك ومنصبك واسم المستلم ومنصبك واسم الشركة وسبب الاستقالة وما إلى ذلك. سيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتخصيص المحتوى تلقائيًا ليناسب موضوعك

والآن، قم بتزويده بتفاصيل مثل اسمك ومنصبك واسم المستلم ومنصبك واسم الشركة وسبب الاستقالة وما إلى ذلك. سيقوم ClickUp Brain تلقائيًا بتخصيص المحتوى تلقائيًا ليناسب موضوعك قم بضبط كل التفاصيل الدقيقة: بعد أن تتلقى الرد، تعامل معه كمسودة أولى وابحث عن المجالات التي تحتاج إلى تحسين. إذا كنت ترغب في تغيير اللغة أو الكلمات أو الدرجة اللونية العامة للمحتوى، يمكنك ببساطة إخبار ClickUp Brain، وسيقوم بالمهمة نيابةً عنك

إليك مثالاً على ذلك:

_أنشئ خطابات عذر مخصصة لأي غرض - سواء كان غرضًا مؤسسيًا أو تعليميًا أو شخصيًا - ببضع نقرات فقط مع ClickUp Brain

الخطوة 2: تصميم خطابات الأعذار وتخزينها ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs

بمجرد كتابة خطاب العذر الخاص بك باستخدام ClickUp Brain، حان الوقت لتحسين تنسيقه ومظهره باستخدام ClickUp Docs .

محرر مستندات شامل وتعاوني، ClickUp Docs هو الحل الشامل لتصميم وتخزين ومشاركة رسائل الأعذار.

اختر حجم الخط المثالي والنمط والتنسيق والعناصر الأخرى لإنشاء خطاب عذر عالي الجودة باستخدام ClickUp Docs

إليك كيفية استخدامه:

عزِّز رسالتك بتنسيق نصي غني: يوفر ClickUp Docs خيارات تنسيق وفيرة. من أنماط الخط إلى الحجم والعناصر الأخرى، يمكنك جعل خطاب الاستقالة الخاص بك لمدة أسبوعين جذابًا بشكل احترافي كما تريد

يوفر ClickUp Docs خيارات تنسيق وفيرة. من أنماط الخط إلى الحجم والعناصر الأخرى، يمكنك جعل خطاب الاستقالة الخاص بك لمدة أسبوعين جذابًا بشكل احترافي كما تريد تنظيمها وتخزينها مع الرسائل الأخرى: باستخدام محرر المستندات Hub، يمكنك حفظ خطاب الاستقالة الخاص بك بسهولة في ملف مخصص. وهذا يضمن لك سهولة الوصول إليه وتعديله كلما دعت الحاجة في المستقبل

باستخدام محرر المستندات Hub، يمكنك حفظ خطاب الاستقالة الخاص بك بسهولة في ملف مخصص. وهذا يضمن لك سهولة الوصول إليه وتعديله كلما دعت الحاجة في المستقبل شاركه مع أي شخص: يتيح لك ClickUp Docs أيضًا مشاركة خطاب الاعتذار الخاص بك مع المستلم. ما عليك سوى إنشاء رابط قابل للمشاركة، وتوفير إمكانية الوصول، وإرسال الخطاب إلى صاحب العمل. وبدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا طباعته وإرساله عبر البريد الإلكتروني - الخيار لك

بصرف النظر عن المستندات والذكاء الاصطناعي، يقدم ClickUp مجموعة من الأدوات المبتكرة الأخرى لإدارة المهام والمشاريع التي يمكن أن تساعدك في كتابة خطابات الاعتذار، وإدارة العمل، والتعاون مع فريقك، وغير ذلك الكثير!

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## استخدم ClickUp لإنشاء قوالب خطابات اعتذار احترافية

الطلاب والموظفون والمهنيون - الجميع بحاجة إلى قالب خطاب عذر قوي في مجموعة أدواتهم. يثبت هذا المورد الوحيد أنه مفيد للغاية في الحفاظ على نزاهتك المهنية.

ومع ذلك، فإن الاعتماد على مجرد قالب في كل موقف ليس مثاليًا.

إذا كنت بحاجة إلى صياغة خطاب اعتذار مفصّل وحاسم، مثل خطاب الاستقالة، فضع ثقتك في ClickUp. فبفضل ميزاته القوية، يمكنك بسهولة إنشاء خطابات اعتذار لكل موقف، مهما كان معقدًا.

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