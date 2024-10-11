تطوير المنتجات في مقابل تطوير المنتج: ما يحتاج مديرو المنتجات الجدد إلى معرفته

بصفتك مدير منتج جديد، فإن أحد الأشياء الأولى التي ستواجهها هي حساء الوثائق الأبجدية: BRD، PRD، SRD، SRD، والقائمة تطول.

قد تشعر وكأنك تخوض في اختصارات لا نهاية لها لمجرد البدء.

اثنان من أهم المستندات التي ستحتاج إلى إتقانها في وقت مبكر هما وثيقة متطلبات العمل (BRD) ووثيقة متطلبات المنتج (PRD).

قد تبدو هاتان الوثيقتان متشابهتان، ولكنهما تخدمان أغراضاً مختلفة تماماً، وقد يؤدي الخلط بينهما إلى حدوث مشاكل خطيرة لاحقاً.

لذا، كيف يمكنك التمييز بينهما، والأهم من ذلك، متى يجب عليك استخدام كل منهما؟ دعنا نحلل الأمر. 📋

ما هو مستند متطلبات العمل (BRD)؟

مستند متطلبات العمل (BRD) هو تقرير رسمي يحدد أهداف وغايات واحتياجات العمل عالية المستوى. وهو يشرح ماذا و لماذا و لماذا من وظائف المشروع أو المنتج.

تعمل وثيقة متطلبات العمل كدليل إرشادي لضمان توافق محللي الأعمال ومديري المنتجات ومديري المشاريع على نفس الصفحة حول أهداف العمل.

اعتبره بمثابة إعلان نوايا. إن تحديد مقاييس أهداف العمل سيوضح تأثير مشروعك ويساعدك على تحديد الأولويات الأكثر أهمية. كما أنه سيجعل فريقك متناسقًا ويجعلهم يتحركون في نفس الاتجاه.

دعنا نفهم المكونات الرئيسية للوثيقة. 👇

ملخص تنفيذي: ملخص للوثيقة بأكملها يحدد متطلبات المشروع

ملخص للوثيقة بأكملها يحدد متطلبات المشروع أهداف المشروع/الميزة: وصف لأهداف المشروع (أو أهداف الميزة) وغاياته ونتائجه

وصف لأهداف المشروع (أو أهداف الميزة) وغاياته ونتائجه نطاق المشروع ومتطلبات العمل: تعريف لنطاق العمل للبقاء ضمن الحدود المحددة

تعريف لنطاق العمل للبقاء ضمن الحدود المحددة أصحاب المصلحة: تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع مع تحديد الأدوار والمسؤوليات

تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع مع تحديد الأدوار والمسؤوليات الجدول الزمني: جدول زمني مفصل للمشروع، بما في ذلك المراحل المختلفة داخل المشروع

جدول زمني مفصل للمشروع، بما في ذلك المراحل المختلفة داخل المشروع الميزانية بما في ذلك تحليل التكاليف والفوائد: ميزانية محددة مع تكاليف المشروع والفوائد المتوقعة. ويساعد تحليل التكاليف والفوائد على بناء حالة للعائد على الاستثمار في المشروع

ميزانية محددة مع تكاليف المشروع والفوائد المتوقعة. ويساعد تحليل التكاليف والفوائد على بناء حالة للعائد على الاستثمار في المشروع القيود: أي قيود قد تظهر على المشروع والموارد اللازمة للتغلب عليها

إليك نموذج مفيد لتحليل التكلفة والعائد لمساعدتك في تحديد احتياجات مشروعك في وقت قصير.

قالب قالب وثيقة متطلبات العمل

تم تصميم قالب مستند متطلبات العمل من ClickUp لمساعدتك في تنظيم وتتبع ومراقبة نطاق المشروع والتقدم المحرز فيه.

ال قالب مستند متطلبات العمل ClickUp إطار عمل قوي لتوضيح حل الأعمال في مشروعك. فهو يحدد بوضوح أهداف المشروع ومخرجاته، مما يضمن لك مواءمة جميع أعضاء الفريق.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك بسهولة إنشاء مواصفات مفصلة لجعل متطلبات مشروعك شفافة وسهلة المتابعة.

يعد اختبار الحل الخاص بك خطوة مهمة أخرى يتألق فيها هذا القالب. يمكنك توثيق حالات الاختبار مباشرة، مما يسمح بالرجوع إليها بسهولة أثناء مرحلة الاختبار. وبهذه الطريقة، يمكنك التحقق من صحة كل متطلب مقابل سيناريوهات العالم الحقيقي قبل التنفيذ.

ما هو مستند متطلبات المنتج (PRD)؟

مستند متطلبات المنتج (PRD) هو مخطط المنتج الذي يحدد غرضه وميزاته ووظائفه وسلوكه. إنه دليل لفرق العمل والفنيين وفرق التطوير التي تعمل على المنتج، مما يساعدك على معالجة المخاطر في وقت مبكر.

بصفتك مدير منتج، أنت مسؤول عن تنظيم مخطط تطوير المنتج. فما الذي يدخل فيها بالضبط؟

دعنا نحلل الأمر. ⚒️

وصف المنتج: يقدم لمحة عامة عن المنتج وكيف يتناسب مع السوق الأوسع أو رؤية الشركة

يقدم لمحة عامة عن المنتج وكيف يتناسب مع السوق الأوسع أو رؤية الشركة الغرض: تفاصيل لماذا يتم تطوير المنتج ومشاكل العمل المحددة التي يهدف إلى حلها

تفاصيل لماذا يتم تطوير المنتج ومشاكل العمل المحددة التي يهدف إلى حلها الجمهور المستهدف: يحدد المستخدمين النهائيين لفهم نقاط ضعفهم وتوقعاتهم، وغالبًا ما يتضمن التركيبة السكانية للمستخدمين المحتملين وسلوكياتهم

يحدد المستخدمين النهائيين لفهم نقاط ضعفهم وتوقعاتهم، وغالبًا ما يتضمن التركيبة السكانية للمستخدمين المحتملين وسلوكياتهم الميزات الرئيسية: يسلط الضوء على الميزات والوظائف الأساسية للمنتج، مع تقسيم كل ميزة لتوضيحها

يسلط الضوء على الميزات والوظائف الأساسية للمنتج، مع تقسيم كل ميزة لتوضيحها تصميم واجهة المستخدم: يركز على شكل المنتج ومظهره، مع توضيح كيفية تفاعل المستخدمين معه

يركز على شكل المنتج ومظهره، مع توضيح كيفية تفاعل المستخدمين معه المواصفات التقنية: يغطي التفاصيل التقنية للفريق الهندسي، بما في ذلك بنية البرمجيات وتخزين البيانات واحتياجات الأداء والأطر

وثيقة تطوير المنتج هي مستند مستند حي تقوم بتحديثه باستمرار مع تقدم دورة حياة المنتج.

تترجم وثيقة علاقات عامة جيدة الصياغة أهداف العمل عالية المستوى إلى خطوات مفصلة وقابلة للتنفيذ، مع التركيز على احتياجات المستخدم والمواصفات الفنية.

كما تسلط الوثيقة الضوء على ما إذا كان المنتج يلبي احتياجات العملاء وتوقعاتهم. من خلال التركيز على منظور المستخدم والتركيز على التفاصيل التقنية، تساعد وثيقة تطوير المنتج فرق العمل على بناء منتجات عملية ومؤثرة. وهذا يؤدي إلى نتائج أفضل لكل من الشركة والمستخدمين النهائيين.

هل حان الوقت لصياغة مسودة وثيقة علاقات عامة؟ سيساعدك هذا النموذج على إنجازها بسرعة وكفاءة.

قالب نموذج وثيقة متطلبات المنتج

حدد من، وماذا، ولماذا، ومتى، وكيف لمنتج ما باستخدام قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp

ال قالب مستند متطلبات المنتج ClickUp يوفر تنسيقًا منظمًا لتحديد كل جانب من جوانب منتجك، بدءًا من غرضه إلى الميزات الأساسية إلى المتطلبات الفنية.

وهو بمثابة نقطة مركزية للتعاون بين فرق المنتج والتصميم والهندسة. سيضمن هذا النموذج المواءمة والتواصل الفعال طوال دورة تطوير المنتج.

إنه مرجع أساسي للحفاظ على تزامن الجميع وتبسيط عملية اتخاذ القرار.

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لقد أدركنا أننا نفتقر إلى طريقة فعالة لتتبع المهام ولم يكن لدينا رؤية واضحة لما يقوم به فريق المنتج، لذلك بدأنا في البحث عن منصة جديدة. ثم عثرنا على منصة ClickUp، وكانت المنصة مزيجاً مثالياً - ليست تقنية جداً ومربكة، وليست أساسية جداً. فقد منحتنا المرونة في إنشاء الفرق والمشاريع ونقلها وتنظيمها بطريقتها الخاصة.

راؤول بيسيرا، مدير المنتجات، أتراتو

# # PRD مقابل BRD: الاختلافات الرئيسية

وثيقة تطوير المشروع ووثيقة تطوير المشروع - ما الفرق الحقيقي؟ هاتان الوثيقتان أساسيتان وتتناولان أجزاء مختلفة من المشروع.

دعونا نتعمق في كيفية لعب كل منهما دورًا فريدًا. 📊

1. الغرض

يركّز تقرير العلاقات العامة على كيفية تلبية وظائف المنتج وميزاته لاحتياجات العمل. ويركز على كيفية تحقيق النتائج.

💡مثال: المنتج عبارة عن تطبيق مصرفي للهاتف المحمول مع ميزات مثل عرض رصيد الحساب وتحويل الأموال والمصادقة متعددة العوامل لكل من iOS وAndroid.

🔎 التركيز: يجب تصميم ميزات ووظائف تطبيق الهاتف المحمول وإنشاءها لتلبية هدف العمل.

ويحدد تقرير الأعمال التجارية احتياجات العمل عالية المستوى أو المشاكل التي سيعالجها المشروع أو المنتج. وهو يركز على _ما الذي يهدف العمل إلى تحقيقه.

💡 مثال: تحتاج الشركة إلى طريقة أكثر ملاءمة للعملاء لإدارة شؤونهم المالية لزيادة نسبة الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 15% وتقليل الزيارات داخل الفرع بنسبة 30% خلال العام المقبل.

🔎 التركيز: هدف العمل هو تحسين راحة العملاء والاحتفاظ بهم.

2. الجمهور

يتجه قسم العلاقات العامة نحو:

فرق التطوير-المهندسين والمصممين والفنيين

فرق ضمان الجودة

مدراء المنتجات

يتحدث إلى

أصحاب المصلحة في الأعمال

الإدارة العليا

فرق التسويق

العملاء الخارجيون

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3. النطاق

تتميز وثيقة تطوير المنتج بنطاق ضيق وتركز على الميزات والقدرات الخاصة بالمنتج. ويتعلق الأمر كله بالتفاصيل - كيف سيعمل المنتج بالضبط، والمتطلبات الفنية، والحالات المتطورة، وقصص المستخدمين.

💡مثال: قد تتضمن وثيقة تطوير المنتج لتطبيق جوال تفاصيل مثل تسجيل الدخول ببصمة الإصبع وتصميم لوحة التحكم الرئيسية وآليات معالجة الأخطاء.

من ناحية أخرى، يغطي تقرير تطوير العلاقات العامة الصورة الكبيرة، مع التركيز على أهداف واستراتيجيات العمل الشاملة. فهو لا يغوص في التفاصيل الدقيقة لكيفية بناء الأشياء.

💡مثال: قد يحدد تقرير الأعمال الأساسي أهدافًا مثل "زيادة مشاركة العملاء" أو "توفير وصول سريع إلى الخدمات المصرفية" كما يتطرق أيضًا إلى احتياجات السوق والعائد المتوقع على الاستثمار.

4. الأهداف الأساسية

توفر وثيقة تطوير المنتج إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ لفريق التطوير لبناء المنتج. فهي تعمل على سد الفجوة بين متطلبات العمل والتنفيذ التقني، مع التأكد من أن المنتج يحقق _ما تسعى الشركة إلى تحقيقه.

في هذه الأثناء، يتمثل هدف تقرير متطلبات العمل في مواءمة الجميع حول احتياجات العمل وخلق رؤية مشتركة للمشروع. فهو يساعد على توضيح لماذا يحدث المشروع ويضمن فهم الجميع للغرض منه.

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## متى تستخدم BRD و PRD

لست متأكدًا مما إذا كنت بحاجة إلى BRD أو PRD الآن؟

إليك نظرة فاحصة على وقت استخدام كل منهما. 📂

حالات استخدام BRD

عادةً ما يتم إنشاء تقرير حالة الاستخدام في بداية المشروع. فهو يضمن التوافق بين أصحاب المصلحة ويقلل من الغموض ويساعد على تحديد المخاطر المحتملة. كما أنها ضرورية أيضًا لتأمين الموافقة التنفيذية والموافقة على الميزانية.

فيما يلي الحالات التي تحتاج فيها إلى صياغة مسودة وثيقة مراجعة المشروع:

التخطيط للمشاريع وتحديد الاتجاه الاستراتيجي: استخدم وثيقة تحديد المشاريع لتحديد احتياجات المشروع وأهدافه، مما يضمن توافق الجميع على نفس الصفحة وتجنب التأخيرات المكلفة التي تأتي مع تغييرات النطاق

استخدم وثيقة تحديد المشاريع لتحديد احتياجات المشروع وأهدافه، مما يضمن توافق الجميع على نفس الصفحة وتجنب التأخيرات المكلفة التي تأتي مع تغييرات النطاق إنشاء التطبيقات واستبدالها: اجمع كل متطلبات العمل اللازمة لإنشاء تطبيق جديد أو استبدال تطبيق قديم ضمن هذه الوثيقة

اجمع كل متطلبات العمل اللازمة لإنشاء تطبيق جديد أو استبدال تطبيق قديم ضمن هذه الوثيقة الرد على طلبات تقديم العروض: صياغة مسودة وثيقة متطلبات العمل لمعالجة طلبات تقديم العروض للمشاريع الجديدة، مع تفصيل احتياجات العمل والتوقعات

صياغة مسودة وثيقة متطلبات العمل لمعالجة طلبات تقديم العروض للمشاريع الجديدة، مع تفصيل احتياجات العمل والتوقعات تحديد احتياجات العمل: إذا كانت الشركة في طور التوسع، تساعد وثيقة تحديد احتياجات العمل الضرورية وتوثيقها

إذا كانت الشركة في طور التوسع، تساعد وثيقة تحديد احتياجات العمل الضرورية وتوثيقها حل مشاكل العمل: يساعد نموذج تحديد احتياجات العمل على تفصيل مشاكل العمل والنتائج المرجوة

يساعد نموذج تحديد احتياجات العمل على تفصيل مشاكل العمل والنتائج المرجوة تحديد أولويات احتياجات السوق: دخول سوق جديدة؟ ويحدد تقرير تحديد الأولويات الفرص الرئيسية ويوائمها مع أهداف العمل

هل تعلم؟ يتم استخدام أنواع أخرى من مستندات الأعمال مثل وثيقة المتطلبات الوظيفية (FRD) ووثيقة متطلبات السوق (MRD) من قبل أقسام الهندسة والتسويق على التوالي. تحدد وثيقة متطلبات البرمجيات (SRD) الوظائف ومعايير الأداء للبرنامج. وفي كثير من الأحيان، تحدد أيضًا الميزات والتفاصيل التي يجب أن يتمتع بها المنتج لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

حالات استخدام وثيقة متطلبات البرمجيات

تلعب وثيقة تطوير المنتج دورًا في جميع مراحل دورة حياة تطوير المنتج. فهي تبدأ بتحديد المنتج ومتطلباته وتستمر لضمان بناء المنتج على النحو المنشود.

فيما يلي بعض حالات استخدام وثيقة تطوير المنتج:

ترجمة احتياجات العمل إلى ميزات المنتج: يحدد المستند كيفية عمل المنتج ويسرد ميزاته

يحدد المستند كيفية عمل المنتج ويسرد ميزاته تقديم متطلبات واضحة: تحدد وثيقة تطوير المنتج التفاصيل الفنية حتى يعرف المطورون بالضبط ما يجب بناؤه

تحدد وثيقة تطوير المنتج التفاصيل الفنية حتى يعرف المطورون بالضبط ما يجب بناؤه تحديد قصص المستخدمين: إن صياغة وثيقة تطوير المنتج مع قصص المستخدمين أمر ضروري لتوضيح المتطلبات والتركيز على احتياجات المستخدم. على سبيل المثال، "كمستخدم، أريد تصفية البيانات حسب النطاق الزمني"

إن صياغة وثيقة تطوير المنتج مع قصص المستخدمين أمر ضروري لتوضيح المتطلبات والتركيز على احتياجات المستخدم. على سبيل المثال، "كمستخدم، أريد تصفية البيانات حسب النطاق الزمني" التأكد من أن المنتج يلبي أهداف العمل: فهو يعمل على مواءمة وظائف المنتج مع أهداف العمل الشاملة، مثل تصميم روبوت محادثة مباشرة أو إضافة أسئلة وأجوبة لتقليل استفسارات دعم العملاء

فهو يعمل على مواءمة وظائف المنتج مع أهداف العمل الشاملة، مثل تصميم روبوت محادثة مباشرة أو إضافة أسئلة وأجوبة لتقليل استفسارات دعم العملاء تنسيق الفرق متعددة الوظائف: تربط وثيقة تطوير المنتج بين فرق التصميم وضمان الجودة والفرق الهندسية لمواءمة جهودها

تربط وثيقة تطوير المنتج بين فرق التصميم وضمان الجودة والفرق الهندسية لمواءمة جهودها إدارة الحالات المتطورة ومعالجة الأخطاء: يحدد المستند كيفية التعامل مع الحالات المتطورة والأخطاء، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة وإدارة فعالة للأخطاء

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## أفضل الممارسات لإنشاء إدارة تراكمات المنتجات المتراكمة

يعني الحصول على أفضل الممارسات الصحيحة لإعداد تقرير الأعمال المتراكمة ووثيقة العلاقات العامة الالتزام ببعض أفضل الممارسات الراسخة. برنامج إدارة المنتجات من ClickUp يمكن أن يساعدك في تنفيذ هذه الممارسات دون عناء وإبقاء كل شيء على المسار الصحيح. انظر كيف. 🎯

### نصائح لكتابة تقرير مراجعة الحسابات

قد يبدو إنشاء تقرير عن النتائج مهمة ضخمة، لكنها تصبح أكثر قابلية للإدارة عندما تقسمها إلى أهداف واضحة و تحديد أولويات العمل بناءً على الجدول الزمني الخاص بك.

اتبع هذه النصائح، وستكون في طريقك لكتابة تقرير أداء متين.

النصيحة 1. تعلم من المشاريع الناجحة السابقة

ابدأ بإلقاء نظرة على المشاريع الناجحة لمؤسستك. تحتوي هذه الأمثلة على دروس قيّمة لصياغة مشروعك الجديد.

انتبه إلى:

ما الذي نجح بشكل جيد وما لم ينجح

وما لم ينجح التحديات التي ظهرت على طول الطريق

التي ظهرت على طول الطريق الترابطات التي أثرت على مشروعك

التي أثرت على مشروعك أساليب الاستنباط التي ساعدت في جمع متطلبات دقيقة

استخدم هذه الرؤى لصياغة وثيقة تحديد المتطلبات الجديدة والتأكد من أنها تسير على المسار الصحيح. يمكن أن يساعدك التفكير في التجارب السابقة على تجنب المزالق الشائعة وتحسين نهجك. بالإضافة إلى ذلك استخدام برنامج إدارة المستندات لجمع بحثك وتنظيمه ومراجعته يمكن أن يبسّط العملية ويعزز الجودة الإجمالية للمستند.

نصيحة 2 . التقط متطلباتك

إن جمع وفهم ما يحتاجه أصحاب المصلحة لديك - بدءًا من أهداف الصورة الكبيرة إلى التفاصيل الفنية - أمر أساسي.

إليك بعض طرق الاستنباط الشائعة التي يمكنك استخدامها:

العصف الذهني

تحليل الوثائق

مجموعات التركيز

تحليل الواجهة

المقابلات

الملاحظات

النماذج الأولية

الاستطلاعات والاستبيانات

تأكد من أنك تسجل كل شيء بوضوح ودقة - فهذه المتطلبات ستوجه بقية المشروع. نصيحة أخرى للقيام بذلك بكفاءة هي إنشاء مستند مشترك لجميع أصحاب المصلحة. مستندات ClickUp هو أداتك المفضلة لجمع متطلبات فريقك وتنظيمها.

فهي تتيح التعاون السلس من خلال السماح لأصحاب المصلحة بتحرير المستندات في الوقت الفعلي ضمن مساحة عمل موحدة.

التعاون مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء المؤسسة باستخدام ClickUp Docs

نصيحة 3 . استخدام لغة واضحة وخالية من المصطلحات

غالبًا ما تكون مستندات BRDs طويلة ومفصلة، مما قد يجعل من الصعب على فريقك متابعتها.

لجعل الأمور أكثر سهولة، استخدم لغة واضحة ومباشرة في جميع أنحاء المستند. احرص على أن تكون تفسيراتك مترابطة وموجزة لضمان فهم الجميع للنقاط الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين مسرد مصطلحات في النهاية لأي مصطلحات تقنية لا يمكن تجنبها. سيوفر ذلك الوقت ويمنع سوء الفهم لاحقاً.

النصيحة 4. أضف عناصر مرئية ومراجعة الأقران

تعمل المخططات والرسوم البيانية والمخططات والوسائل البصرية الأخرى على تفتيت المستندات المثقلة بالنصوص وتساعد في نقل نقاطك بشكل أفضل. فهي تسهل على الأفراد فهمها وتجعل المحتوى الخاص بك أكثر إقناعًا.

باستخدام إمكانات تنسيق النص الغني في المستندات، يمكنك بسهولة تصنيف المحتوى إلى أقسام مختلفة، مما يجعل من السهل تتبع كل شيء، من محاضر الاجتماعات إلى الأبحاث المهمة، خلال مراحل المشروع المختلفة.

اجعل مستندك أكثر تفاعلية مع تنسيق النص المنسق وأوامر الشرطة المائلة في ClickUp Docs

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين الجداول وقوائم المراجعة والأعمدة واللافتات وقوائم المهام وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى مثل الصور ومقاطع الفيديو والأيقونات والرموز التعبيرية.

بعد انتهائك من كتابة ملخصات الأعمال الخاصة بك، اطلب من زملائك مراجعتها والتحقق من صحتها. يمكن أن يساعدك الحصول على تعليقات من الزملاء في اكتشاف أي ثغرات أو تناقضات قد تكون قد أغفلت عنها

هذه الخطوة بالغة الأهمية لأنها تتيح لك معالجة أي مشاكل قبل أن تصبح مشاكل في وقت لاحق. إن إجراء التعديلات أثناء مرحلة المراجعة أكثر فعالية بكثير من محاولة إصلاح المشكلات في منتصف المشروع عندما يمكن أن تعطل التقدم وتسبب التأخير.

شارك مستند BRD الخاص بك لمراجعة الأقران من خلال الاستفادة من خيارات مشاركة مستندات ClickUp Docs

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لقد كان مهندسونا ومديرو المنتجات لدينا متورطين في تحديثات الحالة اليدوية بين Jira والأدوات الأخرى. باستخدام ClickUp، استعدنا ساعات من الوقت الضائع في المهام المكررة. والأفضل من ذلك، قمنا بتسريع إصدارات المنتج من خلال تحسين تسليم العمل بين ضمان الجودة والكتابة التقنية والتسويق.

نيك فوستر، مدير المنتجات، مطبعة لولو برس قوالب PRD طريقة رائعة للبدء. ومع ذلك، قد تبدو كتابة مستند مفصّل يحتوي على الكثير من المواصفات والأبحاث أمرًا مرهقًا.

لقد قمنا بتبسيط العملية لك. إليك بعض النصائح حول كيفية كتابة PRD .

نصيحة 1. البحث والبحث والبحث والبحث

إذا كنت ترغب في إنشاء منتج استثنائي، فأنت بحاجة إلى فهم المشكلة التي يحلها من الداخل والخارج. وهذا يبدأ بالبحث.

وإليك الطريقة:

اعرف عملاءك: تعمق في احتياجاتهم والمشاكل التي يواجهونها. _لماذا تهمهم؟ ما هو تأثير أو تكلفة عدم حلها؟

تعمق في احتياجاتهم والمشاكل التي يواجهونها. _لماذا تهمهم؟ ما هو تأثير أو تكلفة عدم حلها؟ حلل منافسيك: اكتشف كيف يحل منافسوك نفس المشكلة. ما هي نقاط القوة والضعف لديهم؟ والأهم من ذلك، _كيف يمكنك تقديم حل أفضل؟

اكتشف كيف يحل منافسوك نفس المشكلة. ما هي نقاط القوة والضعف لديهم؟ والأهم من ذلك، _كيف يمكنك تقديم حل أفضل؟ استشر فرق التسويق والمبيعات والفرق التقنية لديك: قد يكون لدى فرقك الداخلية رؤى جديدة حول المشكلة التي يمكن أن تساعدك في بناء ميزة المنتج بشكل أفضل

قد يكون لدى فرقك الداخلية رؤى جديدة حول المشكلة التي يمكن أن تساعدك في بناء ميزة المنتج بشكل أفضل قم بتقييم قدرات فريقك: اكتشف ما إذا كان فريق منتجك قادرًا على التعامل مع المشكلة وما هي الأدوات والتقنيات التي يرتاحون لها بالفعل

اكتشف ما إذا كان فريق منتجك قادرًا على التعامل مع المشكلة وما هي الأدوات والتقنيات التي يرتاحون لها بالفعل ادرس التقنيات المتاحة: ابحث عن الحلول التي يمكن أن تساعدك في حل المشكلة. _ما هي إيجابياتها وسلبياتها؟

النصيحة 2 . حدد الغرض والمبادئ

ستكون هذه الخطوة سهلة بمجرد البحث عن كل ما تحتاج إلى معرفته.

ابدأ بصياغة عرض قيمة واضح يشرح كيف يلبي منتجك حاجة معينة. اجعل هذا البيان موجزًا - مثل عرض المصعد الذي يمكنك تقديمه في أقل من دقيقة.

بعد ذلك، حدد المبادئ التوجيهية لمنتجك. ستساعد هذه المبادئ في توجيه فريقك خلال عملية تطوير المنتج.

💡 مثال: إذا كنت تقوم بإنشاء جهاز طبي، فستكون المبادئ هي

السلامة

الموثوقية

سهولة الاستخدام

ستعمل هذه المبادئ على إحكام عرض القيمة وتوجيه فريقك خلال عملية التطوير.

النصيحة 3 . تحديد ملفات تعريف المستخدمين وأهدافهم ومهامهم

يجب أن تكون واضحًا بشأن من تقوم ببناء المنتج من أجله.

للحصول على صورة واضحة عن مستخدمي منتجك، ابدأ بـ

إنشاء ملفات تعريف المستخدمين: حدد المستخدمين المستهدفين من خلال إنشاء ملفات تعريف مفصلة شخصيات المستخدمين . يمكنك البدء بالإشارة إلى جنس المستخدم المستهدف، وعمره، ومجال عمله، ووظيفته، والبيانات الديموغرافية الأخرى. سيكون من المفيد أن تقوم بتضمين العادات والمواقف والاحتياجات والرغبات التي قد تكون لديهم والتي تؤثر على المنتج

حدد المستخدمين المستهدفين من خلال إنشاء ملفات تعريف مفصلة شخصيات المستخدمين . يمكنك البدء بالإشارة إلى جنس المستخدم المستهدف، وعمره، ومجال عمله، ووظيفته، والبيانات الديموغرافية الأخرى. سيكون من المفيد أن تقوم بتضمين العادات والمواقف والاحتياجات والرغبات التي قد تكون لديهم والتي تؤثر على المنتج تحديد أهداف المستخدم: افهم هدف المستخدم الأساسي من استخدام المنتج. ما الذي سيحققونه؟ ما هي العقبات التي تقف في طريقهم؟

افهم هدف المستخدم الأساسي من استخدام المنتج. ما الذي سيحققونه؟ ما هي العقبات التي تقف في طريقهم؟ جمع مهام المستخدم: تعاون مع فريقك لتحديد المهام التي ستساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم. شجع التفكير الإبداعي في هذا التمرين

النصيحة 4. تحديد ميزات المنتج

بمجرد أن يبدأ فريقك في ملء الجزء الأكبر من وثيقة تحديد المنتجات، عليك البدء في وصف الميزات التفصيلية لمنتجك. لاحظ القيود التي يمكن وضعها على تصميم المنتج وقياس أي افتراضات تم وضعها أثناء تحديد المتطلبات.

لاحظ أن وظيفة كل منتج تندرج تحت المتطلبات الوظيفية، مع تسليط الضوء على ما يجب أن يكون المنتج قادرًا_ على القيام به.

أما القيود مثل الأداء والأمان وسهولة الاستخدام فتندرج تحت المتطلبات غير الوظيفية.

قم بصياغة مسودة إعلان علاقات عامة مخصصة لمنتجك باستخدام ClickUp Brain

لتبسيط هذه العملية, انقر فوق الدماغ مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل منصة ClickUp، يعمل على تبسيط عملية التوثيق.

يمكنك إدخال جميع التفاصيل الأساسية، مثل أهداف المنتج والميزات والجمهور المستهدف والقيود. واستناداً إلى هذه المعلومات، سيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء وثيقة توثيق المنتج لك.

يوفر ClickUp Brain أيضًا ملخصات ورؤى في الوقت الفعلي من المهام والمستندات الموجودة داخل مساحة عمل ClickUp. وهذا يساعد فريقك على الرجوع إلى المعلومات ذات الصلة دون البحث يدوياً في مستندات متعددة.

👀 المكافأة: ضع في اعتبارك استخدام أدوات بدون كود لمديري المنتجات . إنها توفر طريقة فعالة لإدارة خرائط طريق المنتج والتعامل مع ملاحظات العملاء، وتحديد أولويات تجربة المستخدم.

## صياغة مسودات ممتازة لخرائط طريق المنتج ووثائق تطوير المنتج باستخدام ClickUp

تعتبر وثائق متطلبات العمل والمنتج ضرورية لتوجيه مشاريعك نحو النجاح. فهي تساعد في مواءمة فريقك من خلال معالجة جميع أهداف العمل ومواصفات المنتج.

ClickUp، وهي أداة شاملة لإدارة المشاريع، يمكن أن ترتقي بالأمور من خلال جعل سير العمل والتواصل مركزياً.

وبفضل وثائقها القوية وميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعمل ClickUp على تعزيز التعاون وتقليل سوء الفهم ومنع زحف النطاق وتعزيز الإنتاجية. اشترك في ClickUp اليوم!