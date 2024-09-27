كيفية تحسين عملية البوابة المرحلية في إدارة المشاريع

إذا كنت تفكر في مصطلح "بوابة المرحلة" وتتساءل عما إذا كانت فضيحة أخرى من فضائح المشاهير، فنحن لا نلومك. ومع ذلك، في إدارة المشاريع، فإن بوابة المرحلة ليست حتى مثيرة للجدل من بعيد.

في الواقع، ضمن عملية تطوير المنتج هو إطار عمل قوي يوفر الهيكلية ويقلل من المخاطر ويضمن التقدم بكفاءة من خلال مراحل محددة جيدًا.

إذن، ما هي بوابة المراحل؟ لماذا هي ضرورية؟ كيف يمكنك استخدامها في إدارة مشروعك؟ دعنا نكتشف ذلك.

## فهم عملية بوابة المرحلة

بوابة المرحلة، التي تُعرف أحيانًا باسم بوابة المرحلة، هي عملية توجه المشروع خطوة بخطوة من التصور إلى الإنجاز. وتسمى بوابة المرحلة لأنها حرفياً مرحلة تليها بوابة.

مرحلة : تمثل "المرحلة مرحلة إدارة المشروع مثل توليد الفكرة، وتحليل الجدوى، والتطوير، والاختبار، والتنفيذ، والتنفيذ

: تمثل "المرحلة مرحلة إدارة المشروع مثل توليد الفكرة، وتحليل الجدوى، والتطوير، والاختبار، والتنفيذ، والتنفيذ البوابة: توجد بين كل مرحلة وأخرى "بوابة"، وهي نقطة قرار يتم فيها تقييم تقدم المشروع واتخاذ القرارات بشأن الانتقال إلى المرحلة التالية

بالإضافة إلى المراحل والبوابات، تحتوي العملية على ثلاثة عناصر أساسية أخرى.

المخرجات: المخرجات أو منتجات العمل الرئيسية التي يجب إكمالها في نهاية كل مرحلة للمرور عبر البوابة

المخرجات أو منتجات العمل الرئيسية التي يجب إكمالها في نهاية كل مرحلة للمرور عبر البوابة المعايير: المعايير المحددة مسبقاً المستخدمة لتقييم المشروع عند كل بوابة

المعايير المحددة مسبقاً المستخدمة لتقييم المشروع عند كل بوابة مسؤولو البوابة: صانعو القرار الذين يقيّمون المشروع عند كل بوابة ويقررون ما إذا كان ينبغي إيقافه أو تعديله أو المضي قدماً في تنفيذه

كيف تعمل عملية بوابة المرحلة؟

نظريًا، في نهاية كل مرحلة، يجتمع أصحاب المصلحة معًا لمراجعة التقدم المحرز واتخاذ القرارات. لذا، بعد كل مرحلة، هناك بوابة لا تفتح إلا عندما يفي تسليم المرحلة التي تسبقها بمعايير النجاح.

نظام بوابة المرحلة أو نظام بوابة المرحلة [عبر ويكيميديا كومنز ]

على سبيل المثال، بعد جمع المتطلبات، يتأكد مديرو المنتجات من حصولهم على كل ما يلزم لبدء التطوير وإعطاء الضوء الأخضر.🚦

من الناحية العملية، يمكن أن يكون الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. ولذلك، يستخدم مديرو المشاريع أدوات وأطر عمل مختلفة لضمان نجاح المرحلة الأولى.

ما هي الأدوات والأطر المستخدمة في عمليات البوابة المرحلية؟

بوابة المرحلة هي في جوهرها عملية متناوبة من الإجراءات والقرارات. ولتحسين فرص النجاح، تستخدم الفرق عددًا من أطر عمل اتخاذ القرارات على طول الطريق. ومن أكثرها شيوعاً ما يلي.

جمع المعلومات

قبل بدء مشروع تطوير البرمجيات، يعمل مديرو المنتجات ومحللو الأعمال معًا لجمع كل المعلومات ذات الصلة بدقة. وهذا يشمل:

المتطلبات

معايير القبول ومقاييس النجاح

الحالة الحالية للبنية التحتية والعمليات

قائمة بأصحاب المصلحة عبر مصفوفة RACI في عملية البوابة المرحلية، توجه المعلومات المجمعة القرارات في بوابات محددة.

على سبيل المثال، قد تختلف مقاييس قابلية الاستخدام اعتمادًا على المنتج والصناعة وشخصية المستخدم. إذا كنت تصمم لمستخدم من فئة سكانية أكبر سنًا، فقد ترغب في استخدام طباعة كبيرة وتصفح سهل الاستخدام ومسافات واسعة بين العناصر حتى لا ينقروا على أي شيء عن طريق الخطأ.

سيقوم فريق المنتج بتقييم مخرجات مرحلة التصميم بناءً على مقاييس سهولة الاستخدام هذه قبل اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في التطوير.

دراسة الجدوى

الخطوة الأولى في إدارة المشروع هي تحديد ما إذا كان يمكن القيام به، ويعرف أيضاً باسم دراسة الجدوى. في هذه المرحلة، ستقوم فرق المشروع بتحليل الجدوى عبر الأبعاد التالية.

المالية : هل ستغطي الميزانية التكاليف وتحقق الربحية المتوقعة؟

: هل ستغطي الميزانية التكاليف وتحقق الربحية المتوقعة؟ التقنية : هل يمكن تطوير المنتج لتلبية المتطلبات ضمن الحزمة التقنية المقترحة؟

: هل يمكن تطوير المنتج لتلبية المتطلبات ضمن الحزمة التقنية المقترحة؟ التشغيلية : هل لدينا المهارات والأدوات اللازمة لتطوير هذا المنتج؟ هل يمكننا الوفاء بالمواعيد النهائية المعقولة على طول الطريق؟

: هل لدينا المهارات والأدوات اللازمة لتطوير هذا المنتج؟ هل يمكننا الوفاء بالمواعيد النهائية المعقولة على طول الطريق؟ أخرى: في بعض الحالات، تحتاج الفرق أيضًا إلى السؤال عما إذا كان لهذا المنتج مكان في السوق. هل ينتهك أي أطر قانونية؟

على الرغم من أن دراسة الجدوى تُجرى عادةً للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات عند البوابات الأولى للعملية، إلا أنها قد تسترشد بها في بعض الأحيان في اتخاذ القرارات لاحقًا مع تغير الأوضاع.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق جوال تابع لجهة خارجية لاستخدام X \ [المعروف سابقًا باسم Twitter]، فإن التغييرات في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمنصة قد تجعل المنتج بأكمله غير قابل للتطبيق. في مثل هذه الحالات، يمكن استخدام دراسات الجدوى لإعادة تقييم الجدوى العملية حسب الحاجة.

تحليل SWOT

تساعد هذه الأداة البسيطة والشائعة فرق العمل على اتخاذ القرارات الرئيسية قبل الشروع في رحلة تطوير المنتج. يتم إجراء تحليل SWOT [نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات] في بدء المشروع مرحلة تقييم إمكانات المشروع الداخلية والسوقية.

يمكن أن يكون تحليل SWOT هو بالضبط ما تحتاجه في مرحلة بدء المشروع في مرحلة البدء في اتخاذ قرار الانطلاق/عدم الانطلاق.

إدارة المخاطر

يواجه كل مشروع تطوير برمجيات عدة مخاطر من مصادر داخلية وخارجية. قد تكون هذه المخاطر حرجة وحساسة من حيث الوقت مثل هجوم الحرمان من الخدمة الموزعة [DDoS] على خوادمك أو قد تكون عادية لكنها قاسية مثل المغادرة المفاجئة لمورد رئيسي للمشروع.

وفي كلتا الحالتين، تقوم فرق المشروع بإجراء تحليل لإدارة المخاطر لتحديد المخاوف المحتملة ووضع خطط للتخفيف من حدتها. يتم تقييم هذه المخاطر في كل مرحلة من مراحل المشروع لضمان سلاسة التسليم.

وتغذي هذه العناصر مراجعات البوابة، مما يساعد أصحاب المصلحة على تحديد ما إذا كان يجب المضي قدمًا في المشروع أو تعديله أو إيقافه بناءً على البيانات والتحليلات التي تم جمعها.

تنفيذ عملية بوابة المراحل

عندما تنظر إليها، تكون عملية بوابة المرحلة بسيطة: عمل، توقف، توقف، عمل، توقف، توقف، عمل، وهكذا. ومع ذلك، في تطوير البرمجيات، هناك العشرات من الأجزاء المتحركة، والعديد من أعضاء الفريق، والقيود التقنية، وقيود الموارد.

يحتاج تنفيذ عملية البوابة المرحلية الناجحة لمشاريع تطوير البرمجيات المعقدة إلى:

نهج استراتيجي [الذي نوجزه أدناه]

نهج قوي أداة قوية لإدارة المشروع مثل ClickUp لنرى كيف يعمل هذان الاثنان جنبًا إلى جنب.

1. تحديد مراحل المشروع

لتنفيذ بوابة المرحلة بنجاح، تحتاج إلى تحديد بداية ونهاية كل مرحلة بشكل مدروس. على سبيل المثال، قد تؤدي إضافة بوابة في منتصف مرحلة ما إلى عرقلة سير العمل. إذا أكملت التصميم والتطوير بدون بوابة، فقد ينتهي بك الأمر بالكثير من إعادة العمل.

لذا، قبل أي شيء آخر، حدد بوضوح ما يلي مراحل المشروع . عادةً ما تستخدم الفرق مراحل مثل البدء والتخطيط والتطوير والاختبار والإطلاق. فيما يلي بعض المؤشرات لفهم هذا الأمر بشكل صحيح مع أي من برنامج مجاني لإدارة المشاريع .

تفصيل المراحل: اختر حدود المراحل الخاصة بك لتتناسب مع احتياجات وحالات مشروعك الفريدة. وتأكد من أن كل مرحلة تمثل جزءًا مهمًا من المشروع بأهداف ومنجزات محددة.

على سبيل المثال، قد تتضمن المشاريع الصغيرة التطوير ومراجعة التعليمات البرمجية كمرحلة واحدة. قد تقوم المؤسسات الكبيرة التي لديها فرق منفصلة تؤدي هذه المهام بتقسيمها إلى مرحلتين. افعل ما يناسبك.

اجعل كل مرحلة متميزة. إذا تداخلت مرحلتان، فستتم إعاقة قدرتك على إدراج بوابة بينهما.

التواصل: في أداة إدارة المشروع التي تستخدمها، قم بتسمية كل مرحلة بوضوح لتجنب الالتباس. في انقر فوق يمكنك استخدام المجلدات لإدارة كل مرحلة. يمكنك إضافة علامات أو حقول مخصصة لتعيين التسميات.

استخدام دليل التسلسل الهرمي لـ ClickUp لإعداد بوابة المرحلة دون عناء

إدارة الفريق: اجعل الفريق يفهم الحدود والمهام والمعالم الرئيسية لكل مرحلة. نموذج ميثاق مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp مكان رائع لدمج جميع المعلومات حول المشروع ومراحله وبواباته.

لقطة شاشة لقالب ميثاق مشروع تحسين العمليات من ClickUp

شارك هذا مع فريقك، وقم بوضع علامة على أصحاب المصلحة المعنيين، وقم بتعيين المهام مباشرةً من هنا - استخدمه كوثيقة حية ومتنفس لإدارة المشروع على مراحل. لسهولة التنفيذ، استخدم أيًا من قوالب النظرة العامة للمشروع لإعداد هذا.``

2. وضع معايير البوابة

أنت تعرف مراحلك؛ والآن حان الوقت لتثبيت البوابات. في جوهرها، تفرض عملية البوابات المرحلية وجود بوابة في نهاية كل مرحلة. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن مكان وضع البوابات أو ما تحتاجه لفتحها.

حدد معايير البوابة التي ستستخدمها لتحديد ما إذا كان المشروع يمكن أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى. على سبيل المثال، قد تحتاج البوابة في نهاية مرحلة بدء المشروع إلى ما يلي:

متطلبات من الأعمال

دراسات توضح جدوى المشروع

خطة تخفيف المخاطر

خطة تخصيص الموارد

الموافقات من أصحاب المصلحة

استخدم هذه القائمة كجزء من إدارة خط أنابيب المشروع للتأكد من أن لديك كل ما تحتاجه للمضي قدمًا. إذا لم يكن لديك، يحتاج مدير المشروع إلى العودة وإحضاره. تأكد من أن مخرجاتك محددة بوضوح.

ثم خذ الوقت الكافي لإطلاع كل عضو في الفريق على هذه المعايير حتى يكون الجميع على نفس الصفحة.

ClickUp Goals لإدارة معايير البوابة ومقاييس النجاح أهداف النقر فوق الأهداف طريقة بسيطة ومرئية لتعيين معايير البوابة هذه وربطها بالعمل اليومي. يمكنك إنشاء أهداف وغايات وتنظيمها في مجلدات لاستخدامها في نهاية المرحلة المقابلة.

تُظهر تقارير تجميع التقدم كيف تعمل في الوقت الفعلي. عند كل بوابة، يمكنك سحب لوحات معلومات ClickUp وتقييم الأداء بشكل تعاوني.

3. تعيين حراس البوابة

لكل بوابة، قم بتعيين أفراد أو فرق محددة مسؤولة عن ضمان استيفاء معايير البوابة قبل المضي قدمًا. حراس البوابات هؤلاء ضروريون لضمان عدم وقوع أي شيء - مهما كان صغيرًا - من خلال الشقوق. فهم يساعدون في الحفاظ على المساءلة، واتخاذ القرارات الرئيسية، وإعطاء الموافقات، وإزالة العوائق.

وعادةً ما يلعب رعاة المشروع أو كبار المديرين أو أصحاب المصلحة الرئيسيين دور حراس البوابة. وغالبًا ما يكون لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات إدارة المشروع ويتلقون تقارير منتظمة.

ويمكنك من خلال ClickUp أتمتة عملية إعداد التقارير هذه وتمكين طرق العرض للقراءة فقط لحراس البوابة للوصول إليها في أي وقت.

4. إنشاء مهام ومهام فرعية لكل مرحلة

وبذلك يكون الجزء التخطيطي من عملية بوابة المرحلة قد انتهى. والآن، ننتقل إلى مرحلة التنفيذ. قسّم كل مرحلة إلى مهام ومهام فرعية مفصلة. لكل مهمة، قم بتوثيق كل ما يجب القيام به لتلبية معايير البوابة.

طريقة عرض قائمة النقر فوق قائمة لكل تقسيم مرحلي

في ClickUp، يمكنك التمييز بوضوح بين المراحل من خلال إنشاء قوائم فردية، مثل المفهوم والتطوير والاختبار.

إذا كنت جديدًا على هذا الأمر، جرّب قالب مشروع ClickUp المرحلي . يساعد هذا القالب الملائم للمبتدئين في تقسيم المهام الكبيرة إلى أجزاء أصغر، مما يضمن الرؤية الكاملة والإدارة الفعالة.

قالب المشروع المرحلي

عندما تكون في شك، استكشف مختلف قوالب إدارة المشاريع المتاحة على المنصة.

5. تعيين المستخدمين والجداول الزمنية والتبعيات

تعيين المستخدمين: تأكد من أن جميع المهام لها معينون. سيساعد ذلك في الحفاظ على المساءلة والرؤية.

حدد تواريخ الاستحقاق: قم بتعيين تاريخ استحقاق لكل مهمة ومهمة فرعية. هذا يساعد على إنشاء الجدول الزمني للمشروع جدولة المنجزات الرئيسية والمعالم الرئيسية.

ضع علامة على التبعيات: لا توجد مهمة عبارة عن جزيرة، لذا انتبه جيدًا لكيفية ارتباط كل مهمة بأخرى. إذا كانت إحدى المهام تعتمد على مهمة تسبقها، اربطهما معًا على ClickUp.

بمجرد الانتهاء، استخدم ميزة مخطط جانت البياني في ClickUp لتخطيط الجدول الزمني للمشروع. تأكد من ربط المهام والمراحل الرئيسية عبر المراحل مع تبعيات المهام بحيث لا يتقدم المشروع إلا عند استيفاء المعايير المطلوبة. للقيام بعمل شامل، استخدم قالب خطة المشروع .

احصل على عرض تفصيلي للمشروع باستخدام مخطط جانت الخاص ب ClickUp Gantt

6. تتبع التقدم المحرز ورصد المخاطر

لا تترك جميع المشاكل تتراكم عند البوابات. تتبع تقدم المهام خلال كل مرحلة ورصد المخاطر التي قد تنشأ. قم بإعداد ClickUp Dashboards للحصول على رؤى في الوقت الفعلي.

لإدارة المخاطر، قم بإنشاء حقول مخصصة وتحديث سجلات إدارة المخاطر. راجع المعلومات بانتظام عند كل بوابة لتحديد ما إذا كنت قد عالجت جميع المخاطر قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

رؤى في الوقت الحقيقي مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards

7. إجراء مراجعات البوابة وتوثيقها

قم بإجراء مراجعة البوابة في نهاية كل مرحلة لتقييم ما إذا كان المشروع جاهزًا للمضي قدمًا. في المراجعة النموذجية للبوابة

يقدم فريق المشروع المخرجات

يقوم مسؤولو البوابة بتقييم الأداء وفقًا لمعايير البوابة

يقدم صانعو القرار الموافقات أو الملاحظات لإعادة العمل

الاستخدام مستندات ClickUp لتوثيق عملية مراجعة البوابة وإرفاق أي مستندات ذات صلة، مثل التقارير المكتملة أو نتائج الاختبار. يساعد ذلك في الحفاظ على الشفافية والمساءلة طوال عملية إدارة المشروع.

مراجعة المستندات وتحسين المعرفة التنظيمية باستخدام مستندات ClickUp Docs

8. التكرار والتعديل

إذا ظهرت مشكلات غير متوقعة أو توفرت معلومات جديدة، أعد ضبط خطة المشروع ومعاييره. السماح بإجراء تعديلات سريعة على سير عمل المشروع، مما يسهل تنفيذ التغييرات. حافظ على المرونة مع الالتزام في الوقت نفسه بالنهج المنظم لعملية البوابة المرحلية.

عند استخدام قالب خريطة طريق مشروع ClickUp الخاص بـ ClickUp لعملية البوابة المرحلية الخاصة بك، ستتمكن من تكرار العناصر وتخصيصها أثناء تقدمك.

قالب خارطة طريق المشروع الخاص بـ ClickUp

تجمع عملية البوابة المرحلية الجيدة بين أفضل الممارسات من مختلف التخصصات والنماذج. على سبيل المثال، قد تكون تستخدم بالفعل نسخة من هذه العملية مع عمليات إعادة النظر في سباقات السرعة الخاصة بك. لماذا إذن يجب عليك بناء نهج رسمي لبوابة المراحل؟ إليك السبب.

مزايا وعيوب عملية بوابة المراحل

تعتبر عملية البوابة المرحلية هي هيكل أو إطار عمل آخر يوجه إدارة المشروع. ويأتي تطبيقها بمزاياها وتحدياتها الخاصة بها. نناقش كلاهما أدناه حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير حول ما إذا كنت ستعتمدها أم لا.

مزايا استخدام عملية البوابة المرحلية في إدارة المشاريع

التقدم المنظم: توفر عملية بوابة المراحل هيكلاً واضحًا ومنظمًا بمراحل متميزة وأهداف محددة ومنجزات محددة. ويضمن هذا النهج المرحلي أن الفرق

إكمال المهام الحرجة والوصول إلى المراحل الرئيسية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية

التركيز على المهام الرئيسية، وتجنب الارتباك

إبقاء المشروع على المسار الصحيح

وجود نقاط تفتيش طبيعية لتقييم التقدم المحرز واكتشاف الانحرافات

المواءمة مع أهداف المشروع وتقليل احتمالية التغاضي عن الخطوات الأساسية في دورة حياة المشروع

تخفيف المخاطر: من خلال منهجية البوابة المرحلية، تقوم الفرق بتقييم المخاطر والاستعداد لها في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع . وتوفر كل بوابة فرصة لتحديد وتقييم ومعالجة المخاطر المالية أو الفنية أو التشغيلية أو السوقية قبل المضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

ضبط التكلفة: من خلال اكتشاف المخاطر في وقت مبكر، تقلل عملية البوابة المرحلية من فرصة مواجهة مشاكل كبيرة في وقت لاحق من المشروع قد تؤدي إلى التأخير أو تجاوز التكاليف أو الفشل. وتسمح المراجعة المنهجية عند كل بوابة للفرق بتعديل استراتيجياتها أو تخصيص موارد إضافية للتخفيف من المخاطر المحتملة.

تحسين عملية اتخاذ القرار: بعيدًا عن صخب وصخب المشروع، يحصل جميع أصحاب المصلحة على لحظة لالتقاط الأنفاس وتقييم مشاريعهم. واسترشاداً بمعايير البوابات المحددة مسبقاً، يمكن لأصحاب المصلحة في المشروع اتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على الأدلة.

من خلال تقييم البيانات مثل التوقعات المالية ومقاييس الأداء وتقييمات المخاطر، تضمن فرق العمل مواءمة القرارات مع أهداف العمل الإجمالية وتخصيص الموارد بكفاءة.

تمنع نقاط التفتيش المجدولة مسبقًا المشروع من الاستمرار في مسار غير منتج.

مراقبة الجودة: تضمن عملية بوابة المرحلة التحكم المستمر في الجودة من خلال مطالبة الفرق بالوفاء بمخرجات ومعايير محددة في كل مرحلة. تضمن أنشطة الاختبار والتقييم والتحقق من الصحة في كل مرحلة أن المنتج أو الحل المطور يفي بالمعايير والمواصفات المطلوبة.

ويؤدي فرض فحوصات الجودة هذه قبل الانتقال إلى المرحلة التالية إلى تقليل مخاطر تقديم مخرجات دون المستوى أو معيبة، مما يؤدي في النهاية إلى منتج نهائي عالي الجودة.

زيادة المساءلة: تعزز عملية بوابة المرحلة من الشعور بالمسؤولية والملكية بين جميع أعضاء الفريق. فهم يعرفون أدوارهم وتوقعاتهم لكل مرحلة.

يساعد هذا التقييم المنتظم أيضًا في تحديد أي مشاكل في الأداء أو المجالات التي تحتاج إلى تحسين. كما أنه يحقق الشفافية، ويضمن أن يكون كل التقدم المحرز مرئيًا ومتوافقًا مع أهداف المشروع.

ومثل أي إطار عمل آخر، فإن بوابة المراحل ليست مثالية. وفيما يلي بعض عيوبها الشائعة:

مساوئ عملية البوابة المرحلية

مستهلكة للوقت: تتمثل إحدى العيوب الرئيسية لعملية البوابة المرحلية في أنها تضيف إلى الوقت الذي تستغرقه كل مرحلة. وتعني الطبيعة المتسلسلة للعملية أنه لا يمكن أن تبدأ أي مرحلة قبل اكتمال المرحلة السابقة والموافقة عليها.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأخير، خاصةً عندما تتطلب عمليات مراجعة معقدة أو وثائق مكثفة عند كل بوابة. وفي الصناعات التي تتطلب تطويرًا وتكرارًا سريعًا، قد يؤدي الوقت اللازم للموافقات على البوابات إلى إبطاء التقدم، مما يؤثر بشكل كبير على سرعة الإنجاز.

غير مرنة: يمكن أن تكون عملية البوابة المرحلية جامدة، مما يجعل من الصعب على الفرق التكيف مع المعلومات الجديدة أو التغييرات في نطاق المشروع. وبمجرد تقدم المشروع عبر بوابات معينة، يمكن أن تتحول إعادة النظر في القرارات السابقة إلى متاهة.

على الرغم من أنه يساعد على تجنب زحف النطاق يمكن أن يؤدي الافتقار إلى المرونة إلى إعاقة الإبداع والابتكار. وقد يثني ذلك الفرق عن استكشاف أفكار جديدة أو التعديل بناءً على احتياجات العملاء المتطورة أو اتجاهات السوق.

تتطلب موارد مكثفة: تمثل عملية البوابة المرحلية عبئًا إضافيًا على إدارة المشروع. ولكي يتم تنفيذها بنجاح، فإنها تتطلب موارد إضافية، لا سيما الوقت والموظفين والوثائق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء مراجعات رسمية، وإشراك أصحاب المصلحة، وإجراء تغييرات متكررة بناءً على الملاحظات المرتجعة يمكن أن يتطلب موارد بشرية ومالية إضافية.

خطر البيروقراطية: يمكن أن تؤدي عملية البوابة المرحلية إلى عدم كفاءة البيروقراطية، خاصة في المؤسسات الكبيرة. يمكن أن تؤدي عمليات التوقيع المتعددة ومدخلات أصحاب المصلحة إلى اختناقات غير ضرورية، مما يؤخر تقدم المشروع بشكل عام.

قد يؤدي هذا التركيز على العملية والمراجعات الرسمية إلى التركيز على الامتثال بدلاً من الابتكار أو خلق القيمة، حيث تكون الفرق أكثر اهتمامًا بالوفاء بمتطلبات البوابة من دفع التقدم الفعلي.

افتح البوابات أمام إمكانيات جديدة مع ClickUp

على الرغم من بساطة عملية البوابة المرحلية إلا أنها تقنية قوية لإدارة المشاريع. فهي توفر الوضوح بشأن ما يجب القيام به وما يحتاج الفريق إلى تحقيقه.

يتوق البشر إلى النظام والتنظيم. وتوفر عملية البوابة المرحلية ذلك من خلال تقسيم العمل إلى أجزاء يسهل إدارتها والسماح للفرق بالتوقف والتعديل والمضي قدمًا.

من ناحية أخرى، يمكن اعتبار عملية البوابة المرحلية نقيض عملية أجايل. يجادل المنتقدون بأنها تخلق عمداً حواجز طريق [على شكل بوابات]، مما يبعد الفريق عن ممارسات التحسين المستمر.

يدرك الواقعيون أنه عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تكون بوابة المرحلة فعالة للغاية. فهي تضيف الاتساق إلى العمل اليومي مع الحفاظ على وضوح الصورة الكبيرة. وعند إدارتها باستخدام مساحة عمل افتراضية مثل ClickUp، فإنها تمنح الجميع مزايا الرؤية والشفافية والهيكلية والموثوقية.

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