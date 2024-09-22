كيفية الحصول على وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي: احصل على وظيفة أحلامك

منذ وقت ليس ببعيد، كان الجميع قلقين من أن الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظائفهم. ولكننا الآن جميعًا نريد أن نعرف كيفية الحصول على وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي هو الطفل الرائع الجديد في هذا المجال، والجميع يريد أن يركب عربة الذكاء الاصطناعي

هذا ليس كل شيء. فالوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي مستدامة أيضاً، وغالباً ما توفر مرونة أكثر من الوظائف التقليدية، كما أنها مربحة للغاية. إن متوسط الراتب للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية يُقدر بـ 154,397 دولارًا سنويًا. وفي هذا السياق، يكسب المهندس المدني والطبيب في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 90,000 دولار سنويًا في المتوسط.

وقد دأبت شركات مثل Meta وNetflix وAmazon على توظيف عمال لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي ونماذج التعلم الآلي في السنوات الأخيرة، حيث تصل رواتب بعض هذه الشركات إلى يصل إلى 900,000 دولار .

بالإضافة إلى ذلك، توفر وظائف الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر الوظائف المرغوبة في القرن الحادي والعشرين - العمل عن بُعد. كل هذا مجتمعاً أدى إلى ارتفاع اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

في هذه المقالة، سوف نتعرف في هذه المقالة على المزيد عن صناعة وظائف الذكاء الاصطناعي، وخطوات الاستعداد لدخول سوق الذكاء الاصطناعي، والأهم من ذلك - كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية البحث عن وظيفة.

فهم مشهد وظائف الذكاء الاصطناعي

البرمجة، والدعم الفني، والشبكات، وإدارة المشاريع، والأمن، وذكاء الأعمال. هل تعرف ما هو القاسم المشترك بينها جميعاً؟

كانت هذه هي المهارات التقنية "الأكثر رواجاً" التي يجب تعلمها في عام 2010 - قبل 14 عاماً فقط. وعلى الرغم من أن هذه المهارات لا تزال مطلوبة بشدة اليوم، إلا أنها تعتبر الآن أساسية. بعبارة أخرى، يجب أن تكون على دراية بها بالفعل.

وما الذي يجب أن تعرفه أيضاً؟ التعلم الآلي (ML). التعلم الآلي هو أساس الحصول على وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لماذا؟ إليك بعض الأمثلة على مدى تقدير الشركات للتعلم الآلي:

خفضت نتفليكس التكاليف بأكثر من 1 مليار دولار سنوياً من خلال الاستثمار في التعلم الآلي من خلال محرك توصيات نتفليكس.

وفي الوقت نفسه، شهدت أمازون تحسنًا كبيرًا، حيث قللت من وقت "النقر للشحن بنسبة 225% تقريبًا إلى 15 دقيقة فقط كل ذلك بسبب التقدم في التعلم الآلي.

للتأكيد أكثر، فإن تقرير ماكينزي وجد أن ما يقرب من 20% من المديرين التنفيذيين من 10 دول مختلفة ينظرون إلى التعلم الآلي كعنصر حيوي في عملياتهم التجارية.

إذن، هل يضمن لك إتقان التعلم الآلي الحصول على وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي؟

إنه يجعلك أقرب إلى الوظيفة، ولكنه ليس المعيار الوحيد - دعنا نتحقق من جميع الأشياء الأخرى التي ستحتاجها للحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تحلم بها!

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6 خطوات للحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تحلم بها

الخطوة 1: بناء مجموعة مهارات الذكاء الاصطناعي الصحيحة تقرير مقياس وظائف الذكاء الاصطناعي العالمي لشركة PwC إحصاءات مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بقيمة مهارات الذكاء الاصطناعي:

الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي تحمل علاوة أجور تصل إلى 25% في بعض الأسواق

المهارات التي يطلبها أصحاب العمل تتغير بمعدل أعلى بنسبة 25% في المهن الأكثر تعرضًا للذكاء الاصطناعي

هذا يسلط الضوء على أن المزيد من الشركات تعطي الأفضلية للموظفين الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي من خلال إعطاء الأولوية لتلك الوظائف ودفع رواتب أعلى.

اقرأ أيضًا: أمثلة على خطة تطوير الموظفين لتعزيز النمو دعنا نستعرض بعض أهم مهارات الذكاء الاصطناعي التي ستحتاج إلى إتقانها لتضع قدمًا واحدة في المؤسسة التي تحلم بها.

1. الهندسة الفورية

الهندسة الفورية هي الاتجاه الجديد الساخن الجديد في المدينة الذي لا يستطيع الجميع الحصول على ما يكفي منه.

فمع المطالبات عالية الجودة، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أن تقدم أفضل أداء لها. لكن المطالبات منخفضة الجودة؟ ستحصل على ردود الذكاء الاصطناعي النموذجية التي يشاركها الناس على شكل ميمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هندسة الموجهات تشبه توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي - مثل ChatGPT الموثوق به - لإنتاج ما تحتاجه بالضبط من خلال صياغة مطالبات فعالة. إذا كان بإمكانك إخبار الذكاء الاصطناعي بما يجب أن يفعله (دون أن تنحرف عن المسار الصحيح).

حتى أن خدمات أمازون ويب سيرفيسز تدعم هذا الأمر: هندسة المطالبات ضرورية لأي شخص يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية في العمل.

وإليك إحصائية ممتعة: إضافة مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى يمكن أن تزيد سيرتك الذاتية من راتبك من خلال بقدر 47% مما يجعلها المهارة التقنية الأعلى أجراً. لم تعد مفيدة فقط - بل أصبحت مربحة.

2. مهارات البرمجة

لا يمكنك العمل في مجال الذكاء الاصطناعي دون الإلمام بلغات البرمجة. إذا كانت هندسة البرمجيات هي مجال تخصصك، فستحتاج إلى معرفة بايثون وجافا وأباتشي سبارك ولغات أخرى في متناول يدك.

بايثون، على وجه الخصوص، هي اللغة الأكثر شعبية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

نصيحة سريعة لتعلم لغة بايثون (أو أي لغة أخرى): ابحث عن شيء يثير اهتمامك وقم ببناء مشروع حوله.

على سبيل المثال، إذا كنت مهووسًا بالألعاب، يمكنك إنشاء روبوت ذكاء اصطناعي بسيط للعب الشطرنج أو حل الألغاز. أو إذا كنت مهووسًا باللياقة البدنية، فبرمج مدربًا افتراضيًا يحسب عدد مرات تمرينك في الصالة الرياضية.

إن اختيار شيء يثير اهتمامك سيدفعك لمواصلة تحسين روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وهو ما سيكون خبراً رائعاً عندما يتم استدعاؤك أخيراً لإجراء مقابلة العمل تلك.

3. تعلم Git

تخيل تتبع وإجراء التغييرات على التعليمات البرمجية المصدرية للملف. هذه هي قوة Git هنا.

قد يبدو Git صعباً بعض الشيء في البداية، لكن ثق بنا؛ عليك أن تتقنه لأن الخبراء المخضرمين في تطوير البرمجيات يقسمون بفائدة Git.

يجب أن تكون مرتاحًا في استخدام أوامر مثل الاستنساخ والفرع وإعادة التأسيس (المعروف أيضًا باسم الإسكواش)

وأثناء قيامك بذلك، تعلّم خط أنابيب CI/CD من أجل أن تتقن ذلك. (يمكنك أن تشكرنا لاحقًا)

4. مهارات البيانات

المهارة التالية الأكثر أهمية هي إدارة البيانات.

فالذكاء الاصطناعي يعمل على البيانات، وإذا كنت تستمتع بإدارة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة وفهمها، فسوف يمنحك ذلك ميزة. إن نمذجة البيانات وتخزينها ومعالجة البيانات مهارات لا غنى عنها للنجاح في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على علم البيانات.

ستحتاج أيضًا إلى العمل مع قواعد البيانات، سواءً قواعد البيانات التقليدية SQL أو الأنظمة الأحدث مثل NoSQL. معرفة إدارة البيانات أمر بالغ الأهمية لتحويل البيانات الخام إلى شيء يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدامه.

5. مهارات الحوسبة السحابية وواجهة برمجة التطبيقات

أن تكون مرتاحًا مع المنصات السحابية مثل Azure وAWS وGoogle Cloud AI أمر بالغ الأهمية.

معرفة كيفية إنشاء التطبيقات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات ونشرها في السحابة سيكسبك نقاطاً إضافية خلال عملية التوظيف.

قد يبدو منحنى التعلّم حاداً، ولكن لا تقلق - ستساعدك الكثير من الدورات التدريبية عبر الإنترنت على طول الطريق. إليك بعضاً منها لتبدأ:

بالنسبة ل Azure، يمكنك الاطلاع على هذا نموذج التدريب من مايكروسوفت لدى أمازون أيضًامواد تدريبية ل AWS وبالمثل، لدى جوجلحلول تعليمية ل Google Cloud AI #### 6. التعلم الآلي



إذا كنت جديدًا في مجال التعلم الآلي، ابدأ بالتعرف على المفاهيم الأساسية، مثل التعلم تحت الإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف والتعلم المعزز، وهي مفاهيم لا يمكن لمهندس الذكاء الاصطناعي الطموح أن يتعلمها.

ستحتاج أيضًا إلى الغوص في الشبكات العصبية، وهي البنية التي تشغل نماذج التعلم العميق. تحاكي هذه الأنظمة الدماغ البشري لمعالجة البيانات المعقدة.

تعد أطر التعلم الآلي مثل TensorFlow وPyTorch ضرورية لرحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي. لا تقلق إذا لم تكن قد استخدمتها من قبل؛ فهناك عدد لا يحصى من البرامج التعليمية والدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك على البدء.

أو إذا كنت تريد مشروعًا ممتعًا وتتعلم من خلال الممارسة - جرب استخدام خوارزميات التعلم الآلي لإنشاء محرك توصية لنوع فيلمك المفضل أو روبوت يتنبأ باتجاهات سوق الأسهم.

الخطوة 2: اكتساب الخبرة ذات الصلة

دعنا نواجه الأمر - يحب مسؤولو التوظيف رؤية الخبرة العملية.

يمكن أن يُحدث بناء بعض مشاريع الذكاء الاصطناعي بنفسك فرقًا كبيرًا في الحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تحلم بها. تعرّف على جيل الاسترجاع المعزز وأنشئ روبوت المحادثة الخاص بك.

إن مفتاح تعلم الذكاء الاصطناعي هو اتخاذ إجراءات سريعة بدلاً من قضاء ساعات طويلة في قراءة الكتب ومنشورات المدونات.

الأمر بسيط - ابدأ بشيء عملي، مثل مشكلة تصنيف، وهو تحدٍ راسخ في التعلم الآلي.

على سبيل المثال:

خذ جزءًا من النص وصنفه إلى مجموعات ذات صلة - شيء من تجربتك اليومية سيكون مثاليًا

يمكنك البدء ببناء مجموعة بيانات صغيرة تحتوي على حوالي عشرة أمثلة لكل فئة بتنسيق مثل النص

بمجرد تجميعها، احفظها كملف CSV وابحث عن نظام AutoML عبر الإنترنت، ومعظمها متاح من خلال مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين

سيؤدي تحميل مجموعة البيانات وتدريب نموذج باستخدام هذه الأدوات إلى تعليمك في ساعتين فقط أكثر مما تعلمته من قراءة خمسة كتب عن التعلم الآلي.

أضف هذه المشاريع (بغض النظر عن مدى بساطتها) إلى ملفك وسيرتك الذاتية، وستجعل من نفسك مرشحاً بارزاً في سوق عمل الذكاء الاصطناعي التنافسي.

الخطوة 3: متابعة التعليم الرسمي والحصول على الشهادات

دعنا نتحدث عن الحصول على شهادة لامعة.

في الآونة الأخيرة جامعة بنسلفانيا أول جامعة من جامعات رابطة اللبلاب تقدم بكالوريوس العلوم في هندسة الذكاء الاصطناعي.

وبعد أقل من ستة أشهر، طرحت الجامعة درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي أيضًا، حيث لم تكن درجة واحدة كافية لمعالجة هذه الصناعة سريعة النمو.

في الواقع، فعلت ذلك جامعة كارنيجي ميلون (CMU) قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي اسمًا مألوفًا بوقت طويل. فقد أطلقت جامعة CMU أول درجة بكالوريوس في الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2018! لذا، إذا كنت تتطلع إلى السير في الطريق الرسمي، فلديك الكثير من الخيارات.

هناك ما يناسب الجميع، بدءاً من برامج الذكاء الاصطناعي المركزة في جامعة كارنيجي ميلون إلى التخصصات المتخصصة مثل التعلم الآلي أو الروبوتات ضمن درجة علمية أوسع في علوم الكمبيوتر.

ولكن ماذا لو لم تكن تخطط للالتحاق بجامعة Ivy League أو جامعة من الدرجة الأولى؟

لا بأس بذلك أيضاً - لست مضطراً للحصول على شهادة من جامعة مرموقة لكي تنجح في مجال الذكاء الاصطناعي. تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من دورات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، من كورسيرا إلى دروس يوتيوب التعليمية، والتي تقدم كل شيء بدءاً من مهارات البرمجة إلى أطر التعلم الآلي.

مع التركيز الصحيح، يمكنك بسهولة الحصول على شهادة وأثبت جدارتك دون الدخول إلى الفصل الدراسي.

الخطوة ### الخطوة 4: التواصل وبناء حضور مهني

لا نقصد أن نخيفك، ولكن حولك 60% من الوظائف يتم العثور عليها من خلال شبكات التواصل (حقًا!)، وليس من خلال منصات الوظائف عبر الإنترنت.

لذا، من الضروري بناء حضور على الإنترنت والتواصل مع زملائك من محترفي الذكاء الاصطناعي.

إليك بعض الطرق للبدء:

أولاً، قم بتحسين ملفك الشخصي على موقع LinkedIn، ملاذ جميع الباحثين عن عمل.

تعامل معها على أنها بطاقة عملك الرقمية من خلال التأكد من تحديثها بالمهارات ذات الصلة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. استخدم الكلمات الرئيسية لتحسين قابلية الاكتشاف والتفاعل مع المحتوى الذي يركز على الذكاء الاصطناعي لعرض خبراتك في هذا المجال.

بعد ذلك، احضر فعاليات صناعة الذكاء الاصطناعي مثل المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت. هذه هي مناجم الذهب لمقابلة محترفي الذكاء الاصطناعي ومديري التوظيف وقادة الفكر الذين قد يقدمون لك فرص عمل لا يمكن أن تتاح لك على الإنترنت.

يعد العثور على مرشدين خطوة حاسمة أخرى. يمكن أن يؤدي التواصل مع مهندسي الذكاء الاصطناعي المخضرمين أو علماء البيانات إلى إحالات شخصية.

وأخيراً، لا تنسَ التواصل مع جهات اتصالك الحالية من خلال الاتصال بهم.

يمكن أيضًا أن يؤدي النشر المنتظم والتفاعل مع مجموعات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ظهورك في مجتمع المطورين والتوظيف

في بعض الأحيان، كل ما يتطلبه الأمر في بعض الأحيان هو رسالة ودية أو تسجيل وصول لفتح مسارات جديدة في حياتك المهنية.

الخطوة 5: صمم طلب التوظيف الخاص بك وقم ببناء ملفك الوظيفي

تتمثل إحدى الاستراتيجيات للعثور على وظيفة أحلامك في النظر إلى المهارات التي يدرجونها ثم تعلمها. الأمر أشبه ما يكون بالهندسة العكسية في طريقك إلى وظيفتك المثالية.

أضف هذه المهارات إلى ملفك الشخصي على موقع LinkedIn أو طلب التوظيف الخاص بك؛ وسرعان ما سينجذب مسؤولو التوظيف نحو ملفك الشخصي.

💡 نصيحة ودية: يمكن أن يؤدي إتقان الذكاء الاصطناعي التوليدي، وLangchain، وأدوات مثل ChatGPT وOpenAI إلى جعل ملفك الشخصي لا يقاوم.

الخطوة 6: الاستعداد للمقابلات

إذا كنت تتطلع على وجه التحديد إلى تعلم كيفية الاستعداد لمقابلة عمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فتهانينا أولاً وقبل كل شيء! جهودك تؤتي ثمارها.

والآن، دعنا نضع خطة عمل: يمكن أن تكون مقابلات الذكاء الاصطناعي مزيجاً من المهارات التقنية وحل المشكلات والمعرفة العامة، لذا إليك كيفية البقاء في صدارة المنافسة.

توقع الأساسيات:

"ما هي التحديات الأخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي؟

"، "كيف تعرّف الذكاء الاصطناعي؟"

"ما هي بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي؟"

من المهم أن تكون إجاباتك واضحة وموجزة وخالية من الاستطراد. أظهر حماستك، وألقِ نظرة على بعض مقابلة عن بُعد نصائح قبل اليوم الموعود

غالبًا ما تكون الأسئلة التقنية معقدة، مثل "ما هي خوارزميات التعلم الآلي الرئيسية؟" أو "كيف تحول معالجة اللغة الطبيعية أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

قم بتطوير نماذج التعلم الآلي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق، والرؤية الحاسوبية. كونك مستعدًا لمناقشة الجوانب التقنية سيظهر أنك أكثر من مجرد ملم بالذكاء الاصطناعي - فأنت تعرف ما لديك جيدًا.

تابع آخر المستجدات من خلال قراءة المقالات وحضور ورش العمل والعمل على مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. كما يمكن أن تبقيك متابعة محترفي الذكاء الاصطناعي وقادة الصناعة على وسائل التواصل الاجتماعي على اطلاع بأحدث الاتجاهات.

وأخيراً، تدرب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو InterviewBuddy. قم بمحاكاة الأسئلة والسيناريوهات للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي، والتي يمكن أن تساعدك على تخفيف أي حواف صعبة قبل يومك الكبير.

وأخيراً، تذكّر: يمكنك القيام بذلك!

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الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن وظيفة

لنكن صادقين - إن الانتقال من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي إلى الحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تحلم بها هي رحلة صعبة.

لا يقتصر الحصول على وظيفة جيدة في مجال الذكاء الاصطناعي على مجرد البرمجة أو بناء نماذج التعلم الآلي - عليك أن تستمر في تتبع طلبك للوظيفة، والبقاء منظمًا، والتأكد من سيرتك الذاتية لا تصبح من مخلفات الماضي.

فلماذا لا تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في الحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تحلم بها؟

هنا حيث انقر فوق يمكن للميزات والقوالب المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تُحدث فرقاً كبيراً في بحثك عن وظيفة. لست متأكداً كيف؟ دعنا أولاً نستكشف القوالب التي ستساعدك على الاستعداد والتفوق في البحث عن وظيفة بالذكاء الاصطناعي!

1. قالب أهداف ClickUp SMART Goals

أولاً، دعنا نحدد أهداف SMART لمساعدتك في بناء مسيرة مهنية في مجال الذكاء الاصطناعي. يرمز SMART إلى: محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً.

قالب أهداف SMART من ClickUp

هذا هو مكان نموذج أهداف ClickUp SMART Goals يضيء - يتيح لك إنشاء خارطة طريق واضحة من خلال مساعدتك في تقييم جميع أهدافك باستخدام إطار عمل SMART.

هل تريد الحصول على وظيفة كمهندس تعلم آلي خلال ستة أشهر؟ باستخدام هذا النموذج، يمكنك تقسيم هذا الهدف إلى خطوات قابلة للتنفيذ وتحقيق تقدم ثابت نحو وظيفة أحلامك.

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2. نموذج البحث عن وظيفة ClickUp

الآن، حان الوقت للتعامل مع البحث عن وظيفة. يمكن أن يمنعك التقديم على العديد من الوظائف وفقدان مسار جميع الطلبات من فهم ما هو جيد (أو غير جيد) في نهجك.

وهنا يأتي دور قالب البحث عن وظيفة ClickUp يأتي في. تم تصميم هذا القالب المفيد لمساعدتك على البقاء منظماً ومتابعاً لبحثك عن وظيفة في الذكاء الاصطناعي.

قالب البحث عن وظيفة ClickUp

إليك ما يقدمه

حالات مخصصة : تتبع مكانك في كل طلب - سواء كان "مفتوح" أو "مكتمل"

: تتبع مكانك في كل طلب - سواء كان "مفتوح" أو "مكتمل" حقول مخصصة : قم بإدارة بحثك عن وظيفة من خلال تصنيف الوظائف، وإضافة التفاصيل، ورؤية تقدمك في عرض واحد سهل

: قم بإدارة بحثك عن وظيفة من خلال تصنيف الوظائف، وإضافة التفاصيل، ورؤية تقدمك في عرض واحد سهل طريقة عرض مخصصة : سواء كنت بحاجة إلى تحديد أولويات طلباتك أو تتبع محادثاتك مع مسؤولي التوظيف، تساعدك طرق العرض هذه على البقاء منظماً

: سواء كنت بحاجة إلى تحديد أولويات طلباتك أو تتبع محادثاتك مع مسؤولي التوظيف، تساعدك طرق العرض هذه على البقاء منظماً ميزات إدارة المشاريع: استخدم العلامات والتعليقات والأتمتة لتحسين عملية تتبع الوظائف لديك

لذا، سواء كنت تهدف إلى الحصول على وظيفة مهندس ذكاء اصطناعي أو استكشاف وظائف الذكاء الاصطناعي للمبتدئين، يتيح لك هذا القالب إدارة بحثك عن وظيفة في مكان واحد وتتبع تقدمك بسهولة.

انقر فوق للبحث عن وظيفة والتحضير للمقابلات الشخصية

الآن بعد أن أصبح لدينا القوالب الصحيحة لتحديد أهدافنا والبحث عن الوظائف المناسبة، دعنا ننتقل إلى الخطوة المهمة التالية - إنشاء سيرة ذاتية جيدة

ومع ذلك، يجب أن تتضمن السيرة الذاتية القوية أيضًا العناصر التالية (مع أمثلة):

الوضوح والوحدات الكمية: تحسين معدلات تحويل العملاء بنسبة 27%

تحسين معدلات تحويل العملاء بنسبة 27% الكلمات الرئيسية: إدارة فريق عمل لزيادة المبيعات بنسبة 25%.

إدارة فريق عمل لزيادة المبيعات بنسبة 25%. الكلمات الرئيسية: مثال على مطور ويب تفصيلي المنحى مع ثلاث سنوات من الخبرة

مثال على مطور ويب تفصيلي المنحى مع ثلاث سنوات من الخبرة المهارات ذات الصلة: إدارة قائمة بريد إلكتروني تضم 10 آلاف بريد إلكتروني، وزيادة المشاركة بنسبة 10%

إدارة قائمة بريد إلكتروني تضم 10 آلاف بريد إلكتروني، وزيادة المشاركة بنسبة 10% الثقة: زيادة مبيعات المنتج بنسبة 40% في العام الأول

إليك كيف ClickUp Brain و مستندات ClickUp يمكن أن يساعدك في تحقيق جميع النقاط المذكورة أعلاه:

باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain، يمكنك إنشاء محتوى سيرتك الذاتية بناءً على متطلباتك. كما يمكن لـ Brain أيضًا أن يمنحك تكرارات متعددة بناءً على مطالباتك.

دع ClickUp Brain يساعدك في كتابة أقسام قوية للسيرة الذاتية، بما في ذلك ملخص سيرتك الذاتية، وخبراتك العملية، ومهاراتك

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام المطالبات والاقتراحات الذكية لإبراز إنجازاتك.

يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في تنظيم أقسام سيرتك الذاتية كالمحترفين. مع التسلسل الهرمي المتداخل، يمكنك تنظيم سيرتك الذاتية بوضوح، من المهارات إلى الخبرة.

بسِّط عملية تقديم طلب التوظيف ووفر الوقت مع ClickUp's Docs Hub

يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp بتحليل سيرتك الذاتية في نفس الوقت ويقدم توصيات مخصصة بناءً على الوظيفة التي تتقدم لها.

بعد ذلك، عندما تحظى باهتمام مدير التوظيف، يحين وقت الخطوة التالية - المقابلات الشخصية.

الإعداد للمقابلة الشخصية

نعلم جميعاً القلق الذي يصاحب التحضير لمقابلة عمل كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي. من تتبع الطلبات إلى تذكر أي شركة تحب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على هذا النحو، يمكن أن تكون العملية مرهقة.

ولكن لا تخف! هنا يأتي دور ClickUp Brain لينقذ الموقف ويجعل تحضيراتك للمقابلة منظمة وخالية من التوتر قدر الإمكان.

تخيل أن يكون لديك مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك على متابعة كل شيء. سواء كان الأمر يتعلق بالبحث عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للشركة، أو تنظيم أسئلة المقابلة، أو إدارة مهام المتابعة - فإن ClickUp Brain يدعمك.

هذا ليس كل شيء. يمكنك أيضاً استخدام ClickUp Docs لتخزين ملاحظاتك البحثية لكل شركة. يمكن أن يساعدك ذلك على الاستعداد بشكل أفضل لمقابلات العمل الخاصة بك من خلال إجراء جلسات مقابلات عمل وهمية مع الأصدقاء أو الموجهين.

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تبسيط #### تبسيط مع ClickUp Brain

هل تحتاج إلى البحث عن شركة ما؟ ما عليك سوى لصق عنوان URL الخاص بالوصف الوظيفي في ClickUp Brain وشاهد سحر الذكاء الاصطناعي يتكشف.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء وتلخيص المحتوى في ثوانٍ معدودة

ستحصل على نسخة ملخصة من المعلومات الأساسية، مما يساعدك على توفير الوقت والجهد.

لكن هذا ليس كل شيء - يمكن لـ ClickUp Brain أيضًا إنشاء مقابلة متعلقة بالذكاء الاصطناعي أسئلة تعتمد على مواضيع مثل تحديات القيادة أو المهارات التقنية.

إليك كيف يمكنك الاستفادة من ClickUp Brain لتنظيم استعداداتك:

ابحث عن الشركة : أنشئ مستند ClickUp واستخدم Brain لإنشاء ملخصات عن الشركة، بما في ذلك تاريخها ومهمتها ومشاريعها الأخيرة

: أنشئ مستند ClickUp واستخدم Brain لإنشاء ملخصات عن الشركة، بما في ذلك تاريخها ومهمتها ومشاريعها الأخيرة ابقَ على اطلاع على اتجاهات الصناعة : اسأل ClickUp Brain عن الرؤى الخاصة بالصناعة. سيبقيك على اطلاع دائم على اتجاهات صناعة الذكاء الاصطناعي

: اسأل ClickUp Brain عن الرؤى الخاصة بالصناعة. سيبقيك على اطلاع دائم على اتجاهات صناعة الذكاء الاصطناعي تفصيل الوصف الوظيفي : لخص متطلبات الوظيفة المحددة - سيساعدك هذا على توضيح التوقعات الوظيفية والمهارات الفنية والمسؤوليات

: لخص متطلبات الوظيفة المحددة - سيساعدك هذا على توضيح التوقعات الوظيفية والمهارات الفنية والمسؤوليات صياغة أسئلة خاصة بالشركة : قم بطرح أسئلة مقابلة مصممة خصيصًا للشركة، مع التركيز على التحديات والأولويات والثقافة الخاصة بها

: قم بطرح أسئلة مقابلة مصممة خصيصًا للشركة، مع التركيز على التحديات والأولويات والثقافة الخاصة بها الاستعداد للمقابلات السلوكية: احصل على أفكار للأسئلة السلوكية الشائعة ("أخبرني عن الوقت الذي ...") وصقل إجاباتك

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تتبع بحثك عن وظيفة باستخدام قوائم ClickUp Lists

إنشاء قوائم المهام الخاصة بك والوصول إليها بسهولة من أي مكان

قم بإعداد قائمة ClickUp List لتتبع كل طلب، بما في ذلك الملاحظات من بحثك المدعوم من ClickUp Brain لكل شركة. باستخدام القوائم، لن تفوتك أي مقابلة أو مهمة متابعة مرة أخرى.

ابقَ على المسار الصحيح مع تذكيرات ClickUp

جدولة مهام متكررة في ClickUp لتنظيم جلسات المقابلات الوهمية

هل لديك جلسات تحضيرية للمقابلات الشخصية مع الأصدقاء أو مدرب محترف؟ استخدم تذكيرات ClickUp لجدولة مقابلات وهمية وحظر ساعات التعلم العميق.

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اعرض مهاراتك باستخدام مهام ClickUp Tasks

ترتيب مهام ClickUp المتكررة للتخطيط لممارسة مقابلة وهمية

قم بإنشاء قائمة ClickUp بعنوان "مهارات إدارة المشاريع للمقابلة" مع مربعات اختيار لمهارات مثل إدارة المخاطر وتخصيص الموارد والتواصل مع أصحاب المصلحة.

أثناء تحضيرك للمقابلة، ضع علامة على كل مهارة حتى تتمكن من تصور تقدمك والتأكد من أنك تصل إلى جميع النقاط الصحيحة في إجاباتك.

وهذا كل شيء. أنت جاهز للتعلم والتجربة والحصول على دور الذكاء الاصطناعي في شركة أحلامك.

قصة نجاح أحد مستخدمي ClickUp في ClickUp

لإلقاء نظرة عملية على كيفية قيام ClickUp بتحويل بحثك عن وظيفة، ما عليك سوى إلقاء نظرة خاطفة على شارك مستخدم Reddit مؤخرًا .

هذا الباحث الذكي عن عمل حوّل رحلة بحثه عن وظيفة إلى رحلة استراتيجية مرئية من خلال إنشاء لوحة تحكم مخصصة في ClickUp.

إليك ما تتعقبه لوحة التحكم الخاصة بهم:

المصدر

توزيع طلبات التوظيف عبر منصات مثل LinkedIn وEndeed

جدول زمني تفصيلي يوضح الفترات التي شهدت نشاطًا كبيرًا في تقديم الطلبات والفترات التي كانت أكثر هدوءًا

تحديثات في الوقت الفعلي لحالة الطلبات الحالية

حوَّلت لوحة معلومات ClickUp المخصصة هذه عملية البحث عن وظيفة للمستخدم من عملية مرهقة مرهقة إلى عملية منظمة قائمة على البيانات.

أولاً، أعطت لوحة التحكم المستخدم نظرة شاملة عن الأماكن التي تقدموا إليها، وجدولاً زمنياً مفصلاً لنشاطهم، وسمحت لهم بتتبع تقدمهم من خلال تحديثات في الوقت الفعلي.

وبالمثل، يمكن أن تساعدك هذه الرؤى من ClickUp على اكتشاف الاتجاهات وتحسين استراتيجية التقدم للوظائف، وتقريبك من وظيفة الذكاء الاصطناعي.

استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على وظيفة أحلامك في الذكاء الاصطناعي

قال الممثل الأمريكي الشهير ميلتون بيرل ذات مرة: "إذا لم تطرق الفرصة، فابنِ باباً" في سوق العمل التنافسي هذا، قد تصبح هذه المقولة شعاراً لك.

هذا هو المكان الذي يمكن لـ ClickUp أن يُحدث فرقاً في بحثك عن وظيفة.

فباستخدام أدوات مثل ClickUp Brain وDocs، يمكنك بسهولة تتبع طلبات التوظيف، وتنظيم جداول المقابلات، والبحث عن رؤى الشركة، كل ذلك في مكان واحد. أو جرب نموذج البحث عن وظيفة، الذي يتيح لك تتبع تقدمك في طلب الوظيفة بالكامل.

قم بإنشاء حساب ClickUp اليوم واحصل على وظيفة أحلامك!