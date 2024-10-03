قوالب تحليل شجرة الأعطال المجانية

سواء كان ذلك اختراقاً للأمن السيبراني أو تعطلاً تشغيلياً، يمكن أن يكون لانقطاع الخدمة وتعطل النظام تأثير مالي كبير على شركتك.

وفقًا ل الأجهزة العالمية للخوادم، استبيان موثوقية نظام تشغيل الخوادم تواجه المؤسسة النموذجية 15 انقطاعًا غير مخطط له كل عام، وتؤدي 91% من هذه الانقطاعات إلى تكاليف تعطل تتجاوز 300,000 دولار في الساعة.

يمكن أن يكون لأعطال النظام عواقب أكثر تكلفة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالصحة والسلامة. في عام 2023، انفجرت غواصة تيتان في المحيط الأطلسي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، ونتج عنه دعوى قضائية بقيمة 50 مليون دولار ضد شركة OceanGate .

وهنا يأتي دور عمليات تقييم المخاطر القوية - مما يساعدك على تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والتخفيف من حدتها قبل أن تؤدي إلى عواقب سلبية وخيمة.

سنلقي نظرة على أحد هذه الأطر هنا - تحليل شجرة الأخطاء. في تحليل شجرة الأخطاء، تبدأ بالسبب الجذري (الحدث الرئيسي) ثم تعود إلى الوراء للعثور على المشاكل الأصغر (الأحداث الأساسية) التي تؤدي إلى ذلك.

اطلع على نماذج تحليل شجرة الأعطال المجانية أدناه واكتشف كيف تساعدك على تحديد المخاطر الحرجة وإدارتها، بغض النظر عن مدى تعقيد مجال عملك أو نظامك.

ما هي قوالب تحليل شجرة الأعطال؟

قالب تحليل شجرة الأعطال (FTA) هو إطار عمل منظم يمكّن مهندسي السلامة والموثوقية من تمثيل أوضاع فشل النظام وأسبابها المساهمة بشكل مرئي باستخدام تقنية منطقية استنتاجية من أعلى إلى أسفل.

في حين أن الهيكل والمحتوى المحدد لمخططات شجرة الأعطال يمكن أن يختلف اعتماداً على مدى تعقيد النظام الذي يتم تحليله، إليك بعض العناصر الأساسية:

تحديد الفشل من أعلى إلى أسفل: هذا هو الحدث غير المرغوب فيه أو وضع الفشل الذي تريد تحليله. إنها نقطة البداية لشجرة الأعطال

هذا هو الحدث غير المرغوب فيه أو وضع الفشل الذي تريد تحليله. إنها نقطة البداية لشجرة الأعطال أسباب المستوى الأول : هذه هي الأسباب المباشرة التي يمكن أن تؤدي مباشرة إلى فشل المستوى الأعلى

: هذه هي الأسباب المباشرة التي يمكن أن تؤدي مباشرة إلى فشل المستوى الأعلى أخطاء المستوى الثاني: هذه هي العوامل المساهمة التي يمكن أن تسبب أسباب المستوى الأول

هذه هي العوامل المساهمة التي يمكن أن تسبب أسباب المستوى الأول أعطال المستوى الثالث: هذه هي الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى أعطال المستوى الثاني

يمكنك الاستمرار في إضافة المزيد من مستويات الأعطال حسب الحاجة لالتقاط تعقيد النظام. الهدف هو تحليل فشل النظام من المستوى الأول إلى أسبابه الجذرية.

قالب تحليل شجرة الأعطال يمكن أن يساعدك في فهم أنماط الأعطال المحتملة والعوامل المساهمة فيها في نظامك.

ما الذي يجعل قالب تحليل شجرة الأعطال جيداً؟

ترتبط فعالية تقييمك للمخاطر ارتباطاً مباشراً بجودة قالب تحليل شجرة الأعطال. لهذا السبب من الضروري اختيار قالب يسهل إجراء تحليل استنتاجي سلس. يجب أن تمكّن مخططات تحليل شجرة الأخطاء من الربط الواضح بين الأعطال المحتملة وتساعدك على تحديد أسبابها الكامنة.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب مراعاتها عند اختيار أحدها:

الهيكل المنطقي: يجب ترتيب أوضاع الأعطال وأسبابها في تسلسل منطقي في مخطط شجرة الأعطال حتى تتمكن من رؤية العلاقات السببية بين المكونات بسهولة

يجب ترتيب أوضاع الأعطال وأسبابها في تسلسل منطقي في مخطط شجرة الأعطال حتى تتمكن من رؤية العلاقات السببية بين المكونات بسهولة المرونة: يجب أن يكون قالب شجرة الأعطال قابلاً للتكيف مع مختلف الأنظمة ومستويات التفاصيل والتعقيد

يجب أن يكون قالب شجرة الأعطال قابلاً للتكيف مع مختلف الأنظمة ومستويات التفاصيل والتعقيد التتبع : يجب أن توفر شجرة واضحة من أعلى إلى أسفل لتتبع أوضاع الأعطال وصولاً إلى السبب الجذري الأصلي

: يجب أن توفر شجرة واضحة من أعلى إلى أسفل لتتبع أوضاع الأعطال وصولاً إلى السبب الجذري الأصلي تحديد أولويات المخاطر: ابحث عن قوالب شجرة الأعطال التي تحتوي على خيارات مدمجة لتحديد أولويات المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وعواقبها

ابحث عن قوالب شجرة الأعطال التي تحتوي على خيارات مدمجة لتحديد أولويات المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وعواقبها سهولة الاستخدام: تحقق مما إذا كان القالب الخاص بك لا يحتاج إلى شرح حتى يتمكن حتى أولئك الذين لديهم خبرة محدودة في مجال اتفاقية التجارة الحرة من فهم التحليل

تحقق مما إذا كان القالب الخاص بك لا يحتاج إلى شرح حتى يتمكن حتى أولئك الذين لديهم خبرة محدودة في مجال اتفاقية التجارة الحرة من فهم التحليل جذاب بصرياً: ابحث عن قالب مزود بخيارات الرسوم والتسميات حتى تتمكن من إيصال رسالتك بسهولة

وأخيراً، تأكد من مراجعة نموذج اتفاقية التجارة الحرة بشكل دوري للتأكد من تحديثه ليعكس التغييرات في النظام أو العمليات.

## 7 قوالب مجانية لتحليل شجرة الأعطال

والآن إلى الجزء الممتع. لقد قمنا بتنسيق قائمة من سبعة نماذج مجانية لتحليل شجرة الأخطاء لمساعدتك في تشخيص المخاطر في أنظمتك وعملياتك. استخدمها لحماية أصولك والامتثال لمتطلبات السلامة والموثوقية في مجال عملك.

1. قالب تحليل الأعطال ClickUp قالب تحليل شجرة الأعطال في ClickUp يتبع عن كثب إطار عمل تحليل شجرة الأعطال الرسمي. وهذا يجعله مثاليًا لمهندسي السلامة وخبراء الموثوقية والمصممين الذين يعملون مع الآلات والأنظمة المعقدة.

تصور شجرة الأعطال الخاصة بك وربط السبب والنتيجة باستخدام قالب تحليل شجرة الأعطال ClickUp

مبني على اللوحة البيضاء ل ClickUp ، يمكنك الحصول على لوحة لا نهائية لإضافة أكبر عدد ممكن من المستويات حسب الحاجة إلى تحليلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن خيارات الرسم التخطيطي والتوضيح في السبورة البيضاء تجعل من السهل على أي شخص إنشاء تحليلات جذابة بصريًا وسهلة الفهم لشجرة الأعطال.

يحتوي القالب على مخطط تحليل شجرة الأعطال الذي يأتي مع ستة مكونات:

يُشار إلى فشل مستوى النظام (أو السبب الجذري) على شكل مربع أزرق

أخطاء المستوى الأول عبارة عن مربعات برتقالية في الرسم البياني

أخطاء المستوى الثاني هي مربعات صفراء

مربعات المستوى الثالث هي مربعات رمادية

يأتي هذا القالب أيضًا مع نوعين من الموصلات - مثلث أخضر للدلالة على OR ودائرة خضراء للدلالة على AND. يمكن لهذه الأشكال المرمزة بالألوان ربط السبب بالنتيجة وإنشاء تقرير تحليل شجرة أعطال هرمي.

💡 نصيحة احترافية: أضف تدابير التخفيف الخاصة بك كمهام إلى انقر فوق المشاريع مباشرة من القالب - حتى تتمكن من التأكد من تنفيذها بفعالية.

2. قالب ClickUp لإدارة المخاطر

إذا كنت تبحث عن قالب تقييم مخاطر أكثر توجهاً نحو العمل، فإن قالب نموذج ClickUp لإدارة المخاطر من أجلك. هنا، تتعامل مع إدارة المخاطر وتحليل شجرة الأخطاء كما تفعل مع أي مشروع - خطوة بخطوة وبشكل منهجي.

تتبع المخاطر وتتبع جهود التخفيف من حدة المخاطر باستخدام نموذج ClickUp لإدارة المخاطر

يأتي القالب في جزأين:

خطة إدارة المخاطر التي تصف كيفية تقييم مؤسستك للمخاطر وتخفيفها، إلى جانب من يشارك فيها

التي تصف كيفية تقييم مؤسستك للمخاطر وتخفيفها، إلى جانب من يشارك فيها مشروع إدارة المخاطر حيث يمكنك إضافة كل خطر كمهمة إلى جانب تفاصيل أخرى مثل:

مستوى الخطر وتأثيره احتمالية حدوثه مجالات التأثير كيفية التخفيف من حدته مؤشر مخاطر الكوارث (DRI) لإدارة المخاطر

حيث يمكنك إضافة كل خطر كمهمة إلى جانب تفاصيل أخرى مثل:

هذه الطبيعة المباشرة للقالب - إلى جانب مكونات إدارة المخاطر من البداية إلى النهاية - تجعله مناسبًا تمامًا للشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تحتاج إلى قالب بسيط ومبسط لتقييم المخاطر وتخفيفها.

💡 نصيحة احترافية: باستخدام هذا القالب، استخدم عرض اللوحة وتجميع المخاطر حسب مستوى الأولوية لتصور مدى خطورتها والتركيز على المخاطر عالية التأثير أولاً.

3. قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر

هل تبحث عن قالب بسيط وجذاب بصريًا لـ تقييم المخاطر ? ثم تحقق من قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp .

احصل على لمحة عامة عن تأثير المخاطر التي تواجهها باستخدام قالب لوحة بيضاء لتقييم المخاطر ClickUp

على عكس القالب السابق، هذا ليس مخطط انسيابي. بدلاً من ذلك، إنه مزيج من شبكة ورسم بياني يسمح لك بإدراج المخاطر وتصنيفها بناءً على مستوى شدتها واحتمالية حدوثها.

هذا القالب ممتاز لكل من تحديد المخاطر الخاصة بك وتحديد أولوياتها. إليك كيفية عمل القالب:

ابدأ بإنشاء رسم بياني يشير فيه المحور الرأسي إلى احتمالية حدوث الخطر، ويشير المحور الأفقي إلى شدته

بعد ذلك، استخدم الملاحظات اللاصقة الملونة لتنظيم المخاطر الخاصة بك داخل الرسم البياني اعتمادًا على درجة شدتها ومدى احتمال حدوثها

هذا كل شيء. والآن، أصبح لديك نظام سهل لترتيب المخاطر حسب الأولوية - الانتقال من المخاطر المحتملة جداً والشديدة إلى المخاطر غير المحتملة جداً والثانوية.

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4. انقر فوق قالب لوحة تحليل المخاطر

نموذج قالب لوحة تحليل المخاطر ClickUp هو خيار ممتاز آخر للفرق الصغيرة التي تريد أن يكون لديها قالب السبورة البيضاء للوضوح البصري.

قم بقياس أولوية المخاطر من خلال تحليل احتمالية حدوثها وحصص خطورتها باستخدام نموذج تحليل المخاطر ClickUp

مثل القالب السابق، يمكنك تنظيم المخاطر داخل رسم بياني، حيث يشير المحور الرأسي إلى احتمالية المخاطر والمحور الأفقي إلى شدة المخاطر. ولكن هنا، يحتوي الرسم البياني بالفعل على خلفية مرمزة بالألوان للإشارة إلى درجة الأولوية.

كل ما عليك القيام به هو وضع المخاطر الخاصة بك كملاحظات لاصقة من خلال قياس درجة خطورتها واحتمالاتها.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على أفضل النتائج، استخدم هذا القالب مع قالب تحليل شجرة الأعطال. في الأول، يمكنك تتبع السبب والنتيجة، وإجراء تحليل استنتاجي، ثم استخدام ما تعلمته لتحليل تأثير المخاطر عند إعداد هذا القالب.

5. انقر فوق قالب السببية والتأثير قالب السبورة البيضاء

تطور حديث على إطار عمل تحليل شجرة الأخطاء التقليدي، وهو قالب تحليل السبب والنتيجة قالب السببية والتأثيرات على السبورة البيضاء يوفر إطارًا هرميًا لتتبع التأثيرات إلى أسبابها.

تصور علاقات المخاطر باستخدام قالب السببية والتأثيرات في قالب لوحة بيضاء "كليك أب

يأتي هذا القالب مع عنصرين -الأشكال وخطوط التوصيل. يمكنك إضافة تفاصيل المخاطر إلى الأشكال واستخدام الروابط لربط السبب بالنتيجة.

على عكس التحليل التقليدي لشجرة الأعطال، يتجنب هذا القالب تعقيد شروط AND/OR، ويركز بدلاً من ذلك على بنية متفرعة لاستكشاف المكونات المختلفة لمخاطر معينة. وهذا يجعله مثاليًا للمخاطر المجردة، حيث توجد أسباب وتأثيرات محتملة متعددة، ولكن الشروط الأساسية أقل واقعية.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على عرض أكثر شمولاً لكل خطر، قم بتضمين انقر فوق المستند . يتيح ذلك لفريقك الوصول إلى معلومات مفصلة عن تأثير المخاطر واستراتيجيات التخفيف من حدتها حتى لو كان الرسم البياني محدود المساحة.

6. انقر فوق نموذج تحليل السبب الجذري

غالبًا ما تلعب في كثير من الأحيان دور الخلد في جهود التصحيح أو إدارة المخاطر لأن السبب الجذري لا يتم معالجته.

وهنا يأتي دور نموذج تحليل الأسباب الجذرية لـ ClickUp يمكن أن يساعدك.

تحديد المشكلة الأساسية للمخاطر باستخدام نموذج تحليل الأسباب الجذرية ClickUp

يوفر القالب منظورين: قائمة ذات أولوية تجمع المخاطر بناءً على درجة خطورتها وقائمة كاملة توضح جميع المخاطر المكتشفة.

وإليك كيفية عمل ذلك - في أي وقت يظهر فيه خطر ما في تقييمك، لا تتوقف عند هذا الخطر ولكن استخدم سؤال "لماذا" لتحليل سبب هذا الخطر. ثم كرر العملية لمعرفة السبب الثاني، ثم السبب الثالث، وهكذا حتى تفهم السبب الثاني والسبب الثالث، وهكذا حتى تفهم السبب الجذري للمخاطر .

_ClickUp أتاح لفريقنا أن يكون لديه أولويات واضحة وشفافة، وتحديد الفرص المتاحة لدعم بعضنا البعض، وساعدنا على تحديد المخاطر المحتملة وإدارتها على طول الطريق. منذ استخدام ClickUp، ازدادت إنتاجية فريقنا بشكل كبير من خلال تقليل عدد الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني ذهابًا وإيابًا غير الضرورية

كاتي كاميرون، مديرة تسويق المنتجات مديرة تسويق المنتجات في STANLEY Security

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7. قالب تحليل شجرة الأعطال في مايكروسوفت باوربوينت بواسطة Powerslides

تدور العديد من الاجتماعات حول مجموعات الشرائح. لذا، إذا كنت تبحث عن قالب احترافي لإنشاء عرض تقديمي لمخطط شجرة الأعطال، فإن قالب تحليل شجرة الأعطال من مايكروسوفت باور بوينت بواسطة Powerslides خيار ممتاز.

عبر الشرائح القوية يوفر القالب مجموعة من الشرائح القابلة للتخصيص لمساعدتك في تقديم تحليل شجرة الأعطال. يقدم تصميمًا أنيقًا واحترافيًا يتميز بمخطط بلونين. يمكنك تخصيص الشرائح لتتناسب مع احتياجاتك الخاصة وتطبيق العناصر بسهولة على العروض التقديمية الأخرى.

هذا القالب مثالي لقادة الفرق الذين يجرون سباقات السرعة الأسبوعية مع فرق التطوير. فهو يوفر إطار عمل منظم لتحليل الأعطال المحتملة وتحديد الأسباب الجذرية.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك استخدام قالب شجرة أخطاء أكثر تفصيلاً للتحليل المتعمق. يضمن لك ذلك الحصول على تقرير شامل وتنسيق عرض تقديمي سهل الفهم.

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تحديد المخاطر المحتملة ومعالجتها بشكل أسرع باستخدام ClickUp

يعد تقييم المخاطر والتخفيف من حدتها مسعى جاد، ويمكن أن يساعدك وجود نظام آمن من الفشل في حالة وجود العديد من أصحاب المصلحة أو التغييرات في لجنة تقييم المخاطر الخاصة بك.

لهذا السبب من الضروري إعداد نموذج تحليل شجرة الأخطاء أو عملية إدارة المخاطر، وتوثيق استراتيجيتك ونتائجها، وإعداد قنوات تعاون مبسطة لإشراك جميع أصحاب المصلحة.

وهنا تصبح أداة إدارة العمل المرنة مثل ClickUp ذات قيمة لا تُقدّر بثمن، فهي توفر أدوات مدمجة لكل شيء بدءاً من الاتصالات الداخلية وتتبع المشروع إلى إدارة اللوح الأبيض والتوثيق.

كما أنها توفر العديد من نماذج إدارة المخاطر المجانية لتسريع العمل وتشجيع المستخدمين على التعامل مع تقييم المخاطر بشكل مختلف. اشترك في ClickUp مجانًا وأنشئ نظامًا آمنًا لإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة.