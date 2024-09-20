قوالب خطابات استقالة مجانية لمحرّر مستندات جوجل

الاستقالة من وظيفتك هي خطوة كبيرة يمكن أن تشعرك بعدم الارتياح بشكل كبير. ولكن سواء كنت تسعى إلى مسار وظيفي جديد, بدء وظيفة جديدة أو أخذ استراحة، فمن الضروري أن تغادر بإيجابية ومهنية.

إن خطاب الاستقالة المكتوب بشكل جيد هو مفتاحك للانتقال السلس. فهو يضفي الطابع الرسمي على مغادرتك ويساعد في الحفاظ على علاقة جيدة مع صاحب العمل والزملاء.

ومع ذلك، قد تبدو كتابة خطاب الاستقالة المثالي أمرًا شاقًا، خاصةً عندما لا تكون متأكدًا من أين تبدأ أو كيف تصوغه. وهنا يأتي دور قالب خطاب الاستقالة في محرر مستندات جوجل. يمكن لهذه القوالب تبسيط عملية كتابة خطاب واضح وموجز ومحترم.

سوف تستكشف هذه المقالة أفضل خطابات الاستقالة في محرر مستندات جوجل، ونصائح عملية لكتابة استقالة مهنية ومراعية للاحترام، وبديل من شأنه أن يغير الطريقة التي تكتب بها خطاباتك. هيا بنا!

ما الذي يجعل قالب خطاب الاستقالة جيدًا؟

يحقق نموذج خطاب الاستقالة المثالي التوازن الصحيح بين الاحترافية والوضوح والتخصيص. إليك الأشياء التي يجب أن تبحث عنها:

هيكل واضح: يقدم قالب الاستقالة الفعال هيكلاً بسيطاً وسهل الاتباع ، ويتضمن أقساماً أساسية مثل عنوان يحتوي على اسمك ومعلومات الاتصال بك والتاريخ وتفاصيل المستلم وبيان موجز عن نيتك في الاستقالة

يقدم قالب الاستقالة الفعال ، ويتضمن أقساماً أساسية مثل عنوان يحتوي على اسمك ومعلومات الاتصال بك والتاريخ وتفاصيل المستلم وبيان موجز عن نيتك في الاستقالة اللهجة الاحترافية: يجب أن تكون لغة النموذج مهذبة ورسمية ومحترمة بغض النظر عن أسباب استقالتك. فاللهجة المهنية ضرورية للحفاظ على العلاقات الجيدة وتجنب السلبية. كما أنها توحي بأنك ستغادر بشروط محترمة ، وهو أمر مهم للحفاظ على المراجع المستقبلية

يجب أن تكون لغة النموذج بغض النظر عن أسباب استقالتك. فاللهجة المهنية ضرورية للحفاظ على العلاقات الجيدة وتجنب السلبية. كما أنها توحي بأنك ستغادر بشروط ، وهو أمر مهم للحفاظ على المراجع المستقبلية المرونة لإضفاء الطابع الشخصي: يوفر النموذج الجيد المرونة لإضافة تفاصيل شخصية خاصة بموقفك. يجب أن يتيح مساحة لذكر سبب استقالتك، وفترة إشعار مخصصة، وقسم للتعبير عن الامتنان لصاحب العمل أو الزملاء

يوفر النموذج الجيد خاصة بموقفك. يجب أن يتيح مساحة لذكر سبب استقالتك، وفترة إشعار مخصصة، وقسم للتعبير عن الامتنان لصاحب العمل أو الزملاء مساحة للمساعدة في عملية الانتقال: تتضمن العديد من قوالب مستندات جوجل قسمًا اختياريًا يمكنك من خلاله تقديم المساعدة أثناء عملية الانتقال، مثل تدريب من يحل محلك أو إنهاء الأمور العالقة. تضمين هذا الخيار يُظهر الاحترافية والمراعاة لعمليات الشركة المستمرة

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كيفية كتابة خطاب الاستقالة؟

القوالب موفرة للوقت ومريحة بشكل لا يصدق. ومع ذلك، من الضروري معرفة أساسيات كتابة خطاب استقالة بسيط. لذلك، قبل الانتقال إلى أفضل قالب خطاب استقالة لمحرر مستندات جوجل، دعنا نفهم كيف يمكنك إنشاء خطاب استقالة مثالي.

إليك الأشياء التي يجب عليك تضمينها في رسالتك:

التاريخ واسم المستلم والتحية

بيان الاستقالة

فترة الإشعار وتاريخ الانتهاء

الامتنان للشركة

تفاصيل الانتقال وعرض المساعدة

الآن، إليك الأشياء التي لا يجب عليك تضمينها في رسالتك:

انتقاد شركتك أو زملائك

تعليقات أو شكاوى سلبية

التفسيرات التفصيلية

لغة عاطفية

الكثير من التفاصيل حول الخطط المستقبلية

المطالب أو الإنذارات النهائية

بعد الانتهاء من ذلك، دعنا ننتقل إلى كتابة خطاب استقالتك. إليك الخطوات التي يمكنك اتباعها لكتابة رسالتك:

ابدأ بعنوان رسمي

ابدأ دائمًا خطاب استقالتك بعنوان مناسب. ويشمل ذلك:

اسمك ومعلومات الاتصال بك (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان)

تاريخ التقديم

اسم المرسل إليه ولقبه الوظيفي وعنوانه

تساعد إضافة التاريخ والتحية الرسمية لمديرك في تحديد نبرة خطاب مهني ومحترم.

افتح الرسالة ببيان مباشر

عند كتابة خطابك، من الأفضل أن تبدأ ببيان مباشر للاستقالة. في الفقرة الافتتاحية، اذكر بوضوح نيتك في الاستقالة. اذكر أيضًا منصبك وتاريخ آخر يوم عمل لك. وهذا يساعد على تجنب الغموض.

على سبيل المثال:

يرجى قبول هذه الرسالة كإخطار رسمي باستقالتي من منصبي كـ [المسمى الوظيفي الخاص بك]، اعتباراً من [آخر يوم عمل].

تقديم سبب الاستقالة

إن تقديم سبب للاستقالة هو أمر اختياري، ولكن إذا اخترت تضمين سبب، فيجب أن يكون موجزًا ومهنيًا. لست بحاجة إلى الخوض في التفاصيل، ولكن تقديم سبب يمكن أن يوفر الوضوح لصاحب العمل.

أفضل مكان لتقديم السبب هو بعد إعلان استقالتك مباشرةً. وغني عن القول، تجنب العبارات السلبية أو الشكاوى حول زملائك في العمل.

على سبيل المثال:

لقد قبلت فرصة جديدة ومثيرة تتماشى مع أهدافي المهنية على المدى الطويل.

أو

بعد دراسة متأنية، قررت الابتعاد عن منصبي لأسباب شخصية تتطلب انتباهي.

اذكر فترة الإشعار

تتطلب معظم الشركات فترة إشعار (غالباً ما تكون أسبوعين). سواء كنت تلتزم بذلك أو تقدم إطارًا زمنيًا مختلفًا، اذكرها بوضوح في الرسالة.

على سبيل المثال:

أنا أقدم إشعاراً لمدة أسبوعين، وسيكون آخر يوم لي في العمل هو [تاريخ ].

التعبير عن الامتنان

إن خطاب الاستقالة هو أيضًا فرصتك لـ إظهار التقدير للوقت الذي قضيته في الشركة. اذكر بإيجاز كيف ساهمت هذه التجربة في تطورك المهني أو سمحت لك باكتساب مهارات قيمة.

على سبيل المثال:

أنا ممتن للفرص التي أتيحت لي خلال فترة عملي مع [اسم الشركة]. لقد تعلمت الكثير، وأقدر الدعم والتعاون من زملائي والإدارة.

تقديم المساعدة في الانتقال

إذا أمكن، اعرض المساعدة خلال الفترة الانتقالية. يمكن أن يشمل ذلك تدريب بديلك أو إكمال أي مهام غير منتهية. وهذا يدل على المهنية ومراعاة صاحب العمل.

على سبيل المثال:

خلال فترة إشعاري بالعمل، يسعدني أن أساعد في تدريب من يحل محلي أو ضمان تسليم مسؤولياتي بسلاسة.

أختم بتمنياتي بالتوفيق

أنهِ الرسالة بـ ملاحظة إيجابية. تمنياتك للشركة بالنجاح المستمر يدل على أنك ستغادر بشروط جيدة.

على سبيل المثال:

أتمنى لـ [اسم الشركة] استمرار النجاح والنمو في المستقبل.

اختتم بتوقيع مهني

أخيراً، اختتم خطاب الاستقالة بخاتمة مهذبة مثل "مع خالص التقدير" أو "مع أطيب التحيات"، متبوعاً بتوقيعك واسمك.

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قوالب مستندات محرر مستندات Google

قد يكون ترك الوظيفة قراراً صعباً، ولكن لا يجب أن تكون كتابة خطاب الاستقالة قراراً صعباً. ستساعدك قوالب خطابات الاستقالة المجانية هذه على ضمان ذلك.

1. قالب خطاب استقالة لمدة أسبوعين من GDOC

via GDOC قالب خطاب الاستقالة لمدة أسبوعين من GDOC مثالي للموظفين الذين يرغبون في تقديم فترة إشعار قياسية لصاحب العمل. فهو يسمح لك بإخطار صاحب العمل بشكل واضح وموجز مع الالتزام بآداب مكان العمل.

يبدأ الخطاب بتحية رسمية، يتبعها إعلان مباشر عن نيتك في الاستقالة، بما في ذلك آخر يوم عمل لك (أسبوعين من تاريخ الخطاب).

كما يوفر هذا النموذج القصير أيضاً مساحة للتعبير عن امتنانك للفرص التي قدمتها لك الشركة، مما يساعدك على تحديد نبرة إيجابية أثناء انتقالك من منصبك. يمكنك أيضاً تقديم المساعدة أثناء عملية التسليم والتسلم.

مثالي لـ: تقديم إشعارك قبل أسبوعين مع عرض المساعدة والتعبير عن الامتنان بطريقة قصيرة ومباشرة.

2. قالب خطاب الاستقالة المهنية من GDOC

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قالب خطاب الاستقالة الاحترافي من GDOC مصمم خصيصاً للأفراد في الشركات أو البيئات الأكثر رسمية حيث يكون الحفاظ على مستوى عالٍ من الاحترافية أمراً ضرورياً. يضمن هذا القالب أن يكون خطاب الاستقالة الخاص بك محترمًا وعمليًا في نفس الوقت.

يبدأ بتفاصيل الاتصال بك والتاريخ، تليها معلومات المستلم. في متن الخطاب، يمكنك الإعلان رسمياً عن استقالتك، بما في ذلك آخر يوم عمل لك، مع التعبير عن تقديرك للفرص التي حصلت عليها في الشركة.

يمكنك تخصيص قالب خطاب الاستقالة هذا في مستندات جوجل لتضمينه شرحاً أكثر تفصيلاً عن مغادرتك. هناك أيضًا مساحة لذكر الخبرات الإيجابية، أو للتعبير عن تطورك أو تسليط الضوء على إنجازاتك الرئيسية، مما يعزز الانطباع النهائي الإيجابي.

مثالي لـ: الموظفون الذين يرغبون في الخروج من شركتهم بشكل إيجابي ومهني؛ يحتوي قالب الاستقالة الرسمي هذا على خاتمة مهذبة ومساحة لعرض المساعدة في الانتقال.

3. قالب خطاب استقالة قصير من GDOC

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كتابة خطاب محترم أمر ضروري حتى عندما تستقيل من وظيفة مرهقة وغير مرضية. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه قالب خطاب الاستقالة القصير من GDOC. إنه مثالي لأولئك الذين يحتاجون إلى الاستقالة بسرعة، دون تضمين تفاصيل مستفيضة.

يدخل قالب خطاب الاستقالة هذا في محرر مستندات جوجل مباشرةً في صلب الموضوع، مما يجعله مثاليًا لبيئات العمل الأقل رسمية أو المواقف التي يكون فيها الإيجاز أمرًا محببًا. يتضمن اسمك وتاريخ الاستقالة وبياناً مباشراً بالاستقالة، بما في ذلك يوم العمل الأخير.

يمكنك تضمين سطر موجز عن الامتنان أو التقدير، ولكن الهدف الأساسي لهذا القالب هو الكفاءة.

مثالي لـ: الموظفون الذين لا يتوفر لديهم وقت كافٍ أو الذين لا تتطلب أسباب استقالتهم توضيحات مفصلة.

4. قالب خطاب استقالة المعلم من GDOC

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إذا كنت معلمًا تتطلع إلى ترك وظيفتك في مجال التعليم، استخدم قالب خطاب استقالة المعلم من GDOC! تم تصميم القالب خصيصًا للمعلمين الذين يتركون وظائفهم التعليمية.

وهو يقدم شكلاً واضحاً لإخطار مديري المدارس باستقالتك. ويبدأ النموذج بتحية رسمية ويتضمن مساحة لشرح مهذب لقرار الاستقالة، بما في ذلك يومك الأخير في الفصل الدراسي.

يمكنك إضفاء طابع شخصي على الرسالة وتضمين أقسام أخرى، مثل التعبير عن امتنانك للدعم الذي تلقيته من المدرسة أو تسليط الضوء على تجارب لا تنسى مع الطلاب. يمكنك أيضًا عرض المساعدة أثناء عملية الانتقال، سواء كان ذلك المساعدة في العثور على بديل أو إعداد المواد لخليفتك.

مثالي لـ: المعلمون الذين يخططون لترك وظيفتهم في التعليم ويريدون طريقة واضحة ومهنية لإخطار مسؤولي مدرستهم.

5. قالب خطاب الاستقالة للشركة من Template.net

via Template.net قالب خطاب التكليف الخاص بالشركة من قبل Template.net مصممة للأشخاص الذين يبحثون عن خطاب استقالة بسيط للاستقالة من شركة أو بيئة عمل رسمية. يحتوي على تخطيط منظم يبدأ باسمك ومعلومات الاتصال بك والتاريخ، متبوعًا بتفاصيل المستلم.

يتضمن نص الخطاب بيانًا واضحًا ومهذبًا عن نيتك في الاستقالة، مع تحديد آخر يوم عمل لك وفقًا لسياسة الشركة. ما يميز هذا النموذج هو تركيزه على الحفاظ على العلاقات المهنية القوية.

فهو يوفر مساحة للتعبير عن امتنانك تجاه صاحب العمل وزملائك، مع تسليط الضوء على الفرص والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملك. كما يوفر أيضًا قسمًا يمكنك من خلاله عرض مساعدتك في تدريب بديل أو إكمال أي مشاريع معلقة لضمان انتقال سلس.

مثالي لـ: الموظفون في الأعمال أو الشركات الذين يتطلعون إلى الاستقالة مع ترك انطباع إيجابي دائم.

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قيود استخدام محرر مستندات جوجل لرسائل الاستقالة

يعد محرر مستندات جوجل أداة ملائمة وسهلة الاستخدام لكتابة خطابات الاستقالة. ومع ذلك، فإن لها أيضًا بعض القيود:

محدودية التخصيص في التصميم: يوفر محرر مستندات جوجل أدوات تنسيق وتصميم أساسية، لكنه يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة مقارنةً بمعالجات النصوص أو برامج التصميم المخصصة

يوفر محرر مستندات جوجل أدوات تنسيق وتصميم أساسية، لكنه يفتقر إلى خيارات التخصيص المتقدمة مقارنةً بمعالجات النصوص أو برامج التصميم المخصصة الاعتماد على الوصول إلى الإنترنت: على الرغم من أن محرر مستندات Google يتيح التحرير دون اتصال بالإنترنت، إلا أن العديد من الميزات، مثل التعاون في الوقت الفعلي والمزامنة السحابية، تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت. فإذا كنت في موقع ذي اتصال محدود بالإنترنت، فقد تواجه تأخيرات في تحرير أو مشاركة خطاب الاستقالة الخاص بك

على الرغم من أن محرر مستندات Google يتيح التحرير دون اتصال بالإنترنت، إلا أن العديد من الميزات، مثل التعاون في الوقت الفعلي والمزامنة السحابية، تتطلب اتصالاً ثابتًا بالإنترنت. فإذا كنت في موقع ذي اتصال محدود بالإنترنت، فقد تواجه تأخيرات في تحرير أو مشاركة خطاب الاستقالة الخاص بك القوالب الأساسية: على الرغم من أن مستندات Google Docs تقدم مجموعة من القوالب، إلا أن مجموعتها أساسية ومحدودة التنوع. قد يحتاج المستخدمون الذين يبحثون عن المزيد من قوالب خطابات الاستقالة الإبداعية أو الخاصة بالصناعة إلى اللجوء إلى مصادر خارجية أو إنشاء تصميمات مخصصة من الصفر

على الرغم من أن مستندات Google Docs تقدم مجموعة من القوالب، إلا أن مجموعتها أساسية ومحدودة التنوع. قد يحتاج المستخدمون الذين يبحثون عن المزيد من قوالب خطابات الاستقالة الإبداعية أو الخاصة بالصناعة إلى اللجوء إلى مصادر خارجية أو إنشاء تصميمات مخصصة من الصفر قيود التعاون: في الحالات التي تحتاج فيها أطراف متعددة إلى مراجعة أو تقديم مدخلات على خطاب الاستقالة، يمكن أن تؤدي ميزات التعاون في مستندات جوجل إلى مشاكل

في الحالات التي تحتاج فيها أطراف متعددة إلى مراجعة أو تقديم مدخلات على خطاب الاستقالة، يمكن أن تؤدي ميزات التعاون في مستندات جوجل إلى مشاكل مشكلات في التنسيق على منصات أخرى: إذا كان صاحب العمل يفضل أو يطلب خطابات الاستقالة بتنسيقات مختلفة (مثل Word أو PDF)، فقد يؤدي التصدير من مستندات Google إلى حدوث تناقضات في التنسيق. قد لا يتم دائمًا نقل الهوامش والخطوط والمسافات بسلاسة بين البرامج، مما يتطلب وقتًا إضافيًا لإجراء تعديلات

## بديل لقوالب محرر مستندات جوجل لرسائل الاستقالة

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إليك بعض ميزاته التي يمكن أن تجعل عملية استقالتك محترمة وسلسة وفعالة:

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إنشاء مستندات مباشرة والوصول إليها من أي مكان باستخدام ClickUp Docs

قم بإنشاء مستند مباشر لرسالة استقالتك باستخدام انقر فوق المستندات والوصول إليه من هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول في أي وقت. اختر التنسيق والخط والحجم الأنسب، واستخدم تنسيق النص المنسق أو اللافتات المرمزة بالألوان لإبراز المعلومات ذات الصلة.

إذا كنت ترغب في الحصول على مدخلات من أصدقائك أو زملائك فيما يتعلق بنبرة رسالتك ومحتواها، استخدم ميزات المشاركة الفعالة في مستنداتك. يمكنك الاختيار من بين أربعة مستويات وصول:

للقراءة فقط

إضافة التعليقات والرد عليها

إجراء تغييرات ومشاركة الملفات مع الآخرين

إنشاء عناصر وتحريرها ومشاركتها وحذفها

باستخدام المستندات، يمكنك حفظ خطاب الاستقالة كقالب مخصص وتعديله حسب متطلباتك. يمكنك تضمين روابط، ولقطات شاشة، وملفات PDF، وملفات أخرى في مستنداتك للرجوع إليها بسرعة.

والأكثر من ذلك؟ يمكنك استخدام المستندات لإدارة تفاصيل عملية التسليم، وتنظيم مهامك الأخيرة، وإنشاء قوائم مراجعة، وتتبع ما تبقى من عملية الانتقال. بالإضافة إلى ذلك، اربط مهام التسليم الخاصة بك مباشرةً داخل المستند لضمان عدم وجود ثغرات في المعرفة.

انقر فوق الدماغ

إنشاء النماذج وكتابة الرسائل والعصف الذهني باستخدام ClickUp Brain

قد تكون كتابة خطاب استقالة أمراً شاقاً. لحسن الحظ، مع ClickUp Brain كمساعد لك، لست مضطرًا للقيام بذلك بمفردك. ClickUp Brain هو مساعد الكتابة المثالي الذي يمكن أن يساعدك في كتابة خطاب استقالة مثالي بلهجة مهذبة ورسمية.

يمكنك ضبط نغمة المحتوى الخاص بك، وتدقيقه إملائياً وتدقيقه لغوياً. يمكن أن يساعدك Brain في إنشاء قوالب يمكنك حفظها واستخدامها في أي وقت. يمكنك دمجها في مستنداتك من أجل تعاون سلس.

ما هو أكثر من ذلك؟ يمكنك استخدامه في العصف الذهني لأشياء مثل أسئلة مقابلة الخروج من المقابلة ، وأفضل طريقة لإعلام زملائك بأنك ستغادر، ومحتوى خطاب الاستقالة، والمزيد.

اجعل استقالتك سلسة ومحترمة مع ClickUp

تُعد كتابة خطاب الاستقالة جزءًا أساسيًا من عملية ترك الوظيفة بشكل احترافي، ويمكن أن يساعد استخدام قالب في محرر مستندات Google في تبسيط العملية. سواء كنت تقدم إشعارًا لمدة أسبوعين، أو استقالة قصيرة، أو خطابًا أكثر رسمية، فإن القوالب توفر لك هيكلًا منظمًا، مما يضمن أن يكون خطابك واضحًا ومحترمًا ومنظمًا بشكل جيد.

ومع ذلك، قد تجد أن مستندات Google Docs مقيدة، وهنا يأتي دور أدوات مثل ClickUp للمساعدة. من كتابة خطاب الاستقالة إلى إدارة مهامك النهائية وتنظيم تفاصيل التسليم، تضمن لك ميزات ClickUp القوية مغادرة سلسة ومنظمة. اشترك مجاناً اليوم!