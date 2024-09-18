قوالب خطابات الإشعار المجانية لمدة أسبوعين

هل تستعد للانتقال إلى دور جديد؟ بينما قد تكون متحمسًا لبدء دورك الجديد على الفور، انتظر! قبل أن تنتقل، يجب عليك أولاً أن تخبر مؤسستك الحالية بالأخبار التي ستنتقل إليها.

ولكن هل هناك طريقة لإنهاء الأمور بأمان؟ لحسن الحظ، هناك طريقة! من خلال تقديم خطاب استقالتك الرسمي مع إشعار مدته أسبوعين، فإنك تجعل هذا الانفصال أقل إيلاماً وتحافظ على سمعتك المهنية.

إبلاغ صاحب العمل الحالي و مدير الموارد البشرية حول خططك وعرض المساعدة في إجراء انتقال سلس يحدد لهجة مهنية. فهو يساعدك على ترك المنظمة بشكل إيجابي لـ بدء عملك الجديد .

فيما يلي قائمة منسقة من قوالب خطابات الإشعار لمدة أسبوعين والتي يمكنك تخصيصها لكتابة خطاب إشعار احترافي لمدة أسبوعين بسرعة وإنهاء الأمور بشكل إيجابي.

ما هي قوالب خطابات الإشعار لمدة أسبوعين؟

قالب خطاب الإشعار لمدة أسبوعين هو مستند مُنسق مسبقًا يمكن تخصيصه بسهولة لإبلاغ أصحاب العمل باستقالتك الرسمية. وهو يتضمن جميع العناصر الأساسية لمساعدتك على الاستقالة من الوظيفة بأمان. يتضمن جميع التفاصيل المطلوبة في رسالة الاستقالة بالبريد الإلكتروني، مثل:

اسمك ومنصبك الحالي

التاريخ الفعلي لاستقالتك

سبب الانتقال

الامتنان لفرصة العمل في المؤسسة

الاستعداد لمساعدة الموظف الجديد لجعل عملية الانتقال أسهل

تساعدك كتابة خطاب الاستقالة باستخدام قالب خطاب إشعار مدته أسبوعان على توفير الوقت والظهور بمظهر احترافي وضمان عدم إغفال التفاصيل المهمة عند تدوين الأمور على الورق.

ما الذي يجعل قالب خطاب إشعار جيد لمدة أسبوعين؟

اتبع هذه الخطوات لضمان الحصول على رسالة فعّالة تحتوي على جميع المعلومات الضرورية مع الحفاظ على الإيجاز:

حافظ على البساطة والإيجاز : استخدم لغة بسيطة وتجنب الخوض في التفاصيل

: استخدم لغة بسيطة وتجنب الخوض في التفاصيل ابقَ مهنيًا : ابقَ مهنيًا: لا تتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة. ناقش ذلك دائمًا بشكل شخصي خلال مقابلة الخروج أو في إطار غير رسمي

: ابقَ مهنيًا: لا تتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة. ناقش ذلك دائمًا بشكل شخصي خلال مقابلة الخروج أو في إطار غير رسمي قم بتخصيص الرسالة: حتى إذا كنت تستخدم قوالب رسائل إشعار بالخروج من العمل لمدة أسبوعين، فلا تكتفي بنسخ المحتوى منها. قم دائمًا بتخصيص القالب بمعلوماتك الخاصة

حتى إذا كنت تستخدم قوالب رسائل إشعار بالخروج من العمل لمدة أسبوعين، فلا تكتفي بنسخ المحتوى منها. قم دائمًا بتخصيص القالب بمعلوماتك الخاصة اذكر التفاصيل الأساسية : لا تنسَ العناصر الأساسية لرسائل الإشعار لمدة أسبوعين، بما في ذلك اسمك ومنصبك ومعلومات صاحب العمل وتاريخ السريان والتعبير الموجز عن الامتنان

: لا تنسَ العناصر الأساسية لرسائل الإشعار لمدة أسبوعين، بما في ذلك اسمك ومنصبك ومعلومات صاحب العمل وتاريخ السريان والتعبير الموجز عن الامتنان استخدم تصميمًا جذابًا بصريًا: على الرغم من أنه ليس ضروريًا تمامًا، إلا أن الخطاب الجذاب بصريًا يعطي انطباعًا إيجابيًا

4 أفضل نماذج خطابات إشعار لمدة أسبوعين

بمجرد أن ترسل قبول الوظيفة لصاحب العمل المستقبلي الجديد والاتفاق على تاريخ البدء، فقد حان الوقت لتقديم استقالة رسمية في مكان عملك. وتتمثل الممارسة القياسية في كتابة رسالة إشعار بالبريد الإلكتروني مدتها أسبوعان لإبلاغ المؤسسة الحالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بقرارك.

قم بذلك فور قبول عرض العمل حتى تبدأ فترة إشعار الاستقالة رسمياً على الفور.

فيما يلي بعض الأمثلة على رسائل الإشعار لمدة أسبوعين لمساعدتك على البدء بسرعة دون إغفال التفاصيل الدقيقة.

1. قالب استقالة لمدة أسبوعين من Canva

via كانفا إذا كنت ترغب في الحصول على خطاب إشعار أنيق وجيد التصميم لمدة أسبوعين، فإن قالب استقالة لمدة أسبوعين من Canva هو خيار رائع.

إنه سهل الاستخدام ويمكن تخصيصه بعناصر تصميم جديدة باستخدام واجهة Canva سهلة التصميم لضبط الخطوط والألوان والتخطيط حسب أسلوبك. تتضمن الميزات الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

واجهة السحب والإفلات: إضافة مربعات النص والصور وعناصر التصميم الأخرى وتخصيصها بسهولة

إضافة مربعات النص والصور وعناصر التصميم الأخرى وتخصيصها بسهولة مكتبة شاملة: الوصول إلى مجموعة كبيرة من القوالب والخطوط والرسومات المصممة مسبقًا

الوصول إلى مجموعة كبيرة من القوالب والخطوط والرسومات المصممة مسبقًا ميزات التعاون: العمل على خطاب الاستقالة مع الآخرين في الوقت الفعلي

العمل على خطاب الاستقالة مع الآخرين في الوقت الفعلي خيارات التنزيل: احفظ المستند النهائي بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك PDF وPNG وJPEG بحيث يمكنك إرفاقه برسالة البريد الإلكتروني الخاصة برسالة الإشعار قبل أسبوعين

2. قالب خطاب استقالة لمدة أسبوعين كلمة من Seek

via ابحث عن إذا كنت تريد قالب خطاب إشعار لمدة أسبوعين بدون زخرفة أو تصميم، فإن قالب خطاب استقالة لمدة أسبوعين من Seek هو خيار رائع. مستند Word هذا القابل للتنزيل نظيف ومباشر، وهو مثالي لأولئك الذين يفضلون المظهر الكلاسيكي.

فهو يتيح لك ملء المعلومات الضرورية بسرعة مع الحفاظ على استقالتك مهذبة ومهنية. يحتوي القالب على ميزات ممتازة، مثل:

هيكل منسق مسبقًا: يحدد القالب الأقسام الرئيسية لرسالة الاستقالة، بما في ذلك اسمك ومنصبك ومعلومات صاحب العمل وتاريخ السريان وتعبير موجز عن الامتنان

يحدد القالب الأقسام الرئيسية لرسالة الاستقالة، بما في ذلك اسمك ومنصبك ومعلومات صاحب العمل وتاريخ السريان وتعبير موجز عن الامتنان حقول قابلة للتخصيص: استبدل نص العنصر النائب بسهولة بمعلوماتك الخاصة

استبدل نص العنصر النائب بسهولة بمعلوماتك الخاصة تنسيق احترافي: تم تصميم القالب ليبدو احترافيًا ومهذبًا

تم تصميم القالب ليبدو احترافيًا ومهذبًا خيارات التنزيل: احفظ المستند النهائي بتنسيقات Microsoft Word المختلفة لإرفاقه بسهولة في رسالة بريد إلكتروني أو أخذ نسخة مطبوعة منه

3. قالب خطاب استقالة لمدة أسبوعين في محرر مستندات جوجل من GDOC

via GDOC بالنسبة لأولئك الذين يفضلون مستندات جوجل لجميع وثائقهم، سواء كان ذلك قالب السيرة الذاتية أو قالب خطاب إشعار إشعار لمدة أسبوعين، يوفر قالب خطاب استقالة لمدة أسبوعين في محرر مستندات جوجل من GDOC تنسيقًا ممتازًا.

يتيح هذا القالب سهولة التعاون والتحرير عبر الأجهزة، مما يجعله خياراً عملياً لإجراء تعديلات سريعة.

يضمن لك تصميمه المباشر إيصال استقالتك بوضوح واحترافية. لقد أعجبنا هذا القالب لما يتميز به:

هيكله البسيط : يحتوي القالب على تصميم احترافي يوضح المعلومات مثل اسم الشركة والعنوان والمسمى الوظيفي وتاريخ بدء الفترة الانتقالية [تاريخ اليوم]، وينتهي بعبارة ختامية بسيطة مثل "أطيب التمنيات" أو "شكرًا لك"

: يحتوي القالب على تصميم احترافي يوضح المعلومات مثل اسم الشركة والعنوان والمسمى الوظيفي وتاريخ بدء الفترة الانتقالية [تاريخ اليوم]، وينتهي بعبارة ختامية بسيطة مثل "أطيب التمنيات" أو "شكرًا لك" التحرير المستند إلى السحابة: قم بتحرير خطاب الاستقالة مباشرةً في حسابك على Google، مما يتيح لك الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت

قم بتحرير خطاب الاستقالة مباشرةً في حسابك على Google، مما يتيح لك الوصول إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت ميزات التعاون: العمل على خطاب استقالتك مع الآخرين في الوقت الفعلي

العمل على خطاب استقالتك مع الآخرين في الوقت الفعلي خيارات التنزيل: قم بتنزيل المستند النهائي بتنسيقات مختلفة من مستندات Google، بما في ذلك PDF وDOCX وRTF

4. قالب خطاب إشعار استقالة لمدة أسبوعين في مستندات جوجل من GDOC

via GDOC نموذج آخر لإشعار الاستقالة لمدة أسبوعين أعجبنا هو قالب إشعار الاستقالة لمدة أسبوعين في محرر مستندات جوجل من GDOC. إنه مصمم لأولئك الذين يريدون خطاب استقالة بدون ضجة وسهل التحرير.

يضمن القالب تغطية جميع التفاصيل المهمة، بما في ذلك آخر يوم عمل لك، مع الحفاظ على نبرة مهنية طوال الوقت.

ما يجعلها رائعة هي بعض الميزات مثل:

هيكل مفصل: يتضمن القالب قسمًا يحدد أسباب مغادرتك، مما يساعد في الحفاظ على علاقة إيجابية مع صاحب العمل

يتضمن القالب قسمًا يحدد أسباب مغادرتك، مما يساعد في الحفاظ على علاقة إيجابية مع صاحب العمل إرشادات إضافية: يقدم القالب نصائح واقتراحات لكتابة خطاب استقالة احترافي ومؤثر

يقدم القالب نصائح واقتراحات لكتابة خطاب استقالة احترافي ومؤثر سهل التنزيل والطباعة: نظرًا لأنه لا يحتوي على الكثير من عناصر التصميم، يمكنك تنزيل المستند النهائي بتنسيقات مختلفة من مستندات جوجل، بما في ذلك PDF وDOCX وRTF، أو ببساطة يمكنك أخذ نسخة مطبوعة لا تحتاج إلى الكثير من التعديلات

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إنشاء خطابات الاستقالة باستخدام ClickUp

إن كتابة خطابات استقالة فعّالة وتقديم إشعار الاستقالة قبل أسبوعين من انتهاء المهنة يُظهر أنك محترف بارع. يتوقع منك معظم أصحاب العمل أن تحافظ على مهنيتك وأن توفر لهم الوقت الكافي والدعم الكافي لإيجاد بديل لك.

لهذا السبب يجعل ClickUp من السهل عليك كتابة خطاب احترافي دون إغفال التفاصيل الحيوية.

يوفر ClickUp ميزات متقدمة تجعل من السهل إنشاء خطاب استقالة مخصص مصمم خصيصًا لاحتياجاتك.

قم بإنشاء وتعديل وإرسال إشعار استقالتك لمدة أسبوعين باستخدام ClickUp Docs

إنشاء وثائق جذابة بصرياً باستخدام أوامر الشرطة المائلة وتنسيق النص المنسق في مستندات ClickUp

عند كتابة خطاب إشعار لمدة أسبوعين، لا يزال معظم الناس يستخدمون تطبيق توثيق بسيط. هذا ينجز المهمة ولكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة لمساعدتك في صياغة خطاب إشعار جذاب بصريًا واحترافيًا لمدة أسبوعين. ClickUp Docs يتجاوز تطبيقات التوثيق النصية البسيطة، حيث يوفر جميع الأدوات الأساسية والمتقدمة التي تحتاجها لصياغة خطاب الإشعار لمدة أسبوعين وتنزيله. هذه الميزات تجعله الأداة المثالية لصياغة خطاب الإشعار لمدة أسبوعين:

تنسيق نصي ثري : استخدم الخط الغامق والمائل والعناوين ونمط الخط واللون وخيارات التنسيق الأخرى لجعل رسالتك جذابة بصريًا واحترافية

: استخدم الخط الغامق والمائل والعناوين ونمط الخط واللون وخيارات التنسيق الأخرى لجعل رسالتك جذابة بصريًا واحترافية أوامر شرطة مائلة : قم بإدراج عناصر مثل الصور والروابط والجداول بسرعة باستخدام أوامر بسيطة. يسمح لك ذلك بإضافة نقاط بسرعة أو تحرير العناوين أو غيرها من التنسيقات الأخرى التي تدعمها العلامات، مما يجعلها مثالية حتى لأولئك الذين لا يتمتعون بالخبرة التقنية

: قم بإدراج عناصر مثل الصور والروابط والجداول بسرعة باستخدام أوامر بسيطة. يسمح لك ذلك بإضافة نقاط بسرعة أو تحرير العناوين أو غيرها من التنسيقات الأخرى التي تدعمها العلامات، مما يجعلها مثالية حتى لأولئك الذين لا يتمتعون بالخبرة التقنية التعاون والتعليقات : هل تريد مراجعة رسالتك قبل إرسالها؟ أو ربما الحصول على تعليقات من زميل موثوق به؟ شارك رابط مستند للعرض فقط، مما يسمح لهم بإضافة تعليقات مباشرة داخل المستند والتعاون في الوقت الفعلي

: هل تريد مراجعة رسالتك قبل إرسالها؟ أو ربما الحصول على تعليقات من زميل موثوق به؟ شارك رابط مستند للعرض فقط، مما يسمح لهم بإضافة تعليقات مباشرة داخل المستند والتعاون في الوقت الفعلي التحكم في الإصدار: إذا كنت قد قمت بتحديث خطاب الاستقالة وتريد التحقق من الخيارات السابقة، يمكنك القيام بذلك بسهولة باستخدام سجل الإصدارات. يسمح لك ذلك بمقارنة إصدارات متعددة وإجراء التحديث المطلوب لإرسال أفضل إصدار ممكن

يمنحك ClickUp Docs براعة في كتابة وتحرير وتنسيق وإرسال خطاب الإشعار لمدة أسبوعين مع ضمان أن يكون مصقولاً واحترافياً.

استخدم ClickUp Brain لتحسين أو تعديل خطاب الإشعار لمدة أسبوعين

قم بكتابة وتعديل وصقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain، مساعد الكتابة المدمج بالذكاء الاصطناعي

لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية للتعبير عن أفكارهم, ClickUp Brain إنشاء خطاب استقالة مصقول ببضعة مطالبات فقط.

سيساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم المدمج في ClickUp على تحسين المحتوى الخاص بك، باستخدام ميزات الكتابة المتقدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي:

تحسين الدرجة اللونية : استخدم خاصية الذكاء الاصطناعي لضبط نبرة رسالتك، مما يضمن أن تظل محترفة وشخصية بعض الشيء، وتعكس شخصيتك الفريدة

: استخدم خاصية الذكاء الاصطناعي لضبط نبرة رسالتك، مما يضمن أن تظل محترفة وشخصية بعض الشيء، وتعكس شخصيتك الفريدة التدقيق النحوي والإملائي : يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بمسح رسالتك بحثًا عن أي أخطاء نحوية أو أخطاء إملائية لضمان الحصول على منتج نهائي نظيف ومصقول

: يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بمسح رسالتك بحثًا عن أي أخطاء نحوية أو أخطاء إملائية لضمان الحصول على منتج نهائي نظيف ومصقول إنشاء المحتوى : هل تريد استخدام إصدارات متعددة لوضع اللمسات الأخيرة على خطاب إشعار مناسب لمدة أسبوعين؟ اطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي أن يبتكر أقساماً كاملة وأشكالاً مختلفة بناءً على المطالبات التي تقدمها. هذا يوفر عليك الوقت والجهد في البحث عن إصدارات متعددة ويمنحك الخيار الأفضل لاحتياجاتك

: هل تريد استخدام إصدارات متعددة لوضع اللمسات الأخيرة على خطاب إشعار مناسب لمدة أسبوعين؟ اطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي أن يبتكر أقساماً كاملة وأشكالاً مختلفة بناءً على المطالبات التي تقدمها. هذا يوفر عليك الوقت والجهد في البحث عن إصدارات متعددة ويمنحك الخيار الأفضل لاحتياجاتك اقتراحات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي: إذا كنت تستخدم قالب خطاب إشعار لمدة أسبوعين، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي يقدم لك اقتراحات لتحسين التدفق، أو تقصير الجمل الطويلة، أو حتى إعادة صياغة العبارات المحرجة لضمان توصيل رسالتك بشكل صحيح

سواء أكنت ترغب في اختصارها أو تضمين معلومات أكثر تفصيلاً، يمكنك بسهولة جلب التفاصيل الصحيحة وكتابة خطاب استقالة مهني لمدة أسبوعين دون أن تفوتك أي فرصة.

يُمكنك أيضًا أن تطلب من ClickUp Brain إنشاء خطاب إشعار لمدة أسبوعين من الصفر وفقًا للمطلب الذي تشاركه.

إنشاء بريد إلكتروني مخصص للإشعار قبل أسبوعين باستخدام ClickUp Brain

ما هو أكثر من ذلك؟ استخدمه لتكوين ملخص موجز موجز لرسالة الإشعار لمدة أسبوعين، والتي يمكنك مشاركتها كرسالة قبل مغادرة مساحة عمل Slack أو محادثات أخرى، مودعًا جميع زملائك وزملائك في العمل.

حافظ على مهنية خطاب الإشعار لمدة أسبوعين باستخدام ClickUp

إن تركك لشركتك الحالية والانتقال إلى شركة جديدة هو دائماً قرار صعب بالنسبة لمعظم الناس. ومع ذلك، ليس عليك القيام بذلك عن طريق حرق الجسور مع صاحب العمل الحالي. يضمن لك قالب الإشعار لمدة أسبوعين أن تحافظ على مهنية الأمور.

باستخدام ClickUp، يمكنك كتابة استقالة احترافية وتسهيل عملية الانتقال. ستساعدك قائمة المهام في المنصة على إدارة مسؤولياتك النهائية وضمان تغطية كل شيء بعد رحيلك.

وبالتالي، من وقت إرسال خطاب الإشعار قبل أسبوعين إلى يومك الأخير في الشركة، حافظ على احترافية الأمور مع ClickUp وتأكد من خروجك بسلاسة. اشترك اليوم واكتشف ميزات ClickUp القوية للتواصل وإدارة المهام.